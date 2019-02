¿Educación afectivo-sexual con videoclips?

Voz 1 00:00 el mes entero

Voz 2 00:05 va hasta ayer en El Mazo

Voz 3 00:13 cómo te gusta que te ponga cosas millennials me encanta me encanta SIMO es su vida don de juventud que inunda los estudios los auriculares y mi vida pues eso esa es mi papel aquí claro por eso tenía yo yo tenía necesidad de tener una millennials en mi vida y me encanta que haya centrado en ella pues mira esta canción no es casual en la escogido por qué a raíz de un hilo que encontré en Twitter de Juanito libritos que se define como activista LGTB BUP tuve por target Tumblr Famous Geimer de todo descubrir una iniciativa docente muy muy peculiar todo lo que tenga que ver con la docencia me interesa y si tiene que ver con LGT de ir más pues les saludamos que está al teléfono y que nos cuente un poco más en lo que ha hecho buenas noches Juanito libritos

Voz 4 01:08 hola buenas noches cómo estáis muy bien

Voz 3 01:11 estamos muy bien pero además estamos muy bien porque estamos con un profesor

Voz 0401 01:14 por empeñado verdad Elia en empeñado en enseñar de verdad a los adolescentes

Voz 3 01:22 esta cosa complicada que es la diversidad afectivo sexual cuéntanos

Voz 4 01:26 claro es que bueno pues ya sabéis que en la escuela los profesores no sólo tenemos digamos como misión enseñar las cosa que vienen en los libros de texto porque en realidad esas cosas ya están en los libros de texto nuestra labor va un poquito más allá educar es un concepto supera amplio en el que por supuesto entra la educación afectivo sexual que es importantísima especialmente en la jerga desde la adolescencia a la que yo me dedico ahora mismo entonces es que yo muchísimo de la profesores creemos en la importancia de esto sí trabajamos en la medida de nuestras posibilidades para hacerlo lo mejor posible claro

Voz 3 02:02 y entonces si le contó que me has dicho que hay una música que yo desconozco de quiénes que tenían mucho que ver con el tema que vamos a tratar Cuéntame esta canción es llaman con mi may be Carly Rae hipster se llama la chica fue un videoclip que se hizo

Voz 5 02:17 no es muy famoso en su día

Voz 3 02:21 Juanito lo utilizó en su clase y cuéntanos tu mismo por qué les lleva a esté a clase me encantan esos

Voz 0401 02:26 profesores que lleva videoclips a clases Juanito pusiste la videoclips de

Voz 3 02:32 a veces como hay una una ventaja genera un videoclip singular videoclips en plural

Voz 0401 02:41 en fin pero es que te has tantas cosas

Voz 4 02:44 Juanito bueno pues veréis ya sabéis que tratando con adolescentes los profesores no tenemos que romper la cabeza para intentar hacer las cosas lo más atractiva lo más accesible posible y por supuesto pues siempre usando una cosa interesante para ello llegar mucho mejor nuestro mensaje es esta la semana que viene bueno no da mañana el día de San Valentín mi centro queríamos trabajar la idea más diversa de la sexualidad de las relaciones personales no centrando centrándonos siempre es la típica pareja chico chica los tutores en este caso de primero de ESO pues nos pusimos a pensar cómo lo queríamos tratar así que yo llevé a mi clase este a la hora de tutoría que es un ahorita que tenemos todas las semanas para hablar con ellos de cosas digamos extra académicas pues yo a mi clase este videoclip en el que a priori parece que se cuenta la historia tradicional de enamoramiento de flirteo entre chico y chica no ven una chica estar cantan dos canción en el garaje de su casa el chico de enfrente así muy apuesto muy fornido y está corto

Voz 3 03:48 sin cama se era por supuesto que super prototípico no sabes qué bonito

Voz 4 03:54 entonces entre ellos dos surge como una chispa no porque están mirando están sonriendo riéndose tal cual y en ese momento pare el videoclip que les pregunté bueno vosotros qué creéis que va a pasar a partir de ahora claro pues presupuesto bueno pues que el chico ha pedido el teléfono a las si pues porque las chicas de esta seduciendo porque no se que no sé cuándo en ese momento continuó viendo el videoclip ya hay una sorpresa final Bloc tuits como se suele decir ahora que es que al final efectivamente el vecinos se acerca a la cantante pero no para darle su número de teléfono sino para darle el número de teléfono al batería

Voz 6 04:31 es que tú me ha gustado

Voz 4 04:37 es velar Chema no te rompe los esquemas y claro ellos se quedaron con la boca abierta porque ni siquiera se les había pasado por la cabeza que es muy interesante porque a partir de de una cosa tan pop ni una cosa pues están en fin tan frívola por decirlo de alguna manera pues se puede hablar de conceptos mucho más interesante como la hetero normatividad o hubo en fin como es nuestra educación está metido con calzador el hecho de el chico y la chica no se notan más alternativas y por lo tanto cuando tú te sientes parte de otro colectivo pues tardarán un tiempo en asumir quién eres el encontrarte en conocerte etc entonces bueno pues

Voz 3 05:16 pues pues muy interesante Juanito hilos chavales

Voz 5 05:19 de lo que encajan bien lo saben bien y se acuerdan ver dicen hombre claro es verdad o como real

Voz 0401 05:27 Acciona cuando la la reacción que tuvieron te pareció que era la apropiada te sorprendió algo

Voz 4 05:33 pues mira me sorprendió pero para bien es ridículo que me sigan sorprendiendo la buenas reacciones de los adolescentes André el ante los temas relativos a la diversidad porque los años que llevo dando clase en institutos me encontrado una generación tremendamente abierta tremendamente consciente tremendamente diversa muy valiente sabes incluso en los institutos tenemos un montón de chicos y chicas han salido del armario sí eso su propio compañero empiezan a verlo pues como algo normal sino incluso cotidiano sabes que no es nada noticiable a ver claro

Voz 0401 06:12 pero es como cuando tienes la suerte que tiene la suerte que tenga la suerte me invocó está en un colegio en el que hay familias que son pues dos madres dos padres y entonces esa esa diversidad sexual tan normativa hay tan habitual lo que hace es que todo el mundo Viva cotidianamente su sexualidad tranquilamente es que no entiendo no entiendo esa intención siempre de de no hablar de esto estables

Voz 4 06:40 eso eso aparte es ridículo esconder como es la sociedad realmente no cuando lo bonito es que la sociedad sea diversa no es que tengamos que tolerar esa diversidad que tenemos que celebrarla porque es algo que nos hace grandes como

Voz 7 06:56 como colectivo como sociedad

Voz 4 06:58 como como país tú

Voz 0401 07:01 es Juanito libritos yo te voy a dar las gracias como como madre y como mujer bisexual porque no hay nada más gratificante para alguien que no cumple esa se tiene normatividad es como que el pico y pala que se hace lo hagamos entre todos

Voz 4 07:20 de todo

Voz 0401 07:21 muchísimas gracias Juanito libritos para hacer esas tutorías y te aseguro que me encantaría estar entre tus alumnas te lo puedo asegurar