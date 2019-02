Flash deportes SER de las 23:30 horas (16/02/2019)

Voz 0419

00:06

pero ante el Valladolid los azulgranas adelantaban en el marcador con un gol de Leo Messi que marcaba de penalti en el minuto cuarenta y tres un Barcelona que no ha convencido Piqué ha hablado en zona mixta tras el partido el jugador ha hecho una dura autocrítica con el equipo no hemos jugado bien esas han sido las palabras del jugador por su parte el Atlético de Madrid vencía a domicilio en Vallecas un gol de Griezmann adelantado al equipo y los colchoneros se lleva los tres puntos Rayo Vallecano cero Atlético de Madrid uno Inma resultados en el día de hoy el Celta ha perdido en casa uno cuatro ante el Levante Balaídos no ha podido ver el mejor partido de los suyos que han perdido por tres goles a la que sí ha dado la victoria esta noche es la Real Sociedad que ganaba en casa tres tres goles a cero ante el Leganés mañana armas partidos de esta jornada número veintitrés de la liga a las doce de la mañana el Real Madrid se enfrentará ante el Girona a las cuatro y cuarto Valencia Español a las seis y media Villarreal Sevilla ya a las nueve menos cuarto cita en el Benito Villamarín Betis Alavés fuera del fútbol en baloncesto hemos vivido la última fase de la Copa del Rey antes de la gran final del vaso se ha impuesto al Iberostar Tenerife por noventa y dos a ochenta y seis también victoria para el Real Madrid que conseguía ganar por noventa y tres a ochenta y uno por lo tanto mañana se vivirá la gran final entre el Real Madrid y el Barcelona una cita que se disputará a las siete y media en el Tíncer de que además recordamos mañana también se enfrenta el Atlético de Madrid Barcelona a las once de la mañana en las semifinales de la Copa de la no de momento sus todo más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo en todas las emisoras de la Cadena SER