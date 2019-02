Ser preso político en el tardofranquismo

Voz 1 00:00 G

Voz 2 00:20 eh

Voz 3 01:05 Marta descamisado Julio sí la verdad es que esto es bueno muchas gracias Julio Rey cómo estás pues muy bien usted una espléndida mañana y estoy en espléndida compañía Osaka en perfecta si tienes una espléndida Penny la campaña electoral por delante a todo esto no tiene que hacer un montón de viñetas Mauro Entrialgo cómo estás Mauro buenos días

Voz 4 01:27 lo que tienes una un una taza para desayunar de Forges pero la tienes sólo cuando es el momento de los humoristas gráficos no la tenemos siempre entre las cosas que se van rompiendo las va robando estas cosas pasan en las relaciones en

Voz 0497 01:41 Barcelona Aleix Saló cómo estás Aleix pues de también con una taza de Forges además de estas de tesoro familiar casi porque ya no se encuentra en estas tazas con el paisaje

Voz 0874 01:51 yo en en en la mía gracioso chiste seguramente lo escribió hace veinte años es el marido que dice

Voz 3 01:58 la la va a la mujer y te vienes a bajar la basura no dice para que luego digas que no salimos yo voy a fardar pero alguna

Voz 1252 02:07 sí sí la Olletas celebre suya de Pienso luego estorbo yo tengo un original como se hay

Voz 0874 02:15 por por cierto no va a dar tiempo a aprobar la la ley sobre los artistas la creatividad después de las pensiones

Voz 3 02:20 ya antes de Antoni eh

Voz 0874 02:22 algo pues la verdad es que no sabemos verdad escucha una cosa al es sabes tenemos a partir de las diez público al estudio

Voz 3 02:30 lo que vamos a hacer y luego tenemos

Voz 0874 02:33 cómicos y un montón de cosas y tal y entonces estábamos estaban afinando el piano están probando las

Voz 3 02:38 luces porque cuando cuando hay digamos artisteo pues entonces ponemos luces de colores para que saca un bonito sí a José María le afecta

Voz 0874 02:47 mucho el brillo de la luz antes

Voz 3 02:50 hoy deslumbrado sea puesto unas gafas de sol igual que Franco Running que nadie diga lo de sexo lo de la exhumación del cadáver que vale piensa que es una estrella del rock como este es fumar a los oyentes que no nos ven nos han metido en una especie de pecera de luces de colores yo tengo un azul Fosforito que que de verdad me deslumbra mira que Benítez al piano esperan que el próximo día trago traigo gafas de soldador pero pero esa esto tú lo ves no sea cuando el doctor Barraquer porque tú mismo es consciente de que es que tiene un aire José María yo me miro en el espejo indignado además pasa pronto la transferencia Barraquer que también tenía si hablas como él reflejar te las gafas tampoco escalofrío total del paso de los años es inexorable no que por cierto no va a dar tiempo yo creo no

Voz 1252 04:06 jurídicamente hablando

Voz 5 04:07 hombre cuando aún con los vagos que no pero podría haber dado tiempo a muchas más cosas cambiar la ley mordaza

Voz 3 04:14 pero antes antes de tiempo de abusos a menores va a quedar ahí ha sido como gobierno muy muy muy con mucho miedo no le montaron la manifestación esa ya han seguido a la primera de no no ya no al relato cinco minutos no conocéis a Pedro francesa pero le conoces están personajes suele visto llamaría francés no aprovecha el momento de una manera maravillosa no sabía cómo quitarse del medio a Torra como colado manifestación de acuerdo con Rivera dice oye hacer una manifestación va a buscar una salida guiada un golpe

Voz 1109 04:53 Gemma no tremendo porque ahora la selección eso o todos contra Pedro o Pedro contra todo solo ante el peligro entonces él acoge

Voz 1252 05:03 pido el la casa

Voz 1109 05:06 torero no sólo allí en la plaza dejarme solo

Voz 0062 05:10 por si les sale bien si le sale bien esto ya el título de este de suerte

Voz 3 05:15 ya va a quedar cuántas si de si sale bien comparación lo Si sustentan libro el otro día en Twitter que decía igual ha montado todo esto para presentar el pero no sería verdad empaña más épica de la historia

Voz 1109 05:35 decís si él no ha no podía aprobar todas las cosas que planteo era para una legislatura completa pero lo que ha hecho como los toreros es apuntar maneras apuntaba apuntaba Payá y bueno ahora dirá la campaña tengo todo esto pendiente no digas pero hombre pero oye si lo he hecho muchas cosas luego a recurrir

Voz 3 05:56 da qué remedio con ochenta y cuatro diputados apuntar maneras mucho pero yo yo comentaba antes

Voz 0874 06:04 fuera de micro que yo creo que todavía no somos conscientes de la envergadura psicológica que significa que quizá de aquí a doce semanas estemos encabezando noticias diciendo el presidente del Gobierno Pablo Casado

Voz 3 06:15 no puedo pues yo no puedo visualizar la cabeza si podría vivir para de a ver va a acabar siendo presidente alguna vez seguro Cavero

Voz 0497 06:28 la cabeza se fue la estrategia Rajoy Rajoy perdió volvió a presentarse volvió a perder a presentarse

Voz 3 06:35 ella ha sinceramente creo que es más fácil que lo sea fíjate Albert Rivera yo creo que casado después del fracaso de la manifestación de Colón esta categoría tengo una teoría es imposible que presidente catalán lo que hubo fue la primera república y acabó fatal oye Borrenes estuvo a punto de mira siendo presidente Torra

Voz 1109 07:07 en un en un país como Cataluña podemos tener cualquier si es que es que hay que mira

Voz 3 07:15 Carlos porque está muy bajo no he visto en esta bajísimo

Voz 1109 07:20 vive no hay gobierno no hay Parlamento es un agitador se pueden hacer las dos cosas tú y si no no no

Voz 3 07:26 hombre esto no tiene perfil máximo de alcalde yo al es porque aquí claro ha estado todos los alcaldes en el inicio del juicio

Voz 0874 07:38 yo sí ha dado una serie de entrevistas en radio dio uno en Onda Cero la sensación que quedaba yo creo que esto no tiene nada que ver con lo que cada uno pueda pensar que era de cierta mediocridad desde desde Cataluña se contempla de esa mal

Voz 3 07:51 mira porque yo me lo que anule

Voz 0062 07:54 me me me sorprende muchísimo es que aquí hay un sector tan empeñado en hacer bloque en hacer piña defenderlo Se considera un ataque no pues este caso de del Estado no oigo decir en voz alta que caquita de presidente tenemos que quién narices de puesto este tío allí de verdad es muy mediocre este este acuerdo o no con la ideología puedes estar podemos discutir muchas cosas por hacer un perfil muy bajo muy bajo

Voz 1252 08:25 esta nota pues en este tipo de entrevistas una crítica interna no hay no hay no lo hay no la escucho a que del que ya

Voz 0062 08:34 digamos es

Voz 1252 08:35 contra independentista no también para que eso que tú estás diciendo Alexa destacara el nivel del resto de la clase política tendría que ser más alto mucho me temo que tampoco

Voz 0062 08:46 no hubo pero por ejemplo hay gente que está por supuesto en contra del independentismo de poder reconocer que son quieras es un perfil muy muy distinto tanto en cultura como en maneras como en estilo Convergencia en ese sentido vamos es que comparas Esquerra Republicana y Convergència es que languidece en la decadencia de los candidatos que han sucedido a uno al otro

Voz 0874 09:12 evidentemente además lograr dicho Juncker a pesar

Voz 3 09:15 desde su intervención en el

Voz 0874 09:17 en el desgraciado juicio pero pero yo creo que la solución que debe ser política pasa por Juncker inevitablemente ha sido muy muy muy divertido me ha gustado mucho que José María tú chiste en el que tu viñeta en la que pones a Oriol Junqueras con un ramo de flores con la con la bandera española no

Voz 3 09:32 claro que sí no señorías

Voz 0874 09:35 todo a España que Le quiero poner un adosado

Voz 3 09:37 en el adosados Cataluña si lo había cogido hace que es la que quisieran un una relación bilateral Estado libro mira yo ya

Voz 0062 09:50 en mi primera etapa como viñeta estuve en un periódico digital catalán dirigido por Junqueras dirigido era director honorífico digamos yo tengo que decir que el de trato esto unos mejores políticos que conocido retrato de maneras de cultura de forma de hablar incluso contra del opositor cosa que ya te digo no podré decir torero

Voz 0874 10:12 hombre por supuesto redentor Torrado echó el otro día una entrevista decía cuando le preguntan cuál es su preparación para estar donde está no yo yo durante quince años he trabajado en una empresa de seguros en cuenta

Voz 3 10:21 tú que te va como una cuña publicitaria es una

Voz 1109 10:26 la persona que ha puesto ahí con el mando a distancia

Voz 3 10:30 la voz de su amo lo cogió en el despacho tienen una altura también gigantesca saber no hay presupuesto no hay nada no hay política no se reúne el Parla

Voz 1109 10:41 lamento estábamos en la contestación hasta que acabe el juicio final

Voz 0062 10:46 el esquema es que más que además es una mediocridad que no es consciente de su propia mediocridad es decir tenemos apuntó que de verdad tiene toda la pinta de que lo mesa está creyendo Mandela está creyendo que él está escribiendo la historia que un relato épico que los libros de escolares el va a quedar como bueno como el presidente ir

Voz 3 11:02 entre Marine Liga aproximadamente se dice cómo

Voz 0062 11:05 como Tarradellas no que estaba en el en el exilio no no no es no es que recalcar lo no estamos no es la misma

Voz 3 11:11 pero se muestra creyendo que todo esto no

Voz 0062 11:13 pero siendo tiene una corte que le está llevando las está dando la razón

Voz 0874 11:19 allí para otra viñeta puesta de me calle voy Rey esta semana en la que se vea a Aaiún qué harás por detrás como el acusado que cuando se pone en pie dice inocente tienen muñequito de papel clavada detrás que te ponga cara de purista

Voz 1252 11:31 a ver si de la actuación y las declaraciones

Voz 0874 11:36 de pulmón están siendo tontos y vergonzoso hay que como se está cubriendo el juicio desde allí aproximadamente galés

Voz 7 11:44 bueno yo creo que es como el fútbol es decir a la gente lo comentar el va pómulo seguido el juicio se ha la anécdota no la frase esa que se ha dicho gente con

Voz 3 11:56 pero no con mucha agotamiento

Voz 1109 12:01 pero los periódicos catalanes lo siguen con muy buenos corresponsal está Juliana en Madrid se considera crónica ayer hizo una preciosa sobre la calle relatores por cierto yo creo que Juliano que fue subdirector de La Vanguardia hizo el mejor diagnóstico de todo el pluses dijo había una pared con una ventana pintada que era el paraíso piensan parece era un muro de ladrillo Estado español detrás había un muro de hormigón que era la Unión Europea Estrada sabía una estructura metálica que era la bota tenemos que darnos cuenta que esa es la realidad hay gente que no asume esa realidad hay un muro de hormigón hay hay un muro de hormigón oye en una estructura metálica después de lo del Brexit mucho peor porque un referéndum de si no para cuestiones tan complejas mete a toda la clase política en en un atolladero que no salen como se les podía olvidar que la unidad la paz de Irlanda dependía de una frontera que no podía existir

Voz 3 13:06 el acuerdo hay un acuerdo que

Voz 1109 13:08 eh que del que no se habla es que en el acuerdo de de Viernes Santo está la posibilidad de un referéndum de reunificación de Irlanda cuando en determinadas condiciones lo pida no serán mayoría pueden hacer un referéndum vas a poner una frontera pero te faltó

Voz 1252 13:26 muro José María también que eso que ellos mismos se imponen al principio la es cincuenta por ciento de la población

Voz 0874 13:33 no es que muy yo creo que es lo más difícil de todas maneras la la el argumento de de V rastas semana las entrevistas que daba es que no es un cincuenta por donde nunca va a serlo porque en esas elecciones en las que los catalanes podía votar esa ese referéndum en el que según él podían votar libremente con la policía entorpeciendo es dice de voto sólo en trescientos mil decía él catalanes votaron que no interfieren en trescientos mil eran ciento

Voz 3 13:58 ochenta mil creo quién quién garantiza no no no es que este es el argumento de quienes quieren creer lo digo

Voz 1109 14:03 desde luego hemos comprado que hubo dos millones Nebot si es que sin Sindicatura sin las garantías de votar pero votar que sí es que a Franco le daban ciento ochenta por ciento en algunas urnas es decir cuando no hay garantías cuando es ilegal igual se habla democracia está por encima de la ley virus de la democracia y la ley son una sola cosa pero ya se pero mira referéndums entonces el punto está

Voz 1252 14:31 vamos José María te ahora lo que hay que buscar una solución aparte pero hay una solución

Voz 1109 14:39 muy fácil muy fácil que es que todo el mundo reconozca la otra parte sobre todo en casa

Voz 3 14:44 claro eso llama diálogo si tú no

Voz 1109 14:46 yo creo que hay una población que tiene unos partidos a los que no se puede excluir de cualquier negociación no vamos a ninguna parte entonces no no es que esto son extranjeros aquí los catalanes somos pata negra como pasó en en otra región de España a ver había pata negra hay Pata Negra

Voz 0062 15:03 bueno pero claro eso va en el en el doble sentido es decir hay una parte de la del arco político español parlamentario del Congreso que considera que hay cosas que son no ya innegociable no se pueden debatir son tabú a mí no de las cosas que me apena de Bruselas

Voz 3 15:22 cansado esto amenazando con ciento cincuenta y cinco otra

Voz 0062 15:24 sí sí sí el sigue con su perra pero a mí lo que me apena del proceso es que ha enterrado un debate que repito era muy necesario un debate territorial de de de cómo actualizar el Pacto Territorial que tenemos en este país hacia el siglo XXI el concepto territorial y no sólo porque Cataluña por Valencia por Mallorca por Aragón por comunidades que realmente tienen un legítimo argumento para pedir una reestructuración ese debate quedado enterrado la gente que está en esa parcela digamos de de federalismo o de otro pacto fiscal es que cada vez que abre la boca se ha convertido en un debate polarizado y eso tardaremos mucho en deshacer esa Polaroid

Voz 3 16:06 yo no pero yo al principio que el Muro en pie

Voz 1252 16:08 ahí es decir ese debate ya se condenó desde el primer momento que impone unas unos ilegales no

Voz 1109 16:14 no pero eso vino mucho después vino mucho después hay un factor de relación de fuerzas en la en la transición un consenso y era evitar una guerra por todos los medios lo que tú no puedes hacer una vez que se ha conseguido un gran pacto y una Constitución que funciona saltarte era de esta manera de la otra bien es cierto pero lo que no puedes tampoco es

Voz 0062 16:37 o quizás sea

Voz 3 16:40 melillense Henry rígida tan rígida tendremos que acabar tiene que ser más fíjate yo voy más lejos

Voz 1109 16:47 lo que no pues es hacer una provocación generar un problema mayor que el que hay

Voz 0062 16:53 pero a ver vamos a ver el órdago tres conmigo el órdago vino después cuando se demostró por activa y por pasiva que no había debate que esa caja no se iba a abrir entonces el ex juez del nacionalismo catalán se tiró a la montaña vino el órdago hubo una etapa que se reitera en olvidar que realmente había una reducción de de abrir algún Un camino en Yemen

Voz 1252 17:17 está claro

Voz 0062 17:18 bueno les si el Estatut también fue una formal yo creo torticera de canalizar este debate pero es curioso no saltaría pues quizá utilizar el Senado como Cambra cámara territorial en ese sentido donde algún sitio donde podamos debatir no en dicotomía Catalunya España sino en en en en en debate de Andalucía Aragón Mallorca

Voz 3 17:38 no yo creo que ese tren ya está pasado de la estación y ya no vuelve máxime cuando ahora además algunos líderes políticos usan este argumento que tu decías sales de que hemos a Catalunya ciento cincuenta y cinco porque eso vende mucho a los que no es que cuando la la actitud electoralista la actitud absolutamente rígida ha dado muy buenos resultados electorales algunos partidos a ambos lados y a eso me refiero repasa a eso me refiero sobre todo viendo el tema que vamos a hablar es Cataluña la que hemos llegado a él como no de hecho mira te más el guión que has pasado de todo tiene que tiene que ver con una llega a Cataluña hay que quitar ya todos los palos vuestra profesión hace poco más de un mes de vamos a hacer una llamarada rápidas pero bueno más

Voz 0874 18:24 es el caso de Enric Pons es un dibujante que trabajó durante treinta años pintando fondos maquetado y coloreado viñetas de otros autores en la editorial Bruguera con ochenta y cinco años estaba a punto de ser desahuciado porque una sociedad inmobiliaria les subió el alquiler del local en el que había vivido durante setenta y cinco años el cobraba una pensión de seiscientos dieciocho euros y afrontaba mensualmente un alquiler de quinientos cuarenta y uno el caso es que Pons murió el día ocho en el hospital San Pau debido a unas complicaciones por una operación intestinal de alguna forma queríamos recordarle charlando con alguien que le conocí yo Iker y que le trató en Bruguera ir recordando que muchos de los tebeos con los que hemos crecido estaban coloreados por gente que nunca firmaba el techo hace muy poco tiempo en este programa Francisco Ibáñez Nos

Voz 3 19:08 bueno sí sugirió porque yo creo que no les gusta mucho reconoce sugería de mala gana que algunos de los tebeos que dibuja hay hay gente

Voz 0874 19:16 que los les dan color

Voz 1252 19:17 el in los sentimientos eh rotulan los rotulan regular

Voz 3 19:22 es pasar de las letras al el te digo que antiguamente se hacían normalmente a mano pero en Bruguera siempre era rotulación mecánica

Voz 0874 19:32 cárnicos pues esto es lo que hacía Enrique Pons Josep Capel Josep Callejón trabajó durante veintiún años desde los sesenta y cinco hasta el cierre de Bruguera en el departamento de administración de la editorial como está Josep

Voz 8 19:43 los días buenos días Ponzio estuvo tres décadas en Bruguera despedido en el setenta y siete recordado y querido entre vosotros sí sí

Voz 9 19:54 naturalmente en una persona con una gran fuerza personal en fin ha

Voz 10 20:00 en fin no polifacético en fin

Voz 9 20:03 de acuerdo con mucho cariño

Voz 0874 20:05 con como como hay un camino tan corto desde desde una editorial que fue lo que fue como Bruguera hasta prácticamente a vivir en la calle como vivía este hombre

Voz 9 20:16 quiero decir que como me editorial tan grande fue fue bien pues fue un una dejación para mí es esta es una opinión muy particular lo que pasa es que la mía es una dejación de la cuando el señor Bruguera que era el motor de de de de de la editorial bueno dejó la editorial por enfermedad todo es tuvo sus sucesores estos no estaban tan preparados no dejaron un poco pusieron las manos en en en manos de unos ejecutivos agresivos que que bueno que lo único que demostraron fuera ir la gente que estábamos allí que eso éramos los que conocíamos la editorial que en sabíamos las posibilidades es unos arrinconaron y así fue

Voz 0874 21:11 y tutú igual que él formaba más parte de esos trabajadores de Bruguera que sin ser de los grandes dibujantes estrella digamos queráis imprescindibles para que la empresa pudiera avanzar el Enric solía decir en su última entrevista lo comentaba que los treinta años que pasó en Bruguera fueron los treinta años más felices de su vida supongo que te encuentras también ese recuerdo a pesar del del final tan desastroso de esa editorial

Voz 9 21:35 sí sí bueno yo naturalmente los veintiún años que pase bien Bruguera han sido los mejores de mi vida en fin eh el co con en el ambiente fue fue declarada ya con el franquismo empresa modelo eh fue la primera empresa que puso un club Francia algunos comedores sociales un servicio médico una ambulancia y todo en fin eh fuera una empresa eh ya lo digo modelo

Voz 0874 22:11 bueno por lo menos así que hubo una ola de solidaridad con él cuando se hizo cuando se supo que estaba prácticamente

Voz 9 22:18 sí sí la verdad es que sí que se se hizo una una rara una verdadera un verdadero a aboque con incluso los

Voz 11 22:27 ocupa es de la casa de Cádiz

Voz 9 22:30 sí se ocuparon el también en fin e esta gente está haciendo una labor en Mensa tienen hasta veinticinco personas allí recogidas

Voz 0874 22:41 Josep Callejón gracias por la conversación un abrazo fuerte

Voz 9 22:44 un abrazo muchas gracias

Voz 0874 22:47 de ser un poco como está en el mundo de lo que trabajáis porque nosotros viajáis en Rois

Voz 3 22:51 sí sí pero hay trabajo sucio café que ibas a decir para que veáis como como Vice acabar muy pobre ya que tenemos a Franco sentado en la mesa vamos a viajar a los años del tardofranquismo porque aunque a veces se nos olvide con la muerte del dictador no sacaron los presos

Voz 0874 23:18 políticos en este país el camino hacia la ley de amnistía del setenta y siete con sus luces y sus muchas

Voz 3 23:23 sombras fue un camino muy largo y muy duro

Voz 13 23:26 la presentación del Comité Pro Amnistia de Madrid intervienen un obrero de Standar un abogado laboralista un director de cine lucineo Bellido esposa de Luis Lucia Lobato condenado en Segovia a veinte años de prisión

Voz 14 23:40 a más tendida solitario a los plazos políticos me importa se el Puerto Santa María sí habla de Segovia como es el caso animarlo estándar enmendar la construcción no se estudiantes con ochomil en una asamblea al esta mañana todo el pueblo está llevando empezando por la el primer paso que ha de ser sacar a los presos político de las cárceles

Voz 15 24:12 no

Voz 16 24:16 muy bien

Voz 17 24:21 canciller soñando con Messi Falange páginas de la España negra de Santos Messi manga paginas de la España negra dejan de Simancas

Voz 16 24:36 quería privilegios con la ley de reuniones iremos que sea obra estando en la cola

Voz 5 24:47 junto a escuchar ese extracto

Voz 0874 24:50 de imágenes rodadas por militantes antifranquistas integrados en el colectivo de cine de Madrid en manifestaciones y actos pro amnistía de presos políticos en los años setenta y cinco y setenta y seis José María nunca te he visto alguna vez en la cárcel

Voz 1109 25:03 no

Voz 0874 25:04 hola parte fuera te te tendrás muchos amigos que sí

Voz 1109 25:06 claro sí sí y además conozco a muchos que estuvieron en mil uno nada Sartorius teoría estuvieron en la cárcel sí

Voz 3 25:14 Carabanchel estaba lleno estaba os ha estado Sabaté es una argumentan que hayan tira el otro día vi una fotografía del solar claro tirarla para no hacer nada

Voz 1109 25:22 es y ha sido terrible tres pobre mirar los usos que puede tener una cárcel hay algunos se han convertido en universidades yo creo que hay que reciclar los los edificios y no perder la memoria era una edificio estupendo entonces absurdo tirarla porque es que además había que dejar

Voz 1252 25:38 Memorial dentro de lo que había ocurrido allí se podía haber llevado el cadáver de Franco mala propaganda sobre la no

Voz 0874 25:47 Mario Martínez a poner es doctor de Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Madrid es autor de presos contra Franco lucha y militancia política en las cárceles del tardofranquismo como estás María buenos días hola buenos días lo primero que sorprende claro pensamos que esto fue en los años cincuenta no no no estamos hablando de los a mediados de los setenta

Voz 11 26:05 efectivamente sorprende la idea de que en la España de los años setenta hubiera presos políticos y además por cientos

Voz 10 26:12 luso miles

Voz 0874 26:14 hay características comunes de los presos políticos de este tardofranquismo

Voz 11 26:18 sí sobre todo su oposición frontal a su carácter decidido y militante frente a la dictadura luego habrá una diversidad no de formaciones políticas pero lo que les cubre también es su capacidad colectiva de organizarse de responder de dar siempre la batalla y al fin al cabo de resistir

Voz 0874 26:36 en tu libro ellos cuentan que en la cárcel que así se movían con más libertad que fuera de la cárcel porque podían hablar de lo que quisieran no

Voz 11 26:42 bueno como ellos mismos dicen ya no les podía meter en la que

Voz 3 26:45 celo pues se reúnen en grupos

Voz 11 26:48 de treinta puede leer documentos del partido galos que no habían tenido acceso en la calle introducen libros página página como el quehacer de Lenin o El capital de Marx

Voz 0874 26:57 a esos libros tampoco eran requisados por los funcionarios puede creo que los funcionarios les tenía mucha estima en general

Voz 11 27:03 sí por supuesto no no hombre había toda una labor de clandestinidad de ocultamiento de saber moverse en ese territorio carcelario para

Voz 0874 27:11 no no te creas en algunas entrevistas que hacemos para las las series de memoria histórica que hacemos en este programa nos han contado algunas cosas que estuvieron en cárceles que para los funcionarios era casi un privilegio tratar con gente que pensaba que es expresaba que argumentaba gente leída culta

Voz 11 27:26 claro frente al mundo de los Comunes pues si agradecía y luego además en los años setenta pues también hay una sensación de que va a cambiar la cosa incluso algunos funcionarios se dirigen a Marcelino Camacho como don Marcelino

Voz 0874 27:37 a don Marcelino hablando un poco cómo actuaba en esa época el régimen contra los opositores a la Dirección General de Seguridad del Tribunal de Orden Público

Voz 11 27:44 sí básicamente el carácter político de represión en esos años se caracteriza por el estado de excepción constante la supresión de derechos fundamentales es verdad que si lo que se dice que si no te metías en política no tenías problemas pero si te metías en política tenías muchos problemas como puede ser detenido en la Dirección General de Seguridad sufrir torturas y no sólo físicas sino también psicológicas y luego un tránsito penitenciario con un distinto con distintas sanciones y un régimen carcelario bastante duro en el que se ha aislado al preso político pese a que no se reconocía su condición como tal

Voz 0874 28:21 antes decíamos que para este ensayo has entrevistado a un montón de Presos y Presas Políticos durante los últimos años de franquismo uno de ellos está sentado a tu izquierda convenientemente Horacio se cómo estás Horacio buenos días o es muy del contento no habrás tenido que hacer mucha memoria para recordar estas cosas porque estás no se olvidan no

Voz 6 28:39 efectivamente es es bastante fácil bastante fácil volver a a los años a las prisiones por las que uno pasó todas esas cosas no no sé

Voz 0874 28:47 en Carabanchel pasaste también si en Francia

Voz 6 28:50 en el cuando rondos cargo en Carabanchel lo íbamos todos no era el centro por eso apoyo muchísimo la idea de que ha sido lamentable tirar tirar Carabanchel porque además os tengo que decir para empezar que nosotros ya habíamos reclamado que Carabanchel ese quedara como Centro de la Memoria estamos luchando por eso pero pero sí pasé empecé en Carabanchel de Carabanchel me mandaron a Zaragoza al goza hubo una huelga de hambre nuestra muy fuerte porque era una cárcel que no estaban acostumbrados justo lo que habéis hablado no estaban acostumbrados a tener presos políticos acabábamos de llegar veinte iraquí claro de Carabanchel donde efectivamente dábamos cursillos los estudiantes enseñaba a los demás etc etc a Zaragoza que fue horrible pero después de la huelga de hambre nos condenaron no cambiar de régimen algunos entre ellos a mi buen amigo desde entonces Chato Galante

Voz 0874 29:43 es usado por este programa una vez unos cuantos visto diría tremenda eh

Voz 6 29:46 pues eso por eso se se le hoy en su momento entonces bueno en los condenaron a los dos a los ascendieron del régimen y eso para nosotros es una maravilla porque acabamos en Segovia éramos sólo presos políticos ochenta y tantos e ir ahí si efectivamente las relaciones con los funcionarios no respetaban más que a nada no de que yo no he agobia en el setenta y cuatro setenta y cinco las otras la salida al final hasta hasta los indultos

Voz 3 30:16 claro claro porque tu Horacio la primera vez que te te

Voz 0874 30:19 detuvieron era por aquello que ahora la verdad es que suenan muy antiguo pero es cuando la policía te pedía el DNI a ver identifique se les mucho Forges

Voz 1109 30:27 no existe cuando lo grises exacto grises te pedían el DNI

Voz 0874 30:31 si tú tenías dieciséis años reiteradamente eso

Voz 6 30:33 es es es curioso porque mis primeros guantazos me los dan la Dirección General de Seguridad era una manifestación anti Vietnam y estábamos por supuesto enfrente de la Embajada americana es como tantos madrileños pasaba unos para allí a todas las manifestaciones contra la intervención americana entre

Voz 3 30:51 me lo fue tu padre muy orgulloso por lo que he leído no

Voz 6 30:55 con mi padre muy orgulloso se porque porque bueno me anhelos guantazos e inevitables al llegar casi inevitables en aquella dirección general pero claro lo enseguida era tu DNI tus documentos no tengo no tengo no tengo tengo dieciséis años sí bueno pase allí la noche y el día siguiente efectivamente Jamal a mi padre

Voz 1109 31:15 el que vino hizo el paripé sacó de ahí

Voz 3 31:17 luego te te compró algo de premia no sólo manifestarte

Voz 6 31:21 bueno sí la verdad es que es una familia los dos mi padre y mi madre era una familia que lo habían pasado muy mal republicanos Mi padre era inválido

Voz 1252 31:31 de la guerra harían las

Voz 3 31:34 pegado un bombazo de la defensa la Ciudad Universitaria una una está muy conocido como Tulio mutilado de guerra por supuesto no supo esto no mutilado de los malos diga verá mutilado algo así el metro aquí en Madrid cabía siempre reservado para caballeros mutilados no había que levantarse dejarlo escrito tu padre exactamente cómo lo estás contando así lo que sepamos que también tenemos nuestra Rosa Park

Voz 0874 31:58 en este país en claro ese edificio de la Puerta del Sol que para otras generaciones posteriores pues es un edificio más ahora pertenece a la Comunidad de Madrid te tiene que dar escalofríos todavía

Voz 3 32:11 ha dejado

Voz 6 32:13 fíjate que que no soy de los que más tengo me produce escalofríos nos acordamos una y otra vez es inevitable tener que tener eso ahí sin ni siquiera la placa que es lo menos que que llevamos años exigiendo no que se diga este es un edificio que se reconstruye para otras cosas no no no nos lo tenemos que comer hay muchos amigos muchas amigas porque siempre hay que hablar de las mujeres en las cárceles que Mario lo ha hecho muy bien en su libro pero que son menos reconocidas se había miles de miles de personas que han pasado por las cárceles y la verdad es que tener que soportar eso es una tortura innecesaria

Voz 3 32:50 sea que sabes que en los tiempos que corren casi mejor que me haya

Voz 0874 32:52 placas porque igual ponen una nueva al niño que ya sabes que hay gente

Voz 3 32:55 sí

Voz 6 32:56 sí lo sé lo sé sí es cierto es mejor que que no hagamos eso pero si necesitamos y vuelvo al Centro de la Memoria necesitamos reconocer que aquello ocurrió no no esconderlo no ocultarlo debajo de las alfombras como se suele decir reconozcamos que ocurrió reconozcamos que muchísimas personas todavía no han sido reivindicadas en sus derechos y oye jugó podemos por supuesto a los que son culpables porque sino no hay final de las victorias y si decimos bueno esto pasó hace mucho tiempo no se les puede juzgar perdona como al que diga eso pero como no se les puede juzgar si están ahí está niño pero también esta Martin Villa es decir que que eso es la campaña que nosotros desde nuestra pequeñez porque somos muy poquitos los que estemos organizados pero es lo que llevamos años

Voz 0874 33:49 jóvenes además

Voz 6 33:50 eso es es decir yo la única virtud que tengo es que estoy vivo los digo siempre no entonces claro todos los que ya murieron no sirven como testigos no se puede juzgar a nadie por lo que le hicieron al bosque han muerto los que entonces teníamos veintiún años cuando yo entro en la cárcel ya a cumplir con venga pues estamos vivos y por lo tanto aquí estamos dando gritos no

Voz 3 34:15 que no hay más colas en el Valle de los Caídos

Voz 1109 34:17 verdad

Voz 6 34:18 sí sí porque porque evidentemente todo lo que está debajo de las alfombras cuando sale produce reacciones pero no sirve seguirlo escondiendo bajo la alfombra hay que sacarlo y hay que reaccionar debidamente hay que saber lo que ocurrió todo lo que ocurrió cuando dicen sólo estáis hablando de un lado no estamos hablando de un lado que no está en los libros de historia porque la historial se enseñan se habla de la democracia

Voz 1109 34:47 es la escribió no ellos lo he visto así en relación con las cárceles en esto todavía estáis los testigos que avise estado que podéis dar fe y hay libros pero hay unas cárceles que son la de las las de la posguerra inmediato que fue terrible sea yo he leído hace poco por razones de escritura la relación de víctimas de la Guerra Civil en el norte de España en Cantabria y norte para no entonces tienes del bando víctimas del bando republicano pues no en un pueblo cinco tres o dar la vuelta de la represión franquista pues doce catorce paseos tales lo cárceles en las cárceles ves los muertos en la cárcel por tuberculosis por enfermedad esto

Voz 0874 35:37 tres años de cárcel de hambruna de muerte es decir que es que estar en la cárcel a cadena perpetua que había miles y miles y miles y entonces dices eran cárceles sólo en campos de concentración claro claro además gracias echó cuenta tú un poco cómo es entrar en la cárcel como es que te desnudes que te quiten un compañero y yo decía que claro te quitaban todo hasta los cordones nada era tuyo ya pero no te podían quitar las ideas con lo cual tú estabas allí con tus ideas ese sentido poco reconfortado cuando se pensamiento no

Voz 6 36:06 bueno yo creo que es al al al final una vez que ya estás dentro es cierto que todo lo anterior que ha preparado para lo que vas a encontrar allí no porque has oído a muchos compañeros aunque muchas compañeras que han pasado por barbaridades infinitamente mayores que las que yo he pasado yo también soy un privilegiado en ese sentido es decir no me he llevado esas palizas de muerte que otros han han sufrido me han dado y eso te convierte en víctima a mí no me gusta la idea de nos convierte a unos en Vic hay millones de víctimas en este país si hay que acordarse de ellos hay pues robados hay muchas cosas pero de verdad cuando tú entras en la cárcel el cambió pese a todo lo que te hayan contado es brutal por qué pues porque él está todo muy bien estudiado igual que lo estaban los los campos de concentración a otros niveles para desposeer te de todo de todo es de todo menos que yo sigo pensando yo poniéndome ustedes día tras día y eso es lo que te da la vida indudablemente la capacidad de resistir no lo sabemos en condiciones terribles de del ser humano no y entonces es decir yo estoy por encima de ustedes ustedes son unos salvajes pero yo no yo estoy aquí por defender unas ideas que estoy convencido de que antes o después sacaremos adelante y eso te hace vivir

Voz 0062 37:27 eso es encomiable realmente a mantener la fortaleza porque se hago consiguió el franquismo yo quiero con este tipo de represión lo dices tú muy bien es desmoralizar es decir vamos a hacer que esta gente pierda las ganas no ya de llevarnos la contraria sino incluso de sacar el tema con su propia familia el resto de su vida no eso lo hemos visto todos nuestras familias no mucha gente a veces la más próxima a ser represaliado es la que nunca ha querido hablar del tema de nuevo

Voz 6 37:53 exactamente así luego hemos vivido todos quizá es por lo que tantos años después porque yo yo no estoy al margen de eso que estás explicando hay una serie de años en los cuál uno intenta reconstruir su vida le han hecho perder un una parte ya está esas se perdió pero pero la reconstrucción tratarla tardas en ser capaz de volver todo a plantear ya hemos tardado todavía más en empezar a considerar que la sociedad estaba madura para volver a contar el pasado es un poco lo que tu decías de de que ya sabemos que ahora estamos pisando muchos callos es inevitable cuando uno quiere conocer la verdad hay hay quién a lo mejor ha disimulado durante muchos años y ahora les señalamos es decimos no no esto esto no fue así yo lo sé yo lo conozco pero hay que pisar esos callos y queremos que

Voz 1252 38:42 sí que las hay y cuando ves a la izquierda dividida que piensas

Voz 6 38:49 bueno fíjate pues pienso que ya fuimos incapaces es estar unidos en su momento y que ya lo fuimos cuando entrabamos en en la cárcel y éramos de muchas cosas distintas de muchos de de con mucha siglas distintas que sin embargo en las cárceles conseguíamos trabajar juntos nos llamábamos la comuna en todas las cárceles de España la como una quería decir que compartíamos por ejemplo en Segovia todo lo que entraba que eran muchísima comida porque había mucho pero eso vasco llegaba llegaba comida de pescadores sobre y además muy buena muy buena no pero pero compartíamos todo no sólo eso es anecdótico la comida compartíamos la comuna estábamos todos yo ido representando al Partido Comunista de España porque yo entré en la cárcel condenado por el Partido Comunista de España yo he ido a las Reuniones siguió efectivamente Luis Lucio Lobato en el que tuve una una mixta extraordinaria así como mi compañera la tuvo con con su mujer desde la calle no Dulcinea una mujer que trabajo y trabajo y trabajo no entonces quiero decir que la Historia la historia de cómo se reconstruye uno es muy difícil el tenemos taras yo estoy convencido de que todo

Voz 3 40:04 claro hemos salido de allí con algunas cosas

Voz 6 40:07 pero una de las formas de reconstruir unos sin duda ha sido montar una comuna en la calle una comuna en la que estamos los presos de todo tipo antiguos de todas las organizaciones y sobre todo un objetivo el objetivo es que se conozca lo que

Voz 3 40:24 correo en esos años y a ser posible que no lo volvamos a repetir te iba a decir espero que me dices que el domingo pasado para ver la manifestación no no porque no me gusta hacer un partido político por favor

Voz 0874 40:40 en tu trabajo de investigación que haya como cierto orgullo de clase de quienes estuvieron allí son unas pies de compañeros de banda digamos

Voz 11 40:48 por supuesto tiene mucho que ver con esta idea de la comuna que es una concreción histórica muy bonita de lo que creo por quien llamaba el apoyo mutuo eso el abrazo solidario el apoyará al compañero que a veces se deprime dentro de prisión y tal y luego fuera recuperarse

Voz 1252 41:03 que el edad ese carácter

Voz 11 41:07 potente y además con tintes épicos a veces no que aparecen en el libro usaran eran un poco héroes de lo cotidiano no tanto fuera como dentro de prisión en en una situación muy violenta para con ellos ir a recuperar ese carácter y es lo que también a ellos les hace reunirse pero también es lo que le da a su memoria carácter ejemplar no que yo creo que está bien que que conozcan nuevas

Voz 0874 41:31 la desgracia incluso como modelos de comportamiento no creo en aquellos años Horacio de lo que algunos yo creo que erróneamente ya en la dieta blanda porque delante tenía muy poco y porque tú ya tocaba un poco con la punta de los dedos el futuro en el que estamos hoy en eres capaz de recordar cómo te imaginabas que sería a España una vez muerto Franco teníais que iba a haber una revolución que creéis que existiría Pablo Casado

Voz 1109 41:58 muchas pero es muy difícil por supuesto no yo no esperaba que hubiéramos tenido Pablo Casado

Voz 6 42:05 sin y Vox en en este momento no lo esperaban no creí que la democracia en la ley de amnistía que hay que volver a Amnistía la ley de amnistía en en su momento todos pensamos que oye es un punto de arranque de una situación nueva luego no lo fue porque descubrimos inmediatamente que la ley de amnistía había amnistiado a todos los que no sabían torturada nosotros al minuto dos descubrimos esto hablar parece que es una novedad pero no no lo que hizo eso se llama ha llamado en el mundo leyes de punto final que consiste en que la propia dictadura todas lo han hecho a continuación aprendieron mucho las los sudamericanas eso es una ley de punto final los que estábamos en la cárcel salimos a la cáncer que por cierto salimos con los indultos previos al amnistía cuando se produce la amnistía sólo quedan catorce quince presos en las cárceles y son estrictamente los de delitos de sangre que estaban condenados por delitos de sangre quiero decir que la ley de amnistía nos sacó de las cárceles no es verdad salimos con los indultos y en cambio sí sigue amnistiado hasta el día de hoy todo lo que haya hecho cualquier era de las personas que colaboraban con el franquismo así que eso es deprimente en ese sentido no habíamos creído yo no puedo creer que esté en el dos mil dieciocho moviendo me por el mundo y hablando de esto la gente no puede creer que esto es así pero es así no podemos juzgar a nadie que haya cometido delitos en todos esos años porque una y otra vez los tribunales españoles que no los internacionales porque la Naciones Unidas nos condenan año tras año vienen los relatores a España Emma a machacar iba a decir pero bueno pero que estáis haciendo pero por por lo tanto la pregunta era acabo que claro lo que no nos podíamos creer que que en el año dos mil diecinueve creo que estamos estuviéramos todavía en esta situación pero estamos convencidos pues somos burros muy cabezona así que estoy convencido de que seremos capaces de devolver a unir esas izquierdas o esos centros que ahora hay aquí la memoria es un tema que exige que estemos todos de acuerdo

Voz 0874 44:23 si tengo que hacerte la pregunta que habláis norte quiere hacer es tu ha sido un preso político

Voz 3 44:31 yo yo creo yo creo que eso es indiscutible no decir que tú lo has sido tú tú eras hecho que no comprendía la pelota no

Voz 6 44:44 simplemente la la completando un proceso político es una persona que está en cualquier cárcel de cualquier es definiciones de la ONU que eso lo sabe mejor que para eso es ha estudiado mucho iraquí que yo soy sólo mi experiencia con una persona que entra por sus ideas en la cárcel sólo por sus ideas no por por haber cometido es todo aquello que a su vez ha cometido yo entré por propaganda ilegal que era propaganda ilegal todo todo era propaganda ilegal y flecos claro no levantaba la la voz en una asamblea también porque eso era acto prohibido con lo cual un preso político es eso y lo sigue siendo hoy

Voz 0874 45:22 Horacio Sáenz preso político en ese tardofranquismo te agradezco el testimonio India ven cuando quieras sabes porque la verdad es que tu punto de vista sería muy bueno para insertar lo en algunas tertulias que escucho hoy en día aprendíamos mucho suerte con lo que tengas por delante y en esas quedadas que hacéis y los antiguos de Carabanchel

Voz 6 45:42 muchas gracias por supuesto a toma la palabra siempre que que

Voz 3 45:45 Heras se queda desde siempre es una cosa que se hace

Voz 0874 45:51 Mario Martínez que es doctor en Antropología Social y Cultural por la Autónoma de Madrid autor de este libro presos contra Franco lucha y militancia política en las cárceles del tardofranquismo gracias Mario suerte con el euro bueno porque vamos a parar hasta poner Cristina Pardo y creo que hay que como doscientas personas que van a entrar por esa puerta ahora hice van a saltar así que en los próximos minutos cuando regresemos después de boletín informativo tenéis que hacerlo con público ha puesto a espalda

Voz 3 46:17 crecí con lo que es aún mantendrán las gafas José María ellos tardofranquismo ahora

Voz 12 47:39 eh