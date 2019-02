A vivir Madrid | Las canciones prohibidas con Swing Machine Orchestra

Voz 1751 00:00 las hoy en la orquesta la forma en doce músicos y bailarines de diferentes partes del mundo de Cuba de Honduras de México de Argentina y de España y se han reunido para preguntarse cómo sonaban las grandes orquestas de jazz en los años veinte y treinta entre Madrid Barcelona como era ese ritmo y en qué locales tocaban de ahí nace un espectáculo al que han llamado melodías prohibidas y que intenta recuperar el sonido de Madrid en en estos años las orquestas en los salones de fiesta los casinos los teatros van a estar el veinte de febrero este miércoles a las nueve en la sala Galileo Galilei pero antes aquí en directo en A Vivir Madrid nos acompañan Raúl Márquez Aldo Aguirre y Lorea Aranzadi al violín elude Rosales viola José Guerrero violonchelo Gerardo Ramos contrabajo doce y dieciocho minutos melodías prohibidas en directo en A Vivir Madrid fandango ello ellas

Voz 2 01:15 Belén on

Voz 1751 04:21 en directo a las doce y veintidós Raúl Márquez Aldo Aguirre Lorea lanzase al violín Lourdes Rosales viola José Guerrero violonchelo Gerardo Ramos contrabajo de vamos a escuchar fandango ello en jazz que forma parte de estas melodías prohibidas como decimos van a estar el veinte de febrero este miércoles a las nueve en la sala Galileo Galilei el instigador me decía en la terraza el instigador de todo esto es Raúl Raúl qué tal buenos

Voz 1 04:43 hola buenos días qué tal cómo surge este este proyecto Cuéntame porque bueno ante nada que es es decir es un proyecto conjunto somos un grupo que llevamos ya tres años no estamos volcados no con este proyecto sí la idea un poco de recuperar a la música años treinta años veinte en España viene de no sé verte siendo swing americano que hemos hecho mucho repertorio de llega no pensar está así porque no vamos con lo que hay aquí no que tiene mucho valor lo que había en aquella época en España se era una fusión entre foxtrot con fandangos con swing Irak Times que dices bueno es que esto merece la pena recuperar los retomarlo oí darle vida no recuperar esos hecho situando la era del suele nunca antes veníamos el crack del veintinueve de una gran crisis económica mundial no swing aparece entre otras muchas cosas para decir ignore hemos lo que está pasando ahí fuera disfrutemos de lo que está ocurriendo aquí dentro de pronto esa actitud

Voz 1751 05:42 no en dos mil diecinueve sigue cobrando sentido no la evasión que se siente a la realidad

Voz 1 05:48 como como un paralelismo en épocas no en cosas que suceden políticamente quizás a esta música a aparte de alegrar invitará a la gente a bailar lo que tiene es eso no es tiene

Voz 1751 06:02 esa curiosidad de esa curiosidad que público le le engancha porque de hecho hay hay muy poca información no muy pocos documentos sobre la cultura en España previa a la guerra civil porque bueno ya se encargaron de borrarlo cuarenta años de de dictador lo cuál ha sido vuestra principal fuente de de información no para recrear este espectáculo que no solamente tiene músicas en también tendrá bailo exacto tiene baile claqué también pues

Voz 1 06:26 hemos buscado en Internet es muy potente ahora hay muchísimos documentos luego Biblioteca Nacional también tiene documentos digitalizados y hemos encontrado verdaderas barbaridades ahí en mil novecientos quince hay periodo cosa que muestran artistas como sea enteros de artistas vendiéndose heteros cuéntame esto hasta hasta hasta artistas de circo que de repente no era sino artistas de circo levantado desde pesa suizos que habían venido las ocho bellas de Londres que de repente hacían acto dones no estaba había no habían movimiento tremendo época nosotros no hemos perdido todos aquellos Dancing por ejemplo ellos es divertidísimo ella salas salones de té como el Casablanca no que está en la plaza del Rey que cerró bueno pues es una época que que a mí me parece me me me me atrae el romanticismo ese no ahí la gente se lo pasaba bomba

Voz 1751 07:17 nada de sufrir sufrir nada de sufrir Gerardo Se ríe Gerardo qué tal buenos días buenos días cómo te sumas a este proyecto

Voz 1265 07:24 bueno en concreto con la verdad es que con Raúl Márquez llevamos muchos años trabajando juntos en un montón

Voz 1 07:29 de de proyectos si tal y bueno pues

Voz 1265 07:32 este es el no el más reciente así que que estamos trabajando y bueno aparte eso tenemos un un equipo grande no como citabas al principio de doce personas y bueno pues para mí un placer vamos

Voz 5 07:43 aparte de este de este espectáculo y fandango en jazz no es uno de los ritmos foxtrot pasodoble no entonces es algo que que luego se se queda en el olvido que decir que luego eso no se ha recuperado lo suficiente no

Voz 1 07:57 claro es que se merece una investigación la verdad y claro nosotros hacemos música pero eventualmente asociamos trabajos de investigación como el que está siendo oeste y que queremos desarrollar durante largo tiempo In este esto esté foxtrot este a estos temas surgen de esa fusión que se necesitaba hacer en en España para que el público entendiera la música americana sea depende había grupos que se se pinta plan de betún la cara a blancos pintaban para llamar la atención no perder pues Raúl y lo ha cinco negritos de ir si verdaderamente se habría

Voz 1265 08:31 era un un trabajo de recuperación como bueno pues como se hace en EEUU con la música norteamericana no sea que de repente pues Louis Armstrong no eso la ambigüedad de toda esa época como que sea sea sea investigado mucho y sea rescatado mucho todas esas grabaciones y aquí sin embargo eso no está lo que tu decías un poco en el olvido pues hay que hay que sacarlo a la luz

Voz 1751 08:49 claro que no sé qué hacer memoria agentes a es que hay determinados sector

Voz 1 08:52 al que no le gusta mucho no hacer memoria indagará en la Cultural

Voz 1751 08:55 sado de dónde venimos todo esto es que es un país parece

Voz 1265 08:58 es una riqueza es una riqueza que que está

Voz 1 09:00 ahí que que merece la pena conocer es una riqueza que que a que nos debemos culturalmente es que está plantación Gran Casino Napoleón y su quinteto de color Jaume Plana ha su disco dientes pues entonces esto es competían y el crecimiento de la ciudades irán ciudades que en las que económicamente florecitas gracias a estas a estos conciertos de orquestas que tocaban tres orquestas

Voz 1751 09:24 al mismo tiempo en el Gran casino habéis definir este espectáculo como la lucha de la música clásica con el ritmo enloquecer de la música moderna me lo traduces al cristiano

Voz 1 09:34 si hay una película que se llama melodía prohibidas años años cuarenta poco Exterior y ese es un poco también el subtítulo de la película la gracia a en en nuestro caso que somos una orquesta de cuerda tocamos swing es que habitualmente las orquestas de recuerda suelen tocar música clásica y nosotros estamos a investigando para hacer todas las articulaciones que se hacen en música moderna con las fans pero con orquesta de cuerda

Voz 1751 09:56 cómo son los ensayos vuestros porque esto que hemos visto es una pequeña muestra de seis de doce cómo son los ensayos una locura no

Voz 1 10:03 es una locura así porque la verdad que opinamos todos pero bueno hay que ponerse formal para aprender estamos trabajando mucho con Javier Bruna se un gran compositor nuestra haciendo los arreglos él ya viene también a no ayudarnos en los ensayos y bueno al final si no es en los ensayos de los conciertos hay que darlo todo así que bueno

Voz 1751 10:22 qué habéis visto caer muchas escenarios pero aquí en Madrid hay un momento irrepetible para vosotras que es cuando actúa estés en el Teatro Real no

Voz 1 10:30 si en el Teatro Real hicimos de la mano de Fernando Palacios hicimos una muestra para niños no y bueno la verdad es que somos una orquesta que si se deja se deja engañar se deja disfrazados no nos gustan poco participar con el público tocamos con inalámbricos tocamos entre el público nosotros creemos que hay que tocar bien pero hay que tocarle la gente ya que convencerle Fernando Palacios es un es un dicho en estas tareas