Pierre Oriola: "La final contra el Madrid es la soñada por todo el mundo"

nosotros no no no estamos concentrados anotaba muy fácil han estado más agresivo que nosotros los árbitros evidentemente han estado más permisivos todo un poquito esa junta hoy por poco nos cuesta el veintidós

o sea juntado también esa polémica al final con la técnica Chus con esa falta Bruce sino no sé cómo has visto tus juega

bueno yo estaba lejos pero evidentemente se puede pitar no se puede pitar es un final apretado más habido Million contactos que tampoco han pitado en eso en esa jugada que que hayan repetido seis veces cada vez del bloqueo Ador se movía no la ha pitado bueno es que al final si nos ponemos a parar cada acción tenemos que pitar falda pero bueno al final contentos por la victoria de sacarlo

bueno son la obligación que tenemos como como club y como equipo a partir de ahora pues intentar hacer un buen partido mañana no desconectar no es en ningún momento y estar los cuarenta minutos concentrados para ganar

Voz 2

02:10

o ganas normal al final yo creo que Barça y Madrid eso no se equipos donde la gente quiere que que pierdan y aquí en Madrid no se me gente quiere quiere que perdamos nosotros no así que mañana estaremos en tierra hostil pero bueno ya nos gusta también el ambiente que sea así te motiva a esos que pone me gusta me gusta que la gente de sirve que te que te cante que de bueno