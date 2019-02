La nueva entrada al laberinto del juego. Conversamos con Silvia González de la Comisión del Juego de la FRAVM y María José García de la AV de Puente de Vallecas

Voz 1 00:00 esa es una modalidad que se está dando en todos los barrios vemos en la puerta de las casas de apuestas que además son bares vemos ofertas de por la mañana desayunos por la tarde de merienda So de o de copas au de cualquier otra cosa hay un reclamo publicitario para atraer a la gente y la realidad es que el consumo de desayunar a tomar una cerveza es bastante más barato en estos locales que los barrios de alrededor un café zumo

Voz 2 00:31 bollería dos euros si si además es que hay zonas de los barrios pleno será que vas y está cruasán gigante en un luminoso a mitad de la calle dices joder es que es la oferta perfecta pero claro lo que supone entraron a casa apuestas es empezaron con una oferta en torno a un desayuno a una merienda completamente inocua como si fueras a cualquier cafetería pero claro dentro es todo un salón de juegos con todo lo que supone no de riesgo para la ludopatía además

Voz 1 00:59 no es casualidad que estén proliferando más en los barrios con una determinada sociología claramente barrios deprimidos socialmente económicamente es donde más casas de apuestas ahí en los últimos años y donde se están dando esta barbaridad de ofrecer consumiciones a precios por debajo de los bares de alrededor que están invitando a todo tipo de público lo ofrecen como una alternativa de ocio no hay otros sitios lo único que tenemos estos barrios pues bares resulta que ahora te va a salir más barato para el joven por la tarde tomarte una cerveza calentito a gusto no sé que en ese tipo de de locales que el botellón en la calle esperando que venga la Policía entonces se lo están haciendo muy bien nativas de ocio baratas a cambio corres el gran riesgo de convertirse en uno pacta ellos dicen que es un salón de juegos con servicio de cafetería

Voz 2 01:50 pero es que no se caen no puede ser que que eso sea el coladero para una actividad que es muy muy peligrosa no sea que que al final estés ofreciendo un servicio de cafetería como reclamo para una actividad del juego porque las condiciones son distintas las implicaciones son distintas en dos eso no puede ser

Voz 1 02:07 el Ayuntamiento es el que también tiene que dar esa doble licencia el Ayuntamiento está dando esas licencias como de otros usos de ellos dicen que no tienen otra posibilidad porque al no haber a no estar en el catálogo no haber una legislación que lo prohiban pues aquellos que no pueden hacer otra cosa es que no hay una claridad están abriendo con otros usos terciarios un tipo ya mucho

Voz 2 02:28 más laxa que la que pueda tener pues otro local apenas se ve que es una casa de apuestas lo que ponen en grandes figuras once de una forma de entrar sí claro una forma entrar ya mentó Moro el caso por dos euros Villar que estoy pues echas algo que no se me tomo el café no me como el café con el disco El Desayuno con engrasando Brassens muy claro en barrios que tenemos desempleo que tenemos mucha vulnerabilidad social pues es una forma de ocio que al final pues está normalizando en cada esquina hay una