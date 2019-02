Deck: "Estaremos concentrados en hacer lo nuestro"

Voz 1991 00:00 eh chicos la toca limpia Marta Marta Casas muy buenas noches

Voz 1 00:03 muy buenas noches perdona es que me meta por aquí es que estoy con un futbolista de la Copa del Rey y no lo quiero hacer esperar porque además creo que está deseando montarse en el autobús irse al hotel de tranquilo hasta tranquilito Gabriel de muy buenas

Voz 0487 00:14 hola buenas noches me estaba preso

Voz 1 00:16 comentando ahora mismo te están saliendo los mejores partidos de la temporada en esta Copa del Rey

Voz 0487 00:21 sí bueno uno siempre trata de aportar no es su equipo que podamos estar viendo así que muy contento por eso de destacaron al final también ahora descansar a preparar un programa bien

Voz 1 00:35 pues Yago con el pinganillo ya puesto en el oído te está escuchando Gabriel de que en su primer año con la camiseta del Real Madrid ya va a jugar su primera final

Voz 1991 00:42 hola Gabriel qué tal buenas noches buena muchísimas felicidades eh se ha costado pero digamos que saben mejor no cuando uno llega a una final de esta

Voz 2 00:52 forma digo acostado porque el partido es dure cuando uno está no

Voz 1991 00:55 en semifinales es duro pero también es cierto que

Voz 2 00:57 con el partido también Luis tenido controlado

Voz 0487 01:00 si no bueno la verdad es que el partido creo que ha estado durísimo el primer minuto esos en ningún momento se se ha encendido no pero bueno nosotros hemos tenido la la dureza mental bueno poder mantenerlo durante los cuarenta minutos

Voz 1991 01:13 de de todas maneras creo que psicológicamente les había sido machacando poco a poco y me explico porque les habéis mantenido una distancia de catorce diecisiete ha habido un momento que se han acercado a seis les había metido parcial de doce cero otra vez dieciocho y eso sí en la cara

Voz 0487 01:29 sí bueno creo que eso se ha debido a la intensidad que hemos puesto desde el primer momento no creo que tenemos que estar así durante todos los Juegos nuestro por suerte hemos podido sacar una ventaja y después mantenerlo como decías

Voz 1991 01:43 es esto primera final es tu primera fase final de una Copa del Rey con el Real Madrid que ambientazo que bonitas la Copa no

Voz 0487 01:51 sí la verdad que sí vivirla aquí estos tres cuatro diez de concentración y todos los partidos de verdad que que es algo muy lindo y esperemos mañana poder está muy bien no por el partido que no se espera

Voz 1991 02:04 habéis hecho algún tipo de de marcaje especial a la promotora

Voz 0487 02:10 sí sí creo que estar ahí un poco la táctica no pero bueno él también ha sido jugar muy bien a todos sus jugadores que hemos estado muy bien en todos los aspectos en general

Voz 1991 02:22 después de de cincuenta valoración ayer como para dejar resuelta o no si se que te he dicho esto habéis cumplido muy bien el trabajo no porque hasta el tramo final digamos que no ha hecho unos números buenos sí sí

Voz 0487 02:36 creo que es el Plan un poco sacarle la la anotación no y que no puede repartir el juego pero como decíais sostienen eh bueno jugador en todas las posiciones y nosotros pero como he estado muy bien en todos los posición en general Pacojo cómo con Gabi de que hablamos muy

Voz 0699 02:52 eso es la primera temporada en el Real Madrid Gabi y creo que estamos hablando con un jugador de baloncesto que pudo ser de fútbol y quiero que le cuentes a la gente qué importancia tuvo en tu vida la el volante en un tractor para dedicarte al basket

Voz 0487 03:07 si tiene un poco de mi historia viene por ahí no me gustaba al principio del fútbol le después de mi papá como cuando siempre con un cero y un vecino que me han construido un un aro y en Tablero he empezado ahí con Mi hermano no que puso muy loco puso puso el volante del tractor en la portería de fútbol puede ser en sí en un palo desde hace posible una portería muy de andar por casa

Voz 3 03:34 es decir algo muy muy muy muy muy rústico muy muy muy echó manual por vosotros no quiero decir que sí sí sí sí a como Imanol que hay que agradecer lo que te lo pusiesen porque luego mal tampoco te ha ido o no

Voz 0487 03:47 no ganaron la verdad que siempre agradezco no de poder haber hecho es lo que lo que uno le gustaba así que estoy muy contento con eso y espero seguir así

Voz 0699 03:56 Le llaman tortuga que viene creo de tortuga y creo que el mote tiene que ver con el aire acondicionado Gabi

Voz 0487 04:03 no no eso era con con una frase que estaba tapado y un amigo me dijo mira contuvo y quedó bajo pero no no viene por por condición que te condiciona que estamos tapado por eso y que bueno sí sí sí por lo que no te gusta el aire acondicionado la huelga a nadie que

Voz 1991 04:23 voy acabando el clásico contra el Barça y es el séptimo en los últimos diez años eh

Voz 0487 04:30 sí sí seguramente va a ser un partido duro como todos los clásicos no y nosotros trataremos de estar muy bien como como digo siempre y concentrarnos en lo nuestro hace bien las cosas

Voz 1991 04:41 va a ser un partidazo a disfrutarlo en abril de muchas gracias bueno lanzó muchas gracias