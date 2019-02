que Sergio Ramos forzó la tarjeta o no forzó la tarjeta a mi me parece que la acción se explica en sí misma que no hace falta mayores especulaciones

Voz 1991

00:23

esta mente yo le voy a pedir al señor Solari que hombre que inocente sí pero gilipollas no somos quiero decir sabemos perfectamente cuando un jugador va a buscar una tarjeta o no no es la primera vez en la historia del fútbol Isaac hemos perfectamente cuando un jugador sabe si ven una amarilla se pierde un partido sí es importante o no es importante hombre que que somos tonto pues al al a veces pero gilipollas no insisto sea quiero decir que está muy bien que defienda a Suu a su jugador y que diga que es una pregunta acaricio esa canción ha ido directamente al diccionario para buscarlo para que no haya ningún tipo de error dice que es engañoso o induce al error también dice que se hace con habilidad para comprometer o hacer caer en una trampa el incisivo Sergio Quirante el compañero de De Gaulle en la pregunta tan caprichosa que hizo fue a ti y a ti qué te gusta zanjar los temas siempre han provocado la tarjeta o no para que quede bien claro si sustancioso pues que venga Dios lo vea quiero decir es una pregunta de lo más normal cuando uno ve una amarilla