Escucha las noticias de las 20:00 (16/02/2019)

Voz 0259

00:33

investigaciones los supuestos en los que hay esta implicación por qué porque creo que la verdad es muy importante para prevenirla por las víctimas pues bien según ha podido saber la Cadena SER Justicia no ha tenido ninguna respuesta nueve días después Ricardo Blázquez no la enviado nada ni un solo dato sobre sus investigaciones internas en torno a los abusos y agresiones sexuales ni el ha informado sobre si han denunciado los casos ante la Fiscalía en su carta a la ministra Delgado le recordaba que estos delitos no pueden ser ocultados ni ser considerados como hechos privados y el encubrimiento ha sido precisamente la forma de actuar de la iglesia durante décadas una institución que se niega a abrir sus archivos secretos sobre las denuncias que no muestra el más mínimo interés en investigar la magnitud y el alcance de la pederastia a diferencia de otros países como Alemania Francia Irlanda Holanda Bélgica o en Estados Unidos donde las autoridades eclesiásticas colaboran con la Corte Suprema las fiscalías que están liderando la lucha contra los depredadores sexuales donde no investiga la iglesia lo hace el Estado como en Australia o Canadá