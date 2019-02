Carrusel último tramo: Hablamos con Gabriel Deck y Jenni Hermoso (16/02/2019)

Voz 1 00:00 el Deportivo Cadena SER

Voz 0699 00:38 hola Pacojo qué tal muy buena ola me gusta te gusta verdad y te va a gustar Atila imagen que tengo enfrente el equipo del Joventut de Badalona acaba de salir del vestuario del Palacio de los Deportes saludó Yago a saludar a Yago supongo que lo estarán escuchando y a la afición que se ha quedado después del partido a ovacionar por el esfuerzo que

Voz 1786 00:56 yo he un partidazo así un partidazo y me voy a explicar a ese un partidazo Pacojó porque hay que poner en contexto

Voz 1991 01:04 a este Joventut de Badalona que hace poco más de un año estaba para desaparecer en poco más de un año después estaba peleando unas semifinales de la Copa Rey plantando cara es decir que en se ha recuperado muy bien con un proyecto ilusionante de un club que no lo olvidemos es histórico en nuestro país y que tiene una Copa de Europa

Voz 0699 01:23 mira yo te digo a la gente que queda de la Peña que está justo encima de la cabina de comentaristas de la Cadena SER está en pie yo estoy en pie porque me parece que lo que ha hecho el último año el Joventut de Badalona es un milagro así de claro de estar al borde de la desaparición a plantarse en las semifinales de una Copa del Rey a plantarle cara al Real Madrid ha hechos polvo con una plantilla muy corta estar aquí disputando dos partidos que se puede decir pues que es un equipo que ha pegado un paso adelante en un año brutal y que hay que rendirle el tributo que se merece al estar aquí en estas semifinales dando la cara dicho esto una vez más invitar

Voz 1991 02:01 a ser habitual en los últimos años Dani Pacojó tenemos un clásico un Real Madrid Barcelona de hecho es la séptima vez que vamos a ver esta final de la Copa del Rey en los últimos diez años sabéis cómo quedaron en las seis anteriores

Voz 0699 02:16 las seis anteriores tres tres es decir mañana

Voz 1991 02:18 te deshacen el desempate de los de la última década eh fíjate

Voz 0458 02:21 Curro es curioso porque ocurren en el fútbol que está la cosa muy igualada también ocurre en el en el baloncesto no yo creo que más mañana va a ser hombre respetando por supuesto Iberostar Tenerife que lo han hecho muy bien sobre todo pues Joventut dejando ayer a Baskonia que ha sido la gran sorpresa yo creo que es el duelo mediático más más esperado con algunas incógnitas que las controla mucho mejor Joy Marta que que yo he visto un buen Barça ante Iberostar ha funcionado al tran tran y se ha llevado por delante a estar más allá de lo que ha pasado con seis Berta que lo explicaremos he visto al al Madrid muy bien me falta el la incógnita Sergio Llull que hoy ha jugó diecisiete minutos y tampoco le he visto excelso pero como decía hace un ratito no está tan bien que siempre se echa de menos a jugar de la no pero quizá un poquito menos así que mañana partidazo

Voz 1991 03:00 el Llull creo que ha hecho un parcial de dos once en lanzamientos de tres creo el sino lo visto mal sí sí

Voz 0458 03:05 lo has visto vienen dos

Voz 1991 03:08 tengo pero bueno que mañana de soldado cuatro mandarinas

Voz 0699 03:12 idea es esqueleto el lujazo del Madrid como también decía yo es poder rodar a Llull en cuartos efectivamente

Voz 1991 03:22 cuando de un título correctos y si Rudy Rudy

Voz 0699 03:24 de hecho uno de once en tiros de tres eh

Voz 1991 03:27 un instante volvemos al para hablar de esta final que tenemos el domingo ese clásico entre Real Madrid el Barcelona y también vamos a analizar las dos semifinales de hoy como estamos comentando la ganado al Joventut de Badalona partido que ha terminado hace escasos minutos nueve tres ocho uno de doce en el partido anterior la verdad es que ha sido es más clara la diferencia en este caso más clara la superioridad del Barça aunque al final se ha apretado un poquito marcador hay que decir que el Barça se ha ido al último cuarto contra el Iberostar Tenerife ganando de veintidós parecía que estaba todo resuelto ya final seis puntos le ha sacado tan sólo el Barça al Iberostar Tenerife nueve dos ocho seis así que desde luego dos muy buenos partidos de semifinales los que hemos visto antes como digo devolverá a Center nos vamos al campo no hubo Adriá Albets qué tal muy buenas bueno pues no tenemos esa conexión con el con el el Camp Nou donde ha ganado el Barça le ha ganado uno cero al Valladolid a mis un Barça que no me ha convencido las cosas como son ha ganado con un penalti de de Leo Messi ha fallado otro hay que decirlo el el argentino para mí el penalti sobre Piqué es dudoso el que la han hecho a Luis Suárez que es el que ha falló precisaron

Voz 0699 04:33 fíjate que no era no tiene ninguna duda yo creo que yo creo que no era eh el de Piqué sigue el otro si el otro si no no sé de qué te para

Voz 1991 04:40 Luis Suárez ha sido Coutinho acudir si bien trabado y ha sido clarísimo la lo ha fallado o mejor dicho la parado Masip Masip que ha hecho un partidazo

Voz 0458 04:48 siete paradas volvía al Camp Nou en el P

Voz 1991 04:51 es que además ha estado el tío tan chulo entre comillas que le ha sacado la bola a Messi en el segundo remate del argentino de cabeza lo ha acogido a una mano como si fuese un gesto de balonmano o de waterpolo mejor dicho más y que ha dejado muy buena imagen en ese partido

Voz 0458 05:06 sábado Yago otro mano a mano a Luis Suárez que es verdad que no estaba contigo al Barça no ha estado bien en juego pero pero ha rematado a veinte veces ha generado donde oportunidades de gol yo creo que sí sí es cierto que el Valladolid no ha generado grandes opciones de Gaulle no sé qué tres puntos más para líder

Voz 1991 05:19 el Barcelona que el martes juega contra Olympique de lío en el partido de Champions se mantiene líder de Primera División cincuenta y cuatro puntos mientras que el Valladolid se queda con veintiséis tan solo tres por encima del descenso pero ya sabéis que esa zona está bastante comprimida y hay muchos equipos metidos en esa pelea en el estadio de Vallecas en el derbi madrileño le ganó el Atlético de Madrid al Rayo con un solitario gol de Griezmann que permite al conjunto de Simeone ponerse segundo con cuarenta puntos evidentemente a la espera de lo que haga mañana Real Madrid el Rayo sigue en puestos de descenso es antepenúltimo con Veintitrés a uno eso sí de la permanencia es decir lo tiene a tiro de partido el Atlético que el próximo miércoles se mide en Champions ala Juventus de Turín vamos a ver cómo llega Diego Costa que hoy volvía después de esa larga lesión que es el esto falto de ritmo como es lógico pero con muchas ganas ha estado con muchas ganas el hispano brasileño eh yo no sé si va a llegar en condiciones para jugar de titular ese partido pero estoy seguro que si puede Simeone le va a dar minutos

Voz 0458 06:14 tridente Yago que jugó los últimos minutos con Griezmann por detrás de Diego Costa Álvarez

Voz 1991 06:18 yo creo que debería apostar el Atlético de Madrid por ese estilo ya sé que no es a lo mejor muy ADN Cholo Simeone a lo que estamos acostumbrados pero tú sales con un equipo en el que en la parte de arriba tienes a Griezmann Morata y Diego Costa

Voz 0458 06:31 a la presión iban a todas esas tres

Voz 1991 06:34 los que sabes que te van a currar que no barraca Near ninguno con lo cual yo creo que es una opción muy válida ahora cuento el resto de noticias que nos ha dejado el día el resto de resultados para así con Adriá Albets en el Camp Nou o la Adrián muy buenas

Voz 3 06:45 qué tal buenas noches pues se que está Carles salen ya el canterano del Barça vamos a escucharle ya en directo en Carrusel valorar esta victoria por la mínima del Barça frente al Valladolid se estamos sinceras hoy en el equipo no ha estado del todo bien no hemos hecho un gran partido pero bueno las cosas salen muy bien au o no salen del todo bien lo lo importante era ganar y creo antes de el partido tan importante el martes irnos con una victoria pero sí que está claro que las sensaciones no han sido del todo bueno pero no no hay que preocuparse vienen dos semanas que creo que pueden decir una gran parte de la temporada y con muchas ganas si seguro que daremos la mejor versión de NYSE dos venís de dos empates el equipo ha jugado bien estáis en el tramo crucial de la temporada un partido el martes importantísimo eh hay motivos para estar preocupados por el por este nivel de juego del equipo es el típico bajón de gente bueno preocupados no no diría la palabra está claro que hemos de mejorar eh como los últimos partidos porque ahora tienen como tú dices hermanas muy importantes que te van a exigir al cien por cien todos los rivales en la Champions que que ahí sí que no se puede perdonar que la que falla es la que bajen un poco te te matan ya lo sufrimos el año pasado pero bueno hay que tener tranquilidad al final nosotros estamos preparados para esto nos motivan vamos Nos gustan estas semanas estos partidos tan importantes seguro que ganaremos la mejor versión

Voz 1 08:04 las ayer conocíamos la renovación de Ernesto Valverde decía el técnico que uno de los motivos será para tener estabilidad ahora que llega el tramo decisivo de la temporada como voy recibido en El Vestuario

Voz 3 08:15 pues muy feliz muy feliz por cómo porel por todo su estado la verdad que estamos encantados con él teníamos muchas ganas de que renovar al final es un grandísimo entrenador una gran persona que hace que el grupo esté esté muy unido a la verdad es que nosotros tenemos ganas también para para encarar diferente ya sabiendo que el míster de nuevo hay cien por cien a muerte con él Carles es como decía Víctor de dos empates eh consecutivos la imagen de ley

Voz 1991 08:40 tipo es algo preocupante entre aunque tú decía

Voz 3 08:42 es que no en llegáis con ciertas dudas al partido de del martes o como decía Piqué bueno veremos lo que pasa frente al Olympique de Lyon porque si no estáis bien puede puede sufrir sí está claro que si no no si no estamos bien vamos a sufrir el León de son son grandísimo equipo hay que mejorar un poco la versión de de estos últimos partidos pero tampoco hay que estar preocupados al final nosotros sabemos lo que podemos hacer lo que estamos preparados miren veníamos de la derrota se veía que padecía que costaría mucho y el remontamos con un seis a uno al final nosotros estamos preparados para esto no estamos muy tranquilos y seguro que el martes eran una partida

Voz 1385 09:19 en este sentido después de dos empates esta victoria gracias que no es con buenas sensaciones sirve para romper una racha coger aire para la Champions o estas buenas sensaciones estas malas sensaciones que has dichos pueden complicar la vida sobre todo a nivel mental

Voz 3 09:33 no está claro como tú dices es lo más importante hoy hoy era banal está claro que no se hubiese gustado al cuatro cinco cero y que hubiese sido todo mucho más fácil pero el rival al final también juega a aprovechar también el el

Voz 0699 09:46 con el juego que hemos tenido hoy pero bueno

Voz 3 09:48 donde como dice romper esta mala racha y encarará el martes con con una victoria hay seguro que ir a todo bien bueno pues las palabras de Carles Sala ya optimista mirando al futuro después de esta victoria por la mínima del Barça frente al Valladolid en el Camp Nou

Voz 1991 10:03 gracias Albets las palabras de el chaval de la cantera que poquito a poco se va haciendo un hueco en el primer equipo que hoy yo creo que ha estado en sintonía el resto de el de compañeros porque el Barça hoy es que haya brillado mucho pero bueno una victoria que sirve para seguir en la parte alta de la tabla y sobre todo para coger confianza de cara al partido de Liga de Campeones lo dicho hubiese novedades en el Camp Nou volveríamos por allí mientras tantos cuento el resto de cosas que nos ha dejado el día como el partido de Balaídos donde sigue sin levantar cabeza el Celta de Vigo hoy ha visto como le ha pasado por encima el Levante uno cuatro con gol para los gallegos de Bryce Méndez de penalti de Morales en dos ocasiones Koke Borja Mayoral para los eh levantinistas además el Celta acabó con día no por la expulsión roja directa clarísima de libro debut de Buzz que debutaba hoy con el conjunto gallego desde luego menudo debuta tenido el Celta se queda la parte baja de la tabla veinticuatro puntos tan sólo uno por encima del descenso el Levante se va hasta los treinta zona tranquila con siete de colchón de ventaja sobre la segunda división en Anoeta otra triunfo cómodo en este caso de la Real Sociedad tres cero sobre el Leganés con doblete de Mikel Oyarzabal que parece que desde que le tocó el Athletic se reafirmó como jugador digamos estándar gracias y nosotros podemos entrará extramotivado Oyarzábal desde desde aquel día puede ser coincidencia o no pero desde aquel día Oyarzabal eh yo creo que ha cogido un poco el estandarte de

Voz 0458 11:25 tienes que no no no no

Voz 1991 11:28 el gracias a tener razón que es un pedazo de jugador tome por algo fue detrás del Atlético

Voz 0458 11:32 decía muchos con él que tiene pinta de que va a ser internacional

Voz 1991 11:36 pero poco tiempo Si todo va dentro de lo normal no va a tener problemas

Voz 1982 11:39 brazo como digo doblete de Oyarzábal otro de

Voz 1991 11:41 Kilian José la Real se acerca a Europa se ponen con treinta y cuatro puntos a uno de la sexta posición mientras que lega se queda con veintinueve de momento sin pasar apuros también porque estás seis por encima del descenso para mañana el resto de la jornada excepto el Huesca hay TIC que queda para el lunes otro partido el Athletic en lunes que sorpresa a las doce de la mañana el Santiago Bernabéu el Real Madrid recibe al Girona una vez más sin Isco fuera de la convocatoria por esas molestias en la espalda poco va estar Modric que va a tener que cumplir partido de sanción a las cuatro y cuarto en Mestalla Valencia Español a las seis y media en el estadio a la cerámica el Villarreal se juega la vida frente al Sevilla iba a las nueve menos cuarto queda al partido el Benito Villamarín entre el Betis y el Alavés en Segunda División cinco resultados definitivos Deportivo La Coruña uno Nástic de Tarragona uno Elche dos Extremadura cero qué ha supuesto la destitución de Rodri como técnico del conjunto extremeño Zaragoza cero Albacete cero Oviedo uno Alcorcón cero Cádiz dos Tenerife cero así que las once y cuarenta y dos contado todos los vamos a encender

Voz 1112 12:55 decimos que tenemos las mejores sintonías de cada deporte espero

Voz 1991 12:58 alzadas la del ciclismo de la de las

Voz 1786 13:00 nación española la del basket son de esas sintonías que te pones te ponen yo cuando escucho esta sintonía ese silbido y todo se viene arriba uno se mete en situación eh Pacojó imagino que ya los jugadores de la Penya ya

Voz 1991 13:13 esa metió en el vestuario no no seguirán saludando no no

Voz 0699 13:16 ya están en El Vestuario ahí están en situación de descanso ya después del palizón que se han pegado le preguntaban a la productora cuando ha terminado el partido cómo estás Nico respuesta estoy muerto no ha podido salir más natural al hombre después de las palizas que esa pero la jornada ayer dio hoy se que vamos a tener mucho tiempo de análisis pero yo hoy quiero empezar rompiendo una lanza por los que han perdido por Iberostar Tenerife y por Joventut de Badalona que han hecho dos partidazos y creo que tienen mucho mérito los dos estando en semifinales de la Copa Javier Saisó

Voz 1991 13:45 qué tal muy buenas con qué sensación te has quedado tuvo en estos partidos de semifinales

Voz 1982 13:52 qué

Voz 0699 13:54 pero yo me quedo con la sensación Saisó pisado un cable

Voz 1991 13:57 exacto el cable

Voz 0699 13:59 estoy está maniobrar ahí en la posición de prensa que eh

Voz 0458 14:03 vela o cable pelado ahora sí

Voz 5 14:06 sí ahí ahí lo lleva mi ingeniero

Voz 1982 14:09 la sensación es que que que tengo es que los dos grandes Barcelona y Real Madrid bueno han podido guardar gasolina de cara a la final de mañana no el Barça un poco más si la gasolina que guarda pues le cuesta un disgusto pero yo creo que el Real Madrid cuando le ha querido la Peña o sea seis se han despertado y ha ganado bien el Barça también por tanto Mi primera sensación en el saque los dos grandes han podido guardar un poquito de cara

Voz 1991 14:35 si os parece Pacojo empezamos analizando el que nos queda más cercano en el tiempo ese partido entre el Real Madrid y el Joventut de Badalona en yo creo que ha ganado el mejor bueno creo que no tiene duda nadie que ha ganado el el mejor que las buenas sensaciones del del Joventut ahí que creo que llegan en buen momento era el Madrid hasta final si yo creo que hay dos jugadores

Voz 0699 14:53 que llegan especialmente en buen momento que son Gustavo Ayón y Campazzo lo cual es muy importante porque uno es la cabeza directora el otro es el ejecutor dentro de la zona Campazzo ha hecho hoy dieciséis punto Gustavo Ayón ha hecho hoy dieciséis puntos pero encima y tienen dos jugadores como Anthony Randolph Gabi DEC muy metidos en dinámica del partido esto ya empiezas

Voz 0985 15:14 fumar y son cuatro Si a esto le sumas uno más el que sea yo creo que el Real Madrid

Voz 0699 15:21 demuestra potencial de juego ante todo el mundo hoy la demostrar ante el Joventut en su tiempo con Saisó el partido lo ha llevado el Real Madrid más o menos al ritmo que ha querido es verdad que al final del partido se ha acercado pero ha habido ventaja muy cómodas a lo largo de todo el encuentro oscilando entre los quince y los veinte puntos a lo largo de todo el partido muy buen final del partido de Conor Morgan en la peña de un más que digno partido de la provisto con catorce puntos al final pero lo que es lo que es el Real Madrid tiene dos equipos uno en el banquillo y otro de quinteto inicial que tienen más o menos el mismo nivel la Peña tiene cinco jugadores muy buenos en el quinteto inicial y luego unos secundarios que son buenos pero no al nivel de

Voz 1982 15:59 el Madrid Xavi sí sí yo creo que más o menos es esto no es la Peña ayer gastó mucho no la Peña ayer bueno ya escuchábamos lo que nos decía Nico no haya está totalmente muerto y hoy lo ha intentado jugaron muchos minutos el no va a jugar La Ventana FIBA con Argentina portando hoy ha querido jugar y ha estado ahí pero bueno ya no no no podía más no podía más y se ha anotado en muchos tiros ya en muchos momentos y aparte de de eso pues la peña pues tiene un cinco decente bueno pero claro eso no no estaba no estaba no tenía muchas rotaciones por tanto yo creo que suficiente lo que ha hecho la la Peña y el Real Madrid pues eh poco a poco ha ido llevando el partido a sus y también hay que decir que que

Voz 0699 16:41 es verdad que el Real Madrid ha ganado el rebote a la peña con cuarenta y cuatro contra XXXI pero hay un dato que sí puede preocupar pesar en una final que pueda estar igualada que es el porcentaje de tiros de tres del Real Madrid que es un desastre hoy ha intentado cuarenta y dos tiros ya ha marcado doce por por debajo del treinta por ciento y cuando tiras tanto tanto

Voz 1991 17:00 pero no son muchos intento claro por eso quiero decir

Voz 0699 17:03 a lo mejor pagado treinta un treinta por ciento de acierto en el triple bueno este es el triple tampoco está mal no está mal siempre que no sobrepasen una barrera de tiro cuando te vas A42 y metes tres de nueve

Voz 1991 17:14 dice bueno pero no soy balones pero de cuarenta y pico es que ha perdido treinta valoro

Voz 0699 17:17 es que ese porcentaje pesa muchísimo en el partido porque el Real Madrid ha tirado cuarenta y dos veces de tres XXXI a veces D2 y entonces ese porcentaje de veintinueve por ciento en tiros de tres puede penalizar mucho sigue fallando el Real Madrid en una hipotética final contra el Barça en donde esté mejor el Barça

Voz 0458 17:33 que además hay un dato que es verdad lo que decía Joe el el dominio del del Madrid en el rebotes incontestables Un cuarenta y cuatro treinta y es una burrada no es un les un más trece pero es verdad que el Madrid gana porque tiene un equipazo porque de hecho hay otro dato que a mí me llama la atención es que en canasta laborado asistencia supera el Joventut al Madrid

Voz 0699 17:52 diez asistencias por dieciséis esos llamativo

Voz 0458 17:55 eso de que decir cuando encima gana el partido claramente por doce puntos significa que tu equipo tiene un talento individual pues fantástico ya hay otro detalle mezclando ya cosas y seguro que hablaremos también de la propia final se da la circunstancia de que Ante Tomic el pívot del Barça siempre hace partidazos contra el Madrid pero partidos tremendos pues él no está bien y mañana se va a enfrentar a Gustavo Ayón que está en modo de Titán absolutos mientras siquiera Singleton a un par de malísimo por ejemplo hoy no así que habitualmente el Madrid Barça se juega mucho con esos duelos fantásticos entre los tíos de la pintura pues mañana a ver cómo se da ese Gustavo Ayón Tomic no

Voz 1991 18:27 hombre yo creo que que es la la final más esperada son los dos equipos más potentes de de nuestra Liga llega Real Madrid contra bueno de hecho es la hemos visto la vamos a ver siete veces en la última década cualquier cosa Pacojo que no fuese un clásico sería una sorpresa

Voz 0699 18:44 sí es cierto porque en los pronósticos que nuestra ha sido pidiendo a lo largo el tiempo todo el mundo más obscenos tal

Voz 1991 18:49 lo único que se mojó fui yo claro pero no de muerte

Voz 0699 18:51 sí sí sí siempre necesita se libra de teñirse de Entrena negro de todo esto pero es verdad que todo el mundo pensaba que la final normal iba a ser una final entre Real Madrid y Barcelona que no por ser la final esperada sea la final deseada porque hay mucha gente aficionada al baloncesto que dice sí claro ya están otra vez los de siempre es que claro que entre los árbitros el potencial no es una cosa eso es verdad se sí sí

Voz 1991 19:17 bueno pues otra vez otra vez lo mismo todos verdad Conchita que llegar

Voz 0699 19:21 a todo el mundo tiene razón quiero decir hay mucha gente de la gente que nos del Madrid del Barça está hasta las narices con perdón de este esta final pero es verdad que mirando los presupuestos mirando la potencia de las plantillas la lógica dice que esta es la final que se tiene que repetir más porque los dos son los equipos más potentes de España y los dos son de los equipos más potentes de Europa y por eso se repite siete veces en una década

Voz 1991 19:42 en el otro partido le ha ganado el Barça al Iberostar Tenerife el la verdad es que yo creo Saisó que parecía que estaba sentenciado todo cuando empezaba el último cuarto hay que recordar que se ha ido el Barça con una ventaja de veintidós puntos al último cuarto ha habido una jugada polémica cada comentaremos eh para mí no es falta en el caso de que es un hubiese sido falta y uno estar Tenerife a falta de veinte segundos se habría puesto a tan solo dos puntos sabiendo recortado una distancia de veintidós puntos habría se habría podido poner a esos dos puntos a tan solo veinte segundos del final pero yo creo que la reacción de libros dice en el último cuarto hay que elogiar la ESA hizo no

Voz 1982 20:22 efectivamente que hay aquí hay dos cosas bajo mi punto de vista que hay que decir de este último cuarto o de estos últimos casi cinco minutos de partido por un lado la capacidad del Iberostar Tenerife de no desfallecer y de luchar hasta el final de creer y de intentar pues bueno pues poner las cosas difíciles y no tirar el partido eso una principal y dos que yo creo que al Barcelona no le pueden meter en el último cuarto treinta y cuatro puntos es decir a lo que le metió treinta y cuatro puntos al Barça una hay algún jugador que ha salido trasquilado ahí supongo que sí que habrá habrá dicho algo ahí en el vestuario porque una cosa es que te relajen bueno va al partido más o menos pero es que si esa jugada claro como tú dices Yago es al revés ojo ojo porque podía haber habido un problema unir de los gordos eh digo que te dejo de acuerdo

Voz 0699 21:13 no se hizo que te metan treinta y cuatro puntos Xavi problema de jugadores pero yo también de que problema de Pesic cuando te mete en treinta y cuatro dos tienes que buscar soluciones el el Barça no ha encontrado ningún tipo de solución creo que en la rueda de prensa la han preguntado qué ha dicho en la charla pos partido en el vestuario de hecho no he dicho nada nada quiero analizar el partido y luego ya hablaré les ha dicho a los jugadores que se recuperen a mañana de una final quiero decir y hay que decir algo y hay que decir que citó en cajas XXXIV punto contra Iberostar Tenerife puede llegan a encajar más contra otros equipos decir que el que el Madrid en una buena noche te puede hacer cuarenta sí un cuarto lo pierde y con con anotando cuarenta puntos tu rival no puede ser favorito a ganar un título entonces de la sensación general del partido el Barça lo tiene dominado el Barça lo ha ganado pero el Barça también lo ha podido perder Dicho esto mucho mérito para Iberostar Tenerife mucho mérito para la dirección en el último cuarto desde el banquillo de Schulberg ETA que sí que ha encontrado soluciones que ha cambiado a una dinámica de partido distinta con Ferrán Bassas dándole más mordiente y más velocidad y confiando muchísimo y he estado a punto a punto de dar la sorpresa remontar como tú decías Yago veintidós puntos de diferencia con los que ha llegado a estar en el último

Voz 1991 22:23 la jugada del final como la visto vosotros Saisó para tías falta unos falta

Voz 1982 22:28 te yo creo que no yo diría que no que no que no es falta es decir entonces una jugada que además hay un tema ahí no no es una excusa es decir aquí la la canasta lo podrá ver Pacojo desde Londres

Voz 0699 22:38 esas que usó estoy yo justo me deja ciego ahí

Voz 1982 22:41 ese en ese momento pero mi opinión después de ver en el Jumbo Tron ahí estaba repleto de historias que es que que que que que no falta no sé

Voz 0699 22:52 directo a mí me ha parecido que no era falta y lo he contado en Carrusel viéndolo he visto yo no sé cuántas veces la repetición en la repetición de televisión la la que yo he visto no tengo ningún motivo para decir que eso sea falta porque no tengo un una visión clara de eso dicho eso qué era lo que comentábamos en Carrusel el uso de lista en Ripley no permite que una vez señalizada una falta esa falta se puede echar para atrás quiero decir no es como el bar vale para qué no haya confusiones se puede hacer que una falta antideportiva pasa a ser deportiva o viceversa pero ya una vez juzgará por el árbitro esa esa faltan ya no tiene remisión vale con lo cual quiere decir que ya que estamos en este asunto de la tecnología la tecnología está utilizarla de manera is

Voz 0174 23:39 suficiente por el baloncesto y que el uso

Voz 0699 23:42 están Ripley debiera ser superior a esto dicho esto que aunque hubieran virado analista Blade una vez tomada por parte del árbitro ya no hubiera habido marcha tras para finalizar después de todo el rollo a mí no me pareció falta

Voz 1991 23:54 Dani Martí no para mí tampoco es falta de

Voz 0458 23:57 hecho es es un bote alto de extraño de Pau Ribas que levanta la mirada para buscar una referencia hay para mí les ha cambiado

Voz 0699 24:03 eh

Voz 0458 24:04 eh bueno por razones obvias todos conocemos bien a a Txus Vidorreta se sabe perfectamente que Chus no es nada digamos estrambótico la reacción es que es un hombre fuertes su nombre es un hombre recio en la protesta sólo cuando tienes razón entonces el hecho de que esa ya puesto de esa forma haya protestado sabía arrodillado haya hecho el gesto de de de rezar me hace ver que Chus ha visto muy claro lo que lo que había pasado no para mí no es falta osó hubiera puesto seguramente a dos puntos Club Baloncesto Canarias porque era una bandeja no nos que Gasol yo no sé si hubiera cambiado el partido es es verdad que durante el choque ha sido superior el Barça pero yo creo yo creo que que esa canasta iba a ser legal y que no había falta personal

Voz 1991 24:48 para mí tampoco eh para mí tampoco hay falta es decir que esa jugada tenía que haber acabado en canasta de de Iberostar Tenerife eso no significa que luego el conjunto insular se hubiese llevado el el partido pero desde luego habría tenido más opciones de pelear con dinero

Voz 0458 25:01 estás viendo hallazgo la estamos viendo ahora mismo le saca bien sino

Voz 1991 25:04 sí sí es que es que si la toca limpia Marta Marta Casas muy buenas noches

Voz 6 25:08 buenas noches perdona es que me meta por aquí es que estoy con ellos

Voz 1991 25:10 consta de la Copa del Rey y no le quiere hacer esperar

Voz 6 25:13 de además creo que está deseando montarse en el autobús irse al hotel

Voz 0699 25:16 L está tranquilito Gabriel de muy buenas

Voz 7 25:19 hola buenas noches

Voz 6 25:21 la pregunta comentando ahora mismo te están saliendo los mejores partidos de la temporada en esta Copa del Rey

Voz 7 25:26 sí bueno uno siempre trata de me aportar no es humano equipo que podamos estar bien todos no así que muy contento por eso de destacaron

Voz 0699 25:36 final también ahora descansa día

Voz 7 25:38 para no muy pues Yago con el pinganillo

Voz 6 25:41 ya ha puesto en el oído te está escuchando Gabriel de que en su primer año con la camiseta del Real Madrid ya va a jugar su primera final

Voz 1991 25:47 hola Gabriel qué tal buenas noches buena no muchísimas felicidades eh costado pero digamos que saben mejor no cuando uno llega a una final de esta forma digo ha costado porque el partido es duro y cuando uno está en las semifinales es duro pero también es cierto que creo que el partido también Luis tenido controlado

Voz 7 26:05 no bueno la verdad es que el partido creo que ha estado durísimo el primer minuto esos en ningún momento se se ha encendido no pero bueno nosotros hemos tenido la la dureza mental bueno poder mantenerlo durante los cuarenta minutos

Voz 1991 26:17 de de todas maneras creo que psicológicamente les había sido machacando poco a poco y me explico porque les habéis mantenido una distancia de catorce diecisiete ha habido un momento que se han acercado a seis Illes ahí metido parcial de doce cero otra vez dieciocho eso sí en la cara

Voz 7 26:34 sí bueno creo que eso se ha debido a la intensidad que hemos puesto desde el primer momento no creo que tenemos que estar así durante todos los Juegos nuestro por suerte hemos podido sacar una ventaja y después mantenerla como decía

Voz 1991 26:48 es tu primera final es tu primera fase final de una Copa del Rey con el Real Madrid que ambientazo que bonitas la Copa no sé

Voz 7 26:56 la verdad que sí vivirla aquí estos tres cuatro diez de concentración y todos los partidos de verdad que que es algo muy lindo y estaremos mañana poder estar muy bien no para el partido que nos espera

Voz 1991 27:09 habéis hecho algún tipo de de marcaje especial a la promotora

Voz 7 27:14 sí sí sí creo que estar ahí un poco con la táctica no pero bueno él también ha sido jugar muy bien a todos sus jugadores creo que hemos estado muy bien en todos los aspectos en general después de haber extinguido

Voz 1991 27:28 la valoración de ayer como para dejarle suelto no sé que tú pero bueno dicho esto habéis cumplido muy bien el trabajo no porque hasta el tramo final digamos que no ha hecho unos números buenos sí sí creo que de ser el plan un poco sacar la nota

Voz 7 27:43 sí o no y que no puede repartir el juego pero como decíais sostienen eh buenos jugadores en todas las posiciones nosotros pero como hemos estado muy bien en todos los posición en general

Voz 0699 27:54 acojo eh como con Gabi de que hablamos mucho es la primera temporada en el Real Madrid Gabi y creo que estamos hablando con un jugador de baloncesto que pudo ser de fútbol y quiero que le cuentes a la gente qué importancia tuvo en tu vida la el volante en un tractor para dedicarte al basket

Voz 7 28:12 si tiene un poco de mi historia viene por ahí no me gustaba al principio del fútbol le después de mi papá como cuando siempre con un cero y un vecino que me han construido un un y en Tablero he empezado ahí con Mi hermano osea que puso muy lo puso puso

Voz 0699 28:29 volante del tractor en en la portería de

Voz 7 28:31 fútbol puede ser en no si en un palo se más

Voz 1991 28:36 portería muy de andar por casa algo muy muy muy muy muy rústico muy muy muy echó manual por vosotros no quiero decir que sí sí sí

Voz 7 28:46 sí como y Manuel de oye

Voz 1991 28:49 de hacer lo que te lo pusiesen porque luego mal tampoco te ha ido o no

Voz 7 28:52 la verdad que siempre agradezco no de poder haber hecho lo que lo que uno Le gustaba así que estoy muy contento con eso y espero seguir así

Voz 0699 29:00 le llaman tortuga que viene creo de tortuga creo que el mote tiene que ver con el aire acondicionado Gabi

Voz 7 29:08 no no eso era con con una frase ahí que estaba tapado y un amigo me dijo Mira ahí quedó

Voz 0699 29:16 la no que te toma al aire acondicionado estabas tapado por eso y que

Voz 7 29:21 bueno sí sí sí sí

Voz 0699 29:23 vale que no gusta al aire acondicionado la día nadie que

Voz 1991 29:27 voy acabando el clásico contra el Barça es es séptimo en los últimos años eh

Voz 7 29:34 sí sí seguramente eso va a ser un partido duro como todos los clásico no nosotros trataremos de de estar muy bien como como digo y concentrarnos en lo nuestro estoy bien las cosas

Voz 1991 29:46 va a ser un partidazo a disfrutarlo en abril de muchas gracias bueno lanzó muchas gracias buenas noches eh Gabriel de que el jugador del Real Madrid primera temporada en el conjunto blanco ibais

Voz 0699 29:54 te muchas ese vestuario e mucho mucho eh es la primera temporada ha causado una impresión extraordinaria no sé en la cancha sino dentro del vestuario nos dicen que es un chaval excelente tímido las declaraciones como no pasa

Voz 1991 30:07 gente no muy hablador no es las cosas como son

Voz 6 30:10 qué te voy a decir Yago que sea extendido en las respuestas

Voz 0699 30:13 andanadas pero juro que lo iba a decir yo

Voz 6 30:15 que estamos aquí varios dorada

Voz 0699 30:18 no para nada pero hay gente que perdona

Voz 1991 30:20 lo peor que te hace contestaciones de tres minutos que tú dices vamos a ver el final del programa ya hay otros que son más concisos y más directo

Voz 0699 30:28 no pero ya te digo yo como eso ni mejor ni peor que como dice Marta es la entrevista más larga que lo oído confederal de que está en el Real Madrid

Voz 6 30:35 lo poco baila más hombre que cuando vaya cogiendo un poquito

Voz 8 30:38 confianza ya lo tiene Marta todo para triunfar tiene un físico espectacular del Retiro tiene energía yo no quisiera yo compararlo con un tiro porque son palabras mayores con con Andrés Nocioni bueno

Voz 0699 30:48 ese lo compara con él sí pero pero me parece que

Voz 9 30:50 que con tiempo y paciencia Hay

Voz 0458 30:53 sí se lo permite que va a ser un muy buen jugador de baloncesto que ya lo es

Voz 6 30:57 además tiene muchísima humildad cuando hablas con la gente del vestuario del Real Madrid como decía Pacojó todo el mundo te habla bien de él de cómo ha llegado de cómo ha encajado de cómo desde el trabajo ha ido ganándose minuto a minuto cada cada partido que juega con el Real Madrid fíjate pues contrasta no esa carácter esa esa garra que le meten los partidos esa intensidad con lo tranquilo que es y lo reposado cuando está hablando

Voz 1991 31:20 el protagonismo argentino eh en esta fase final de la Copa del Rey Marta ya que estás por ahí estábamos hablando de la jugada polémica de de estas semifinales de esa jugada entre el el Real Madrid y el Real Madrid Noel el Barcelona en el Tenerife a veinte segundos del final claro nos quedaba por escuchar a los protagonistas bueno empezando por Txus Vidorreta que nos ha regalado imagen de rodillas con la manos puestas como si estuviese haciendo la primera comunión diciendo por favor por favor por favor no sé si suficiente como para que la hagan una técnica le echen no sé si ha dicho algo más pero vamos por lo que se ve las imágenes sólo se pone de rodillas dice por favor no se suficiente insisto pero había ganas no de escucharle que decía en rueda de prensa que ha dicho

Voz 6 32:02 sí además fíjate voy a voy a ponerte la cronología entera de esa rueda de prensa porque han salido los dos protagonistas tanto Bruce sino el jugador al que le han pitado esa falta

Voz 1991 32:10 no Txus Vidorreta el primero estaba van

Voz 6 32:13 logrando el partido el jugador ni prusiano sino en mitad de esa respuesta mientras el jugador hablaba de bueno de que lo habían intentado de que esa falta no había sido y demás así ha sido ese momento en la rueda de prensa con Txus Vidorreta metiéndose entre media

Voz 0985 32:25 los eso se equivoca como equivocamos

Voz 10 32:27 pues así que fue un partido con mucha lucha con mucho contacto pero no no fuimos perjudicados lograran aunque no ser realista le faltan no no no pero bueno podrá votarse no dijiste falda la última que no está tomando B es una pregunta con jurado popular

Voz 6 32:54 es periodista correcto es periodista Txus Vidorreta

Voz 0699 32:57 la Cadena SER borrar

Voz 6 33:00 ya he hecho esa pregunta en la rueda de prensa mientras estaba respondiendo euros sino que respondía con timidez a la pregunta de

Voz 1991 33:07 pero el ganador que digo que sí

Voz 0699 33:11 conoce pasen la pregunta

Voz 1991 33:14 tengo que Ciesa

Voz 6 33:18 y luego ya ha llegado el momento de de la rueda de prensa propia de Txus Vidorreta al que será preguntado por esa jugada por esa falta y sobre todo por esa imagen de verle arrodillado con las manos como si estuviera rezando y la respuesta también tiene lo suyo escucha

Voz 1991 33:31 se espera

Voz 10 33:33 como explica rodillas esto no se ve desde aquí todavía de rodillas seguirla gracias me daban Damir de hecho mi padre estaría muy orgulloso de mí porque era un buen católico yo también he dicho por favores del puesto de rodillas oye pues si eso es técnica ya está no no no pensaba que me iban a expulsar por decir por favor y fuera de rodillas pero bueno ya lo ha dicho digo a tocaba donde lo robaba en las poníamos a dos

Voz 1991 33:58 os parece que es para echar a Txus Vidorreta

Voz 6 34:00 era la segunda técnica

Voz 1991 34:02 a lo mejor sí a quiero decir ponerse a decir por favor

Voz 1982 34:07 yo no yo sí

Voz 6 34:09 a mí también si yo lo tengo muy claro

Voz 1982 34:12 lo van a ver yo creo que de encima delante le

Voz 1991 34:14 no te digo una cosa yo si pillas ha jugado Obradovic

Voz 0699 34:18 bueno no se ponen como un tomate y está ya pero

Voz 1991 34:22 sketchs ha puesto de rodillas a dicho por favor si lo pide la obra pero pero no

Voz 0699 34:27 no es no es un es un gesto que que en el banquillo sí que puede ser juzgado de cómo como una técnica es decir como un poco

Voz 6 34:35 todo momento otra jugada en la primera mitad en la que directamente se ha asentado mirando al público dando la espalda a la pista entonces bueno también los ánimos estaban un poquito calentitos y al final han derivado en esa en esa técnica

Voz 0699 34:46 yo no digo que no tuviera razón pero dijo que es si es una es para una para una técnica no por una descalifica ante que no lo ha sido porque como dice Marta tenía una anterior hizo pues ha acabado fuera de del partido

Voz 1991 34:58 Marta por completar y por ir terminando has estado también con un jugador del Barça lógicamente hemos tenido que hablar con ellos antes de saber cómo terminaba las la segunda semifinal ha charlado unos minutos con Oriol ha no

Voz 6 35:09 sí confiar Oriol a uno de los jugadores del Barça que vuelve a la final de la Copa del Rey son los vigentes campeones están defendiendo título hizo bueno el partido ya lo habéis comentado con esa ventaja tan amplia que habían tenido los blaugranas con el Iberostar Tenerife plantando que Rey metiéndose hasta con opciones en el final de todo eso hemos hablado con Pierre Oriol pues después de la primera semifinal con uno de los jugadores felices después de la victoria del Barcelona Pierre Oriol la muy bueno

Voz 11 35:34 hola buenas feliz pero con rostro serio G

Voz 6 35:37 eh os ha costado es sobre todo en la segunda parte

Voz 11 35:39 pero sobre todo esos cinco últimos minutos consiguió

Voz 3 35:42 tiene costes del equipo

Voz 11 35:45 sí con un poquito cabreado por perros sobre todo por el por la desconexión hemos tenido pero bueno a estar contentos porque estamos en otra final mañana hay que hay que ganarla

Voz 6 35:57 por qué tanta diferencia entre lo que ha pasado al principio que os ha hecho Eiros hasta más de veinticuatro puntos y lo que ha pasado después que ha hecho que se haya complicado mucho tiempo

Voz 11 36:05 yo creo que no nos nos ha venido una desconexión brutal ellos han empezado a jugar muy bien la verdad eh ahí nosotros no no no estamos concentrados anotaba muy fácil han estado más agresivo que nosotros los árbitros evidentemente ahora estaba más permisivos eh todo un poquito esa junta oí por poco menos cuesta el partido

Voz 6 36:24 se ha juntado también a polémico al final con la técnica Chus con esa falta Bruce sino no sé cómo has visto juega

Voz 11 36:30 bueno yo está lejos pero evidentemente no se puede pitar no se puede pitar es un final apretado marido Million contactos que tampoco han pitado en eso en esta jugada que que hayan repetido seis veces cada vez del bloqueo Ador se movía no la ha pitado bueno es que al final si nos ponemos a parar cada acción tenemos que pitar falda pero bueno al final contentos por la victoria acabó

Voz 6 36:52 se acabó porque el Barça está en la final ya a venir a defender el título y es el primer objetivo llegar a la final

Voz 11 36:57 bueno eso la obligación que tenemos como como club y como equipo a partir de ahora pues intentar hacer un buen partido mañana no desconectar no es en ningún momento y estar los cuarenta minutos concentrados para ganar

Voz 6 37:08 como esto está siendo antes de mientras está jugando el otro semifinal te voy a preguntar por los dos Real Madrid o la Peña son cualquiera lo puede poner complica

Voz 11 37:16 me da igual yo creo que los dos equipos son grandes equipos han hecho méritos para estar donde están tanto en Madrid como la peñas y fuera el Madrid pues la final deseada por todo el mundo el el clásico cifraba la peña pues el derbi catalán así que a los dos yo estaría bien

Voz 6 37:32 eso sí estés jugando en Madrid en la grada del palacio y se ha posicionado a favor del Iberostar Tenerife vais a tener mucho encuentra ahí

Voz 11 37:38 bueno es normal al final yo creo que Barça y Madrid son unos equipos donde la gente quiere que que pierdan y aquí en Madrid y no se gente gente quiere quiere que perdamos nosotros no así que mañana estaremos en tierra hostil pruebas ya no gusto Damir el ambiente que sea así te motiva

Voz 6 37:53 eso te ponen me gusta me gusta que la gente decía

Voz 11 37:56 que que te cante que te bueno

Voz 1991 37:58 que se ponga como se ponga

Voz 11 38:01 porque al final es estás dando un motivo para no cuando se ponen así es dar un motivo no y es que las cosas las lo estás haciendo bien así que no contentó Si tentar ganar mañana

Voz 6 38:11 pues enhorabuena por esta victoria en semis Pierre Louis suerte para mañana para la final

Voz 1991 38:14 muy bien creo descansa bajo dos que abrió la le pone que le piten estar en tierra hostil y que va a ser un partidazo granjero Mariola Mariana la gran final el pronóstico y claves de la final Pacojo claro que

Voz 0699 38:30 era de esto me me encantaría

Voz 1991 38:33 ximo anotador INVI