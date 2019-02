Jennifer Hermoso: "Va a ser un partido muy competitivo. Es una final anticipada"

Voz 1 00:00 hola buenas noches todo preparado todo preparadísimo con nervioso claro está el partido es muy importante

Voz 1991 00:08 que no falten no porque cuando uno pierde los nervios un poco también pierda la pasión no por esto

Voz 2 00:11 claro eso es lo que yo estuve el estomago partido tienen que estar ahí siempre

Voz 1991 00:19 Jenni hay favorito para el partido de mañana

Voz 2 00:21 pues yo creo que no la verdad es que es un partido pues como un una carta noventa minutos que marque un gol más que el otro agitado a pasar lo que los dos equipos estamos muy preparados para para ganar sí creo que va a ser un partido muy competitivo

Voz 1991 00:39 algunos dicen que es la final anticipada ya sé que luego otro rival el que pase en la final pero desde luego sois los dos equipos más potentes no lo bueno es que de hecho ha sido la final de las tres últimas ediciones de la Copa de la Reina

Voz 2 00:52 claro al final si te pones a mirar las últimas finales pues sí que un partido de mañana puede ser una afectada anticipada no pero bueno el sorteo Moix así no ha tocado ahora es si tenemos que que jugó la aún partido pues mejor que en casa y con nuestra gente creo que que no hay mejor escenario

Voz 1991 01:10 tú has jugado dos finales de la Copa de la Reina con el Barça enfrentándose al Atlético de Madrid curiosamente estas ahora cosas que tiene la vida tuviste la de cal y la de arena porque ganaste una y otra no

Voz 3 01:22 sí sí bueno la vida da muchas vueltas

Voz 2 01:25 no hay ahora bueno pues al final estarán este siempre vas a querer que tu equipo gane defendiendo el escudo que lleva así yo Hermeto veces Therese del Atleti mañana tenemos que salir a darlo todo para poder jugar esa final algún mensaje con alguna

Voz 1991 01:42 del Barça alguna excompañera

Voz 2 01:44 si alguno cae no alguno cae pero bueno más allá de la rivalidad que hay que somos amigas pero sí buena no quita una cosa a la otra y alguna apuesta caído no no no no baje medio ya luego bueno después de lo partidos a lo mejor no hay amistades se pueden perder

Voz 1991 02:09 la lástima voy a decir entre comillas que se juega en el Cerro del Espino no porque hemos visto un partido de Copa del Rey en San Mamés con cuarenta y ocho mil espectadores que fue una auténtica pasada hemos visto también el de Anoeta con un montón de gente cerca de los treinta mil es una pena no que no se puede disputar el Wanda Metropolitano porque estoy seguro que viendo el tirón que tenéis Se haciendo el llamamiento que han hecho los diferentes clubes yo creo que sí va a registrar una entrada espectacular no

Voz 2 02:36 está claro que en pues tienen la oportunidad de jugar en el Wanda es bajo viendo que no es fácil no poder haber jugado pues el partido de mañana sí que podíamos haber llevado a mucha más gente que llamar a mucha más afición no pero creo que eh bueno pues del Cerro estamos completamente dispuesto a jugar donde sea y mañana nos tocaba espero que lo tenemos de toda la gente venga con con muchas ganas de animar así que el Barça pues pues ir para que la afición del Atleti es un punto a favor

Voz 1991 03:09 hombre lo que está claro es que va a haber ambientazo porque no hay no queda ni una entrada

Voz 2 03:13 no no es que cuando pero a nosotros nos han dado las mínimas porque las saludaron súper súper rápido los socio la Sagan muy rápido oí son entradas que no puede tener opción a ellas francés cosas que estaban pasando agotaron el par de horas y que no nos ha tocado poca pero pero bueno de que vengamos a final es es la nuestra yo ni creéis que pudo

Voz 1991 03:36 jugar un poco tocadas las jugadoras del Barça después de perder de forma inesperada en Liga y haber no voy a decir haber dicho adiós al al título liguero pero si se le pone muy complicado eh

Voz 2 03:47 cómo puede tener doble lectura no viene con la herida abierta ahí te puedes hacer un poco más de daño con las garras para para hacer aquí porque al final es es un partido oí para ellas distancias distanciarse tanto de la Liga y ahora poder con no jugar esta final de Copa creo que pues parece algo un poquito más más grave no así que creo que vendrán con muchísima más fuerza todavía si cabe y no creo que haya afectado mucho partido de Liga

Voz 1991 04:18 digamos le daría seis un golpe no a vuestro rival en la lucha por el título de Liga decirle no no la Copa tampoco creo que tiene una doble lectura la de luchar por el título y moralmente al rival

Voz 2 04:29 claro claro a finales están luchando contra basada está luchando a para ir a la final contra contra ellas también para conseguir el título de Liga entonces Kane mañana al final hubo para meter un poco más de presión también en la Liga sí pero ya sea fiscal pero si nosotros ganamos creo que pues va a ser hubo palo lo para ellas porque se van a ir de de las dos competiciones una y la otra se han alejado un poquito más así que creo que pues diría hermana que van a venir pues si nos doscientos por cien porque está hasta el final para ella se también es un partido muy importante

Voz 1991 05:06 pues es un partidazo es un Atlético de Madrid Barcelona es un partido de semifinales de la Copa de la Reina es mañana a las once de la mañana no queda ni una entrada va a estar hasta arriba el Cerro del Espino que se clasifique se meterá en en la gran final Jenny hermoso mil gracias que vaya todo fenomenal