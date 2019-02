contenta con la campaña electoral triste por no cubrirla lo vas a Julio no es decir en la calle no no lo creían que creo mejor para dos partidos no lo echas de menos pues no la verdad hombre te has quedado en Navarra en este caso porque eso en plena Semana Santa

Voz 0112

06:44

por favor si usted ve que presidente que me común poquito que vive demencia me lleva al desastre me avisa porque es que hay que contenerme hay que sujetar bien cortos elegido por favor no me escapar algún taco también se lo pido por favor porque es no sólo sé no me lo permita no me lo permita pero ninguno soy defensor del taco como Camilo José Cela de sin primo dejo te quiero tienen acusa a los empresarios aquí no están todos los que son ni son todos los que están en el ojo eh porque aquí no se la pregunta a ningún empresario que es lo que agradecía cuando soltaba la mandada eh yo estaba para eventos importantes para mí para los mítines diarios del Partido Popular no estaba para cumpleaños y esa fiesta de color pasión percibió cualquier retribución del Partido Popular yo del Partido Popular de gustos a Titan tanto es que tengo la espalda como no te miraran Annie ratifica usted la declaración realizan por el señor Garzón ratifica usted no van a empezar llevaba los pantalones meandros porque me hice pis encima del miedo que pasó en el fondo me metieron con otros cuarenta y tantos presos llevaba el pantalón de hacía tres días se lo estoy haciendo un esfuerzo por mi vejiga eh porque ya sabe que Nano hasta tanto no se lo crean los medios de comunicación pero he intentado traer el tumor pero no he podido exponer estimamos Alberto se lo pido por favor es que a veces que tendré que levantaron me lo pido por favor sí pudo levantar un segundo engaño ya es que ya le juro que muere alguien pregunta a las cinco de la mañana podremos irnos pronto pues