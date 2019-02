Carrusel Madrid (16/02/2019)

Voz 0298 00:00 Carrusel Madrid Borja

Voz 1 00:02 moderado

Voz 1704 00:07 buenas tardes a todos y a todos bienvenidos a Carrusel Madrid desde hoy cada sábado a esta hora allí hasta la una de la tarde vais a tener una cita en ser más Madrid con la última hora del deporte de la capital en Carrusel Mari vais a tener cabida todos porque vamos a hablar de los cinco equipos de primera división de la comunidad desde la pelea por lo más alto de Real Madrid y Atlético de Madrid hasta la lucha por la permanencia del Leganés Rayo Vallecano por supuesto sin olvidar al Getafe que ayer por momentos estuvo situado en puestos de Champions League cuando iba ganando su partido en Ipurúa por cero dos en Segunda División vamos a estar siempre pendientes de Alcorcón y Rayo Majadahonda allí en Segunda B siete de los veinte equipos son de Madrileños por lo tanto vamos a tener que hablar mucho en este grupo I de Segunda B además los tres primeros son de la capital el baloncesto va a tener un hueco muy importante también sobre todo este fin de semana porque se está disputando la Copa el Rey aquí en el Bicing Center el Real Madrid se clasificó ayer para las semifinales tras ganar al Movistar es videntes mucho más porque Madrid tenemos al mejor equipo de fútbol sala del mundo el Movistar Inter y por supuesto el deporte femenino sin ir más lejos con un Atlético de Madrid Barça de Copa de la Reina que se va a jugar mañana en el Cerro del Espino nos podéis escuchar a través del ciento cuatro punto tres demuestra FM en Radio Madrid punto Es y por supuesto en la app de la SER con Carlos Díez y Tassos Nacho Sánchez en la técnica Toni López de la producción aquí comienza Carrusel Madrid

Voz 2 01:29 quedan seis Pepa siete seis esta foto cruce meter la bandeja

Voz 1704 02:01 se nos ponen los pelos de punta Eva vaya obra de arte de Roberto García Rodríguez para que quede muy claro bueno muchas voces escuchábamos ahí eso quiere decir que tenemos muchos equipos y todos ellos dándonos éxitos en el deporte madrileño vamos con la portada de esta primera edición de Cannes los en Madrid con la jornada número veinticuatro en primera división ayer lo contábamos en el nacimiento de este programa con Dani Garrido por la noche Éibar dos Getafe dos goles de tiene IMAX Imovich para los azulones que llegaron a ir ganando por cero dos hoy a las cuatro y cuarto derbi entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid a las seis y media lo contaremos desde las seis y cuarto en Carrusel Madrid en el ciento cuatro punto tres de forma íntegra vamos a vivir el Real Sociedad Leganés para mañana a las doce Real Madrid Girona en el Bernabéu en baloncesto el Real Madrid se clasificó anoche para las semifinales de Copa del Rey tras ganar noventa y cuatro setenta y tres al Movistar Estudiantes se va a jugar el pase a la final desde las nueve y media ante el divinas seguros Joventut el equipo de Badalona que estar haciendo viejos luego les llega esta portada de carros el Madrid tenemos tres puntos de atención el primero se encuentra en Valdebebas el Real iba a recibir al Girona a esta misma hora en estos momentos está entrenando el equipo de Santiago Hernán Solari muchos temas de los que hablar luego íbamos a ver si tenemos ya han técnico madridista compareciendo en sala de prensa Valdebebas Antón Meana buenas tardes

Voz 0231 03:18 qué tal cómo estás Borja buenas tardes todavía no estamos a la espera de que Solari de rueda de prensa veremos si nos tocan en este tramo de carros el Madrid dicen que al filo de la una así que sino en el tramo de Carrusel deportivo nacional escuchamos al técnico blanco dirigiendo el último entrenamiento antes de jugar mañana contra el Girona con Raphael Varane interna con el grupo con Mariano is sin Isco les sigue doliendo la espalda teóricamente al jugador malagueño Hinault contamos con él para el partido de mañana ante el equipo de Eusebio bastante expectación por ver que hoy te Solari después de la denuncia de la Liga a Bale de la denuncia de la

Voz 1704 03:50 la UEFA a Sergio Ramos muchos de los que hablar luego vamos

Voz 0298 03:53 a ver si coincide coinciden este tramo de Carrusel Madrid

Voz 1704 03:56 esa rueda de prensa del técnico argentino que como decimos tiene muchas cosas interesantes que decir a diecisiete kilómetros de Valdebebas se va a disputar un derbi madrileño Rayo Vallecano Atlético de Madrid desde las cuatro y cuarto de la tarde desde las tres la mejor previa ya con Dani Garrido y el resto de la banda en Carrusel Deportivo te Deportivo carrusel Marie ya se encuentra en los aledaños del estadio de Vallecas para faltar el ambiente cuando falta poco más de cuatro horas para que comience el partido José Palacio qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas

Voz 3 04:23 Borja saludos oyentes de Carrusel Madrid ya estamos por los

Voz 1704 04:26 de daños del estadio de Vallecas todavía

Voz 3 04:29 poco ambiente de derbi sí que veo gente

Voz 1038 04:31 pasando por las taquillas del estadio de Vallecas en la que quedan ya poquitas entradas de hecho sólo quedan las más caras sucia que se va a acercar al lleno esta tarde el estadio de Vallecas para vivir este derbi entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid ahora mismo Borja sólo quedan entradas por valor de ochenta y noventa euros es vivir un ambientazo tremendo además el tiempo acompaña hace solicito se va a estar muy bien así es que aquí la lucha por la permanencia en la lucha por la Liga a vivir con los dos equipos madrileños con Rayo y Atlético de más

Voz 1704 05:02 íbamos a tener una buena previa aquí en Carrusel Madrid con la última hora con eh entrevistas con protagonistas Ícaro el Madrid va a ser mucho más que fútbol vamos a estar allá donde jueguen equipos madrileños por ejemplo en fútbol sala jornada veintidós desde las doce está jugando el Movistar Inter en Mallorca ante el Palma Futsal partido muy importante para el equipo de Jesús Velasco que está tercero a ocho puntos de la cabeza como empezó el partido Pedro morlaco o Lao

Voz 4 05:26 qué tal Borja muy buenas pues ganando el Palma Futsal de momento

Voz 1 05:29 pero con el gol de Nunes a dieciséis

Voz 4 05:32 en cuenta para el final anotaba Nules ahora quince XXXIX el Palma Futsal que como decíamos con la ambición de anotase con victoria de prestigio que para recuperar una situación tras dos derrotas y una semana convulsa de carga a la como decíamos de moral de cara a la Copa de España los madrileños no tienen aportan y tampoco a Lisandro pero no pueden desaprovechar la oportunidad teniendo en cuenta el duelo entre el Barça primero fuentes el pozo II

Voz 1704 05:59 en fútbol sala por cierto felicidades a la selección femenina que se ha clasificado para la final del Europeo de Portugal tras ganar cinco cero a Rusia en un equipo en el que hay cuatro jugadoras madrileñas mañana partido por el título ante las anfitrionas por supuesto lo contaremos en Carrusel Deportivo desde aquí hasta la una de la tarde Carrusel Madrid en el ciento cuatro punto tres de PM

Voz 1 06:20 Carrusel Madrid

Voz 5 06:28 llamado mil nos proponemos seguir comprando coches bien cuidados al más alto precio mil o dos mil euros más por tu coche comprueba que ya móvil paga tan alto precio por tu coche envían cuidado nos centramos en la calidad por eso ya móvil te paga mil o dos mil euros más por tu coche

Voz 1 06:44 el móvil mil dos mil euros más por tu coche

Voz 6 06:49 si das un mal pase enrolado en ponen robot si haces un mal gesto en Roma

Voz 7 06:55 le alivia el dolor muscular la inflamación Lev de forma sencilla y fácil de aplicar anti colisión Val guías duras con y el ibuprofeno

Voz 6 07:04 polen

Voz 7 07:04 bueno de y reelaborar toreas Ipad mayores de doce años lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 1 07:13 Carrusel y Madrid con Borja Cuadrado

Voz 1704 07:55 es de gol que hemos escuchado en Carrusel Madrid es el cero uno que ayer marcaba Jaime Mata en Ipurúa es el primer gol que se narra

Voz 1830 08:01 sí

Voz 1704 08:02 en Carrusel Madrid y desde luego fue un momento especial porque en ese momento estaba el equipo azulón en posiciones de ascenso como bien narró Óscar Egido presidente del Getafe Ángel Torres buenas tardes y lo primero gracias por estar en este bautizo de Carrusel Madrid

Voz 9 08:19 nada gracias a vosotros mantener el programa

Voz 0298 08:22 el ex presidente uno escucha esta narración se da cuenta de que faltó muy poquito para que el Getafe durmiera en puestos de Champions

Voz 9 08:29 bueno la verdad es que sí es de de oro que el partido controlado y a veces pasan estas dos despistes no pero bueno ni tampoco

Voz 0298 08:43 yo me quedo con un detalle ayer el buena Getafe marcha quinto punto en un campo muy difícil como es Ipurúa ante el equipo de de Mendilibar y aún así Bordalás el míster dijo que que se iban con mala sensación y tres Si de verdad que el objetivo sigue siendo la permanencia

Voz 9 08:58 el objetivo sigue siendo lo que ya está en no ser cosas

Voz 0298 09:03 bueno desde luego que van por muy buen camino a esa permanencia son treinta y seis puntos tras veinticuatro jornadas es el mejor Getafe de la historia extra alturas de de la Liga realmente señor Ángel Torres esto es lo que esperaba cuando comenzó la temporada

Voz 9 09:18 bueno elija la pretemporada pensamos que iba a ser un año muy difícil muy igualado con el tema del bar en que se acabaron las ligas de los cien puntos di que sí que había que hacer un esfuerzo de equipos no solamente otra sino no vender la las figuras clave en ofertas por dos o tres vienen uno de ellos sino que había que aguantar un año ir reportar mi pueblo lo que hicimos hígado el mercado muy bueno invertir más que ningún año diecinueve años Begoña

Voz 0298 09:54 que por ejemplo han fichado un delantero como Matas haciendo una gran temporada pero yo me pregunto usted que lo conoce muy bien cuál es el secreto de Jorge Molina para que con treinta y seis años siga rindiendo como un chaval de veinte marcando tantos goles y siendo practicamente líder del equipo

Voz 9 10:07 trabajo y la honradez todos los lunes sólo Marte jugando libran el el visita no sabe estar sin en gimnasia denigra recupera con no hay ni un entrenamiento es decir para él es verdad que hay otros agregar a época de Guaita decía pero él ya creo que libran de aquí a las nueve de la mañana ya entrenando oí yo creo que trabajo y oraciones y pero la verdad impresionantes

Voz 0298 10:39 desde luego un ejemplo a seguir la temporada de de Jorge Molina le iba a pedir un favor presidente antes de despedirle me gustaría que cuando hable con los jugó Dolores cuando se encuentre con los aficionados les diga que cada sábado se conecten al ciento cuatro punto tres a partir de las doce porque vamos a hablar mucho del Getafe porque se lo está mereciendo desde luego aquí en Carrusel Madrid

Voz 9 10:57 bueno la verdad es que bueno indudablemente se lo diré lo que espero es que poder mantener bueno me que bueno no solamente al Getafe siendo los cinco equipos de Madrid porque va por ahí yo que llevo muchos años en toda la provincia ahí que su programa ahí defienden esa su equipo y eso también me gusta que que Madrid desde a una emisora como la vuestra que que defienda a los cinco tipos

Voz 0298 11:23 pues para eso presidente nace caros el Madrid y el próximo sábado se juega la una el Getafe Rayo Vallecano ya estaremos el telón desde las doce a quién carros el Madrid con la mejor previa muchas gracias por atender la llamada de de carcel Madrid y mucha suerte también lo que a lo que resta de temporada

Voz 1963 11:37 vale gracias a vosotros un abrazo

Voz 0298 11:40 eso Ángel Torres presidente del Getafe iban Álvarez qué tal muy buenas qué tal buenas tardes que es verdad Oscar no Borja Borja la manía tenéis aquí en la red sí sí sí sí estaba pensando en lo que ahora me lo quito encima pasa Uxue os pasa a todo el mundo un Getafe que hay que estar acuerdo con lo que decía Bordalás no ayer el partido lo tenía muy encarrilado como nuevo contrastes en la en la narración desde Ipurúa Óscar y tú con ese cero dos pues parecía que los tres puntos iban a iban a llegar pero al final pues queda un sabor agridulce no con esa remontada del Eibar sí porque fíjate lo que

Voz 0691 12:07 daba el presidente lo hablabais de lo difícil que ese puntuar en en Ipurúa y cualquiera yo creo que hubiera dado por bueno sacar un punto allí en en el campo del Eibar pero con ese cero dos cero uno al descanso del Getafe y hubo un gesto significativo la primera jugada de la segunda parte sacaba al Getafe de centro y en seguida se fue a buscar el segundo lo acabó encontrando pero es verdad que a raíz del cero dos hecho un poco para atrás y el Eibar empezó y también es un equipo que se de muy fuerte en su campo y consiguió empatar con esos dos goles de Charles sobre todo a raíz podemos decir de dos errores primero la mano de Gené que es verdad que lo tuvo que consultar el bar era una jugada ahora escucharemos al al míster Bordalás que tenía bastantes dudas porque separa un poco la mano y le llega a golpear y señala penalti y luego un error que no solemos ver a Cabrera cuando se la intenta hacer de cara al guardameta David Soria está Pray Charles muy listo para meter el el empate a dos y estas laboral la valoración Jose Bordalás en rueda de prensa después del partido

Voz 10 12:55 una pena pero bueno nuestras el fútbol no se paralizan mucho la jugada del penal que que bueno yo creo que rigurosa porque no había nadie en el remate estaba llena aceptarlo nada cuando separadas y que es verdad pero no había nadie para el remate o sea que no es una jugada manifiesta no pero bueno no no escuchas estos al fútbol los errores

Voz 0298 13:25 pues claro que separe ayer al Getafe se dejó dos puntos los gigantes el objetivo es la permanencia un magnífico resultado en Ipurua si el objetivo es conseguir Europa lógicamente el pues esos puntos que te dejas al final influyen último iban ayer en el Getafe alguna novedad en el equipo de Bordalás está funcionando muy bien esa dupla con Matías Olivera que llegó del Albacete pon Antunes y luego ayer Jorge Molina de hablamos con él

Voz 0691 13:45 con el presidente Ángel Torres que se quedó en el banquillo quizás sea la mejor virtud que tiene este año el el Getafe una de las más significativas esa profundidad de plantilla la temporada pasada verdad que tenía un once tipo que le permitió estar estar muy arriba pero ayer introduce tres novedades respecto al partido del Celta juega Olivera de extremo por delante de de Antunes ha jugado los tres partidos como titular desde que regresó de Alba en el mercado invernal y luego Jorge Molina que está siendo el hombre más importante ya ayer Bordalás se puede permitir el lujo de dejar en el banquillo de poner a Mata con Ángel Rodríguez Jaime Mata que lleva ya nueve goles no estamos hablando tanto de él pero lleva nueve los mismos que Jorge Molina en Liga y un Getafe que tiene una gran plantilla que está a sólo un punto de la Champions y con un gran colchón sobre la salvación hablan de la permanencia yo creo que la próxima semana si consigue ganar en casa se pondrá con treinta y nueve puntos de la salvación extra conseguida

Voz 0298 14:30 hemos un derbi además os vamos a hacer la primera previa en Carrusel Maric que para eso también nos un poco el espíritu del programa la previa del Getafe Rayo que que empieza a la una

Voz 0691 14:37 será un gran partido seguro un derbi bueno ahí tendremos el corazón dividido entre los dos equipos madrileños pero seguro que será un gran partido y por supuesto contaremos aquí en carros el Madrid

Voz 0298 14:45 ahí estaremos desde luego muy pendientes del Getafe también pendientes como no del Atlético de Madrid

Voz 11 14:52 White Dios

Voz 0298 15:00 ya lo hemos dicho antes es día de derbi en el estadio de Vallecas Rayo Vallecano Atlético de Madrid el Athletic llega tocado al partido ha sufrido dos derrotas consecutivas ante Betis y Real Madrid nunca han perdido tres partidos seguidos desde que los entrena el Cholo Simeone que hoy va a tener un nombre propio jugará o no jugará Diego Costa Pedro Fullana qué tal buenas tardes

Voz 1704 15:20 es hola Borja qué tal muy buenas no

Voz 0765 15:22 va a jugar de inicio sí se espera que lo haga en la segunda parte vuelve Diego Costa después de dos meses y medio después de la operación que sufrió en el pie derecho en el metatarsiano estaba previsto que estuviese baja entre dos y tres meses al final dos y medio aunque hay que decir que llega con poca intensidad con poco ritmo eso hace que de momento Morata siga siendo el titular arriba junto a Antoine Griezmann esos minutos de calidad que puede tener la segunda parte de cara sobre todo a prepararse también y coger minutos de cara al partido del próximo miércoles ante la Juventus de Turín en la Champions que es donde el Atlético de Madrid se va a jugar la temporada así que no va a ser la novedad de inicio yo creo que sí que lo vamos a ver en la segunda parte como digo Diego Costa habrá tres grandes novedades en el once entrará Filipe Luis en el lateral zurdo en el lugar del lesionado Lukasz entrará Rodrigo que se ha recuperado de las molestias en el centro el campo en lugar del sancionado Thomas la decisión deportiva y técnica es la entrada de Vitolo en la banda izquierda por limar son los tres es grandes movimientos que va a realizar Diego Pablo Simeone para este partido ante el Rayo Vallecano tiene que ganar si os si el Atlético de Madrid ya no sólo pensando en la Liga en esos puntos que se ha dejado en las dos últimas semanas en aplazarse la única posibilidad que tenga ya prácticamente luchar por el título sino también para coger moral de cara a ese partidazo donde se va a jugar toda la temporada en esa eliminatoria frente a la Juventus de Turín

Voz 0298 16:45 esto es lo que decía el Cholo Simeone sobre la compatibilidad entre Álvaro Morata Diego Costa

Voz 0501 16:49 absolutamente claro que pueden ser compatibles a partir de de un trabajo consolidado de una estructura de equipo que no pueda llevar a ese lugar aquí estaba Arora está que se sale tiene un hambre pues lo note que lo vieron estrenar me imagino que siempre se pone detrás de del alambre viendo viendo cómo entrenó y está con visiones de cómo se Guerrero lo necesitamos dijo ojalá que mañana empieza ya a sacar todo lo que tiene porque el equipo lo necesita

Voz 0298 17:24 bueno pues vamos a vernos un guerrero está está tope Diego Costa lógicamente va a ser muy importante pero hoy le va a reservar me imagino Fuji que muy muy pendientes no en el Atlético de Madrid el partido de de la próxima semana frente a la Juventus y por ejemplo en la convocatoria tenemos a un chico nuevo no han a Miquel Carro quiénes Miquel Carro

Voz 0765 17:40 y Miguel Carro un futbolista que ya entrado en alguna que otra convocatoria con Simeone en esta temporada donde cada jornada recordamos ha tenido que convocar canteranos para cumplir con los dieciocho convocados Bono Miquel Carro es un centrocampista es un tipo con mucho carácter es uno de los grandes valores que tiene el Atlético de Madrid en la cantera sorprende porque cuando suele convocar sólo a uno suele hacer

Voz 0298 18:00 el más un perfil defensivo o incluso

Voz 0765 18:03 meter a Borja Garcés que es de los que más han caído en las últimas semanas llamada te llama la atención es verdad que venía con algunos problemas físicos en las últimas semanas y Miquel Carro son tipo ya te digo un centrocampista con llegada quizás con la baja de Koke que no está para este partido aunque ya lo hemos visto entrenando esta semana con el equipo iba a estar ante la Juventus apueste por eso civil para reforzar el equipo en todo caso de cara a segunda parte sin necesita un centrocampista más de elaboración Un poco más constructivo que además lo puede volcar en la banda puede ser extremo aunque teniendo ya prácticamente a toda la plantilla disponible son diecisiete convocados de la primera plantilla es la jornada en la que más jugadores ha contado del equipo Diego Pablo Simeone difícilmente le vamos a ver jugar en un campo pequeño el el de Vallecas un campo idóneo para la reaparición de Diego Costa porque si bien le falta algo de físico con el carácter y con ese hambre que dice Simeone puede tener buenas oportunidades en la segunda parte puede ser un buen campo para el estreno goleador de Morata recordamos que además ha jugado dos partidos ante el Rayo Vallecano

Voz 0298 19:01 al Madrid en los dos marcó uno de los goles

Voz 0765 19:04 marcó en en Vallecas y es un buen partido para que el Atlético de Madrid trate de quitarse de encima esa presión que tiene por los malos resultados como te digo con la vista puesta ante la Juventus evidentemente el partido el miércoles uno de los dos el de ida allí el de vuelta pero sobretodo

Voz 0298 19:19 está muy fijados en el de ida va a ser

Voz 0765 19:22 es el partido más importante sin duda de la temporada para el conjunto rojiblanco

Voz 0298 19:25 hablamos con con Bruno para analizar un poco cómo llega la la Juventus que jugó su partido de ayer y ganó en casa gracias Pedro luego a partir de las tres ya con Dani Garrido el resto de la banda ya estamos en la en la previa del partido en Vallecas esa es la última hora de el Atlético de Madrid vamos a conocer también cómo llega el Rayo el equipo de Míchel el que recordemos que volvió a los puestos de descenso tras su derrota en el último suspiro con ese golazo de Sergi desde el pasado fin de semana frente al español cómo llega el conjunto de Míchel Palacio

Voz 1038 19:52 hola qué tal muy buenas de nuevo Borja pues la verdad que llega al Rayo después de dos derrotas consecutivas que han dejado un poquito mal sabor de boca al conjunto de Míchel eso que el mes de enero fue espectacular el final de año también parecía que había vuelto a enganchar el Rayo Vallecano Iggy bueno esas dos derrotas sobre todo como decías tú con los goles a última hora de Sergi Darder dolió más pudiera practicamente en el minuto noventa de partido pues le quitaron es un puntito que lo que tiene que hacer el Rayo Vallecano ir sacando puntos para esa lucha por el descenso para la permanencia para evitar sacar al salir de los puestos de Segunda División viene con uno llega el Rayo Vallecano hoy con dos bajas importantes con la de Emiliano Velázquez es que vio la quinta amonestación en Cornellà se pierde el central uruguayo perteneciente al Atlético de Madrid se pierde el partido por sanción también Yanel impulso que tiene molestias sino no poder jugar los dos cambios que va a cero y Michel en el once van a ser esos va a entrar Álex Gálvez en la posición de central como el tercer central del del equipo y luego yo creo que va a entrar Álvaro me dirán por impulsa para formar ese medio centro con Santi Comesaña sería yo creo un poquito precipitado o ahora que entrara Mario Suárez todavía que falta por coger un poquito más de dinámica de grupo tras el mejor con sus compañeros y bueno yo creo que eso van a ser sólo los dos únicos cambios con dimitir es que como siempre en portería que lo está haciendo muy bien el portero macedonio Gálvez Abdulá lleva Matt esos son los tres centrales a Moreno a la izquierda vínculo a la derecha el medio centro para Santi Comesaña ya Álvaro medirán Embarba en una banda Óscar Trejo la otra por cierto Trejo vuelve tras cumplir sanción se perdió el partido de del Espanyol y arriba pues el goleador el pichichi Raúl de Tomás que querrá volver a ver portería después de unos cuantos partidos que ya lleva sin marcar el jugador cedido por el Real Madrid y bueno pues ayer Míchel

Voz 0298 21:46 me dio la clave de que es lo que tenía que hacer el

Voz 1038 21:48 el Rayo Vallecano si quiere ganar al Atlético de Madrid dice que le preocupan cosas del Atlético pero lo que más le preocupa es lo que tiene que hacer su equipo no lo sé

Voz 12 21:56 pero bueno conociendo a filosofía el entrenador que van partido a partido supongo que el partido más importante para ellos el de mañana por supuesto para nosotros es importantísimo oí bueno espero el mejor Atlético Madrid posible creo que necesitamos el pero no estoy cien por cien seguro que necesitamos el mejor ratio de la de la temporada para para sacar el partido adelante son muchas cosas positivas que tiene la lengua él por supuesto allí me preocupa mucho más lo que seamos capaces de hacer nosotros ser muy intensos con balón y sin balón no hacer el partido cómodo al Atlético de Madrid y ser muy agresivos tener el factor cancha a favor tener esa intensidad necesaria para que el Atlético

Voz 2 22:37 bueno este en mí

Voz 0298 22:52 el Rayo Vallecano unos expuesto su presidente Raúl Martín Presa qué tal buenas tardes

Voz 2 22:55 no

Voz 13 22:56 hola buenas tardes tiro primero también como

Voz 0298 22:58 es ha dicho Ángel Torres el presidente el Getafe muchas gracias por estar en este primer programa de de caros el Madrid pero bueno pues hoy tenemos

Voz 1704 23:08 Messi día de derbi un partido muy importante para

Voz 0298 23:11 para el Rayo para intentar salir otra vez de los puestos de descenso

Voz 14 23:15 pues muy muy importante después de haber perdido los dos últimos partidos con rivales directos y más en los instantes finales del partido con una buena dinámica y una oportunidad de oro pues para volver a se enganchan dinámica que es la que no tiene que hacer salir de los puestos de temporada

Voz 0298 23:38 claro porque ahora lo vemos como una oportunidad para salir de los puestos de descenso pero hace unas jornadas el equipo estaba prácticamente desahuciado eso sí después de conseguir trece puntos de quince seguidos una racha que se interrumpió el pasado sábado frente al español bueno lo importante es que después de veintitrés jornadas el equipo está ahí está en la pomada hay algo que hace unas semanas era casi impensable

Voz 14 23:58 la Liga sendos competida en cada partido de los partidos a disputar hicimos una que también el Huesca que padecía que estaba desahuciado en alguna vía alguna litrona en nuestros próximos partidos también se va a enganchar he estado en muchos equipos implicados en cuatro cinco puntos y al final le se está llegando la verdad de la segunda vuelta ya que las cosas la máxima concentración pues es lo que te lo que te va a cumplir el objetivo final sino una lo no haya es una yo es decir es una buena noticia por poner esta poder estar en la lucha como ahora mismo estamos bueno pues eso no lo hemos sabido aprovechar los últimas jornadas pero bueno si tenemos por suerte tenemos una tercera oportunidad para seguir aprovechando lo eso ya en nuestro campo ante nuestra gente la menos de cante de seguramente uno de los mejores equipos del mundo como al Atlético de Madrid con grandísimos jugadores con un grandísimo entrenador pues bueno pues vamos a intentar hacer un buen partido y dar una alegría a nuestra afición y sobre todo conseguir conseguir puntuar pues a los tres puntos porque nos hacen muchísima muchísima muchísima falta

Voz 0298 25:13 además ha espera un ambientazo llegó que la afición del Rayo no falla en estas citas nunca

Voz 14 25:18 no tiene ninguna falla es más son conscientes de que por presupuesto por las dificultades que tenemos para competir nuestros sitios ahí me al final pues adaptarse en una categoría como la primera división viñedos de acuerdo es difícil parece que el equipo puedan encontró una adaptación bueno ya para nosotros es es una ventaja pues pues poder estar luchando por poder mantenerte en primera división de por lo tanto hay que aprovechar ese que estar muy contento por ello

Voz 0298 25:47 bueno me imagino prosigue la la comida de directivos no sé si al final va a estar Enrique Cerezo o no en en esa comida entre

Voz 14 25:53 tenía que tenía un viaje fuera ahí fuera de España no podía conmigo y no podía venir pero bueno pues uno el Atlético de Madrid es un equipo que hay muy buena relación entraron en el ex directivo al siguiente pues al final la comida pero tuvo pues en partido pues bueno intentaremos lograr nuestros objetivos lógicamente

Voz 0298 26:14 pues estaremos muy pendientes de ese Rayo Vallecano Atlético de Madrid a partir de las tres en Carrusel Deportivo la previa como siempre en Carrusel Madrid Press si vamos en todas las semanas de doce a una dando toda la información toda la última hora entrevistas información para que la afición del Rayo que es muy fiel y que seguro que nos va a escuchar este bien informada ha sido un placer estar con nosotros en este primer programa llegamos a Madrid

Voz 14 26:35 gracias a vosotros y nada daros la enhorabuena por el programa porque al final pues en Madrid que muchas veces si hay bastantes equipos en Primera División incluso el fondo de diciembre importantes con mucho sacrificio con mucha fuerza y muchas veces el apoyo que tienen nuestras propias comunidades autónomas por parte

Voz 9 26:54 es cosa que murió en el trabajo y al final

Voz 14 26:56 lo que quizás ese pues tiene esa visibilidad e importancia que realmente no tenemos la tiene la tienen nuestros equipos

Voz 9 27:05 cuele por tener

Voz 14 27:07 los dos trasatlánticas como el Madrid el Atlético en nuestra en una estrena en nuestro corazón nuestra ciudad de casa de otros equipos son otra comunidad pues bueno pues es muy importante por lo tanto pues da la enhorabuena y deseando salud lo mejor mirar el programa

Voz 9 27:23 pues muchas pero sí mucha suerte

Voz 14 27:26 muy fuerte abrazo hasta luego

Voz 0298 27:29 a al Atlético de Madrid no podía faltar en esta primera edición de Carrusel Madrid el mítico Manuel Esteban Manolete qué tal muy buenas

Voz 1372 27:35 se ha encantadísima feliz está orgulloso de esta aventura gol Jaque me mete decidido hace tiempo aunque tenga que ayudante que son un poco más aunque con

Voz 0298 27:45 eso es verdad

Voz 1372 27:46 aunque confío que el que tienes ahí con los teléfonos no cuente bien que España gracias a él pueda ser hasta campeona del mundo de fútbol sala y ese and it deseando que esto siga que felicitó algo que ahora sí que te voy a hablar con toda la sinceridad creo que desde que ha empezado la temporada pese a los dos transatlánticos que hablaba él

Voz 0301 28:11 el fallo para mí la realidad es que legal

Voz 1372 28:14 Net es que el Getafe y el Rayo están sacando el mayor provecho ya están jugando bastante mejor que los dos trasatlántico ya están haciendo unas campañas que se merecen que todos los que estamos aquí

Voz 0298 28:29 desde luego están haciendo una una gran temporada todos por supuesto hay hablar del Atlético Madrid de estamos contigo una semana importante con la opción del Cholo tenemos hasta dos mil veintidós que significa eso Manolete

Voz 1372 28:40 pues espero que sea para bien y sobre todo lo que tiene una deuda pendiente pero en el sentido bueno deportiva defensa Champions El Cholo Estados no siguen pensando que el proyecto de Champions yo por ejemplo a mí me encanta nada pese a lo que se diga que no sorprende a todos los al bético ya puede hacer valiente un paso al frente hacia adelante y podamos ver una delantera a lo mejor formada por Costa inmoral con Griezmann de media punta pensando en la cita la del miércoles porque hoy el partido es una auténtica final porque hoy Si el Rayo deja déjale tiene vigencia desde luego el partido del miércoles contra la Juve Bages recibido o va a ser esperado con mucha angustia y esperemos que por fin el Atlético empiece a darla verla de de imagen que ha venido dando durante toda la lista

Voz 0298 29:34 bueno pues iremos hablando a lo largo de los de los sábados con toda la información de del Atleti con todas las novedades los chascarrillos Manolete ya sabes que lo que tú quieras eh que si está dando la tabarra todas las semanas sentado a mi izquierda pues bueno te tendré que dejar un hueco a quien los sábados por la mañana

Voz 1372 29:49 a ver si suerte adelanten lo vas a hacer muy bien y de vez en cuando consigo que incluso invitó

Voz 0298 29:56 bueno pues a ver si lo consigues no va a ser nada fácil pero bueno un abrazo Manolete enhorabuena un abrazo fuerte muchas gracias Manuel a la afición del Atlético de Madrid es verdad todos pendientes del partido del Rayo pero más pendientes aún seguramente de ese encuentro que es a vida o muerte aunque sea el partido de ida frente a la Juventus en la Champions el próximo miércoles especialista en fútbol internacional de la SER Bruno alemán qué tal muy buenas

Voz 15 30:18 ah bueno pues basta un poquito después

Voz 0298 30:20 pero quién tenemos otra otro protagonista de de enjundia un ex jugador del del Rayo Vallecano que desde luego va a estar muy pendiente del partido de hoy Alejandro Chori Domínguez Chori qué tal muy buenas qué tal buenas tardes como un Chori Domínguez tuvo en dos etapas en el en el Rayo Vallecano y habíamos pensado compañero José Palacio que lógicamente conoce a la perfección al Rayo que te conoce a ti le decía José quién podemos hablar del Rayo este primer Venecia vamos a un jugador como Chori Domínguez que estuvo en la última victoria del Rayo frente al Atlético en dos mil trece ganasteis dos uno te acuerdas de ese partido

Voz 1963 30:52 exacto exacto bueno este año y ha sido un año muy bueno para nosotros creo que que de la mano de Paco Jémez de todo el Estado y los jugadores habíamos conseguido el respeto que es tanto que tanto buscábamos tanto con equipo he de primer nivel a cualquier estadio recuerdo ir partido a cualquiera he ir recuerdo que bueno hemos hemos ganado había sido un día muy importante para todos los racistas

Voz 0298 31:26 ese equipo en el que estaba pues aparte de Chori Domínguez en la mediapunta Trashorras Piti Alex Gálvez que podría ser titular hoy Jordi Amat que también podría jugadores que Karen está en otras épocas el Atleti fíjate tú te acuerdas Chori con Courtois con jugadores como Mario Suárez que podría debutar hoy con el Rayo Raúl García Koke cada o bueno era un equipazo pero nadie era diferente

Voz 1963 31:48 sí a ver más que nada pero que se notaba mucho El hambre que teníamos nosotros por lo que te digo por el hecho de poder hacer historia para poder hacer que en todos los ensayos que juguemos todos los equipo jugamos conseguir ese respeto que tanto buscamos prefiero que siempre decimos de de la mano de un buen fútbol hoy hay hay muchos jugadores que pueden llegar a repetir ese es algo muy positivo pero pero bueno creo que también el Atleti viene tiene que que una una dinámica importantes para el partido que que viene de Champions que tiene que hacer para ganar el partido bueno eso creo que primero antes que igualara a la silla creo que si no lo no lo pueden igualar en intensidad va a ser un partido muy complicado para el preso y bueno obviamente es tener un buen día tiene tiene buenos jugadores pero creo que todos tienen que hacer el el mismo el mismo esfuerzo a la hora de tanto de presionar y recuperar a la es como la obra como la responsabilidad de tener que que atacara ir a buscar el partido

Voz 0298 33:02 bueno pues Alejandro Chori Domínguez que no está retirado del fútbol no todavía no dejase ley por ahí que te habías dado un respiro pero sintió joven todavía treinta y uno años bueno dónde vas a jugar como lo cómo lo ves

Voz 1963 33:14 no bueno haberme tomado un respiro si Vidal las cosas bueno no no surgieron como como como me habían prometido a la realidad no se pudo cumplir ahí bueno por el momento no no estoy retirado tengo ganas sinceramente te tiene muchas a Messi jugando pero pero bueno veremos veremos en en junio o julio que que que es lo que se da ahí hay algo que que me gusten motive y me ilusiona es decir hemos bueno pues saber decir

Voz 0298 33:48 dentro de unas semanas dentro unos meses tenemos que hablar contigo en Carrusel Marie porque está jugando no aquí en un equipo de la comunidad esa hemos Ken de encuentras muy a gusto gracias Chori un abrazo muy muchísimas gracias de para todo un abrazo y ahora sí que hay Bruno alemán para hablarnos de la Juve qué tal Bruno muy buenas hola abrazo muy buenas la Juve ahora mismo es un rival a temer porque decíamos hace unas semanas que el equipo iba cuesta abajo y que el Athletic iba ascendiendo tengo la sensación de que a cuatro días del partido otra vez a aunque sea un poco las tornas no

Voz 0301 34:16 sí yo creo que hay una cosa fundamental y es que ha recuperado la Juventus a la de centrales que seguramente si tenemos en cuenta la cantidad de años que han jugado juntos la experiencia que que tienen ni las prestaciones que aportan tanto muchísimo como que Livni pues es una de las mejores parejas de centrales en en toda Europa sin ningún tipo de duda estaban los dos lesionados será duda para el Atlético de Madrid pero ya les puso ayer eh Allegri y jugó en que en el caso que dibujó sesenta y nueve minutos y el partido completo y yo creo que él la peor noticia seguramente para para el Atlético de Madrid porque es una pareja de centrales como hay muy pocas en en Europa al margen de eso Cristiano Ronaldo a pesar de que no está seguramente en un punto de forma tan espectacular como en otros momentos de la temporada volvió a marcar va varias semanas en las que de una manera o de otra está está marcando goles con golazo con la zurda sí que sí que como decías bajada las entradas en que poco a poco esta recuperando sensaciones

Voz 0298 35:17 ampliaremos ya con Dani Garrido poco cómo llega la Juve gracias Bruno para sí

Voz 16 35:27 por eso

Voz 1 35:29 no

Voz 0298 35:30 esto que suena el himno del Club Deportivo Leganés cita histórica hoy para el equipo pepineros desde las seis y media va a jugar en Anoeta su partido cien en Primera división ante la Real Sociedad un partido que va a ofrecer por supuesto Carrusel Madrid desde las seis y cuarto ya cinco horas de empezar el partido los atienden al aeropuerto de Barajas la presidenta María Victoria Pavón que da el presidenta buenas tardes

Voz 17 35:50 hola muy buenas tardes y lo primero gracias por estar

Voz 0298 35:53 en Carrusel Madrid porque sabemos que está a puntito de embarcar en el avión rumbo a San Sebastián

Voz 18 35:58 sí aquí estoy para esperando ya

Voz 0298 36:01 para entrar uno presidenta quien Soliva decía hace dos años que en febrero de dos mil diecinueve se iban a cumplir cien partidos de Liga en Primera

Voz 18 36:09 pues la verdad que no

Voz 17 36:12 han ido pasando pasando las las temporada yernos aquí pues es más que un sueño la verdad

Voz 0298 36:18 con qué partido se queda en los noventa y nueve que han jugado hasta el momento alguno con recuerdos especiales

Voz 17 36:24 pues bueno de primera a todos ha sido especiales ahora mismo me cuesta decir tribuno pero al final es una categoría que es muy bonita muy difícil estar cada partido sufre

Voz 0298 36:38 me quedo con los quien dio un partido desde la tiene el de hoy que además va va a ser un partido bonito no por el detalle que ha tenido la Real el llega hoy va a jugar de blanquiazul en Anoeta les van a devolver el favor del del año pasado eso demuestra que hay buen rollo con la Real y esos muy y muy sano también para el fútbol español

Voz 17 36:57 sí así fue ellos no estuvieran ese favor luego no lo quisieron devolver la temporada pasada pero tampoco pudo ser porque había un jugador clave en el último partido que investiga camisetas bueno al al final no no no devolvió menos lo de este año que nosotros ya no sólo habíamos tenido pero bueno así ya cosa ellos piensan acordar hoy sigo suma

Voz 0298 37:16 bueno ya como sabemos que está a punto de subir al avión vamos a ir ya también terminando lo único que le quería preguntarles si se puede saber cuántas llamadas ha recibido la presidenta el Leganés eh preguntando por eh en Nesirky el jugador de moda que está marcando goles por todas partes y que desde luego está siendo la gran sensación de la temporada

Voz 17 37:35 bueno no no no es que recibamos llamadas ni muchísimo menos es un chico joven que ha sido una apuesta del club yo creo que hay que dejar de de cepas de Malle me tiene muy preocupada situación When cuando es que hace Fine dando protagonismo quizás tampoco es bueno para jugador entonces bueno a ver qué va a pasar durante la temporada y dejarle al chico un poquito más tranquilito que iba a nadie el tiempo lo dirá vínculos ya de al fin y al cabo ha sido ahora estos meses cuando ha despertado más un poco más el interés de todos porque bueno pues la realidad pues eso pues cuando más marcas goles cuando más llaman la atención y que bueno nosotros estamos contentos porque desde luego

Voz 0298 38:19 Chico jovencito cometió un año cesarlo

Voz 17 38:22 muy buena persona muy verdad tiene otros bueno pues a ver si tiene un buen

Voz 0298 38:26 ardió en así en Nasiriya el resto de el equipo en Anoeta nos hacía mucha ilusión hablar del Lega en caros el Madrid es un equipo que cae muy simpático y al que vamos a tratar con todo el cariño que se merece María Victoria Pavón gracias por estar con nosotros y mucha suerte para el partido esta tarde

Voz 9 38:40 pues nada muchísimas gracias un abrazo

Voz 0298 38:42 el Lega que llega disparado a la cita de Anoeta tras ganar por tres cero al Betis y con quién es y lo hace Óscar Egido qué tal muy buenas

Voz 1963 38:50 hola muy buenas hola Iván yo soy Oscar por que nada por parte de la histórica busca la tercera victoria consecutiva en Primera si puedo hacer más Estonia todavía Ferrer porque nunca he lega ha ganado tres partidos en Primera sería muy bonito hacerlo en Anoeta ante la Real Sociedad habría sido más precioso todavía en el banquillo de la sociedad Garitano pero bueno que se cesarle durante las vacaciones de Navidad sino va a ser posible en cuanto al alega viajó ayer por la tarde esa llevaba diecinueve jugadores explicará esta tarde un descarte en la lista han vuelto ningún se han quedado fuera Eraso Tahrir novias Arnáiz con la baza de ni aún por sanción cumple su segundo partido de esos fusiones en Vallecas no se esperan muchos cambios en el lateral derecho yo creo que el interés ya recuperado de la lesión que toda la semana pasada va a ser titular en el Club Deportivo Leganés lo que funciona no se toca Celestino tener que sabe todo el mundo memoria ya lo sabe porque a partir de las seis y cuarto bueno previas lo contábamos cuando

Voz 17 39:50 el poder de la SEM este partido

Voz 1704 39:53 sí señor desde las seis y cuarto con algunas se presenta como decías Il vámonos sintonía del Real Madrid en Carrusel Madrid directamente al corazón de Valdebebas Antón Meana comparece el entrenador Santiago Hernán Solari deportes cuatro carros en Madrid en directo rueda de prensa de SAP y Solari le preguntan por la acción de Ramos y forzar amarillas como la de Amsterdam

Voz 19 40:19 tú vas ahora se va a encontrar en breve sabremos Borja a preguntar jueves en la sala de prensa de Valdebebas

Voz 1830 40:32 encantado por ponen por mis colegas eh y nosotros estamos todos muy enfocados en el en el presente el fútbol es es presente es el siguiente partido suena a tópico pero es la verdad y allí tenemos todos puesta nuestra energía el equipo que que está muy bien entre está entrenando muy bien de muy buen humor y con ese espíritu competitivo que lo caracteriza como decía arrecian esperando el partido de mañana para para hacer otro otro gran partido es un partido muy importante para nosotros así que dices eso es lo que donde tenemos puesto el foco todos

Voz 20 41:07 hola buenas quisiera de La Sexta Deportes se sienten perseguidos por Javier Tebas se sienten perseguidos por el presidente de la Liga

Voz 1830 41:15 nosotros estamos en este momento perseguido por el Atlético por el Sevilla poner a la vez ir persiguiendo a al Barcelona nos encantaría que no estuvieran persiguiendo todos así que vamos a hacer un esfuerzo para para seguir sumando puntos para tratar de seguir recortando distancias

Voz 21 41:34 hola menester pidan una cero pero la ley

Voz 1830 41:37 irá denunciar a competición el gesto de verlo en la tele

Voz 21 41:39 duración del Wanda Metropolitano eh

Voz 22 41:42 le parece justo o la extraña me parece anecdótico lo de lo estamos dando demasiada trascendencia yo creo que estamos dando demasiada trascendencia

Voz 23 41:56 Alberto Alberto Navarro Realmadrid punto com mañana llega el Girona que es un equipo que está necesitado de puntos como cree que planteará el partido saldrán de forma hermética o porque saldrá la intentar adelantarse en el marcador

Voz 19 42:09 Nos hemos enfrentado o debe razón por la Corona tercer o ahora no es nada muy específico hacer muy bien

Voz 0298 42:23 no escuchamos no escuchamos demasiado bien ahora Santiago habilidoso ahora sabemos lisas

Voz 1830 42:27 el sistema muy específico y que lo hace muy bien y que nos va a obligar tanto su calidad como como ese sistema que utilizan también a estar concentrados y atentos durante durante noventa minutos para poder dominar el partido para no sufrir

Voz 0051 42:45 qué tal son Ángel día de la Cadena Cope ha ofrecido a versión de lo sucedido con su cartulina el otro día en en Amsterdan quería preguntarte porque hay unas imágenes de Wall en la supuestamente ese se dirige al banquillo consulta algo si tú te enteras de cuál cual estuvo opinión y si hay preocupación de que de que puedas ser sancionado

Voz 1830 43:10 yo he especulaciones sobre montajes sugestivos no no voy a hacer con respecto a a lo que ha dicho Sergio e él ha dado las explicaciones pertinentes así y ha dicho claramente que a lo que se refiere a lo que se refería era forzar la falta también ha recibido una pregunta caprichosa tienen tienen buenas pero vuestros métodos y está bien pero bueno se aplicado

Voz 24 43:42 horas antes Miguel Ángel ahora de de marca excepcionales el de mañana ha una tarjeta Sergio S asegura jugar traslado se en el escenario se vio una tarjeta Sergio sea asegura

Voz 1830 43:52 Juan el clásico eso te te inquieta número nosotros lo pensamos nunca en eso nosotros pensamos en el partido y siempre en el siguiente partido sea es esas especulaciones no las hacemos nosotros tenemos que salir a competir mañana a ganar el partido y luego tendremos que pensar en el Levante pero a partir de que terminó el partido de mañana

Voz 25 44:12 qué tal Santiago muy buenas tanto me en directo en carros el Madrid de la Cadena SER me ha hecho gracia lo de la pregunta que preciosa de a Ramos en la que tramitan en Amsterdan teatralmente el compañero compañeros pregunta para aquel de su opinión no va con ninguna intención usted forzó lo forzó la tarjeta les pregunta Sergio Quirante a Sergio Ramos de Le pregunto lo mismo a Santiago Solari el entrenador del Real Madrid cree que Sergio Ramos forzó la tarjeta o no forzó la tasa

Voz 1830 44:36 a mi me parece que la acción se explica en sí misma que no hace falta mayores especulaciones

Voz 0051 44:43 con la selección de las Luis Castro Castilla La Mancha media eh lo acaba de comentar algo parecido con tras las renovaciones de Simeone de de Valverde a usted le haría ilusión del Real Madrid tuviera ese gesto con usted ya que no hace falta es renovó hace tres meses yo ya ver con contrato hasta el dos mil veintiuno e nosotros estamos pensando en el en el día a día no

Voz 1830 45:09 el vínculo más importante de todo profesional con con su club no solamente del entrenador sino de de todos los futbolistas de toda la gente que que rodea al futbolista para que eso rinda mejor es siempre la voluntad y las ganas que tenga de venir cada día a dejar el máximo ese es el ese es el vínculo más importante que por supuesto el cariño y hacerlo eso con con toda la voluntad y el amor del mundo pero el compromiso pero ese es el vínculo más importante de que une siempre a a las personas con las instituciones

Voz 25 45:42 hola Mister Alberto venía Hereu al Legia que quería que están perdiendo que nadie quería que estuvieran por detrás eh los últimos partidos del Barcelona no ha ganado ninguno e ahora en los últimos tres que han jugado ellos no han ganado ninguno e ahora tienen la Champions tienen que jugar contra el Sevilla el próximo fin de semana cree que visto lo visto es un buen momento ahora para recortarle puntos al Barcelona

Voz 1830 46:03 bueno pues otros presupuestos eso no depende sólo de nosotros mismos nosotros tenemos que estar a lo que está en nuestra mano y lo que está nuestra mano es salir mañana a las doce a las doce y es el perdón a las dos en punto Es un horario poco habitual eh con ese estímulo de la competición levantarnos estar fresco pronto para para hacer un gran partido y hacer nuestro trabajo que es ganar los tres puntos en nuestra casa ante nuestra afición que esperamos que venga que se levanta temprano y venga al Bernabéu y luego para para recortar tenemos que esperar pero nuestro trabajo lo tenemos que hacer eso no podemos pasar

Voz 0298 46:40 las Sandrine Miguel Ángel Toribio bueno por las palabras de Santiago Hernán Solari lógicamente la previa de este partido nos ha pillado casi al final del programa pero tenemos que contar más cosas por ejemplo el gran evento el fin de semana la Copa del Rey de baloncesto Madrid

Voz 1704 47:07 la Copa del Rey que si os si iba a tener a un equipo madrileño en semifinales y ese es el Real Madrid que ayer lo contábamos con Pacojó con Marta con Hugo López en los comentarios y por supuesto en la dirección con Dani Garrido Cobo ganó de paliza ganó de XXXI al es tu Jo Marta qué tal muy buenas hola muy buenas Borja

Voz 0298 47:26 hola muy buenas bueno Joe ayer una victoria del Real Madrid había esperanza en Estudiantes no porque habían ganado en el partido de Liga hace no muchas fechas pero el equipo de Pablo Laso fue un rodillo bueno nacional