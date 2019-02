Atraco a las ocho y media

Voz 1 00:00 el bagaje de alas como el cuarto cheque descubrí pues ya era que contó esta mujer

Voz 0874 00:20 un Guerra llevaba Gisela Bodnar si se celebró en su país pues su extraordinaria afición al robo en casi setenta años desde mil novecientos cuarenta y ocho hasta dos mil diecisiete fue arrestada veintiséis veces y pasó diecisiete años en prisión tenía tan asumida su condición de ladrona que su de memorias Sato proclamaba como la reina de los ladrones Gisela ha muerto a los noventa y dos años esta mañana centra la necrológica de El otro barrio que nuestra Luis Alegre cómo estás Luis buenos días

Voz 1326 00:46 hola qué tal Javier pero es proponer para esta sección

Voz 0874 00:49 que nos ocupamos de gente admirable cuya muerte suele pasar inadvertida en este caso la vida de Gisela hombre ejemplar ejemplar no es

Voz 1326 00:56 no pero con cierta frecuencia hablamos también de gente de vida muy curiosa o impactantes sin necesidad de que cuenten con nuestra admiración y la vida de esta mujer fue muy poco común se pasó toda la vida sin parar de robar o de querer robar

Voz 0874 01:11 cuando comenzó su su pasión por el robo

Voz 1326 01:14 enseguida cuando era una niña ya comenzó a sentir el impulso de robar muchos años después ella le echaría la culpa de su manía a una meningitis que sufrió cuando tenía seis años y luego también al estrés unas explicaciones al menos bastante chocantes

Voz 0874 01:28 les llegó a diagnosticar esa enfermedad Letonía no

Voz 1326 01:31 sí pero muy tarde hace sólo diez años cuando ella ya tenía ochenta y dos hasta entonces para todo el mundo fue sencillamente una ladrona contumaz pero hay algo que de algún modo demuestra que lo que sufría era una enfermedad no se quedaba con la mayoría de las cosas que llevaba ni tampoco las vendía ella las daba luego a otra gente robaba porque no lo podía evitar porque era superior a sus fuerzas

Voz 0874 01:53 cuánto tardó en llamar la atención como ladrona

Voz 1326 01:56 pues con poco más de veinte años ya sufrió su primera detención

Voz 0874 02:00 a lo mejor tenía preferencia son más manías en su manera de actuar

Voz 1326 02:03 el hizo entrar en las casas ir robar seguía algunas estrategias bien curiosas para tener coartadas no despertar sospechas ella tomaba un vuelo por la mañana en Budapest donde vivía llegaba otra ciudad cualquiera de Hungría entraba en la casa correspondientes se hacía con el botín y luego volvía en otro vuelo a su casa

Voz 0874 02:23 el choca que las últimas veces que fue detenida eran muy muy mayor

Voz 1326 02:27 en las últimas veces que la arrestaron tenía más de noventa años en una de esas ocasiones la encontraron dentro de un armario y ya dijo que sabía resguardados Gide la lluvia

Voz 0874 02:36 entonces te piden una película de Luis seguro que no

Voz 1326 02:38 eres el único que lo piensa Javier por cierto que hace unos años ella hizo de sí misma en una miniserie de la televisión húngara

Voz 0874 02:45 tiene de robos es es todo un género eh sí pero no

Voz 1326 02:47 normalmente ese tipo de películas se centran en atracos a bancos trenes museos joyerías pero no hay muchas películas centradas en ladronas tan particulares especializadas en pequeños robos como Giselle La abonar

Voz 0874 03:00 Gisela Bodnar que fue arrestada en veintiséis ocasiones hay algún caso de ladrón español más o menos conocido que haya sido arrestado tantas veces

Voz 1326 03:08 sí bastantes por ejemplo Ismael Benito un ladrón que hasta sus treinta y tres años fue arrestado setenta y siete veces la última vez por robar en la redacción del diario digital el Espanyol Se especializó probar móviles y ordenadores y otro caso muy llamativo es el de Dani el Rojo un ladrón que presume de haber asaltado

Voz 0825 03:28 más de quinientos bancos aunque solo

Voz 1326 03:30 entre comillas le imputaron ciento cincuenta y en los últimos meses hemos oido hablar del flaco que durante quince años fue El ladrón de bancos y al que se le conoció como el Robin Hood de Vallecas

Voz 0874 03:42 el flaco con K que ha sido protagonista de una

Voz 1326 03:45 película sí también ha escrito un libro esa maldita pared publicado por Libros del KO y efectivamente ha protagonizado Apuntes para una película de atracos un estupendo documental de Elías León Siminiani candidato este año al Goya al mejor documental

Voz 2 04:00 en Madrid ha detenido a siete hombres y tres mujeres que habían robado en al menos siete sucursales bancarias por el método del butrón para llegar a su botín recorrido una ciudad pero lo hacían por el subsuelo se movían por las alcantarillas como pez en el agua es que el presunto cabecilla aprendió ya de su madre

Voz 3 04:16 se refería a todos como

Voz 4 04:18 yo soy el jefe de la banda yo soy así

Voz 3 04:21 Robin Hood de Vallecas

Voz 5 04:23 no no no no

Voz 0874 04:27 el Robin Hood de Vallecas escuchábamos la noticia de la detención de El Flaco fue el veintiséis de agosto de dos mil trece es un audio que está incluido en esa película Apuntes para una película de atracos protagonizada por el propio flaco estas bodegas cómo estás película está dirigida por Elías León Siminiani cómo estás Elías buenos días qué tal cómo estáis cuéntanos un poco primero como llegas a la película hay como llevas al flaco como son las negociaciones con alguien como él que al fin y al cabo ahora esconde su identidad alguna manera no

Voz 1630 04:59 no fue fácil dar con la primera vez que supere el fue a través de una noticia a diario en el que narraban la detención de su banda a mí me atrajo desde el principio porque el modus operandi de su banda Alcantarilla remite directamente a un imaginario de películas en los cincuenta de atracos iba yo quería hacer una investigación sobre la posibilidad hacer una película así entonces a partir de ahí tuve la posibilidad de conocer al al policía que lo detuvo a través del policía que lo detuvo llegué a conocer a flaco que estaba en Estremera compartiendo pena por cierto con con con otro tipo de presos y marginado que hoy cuando le conocía a él es cuando de alguna manera aquello empezó o no el nombre del Flaco lo llevaba puesto no de hecho es bastante chocante porque ahora más flaco con voluntad de adelgazar pero lo que es flaco flaco no

Voz 6 05:50 es hasta surge de la

Voz 1630 05:54 la de la necesidad verás

Voz 6 05:57 su identidad para proteger a

Voz 1630 05:59 a su familia y concretamente a su hijo porque

Voz 0874 06:01 tú estás concedida alguna entrevista vas con una máscara tu nombre siempre que puedas no

Voz 7 06:07 sí sí hombre por supuestos problemas

Voz 0874 06:10 es cuentas pendientes con la justicia no yo no yo

Voz 7 06:12 no tengo ningún a no tengo nada pendiente el lo único que bueno el tema de más máscara pues como como lo ha dicho preservar mi identidad y porque no pueda enseñar a mi hijo diciendo que el padre de ese niño atracado bancos au ha estado en prisión

Voz 8 06:29 oye tú tú en algún momento de esta carrera

Voz 0874 06:31 delictiva cuando robaban sentías que había había una una atracción pero el hecho de robar más más que el objetivo de lo robado en sí

Voz 7 06:39 hombre claro de es que son varios factores y uno de ellos será ese sea uno de ellos es que con ponerse un reto a uno mismo diciendo que si es posible de entrar ese va ese banco oí claro aparte de lo económico oí demás era como un reto

Voz 1326 06:53 pero flaco hasta qué punto fue responsable tu padre de que tute dedicaran a atracar bancos

Voz 7 06:58 hombre pues hasta tal punto que yo creo que cuando yo yo volvía tenga relación con mi padre en el año noventa y ocho finales del noventa y ocho principios de noventa y nueve para mi fue un punto de inflexión yo veía a mi padre como si fuera un héroe Mi padre un tipo de un metro sesenta y cinco a la altura más bien delgado hay Calvente muy gracioso y demás que fuera responsable de los atracos que se estaban cometiendo en Vallecas por por las alcantarillas eso yo sé dijo de para mí fue un como he dicho antes un punto de inflexión yo he con casi dieciséis años verle salir con veintitrés millones por una alcantarilla pues dije si algún día tengo atracar un poco esto esto debe ser la hostia

Voz 9 07:42 mi padre entró en prisión el mes te haber nacido yo a primeros del año ochenta y nunca tuvo recuerdos de mis padres como matrimonio únicamente algunos algún es fotos y las fotos de la boda sí recuerdo mi madre llevando a un edificio alto y grande con muchas escaleras pondrá gente vestida de traje se encontraron el padre sentado en una silla entre y en una y una señora empezó a hacerme preguntas el momento clave fue cuando me preguntó con quién quería vivir Pilot tesitura en que me puso

Voz 10 08:19 como un niño de cuatro años y a Kun que quería vivir

Voz 3 08:23 en bueno contra esta película Elías estuvo

Voz 11 08:25 es un poco un recorrido por los

Voz 0874 08:27 eh referentes digamos profesionales de el flaco no si gente en la que se inspira también

Voz 1630 08:32 es un oficio y ellos lo consideran un oficio que tiene su técnica su sabiduría y que de alguna manera pasa casi de generación en generación lo cual les lleva a tener un código de honor de respeto al maestro alto aquí en la película tratamos de hacer una especie de da cartografía de el butrón Hero que se remite en esencia a un gran maestro entrecomillas que es lo que pasa por ser uno de los mayores bueno de que dio el mayor golpe el siglo XX el atraco al a la Sociedad General de Niza en el año mil setenta y seis

Voz 1326 09:07 pero el lema de España era sin armas sin odio y sin violencia y en Apuntes para una película atracos tu Elías reconstruye es uno de los atracos del Flaco sí

Voz 1630 09:19 me acuerdo que una de las veces en las que hablábamos decía Juan Franco siempre me hablaste espabilar y sin sin violencia pero tú cómo dio con armas y con violencia y él me razonaba que los atracos esquifos Paquilla di fueron posibles en otra época en la que no había los sistemas de seguridad cabría otra hay que hoy en día es imposible atracar

Voz 12 09:39 si no has armado no

Voz 13 09:44 el director tú no tienes un Alfa Romeo de color negro pues entonces qué cojones estas Hacienda Aíto te oteando la mesa de batir

Voz 1236 09:52 este centro todo

Voz 11 09:58 que es que es lo que peor

Voz 8 09:59 te ha salido en un atraco flaco pues el tener que pagarlo con cárcel cogiera claro esos como con lo que el el el el abogado le pregunta al cliente en la cárcel porque estas aquí le dice lo que me han pillado no no no por lo que ha hecho no pues claro así es el gol el golpe el golpe que mejor te ha salido bueno

Voz 7 10:18 estoy condenado por dos delitos tampoco ha sido grandes botines uno de ellos me detuvieron con el dinero de nuestro fueron cuarenta mil euros vamos yo siempre digo que ha ganado lo suficiente para seguir trabajando

Voz 1326 10:31 pero tú trabas lo mejor posible a los empleados de los bancos que robadas no incluso les llegabas a pedir disculpas

Voz 7 10:38 a ver es que soplen en el sumario en el último atraco que cometo que en la calle Pilarica veintitrés es un Bankia es es cogió a trabajadores cogieron accidentes entonces la gente se puso muy nerviosa que había un hombre que es decía que le daba igual morirse bueno sí ahí fue un poco caótico todo no entonces yo les intentaba tranquilizar hizo un eje que me dijo culpas el pase se que no perdonar que no queremos hacer daño a nadie Nigeria íbamos a quitar el dinero a nadie ni nada lo único que veníamos a por el dinero y que veníamos con pistolas ya está pero que sólo era para para dar un poco de miedo y punto que nos íbamos a él no habíamos venido y que colaborase ya pues la gente se tranquilizó esto a la gente a colaborar y yo pedí no fuimos idílica gracias a la colaboración odio a los presentes si ya Seijo

Voz 1630 11:35 yo tengo que decir que cuando yo conocía Paco yo creo que fue una persona que no tiene antecedentes y que tenía una vida a una vida una doble vida no era una persona que tenía su trabajo que cotizaba a la Seguridad Social y que en una vida oculta que prácticamente nadie sabía hacía esto yo tengo la sensación y futuro lo confirmará que cuando yo le conozco a él él está en una especie de proceso muy heavy de alguna manera darse cuenta de lo que ha hecho hoy de lo que supone lo que ha hecho yo yo creo hablando con él hilando su novela que él vivió en una especie de euforia continua en el que no se planteaba pues básicamente el daño que estado infringiendo a determinada gente iba con el paso del tiempo tanto por ver lo que estaba pagando oí lo que ha supuesto a nivel de sufrimiento para él para su familia y también por el contraste que le han venido de fuera en forma de muchas opiniones particularmente ahora con su novela yo creo que él tiene una idea bastante distinta respecto al peso de lo quería no creo no sé lo que bueno

Voz 7 12:33 eso también es verdad el tiempo en el tiempo que pasa en prisión luego pasa a juicio luego digamos que es como al principio los prime el primer año pues es como si estuviera de resaca de una fiesta enorme durante muchos años cuando ya eres consciente de lo que has hecho de la condena que tiene ya empieza a salir de permiso ya estás en tercer grado tienen su trabajo ves las cosas de otra manera no oí y luego pues escribe sobre tu pasado repasar todas las historias que has hecho tu época debatido líquido oí todo este rollo pues si yo el otro día lo dije y lo vuelvo a repetir que en primer lugar tendría que pedir perdón a las personas que con con un arma corta porque no es agradable para ellas y no no ella no se merecen eso porque no porque yo quiera iba a atracar el banco tengo que apuntar a alguien con una pistola pues en ese momento lo hice pero que si tengo que pedir disculpas oye pues mira

Voz 15 13:26 no es una persona que tenga antecedentes que haya en la cárcel que tengo una drogodependencia que tengo una ludopatía no lo definimos como un autor de atracos a bancos al uso con la problemática que tiene investigará a alguien de ese perfil no tenemos sus huellas no tenemos su ADN pero tiene la necesidad imperiosa de liderar la banda casi quiere reconocer ante la fuerza de tenido que él es el que ha promovido todo esto es decir de que la banda era extremadamente violenta comparado con nosotras nuevos André porque no le partieron la fe Haring bueno pero

Voz 2 13:56 pegado arrastrado ha quitado eh

Voz 15 13:59 la vigilantes esa víctima psicológicamente eso no se olvida no se olvida que está buscando una pistola ha dicho que te iban a matar sin nombre a las a fuerte durante unos cuantos minutos

Voz 0874 14:09 eso es bonito para que ese te recuerde como el atracador que pedía disculpas pero esas personas a las que apuntase seguramente

Voz 8 14:14 dónde te demostrado propiciaron mal

Voz 0874 14:17 hombres y lo pasamos mal y no lo van a olvidar nunca hay viento saber las consecuencias mentales también que pueda tener eso tú tú hubo algún momento flaco en el que te creyera invencible en el que pensarás puedo hacer lo que yo quiera porque no me van a pillar

Voz 7 14:28 sí pues mira mismamente he saliendo de de yendo por la calle en Menéndez Pelayo por las alcantarillas el ya te digo que el Banco Santander de la calle Alcalá setenta y cuatro Un diez de junio del dos mil trece no se nos dio mal porque apareció la policía por allí tuvimos que abandonar el banco el dinero tuvimos que coger rehén esos a fue un atraco de película cuando salíamos por las alcantarillas yo sabía que habíamos cogen muy poco dinero porque había sido yo el que había coge el dinero iba a los compañeros pues íbamos corriendo iban maldiciendo oí enfadados y ir hoy mismo leer yo les dije a los tranquilo no pasa nada que a la semana que viene podemos irnos a otro sitio y robar otro banco nos preocupe que que que estos nuestro ahí si me pregunta si me creía invencible pues sólo pensando en aquel momento pues sí sí que me diga que que era un método que es un banco era para mí era muy fan era muy vulnerable muy fácil de entrar bueno pues si en ese momento pues

Voz 0874 15:21 todo esto que escuchamos a Luis llaman mucho la atención Elías que la raíz del alcantarillado sea tan vulnerable este tipo de cosas

Voz 1630 15:27 en realidad no es tan vulnerable porque para empezar hay cuatro mil quinientos kilómetros de alcantarillas en el suelo de Madrid para seguir es cierto que puede parecer una pero es que hay que saber cómo moverse encontrar el punto donde donde picar y encontrar la salida de las aguas y eso es algo que es muy complicado hay toda una técnica que revela la peligro en parte porque no cabría que tiene que ver simplemente con saber dónde ubicar en una bóveda ciega blanca de cemento es decir es aquí donde tengo que empezar a abrir para poder llegar al sótano del banco no sea flaco lo dice a veces por un poco de broma pero es que irreales como que en quién leal libro de flaco o vea la película no crea que va a tener que no es un atracador para da a sabes no es nada fácil

Voz 0874 16:14 nada más complicado no todo el mundo estaba tan convencido de la conveniencia del rodaje de Two documental o de publicar ese libro de hecho Tour reconstruye una conversación con Mariela la mujer de flaco entorno a su participación en la película

Voz 16 16:26 a cambio extremeños que yo te digo una cosa con la paz debería poner un poquito la mano además intenta lo que te quiero decir que Tina tu que de mañana viera una sobrina

Voz 17 16:42 bueno lo que no me gustaría el día mañana es que mi hija quiero saber de su padre se tenga que enterar por Internet entrando por único que esos público

Voz 16 16:54 Lydia bayana pues plazos José y Hanson van y levantaron que tengan banda Rincón su hijo ver su hijo novela Bali vándalo porque no

Voz 18 17:05 a mí

Voz 1630 17:09 pero cómo cómo decirte es que no la convencí Mariela ello hemos tenido mucha relación en todo el proceso ella ha sido durante sobretodo del tiempo que él estuvo los tres años que lo estuvo en prisión mediadora entre sí pero hubo un momento en que cuando ya vio que flaco salía de permiso y empezábamos a grabar ella consideró que Flo

Voz 12 17:32 Paco se estaba entre comillas

Voz 1630 17:34 Elipando demasiado con todo esto y que él lo que tenía que hacer era cambiar su vida y empezar de cero y empezar una vida dejar el pasado atrás y yo trato de bueno tuve como una una conversación larga a lo largo de de meses en las que discrepamos yo le decía que lo que estaba haciendo flaco ahora era de alguna manera reencauzar su vida por otra vía y que esa energía que él tenía hay ese hambre que él tenía la la la estaba dirigiendo en una en un aspecto creativo ella no entendía así que a día de hoy no no ha visto la película verdad

Voz 7 18:04 no no lo he visto me ha leído el libro y ahí los tiene ahí en casa

Voz 1630 18:08 el realmente yo tenía mucha duda y la propia película no recoge porque es difícil saber cómo puede afectar un proceso creativo de esta índole en una persona como flaco que no has sido partícipe de algo así no nosotros apostamos por ello de momento va bien y yo toco madera que que todo esto le ayuda a flaco que ayude flaco a a encontrar un camino nuevo para ti no

Voz 1326 18:26 te vas a enseñar esta película alguna vez a tu hijo

Voz 7 18:29 no no no voy a ser yo el que les siente le diga mira hijo esta película la hecho papá él ya que él se interese lo que sepa de la historia y allá te contarle pues si les en Taddei le explicaré y pondré la película El libro oí les pues mira esto paso por esto por esto

Voz 1326 18:45 pero tú considera vas a tu padre como un héroe existe el peligro de que tu hijo también te considere a ti como un héroe

Voz 0874 18:52 claro claro yo yo siempre tengo

Voz 7 18:54 yo tengo presente desde que yo he con catorce años me acuerdo perfectamente yo creo que él no había cumplido todavía los catorce años visité a mi padre entonces oí fue cuando yo me empecé a entrenar de todo no intentaré que pase esa edad que pasen los catorce quince dieciséis años ella pues el niño esté jurado a los estudios cuanto más tarde mejor yo me me encontré a mi padre encontré un héroe también por las circunstancias de que mis padres estaban separado de que mi madre me había contado que mi padre había hecho que había sido que había tenido yo creo que en este caso la madre de mi hijo Mariela no le va a decir a su hijo a nuestro hijo es que tu padre ha sido que tu padre son circunstancias distintas las que las vivencias de que tuve yo a las vivencias que va a poder tener miedo

Voz 1630 19:44 hay hay una cosa en esto muy rápida que es que Fratto a veces dice dejó es que me flipa la atención que provoca lo que yo hice yo les digo flaco no no provoca atención lo que hiciste provoca el hecho de que has podido remontar y ahora mismo está presentando un libro

Voz 7 19:58 sí sí yo ahora mismo me da pues estoy aquí en el la zona de pirámides sentado en un banco con los pantalones llenos de resina la playeras llenas de resina

Voz 8 20:09 ha cambiado por completo

Voz 1326 20:17 esa maldita pared a la que cantaban vinos

Voz 0874 20:19 porque el libro que el flaco acaba de publicar en libros del KO es también la canción con la que acaba el documental de Elías León Siminiani flaco te agradezco la entrevista el otro día escuché o leí una declaración tuya en la que alguien te preguntaba algo así como si volviera a nacer lo volvería a hacer Itu respondiste lo volvería a hacer pero mejor no sé qué querías sugerir con eso lo volvería a hacer para que no me pillaron globo o volvería a empezar

Voz 7 20:41 ah pues ese estaría ese día estaría de su vida

Voz 8 20:47 no no fue muy respuesta

Voz 0874 20:49 la muy buena respuesta decirlo una última cosa

Voz 7 20:52 claro claro hay un factor que es super importante para que yo no vuelva a delinquir hizo que la gente lo más reinserción pero yo lo llamo el que yo tengo un hijo pueden estar tranquilos los galgos cara ya son muy seguro porque ella flaco no baila robar eso que yo tengo mi hijo tengo que trabajar y vivir como una persona normal y decente luego también tengo que decir que me ayudado muchísimo el documental y el libro me han ayudado mucho porque ha sido como una especie de Placebo la en el ansia de de de querer robar pues bueno igual lo de encauzar esa energía pues en un documental en el que la novela no iba uno seguir escribiendo oí pero vamos que que estoy retirado yo me cortó la coleta ahí hasta aquí

Voz 0874 21:32 en sigue manchando tres de resina y al final mira la natalidad como como revulsivo contra el crimen Apuntes para una película de atraco se llama también la película de ligas gracias a los dos un abrazo fuerte muchísimas gracias

Voz 7 21:43 ya hasta luego adiós adiós

Voz 0874 21:45 se de robar a propósito de la muerte en Budapest a los delanteros años diré en Graciela pues Nahr la ladrona más popular de Hungría la reina de los ladrones Luis Alegre un abrazo un abrazo

Voz 19 21:58 volverá no no puedo no puedo besar más debe etapa para que no pueda pero no porque tú lo opuesto eh

Voz 0825 23:34 muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este domingo sin cambios en lo meteorológico con cielos despejados y temperaturas que volverán a los diecisiete grados de media y que irán a más largo de la próxima semana porque según la previsión subirán hasta los veinte de momento y a esta hora el termómetro marca seis en el centro de la capital poner en valor la política en la política útil para los ciudadanos con la educación como base de su proyecto que no está dirigido sólo a las izquierdas y con el que pretenden frenar a la derecha reaccionaria Éste es el compromiso con el que Manuela Carmena Íñigo Errejón presentaban la plataforma más Madrid y con la que en la primera expida seguía el gobernando la capital y el segundo hacerlo en la Comunidad Sonia Palomino

Voz 1915 24:20 Carmen hay Errejón ha marcado los que serán los ejes de su programa unos ejes que pasan por una defensa de los servicios públicos en su primer acto juntos desde que anunciaran su tándem en esta plataforma más Madrid el pasado diecisiete de enero ambos han dialogado con los asistentes se han propuesto dejar de lado el enfrentamiento político

Voz 1236 24:36 el Madrid es otra cosa Madrid vamos a demostrar que sigue siendo una ciudad y una región abierta solidaria combativa por las libertades por los derechos y por la justicia social

Voz 1915 24:47 Manuela Carmena que ha criticado la falta de colaboración del Gobierno del PP de Madrid en la comunidad en asuntos como el de la lucha contra la contaminación el transporte espera un gobierno además Madrid también en la Comunidad que les permita un trabajo conjunto de las dos administraciones

Voz 24 25:01 no puede ser que alguien esté dispuesto por contaminar el aire alguien no puede decir a mi me importa un pito yo consta no el Ayuntamiento de Madrid tiene muchas competencias pero necesitamos a la común

Voz 1915 25:13 todo en un emplazamiento que no es casual una nave de Villaverde Bajo una de las zonas con la renta más baja de la capital con la idea de trasladar los proyectos las inversiones también la política a todas las

Voz 0825 25:23 zonas de la región gracias Sonia Manuela Carmena que en el mismo acto mostraba la intención del Ayuntamiento de comprar acciones de metro para que de nuevo la capital pueda entrar en su accionariado que es según decía el sistema sanguíneo de la movilidad colectiva y que ahora depende exclusivamente de la comunidad una gestión por cierto que ayer defendía el candidato del PP a la Alcaldía José Luis Martínez Almeida

Voz 25 25:43 que la EMT lo único está haciendo es perder viajeros sin embargo Metro de Madrid que está la consejera de Transportes es su mérito el del consejero delegado de Metro que está aquí no tanto el mérito de la consejera de Trabajo consejero delegado en esto no tiene demasiado mérito eh cuando Metro de Madrid transportados entre doscientas cincuenta y trescientas mil personas más al día que el año pasado la Comunidad de Madrid la que está manteniendo el transporte público en la ciudad de Madrid no la Empresa Municipal de Transportes

Voz 0825 26:08 José Luis Martínez Almeida que con la candidata del PP a la Comunidad de Madrid va a acompañar esta mañana al presidente del PP A Pablo Casado al acto de presentación en Torrelaguna de los cuarenta y dos candidatos de la Sierra Norte que van a concluir a concurrir por el partido popular a las próximas elecciones municipales del veintiséis de mayo

Voz 0825 26:28 café con bollería un euro un desayuno completo confirmó dos una pizza dos tercios de cerveza siete asociaciones vecinales y de prevención de la ludopatía advierten el sector del juego en Madrid busca nuevos clientes como bares tirando los precios lo comprobamos distrito de Vallecas diez y cuarto de la mañana entramos en uno de estos locales de apuestas

Voz 3 26:56 sumo

Voz 0825 26:59 el Navarra una cafetería dos vitrinas una con los pinchos preparados ya para media mañana otra con bollería los donuts magdalenas Prasa Dance manos vamos un café rodeados eso sí de máquinas en las que podemos apostar a cualquier cosa como ven que no jugamos nos invitan a que prevemos las ruletas que están un poquito más hacia dentro bueno una vez fuera conversamos con Silvia González de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos con María José García de la asociación de vecinos de Puente de Vallecas

Voz 26 27:28 esa es una modalidad que se está dando en todos los barrios vemos en la puerta de las casas de apuestas eh que además son bares vemos ofertas de por la mañana desayunos por la tarde de meriendas au de o de copas au de cualquier otra cosa hay un reclamo publicitario para atraer a la gente y la realidad es que el consumo de desayunar a tomar una cerveza es bastante más barato en estos locales que los barrios de alrededor

Voz 27 27:56 es que hay zonas de los barrios será que vas está cruasán gigante en un luminoso a mitad de la calle dices joder es que es la oferta perfectas pero claro dentro es todo un salón de juegos con todo lo que supone no de de riesgo para la ludopatía además

Voz 26 28:11 no es casualidad que estén proliferando más en los barrios deprimidos socialmente económicamente es donde más casas de apuestas ahí en los últimos años y donde se están dando esta barbaridad de ofrecer consumiciones a precios por debajo de los bares de alrededor como una alternativa de ocio no hay otro sitio te va a salir más barato para el joven por la tarde tomarte una cerveza caliente

Voz 0825 28:34 quitó a gusto en el se que en ese tipo de

Voz 26 28:37 eh de locales que el botellón en la calle esperando que venga la Policía a cambio corres el gran riesgo de convertirse

Voz 27 28:43 en ellos dicen que es un salón de juegos con servicio de cafetería pero es que no pues se caen no puede ser que que eso sea un coladero para una actividad que es muy peligrosa no sea que que al final estés ofreciendo un servicio de cafetería como reclamo para una actividad de juego mentó Moro el cazo por dos euros Villa que estoy pues de hecho algo que no sé

Voz 26 29:04 en barrios como este donde el fracaso escolar es el que es donde la perspectiva de empleo es la que es la de Vivienda es la que es lo fondos buitres comprando vivienda a los jóvenes tirados y sin alternativas Le ofrecen ellos la alternativa no puede ser no no no se puede consentir

Voz 0825 29:24 el Ayuntamiento cree que detrás de esta doble actividad están las licencias como barras degustación que concede en este caso la Comunidad de Madrid donde cabe casi todo y que dice la Comunidad pues que a esta oferta hotelera fuentes de la Consejería de Economía aseguran a la SER que no se plantea ninguna limitación más allá de controlar la entrada a los menores de edad

Voz 0825 30:17 vamos ya con el deporte con el baloncesto como primer protagonista porque el Real Madrid buscará su vigesimoctava Copa del Rey de baloncesto ante el Barça a José Antonio Duro buenos días

Voz 1022 30:26 hola qué tal buenos días si es la final de la Copa del Rey los de Laso que ganaron adivina aseguró es Joventut en un partido bastante controlado la verdad y la final desde las siete y media hoy ante el Fútbol Club Barcelona se enfrentan primero y segundo ACB en la fiesta del basket que se disputa en Goya desde el pasado jueves los blancos que van a buscar un nuevo trofeo para su palmarés ante el vigente campeón de esta competición y además es la séptima final con estos protagonistas en los últimos diez años la otra cita del día tras el Rayo cero Atlético uno de ayer el Real Sociedad tres Leganés cero es en fútbol evidentemente la del Real Madrid este domingo por la mañana se enfrenta al conjunto del Girona en la previa Solari sobre Vinicius un chico que

Voz 4 31:11 eh ya ya lo hemos comentado nuevas jovencísimo y ha tenido una una proyección en estos meses realmente impresionante estamos todos muy contentos porel con él por supuesto que tiene mucho mérito Él pero también tiene mucho mérito el resto del equipo por cómo lo ha aceptado como lo va aconsejado por cómo lo sustenta comunidad sustancias a su juego

Voz 1022 31:32 el partido al mediodía que por supuesto lo vamos a contar en Carrusel las bajas en el cuadro blanco el croata Luka Modric sancionado Llorente lesionado e Isco que volvió a quedarse fuera de la convocatoria

Voz 0825 31:44 a José Antonio y antes de terminar una iniciativa una interesante iniciativa en este caso del Ayuntamiento de Alcorcón que ha puesto en marcha una nueva aplicación para convertir cuatro parques de este municipio en entornos accesibles para personas con discapacidad fundamentalmente visual sin necesidad de hacer obras eso sí ser Madrid este Belén Campos

Voz 1463 32:02 la aplicación gratuita y accesible para Android ellos utiliza la tecnología de navegación por satélite los smartphones para crear referencias para las personas que lo usan detectando los obstáculos más inmediatos aunque esto no elimine el uso del bastón el perro guía Víctor Alberto Lorenzo es una persona invidente que ha aprobado ya esta herramienta

Voz 30 32:19 es una experiencia emocionante no que pueda tener la autonomía de poder desplazarme con un espacio abierto como esto pues una experiencia maravillosa porque nos centros abiertos como este pues no tenemos referencias entonces al no tener referencias pues tenemos muchos riesgos es no nos permite pues saliendo del domicilio individual escrutar de Parques sigue entornos pues tan maravillosas excepcionales y luego también libertad igualdad de oportunidades

Voz 1463 32:50 esta nueva solución digital aporta la información detallada de los recorridos en los puntos de interés del entorno a través de una aplicación móvil de guiado sensorial la cual ha sido ya aprobada por primera vez en el parque de los Castillos de Alcorcón

Voz 0825 33:08 medieval que nos llega desde Alcorcón llegamos nosotros a las nueve de la mañana con seis grados en el centro de la capital las máximas

Voz 27 33:15 hoy diecisiete A vivir que son dos días