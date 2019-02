Marie Colvin y el precio de informar

Voz 1 00:00 sí a ver que

Voz 2 01:04 Ramón Lobo buenos días muy buenos días qué tal

Voz 0874 01:06 quién nos iba a decir a nosotros hace una semana que dentro de diez domingos a esta hora estaremos abriendo colegios electorales

Voz 1791 01:14 ya ya veremos que pasa que pasa de esas elecciones puede salir lo mismo y luego tenemos elecciones municipales autonómicas en algunos sitios y europeas bueno la fiesta de democracia que es el típico tópico que decimos siempre no vamos a lo vamos a pasar pipa me

Voz 0874 01:31 algo que que dependiente que te haya faltado a ti porque creo que tiene una cosa con Pedro

Voz 1791 01:34 Sánchez qué pasa con el Estatuto de la artista por favor no deje de manos de los que vengan que pasa tiene pasa mucha gente y a Jorge es que no sirve de nada Luis lagunero ahora que ver gente hay tanta gente entiende la gente es que si escribes un libro que tienes éxito te puede quitar la pensión eso es así de sencillo entonces no puedes escribir o no puede tener éxito no se la pensión es un derecho ir puedes ir a un todo

Voz 0874 02:00 había más más denigrante diría yo que es el de decir la gente que tiene creatividad literaria por ejemplo que deje de crear si crea pierde la pensión además es que sí

Voz 1791 02:09 es idiota porque cuanto más dinero ingresan

Voz 0874 02:12 es sea visible más

Voz 1791 02:14 que sea mejor para Hacienda porque te este cobrará la pensión lo que ganes de hasta el salario mínimo interprofesional el esto ya fíjate estarás financiando tuvo una parte de tu pensión es un problema de inteligencia política que en este país parece ser que no hay mucha

Voz 0874 02:28 tú te das cuenta de que dentro de once semanas podemos estar diciendo el presidente

Voz 2 02:32 el Gobierno Paulino Casado habló para luego

Voz 1791 02:35 pero no se Pablo Rivera yo entre yo elegiría Pablo Rivera Pablo Rivero esperemos que no yo no sé la verdad es que tenemos a derecha impera ventilada que no sé qué le pasa de Ciudadanos no sea que está jugando cuando tenía un campo enorme para jugar el papel de derecha europea no sé veremos a ver qué también creo que se debe aprender de lo que pasó en Andalucía salir a votar lo que cada uno quiera pero salir Otero

Voz 0874 03:02 me exilio cuando llegó José María Aznar así que tomar ejemplo

Voz 1791 03:05 bueno la posibilidad no yo igual vuelvo a Estados Unidos

Voz 3 03:14 sí ahí vamos a recuperar

Voz 0874 03:32 teoría terrible en la de una mujer a la que hacía tiempo que perseguían el veintidós de febrero de dos mil doce entró en un centro de prensa en la ciudad siria de Homs la revolución ya había empezado y las calles hervía en contra Bachar Al Asad minutos después un mortero disparado por militares del régimen sirio impactó contra ese centro de prensa y acabó con su vida era periodista ya ven probablemente una de las mejores reporteras que jamás haya habido reportera de guerra también en su perfil de Corbijn Ramón

Voz 1791 04:01 bueno Mary americana nacida en Estados Unidos en Nueva York británica en de residencia fue una periodista que cubrió un muchísimas guerras Chechenia Kosovo y sobre todo se hizo muy conocida de cubriendo los tamiles la guerra entre los tamiles y el Gobierno blanca que en el dos mil uno Le costó el ojo izquierdo y casi la vida muy malherida el ella terminó de escribir su crónica hay la mandó al Sunday Times Murdoch mandó un avión para recogerla ella siguió luego trabajando con parche en el ojo y acaba de hacer una película sobre sobre ella es quizás la gran periodista de los últimos treinta o cuarenta años en un mundo donde sí ha habido grandes periodistas mujeres

Voz 0874 04:47 siete años después un tribunal de Estados Unidos ha revisado el caso y ha determinado que aquella muerte fue un asesinato el ejercito de Asad atacó el edificio a sabiendas de que la reportera estaba allí el régimen sirio queda así condenado a pagar la familia Calvin trescientos millones de dólares como compensación Ramón si eso está

Voz 1791 05:04 bien porque la familia había creado un fondo de ayuda humanitaria

Voz 4 05:09 en el nombre y Mary Corbijn

Voz 1791 05:11 ese dinero supongo que se destinará a en estas misiones es importante de de de determinar que a veces en una guerra si te puede matar accidentalmente porque estás ahí hay una emboscada hay te matan y otras veces el bombardeo se dirige tanto los periodistas como fue en este caso y es importante que se condene hay otro caso como el de José Couso que el Gobierno español no es ni el de Aznar ni el siguiente Zapatero hicieron grandes cosas para averiguar qué es lo qué pasó y quiénes eran los responsables

Voz 0874 05:40 a Colville la mataron por informar sobre las atrocidades que estaban ocurriendo en Siria así que perdió la vida por cumplir con su trabajo tenemos la suerte de contar con un periodista de más de buen amigo del programa que estaba muy cerca de Albín en el momento de su muerte que afortunadamente se salvó en aquel ataques Javier Espinosa cómo estás Javier buenos días

Voz 0332 05:58 hola qué tal muy buenas os habláis desde

Voz 0874 06:00 era en Australia cuéntanos primero como cómo recuerdas aquel momento como es atacaron qué qué ocurrió exactamente

Voz 0332 06:07 bueno fue muy temprano por la mañana solían bombardear siempre a partir de las seis de la mañana porque era cuando podían utilizar los drones para localizar el lugar que quería en atacar ir empezó cuando estábamos todos osas Nos despertó el primer impacto que vio en la casa pensamos que era una coincidencia pero después hubo un segundo impacto también que volvió a dar en la casa y ahí fue cuando el jefe del centro de prensa Abuja niños dijo que teníamos que salí corriendo porque estaban atacando el edificio el percibía que estaban atacando edificio entonces ah y hubo una desbandada

Voz 5 06:42 eh Maddie fue de las primeras salió con

Voz 0332 06:45 el remedio explica el fotógrafo francés el problema es que justo cuando estaban saliendo el tercer impacto lo directamente la puerta de edificios mató el sea lo mató de inmediato ir después siguieron bombardean la zona

Voz 0874 06:59 vamos a pasar Javier a línea telefónica porque la conexión por Skype no es todo lo buena que nos gustaría una vez producido de ese ataque es cierto lo que se cuenta que los oficiales sirios supieron que Kohl Bin había

Voz 6 07:10 cuando supieron que había muerto lo celebraron

Voz 7 07:12 bueno ésa fue la información que consiguió recabar el equipo de la defensa dirigido por el gran abogado Scott Gilmore que consiguieron un testimonio de un miembro del Ejército que había estado durante un nivel ejército Asad que después desertó que había estado durante el ataque que fue testigo de de esa celebración no ellos la verdad que le tenían mucho odio bien porque había dado entrevistas en directo a la CNN un día antes ya había hecho mucho foco había dado mucha importancia al al asedio de de Babá mar no aparte de que era una persona muy muy conocida entonces que la perseguían y yo creo que que para ellos fue una especie de de victoria parcial no porque pues al final han terminado siendo acusados de crímenes de guerra no

Voz 1791 07:59 es decir seis periodistas han muerto en Siria desde dos mil doce crees que esta sentencia cambia algo sin precedente matar periodistas algo gratuito

Voz 7 08:09 hombre yo creo y coincidió con lo que dice Scott no que sienta un precedente no solamente para que matar periodistas no salga gratis sino para que se empiece a perseguir a Bashar al Assad por los crímenes de guerra que ha cometido su ejército bajo sus órdenes directas no sé hasta ahora y bueno es cierto que parece ser que va a ganar la guerra es cierto que parece ser que se va a permanecer en el poder pero lo que no puede ser es que todo lo que ha pasado en Siria que caiga en la impunidad que sea impune todo lo que con lo que ha sucedido porque lo que yo sí quiero incidir es que maricón Alvin y hoy

Voz 8 08:44 Flick que fue un asesinato brutal

Voz 7 08:47 pero fueron dos de los muchísimos miles de personas que murieron en Bajamar de de todos esos civiles que fueron bombardeados a diario yo yo pude entrevistar después días más tarde en Líbano a su intérprete que fue herido en también en ese ataque anual Omar IU que permaneció en la ciudad está al final tuvo que escapar después del asedio el relato fue espeluznante esas habían tenido que ir arrastrando por la nieve les disparaban mujeres niños entre los cadáveres recogiendo cadáveres seguían disparando saltarán a los cadáveres osea todo eso no puede quedar impune porque si no se sienta precedente de que bueno no pasa nada podemos matar periodistas civiles niños mujeres da igual

Voz 0874 09:30 déjame recordar a la audiencia que tú también sufrió un secuestro en Siria casi doscientos días a manos del ISIS hay como un antes y un después en en en el caso de Siria a Javier es es el lugar os el primer lugar de desde el que no se puede informar

Voz 7 09:45 bueno el problema si el problema es que de pronto se dificultó mucho la cobertura no al principio el el régimen no daba visados no se empezar con cuentagotas pero muy muy muy para al cabo de un año y a todos los que íbamos del lado los rebeldes porque habíamos yo me acuerdo que yo pedí la visa al lado del Gobierno porque yo tenía buenas relaciones todavía con el Gobierno me dieron la visa justo el mismo día que había entrado en Siria con los rebeldes con lo cual ya me pusieron en la lista negra ya nunca más volví a tener guisado pero a todos los que trabajamos con con el ladrón habernos acusado en trabajar con terroristas no condena que lento cesen en dos mil doce y no existía todavía ni el Estado Islámico ni Al Qaeda ni nada osea eran insurgentes muchos de ellos malamente armados lo que creían en aquel entonces era libertad y justicia sale pues ya evidentemente cambió muchísimo la cosa Hispasat el otro se nadie

Voz 0874 10:40 tú Ramón casi también varias coberturas este conflictos bélicos crees que era casi más fácil antes que ahora a pesar de los medios técnicos

Voz 1791 10:47 no yo creo siempre ha sido difícil porque el gran cambio se producen dos mil tres en Irak no se Javier está de acuerdo que hasta entonces los periodista en la parte débil siempre nos daba la bienvenida porque de alguna forma haremos instrumento como pasó en Bosnia para contar su historia el dos mil tres lo que cambia es que la revolución tecnológica Internet y demás permite a los rebeldes iraquíes los insurgentes islamistas sobre todo tienen ya sus instrumentos tiene sus webs tienen sus cámaras tienen todo no necesitan entonces pasamos a ser espías otra vez vuelve a cambiar todo con las primaveras árabes que volvemos a ser buenos podemos estar ahí no sé

Voz 6 11:22 sí pero Siria vuelve a cambiar las cosas es una profesión difícil y hay que recordar que según las convenciones de Ginebra a los periodistas en conflicto somos civiles hombre yo creo que siempre

Voz 7 11:33 ha habido un cierto o sea los pereza nunca hemos estado al margen del conflicto y quiero recordar que en la guerra del Líbano por ejemplo se secuestró a muchos periodistas y pasaron años y años en las cárceles de Hizbulá no creo que todos los conflictos que siempre han tenido una dinámica en la que los periodistas hemos ido de alguna manera pues unas parte víctimas otra vez es enemigo sea no creo que nunca ya ha sido más fácil o más difícil creo que los conflictos siempre son muy complicados de cubrir cada uno con su carácter específico no podemos irnos a Vietnam en Lumen enorme de gente que murió allí no quiero decir no no creo tampoco que haya sido caras más difícil cara lo que existe acuerdo con Ramón es que ahora los bandos en conflicto no nos necesitan eso sí va a marcar una diferencia va a ser cara a partir de ahora nos van a considerar siempre enemigos porque ya tienen ellos sus propios canales de discusión osea no somos necesarios

Voz 1791 12:30 a tu lado Javier ese encuentra otra gran

Voz 0874 12:32 me diste reportera que ha dado testimonio de los conflictos en los Balcanes Irak Siria Afganistán también premiada en múltiples ocasiones también compañera de este programa Mónica García Prieto cómo estás Mónica buenos días

Voz 6 12:42 hola buenos días Javier buenos días Ramón lo

Voz 0874 12:44 cuando cuando Mary Corbijn falleció tú recibiste una llamarada en la que te informaban de su muerte confirmaban afortunadamente que Javier tu marido seguía con vida es recuerdas aquel momento

Voz 8 12:54 pero el recuerdo nítidamente fue terrorífico hoy raro no me lo esperaba fue justo minutos después de ataque a Bojan y me llamó desde la casa de enfrente y me dijo Mónica te quiero contar en primer lugar que Javier está digo lo cual ya me dio el índice del mal que estaban las cosas en segundo lugar pues que acaban de bombardear el centro de prensa tengo a dos periodistas muertos que hago están bombardeando yo había estado en ese centro de prensa un mes antes con aquel equipo de activistas en otro en el primer asalto primeras barrio fue también muy sangriento terrorífico yo la única periodista extranjera en aquel momento lo cual me unió muchísimo al equipo de activistas de manera que mantuve contacto con ellos a diario no entonces a partir de aquella llamada pues se desencadenó la locura que os podéis imaginar que conlleva pues comunicar al medio hoy comunicar a las familias que lo que había ocurrido y que tenemos una situación muy complicada porque los activistas querían ante todo el llevaban tan mala idea de haber perdido a dos periodistas que habían arriesgado sus vidas por el barrio contar lo que estaba pasando que querían devolver los cadáveres a las familias en el contexto de qué estamos hablando así que América no era posible ni entrar en el barrio tampoco tenían como mantener a los cadáveres porque no que un amor que ningún hospital no con lo cual comenzó pues un proceso bastante complejo que duró pues casi una semana de cómo mantener los cadáveres sin que se corrompa finalmente donde enterrar los cadáveres ya por último pues me informaron de donde habían sido enterrados para que puedan ser ocupados por la Cruz Roja Internacional y ahí ya pues cayó el barrio cayeron las comunicaciones no pudo entrar en contacto con ellos más fue pues una carrera frenética hasta que localizamos mediante Google Map azotan Segovía indicado que están los cadáveres ese pudieron a remeter recuperar Hay enviar de vuelta a las familias

Voz 0874 14:36 os boricua que Historia hablando un poco de la figura de Marie Collins Mónica hay que significa un poco para ti

Voz 8 14:42 para mí yo creo para toda una generación de reporteras así un referente es un referente actual un referente de nuestra generación no una mujer que lo dio todo sacrificó todo por lo que crea por el periodismo Icann hacer una mujer muy enfocada en lo que yo creo que nos hemos enfocado casi todas las mujeres que permanecemos en esto derechos humanos en defender mujeres y niños básicamente no lo más la parte más débil de la guerra lo más vulnerable el lo más fácil es crear fascinado por el frente de batalla yo lo he dicho muchas veces más difícil lo menos visual digamos es es soterrado está sobreviviendo toda la gente de los niños no tienen porque a las madres la leche para que nos hagamos una idea era un poco eso es lo que representará Mary esa parte el ir pues a la fosa como que está haciendo que sumada donde las mujeres lloran a los cadáveres de sus padres hermanos de sus hijos etcétera o a ese frente a ese sótano que está inundado donde llegan bombardeando durante casi un mes no entonces pues ella fue una modelo a seguir en todos los sentidos es una persona que Nos ha sí nominó toda una generación yo creo Internacional de periodistas y su perdida fue un yo creo que para muchos colegas hablé con muchos después de aquello precisamente puro fila desgraciadamente la encargar la noticia fue terrorífico porque realmente creíamos inmortal ahí ya no me podía pasar nada no

Voz 0874 15:59 recuerdo que Maruja Torres siempre decía que cuando ya cubría conflictos bélicos era otra época también decía que para para tener que demostrar que era igual que los hombres tenía que jugársela tanto como ellos beber tanto como ellos tú eres de una

Voz 6 16:13 sí generación posterior a la a Maruja pero alguna vez

Voz 0874 16:15 te has enfrentado a la frase como te vamos a enviar a es una mujer como te vamos a enviar hacía la guerra

Voz 8 16:20 sí muchas veces eso es muy llamativo yo creo que no se pasa también a todas las que nos dedicamos a esto del machismo lo encontramos en redacción pero no me lugar de los hechos no me lo frentes no ahí hay pomo como ejemplo también que es el que estamos hablando el respeto que genera mujer periodista es simplemente espectacular no entre un grupo de hombres es un es sumamente muy masculino el frente de batalla grupo de activistas había una sola mujer y quince hombres no iré pronto cuando yo llegué al barrio llegue sola era la única no era la única había dos periodistas más ir a las dos mujeres una madre de dos gemelos me Frances hay una belga no entonces éramos tres mujeres para que el entorno Diego hombres activistas ir guerrilleros del S sea que venían de vez en cuando la Casa Árabe estaba pasando etcétera pues éramos una revolución saber que las únicas periodistas que estábamos allí éramos tres mujeres occidentales no entonces yo siempre considero que las mujeres en un contexto de de batalla no tenemos géneros unos un tercer género se nos respeta igual que un hombre a mí en desde el primer segundo bombardeo grave que sufrimos cuando yo me pues estuve intentando ayudarles a ellos que no estaban acostumbradas a situaciones CNI acuñó como si me apodo hermana y desde entonces yo fui la hermana hermana por doquier labor allí hermana ayúdame hermana ti te toca el trozo de carne no entonces yo creo que para las mujeres en guerra desde luego tenemos el mismo respeto el mismo tratamiento de respeto y la misma gratitud el mismo sentimiento de gratitud nos demuestra dos civiles

Voz 7 17:45 saben que no sacrifican nuestro nuestra zona de cómo

Voz 8 17:47 Ford para ir voluntariamente a montar lo que les está pasando ellos

Voz 1791 17:51 después que recordar que ha habido grandísimas periodistas mujeres de todas las generaciones en todas las guerras fotógrafas y periodistas que escriben Marta ejemplo aquí dejó crónicas sin cables de la Guerra Civil española hay que una mujer en en conflicto puede hacer el trabajo no sólo exactamente igual que el hombre sino de encima tenéis acceso no sólo a sitios que nosotros no sino tenéis acceso a una mentalidad una complejidad mental que es imposible que un hombre entienda

Voz 8 18:22 y muchas veces están en una parte lo más divertido mí por lo menos me inmerso jugar con la presunta debilidad que tenemos las mujeres no como se confían los hombres hablando por ejemplo de estrategia bélica ante una mujer sin entender que nosotras planos incluso más experiencia que ellos en esos contextos no con lo cual terminas haciendo a muchísima más información seguramente que un hombre que no se fían tanto de vosotros porque sí que se nos aprecia cada vez más como espías una mujer claro tienen el marchamo de pobrecita ex mujer no se va a enterar de todo con lo cual afinarse terminan confiando mucho más cosas que malamente en los hospitales pues llega un momento en el que no solamente eres periodista también estás allí para echar una mano porque no como persona un hombre y una mujer quiero decir no se tanto cincuenta sesenta y dos pues llegan momentos si puedes hacer algo lo haces si puedes hallaron creo que estar suele que está perdido y están Trauma pues lo haces no entonces yo creo que al final pues sí que te determinamos adquieren un rol bastante más complejo que solamente el ser notario de lo que está ocurriendo

Voz 0874 19:18 bueno gran conversación fantástica a raíz de esa sentencia de un tribunal de Estados Unidos que ha revisado el caso de Albín ya condenado al régimen sirio a pagar trescientos millones de dólares

Voz 1791 19:28 como compensación Mónica García Prieto

Voz 0874 19:30 Javier Espinosa desde Australia os agradezco mucho este diálogo un beso fuerte abrazos

Voz 6 19:35 un beso un beso

Voz 9 19:37 me di

Voz 11 19:50 sí sí

Voz 9 19:55 a ella

Voz 12 19:57 eh tú sabrás a quién le dedicas esto Ramón

Voz 1791 20:02 pues yo sé a todos nosotros no para que Dios nos pille confesados dentro

Voz 0874 20:06 Diez semanas íbamos a juego otros

Voz 1791 20:09 el tanto de la serie como en la en la realidad en la derecha en la izquierda eso está claro

Voz 9 20:22 eh