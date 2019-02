Casas pasivas

Voz 2 00:00 sí hemos

Voz 0874 01:48 la verdad es que esta música Juanjo llame evoca una imagen en la que te veo paseando por una funeraria o metiéndote por las costaría Submarine qué tal está

Voz 7 01:59 pues muy bien

Voz 0874 02:01 la semana pasada estuviste por aquí comentando con nosotros la la manifestación del domingo recuerdo que culmina este tu comentario diciendo que te había aparecido una muy buena manifestación porque tenía su principio tenía ese final que es lo que te gusta no sé si te parece una muy buena convocatoria de elecciones obtendrán un poco de pereza

Voz 7 02:19 bueno es estas esto de vivir en campaña permanente tienen momentos bajos y momentos mira yo es que la impresión dominante que tengo de la política es que es como no sé muy bien pero es como si por ejemplo yo ya trabajaba trabajara en la IBM no IBM fuera mi centro de trabajo yo llegar a todos los días hay B M Si tuviera reuniones todo el mundo estuviera jugando todo el de la Coca Cola yo diría pues que raro si Rajoy pues bueno pues esta es un poco la impresión que tengo con una política españolas desde hace tiempo no es decir que se abra de cosas que no que no tienen nada que ver con el núcleo de los de nuestros intereses no y que además si tú estás un poco al día de cómo va el mundo de los avances que se producen por aquí o por allá te das cuenta de que los políticos no están en eso sea el viven es como sirviera en otro mundo

Voz 0874 03:24 Ellos hablan de política no no les oyes hablar por ejemplo de vientre de alquiler como escuchábamos antes no discuten por esto discuten sólo por política sí pero

Voz 7 03:32 pero pero hay algo enormemente artificial a y no es como si la realidad económica fuera porque es que realmente es importante por dónde va la realidad si fuera un sitio estos estuvieran haciendo todo el rato maniobras de distracción para que no fuéramos conscientes de por dónde va la es como el mago que te enseñan una mano porque está haciendo la trampa con la otra no ir y ahí hay por común acuerdo implícito no digo que es que se hayan pues pero hay como un acuerdo implícito es decir mire usted ayer ahí a una noticia impresionante en en El País me parece o antes de ayer era que había se había puesto a debatir a campeón mundial de debate hay un campeón mundial de debates con un robot de IBM no

Voz 0874 04:25 ay madre es eso había puesto

Voz 7 04:27 lo había propuesto discutir sobre si los gobiernos deben de subvencionar o pagar la educación preescolar ganó el debate quién crees que Olano

Voz 0874 04:40 pues Deep Blue seguro iba un robot un robot

Voz 7 04:43 hijos ganó robot porque el robot decía cosas sensatas de día no solamente decía cosas porque el otro es se metió retóricos temas ya en robó decía cosas sensatas decía ustedes que prefieren prefieren que haya la puerta de su casa gente pidiendo dinero gente pidiendo paz decía cosas y además ese mostró mucho más humano que el hombre que era donde que un neoliberal despiadado no y entonces esto claro frente a frente es esto que es un ejemplo espectacular de que es la inteligencia artificial en gente artificial pero bueno osea tú oyes hablar a los políticos de esto no montan una telenovela que nos tiene entretenidos porque tiene episodios realmente buenos y que excita ves la manifestación del domingo pasado pero tú dices bueno pero yo estoy en IBM yo no estoy en Coca Cola los amigos que me debe preocupar es somos provoque más debe menor y esta es una sensación cada día mayor yo tengo la impresión de cómo la política tiene tan poco margen de actuación porque ahora los problemas vienen dado bien en el paquete de la solución te llega de Europa el problema pero te llega el libro de instrucciones para la solución entonces como tienen tampoco margen pues tienes que disimular y entonces vivimos eso en un estado permanente con una excitación hasta luego que a veces con cosas muy baratas no porque claro estos días pasados sobre todo en el momento en que Casado profirió aquellas sarta de insultos y yo tenía impresión que nos dijo que no estaba en un país yo tenía la impresión de que estaba en un bar en un bar con gente gritando con el lleno de cabezas de gambas la máquina cumpliendo moneda hace oídos cita yo esto no es un país esto es un bar es decir que caen en momentos de una pornografía de una cosa tan

Voz 0874 06:57 no hay una simplificación que también dice mucho de lo que ellos piensan que es la inteligencia de sus votantes no ellos asumen que es un error que también cometen algunos medios de comunicación asumí que la gente que les escucha no tiene capacidad de reflexión de comprensión ellos ellos hablan es la sensación que da para una masa que consideran poco ilustrada

Voz 7 07:16 pues seguramente piensan pero a lo mejor es lo que piensan de sí mismos no en el fondo sin verbalizar lo entonces salgan porque ya digo es que yo es que no yo claro como yo procuro estar al día de cómo van las cosas digo pero bueno esto es no está es que no no no está en ninguna conversación política oyes esto ya digo es como si yo tuviera que decir a mis compañeros de IBM decir oye que estamos en IBM que algo de toda no nos importa no yo pues que estamos aquí con estos problemas en España en Europa y en el mundo no hay verdaderos y faltan análisis el otro día comentaba con un compañero de

Voz 9 08:04 de periódico eh

Voz 7 08:06 éxito que tendría hoy un periódico que fuera solamente interpretativo decir que interpretar a la realidad porque los datos ya los tenemos es decir en los datos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos somos receptores de datos pero Rato los datos no son información o datos se convierten información cuando se articulan y se pone a la SER

Voz 0874 08:28 yo yo yo de hoy en día la información no hay que darla ya está ahí

Voz 7 08:31 ya está ahí entonces tienes que articular para para que para que haya una concepción casi tú tenías con esto de Vox pero bueno si esto es esto es solamente una maniobra de distracción de la que van a vivir unos cuantos iban a vivir muy bien porque se han instalado pero eso pero ese discurso delirante absolutamente loco que tiene que ver con mis problemas sea que fuego además divo con los problemas de la sociedad en que vivo no los problemas de la gente que me rodea como os problemas de mi barrio no tiene nada que ver lo que pasa es que del mismo modo que tú estás capeando tenga pasas por Telecinco ya y están poniendo un programa repugnante y te engancha saben de chefs cubren te engancha a a ese discurso no

Voz 0874 09:19 oye esta mañana cuando ha llegado hace un buen rato aunque ya siempre estamos preocupados sobre la hora en la que llegas desde que hundía vivías me parece que en Canarias algo así

Voz 7 09:28 no es una hora menos

Voz 0874 09:30 hay que llegaste como el tiempo justo pero llegaste bueno entonces esta mañana ya te he dicho que echara un vistazo al periódico al país porque en la edición interior en el suplemento de ideas publica un adelanto de libro de Pedro Sánchez que se llama creo en tiempo de resistencia manual de resistió

Voz 7 09:45 bueno en sí

Voz 0874 09:48 de hecho es una doble página en firmada por él es como se presenta en el país con lo cual supongo que es un extracto literal de unas páginas que tienen que ver con el proceso de la moción de censura y te he pedido que lo leyera es también tú para hacer un poco un comentario de texto

Voz 7 09:59 sí

Voz 9 10:01 hay que aclarar que

Voz 0874 10:02 no es un libro escrito por él es un libro que parece surge de conversaciones que tuvo hoy es Irene Lozano creo la que le ha dado un poco una forma más literaria por lo que yo he leído este artículo o este adelanto que ha publicado El País tampoco ha dejado mucha forma literaria porque parece más bien la transcripción de entrevistas escritas en no es una

Voz 10 10:20 a la formula yo recuerdo que tú y yo hablamos de un libro

Voz 0874 10:24 los encanto a los dos que es Open de DGAIA de Agassi que de hecho no está escrito casi sino que son conversaciones con Inger que es un gran escritor americano que el luego las las convirtió en un libro que se leía maravillosamente no no sé qué nota le pones como escritor verbal a Pedro Sánchez

Voz 7 10:40 bueno esto yo creo que las autobiografías de la gente que no es escritora las deben ACB escribí escribir escritores que todo lo sea yo creo que se deben encargar de hecho hay así es una obra maestra la escrita por un premio Pulitzer osea que que yo creo que ha hecho bien en en en en carrera esto que decía Alfonso Guerra de presumir de que él ha escrito yo si mejor o peor es mi ha sido incapaz de leer un libro de Alfonso Guerra quiero decir que que está bien y este esto que publicado hoy El País de parece un capítulo de ese libro yo a Irene Lozano no la conozco como escritora pero este capítulo yo creo que está escrito con garra periodística sea creo que es un capítulo que engancha cuenta todo en los prolegómenos de la de la moción de censura ir cuenta cuenta la trastienda de la censura cuentas cómo se pone en contacto con Rivera de ciudadanos como Rivera luego niega osea cuenta esta miserias de la a la política yo hace algo que es muy curioso que cuenta de un modo verosímil no que es la piedad que siente por Rajoy porque después de haber sido enemigos bueno fue fue

Voz 9 12:06 fue fue fue

Voz 7 12:08 claro usted en que en aquella cosa de televisión no tenía dignidad de bien bueno pues después de eso cuenta que han pasado mucho tiempo muchas horas inevitablemente juntos sita en torno al ciento cincuenta y cinco exacto entonces que ahí desarrolla ciento está yo diría que cierta piedad no ACT por Rajoy y que entonces él tiene una dificultad para desalojar a Rajoy con la moción de censura

Voz 0874 12:39 básicamente hay una cosa

Voz 7 12:42 ya ya digo si de humanidad entonces por eso e invita varias veces en el Congreso desde la tribuna invita a que dimita dice incluso si usted dimite hoy la moción de censura queda anulada yo creo que está bien contado eso está contado en fin de un modo periodístico yo ha ido con gusto

Voz 0874 13:03 es curioso igual estamos arrancando una tradición de candidatos a presidentes que no pueden ser los sino publica publican un libro sabes que esa tendencia en Estados Unidos la empezó Kennedy hace un montón de décadas yo ahora tú no puedes aspirar a ser presidente no no publicas algo de trescientas páginas

Voz 7 13:21 bueno ahí la a cuestiones que el libro sea bueno o malo claro esto esa es la cuestión porque yo creo que es una autobiografía de Sánchez bien escrita porque además con su historial no que es la historia de un resistente y tal si está bien escrito pues será apasionante quiero decir no hay por otra parte biografía pequeña quiero decir que la biografía de ser en apariencia más nadie dijo una gran historia que contar si está bien escrito o sea que yo no no me parece mal que publica libros no que me parece mal es que publican libros malos o que ellos se enfrenten a fuerzas que no tienen quiero decir que alguien que no ha escrito que no tiene oficio pues no lógico es que Lady Gaga un escritor en fin con el que más o menos con Patinir oye escribiría mi autobiografía

Voz 11 14:10 entonces se quedan graban

Voz 0874 14:13 horas y horas de conversaciones y ese escritor lo cambia

Voz 7 14:15 te claro es algo decente diré eso es eso eso pues eso se articula se quita años a mí me parece un ejercicio fascinante si el personaje te gusta tú tú lo has hecho alguna vez quien no no lo he hecho yo he hecho muchos reportajes que eran maquetas como maquetas de eso no

Voz 9 14:35 siempre he pensado que que

Voz 12 14:37 yo que yo haría Georgia con gusto personal pero yo lo yo quería ese libro fuera de quien fue nada

Voz 7 14:42 claro porque porque además hay tiene una ventaja enorme y es que material te viene de fuera no claro y tú puedes ser aséptico en la manera de contar tú te viene fuera tú no tienes que iba tuvo que tiene que hacer es seleccionar y articular que es lo que haces cuando escribes ficción pero sí pero depende también darle una épica que a lo mejor el personaje no tiene no que bueno si estás dando una épica que personas que no tiene estás mintiendo sino Nico es bueno tampoco importa mucho para ver si lo hace su no a a

Voz 0874 15:13 Cal por ejemplo que yo yo creo que vendería bien tienes libro nuevo pronto por cierto

Voz 7 15:18 no se puede contarlo no si si sale sale no habría estamos ya estoy acabando el corregir las pruebas y es que se va a titular la vida a ratos no diario es un diario sí pero eso es un diario que no está estructurado a modo de velocidades convencionales es decir que no pone dieciséis da sino que estás capturado en semanas semana uno semana dos semana tres etcétera no hasta a ciento y pico semanas Ivo dentro de cada semana pues no lunes martes no no siempre están todos los días hay veces que hay en un viernes además por ejemplo

Voz 9 15:55 pero cada semana es una unidad narrativa porque generalmente es lo que sucede en lunes

Voz 7 16:03 toma de algún modo el viernes

Voz 9 16:05 entonces todas las unidades

Voz 7 16:08 las dan lugar a una unidad narrativa mayor

Voz 9 16:11 que sea un libro que que es muy novelesco porque porque claro mi vida transcurre siempre en lo mismo

Voz 7 16:22 los espacios no pues que vengo a la radio por ejemplo o en un taller de escritura un supuesto talleres de escritura creativa donde los alumnos y yo nos llevamos fatal odia en fin pero es un poco autobiográfico también si si no es completamente autobiográfico lo que pasa es que la realidad me estaba también como quieras la realidad cotidiana está dista desde el delirio no es un pequeño delirio cotidiano

Voz 0874 16:49 bueno pues hablaremos cuando salga que será más o menos cuando

Voz 7 16:51 en Abrines no vale pues hombre te cuento

Voz 0874 16:54 te con San Jordi entonces

Voz 11 16:56 Justo sale hacia el cuatro

Voz 7 16:59 cinco días XXIII estamos en Sant Jordi se ha pues

Voz 0874 17:01 ya sabemos cuál va a ser uno de los más vendidos seguro oye hay un teléfono dejamos siempre que vienes esto que llamamos un poco el consultorio de Millás por si alguien quiere hablar contigo sobre cualquier historia porque no se plantea muchas veces quiere saber tu opinión sobre las cuestiones más variadas o a lo mejor algo de lo que hemos hablado ahora o algo de lo que vamos a hablar a partir de ahora es el número de teléfonos el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve es un número de whatsapp así que pueden también enviar una nota de voz au o dejando en su mensaje y lo leemos por si quieren cualquier consulta con Juanjo Millás seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve vamos a averiguar que esta sección no no tiene realmente nombre lo llamamos las edades de Millás de alguna manera para en cierto sentido pero es la sección en la que Juanjo va a sitios vamos a ver adónde ha sido esta última semana

Voz 1365 17:54 Juanjo parece More dos novios que venimos saber nuestro pisito

Voz 9 17:56 pues sí porque varias casas aquí en construcción pero que dio tan bonito para la sierra no que azul las montañas nevadas todo la Sierra Nevada sí fíjate eso cuando llegue antes oro líquido a mira yo creo que debe ser ésta no creo que no están esperando actos

Voz 1365 18:17 hola Daniel qué tal como está el ex Juanjo cantado hola Hipatia de bienvenido sea

Voz 13 18:26 pues muchas gracias a nuestra en casa es pequeñita vez que ahora acosaba habrá otras alrededor

Voz 9 18:35 eficiencia energética fácil House gasto energético casi nulo quiere decir que una vez que la calientas

Voz 14 18:43 no pierde ya en la temperatura interior que va preparada ahí estudiada de tal manera que una vez que es el ambiente interior se ha conseguido la temperatura de confort hayan la temperatura que haya en el exterior por el interior se conserva no hay sin gasto sin aporte demás calefacción o más aire acondicionado que este tipo de casas no lo lleva pero esto esto

Voz 9 19:08 significa

Voz 11 19:10 un ahorro brutal no enorme enorme en torno

Voz 14 19:14 se calcula entre un ochenta o noventa por ciento de ahorro frente a una casa normal convencionales no necesitas abrir las ventanas para ventilar no es necesario se pueden abrir

Voz 8 19:25 sí

Voz 14 19:26 pero no es necesario

Voz 15 19:28 que viene el horno del pan

Voz 1365 19:30 David Panadero se da cuenta claro necesitamos Cascos no porque todavía esto

Voz 11 19:38 da un poco a los ponemos el mismo

Voz 0874 19:55 Paqui Ramos y tú os fuisteis a visitar una casa pasiva cuéntame lo que sepas o lo que sabías cuando llegaste lo que acaba de decir este mes muy interesante noventa por ciento de ahorro energético

Voz 7 20:06 si no yo sabía muy poco pero me había llamado la atención día paseando por Asturias el campo vive una casa que estaban haciendo esto sabes que en todas las casas ponen en un cartel que pone el arquitecto todo esto ponía a casa pasivo yo era una casa muy curiosa porque así como la que vivimos en Rascafría por afueras una casa convencional esta tenía mucha madera y a mí me interesa mucho la arquitectura porque creo que la arquitectura a través de la Historia de la Arquitectura contamos la historia

Voz 11 20:37 de del cuerpo no

Voz 7 20:40 es decir cuando un niño y me dices que pinte una casa te dibuja una cara te dibuja la típica estar con las dos ventanita arriba en la puerta a una cara es decir la la casa es una representación del cuerpo si están aparte da delante por la que entre en los alimentos sin aparte ya que sacamos la basura en fin no me voy con esto pero siempre me ha interesado mucho esta esta cosa no entonces claro yo pensaba ICADE empecé a leer cosas en Internet sobre casas y entonces me pareció fascinante que el objetivo de la casa pasiva fuera el ahorro energético cero pero manteniendo una temperatura dije caramba cuando cuando ya por la vía de la representación del cuerpo no se puede llegar a más ahora queremos que las casas tengan como mamíferos una temperatura constante no es además que no venga de fuera casi sino que venga de dentro de manera que que estas casas mantienen una temperatura constante sin apenas corte osea quiero decir es espectacular estuvimos en otro día con en plena sierra con un calentador Diego con encantador con un secador de pelo la calientas ya está ese caos es decir que cuando esas casas tienen más temperatura de confort que ha decidido usuario podríamos decir que esas casas tienen tienen menos que llenan Morenda tiene tienen hipotermia no

Voz 12 22:13 como como son

Voz 0874 22:15 físicamente digamos arquitectónicamente cuando es una casa normal

Voz 7 22:17 bueno a mí me ha sorprendido porque la idea es que ellos

Voz 9 22:20 tenía es que tenían

Voz 7 22:23 parece más formales porque en las que yo había visto sobre todo en Asturias paseando porque ves muchas casas unifamiliares y siempre tenían rarezas desde el punto de vista o que tenían mucha madera por ejemplo es sobre todo la abundancia de madera in también algunas formas digamos que salían un poco de lo convencional no sin embargo cuando fuimos a ver está el otro día Paquillo me sorprendió que es una casa absolutamente convencional y luego ya no sé

Voz 9 22:55 explicaron que efecto

Voz 7 22:57 vivamente una casa pasiva puede ser como tú quieras incluso una casa convencional la puedes pase bizarro

Voz 0874 23:05 una de las personas que recibieron allí fue Daniel miras que es arquitecto de iniciativas sostenibles se dedican al diseño y a la construcción bioclimática que Daniel cómo estás o la buenos días se portaron bien Juanjo y Paqui sí sí muy bueno porque supongo que lo primero que harían sería abre una ventana que es lo último que se debe hacer en estas casas no

Voz 8 23:22 bueno precisamente no estaban más emocionados con el confort que está dónde

Voz 0874 23:26 piense hablando un poco primero de lo básico técnicamente digamos como tienen que ser los muros como tienen que ser las ventanas como se construye estacas bueno el objetivo principal es conseguir el máximo

Voz 8 23:37 conforme y con el mínimo consumo en Algete no energético no como has dicho Juanjo

Voz 11 23:42 pero para eso da igual

Voz 8 23:45 el el tipo de construcción que empleamos el caso es seguir las mismas los mismos criterios de diseño en todos los edificios para conseguir ese objetivo ir en la casa que vieron fue es una casa de construcción tradicional sólo que tiene un aporte extra de calidad para conseguir ese objetivo no estamos hablando de muros con una gran aislamiento es una casa que además está es muy hermética estará prácticamente sellada y que el confort interior se consigue a través de una máquina de ventilación que es la que intercambiar aire exterior con el interior entra aire fresco siempre se filtra es un aire magnífico y luego Leire viciado sale ya así funciona sólo a la casa no es necesario un aporte extra de de energía si acaso hay como esto siempre es subjetivo no hay gente que es más calurosa digamos más Friolera o una pequeña estufa biomasa como vivimos allí en Laura es suficiente para aportar un poco más de calor a la casa Hay llegar a quien lo desea

Voz 7 24:46 bueno aquí yo me me gustaría hacer un par de puntualizaciones que muy interesante no es decir en la casa y igual que nosotros tomamos aire al respirar ha ido carbónico no cogemos lo exige sabe esto tenemos nuestros propios filtros en la nariz hay filtros a las grandes capítulos no en esta por eso digo muy orgánico no en esta casa cuando toman el aire de fuera resulta que si hay de llega

Voz 11 25:18 mira a tu domicilio más puro

Voz 7 25:22 con qué hay fuera es decir si si tú haces una casa pasiva en medio de la Gran Vía la contaminación que tenemos el aire que respira harías dentro de tu casa sería más puro que el de la sierra porque tiene doscientos y luego expulsa digamos en anhídrido carbónico es decir es una casa que respira no está haciendo la publicidad maravillosa

Voz 0874 25:43 durante de la compraría en una casa en la que no entró

Voz 7 25:46 el polvo

Voz 8 25:47 no de hecho los nipones ni polen ahí hay filtros para todo de todo tipo de hecho hay también para gente alérgica y es realmente lo que está entrando dentro la casa es una excepcional casi es verdad que estás mejor dentro de la casa los alérgicos lo agradecen mucho

Voz 11 26:03 que fuera las ventanas

Voz 0874 26:05 tienen que ser supongo pues bueno si es que existen ventanas noche imagine a este tipo de casas como si fuera casi una cámara acorazada

Voz 13 26:10 no no no en realidad el único que cambia es la calidad de las de los materiales

Voz 8 26:15 una no las ventanas son muy buenas prestaciones eso sí lo que vieron allí eran ventanas muy grandes y con una trashumancia térmica muy buena con varios triples en se trata de evitar que la energía que tuvo como las dentro de la casa se salga al exterior se haya reacciones entonces la casa está funcionando como un termo todo lo que tiene dentro lo retiene a poco que sea ahí tampoco deja pasar el calor o el frío del exterior

Voz 7 26:41 esto perdona esto que decían la estufa porque personas así por conceptos muy rápidos esto que él decía esta casa tiene una estufa de biomasa una estufa de biomasa sabes que sólo son una estufas que a mí me encantan que eso que que se alimentan con por ejemplo con cosas de pela es que son una no es Margarita una maleta ella sí hubo un unas virutas como unas virutas muy pequeñas pero que están hechas por ejemplo de una entre otras desperdicios no que ya entonces claro y biomasa porque esa pero resulta que es muy sostenible porque estás en estas estufas son magníficas porque tú hechas tú coges un saco de huesos de aceituna digo yo de esto no piensa aún no hechas la estufa va cogiendo a medida que lo necesita para mantener una temperatura que tú has decidido que tenga tu casa no y luego tienen una llama visible hace muy bonito porque es que tiene la llama de la chimenea no el caso es que una estufa de estas que son de una sencillez atroz no hay nada más sencillo

Voz 11 27:54 mantiene con

Voz 7 27:57 quisimos gasto una casa en plena sierra de Madrid date cuenta que hablábamos que si tú te gastas en gas y electricidad al año cuatro mil euros esta casaca estaría cuatrocientos diez veces el año es espectacular

Voz 0874 28:13 es donde más fría en verano también

Voz 7 28:16 bueno bueno no no es que éste es que es que eso claro es que es un es un organismo vivo por lo tanto en el verano del mismo modo que nosotros buscamos el cuerpo se adopta la temperatura buena para el verano

Voz 0874 28:29 claro vamos a escuchar no no hay ahí Deacon

Voz 7 28:32 accionado una una vez que entró es

Voz 0874 28:35 vamos a ver en qué os fijáis

Voz 7 28:37 bueno aquí estamos ante una ante una casa de aspecto absolutamente convencional es decir si no nos dijeran que es una casa pasiva no sabríamos

Voz 1365 28:47 pero y necesita algún material especial aparte de estar completamente aisla

Voz 14 28:52 era materiales especiales como tal no lo es más bien la manera de colocar ciertos materiales para conservar siempre esa temperatura interior todo el aislamiento va por el exterior de la vivienda impide que la temperatura que pueda acoger la fachada pase al interior

Voz 9 29:12 no funciona como un terno igual que la fachada exterior se enfría pero ese frío no traspasa se queda en la piel digamos de la casa

Voz 14 29:22 exactamente se queda siempre en la capa exterior de la vivienda tanto el frío como el calor y aún así se hace una prueba que se llama programador test que se mide la cantidad de aire de filtraciones de aire que hay del interior y el exterior luego viceversa se impulsa se extrae aire a presión mide la cantidad de aire que puede entrar o puede salir de la vivienda a partir de cero seis renovaciones hora la casa es pasiva eso que en qué se traduce en que practicamente no necesitas calefactor la más que un poquito IS calor se mantiene durante todo el día

Voz 9 30:02 esto no la casa ventilada osea sin sin perder sin perder calidad de oxígeno siempre de calidad activamente

Voz 14 30:09 llevamos un sistema de ventilación mecánica controlada que lo que hace es es es impulsar aire del exterior pasa por una serie de filtros pasa por un intercambiador de calor para que el aire que sale CDS calor al aire que entra hilo reparte por toda la casa en esta casa que es lo que se consigue una cálida de aire

Voz 11 30:33 presionante como usted

Voz 7 30:35 en la sierra como si no mejor

Voz 9 30:38 por qué

Voz 14 30:40 el tema de pólenes los filtra todo a caros los free lo filtra todo eh la poca contaminación que pueda ocurre que puede tener aquí nacida que también filtra todo hasta el polvo la casa está limpia que es profesor tienes los muros la la estructura del muro son bloques de estar morcilla de veinticuatro de espesor luego ya la capaz de de ya espesor total veinticuatro más dieciséis porque casi cuarenta y cinco casi medio metro no en una casa convencional cuál es en expreso y cuatro entre veinticuatro y treinta mitad de pena

Voz 11 31:20 no no aislamiento también sí que no pasamos sí que nos vaya enseñado emocionado

Voz 17 31:29 eh

Voz 0874 31:32 qué tipo de de casas Daniel entonces tiene que ser individuales necesariamente podrían ser bloques de viviendas

Voz 8 31:38 a cualquier tipo de construcción de hecho hacemos también bloques de viviendas Si incluso escuelas sí claro para públicos de uso de plástico estándar pase y House que es el que utilizamos nosotros se puede aplicar a cualquier tipo de edificio en cualquier tipo de clima y con cualquier sistema constructivo

Voz 0874 31:58 los materiales son mucho más caros no solo

Voz 8 32:00 los mismos que ya conocemos quizás haya algunos que todavía no hay en España por ejemplo no se conocen más que materiales y máquinas por ejemplo la máquina de ventilación viene de Alemania porque aquí en España pocas se hacen esperemos que se haga en a medida que pasa el tiempo más no porque esto en realidad es el futuro y el mercado se tiene que poner un poco las pilas al respecto

Voz 0874 32:22 tenéis alguno de los dos en la cabeza cuál es el perfil de la gente que puede demandar este tipo de casas estamos hablando del clásico urbanita que se mude a la sierra a Galapagar o algo así no no cualquiera cualquier

Voz 8 32:33 era el que tenga consciencia de que necesita ser respetuoso con el medio ambiente y a la vez tener una un aporte de calidad y en su casa en cuanto a confort aire limpio y sobre todo el mínimo consumo energético es decir que va a ahorrar muchísimo dinero cualquiera piense eso está pensando en una caso pasiva

Voz 7 32:52 claro se puede ser puede en fin uno hacer una casa pasiva por razones egoístas porque no va porque en fin las facturas que nos llegan abren invierno de sin electricidad Nos dejan temblando no y eso pero pero esto del realmente debería ser impulsado colectiva veinte hasta el punto de que a partir de una fecha debería estar prohibido hacer Class casas no pasiva la porque es que el ahorro de energía ese tan cañí el ahorro de energía sin grandes costos quiero decir que que no cuesta mucho más ahora no lo voy a explicar a Daniel hacer una casa pasiva qué hacer una casa convencional sin embargo ese poquito más que te cuesta se amortiza enseguida es decir que debería ser obligatoria por una cuestión de sostenibilidad

Voz 11 33:40 no claro efectivamente ahí

Voz 0874 33:42 hay una casa se puede reconvertir en casa pasiva una casa convencional si también lo aplicamos los mismos diseños si lo vemos criterios de diseño pasivo a cualquier

Voz 8 33:52 vicio

Voz 10 33:53 sí normalmente en una vivienda

Voz 8 33:56 ya ya existentes más complicado llegar a los límites que nos marca el K2 pero se puede hacer a los límites un poco más superiores pero se consiguen hacer casas pasivas igual me lo creo

Voz 0874 34:06 supongo que requeriría casi revestir la casa de un muro extra cambiar las ventanas

Voz 8 34:10 sí básicamente ejemplos que también estamos haciendo nosotros en el estudio como rehabilitación integral de edificios de viviendas y que no tienen casi aislamiento porque son del año setenta o de ochenta Chendo los años ochenta y entonces les damos aislamiento les estamos en una buena carpintería de máquinas de ventilación adecuadas y las pasividad vamos

Voz 0874 34:31 lo lo cierto Juanjo yo yo creo que hay unos modelos nuevos de de Vivienda o modelos nuevos de vida incluso hemos hablado de las pasé House es yo había una cosa de la que también quería hablar un momento que sean puesto extremadamente de moda en Estados Unidos que son es las aquí quiero que la llaman las micro casas sabes lo que es no son unas se casitas de veinticinco metros cuadrados prefabricadas digamos que tú puedes llevar de acá para allá podría ser como antiguamente llamábamos una Ruth pero no tienen ni mucho menos aspectos de de lado en España también se hacen en os acompaña Francisco González es el gerente de Lee França empresa en Asturias precisamente que fabrica este tipo de viviendas están SER Gijón cómo estás Francisco buenos días

Voz 11 35:14 hola muy buenos días estamos bien

Voz 0874 35:16 empezasteis con el negocio hace ocho años

Voz 11 35:18 a cuatro fueron burocracia porque

Voz 0874 35:21 claro que tampoco sé si si las leyes que afectan a la vivienda y los impuestos que afectan a la vivienda son aplicables a casas como los que vendí vosotros

Voz 18 35:28 no gracias al tipo de remolque que utilizamos en la construcción nosotros estamos exentos de impuestos como el IBI también de sacar licencias como todo tipo de construcciones

Voz 0874 35:40 claro vosotros habéis tiene una exposición se que fueron miles y miles de personas pero no ven visteis ni una sola casa luego ya el siguiente año Bendit es alguna el negocio va prosperando

Voz 18 35:51 sí a ver cada año hay que tener en cuenta que el mercado en España es un mercado difícil para todo este tema de tendencias nuevas

Voz 7 35:58 lo todo lo que sea casa construida

Voz 18 36:01 aunque se sale de lo típico que también me imagino que la habrá pasado los de paz House me imagino que es una un poco un mercado difícil pero bueno poco a poco como bien dijiste el primer año fue más que de contacto y poco a poco la gente va abriendo la mentalidad que vamos teniendo cada vez más clientes

Voz 0874 36:17 son casas de unas medidas máximas de dos y pico de ancho creo que trece de largo justo el alto que da para hacer a lo mejor una planta inferior IBI poner una cama casi pegada al techo como quién dice en Estados Unidos todo esto tiene su origen en el huracán Katrina es construyeron unas pequeñas casas las llamaron las cabañas Caterina de hecho y a partir de ahí luego se ha convertido en una moda y de que mucha gente está aprovechando para poder vivir pero claro hay una diferencia con Estados Unidos Francisco es que allí el precio de la Tierra es mucho más barato que aquí

Voz 18 36:47 exactamente aquí lo que estamos encontrando nuestro proyecto cuando empezamos con él fue mirando más encara a gente que tenía a herencias o terrenos edificables que no podían permitirse el pagar licencia y arquitecto ya que invertía en una gran cantidad dinero y luego no les quedaba capital para construir o gente que por ejemplo aquí en la Costa en Asturias tiene muchos terrenos afectados por Costas a otras limitaciones que no les permitían hacer ningún tipo de de fin de semana entonces para esa gente fue lo que nació esta idea

Voz 0874 37:17 es que esta perdón por estas casas

Voz 7 37:20 las que son casas móviles no esto no es afecta a la regulación de que no se puede construir a menos de medio kilómetro de lo que sea de mar o se pueden poner en un terreno rústico

Voz 18 37:34 se podrían poner un terreno rústico en zona industrial en zona feto cosas en cualquier sitio ya que haber ahora mismo hay un vacío legal en España porque nosotros realmente lo que estamos utilizando es una plataforma de carga homologada entonces nosotros legalmente según dice la burocracia aquí en España no superando el ancho máximo para circular que son dos cincuenta y cinco el largo máximo que podemos llegar que son tres metros y medio y el alto para circular por carretera que serían cuatro metros podemos estar parados en cualquier tipo de superficie el tiempo que nosotros queramos

Voz 0874 38:07 a cualquier finca de cualquier comunidad española se puede plantar una de estas casitas pero en algunas Comunidades yo creo que está regulado que este tipo de casas no tengan baño porque tienen baño se considera vivienda no

Voz 7 38:18 sí

Voz 18 38:18 no haber en todo en todas las provincias siempre intentan buscar una coletilla o buscar algo para poder buscar una impedir no que podamos avanzar un poco hay un decreto hay una ley que dice que toda finca que no tenga conexión a saneamiento público tiene el derecho de poder poner un servicio un aseo llamémosle como queramos instalar una fosa séptica lo que está prohibido son los antiguos pozos negros que se fabricaban antiguamente por tanto siempre cuando la fosa séptica sea homologada instalada una presa una empresa que esté homologada para ello nosotros no tenemos ningún tipo de problema siempre y cuando nuestras conexiones sean flexibles si pusiéramos un tubo rígido amar haríamos la construcción al suelo y ahí es lo tendríamos problemas con los ayuntamientos

Voz 0874 39:03 vale vale vale total que en Asturias por ejemplo que es donde tú eres dices que se pueden alquilar terrenos por unos sesenta euros al mes en una casa de las vuestras puede estar entre las

Voz 7 39:14 treinta y cuarenta mil euros creo no exactamente

Voz 18 39:16 totalmente equipada para entrar a vivir cocina

Voz 7 39:19 yo todo electrodomésticos

Voz 18 39:21 divisiones todo si si vive más de una persona

Voz 0874 39:24 hay personas que se lleven muy muy bien

Voz 18 39:26 bueno eso también fomenta la unidad matrimonial cuántos metros cuadrados son unos cuarenta y P el modelo más pequeños son veinticuatro metros y medio podemos llegar hasta cuarenta y ocho metros cuadrados

Voz 7 39:38 no cuarenta y ocho metros cuadrados ya es un apartamento para una o dos personas teniendo en cuenta las tendencias a las que va a la gente no

Voz 0874 39:47 sí sí bueno pero son cuarenta y ocho metros cuadros de los cuales algunos son están digamos pegados al techo pues lo que yo he visto en en televisión

Voz 18 39:53 metro XXV de altura siempre y cuando nosotros luego vamos pues la construcción podríamos llegar a cuatro metros cincuenta o de altura para con un permiso que tenemos

Voz 0874 40:02 ya pero como como los que están arriba si te levantas por lo vayan no no te acuerdas que éstas no puede ser un buen susto como deficientes son Francisco

Voz 18 40:12 nosotros lo que intentamos es también como la Spacey Jabois intentamos crear un microclima en el interior lo tenemos un poco más difícil por culpa de que nosotros no podemos irnos a tabiques tan anchos como sería una construcción estándar porque limitaría hemos mucho el el ancho de interior de la construcción no obstante como tramos una cámara también en la parte inferior porque las casas levantadas del suelo cincuenta centímetros va muy bien aislada como aislamiento que por desgracia no lo de que en España estamos trayendo lo también de Estados Unidos pues entonces que generamos un clima no tan constante como el de la spas y Huff que estuviese hablando ahora pero si con una variación mínima te quiero decir que tenemos tenemos una casa colocada en Murcia que ha estado va a más de cuarenta y un grados el verano pasado ha habido una temperatura interior de veinticuatro grados aproximadamente

Voz 8 41:00 ya

Voz 0874 41:01 pero los materiales son básicamente madera

Voz 18 41:03 era lo que es la estructura principal que va oculta es todo madera tratada traída de Alemania laminada todo con un sistema de anclaje especial que traemos para nosotros

Voz 0874 41:12 claro pero de Juanjo yo creo que esto abre un nuevo horizonte de posibilidades yo me voy a comprar una en Asturias

Voz 12 41:17 claro es que es que la nueva

Voz 7 41:21 la arquitectura es que no somos conscientes no es éste el que decíamos antes no que esto está sucediendo un poco a en la visión periférica de nuestro miradas estamos mirando un sitio esta porque una revolución por ejemplo de los prefabricados Ésta pero fíjate esta imagen de la casa muy bien yo recuerdo de alguna película americana de ver un camión por la cartera llevando una casa es una imagen que tengo en España no he visto por lo menos dos veces que me he tropezado porque es es como muy surreal ver el prefabricada quién sabe pero es que el otro día día de los los prefabricados verdad Daniel entonces claro los prefabricados es que ahora te pueden llevar una casa porque llegada prácticamente desplegaron en el lugar y esto esto es muy bueno desde el punto de vista de la sostenibilidad que es fundamental a sostener la sostenibilidad fundamental es fundamental el punto de vista de precio porque qué precio qué precio nos ha dicho Francisco de treinta y cuarenta mil una de cuántos metros

Voz 18 42:24 el retrete cuarenta podríamos estar hablando de unos treinta treinta y que es un apartamento para una persona cuidado hecho a medida eh tú lo puedes decir yo quiero una zona

Voz 7 42:32 no claro hecho hecho hecho a medida bueno es que todo esto quiero decir todo esto impulsado desde la política por ejemplo lugar de hecho

Voz 12 42:42 las conversaciones que solucionaría todo

Voz 7 42:45 entonces problemas de habitabilidad no ya es espectacular no somos conscientes dijo el otro día no se enseñaba Daniel un material que era una especie de resina sintética no sé qué era que tendría unos quince centímetros de grosor ya que por un lado unas caras podía estar fría diga otra de las caras podría estar caliente no que material era ese

Voz 12 43:09 si bueno era una bien sencillo si fantástico que sí que ya existen en el Merinero yo es que voy voy yo voy por la calle voy mirando

Voz 7 43:19 las pensando siempre para arriba no sé si voy diciendo en ese ático viviría en ese no es nuestro cuando voy por por el campo también voy mirando mucho las casas y entonces estás viendo que están pasando cosas en el mundo de la arquitectura pero son fantasmas está

Voz 0874 43:36 Nos dando cualidad que no está estamos acabar ese paseo que hicisteis por la por la casa pasó

Voz 11 43:41 sí

Voz 13 43:43 vamos a un sótano si no te preocupes que cuadro dentro

Voz 7 43:50 cuánta tiene esta casa sesenta y cinco

Voz 13 43:53 pues este es el ahorro no es más que una bomba de calor esto es una unidad compacta normalmente el los termos como cualquier bomba calor tienen no unidad interior y una línea exterior que es el típico ventilador que veis en todas las fachadas este no estoy modelos compactos no necesita unidad Exterior y esta otra máquina es el la máquina de ventilación mecánica controlará cuando entra el aire llega la máquina la máquina tiene un un intercambiador que hace que sea una máquina muy eficiente unos Phil los esos filtros lo que hacen es purificar el aire de fuera te lo pasa con una calidad excepcional la casa y cuando sale pues ya sale la viciado directamente fuera sin sin tocar absolutamente nada de ventanas Ny

Voz 9 44:42 y hay un ordenador que controla que todo eso

Voz 11 44:45 no pero consume lo que una bombilla

Voz 7 44:48 mantenimiento esencia que tiene pocas avería

Voz 9 44:52 nada no casi no necesita

Voz 11 44:53 mantenimiento de mantenimiento es cada x tiempo según marca del fabricante retirar los filtros y cambiarlos por los nuevos cuando un coche exactamente igual cuánto cuesta esta casa cuánto cuesta está en un ratio aproximadamente de de unos mil dos cien

Voz 14 45:14 estos euros metro cuadrado

Voz 11 45:17 aquí en en la zona en la que está no no no la construcción general ciento veinte mil euros

Voz 14 45:24 esta casa tendría un consumo de unos cuatrocientos euros cuatrocientos quinientos euros al año con una convencional estamos hablando entre cuatro mil

Voz 13 45:33 cinco mil al año es una Esquerdo crees que fruta Nador está la diferencia como os explicaba Enrique de que es un ochenta o noventa por ciento más eficiente una casa normal

Voz 11 45:44 has convencido Juanjo Millás una yo sí yo si pudiera claro que yo si pudiera me pasé

Voz 7 45:51 tengo

Voz 11 45:52 claro porque es que es que en

Voz 1365 45:55 así evitar una casa ya construida sale muy caro

Voz 13 45:58 las estamos haciendo de hecho tenemos reformas de casas grandes y lo estamos haciendo no hay ningún problema

Voz 11 46:04 el único problema por llamarlo de alguna forma es que perdería es un poquito de de metros metros interiores porqué porque se actuaría por el interior

Voz 13 46:14 dónde queda no

Voz 14 46:18 no qué te ha parecido pues mira estoy

Voz 9 46:21 tras la verdad comprendido pues claro de tenía tenía curiosidad por ver nada no dentro de cincuenta años

Voz 19 46:28 los las casas será

Voz 9 46:31 Kaká entraran con el aliento de la gente

Voz 1365 46:35 como cuando tú te calentar las manos

Voz 7 46:37 nosotros somos calefacción claro por eso Dios

Voz 14 46:40 generamos calor dentro de esa vivienda

Voz 13 46:42 algo que por ejemplo estaba lo mejor cenando ochenta

Voz 9 46:45 de calor terreno no hay algún sitio donde den Torres dos

Voz 1365 46:55 en la sierra comerte un torrezno un crimen en realidad lapas y Faus letra

Voz 0874 47:15 estas escasas frías unas torreznos y tienes calor para todos y si el terreno ahí en medio y no se enfría nunca oye vosotros también intenta estéis tenía es no

Voz 8 47:26 sí sí sí nosotros hacíamos también micro casas que las llamábamos basándonos en este concertada es americanas Si bueno lo lo probamos lo probamos hecho hicimos alguna y bueno es más que nada porque el concepto nos encanta el creemos que es una solución la sociedad actual que que no puede costear de ninguna manera una casa tradicional entonces es una manera

Voz 7 47:52 que que está presentando para

Voz 8 47:55 para poder vivir dignamente aunque sea en poco espacio también hay que adaptarse poco espacio no porque

Voz 0874 47:59 sí hombre para vivir todos los días quizás pueda ser inconveniente pero si es para segunda vivienda por ejemplo en el campo

Voz 8 48:05 sí sí sí totalmente bueno lo que no es más pedí en lo que más me pedían suelen eran viviendas de primer uso no sé si era pequeñas familias gente joven que

Voz 7 48:16 otro caso Francisco igual primeros no

Voz 18 48:18 sí sí nosotros pensábamos que iba a ser gente de más de cuarenta años quizás como segunda vivienda o fin de semana y como bien está diciendo el compañero que estéis allí en nuestra sorpresa fue que gente de más de veinte años querían como primera vivienda para poder tener una killer un coste bajo poder disfrutar más del tiempo libre

Voz 12 48:38 pues por una dificultad que hay de acceso a vivienda una persona de treinta años puede vivir pero sí

Voz 7 48:45 exactamente en un apartamento de treinta y cinco metros cuadrados yo he vivido está ya estás bien no con la cocina integrada en el sábado en un dormitorio baño sea que es una solución es una solución pero plano

Voz 0874 49:00 también también de de tu situación vital no está tan de moda en las teorías de Mary cuando sabes bien esta mujer que siempre te dice que tienes que tirarlo todo básicamente pues oye te llevas tu casa en en dos pero prácticamente no practicado antes hoy os agradezco mucho la conversación a los dos Francisco González que es el gerente de libranza esa empresa de Asturias que fabrica este tipo de micro viviendas las llamáis así no micro viviendas

Voz 18 49:25 mi casa sobre ruedas pero sí casa sobre ruedas

Voz 0874 49:28 importante que sobre ruedas para que no haya ningún ningún problema legal esa que has estado en SER Gijón así que gracias también a los compañeros por abrir la emisora Francisco un abrazo

Voz 7 49:36 igualmente sólo Daniel miras

Voz 0874 49:39 de iniciativa sostenible gracias Daniel suerte con las casas desgracia es un descuento a Juanjo

Voz 12 49:46 muchas gracias hasta luego

Voz 2 49:55 adiós

Voz 0874 50:03 en los despedía desde ahí supongo que será alguien de Sergio y tenemos un par de llamadas Juanjo de gente que quiere hablar contigo sobre seguramente alguna barbaridad que habremos dicho en nuestra conversación al principio de esta de este programa Juan José desde Zaragoza como estás Juanjo buenos días hola buenos días

Voz 21 50:21 a qué tal muy bien bueno pues ni llamada era para preguntarles Juan José no no sobre lo que habéis hablado sino digo bueno si tengo oportunidad alguna vez de hablar con este hombre le preguntaré porque alguna vez que les le leído algún artículo siempre hay un fondo político analítico terapéutico etcétera no mi pregunta era sobre la clase política así que que piensas tu Juanjo Si a los políticos pues se les obligará o exigiera que para dirigir un país está en la oposición a hacer leyes etcétera pues hicieran análisis durante un una larga temporada unos años no para

Voz 18 51:00 análisis de salud mental quiere decir

Voz 21 51:02 se se psicoanálisis psicoterapia algo en salud mental porque yo desde fuera lo que vemos mucha patología escuchándoles no como pues mucho trastorno de personalidad pues diversos narcicista antisocial paranoico etc entonces digo pues no sé claro

Voz 12 51:19 a ver qué oye Juan José tú sabes que yo leí un informe muy serio

Voz 7 51:24 hace tiempo que está hay que decir

Voz 12 51:27 claro que la política es donde esa actividad que mayor cantidad de psicópatas reúne

Voz 0874 51:34 es verdad es verdad que es decir que bueno que pero que ayer entregó ayer programa habrá porque estábamos conversando por la mañana muy temprano con un catedrático en Psicobiología yo le decía esto que sobre todo cuando en Estados Unidos habido presidentes como George W Bush a Trump mucha gente dice bueno pero porque estamos exigiendo análisis médicos a los candidatos sino análisis de situación mental pero este catedrático lo decía que es eso muy complicado encomendado se complicó pero por otra

Voz 7 52:00 aparte claro tú dices joder esto de que de que esa actividad sea en reclamo de los psicópatas no pero por otra parte dices bueno pero mientras están ahí están sujetos porque vete a saber si estuviera en la calle sin duda

Voz 21 52:16 ya así lo el problema es cuando dirige en un país

Voz 0874 52:20 sí es tengo lo tiene un botón nuclear Juanjo eso es un abrazo beso en Bilbao está Brasilia cómo estás Basile buenos días

Voz 22 52:32 buenos días a los dos a ambos a todo el equipo

Voz 0874 52:35 bueno a todos los oyentes que te escuchan

Voz 22 52:37 sobre el dolor G Juanjo y mi mayor agradecimiento por todos los reportajes que estuvo al que usted hace porque no reporta mucha visión de la España profunda verdad

Voz 23 52:48 bueno hoy no está claro si hoy exacto

Voz 22 52:51 no porque el caso ya soy muy bonitos muy muy interesante bajo el anterior oyentes se ha adelantado a mí sobre este tema y en cuanto a la política la primera parte del programa de verdad como esto es doce se habrá que hacerle un examen a todos los políticos para que sea el invite a Michel es exija con un examen psicológico hegemónico de todos los tipos esa que sean políticos auténticos no podemos permitir que estos bancos de la política española se llenen de una forma tan banal para sólo defender sus intereses privados muchas gracias Juanjo por todo

Voz 12 53:32 gracias a usted decía qué bonito era sonido de ella no porque parecía que era una casa osea que se recibía como eco de sí de de la casa de los muros pasivos muros muy bien bueno veo que hay un consenso en los oyentes hay una preocupación realmente porque es que realmente la última semana en los últimos quince días hemos

Voz 7 53:54 estado sometidos

Voz 12 53:56 un estrés que no nos correspondía no que era que éramos inducido

Voz 7 54:01 a a a un grado de locura tremendo

Voz 11 54:04 no