A vivir Madrid | El Madrid de Andrés Lima

Voz 1751 00:00 Lou Reed es como de la familia bueno pues en los seis años que llevamos hacen de esta sección el Madrid de es la primera vez que alguien hace esta esta asociación que escoge los temas las canciones como el que habla de sus seres queridos y eso no sólo nos gusta sino que nos da más pistas de cómo es Andrés Lima actor director de teatro aquí hoy voy a ponerme a tiro para los más reaccionarios es como una especie de remo para muchos incluso en tiempos en los que no hay agua

Voz 2 00:51 Andrés Lima qué tal buenos días buenos días sientes remo no te es Internet porque no me ha gustado me ha gustado creemos siempre forma parte de del viaje os muy bien ya te ha avanzado

Voz 3 01:01 así que él lo Ribes como de la familia pero no me no me has especificado en el correo que miembros sería porque hay un cuñado no lo veo a lugares

Voz 1954 01:09 bueno es uno de esos que se quedan en casa es sin que te das cuenta un primo bueno la verdad es que sí desde los dieciséis diecisiete años siempre se a Lou Reed en parte por la influencia de mi primo es de mis hermanas con lo cual todo queda en casa y hasta hasta hoy que sigo escuchando

Voz 1751 01:26 este tema forma parte de de su álbum transformen es el segundo álbum en solitario de de Lou Reed daño en mil novecientos setenta y dos tú tenías entonces diez once años pese del sector cuando fue la primera vez que escuchas te esta esta esta canción no sé si recuerdas el momento exacto ya sé que fue por influencia

Voz 4 01:43 no me acuerdo yo sé que lo que prime el primer disco que escuché fue el rock'n'roll animal yo me acuerdo muy bien en casa de mi Javier escuchando ignora no todos está dentro de él el rock'n'roll y malo no sé pero Berlín transforme rock'n'roll animal son durante todos esos años sabes que se va mezclando unas con otro clásico de Vigo uy con un montón de gente y después se va está muy ligado a mí también porque un gran amigo Borjas hecha era gran amigo de Luis Ruiz personal y le hicimos hicimos un montaje con Nathalie Poza a través de Lou Reed conocía era o no lo sé hicimos representamos la historia que se cuenta en Berlín Osaka

Voz 1751 02:28 el look está muy y le he visto muchas veces en directo poca suerte Andrés Lima nació en Madrid a principios de los sesenta que recuerdas tienes de tu vida en el en el barrio no sé si ligadas a la ermita de San Antonio de la Florida que es uno de los lugares que que has escogido

Voz 4 02:44 no la ermita es posterior y vienen por la influencia de de Mi padre realidad por la pintura cuando me dice que tengo que ir allí porque están los frescos de Goya más bonitos que hay en Madrid efectivamente es una maravilla es una es una rara avis en Madrid después es precioso llegas allí te tomas un pollo asado en

Voz 5 03:04 mi casa amigo una sidra

Voz 0756 03:06 si tiene suerte hay esperanzas estarán noches verán no te vas al final deberán a mí me me encanta es la zona del río siempre me ha gustado mucho y afortunadamente Arábigo cerca pero min fáciles de la Prosper de prosperidad hizo un otro recuerdos

Voz 1751 03:19 qué recuerdos tienes de de así de niño que que no es pues tengo muchos yo me acuerdo mucho

Voz 0756 03:24 de de toda mi infancia vamos pero no sé por qué me viene la banda Lara que no se colaba en el Parque de Berlín cuando todavía no era parque era el campo de las gallinas pero muchos ha sido mi infancia la prospera y Chamartín y después el Instituto Santa marca ella le todo todo está lleno de experiencias en

Voz 6 03:48 sí sí sí

Voz 7 03:51 a quién le

Voz 8 03:57 no

Voz 7 04:03 no no

Voz 8 04:04 es ley

Voz 1751 04:09 aseguran que has cogido Andrés Lima para su mapa de Madrid es este sofisticado Lady Billie Holiday que dice exentos notas que que esto amor Lou Reed es como una especie de de familiar que no se va a ir ella es tu amor

Voz 0756 04:26 si con todo lo que lleva a ser tener de la mora Billie Holiday no que a veces es la lo lo diez veces es el infierno y sí bueno Billie Hawley

Voz 4 04:39 cuando empieza a ser adulto empezó en la Mar Bella no se siente comencé a la vez que ayer me la de ella no son dos

Voz 0756 04:46 tres controvertidas hombre Fátima

Voz 4 04:50 viene unida a mi juventud que tampoco fue fácil en ese sentido el finales de los setenta principios de los ochenta en donde el jazz y el rock and roll están muy presentes la noche y la locura está muy presente pero sobre todo Billie Holiday yo creo que es que que el cielo con la con la voz osea es maravilloso

Voz 7 05:16 te da

Voz 1751 05:19 estamos paseando por el Madrid de Andrés Lima nos lleva a la Gran Vía dice él con sus paseos lío sus gentes usted otros su casa del libro los dos ovarios de Carmena su obra

Voz 4 05:34 lo ha tenido difícil merma igual los sigue teniendo difícil no se la han criticado mucho yo el otro día una vez terminada la famosa obra me estaba paseando por la Gran Vía y me encanta no se puede decir más que enhorabuena a Manuela y a Madrid porque ha quedado la Gran Via Com como debe ser

Voz 1751 05:55 pero claro esa es que sea se arman un poquito de follón no sabes la la historia las críticas todo esto que que que precede no en esto

Voz 4 06:01 si no lo seguí de cerca pero yo creo que la idea de que Madrid es para pasear para los peatones es fantástica porque yo amo Madrid Si es verdad que el tráfico me la hacía muy difícil es el estrés el ruido la violencia sin embargo poder pasear por una calle enorme donde te cruzas con gente de todas las razas y de todos los tipos de te encuentras desde desde lo más tirado hasta lo más chic me parece maravilloso y además que la Gran Vía es un sitio arquitectónicamente maravilloso precioso

Voz 1751 06:36 Andrés Lima que está dirigiendo estos días a José María Pou en el teatro de La Latina estés haciendo Moby Dick es un clásico de la literatura universal con la versión de de Juan Cavestany no meramente

Voz 9 06:51 yo no te a nombrar al Papa

Voz 1751 06:54 no nombre de la entidad hablo

Voz 9 06:57 es una buena que que me has visto esta semana

Voz 3 06:59 Manuel ondea el martes desde un estreno Manuel Velasco qué tal buenos días qué tal como esta es mi yo que las tú bebiendo del el jueves

Voz 10 07:06 Pou ha dicho que es el personaje más difícil más complejo agotador a nivel psicológico

Voz 1751 07:12 que que ha hecho nunca en sus cincuenta años de carrera yo no sé si esto se puede trasladar a la dirección si es lo más o de lo más difícil que has hecho como director

Voz 0756 07:22 pues no lo sé he de decirte que no pero no porque no lo sea sino porque lo difícil realmente es lo que tiene que hizo José María Pou y a trabajar con él es fácil sin embargo

Voz 4 07:33 no

Voz 0756 07:35 era muy difícil era muy complejo a mí no me gusta hablar en términos de difícil lo fácil las cosas son más complejas o menos complejas y a veces la sencillez es lo más difícil pero pero en lo más difícil lo tenía también Juan Cavestany enjuaga esa es una novela de ochocientas páginas y había que resumir un guión ha quedado han quedado veintitantas no

Voz 11 07:58 hay Isabel desde don

Voz 0756 08:00 de atacar la novela cuál es el punto de vista hasta que decidimos gracias a sugerencia del productor Daniel Martínez de que fuera a través de a Jaap a Jaap el capitán es el que cuenta la historia no un marinero

Voz 12 08:13 no me no la Ballena Blanca

Voz 0756 08:16 entonces intentamos meternos dentro de la cabeza y le pusimos todas las herramientas alrededor apoyo para que accediera eso pero lo difícil es estar dentro de la cabeza a Japón creo

Voz 1751 08:27 es bastante complicado y lo aviso volcado también el peso de la escenografía la música está grabada por un coro de cuarenta hombres también habéis incluido grabaciones de vídeo hechas en en alta mar no todo esto es en qué se parece un barco ballenero ese barco ballenero que recrea Ice en el escenario al propio teatro

Voz 0756 08:45 bueno el teatro es la metáfora perfecta del barco y además del barco clásico por así decirlo no del barco moderno en el bar El barco de maquinaria mecánica Noel analógico todo sabes que toda la tramoya como se les llama de un teatro es decir las varas las telas los las cuerdas los nudos de las cuerdas la maquinaria lo que hay debajo del suelo tiene una nomenclatura de barco porque además los primeros tramoyistas y lo primeros utilero eran gente que era marineros que sea después en tierra que daban a trabajar dentro de los de los teatros entonces bueno toda la lógica interna de un teatro es la misma que la de un barco y al fin y a cabo son dos viajes no hay viaje que tienes que hacer con la imaginación y el viaje físico que se hace hasta hasta encontrar la ballena

Voz 1751 09:37 la palabra misterio no que describe muy bien lo que es Moby Dick del que se ha dicho que es más hecho de todo no pues esto es un tirano pero también ha dicho que es un héroe clásico oscuro si yo no sé con cuál de las dos definiciones te quedas

Voz 0756 09:48 con las dos para que rechazar una es verdad que Moby Dick tiene muchas lecturas un libro tan grande y tan universal ha pasado a la historia por por tener muchos significados diferentes no

Voz 11 10:00 aquí el clásico digamos es que

Voz 0756 10:03 has a Happel capitanes Un enorme hijo de perra que lleva a la muerte a un montón de gente por su obsesión ridícula de de vengarse de una ballena blanca que es quizá no exista pero hay otra lectura que es el hombre el el el moderno Ulises que es capaz de atravesar medio mundo o el mundo entero con costó convencer a toda la tripulación que eso también está la obra Isère capaz de enfrentar a convencer si los comas eh bueno no si siempre noticia abrace a base de usar la fuerza en muchas ocasiones no te creas eso son otros otros capitanes de otras naves como el del motín de la Bounty que ése sí que es evitó de perra clásico o jefe no Marlon Brando pero no bromas desde que la sufre pero bueno a lo que me refiero es que no les inculca la obsesión que es más interesante lo puedes identificar más con el pueblo alemán con la parte del pueblo alemán que que se hizo nazi pero pero sí que sí que es intereses lo que es como el yin y el yang alguien que es capaz de arte por cualquier cosa por por alcanzar su objetivo y enfrentarse a los dioses es muy romántico pero también alguien que escapar el estudio que tenga a mano con tal de conseguir su capricho

Voz 0863 11:24 a mí una cosa que me fascina de toda la leyenda en Moby Dick es que Moby Dick La ballena real puede estar viva todavía hay ballenas que han llegado a vivir doscientos cincuenta años los trances como a la Moby Dick real que se llamaba mucha dic por la isla de la costa de Chile en el Pacífico los primeras avistamiento reales son de mil ochocientos diez se estamos en dos mil diecinueve puede que la ballena todavía le quedan unos cuarenta años de imagen nadie nunca la

Voz 1751 11:47 yo por hacer

Voz 0863 11:50 o persiguiendo a las ballenas y la verdad es una historia maravillosa porque se ha hecho mucho en cine y en televisión pero siempre basada en la historia real de una ballena o varias ballenas no se sabe si era una o varias que fueron bueno destrozando barcos balleneros en aquella época desde mil ochocientos diez hasta mil ochocientos treinta y cinco que es la última vez el ex sex que los hablantes perfectamente es el último gran barco junto con la gran tragedia Moby Dick son noventa y cinco días los que pasan un montón de marineros a la deriva porque no han conseguido cazar Álava llena se comen literalmente unos a los otros les encuentra una isla del Pacífico muertos de hambre iconos delirios tremendos

Voz 0756 12:27 hay muchas leyendas sobre eso está la narración del Essex famosa sí que partía del puerto en ataque de parte el pico que desde el Jaap pero también hay todo unas leyendas sudamericanas que tiene que ver con el tránsito hacia la muerte el ir con las ballenas entonces lo mezcla todo Melville era un una cabeza privilegiada

Voz 1751 12:47 incluso hay un documento no el oficial inglés Jamie Reid

Voz 0863 12:51 no me un mil ochocientos ochenta y nueve que es realmente donde se basa Herman Melville para de alguna manera darle narrativa todas estas leyendas en una revista que den Iker Volcker y que cuenta esto que realmente la Ballena empezó a ser vista en mil ochocientos diez en la costa la Región de Bio Bio

Voz 13 13:06 este nuestro célebre que había salido victorioso en centenares de batallas con sus perseguidores era un viejo macho de cachalote de tamaño y fuerza prodigiosos por efecto de la edad do más probablemente por ser una deformidad en la naturaleza como se ha exhibido en el caso del Albino etíope una consecuencia singular se daba

Voz 1751 13:24 era blanco como la lana claro cuando habla en ese móvil que vosotros hacéis no como se cómo se enfrenta SA Have a lo blanco frente a lo negro no lo

Voz 10 13:35 Blanco me da miedo más que lo negro porque tengo el alma negra no irme

Voz 0756 13:39 su está lo opuesta si está muy bien visto el blanco en medio de la noche siempre ha sido motivo de susto algo fantasmal de alguna manera viene muy asociado con el mármol blanco de los cementerios hay un contenido religioso tremendo supersticioso tremendo dentro de Moby Dick también no

Voz 11 13:59 yo creo que hay

Voz 0756 14:01 Nuestra versión por lo menos hay una lectura muy interesante que es un hombre que se encamina hacia la muerte pero que quiere enfrentarla habla de alguna manera tampoco es

Voz 4 14:10 sido la la obra y claro en soledad terror

Voz 1751 14:14 decimos la escenografía ha resumido en novecientas páginas en uno una hora y media también quería preguntarte no y en qué se parecen a have it El Rey Lear de Shakespeare tienen

Voz 0756 14:26 algún un punto en común tienen muchos puntos en común de hecho Melville escribe la obra y en un momento dado no sé si por mediación de su amigo Nathaniel Hawthorne que era el novelista el gran novelista de la época era el de la década que da tan pesado con el que al final se tuvo que cambiar de casa el Man pero no sé si a través de lo o el solito descubrió a Shakespeare descubrió la lectura de Rey Lear irreal escribió gran parte del personaje pero lo esto

Voz 1751 14:56 estamos escuchando la la última canción que has escogido no para describir tu tu mapa de Madrid hemos empezará en Madrid me gustaría también terminar en en en Madrid son mis amigos de de Amaral esta canción te conecta no solamente a tus amigos sino también a tu hija

Voz 4 15:12 que no sé si estaba escuchando pero nos gusta a la vez y eso es muy bonito la primera vez que yo tengo bueno por Lou Reed no haber ejercido mi hija etcétera etcétera y arrastras toda una cultura que intentas transmitir pero de repente que coincide coincides a la vez y en este caso son mis amigos ella es muy de sus amigos yo también me han animado mucho y me han ayudado mucho y con ellos trabajo y a los que han muy Isidro con ellos y repite con Juan Cavestany son ya muchas eh si son muchas con Juan Cavestany son muchas con Beatriz San Juan con Jaume Manresa Alberto San Juan con Nathalie Poza con con con muchos más con Valentín Álvarez que es mi dominador el de Moby Dick sé que lo conozco desde hace doce años más que imagínate eso la amistad creo que ya conoces de no lo conozco de la propia del cole y tú fíjate yo creo que la fraternidad es una de las grandes palabras de la revolución pendientes todavía

Voz 1751 16:11 Andrés Lima muchas gracias por habernos acompañado gracias a vosotros hasta cuándo estará en La Latina con con esta versión de Moby Dick

Voz 4 16:17 pues mira aquí me va a matar los productores porque no me acuerdo del día exacto yo sé que en marzo diez once doce haría de marzo me soplan seis semanas en total se diez de marzo pues Andrés Lima muchísima grasa