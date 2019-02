Judith Jáuregui: "Ha habido una gran injusticia y oscuridad con las mujeres pianistas"

Voz 1 00:00 no

Voz 0874 00:45 están aquí porte sabes yo ahora mismo yo está bueno Iñaki Gabilondo nos podemos ir todos de la radio porque sólo importa tú no cómo estás bueno puedes esto que estás haciendo James es algo muy español y mucho español que es comer un churro que tienen estos churros churros

Voz 5 01:13 ah mira mira no Savall aquí desde el micro cómo estás

Voz 6 01:22 desde que ETA tienes

Voz 0874 01:26 te voy a bajar de micrófono porque es que no llegará así gracias pues las lloros no quiere eso no vamos a hacer una cosa cómo te llamas

Voz 7 01:41 bien Javier me encanta tu nombre vamos a hacer tocaya vamos a hacer

Voz 5 01:46 los tres una entrevista con la boca llena que te parece

Voz 0874 01:49 bueno con mono Javier no como tú por aquí

Voz 5 01:59 has venido a ver

Voz 0874 02:00 a José María Pérez Peridis vedad

Voz 7 02:06 Javier

Voz 0874 02:07 los es no mentimos nunca ha venido a ver a James Brown

Voz 6 02:11 no tiene un existe Connect un chiste bueno se lo está pensando no tenga calidad no no no

Voz 0874 02:22 te gusta aquí porque oye porque he dicho hacer la entrevista con la boca llena pero de vez en cuando a qué tal toca gracias tú tocas el piano tocas el piano tú no tú no tocas el piano batería nada la guitarra nada esto son padres algunos de los dos presentar al micrófono esto esto va a ser como un concurso la vieja usanza a todo eso voy a acabar sacando ahora micrófono Israel sabes que me encanta que vengas con tú chaval porque es una cosa que me mola mucho de es que está atrayendo a la música clásica a gente como él realmente les gusta o lo has dicho para que les siempre pasa ahí no me hizo mucha gracia porque nosotros escuchamos todas las mañanas en fin de semana bueno en red en general todas las mañanas escuchamos la radio y recuerdo una vez no recuerdo que de repente tenemos un tecladitos eléctrico sacó el teclado intento aporrear siguiendo el ritmo esto funciona esto está bien esto mola Le gusta gusta entonces cuando surgió la oportunidad que no pudimos sea al círculo vivimos hemos venido hoy porque cuando aquí así que esto puede acabar como una de esas historias que siempre hablamos no un niño que de repente un día por alguna razón

Voz 8 03:51 descubre la música o que en las escuelas no tienen nada hasta el momento es un uno por ciento para las palabrotas

Voz 5 04:01 en la mañana intenta poco menos

Voz 0874 04:06 yo leyendo por la grasa que voy a dejar la mesa del estoy yo con esto la NASA no

Voz 5 04:11 eh

Voz 0874 04:13 qué tal en el colegio Javi que es lo que más te gusta del colegio está costando eh venga venga a Javi o algo te tienen que gustar te gusta las matemáticas me gusta las naturales te gusta naturales te gustan bueno eso es muy complicado hacer entrevistas a chavales de siete años en Radio porque habitualmente responde moviendo la cabeza muy poco radiofónicas

Voz 5 04:49 prefiero

Voz 0874 04:52 ella era con trabajo cual cuando seas mayor que quiere ser por favor piénsalo bien pero no me digas futbolista es lo único que no se puede decir bien que es muy solos sí que son muchos los se dime Javier qué quiere ser de mayor

Voz 5 05:12 profesor Woo

Voz 0874 05:20 te lo bien vale quieres otro churro para el asiento te llevas esto churro la Marta palabra se vamos a tener una palabra

Voz 5 05:29 sí no como un profesor pero si esa es la pregunta se yo te digo con los demás y profesor Javier del Pino es la palabra para James teníamos pensaba que aprenda estará la las que te explique a ver después a caer Aldaba traga al dabas harías

Voz 0874 05:52 demasiada difícil no se lo voy a explicar alguien más ha tenido alguna palabra para James Brown no alguna va a salir al final alguna más allá al final bueno que te tocado

Voz 8 06:02 en Las Rozas creo no sí que fijo las Rozas es si sería un chiste voces poco silenciado

Voz 0874 06:16 creo que escogí este jueves fue un saludo a los oyentes de Las Rozas porque no todos son como James K

Voz 5 06:23 el fenómeno

Voz 8 06:28 que era gira fue muy la teclear muy

Voz 0874 06:33 tiene un estén web sí claro pero hay diferentes tipos de sí por supuesto Mis pobre pero pero si bien que chiste hiciste de pop no fue ataca

Voz 8 06:47 de de son poco ya tará día hay han yo me dice Juan Caro del que pienso en Dogs ido eco toque esta pieza han pero con vida

Voz 0874 07:04 tiene una gran capacidad para meterte en problemas dar dar en tu ETA esto lo sabes no en Twitter que te voy a decir esto hay gente de la que es mejor Rosa ya eres enemigo de Hermann Tertsch que es lo siguiente Arturo Pérez Reverte

Voz 8 07:20 no no me fascinaron

Voz 0874 07:24 es un defendiendo que es lo que pasó veías cómo iban a la manifestación

Voz 5 07:29 sin embargo no quieres que vuelva hablamos no no pero sí

Voz 0874 07:37 pero si hay una cosa de la que quiero hablar contigo antes de hablar un poco más de música es el de la parte que te afecta de la situación política en España ayer hubo convocatoria de elecciones anticipadas de una persona Pedro Sánchez con la que tú más o menos te habías comprometido a ayudar a impulsar la Ley de Protección de abusos a menores que la la el presupuesto no no hemos aprobado los presupuestos de Santa a la nueva le chapuza bueno no no era una chapuza pero se queda parada no fuera claro lo cual significa que después de las elecciones tenemos que volver a empezar a trabajar si coma nueve do unían todo con un nuevo Gobierno igual tendrás que sentarte con Pablo Casado con Albert Rivera o con Santiago Abascal en hacerlo insisto la prueba no no no no lo digas no que que bueno en inglés son político no sé si preguntarte qué es o dejando dejarlo eléctrico monstruo bueno esos me esperaba algo peor la verdad no empezó a hablar pero bueno nada estoy hasta que el público ve que que hay decenas de personas cientos de personas y se olvida que hay otro estos medios esta escuchando por la radio por cierto es la primera vez que esto lo hacemos en el estudio con gente si está te gusta es cálido verdad porque de lo establecido tiene atraso no sonoridad fans a mis fans tus fans no apuesta consistía te digo que cuando hay un problema y es que luego el programa sigue hasta las doce ellos están obligados a quedarse con lo cual hagamos lo que hagamos lo van a pasar fatal porque no les va a gustar nada lo que sólo han venido porte bueno a ver tenemos una mala noticia y una buena noticia la mala noticia es que tuvo hoy no puede esto claro

Voz 5 09:36 por culpa del has visto el James pero de buena noticia pero

Voz 0874 09:43 lo que pasa defraudar a tu público ni siquiera vas a poner tus dedos en el piano enamorado con mucho mejor la buena noticia es que hemos traído a alguien a quién toque James dio un concierto ayer por la noche está cansado lógicamente tienes otro en Palma creo que sí

Voz 8 09:57 perdona pero ha de mayo

Voz 0874 10:01 poco por favor a qué hora acaba hasta ayer por cierto a hora acabase el concierto a a qué hora Weston a las siete a las siete sí tampoco británica británico después de un concierto de música clásica te vas Party queda rota Gates la cama bueno tienes Palma el sábado que viene si lo digo Santiago A Coruña va a hacerlo pero están están agotados se quedan en prácticas de balada la mala noticia es que estás un poco cansado y prefería es no tocar esta mañana pero a cambio hemos traído aún extra L alguien que es exactamente igual que James es el mismo físico se parecen en todo es un poco el que ejerce de James cuando hace sabes en Buenafuente no eres tú es esta persona la que sale correcto me decía que que entre que entre a favor el el doble de James es entrar por esa puerta a la gente se va a quedar asustada de verse el parecido que es irrefutable son exactamente es increíble lo que te pareces a James las hojas verdad yo tengo la ventaja de como estos agentes está imaginando qué es exactamente igual Guillén

Voz 10 11:22 no me parezco casi más a ti

Voz 11 12:07 no no sí sí sí sí

Voz 12 12:29 sí

Voz 13 12:34 no

Voz 15 12:47 sí

Voz 17 13:01 ah sí

Voz 19 13:16 no

Voz 11 13:24 eh

Voz 16 13:33 eh

Voz 11 13:42 y no

Voz 2 13:46 sí

Voz 11 14:05 no

Voz 12 14:12 sí

Voz 13 14:22 y sí

Voz 20 14:31 co

Voz 21 14:42 ah sí

Voz 23 15:10 y y

Voz 24 15:24 no

Voz 26 15:34 sí

Voz 23 15:46 por su parte ha

Voz 16 15:56 no

Voz 7 11:49 venga venga

Voz 11 12:07 no no sí sí sí sí

Voz 12 12:29 sí

Voz 13 12:34 no

Voz 15 12:47 sí

Voz 17 13:01 ah sí

Voz 19 13:16 no

Voz 11 13:24 eh

Voz 16 13:33 eh

Voz 11 13:42 y no

Voz 2 13:46 sí

Voz 11 14:05 no

Voz 12 14:12 sí

Voz 13 14:22 y sí

Voz 20 14:31 co

Voz 21 14:42 ah sí

Voz 23 15:10 y y

Voz 24 15:24 no

Voz 26 15:34 sí

Voz 23 15:46 por su parte ha

Voz 16 15:56 no

Voz 0874 15:57 no

Voz 28 16:12 no

Voz 29 16:26 no

Voz 18 16:27 eh

Voz 29 16:29 nada

Voz 23 16:34 no

Voz 31 17:21 gracias

Voz 0874 17:24 qué te ha parecido James ahora convertido en crítico musical se diez de media de la mañana las jóvenes más cautivadora es dicen ha sido distinguida por la crítica como un artista brillante elegante y personal convertida en una de las figuras más valoradas del panorama musical español la tarjeta de presentación ya hablamos mucho en este programa sobre la educación musical tú empezaste odiando el violín encontrar

Voz 10 17:52 sí tuve la suerte con mi primera profesora que me decía que me iba a cortar los dedos si tocaban mal

Voz 0874 17:58 esta es una buena manera de enseñar música a los niños has entendido

Voz 10 18:03 eh a las cuatro años bueno yo al parecer lloraba con el sonido del violín y mi madre que soy la tercera de de tres hermanas la pequeña que siempre mis padres han querido que tuviéramos una formación pues cultural espiritual más allá del del colegio pensó una esta niña la emoción al violín así que comencé con clases de violín pero ya os digo que lo tire por las escaleras de casa a los meses hay vídeos todavía en casa a llorar doy eh tocando y ya tengo el violín en casa además ayer que vino a estudiar conmigo Isabel Villanueva que tocamos juntas dentro de dos semanas una lista espectacular española vio el violín pero si tocas si realidad pero también es realidad que está roto

Voz 0874 18:47 no pero esto lo dicen mucho James al final el amor por la música y buscar jóvenes talentos depende de que los profesores también tengan ese hagan ese clic con con el estudiante no

Voz 9 18:59 bueno yo de pues tuve la suerte efectivamente de tener un profesor que me hizo el clic segundo no que éramos un grupo de niños que tocábamos pues por por los pueblos de Guipúzcoa yo soy donostiarra hay por por Vizcaya hay también más más lejos no me acuerdo que a París y todo lo que era era una fiesta de la música nunca tuve la presión de de aprender

Voz 10 19:25 música de niño yo creo que eso es lo bonito no acercarse la a la música desde la emoción más pura

Voz 8 19:31 sin la prestación para niño es

Voz 10 19:34 la presión para un niño hoy para un adulto y para todos es que de verdad que íbamos a vivir dos días

Voz 0874 19:40 además hay que aprovechar isleta andan

Voz 10 19:42 la música clásica estamos tan encorsetados tantas veces somos los solistas nos convertimos en extremadamente controladores extremadamente perfeccionistas y no sé lo que va la música que de lo que va desde el corazón de la emoción y de unirnos a los seres humanos a través de de las notas si de lo que nos transporta no entonces eso me lo enseñó mi mi profesor de pequeña

Voz 0874 20:09 que qué es exactamente produce saber que toda esta gente hay cientos de miles de millones de personas disfrutan cada sábado escuchando música clásica por la radio

Voz 10 20:17 pues la verdad es que es una alegría y estamos muy agradecidos al trabajo que estáis haciendo los dos porque es la única manera como decía James antes en en las escuelas la educación musical es lamentable

Voz 5 20:31 todavía no está en si todo el mundo si estoy de acuerdo pero bueno como también

Voz 10 20:39 ya pero en Alemania tienes la música en la calle la vives de otra forma

Voz 0874 20:43 hay un respeto por su música clásica también por sus grandes

Voz 10 20:46 no su tradición no por su historia cuando aquí también tenemos unos grandes

Voz 9 20:51 incontestables

Voz 8 20:53 ahora en España si tienes pasta no Papión a a aprenden un instrumento pero si no tienes es un es muy intrigados

Voz 10 21:05 pero a pesar de la pasta no pasta cuál es la motivación cuál es la motivación la la la motivación tiene que estar en la escuela he de aprender de enseñar a escuchar al menos no hace falta que creemos músicos pero escuchó o no o Castro o déjate deja ver dónde vuela tu imaginación abre la mente viaja a través de la

Voz 0874 21:29 si tenemos en cuenta que línea

Voz 8 21:33 hasta Rosalía

Voz 0874 21:35 no hay una conexión vieja a ver cómo funciona esa conexión aquí lo hemos dicho muchas veces sí si una vez llevas a un niño al Auditorio Nacional por ejemplo haber una gran orquesta de repente que ese silencio con una orquesta que después del silencio empiece la orquesta adopta tocar es verdad que puede haber niños que no se sientan a lo mejor motivado eso que estén aburridos pero hay otros que pueden de repente dejar caer la mandíbula de abajo es decir qué barbaridad que que cambia no hay que eso cambie subida al fin y al cabo

Voz 10 22:06 exacto que cambió su vida no sólo yendo sino también escuchando en casa aunque sea yo empecé con el piano como juego de veinte minutos en la SER

Voz 9 22:14 mañana te dan juego ir a mi forma de evadir me entonces ahora de adulto si es que lo soy

Voz 10 22:21 que alguno lo es buena amiga James ojalá seamos siempre los niños que que fuimos o que intentamos ser que soñábamos no al menos en nuestro rincón

Voz 9 22:31 y es que que que

Voz 10 22:34 que de adulto mantenga es es esa idea de juego esa idea de de que es la música es tu propio espacios donde encuentras la

Voz 9 22:41 para eso no lo vives desde niño que creo que además tú lo viviste James

Voz 10 22:47 que hay a ti te ayudó la música para encontrar esa paz pero no hace falta llegar hasta el extremo de de un drama personal para encontrarla para encontrar optimismo para encontrar la respiración sobre todo en un día en un mundo perdón tan frenética

Voz 8 23:00 o como el que vivimos hoy con todo su impacto en sí

Voz 0874 23:06 tú estás de gira por todo el mundo viaje supongo que muchísimo que es lo que qué es lo que peor llevas de estar lejos de San Sebastián y no me refiero a María Salgado pues el pescado algo así que decir que que

Voz 9 23:21 si yo adoro el viaje si yo lo adoro a mi me encanta y además cuesta sacarlo si no yo lo disfruto lo que lo más difícil para mí de nuestra vida es la soledad constante

Voz 8 23:42 eso me encantan este tema

Voz 10 23:45 en los sientes así no

Voz 8 23:48 no no me han no Charlene me muero

Voz 10 23:52 bueno tienes que yo tengo pánico a volar Air tiene pánico a volar

Voz 0874 23:56 agua ese tienes pánico a volar no no no yo sí sí pánico por qué no pero pánico a ser detenido entonces por jugar un avión no hay Judith hablando es una cosa que no sé si a lo mejor pisa un charco o a lo mejor los una tontería lo que digo pero existe machismo en este mundo de las grandes orquestas yo yo te digo lo que quería pero bueno

Voz 10 24:21 existe la lo justo a este ir rescatando un programa de mujeres compositora entonces a que tocas un tema yo me yo misma me sentí avergonzada de mi misma

Voz 9 24:32 por por no conocerlas porno eh

Voz 10 24:36 haber tenido la curiosidad de conocer que habían hecho autoras en la historia claro es que la la historia ha sido muy injusta con las mujeres eso es así en todos los ámbitos pero también en la música no desde Clara Schumann o desde antes pero cuando Amy Beach por ejemplo que es una compositora americana espectacular Weise casa el marido lo dice que lo que tiene que hacer es dejar de hacer conciertos como mucho dos al año y benéficos pero que le deja componer

Voz 9 25:06 era la mejor pianista de su tiempo de de principios de siglo XX

Voz 10 25:11 hice Historia como cuando murió su marido volvió a los escenarios gracias a Dios pero pero entonces pues hay por supuesto ha habido una o un una injusticia muy grande una oscuridad muy grande con las mujeres que hoy en día tenemos que rescatar las lo que pasa que a mí las acciones de lo voy a hacer ahora porque es un festival de de mujeres para de todo música de mujeres pero a mí me gustaría rescatar las como las grandes obras que son sin tener que hacer distinción

Voz 0874 25:45 claro es poner a Clara Schumann con Bram

Voz 10 25:48 a poner con Brahms precisamente porque tienen la misma escritura oponer a Luis Adolfo elevó con con sopesan con Beethoven lo que no no me gustaría tener que discriminar como soy mujer y hago un concierto de mujeres es como soy pianista española ya tendría española no contemos todo y pongamos lo al mismo nivel ahí es

Voz 9 26:10 cuando conseguiremos lo que tenemos que conseguir

Voz 0874 26:12 ya hay ahí en ese ese machismo histórico que es evidente ocurriera una ciencia también en todos los ámbitos de lustre como dices tú pero hay hay más

Voz 9 26:21 es el comportamiento de director de orquesta por ejemplo bueno pues a los directores de orquesta son personas como personas

Voz 10 26:31 en el acto ya efectivamente la herencia que en sus familias se les ha dado entonces no te voy a decir si sigue si no pues es que hay de todo nos podemos encontrar con personas maravillosas nos podemos encontrar con auténticos

Voz 0874 26:47 exacto es lo mismo

Voz 8 26:49 cuando alguna para zonas yenes para siempre está capacitada para puso

Voz 0874 26:56 Judith te pediría un poco de Debussy pues sí pues sí es posible mucha gusta de decir gracias

Voz 32 27:14 no

Voz 2 27:16 el

Voz 34 27:32 eh

Voz 4 27:45 eh

Voz 34 27:50 y

Voz 36 28:01 a ver

Voz 37 28:12 eh

Voz 38 28:16 ah

Voz 2 28:41 ahora

Voz 39 28:53 ah

Voz 11 28:58 sí

Voz 37 29:12 bueno

Voz 40 29:40 y el

Voz 41 29:53 sí

Voz 42 29:58 sí sí

Voz 4 30:24 sí

Voz 36 30:43 eh

Voz 34 30:56 sí

Voz 44 31:15 a sí

Voz 34 31:19 eh

Voz 45 31:21 sí no

Voz 34 31:49 eh

Voz 46 32:21 a la

Voz 47 32:23 eh

Voz 49 32:40 Jáuregui gracias por un dolor en el gemelo

Voz 0874 32:45 eso es carrera sabes que te pareces muchísima Maria Sharapova no me lo puedo quitar de la cabeza

Voz 5 32:49 nosotros nunca no insta a María bueno

Voz 0874 32:52 decías por venir mucha suerte del hombre aforo gracias

Voz 49 33:02 ha llegado el momento debe de prensa que ocurre

Voz 0874 33:04 algo que viene aquí a hacerte preguntas sobre tu más estricta intimidad seguramente lector sobre ello da igual no alguien hay gente que tiene preguntas para James por aquí creo no hay hay gente que quería preguntar cosas mira Pay manos levantadas por ahí estás Gemma la de las castañas por cierto no se segundo aviso hablar de ella espacio por sí

Voz 8 33:26 claro

Voz 0874 33:26 mira yo estoy tocaba piano desde pequeñito

Voz 50 33:29 los quince años así lo tuve que dejar porque me entró pánico escénico entonces quería saber si a ti te ha pasado

Voz 0874 33:36 cómo lo ha superado

Voz 8 33:39 y así es muy difícil porque el único de manera práctica tocando en directo con poquico la próxima pero a tiempo y paciencia a juegos es que es muy difícil pero con el tiempo mejorando para mí a las cosas como a merece

Voz 5 34:10 meditación no me delegación medir las dos meditación y me di cuenta Meretz Chafi iban y Mary que hacían un ejemplo

Voz 0874 34:20 no si este mensaje para tapar dejar para evitar que las manos tiemble no

Voz 8 34:26 yo también cambiando la tía loco dentro de tu cabeza a eso es algo muy importante hacer venga

Voz 0874 34:37 siguiente pregunta alguien he visto a gente por aquí mira hola qué tal hola buenas yo quería felicitar a James por los grandes avances que está haciendo de inmersión lingüística en nuestra lengua y sobre todo por esas expresiones que me está dejando como matarme camión hasta luego Mari Carmen no no no estás haciendo ningún favor con esto porque tiene tendencia a venirse arriba hará más

Voz 7 35:04 ahí está por favor ya que haya aprovechar para una palabra

Voz 5 35:19 no yo entenderla siempre

Voz 0874 35:28 de Pedro pero sabes que no tienes una conversación abierta con Hermann Tertsch en Twitter hay lo dejo no fue en conversación más vale vale vale siguiente pregunta a ver aquí pasa por aquí vamos lo puede vuestra última oportunidad a mi me gustaría saber seguro que hay alguna pieza que piensa que es magnífica musicalmente pero que nunca nunca nunca tocaría porque

Voz 8 35:56 sí es un fenómeno un concierto para piano compositor es uno dos crean más crean en entran indica pero es muy inferior

Voz 0874 36:13 ese play ese ese toque hagan muy muy pocas ocasiones si no lo sé porque es que es mejor que los toda la mano mi mejor que Rachmaninov si te verás que enseña el tatuaje que sí lo ahí está pero bueno sí confía esta operación puto amo

Voz 5 36:35 sí quiero decir vale

Voz 0874 36:40 si quieres me voy decir esto alguien tiene alguna palabras quedan minuto alguna palabra porque cada vez tenemos más dificultades porque cada vez se habla mejor español y es difícil enseñarles palabras nuevas porque ya las conoce una palabra por aquí mira

Voz 9 36:51 no vamos a ver qué sale ves todo buenos días felicitarte por todo gracias por tu música hay por tu valentía y hay una palabra que iguala sabes igual no Arambur por si yo tampoco lo sé esto es esto es de lo es esto ya no es castellano Espasa manos Boris no no estoy una escalera es el pasamanos dejan ver nuestros Castella

Voz 5 37:19 espero que siga pero significa algo en particular no

Voz 9 37:23 es castellano de verdad yo soy de Palencia osea que Palencia lo utilizamos

Voz 0874 37:29 pero se le puede llamar así a alguien es quiere si no lo puede usar para insultar no le vale

Voz 9 37:34 es una palabra digamos una pala

Voz 0874 37:36 habrá harán con b sí bueno pues hemos aprendido una palabra nueva alguna palabra más despedimos ya porque queda muy poco tiempo de hecho queda muy rápidamente muy rápidamente porque

Voz 9 37:46 pero no se puede usar para insultar tampoco poética Petrikorena

Voz 5 37:53 el juez de la lluvia hervía sobre la tierra

Voz 51 37:57 cómo voy a dar quebraderos de cabeza

Voz 5 38:06 así que como paso palabra si no que son las once y ahora las noticias