Vicente Vallés no puede sobrevivir a otro debate electoral

Voz 0210 00:00 qué tal Antonio Castelo estos la tertulia de cómicos a vivir qué tal señora cómo está usted oye tú qué tal

Voz 1 00:06 yo bien avenido usted verá James Ross Herguido ver a todos no sólo a él

Voz 0210 00:11 a la verdad que no pasa nada que yo ya he asumido que ya no son son los favoritos de Javier ahora es es Jaime

Voz 2 00:16 Dragutinovic que se hizo también es verdad

Voz 1 00:19 esto ahora cuenta no sí sí sí se nota mucho

Voz 1231 00:22 si esto me duele lo que está diciendo porque era un chiste pero ya no lo es la verdad es toda la verdad a usted le parece que no está haciendo un feo eh Javier del Pino con el tema allí en Roma

Voz 1 00:31 no tampoco es eso tampoco es eso es lo que pasa es que ahora es el nuevo y bueno pues hay que hay que darles

Voz 0210 00:37 ya hay que asumirlo no lo primero vosotros tenéis que aguantar que a mi esto me duele James Roth Auster reviviendo la cabeza bien Ross eh

Voz 2 00:46 te lo quise va a ser la vida es así hoy

Voz 1 00:49 sí sí eso no vende tuviéramos que aguantar eso

Voz 1231 00:51 ahí está claro es que usted habla con la experiencia por delante sobre todo ahora díganme desde el corazón mire que me cara de buena persona tengo usted tiene que elegido ahora mismo en un precipicio empujara a James

Voz 1 01:04 a mí tras pero porque es muy difícil no sé qué es lo que sugería ninguno bueno me pondría muy difícil no sería capaz

Voz 1231 01:13 claro nuestro artísticamente ya no podemos competir con diez robos porque básicamente hacemos chistes es una basura

Voz 1 01:18 no basura no es es es otra cosa es otro arte diferente

Voz 3 01:23 lo de Gallo menor contratan no no no no no no

Voz 1 01:26 en eso yo no estoy de acuerdo todos los arte son preferir preferiría que su hijo fuera pianista o cómico

Voz 2 01:33 pues no lo sé fíjate

Voz 3 01:36 no señor a el porque hay empezar empezaron

Voz 2 01:38 cuando el piano luego lo dejaron cuando empezaron a estudiar la carrera dejaron el piano

Voz 1 01:43 me gustaba que fueran pianistas pero lo de cómicos creo que me gusta mucho también por que no se te alegra la vida yo tengo una hermana pianista

Voz 0210 01:53 sí he tenido que aguantar esto que ustedes aquí todas las mañanas en A Vivir yo lo día veinticuatro horas durante los siete de eso

Voz 1231 01:59 en el infierno de eso no hay Dios que lo aguante para que ya sea pianista nosotros teníamos que sufrir qué pasa con esa gente los hermanos de los James Raúl de la vida a la gente que está oyendo a Armani no que yo si pillaba que me cruce con Rachmaninov lo apuñaló porque es verdad Sáez que hay que sufrirlo no es lo mío voy la razón aquí viene día genial saber cuántos ha tocado mal toda la vida ha tocado más siempre ha tocado mal hasta que vino aquí

Voz 0210 02:23 le he presentado ya a la estrella que está esperando querido Javier del Pino un aplauso para ver

Voz 1722 02:39 les anuncio que en ejercicio de las facultades que ostenta como presidente del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día

Voz 0874 02:55 veintiocho de abril

Voz 3 02:58 a vivir que son dos

Voz 5 03:01 el Pino

Voz 6 03:25 un aplauso para James Rouse la comedia que se Antonio Castelo había ya lo hemos asumido donde también principio la esta gente está poner

Voz 3 03:33 la gente está por él la señora no lo que decirle nada dicho hombre chavales

Voz 0874 03:37 en el caso lo eh yo yo antes el he dicho que si incluso aunque yo fuera Iñaki Gabilondo al lado de James Gemma tenía que marchar no pasa nada

Voz 3 03:43 es que todo sonante menores al lado de estos foros Iñaki Gabilondo igual no teníamos que marchar todos es verdad eh

Voz 0874 03:51 oye que gracias se te da muy bien entrevistar a personas mayores

Voz 0210 03:54 muy bien si es una cosa porque era una persona mayor lo más parecido a un cómico porque no tiene fin es porque les da igual les da igual todo

Voz 0874 04:00 pero es que hay que ver a esta mujer que des tiene pinta de ser un pedazo de pan y que de repente te pongas tú porque te acercas demasiado esto es que es verdad

Voz 3 04:08 lo has dicho tú voy unos rompes muchas

Voz 0874 04:10 has personales si me acerco muy encima hoy tiene la nariz que podría ser rota de una pelea

Voz 0210 04:15 no pero es que es la alergia que me la pongo para respira me sí pero la sensación que da es otra porque la tengo rota pero previamente ya exacto

Voz 0874 04:21 cuando Quique Peinado Llum Barrera estén también aquí gracias por venir compañeros qué tal

Voz 1096 04:28 algo que tengáis que vender alguno alguno

Voz 3 04:31 te queda me queda medio me pan programa nuevo pero ya te ya te daré la Juanlu m quédame medio mes para otra cosa pasa nada menos

Voz 0874 04:45 hoy hay elecciones ya lo sabéis veintiocho de abril lo ha dicho Pedro aunque a palos me parece bien ninguna fecha pues lo que yo sé

Voz 1096 04:52 cuando las el la Semana Santa para ver según cofrade no va a votar ni aún así pueden evitar

Voz 0210 05:00 un desgaste tremendo porque todos los españoles les han visto pactando con los que quieren destruir su nación esto es lo que dice Pablo ojo queremos

Voz 0874 05:09 por pensáis que ha sido el presidente el que ha tomado la decisión por no haber podido sacar adelante los Presupuestos yo creo que nos equivocamos todos en esto

Voz 1096 05:16 lo tengo que decir hemos tumbado el Gobierno de Sánchez a tirar la toalla porque el Partido Popular ha liderado la oposición ya liderado

Voz 0874 05:22 la calle es el superhéroe de Marvel Pablo Casado

Voz 0210 05:25 ha seguido todo si ahora son el el día de la Maratón de Madrid por cierto eh muy bien porque Pedro Sanz es un poco complicado porque claro la gente ya no va a ir a Colón con el chaleco

Voz 7 05:37 Ana ir en mallas de colores

Voz 3 05:39 con chalecos has visto el Charles Barkley cuando yo regalado muchos Broncano fue él el que empezó con el chaleco porque lo creó un vehículo la mano

Voz 0210 05:48 esta japonesa se inventó el tejido ese que que es muy ligero y abrigan montón o sea que técnicamente es increíble mucha gente que habla ha retirado el monte sí sí sí pero el aquí y el PP se hace con el voto runner porque les ha jodido la Marató Pedro Sánchez Orozco runner puede decidir la

Voz 3 06:04 es el voto de los rallys que se gastan mucha pasta de la mano de los runners voto rangos IVA

Voz 8 06:11 que se está renovando muy bien el PP con este chico porque recupera la frase aquélla era de Fraga no la de la calles mía

Voz 0874 06:16 exacto sí sí pues ya votó North Face

Voz 3 06:18 no estamos en el voto

Voz 0874 06:22 adversario que no no no no no lo ve en la lucha por el poder

Voz 9 06:25 lo que está en juego es si Ciudadanos en este caso es la alternativa no al partido sois así Sánchez

Voz 0210 06:32 los ciudadanos Sánchez o ciudadanos de otros no entonces está entre dos esto ahora allí partidismo quería tampoco cantera porque aunque hasta finales de marzo estar de baja por paternidad Pablo también está en esa pugna

Voz 1096 06:45 creo que todo el mundo sabe que Pablo Iglesias es el único líder al que no le van a temblar las piernas extra que se presenta

Voz 0210 06:50 a saber si yo te lo juro que el otro día vi un resumen de los candidatos a la ponían a ella porque ahí como salió ayer hablar digo a ver estar de baja por maternidad paternidad pero sí

Voz 3 07:02 sesenta Se presenta vale vale vale

Voz 0210 07:04 si no no hay colores no sé no sé

Voz 3 07:07 otro de los que roban cobre que dices tú ya no lo quería decir te da la broma de rogar que bueno para que se me ha quedado vieja yo sabremos si va a cambiar a otra

Voz 0874 07:18 de todas maneras fíjate elecciones a finales de abril luego elecciones otra vez en mayo de mi luego luego decidir pactar a ver quién gobierna en Madrid luego igual tenemos que andar por ahí diciendo como decía esta mañana el presidente del Gobierno Pablo Casado y a mí me va a costar tanto decirlo

Voz 3 07:34 eh uno

Voz 0210 07:35 quiere desaparecer hombre Javier no es mala comedia cuando hay un gobierno así como

Voz 3 07:40 el jugador frases a medias y hasta la realidad

Voz 0874 07:43 de la sociedad yo RAE dando trabajo

Voz 3 07:47 fíjate que yo cuando digo

Voz 8 07:48 cuando se convocan tantas selecciones así seguidas yo solo pienso en por favor que no me toque una mesa electoral

Voz 3 07:53 el ya estoy deseando el drama yo que Pedro Sánchez al primar de que quiere hacer en el Valle de los Caídos

Voz 7 08:02 te ves me aplazar enteré yo ya

Voz 0874 08:07 yo creo que tenemos dos opciones una sería el exilio en otra sería desaparecer si supiéramos cómo no ojalá tuviéramos un mago os supiéramos algo de magia

Voz 0210 08:18 sí

Voz 3 08:27 basado por las esquinas justito llegó a decir que la verdad es que aparecía

Voz 0874 08:30 te sin querer Jorge Jorge te registren una una una bomba bomba de estas de de humo a sí sí que que que luego casi incendia es el estudio de estas esta historia real que hemos puesto me quedan como como cómo desaparece vemos pero qué hacemos

Voz 0210 08:42 pues nada osea es cuestión de concentrarse aquí tú si te concentras yo creo del XXVIII lo consigues

Voz 3 08:47 que el mar El mago más querido por los cómicos eh cuidado es verdad vamos a contar esto lo único

Voz 6 08:52 hay gente que está al otro lado de la radio

Voz 0874 08:55 hay un conflicto que yo desconocía también hasta que empecé a trabajar rápido con esta chusma

Voz 0210 09:01 cómica que es que el otro lado que son los los cómicos y los magos se llevan muy mal especialmente los cómicos si lo vimos los mismos ponen paz solo

Voz 7 09:09 sí porque lo mismo

Voz 3 09:12 también la realidad de conmigo el gesto de parar

Voz 7 09:14 muy pillo barreras que los cómicos se meten con los más

Voz 3 09:17 el gratuitamente esta Larrea de los magos tienen bastante que seguido ante pasan como como si sopla de lo bien que podríamos transformarlos en conejo pero el dolor no queremos malgastar poderes salta yo creo que sí

Voz 0874 09:28 este es el conflicto viene porque vosotros en alguno de vosotros en vuestra espectáculo salen trae un pelín en el terreno de la comedia y eso ellos que son por activistas a lo mejor piensan que ese robarles un espacio de trabajo no bueno hay algún cómico que hace magia

Voz 3 09:41 hay algún amigo que demasiado muy bueno hay muy buenos son cómicos por ejemplo yo te digo Peraita porque hasta ese digamos hay muchos se que es lo que vamos muy bien igual

Voz 0210 09:50 son cómicos de por derecho propio de algo

Voz 3 09:53 no pero es verdad que siempre carrera yo también creo que es porque los magos ganan mucha pasta esto es la gente muchísima paz somos generosos te pues no lo sé conmigo no me lo has vendido

Voz 0210 10:07 sorprendido un truco a David Copperfield me lo cuentas te una vez sí es verdad éste no le ha vendido un chiste

Voz 8 10:13 hay cómicos de también hacen magia porque siendo malísimo siguen ahí quiero decir es que es no digo Portilla eh

Voz 3 10:19 son dos dos que compiten fuerte en cuál de los dos he visto peor quién es el que peor lo ellos Jorge Ponce que es buen amigo también creo que él es el que tiene la encrucijada más tiene una excepción ahora en la región

Voz 0874 10:31 estén mucho que él pone una foto de una persona y la pregunta que haces mago

Voz 3 10:36 tras hasta Hoppe de salud

Voz 1231 10:41 pacto incluye el Miguel

Voz 3 10:43 Lago que su hija es la magia lo cual es una

Voz 0210 10:46 belleza poética está haciendo una venganza

Voz 3 10:49 de ayer comiendo no lo sabía pero

Voz 0210 10:51 tú quieres que tu hija sea amago

Voz 3 10:53 como maga que quieres que fuera maja o Maga olvido pero no te oigo pero esto es como darle homeopatía a alguien que quieres

Voz 7 11:00 a claro

Voz 3 11:03 existe la ciencia no podemos quedarnos en la creencias

Voz 0210 11:05 bueno porque estás en el Circo Price con el noveno ya el festival de festival hay numerosos vienen de todo el mundo me estás diciendo notado una perturbación en la fuerza hay muchos magos aquí en la ciudades

Voz 3 11:17 hay palos a la ciudad y distintos países sí puede que esta está casi casi pero yo prefiero runners pero bueno todo el mundo a casa esto es la Ser un mensaje para todas las ventanas ahí mago de la ciudad hay algunas muy peligroso si quieren engañar

Voz 0874 11:34 oye enganchar alguno de ello está perdido algo extremadamente especial que no hayamos podido darle

Voz 3 11:39 no pedido diez palomas es bastante especial ya te digo que te venga mal eh pero sí ahí

Voz 0210 11:47 echa mucho humo cuando hace el truco te estoy asustado porque creo que me lo van a dejar pasar aquí en Madrid central es una cosa

Voz 3 11:53 el terrible hay una China por ejemplo

Voz 0210 11:55 es espectacular lo que hace

Voz 3 11:57 así Nadal del trigésimo estaremos estampas queda raro eh

Voz 0210 12:02 a China que es alucinante lo que pasa es que en el Price están asustados porque piensan que va a comprar el local en cualquier momento a están

Voz 3 12:08 todos China ves ves como es buen con hombre no sé si usted me oye podría

Voz 11 12:13 podríamos hacer magia aquí para aunar la comedia

Voz 3 12:15 la magia no pero no es verdad

Voz 7 12:18 es verdad

Voz 3 12:19 quién a ver quién déjame no tienes un billete por ahí pero sí es como creo que va a tener cada vez se toman porque va de desapariciones os que es su perro diez euros para la radio sí claro me ha parecido muy guay diez euros Castelo

Voz 0210 12:38 la cosa lo mismo que se puede hacer desaparecer un billetes sirve para hacer desaparecer cualquier cosa

Voz 3 12:43 es un avión por ejemplo oficial cualquier Alves Rivera Alves Rivero no podemos remangados

Voz 0210 12:49 los entonces voy a coger creo que traído aquí mira si un poquito de de encendedor mira Castelo mira tu billete no a ver ese nombre

Voz 12 12:57 no se acaba de sumar a tomar porque

Voz 0210 13:01 a ver si si si eres

Voz 12 13:03 lo trigo Rato joder atacar directa

Voz 7 13:07 no pero me sabe mal Carmelo

Voz 3 13:09 también trocito de papel Jorge lo que hemos verdad mira mira mira podemos cortar un trocito chistera quitaran equivale a dos mira

Voz 0210 13:22 lo Doblas el papel un poquito céntrate no en tu billete sino en en algo a lo mejor a ver si sopla sopla desde ahí

Voz 12 13:30 oye parece que sí que ha funcionado Mi va diez diez diez diez diez euros

Voz 3 13:35 claro claro

Voz 7 13:37 porque era no pero yo sé que Antonio de la magia todavía

Voz 0210 13:42 le le resulta un poco así des mira lo vamos a hablar otra vez y de un poco más un poco más

Voz 3 13:47 estas cosas también el de día

Voz 0210 13:49 se convierten cincuenta

Voz 3 13:52 bueno es como como es magia de verdad

Voz 7 13:55 era para él

Voz 3 13:59 por cuarenta pavos empieza a hablar bien de Dios los pensadores de nuestro tiempo

Voz 0210 14:07 para ella la estáis en el Circo Price digo noveno Festival de Magia hasta el diez de marzo de miércoles a domingo el pasado hay que venir a verlo quedan entradas que mira

Voz 11 14:18 cierto aire todos y si desde cuatro

Voz 0210 14:20 la ciento veinte sea tú puedes venir pero pero que es una Reunión de mago el mundial es el Festival de Magia que que reúne ya hace nueve años amagos de todo el mundo y hacemos un show de hora y media donde hacen un coreano Hacer movidas una China otro de Estados Unidos hay un montón de magos de distinta lo pelo que consiguen dejar a la gente al final pues suerte con el festival que te será el último Jorge Blass gracias por venir placer

Voz 12 14:46 sí

Voz 4 15:00 a ver

Voz 6 15:02 tengan en cuenta de la audiencia que según salía del estoy intentado devolverle los cincuenta euros y ha ganado con el no podía dar melosa dado con lo cual es magia siempre eleva esa de ver cincuenta euros

Voz 7 15:14 o es que son siempre va un paso por delante venga

Voz 0210 15:20 es que a China aquí pero todos de pimpón frente a Blasi palpa cuarenta pavos a cada sitio que ven hacer promociones les vale vale

Voz 13 15:30 nosotros realmente pues creemos que el documento que se el manifiesto que se leyó ayer pues contenía

Voz 0210 15:39 un gran parte de veracidad en todas sus manifestaciones

Voz 0874 15:43 el manifiesto que se leyó el domingo pasado en Colón tuvo como esta tertulia

Voz 3 15:46 algunas trazas algo

Voz 0874 15:50 eh Castel un día antes consiguió demostrar que CR de cada tres entrevistados en la calle en la Gran Vía iban a esa manifestación otros luego usaron Photoshop como como pudieron a aquellos a los que la ministra Dolores Delgado por CP llamado De esta manera o

Voz 8 16:03 ha habido un exceso de manipulación por parte de la derecha hay mucha testosterona a mí en otro día ahí en esa fotografía de la Plaza de Colón y bueno hemos distendido

Voz 0210 16:17 yo te conversación desde que Vila periodista de Disney de salida o la del cerebro siempre me pone a pensar en esa pausa que he dicho antes de decir triunfal

Voz 3 16:26 pocos de su cabeza como se acaba la ira dándole hostias a la razón diciendo aleja de un cable no sabía que no sabía que decía de hecho se queda es como diciendo pero qué mierda he dicho yo sola luego si si bien ya se orina pero en ese momento en la cabeza estaba los cuatro muy acordándose de no

Voz 0874 16:46 me ha gustado la expresión hay que tener cuidado con las fotos que al igual que las grabaciones corren peligro de perdurar además la del domingo nos mostraba lo colegas que eran y lo bien que se lo estaban pasando

Voz 0040 16:56 creo que eso es una anécdota de políticos y de periodistas la realidad es que ayer había doscientos mil españoles la calle

Voz 7 17:02 a medio más

Voz 3 17:05 por favor es que estaban lo estima que se preparen para la la Maratón de Madrid porque como al final de la maratón alguien diga bueno estamos a favor de eso hay que hacerlo porque eso se va a reunir más largos

Voz 0874 17:18 la anécdota en cuestión a la que se refería Rivera era ver a Abascal Aribert esas una imagen que recuerda mucho a la de Cospedal y Soraya por cierto cada uno mirando a otro lado

Voz 0040 17:27 eh no tenemos ningún problema desde luego compartir con personas que piensan distinto en la manifestación del Orgullo Gay por cierto ciudadanos también comparte pancarta que así podemos por el PSOE para defender los derechos y libertades de la gente LGTB y tampoco nunca he visto ninguna crítica por ellos

Voz 3 17:43 tengo un amigo maricón perdón perdón perdón entonces conozco a una persona

Voz 8 17:48 también en lo alto del del escenario de orgullo gay

Voz 3 17:50 yo creo Bosch con cada una de Ciudadanos son más homófobos en ninguna parte lo decía con envidia parece ser vamos a darlo más

Voz 0874 18:02 qué has es que Pedro Sánchez todos se le ha ido poniendo cuesta arriba el relator la manifestación los insultos de Casado o como él decía esto lo son descalificaciones descripciones que en

Voz 1096 18:13 Maroto atribuya a un amplio vocabulario no

Voz 0874 18:16 a falta de educación tampoco a un brote de locura transitoria tampoco

Voz 0893 18:21 cómo es esto lo que pasa es que tienen que que uno que no tiene el corazón y la cabeza consentimiento por tanto la defensa a la unidad España no es una opción para Pablo Casado sino que es una obligación una obligación de verdad

Voz 0210 18:34 es una obligación de verdad que es distinto que una obligación claro saben los del PP algunos cuando hacen la declaración pero claro eso te obliga

Voz 8 18:40 acción de mentirijillas ha dicho esta persona pero quién sabe

Voz 0210 18:43 lo que ha dicho quién obligación con Le dijo oye por cierto tienes que debilidad después de que como lo del anillo estén la unidas te lo dan la medida Pablo bueno vamos a volver

Voz 0874 18:52 cuesta arriba para Sánchez a los insultos al relator a la manifestación se les sumó el rechazo a los Presupuestos al presidente se le atragantó el debate pero a nosotros nos devolvió la sonrisa un clásico del hemiciclo

Voz 12 19:03 Garicano Rivera mucho hablar de concierto y cupo y no tienen ni idea de lo que hablar y como diría un amigo mío una de dos o aquí hay algunos que tienen menos luces con barcos de contrabandista

Voz 14 19:14 estas o hay algunos que contrabandear con mercancía averiada

Voz 0874 19:19 en el PNV tienen muchas cualidades Aitor Esteban es una de ellas resumió como nadie toda la situación quieren una moción de censura quién sería el candidato a gobernar

Voz 15 19:29 no sé si el señor Rivera estaría de

Voz 12 19:32 cuerdo ahora que lo pienso también pueden ustedes proponer al señor Abascal aún no siendo diputado sería constitucional por si no lo saben ya que lo promocionan tanto y se sienten tan cercanos a él en su patriotismo al fin y al cabo ya han posado juntos en la foto en Colón

Voz 0210 19:48 lo malo es que uno de ellos encanta podría gobernar eh

Voz 3 19:51 lo de ser brutal que no están en el Congreso pero ya todo el mundo lo sabe es como si estuviesen ya hace años que están haciendo la puerta para caballos ya en el Congreso pero sí están retando a la gente a primera sangre en sangre cota de malla ya caballo Aitor tiene para todos

Voz 0874 20:12 el relator que relato

Voz 12 20:13 les habría dado lo mismo si en vez de un relator hubieran decidido poner un botijo con agua fría está claramente

Voz 14 20:20 en necesitaban cualquier excusa para hacer un piscina estado en el área estilo Neymar y gritar penal

Voz 0210 20:27 cuánto nos hubiera gustado escuchar una respuesta a la altura de aquel

Voz 0874 20:30 ya que siempre recordaremos si quieres grano acto

Voz 0210 20:33 te dejaré mi tractor aquí

Voz 0874 20:36 a mí tuvimos que escucharle a él aquí a darlo

Voz 12 20:39 decir esa este grupo parlamentario que muy a su pesar a salvo España dos veces de la crisis que se estudia hasta en todo el mundo los dos milagros económicos protagonizados por Aznar Hypo Rajoy

Voz 7 20:48 a todo el punto eh eh

Voz 0874 20:51 si hablamos de Israel universo ya vamos nosotros en nuestra ignorancia no sabemos donde los estudian pero la ministra de Hacienda si que sabe dónde encontrarlos

Voz 1539 20:59 te lo voy a decir saben dónde está el milagro económico del Partido Popular señor casado en la cárcel

Voz 7 21:06 en la verdad la verdad

Voz 3 21:10 estaba pensando que han hecho coincidir las selecciones con Juego de tronos que lo va a hacer la campaña

Voz 0210 21:15 verdad sea música Santiago tiempo de Polonia o no en todo y los dragones pobres están las cabras de Perejil acojonado al igual que para desaparecer él solo a caballo al quite Montero les salidas de tono como la de Ana Oramas

Voz 0874 21:28 lección canaria haya mitin señora ministra

Voz 16 21:30 estos no son las Tres Mil Viviendas de Sevilla sino en el cómo

Voz 3 21:33 por eso hubo que usted la ministra siendo

Voz 16 21:36 presentando en los presupuesto de de circo todas las

Voz 0210 21:38 mira que me cabe en el cuerpo que me da tanto asco esta señora cuando ha dicho eso pero tanto vasco como persona de barrio que en fin con la pena de Vallecas en concreto de un barrio poco con las tres mujeres otro barrio que casi mejor que si me lo cruzo por la calle le voy a decir buenos días buenas tardes porque no se Hurtado mucha gente y de una manera muy grave ya estás Montero ha podido esto mira

Voz 1539 21:56 qué tiene usted con la vivienda de Sevilla un barrio como otro barrio cualquiera de este país o qué quiere decir que los barrios pobre se merecen un tipo de todo los barrios que no son pobres el merecen otro tipo de tono

Voz 0210 22:10 uf ESAC y es muy difícil salir de ahí tú hiciste un Radio Gaga entrevista

Voz 0893 22:16 sí sí sitio porque tienen muchísima gente que merece la pena

Voz 0210 22:20 pero si es el clasismo ese de Salinger que sale en dignas y esta señora quién es usted señor se en fin con Montero ha nacido una estrella parlamentaria que no sabes

Voz 0874 22:29 hemos y durará mucho porque claro son dos meses diez semanas si no recuerdo mal de campaña electoral quién sabe cuántos Osés dicen que entraron unos tres meses este juicio de pero se queda mucho más esta semana hemos empezado a oír las voces de los acusados voces en castellano como la del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras diciendo cosas como ésta yo yo en muchas ocasiones

Voz 1641 22:58 ah yo he dicho que

Voz 15 23:01 eh

Voz 1641 23:01 que amo a España y que vamos a las gentes de España a la lengua y la cultura española porque es verdad

Voz 0874 23:08 porque es verdad es difícil discutir con con Junquera seis días

Voz 3 23:12 sí sí es un hombre que cae cuando habla cae bien si se es tú lo ves lo oyes hablar y dices éste es señor para hacer una buena

Voz 0210 23:18 somos además que Push the money que Torres es habilidad lo el pobre lo tiene esa

Voz 0874 23:24 sí pero creo en quién podría poner en duda algo así sí lo dice Junquera supongo que los mismos que se reían cuando escuchaban a Rajoy

Voz 0210 23:29 me gusta Cataluña me gusto sugerentes necesita son emprenden

Voz 3 23:34 Doris hacen cosas no hacen cosas sino recordar igual que hacen cosas hacen cosas no es una declaración que hizo Rajoy diga por la calle quiero vídeo cerrado osea que eso sí le dio el ok mucha gente dice el presidente ha estaba hacen cosas tira Palate que

Voz 7 23:49 eso es verdad

Voz 3 23:52 bueno es que hay mucha gente que hace cosas graves

Voz 0874 23:56 todo todo carece un poco de sentido todo el mundo se quiere y además

Voz 1641 24:00 desde mi punto de vista nada de lo que hemos hecho es delito nada absolutamente nada votar en un referéndum no es delito trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito nada de lo que hemos hecho es delito nada

Voz 0874 24:13 yunquera solamente quiso contestar a su abogado y a pesar de los sombrío del ambiente porque hay que decir que la sala no invita la charla

Voz 3 24:19 la lista la fiesta sí

Voz 0874 24:21 aquí dice que es como una Emin Iván del Imserso la que le han quitado la

Voz 3 24:25 bueno sí parece que del Dragon Khan con amoldado no se de la largo plazo lo decía que estaba estaba

Voz 0874 24:32 cómodo allí

Voz 1641 24:33 si en algún momento pongo un poco demasiado de pasión en mis intervenciones es porque llevo un año y medio que no me dejan hablar por lo tanto claro tengo tengo ganas de de expresarme vamos a abrir un paréntesis para que podamos descansar y seguimos luego con interrogatorio lastima habrá que como hemos lanzado

Voz 3 24:52 quería tiene una voz de tener cincuenta años menos de los que tiene el juvenil pues es verdad que tengo ciertos lapsus dura

Voz 0874 25:00 ante el interrogatorio al ex conseller Joaquim Forn fue el fiscal cadena fueron intervenidos

Voz 1641 25:06 en sus conversaciones telefónicas no no lo sé en todo caso no lo sé no me consta Alaya les consta usted normalmente creo que no avisan

Voz 7 25:15 pero claro pero

Voz 3 25:23 es que esto es una una frase con consentimiento Pepe Mel o perdona te voy a espiar a partir de hoy favor ya se hace mejor me cruzaba la comprendiendo la vencida saludos al comisario general esto es veraz de los viernes por la tarde Si me pues espera un poco menos que de trabajo y tal pero yo ya lo salvó usado Villarejo que estar ahí

Voz 0210 25:43 el fiscal es que si vamos a pillar vamos a pillar

Voz 1641 25:46 destrozaron los coches de la Guardia Civil Nozar ha visto no te vas a visto y lo condene sabe que eran siete coches me parece que eran dos los coches eran siete los devastados destrozados utilizado el término devastados lo decide niño no

Voz 0874 26:04 bueno pues si lo he hecho

Voz 1641 26:06 en la pasada no Slim cuál es la diferencia tres destrozado

Voz 1231 26:09 te voy a decir la eh la diferencia yo tendría un Renault cuatro el que lo destrocé pero luego lo lo abandoné un descampado donde vivía aquí lo devastaron

Voz 3 26:20 como su bastardos y yo me siento

Voz 0874 26:27 el efecto en este juicio sería que apareciera por sorpresa lógicamente declarar antes de hacer la pausa pre entrevista dos preguntas creéis que el comisario Villarejo que Aznar Quique incendió el edificio Windsor

Voz 3 26:40 no sé pero seguro suma mucho ese hombre no serán matar moscas a cañonazos es un pavo uno parecéis la carpeta prende fuego al edificio de ahí está sucio solo de casa quema Madrid ya verás cómo se limpia segunda pregunta es ésta

Voz 17 26:58 es una política que no está en la primera fila pero por eso mismo vengo inerme me estoy divirtiendo muchísimo

Voz 0874 27:04 hay que decir que tenga el hormiguero pues que hacía Esperanza Aguirre participando en Pasapalabra acaso buscaba el cariño que Antonio Castelo siempre ha y que la política también eh

Voz 17 27:16 bueno pues que hagas lo que hagas te aplauden

Voz 3 27:21 ah sí

Voz 7 28:06 damos un Barrera Antonio Castelo Quique Peinado no dejado de hablar

Voz 3 28:11 perdona hablar y comer churros pero cuando la gente lo que sumado que qué hago con los cincuenta euros que me ha dado Jorge Blass recordar siempre que un mago compró Cornejo tertulia cómica me me ha reventado pero

Voz 8 28:26 ya al Circo Price que están ahí pues buenos compañeros

Voz 3 28:28 has al Circo Price el día que tengo libre

Voz 7 28:32 a ver

Voz 0874 28:34 si no mira lo de esta manera Antonio tú siempre te quejes de que estas cosas que haces pues cualquier actuación contra la cuota de autónomos el pez hay tal pierdes dinero es la primera vez que algo y saca Sans

Voz 3 28:46 te voy a decir una cosa que hago más hoy que sólo con la Tertulia a dos cuarenta euros de diferencia bien negro me suponen un beneficio salvaje Boliden por mi actuación negó el IVA de yo te lo han regalado es verdad ahora que lo pienso pagar dos menos no ha pagado en negro y nos

Voz 1231 29:02 pero no es negro Inma me ha dado un extra que ojo eh

Voz 3 29:06 ojo me sale mejor vas a tu abrigo y tienes una factura en el bolsillo que te deja algo ha desaparecido todo de oye

Voz 0874 29:18 pues hay mucha gente que ha quedado que han quedado sin poder venir hoy hemos hecho programa en directo con público en el estudio con James Roche a partir de las diez Jakob cabe deducir que es la gente que está aquí he venido a ver a James pero las compuertas se cierran llega un minuto no pueden salir

Voz 0210 29:34 adiós que yo me quedo Urbieta pobrecito pidió sí

Voz 18 29:37 sí sí si no han pedido

Voz 0874 29:39 también qué hacer en casos de próstata

Voz 3 29:43 pero no no no no puede salir esta

Voz 0874 29:45 puertas cerradas para la gente que quiera venir cuando volvamos a hacer lo que creo que será pronto pueden enviar un correo a vivir arroba Cadena Ser punto com Si es que James tiene a bien volver a aceptar público en el estudio porque aquellos es rarito también nosotros

Voz 0012 30:00 que venga alguien quiera nosotros también no he pues nuestro ego

Voz 0874 30:02 sí bueno pues entonces meteremos a todo a cien personas que vengan por James

Voz 3 30:06 a menos dos podemos conseguir mi madre sólo para magos sigues con esto por unos cincuenta euros encima de la mesa sí me acuerdo

Voz 0210 30:17 que has sido

Voz 3 30:20 me he metido en la cartera oye nos pagas a verla

Voz 8 30:23 el recibo no

Voz 3 30:23 salto a voy a sortear los entre el público por cierto es cosa de cosa

Voz 7 30:31 el estudio

Voz 0210 30:32 hicimos un espacio sobre billetes falsificados si miras un mago no me extraña ni lo más mínimo

Voz 7 30:39 no es verdad el Reale de verdad

Voz 6 30:42 pero bueno el mes pasado había gente en el estudio que hicimos súper perdonarle la vida ya lo al pobre Jorge

Voz 0874 30:47 es una cantidad Ana

Voz 0210 30:48 el Tour magos de España eso lo he dicho que es el como el mago uno de los más queridos amigos porque de verdad que me contó que le vendió de verdad una cantidad has Abidal absurda con un acuerdo de confidencialidad por el cual no puede decir que truco es además poco sí

Voz 6 31:05 Jorge amenas otras cincuenta y la última

Voz 0210 31:09 qué vino público a ver si os acordáis estuvo aquí no pasamos

Voz 0874 31:12 perdían además con Pedro Piqueras

Voz 0210 31:14 ya que es que es tu vecino intima estéis al final seguid como el que quiere decir sí que somos pues que la siguiente vez que cruza estéis en el descansillo que te has te espera tomarán es que ya lo hemos supongo colegas hay ahora ya sí quedamos para tomar una cerveza con el portero por cierto que es el con Sergio que somos los tres que mejor nos caemos en el edificio bueno ya que salgo gana si es que somos muy colegas el portero Sergio la verdad lo digo en serio ida además

Voz 8 31:38 claro que es una comunidad de vecinos yo decir que es muy si somos tres multitud

Voz 3 31:42 enfrente de mi casa hay uno que mete droga cortar cada uno lo no esto se va Marcelo detectadas la que Pedro estaba vivo

Voz 0874 31:50 bueno se hoy no viene Pedro Piqueras pero viene quién podría ser quizás su contrincante

Voz 0210 31:55 cómo que no es válida entre ellos yo creo que da gusto

Voz 3 31:58 a esta niña Buruaga no mira la gente sí

Voz 0210 32:00 pero girando la cabeza ver todo es quién eres la desinformación no no gente Vallés yo he de decir que yo he tenido muy mitificado el Premio Ondas antes de que lo nosotros si esto después de un día en el Calderón yo salir a ver el fútbol de este típico drama de que no hay taxis vi a Vicente Vallés dos chavales tirado en una rotonda intentando conseguir un taxi pero en una imagen de mucha pena porque jamás había perdido contra el Madrid como cuatro o no sé qué bueno eso lo habitual estaba la criatura hay tira en una rotonda dirige miras para qué sirve un Premio Ondas si este señor está buscando un taxi común desgraciado como yo iré de ese día dije mira los premios una gente del pueblo la desgracia une mucho

Voz 0874 32:51 entonces es tiene mucho cómo estás esto igual te saca un poco de cómo ignoro de la zona de confort mundial

Voz 11 32:57 pero de eso folk otros telediarios no tenéis

Voz 0874 33:00 informática digo menos no me tenéis público alrededor no

Voz 11 33:03 sí

Voz 0874 33:04 tú has moderado debates de candidatos presidenciales así que la noticia de ayer te afecta

Voz 11 33:08 personalmente espero que no

Voz 3 33:10 es que si no tener que hemos serio tan mal herido

Voz 11 33:16 pues yo creo que ya es una experiencia su pegada es pero no creo que no va a ser fácil sobrevivir a un próximo debate electoral tal y como está el ambiente

Voz 3 33:25 bueno volverá a dar un caballo cuando caballo al debate y te te dice que se modera

Voz 8 33:30 la Santiago Abascal como tú con tus tabla se lo dejamos a Piqueras mejor

Voz 11 33:34 fíjate esquema van a ser podrían ser cuatro o cinco candidatos está para moderar con cuatro era difícilmente sostenibles a partir de de cuatro más allá de cuatro que te vamos a ver lo que pasara

Voz 0874 33:49 en los camerinos ha prescrito así queremos que darle un poquito de chicha que que que pasó cuentan algo de la trastienda de aquellos debates que es lo más raro que te pidieron quién pidió que la silla fuera más alta no bueno la la la noticia de aquí

Voz 11 34:01 Ellos debates fue precisamente que por primera vez los políticos no pusieron las condiciones fue entretenido ver cómo las condiciones las empezamos a poner nosotros estaban tan modo sitos porque preocupados con lo que podía pasar en las elecciones que ninguno de ellos quería pasar como aquel que estaba poniendo condiciones imposibles y fue muy llamativo que que pasara eso fue muy divertido verlo porque lo primer debate que hicimos en en Atresmedia decidimos que lo hacíamos sin sin mesa ni silla que había que estar de pie ni siquiera un atril entonces no fusión

Voz 3 34:36 Jonathan dos pusieron cara rara pero nadie se atrevía a decir que

Voz 11 34:39 no no vea fuera a ser que todo el mundo acabara señala no esto es el que está poniendo pegas para el debate no no si fue muy entretenido que fuera así no demandar que tanto en el que se organizó en Atresmedia como el que luego organizó la cadena de televisión para las elecciones de dos mil dieciséis que claro unas seis meses de diferencia fueron los dos primeros debates en los que no hubo condiciones por parte de los partidos políticos y las condiciones las pusimos nosotros

Voz 8 34:59 me da a mí que ahora no va a ser así viene muy crecidos y además

Voz 11 35:02 yo no creo que se atrevan ya tiene asesores de imagen que tenía

Voz 0874 35:05 están muy crecidos es si eso eso es verdad

Voz 11 35:07 no como ahora todo trasciende también tiene mucho miedo a que se puede decir menganita puesto tal condición estúpida y se convierta eso no

Voz 3 35:16 a penas diábolo todo es verdad que yo yo el primer debate lo recuerdo les recuerdo muy incómodo

Voz 11 35:25 en esa situación de no tener ni siquiera tiene no el momento yo no sé porque estaba Pedro Sánchez por el Partido Socialista Pablo Iglesias y Albert Rivera enough fue Rajoy que era presidenta Soraya Sáenz Santamaría es fue primero en el siguiente ya sí fue Rajoy

Voz 0874 35:41 a ella no me acordaba de desde podría haber ya un consenso no para que siempre hubiera debates con un formato de todo

Voz 11 35:47 pero sí que lo hay consenso para que haya debate yo creo que lo hay el el modelo de debate es otra cosa porque claro habíamos pasado de que los debates fueron entre dos porque sólo había dos en principio que tienen posibilidades de gobernar ya a en el debate previo a las elecciones de diciembre de dos mil quince se amplió a cuatro a pesar de que los los dos partidos nuevos si tenían representación en el Parlamento Europeo pero no estaban en el Congreso de los Diputados bueno Oise fue una novedad que se pudieran presentar un debate presidencial cuando todavía ni siquiera tenían representación parlamentaria se daba por hecho que la iban a conseguir pero todavía no lo tenían ya en dos mil seis que sí tenían ya la representación parlamentaria pues bueno pues allí se presentaron los cuatro con muchos nervios todos ellos no Ignasi fue Rajoy esta vez sí que fue Rajoy fueron los cuatro candidatos presidenciales y ahí se dieron ese es va a ser el de en estas elecciones no decidir

Voz 0874 36:38 que es también lo mismo que pasó con Podemos en su día así un partido que no tienen representación parlamentaria por lo que lógicamente porque así parece que va a ser la va a tener merece ser invitados

Voz 11 36:46 la justificación que se utilizó en aquella primera ocasión para que pudieran estar Podemos y Ciudadanos fue doble por un lado no tiene representación en el Congreso de los Diputados pero ya sí se han presentado en el área acciones si han tenido representación que habían sido las europeas europeas entonces ya esa justificación digamos institucional ya la tenían la otra justificación era ya no tan formal pero sí que estaba en el ambiente es decir no se puede hacer un debate para estas elecciones sin tener a dos partidos que obviamente van a estar en el Congreso

Voz 3 37:17 andaluz pueden ser determinante

Voz 11 37:19 entonces ahora Vox efectivamente puede alegar que bueno nosotros ya hemos estado unas elecciones y hemos tenido representación parlamentaria del hipódromo de La Zarza

Voz 1231 37:28 Baus tiene elegido el pueblo entero

Voz 3 37:32 ustedes representación en elegido Ejido pues que venga nadie va te va tu piel

Voz 8 37:35 el sábado que viene sale sí sí

Voz 3 37:38 el escaño por Murcia lo tienen ahí

Voz 11 37:40 oye tú empezaste en la SER Vicente no salía esta es mi casa de nacimiento pero como empezaste como porque mira en aquella época hace ya muchos años había aquí en la Cadena Ser una cosa que se llamaba El Gabinete el que Benítez de la Ser que era un lugar en el que quince estudiantes de periodismo o recién licenciados de periodismo podían conseguir una beca para estar durante un año una temporada completa aprendiendo hace radio a mí me

Voz 0874 38:05 yo al año siguiente de que cerrarán el gabinete y todo el mundo hablar del gabinete

Voz 11 38:08 hombre maravilla si hay muchos compañeros que que hemos salido de promoción por ejemplo de mi promoción por ejemplo bueno justo después de mi promoción Isaías Lafuente justo después en promociones anteriores yo creo recordar por ejemplo que Manolo Lama había estado sale más González había estado en el Gabinete muy muchos compañeros muchos compañeros y bueno yo conseguí tuve la suerte de poder entrar en ese grupo de quince que que tenía todo el año y al terminar pues ya me fui re enganchando conseguí unas prácticas en verano después de las prácticas en verano tuve la suerte de justo ese año fue el año que empezó a emitirse Hoy por hoy con Iñaki Gabilondo hizo bueno pues nos eligieron a Isaías Lafuente ya mi para estar en ese equipo inicial como becarios pasado de los primeros de los que vio nacer si yo vine a cero hoy como era el primer día cuando lo saben pues bueno eran estos estudioso muy modernos no estaban todavía con esta modernidad yo me acuerdo de la de la Cadena SER además tampoco sacaremos porque esto es lo acepte una capita título no es posible pues aquellos aquellos imagínate ir bueno para mí era una buena una una maravilla pues imagínate poder empezar siendo un becario a trabajar viendo trabajar Iñaki Gabilondo por ejemplo pues era una cosa fantástica no bueno no fue bueno una suerte ciertamente poder poder aprender de tanta gente trabaje una temporada también en Hora Veinticinco o Manuel Campo Vidal no eso fue después en aquella época estaba Fermín Bocos Fenin poco ya ha pasado mucho tiempo justo antes de la había estado tomando la Antonio Rico que con él no llegue a trabajar le llegué a ver porque yo estaba en yo yo lo hacía por las tardes que ahora cuando veníamos aquí a las clases gabinete era los ratos libres irme a ver como hacía en la radio miraba a los compañeros que estaban haciendo de la radio allí para para aprender y en aquella época estaba manda Antonio Rico luego ya vino Fermín Bocos y yo tuve la suerte de trabajar un verano entero con con él

Voz 0874 40:05 fíjate había un gabinete en el que daban clases de radio luego la posibilidad de quedarse qué maravilla no

Voz 7 40:11 ha sido la serie Radio Barcelona verano sale me dijeron muchas gracias pero

Voz 0210 40:23 el recuerdas tu entrevista final en la que te dijeron

Voz 8 40:27 no fue una entrevista era como que ya lo daban por hecho que si se quedaba aquí no se quedaban a nadie y no a ver yo sé que es estaba Iñaki Gabilondo en Hoy por hoy lo sé porque me dio paso

Voz 0012 40:38 no y claro mi madre y mi tiene que lloraron cuando escucharon eso es lo que antes de Barcelona Llum Barrera y claro fue cómo era una cosa como así pero pero bueno yo te digo tal tal como entré salí funciona

Voz 11 40:52 muy majas aquí es es

Voz 0210 40:55 soy amigo de Pedro Piqueras tanto que yo también

Voz 3 40:57 no hay problema estaba sufriendo vale no no hay rivalidad no no no no bueno sí

Voz 1709 41:02 privacidad pero eso no significa que no seamos amigos hemos trabajado juntos no es verdad

Voz 11 41:06 sí sí sí bueno hablamos muy a menudo y de vez en cuando quedamos a cenar y que bueno pues tenemos qué tal

Voz 3 41:13 están las patatas Pedro catástrofe es así quedamos en su casa diré

Voz 11 41:21 cocinar él oye cómo hacéis en tu casa

Voz 0874 41:23 porque claro en España hay dos parejas en el mismo caso yo creo no está Ferreras y Ana Pastor estás tú a comentáis Popolo con que vas a abrir porque voy a abrir

Voz 11 41:34 lo comentamos lo decimos en serio habitual es que si alguna vez cuando coincidimos que vamos a hacer el mismo informativo en diferentes cadenas pues se sí sabemos gastarnos la broma ay de nos llamamos vas a contar hoy con clubes abrir pero bueno intentamos evitar decir

Voz 0874 41:50 ya ya hay que decir eso en público

Voz 11 41:53 secreto profesional exacto oye has publicado el resto

Voz 0874 41:55 de los rusos muertos Occidente en manos de Putin has pasado bastante tiempo allí investigando esto tú realmente crees que están detrás de todo lo que dicen que están detrás

Voz 11 42:04 no no de todo pero sí de mucho no lo tengo ha seguido es generar una aureola de que efectivamente están detrás de todas las cosas que pasan no y eso no es la realidad pero la realidad hay que ajustarla y es lo que vienen cero en el libro hay una parte te en la que sí ciertamente intervienen a veces con éxito para sus intereses a veces sin éxito para sus intereses pero lo lo más interesante desde mi punto de vista es la voluntad política de interferir que es lo que digámoslo así como esa es una manera actuar otros INEM interferir pues luego a veces triunfaba vamos a veces no pero nuestra decisión política Sintes

Voz 0874 42:39 pero la sensación es que lo hacen casi por enredar que no sabe muy bien porque lo hacían

Voz 11 42:42 enredar es la palabra ves que en realidad lo es lo que van lo que van buscando por ejemplo las selecciones americanas del año dieciséis cuando ganó Donald Trump realmente el objetivo el Vladimir Putin no era que ganara Donald Trump porque él daba por hecho que no podía ganar las elecciones Donald Trump lo que si quería era debilitar a la futura eventual presidenta Hillary Clinton no debilitar desde el primer momento que luego se encontró aunque las cosas cambiaron y en verle ganar Hillary Clinton ganó durante Trump pero el objetivo era enredar era generar disturbio en el país Si él cuando ellos detectan que un país tiene algún problema interno por algún motivo lo que hacen es intentar alimentar ese problema no estoy yo es que

Voz 18 43:17 el creíble son los incendiarios de la radiación vivía en Youtube para todos si de un señor

Voz 3 43:25 era como bueno un enviado para tratar con pude algo de deporte americano le conoció buscarlo porque están yo tuve del momento el tío había sido campeón de la NFL Putin le dice Begic anillo que pasada el anillo de campeón de la NFL y lo otro si te lo enseña Se lo da Putín se lo pone se va hasta hoy ganando porque está el vídeo y luego sabe lo hombre diciendo pues fui a acercarme a él me he parado la seguridad el presidente ni nadie perdido medido el campeón sobre iba a Putin luego se lo llevó Jorge verdad dentro tales como ya Jorge Blass y le dio cincuenta pavo caldo porque se lesionó un dedo

Voz 11 43:58 siendo yudo con las saqueos judo de de de

Voz 3 44:01 sí así al mejor el teniente de tenía que se va incluso a los sitios bueno

Voz 1709 44:07 monta de donde y como corresponde decía ayer estaba con la selección de judo de Rusia está siempre con ellos e cuando hay que hacer cuestiones a Caballos hacia caballo y si no lo hace como sea eh

Voz 3 44:16 Ana feliz como Pablo Motos con el tema limitada al es muy aficionada a las artes

Voz 0210 44:21 a ver si con el tema del golf etcétera en el campeón más grande que que es norma como B2 se llama lo ha convertido en un lago se lo ha convertido en un alguna cosa nacional lo sea lo ha convertido en una como inferir en el deporte este de las artes marciales mixtas que lo domina a EEUU se han metido un montón de rusa puesto mucho dinero y lo están boicoteando desde dentro están votando peleas por fuera del cuadrilátero ríen están como rompiéndose que no

Voz 11 44:45 eso no se puede competir el libro se llama el rastro

Voz 0874 44:47 los rusos muertos Occidente en manos de Putin publicado por Espasa escrito por Vicente Vallés a quien también vemos en Noticias dos de Antena tres Vicente gracias por venir

Voz 0210 44:56 muchas gracias a vosotros venga un abrazo perdóname tú eres hemos es correcto

Voz 0874 45:12 sí soy yo eres Moses contamos antes de que cantes porque siempre que hay público en el estudio alguien alguien finaliza un poco en el programa de hoy con música en directo y hoy pasa a ser tú tú un día te reunirte con Iñaki Gabilondo en Hoy por porque quería ser periodista

Voz 15 45:31 sí bueno soy periodista ejerzo de periodista o eso creo no fue una coincidencia del destino a través de un contacto que estableció un familiar mío con él me invitó a que viniera a verle aquí a la a la radio yo sorprendido imagínate lo que es para un chaval de veintitrés años recién licenciado practicamente que les llamen por teléfono y le quiere verte yo prefiero cuenta con Iñaki Gabilondo en Buenos Aires decir que

Voz 0874 45:57 aquí aquí esta es muy amable estas llamadas las atiene la acabo de hacer un flaco favor porque le van a caer

Voz 0210 46:02 me de todas partes Putin pero al revés el caso es que tú Le Pen

Voz 0874 46:06 este consejo Iñaki sobre cómo ser periodista él te dio una charla muy constructiva trabajas de consultor no hay que sacar ninguna conclusión pero le he visto un disco también

Voz 15 46:19 sí claro yo pues siempre he dicho y siempre considero que tengo dos profesiones porque las tome unas dos igual igual de en serio no hay en ese caso pues aproveche la reunión con el para darle también un parte de mi trabajo dijo acaba de publicar