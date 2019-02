'Los crímenes de Alicia', de Guillermo Martínez

Voz 1 00:00 muy bien

Voz 0874 00:30 casi la tercera parte de los españoles mayores de catorce años no le nunca un libro son cifras que los domingos a estas horas nos empeñamos en cambiarse y hemos pensado cuál es la sintonía que más le pega a la lectura y hemos decidido que era esta Óscar López cómo estás buenos días la verdad está muy bien intradía es para despertar sobre todo oye los datos son horrorosos yo sí yo creo que sí que lo son son mejores que los del año pasado pero ahí estamos

Voz 1648 00:54 hablamos de estos datos que ha publicado el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros que elabora cada año la Federación de Gremios Editores de España en colaboración con el Ministerio de Cultura y es verdad que es ha subido un poquitín pero es que esto es un desastre todavía para no para la gente que nos gusta leer porque por ejemplo el habito lector sigue estando por debajo del Índice de Desarrollo Económico y Social por dar cifras un treinta y ocho coma dos por ciento no nunca nunca en su tiempo libre y además hasta un dieciséis por ciento afirma que ni siquiera se le pasa por la cabeza coger un libro claro es decir esto es realmente preocupante es verdad que por ejemplo han notado que hay un leve ascenso de lectura pues en en en en redes sociales entrevistas en periódicos digitales pero pero puede leer yo tengo leer un libro es claro es que es que la situación es un poco delicada también es verdad que la gente joven le por ejemplo hay un dato que me parece muy interesante el alto porcentaje precisamente de lectores jóvenes en el setenta y ocho coma ocho por ciento de las mujeres entre catorce y veinticuatro años afirma leer al menos una vez al trimestre frente al sesenta y cinco por ciento de los hombres eso ya sabíamos que las mujeres siempre le más pero realmente la situación continúa siendo muy preocupante yo creo que hay que buscar soluciones a todos los niveles desde el propio sector editorial pero pasando por también por el por el mundo de la

Voz 0874 02:11 instituciones se convertiría al es fácil decir que ellos son los primeros que deberían actuar pero no sé muy bien qué podrían hacer sabes porque al final publican libros del rubios eso tampoco ayuda

Voz 1648 02:20 no lo que pasa es que también hay que hay que buscar sólo yo creo que hay que buscar soluciones transversales y el donde participe el Ministerio de Educación las comunidades autónomas las industrias culturales los medios de comunicación nosotros desde este espacio ya ponemos nuestro granito de arena pero yo creo que hay que buscar soluciones ya de donde participen mucha gente porque sino sabes qué pasa que al final nos pasamos la vida parcheado haciendo pequeñas campañas de promoción de la Ley de la Lectura que duran tres meses te gastas un dinero pero eso eso no nos lleva a ningún sitio si queremos tener en unos índices de lectura como los que encontramos en otros países europeos ya no decir los escandinavos yo creo que debemos ponernos las pilas y buscar soluciones de verdad en virtud de allí es educación educación educación

Voz 0874 02:59 no claro mejor ese revisan un poco los listados de los libros que se obliga a los chavales o la manera en la que se les obliga a leerlos a lo mejor el habito por la lectura quedaríamos

Voz 1648 03:07 por inculcar a no apoyar por ejemplo lo que son las bibliotecas escolares es verdad que se ha hecho una gran labor en las bibliotecas municipales las bibliotecas que están en la bueno en las ciudades las bibliotecas que son responsabilidad de las comunidades autónomas pero por ejemplo yo creo que queda muchísimo trabajo por hacer en las que en las bibliotecas escolares es decir no puede ser que una biblioteca escolar de un colegio por ejemplo sea responsabilidad de voluntarios del AMPA no puede ser no puede ser hay que prepara ahora una gente bien hay que dotar de buenas lecturas esas bibliotecas escolares porque es la manera es decir esos niños son los futuros lectores

Voz 0874 03:38 bueno vamos con una recomendación pues alguien que nunca ha leído un libro y ahora está escuchando que no creo porque lo siguiente de este programa me parece que se van todos a comprar el libro que tú siempre recomiendas damos una oferta es la novela ganadora del último premio Nadal los crímenes de Alicia de Guillermo Martínez publicada por Destino

Voz 2 03:56 eh

Voz 3 03:59 Carroll escribió a lo largo de su vida trece cuadernos eso primer biógrafo su sobrino Stuart Dobson fue quizá el único afortunado que pudo leerlos íntegros sabemos esto porque cita pasajes de todas sus cuadernos en su biografía inaugural de mil ochocientos noventa y ocho los cuadernos quedaron después arrumbado en la casa familiar y pasaron treinta años de silencio pero en el centenario del nacimiento de Carrol se reavivó el interés por su figura y los familiares se decidieron a exhumar y reunir todos sus papeles dispersos trataron entonces de recuperar los diarios pero descubrieron que habían desaparecido cuatro de los cuadernos originales

Voz 0874 04:40 Guillermo Martínez buenos días hola buenos días encantado estar con ustedes esta historia que acabamos de de escuchar es real pero tú la novela no te centrados en los nueve cuadernos que no llegaron en los cuatro que no llegaron te sientas en una página que faltaban uno de los diarios

Voz 5 04:56 si es así que fue realmente lo que

Voz 6 04:59 me motivó para escribir la novela Ayna

Voz 5 05:03 me parece fascinante tiene que ver con una páginas que arrancaron en la sobrinas nietas que quedaron a cargo de los cuadernos que esa refiere sobre todo una de ellas a una discusión que es una especie de partícula incertidumbre entre los biógrafos es una discusión que tú

Voz 6 05:21 o Carroll con la madre de Alice Liddell la niña que inspiró la novela Dalí

Voz 5 05:27 sea maravillas y a partir de esa discusión le prohibieron que siguiera viendo a las chicas Lidl digamos no entonces que había escrito Carroll en esa página eso es un misterio que se develó justamente Elena dio noventa y cuatro porque una jueguen dramaturga encontró un papel que tiene un resumen en una sola frase del contenido de esa página arrancada entonces bueno lo que dice esa frase ese de la en mi novela es parte de la intriga Inti también bueno hay una según intriga policial que tiene que dar con unos crímenes que parecen intentar un año través de que ese secreto no no se de a conocer

Voz 0874 06:11 hay una novela que es antecesora de esta Crímenes imperceptibles que tenga el alto al cine Alex de la Iglesia le llamó Los crímenes de Oxford qué y quiénes no hayan leído la novela o visto la película pueden seguir esta historia

Voz 5 06:22 sí sí son historias totalmente independientes pero se conservan mismo par de protagonistas de profesor de lógica al frustrar el don y su joven discípulo argentino también algunos personajes secundarios de la novela anterior pero la historia ya es totalmente independiente

Voz 0874 06:40 hablamos de la lógica de las matemáticas lo primero es que nos cuenta los crímenes

Voz 1648 06:43 dice pues estamos ante una novela de conjeturas así que hemos de vigilar mucho que vamos a contar nada a grandes rasgos pues diríamos que tenemos es como bien decíais los diarios íntimos de Lewis Carroll que se van a publicar estos diarios del bueno de los que sabemos que faltan esa pagina arrancada de la quiebra hablaba Guillermo y de repente descubrimos que alguien ha encontrado información sobre esa página lo que evidentemente podría significar un cambio trascendental no sobre las interpretaciones publicadas hasta la fecha sobre la figura de Lewis Carroll y ese descubrimiento además va acompañado de unas misteriosas muertes basadas bueno en escenas del libro para investigar esta historia como también decía ahora Guillermo recupera dos personajes fundamentales de la novela anterior Sheldon y también este becario argentino que estudia en Oxford del que ya me atrevo a decir que en esta en este a segunda entrega tiene más papel que en el anterior ya le ha dado mucho más papel Guillermo eso sí no podemos olvidar tampoco a los miembros de esta hermandad Lewis Carroll que aparecen en la novela que son fundamentales así como un personaje femenino muy muy importante que es Cristiani y que ya el lector descubrirá por qué es tan importante como no podía ser de otra manera en esta novela donde lo policiales importante pues vamos a encontrar una buena dosis de investigación misterio aparecen acertijos hay lógicamente puntos de inflexión juegos de palabras hay lógica matemática como bien decíais más elementos que nos van a ayudar mucho avanzar hacia esa resolución final pero pero aunque es una novela policial de corte clásico y no es una novela policiaca al uso lo digo porque para mí hay otras dos cuestiones que por ejemplo me han interesado no sé si decir tanto o más que la propia investigación una tiene que ver con el hecho de que de todo lo que tiene este relato de de relato profundamente irónico en lo que pendiente sobre todo a la sobre interpretación que bueno que sufren algunos clásicos de la literatura en este caso evidentemente hablamos de Alicia en el País de las Maravillas no y el otro tema que a mí me ha interesado mucho es esa reflexión presente todo el tiempo de que nuestras miradas están condicionadas por el contexto histórico es decir cosas que hoy en día no es parecen absolutamente deleznables bueno pues ha decía uno doscientos años se podían ver de otra manera hay todo esto lógicamente tiene que ver en lo concerniente a la relación que bueno que mantuvo Lewis Carroll con algunas niñas a las que fotografiaba en cualquier caso hay una resolución final ya aunque sabemos que Guillermo es matemático y que bueno nos han enseñado que dos más dos en principio son cuatro esto en el mundo de la afición no no es no es así porque lo ambiguo precisamente también tiene un papel muy importante en este en este libro de de Guillermo y hoy todo esto se va a comprobar en una historia que además se sería para mí sería una especie de libro dos en uno por un lado tenemos la investigación de esas muertes por otro lado también tenemos una investigación que tiene como gran protagonista evidentemente la figura del propio Lewis Carroll

Voz 0874 09:30 vamos a hablar primero de esa cuestión tan porque a mí que tan desagradable Luis Caro aficionado a fotografiar niñas muchos casos niña desnudas son fotos de más de ciento cincuenta años Guillermo pero todavía provoca escalofríos pensarlo sí

Voz 6 09:44 sobre eso también se discute un poco en la novela Las distintos puntos de vista por ejemplo Carroll

Voz 5 09:53 hizo dos mil quinientas fotografías a lo largo de su vida y son poquísimas las fotografías a niñas enteramente desnudas que las hizo y hacia el final de su vida en general lo que predomina en su fotos son retratos familiares y de niños disfraces abonados hasta el cuello en fin no era una actividad de tampoco que él hiciera a escondidas en secreto no han fotografiado la niña delante de los padres luego les ofrecía que se quedarán con los negativos por si pudieran incomodar las eh cuando fueran mayores en el mostraba estos estas fotos desnudas casi como carta de presentación es ir en esa época hay que bar también los vaivenes que tuvo la época no porque cuando él empezó con la fotografía el arte era Torah fría se basaban en muchas veces en retratos de niño desnudos que eran considerados Inés Ángeles en la época incluso la realiza compró las primeras fotos de de Derek Lander Carroll se inspiró bastante en esa producción de Graceland inicial luego hubo una época en que se persiguieron las fotografías de desnudos recreo la la Sociedad para la supresión del vicio luego reapareció la posibilidad de desnudo infantil de la mano de un artista Jartum Thomson que hacía hadas e Iker bienes también desnudos y bueno en ese momento Carroll vuelve a ser estas estas fotos cuando se ponen de moda las ilustraciones dejar Jartum Thompson incluso con Thompson esas son las foto para mí más que dudosas no quiere hay hay un par de fotos que son en posiciones que podría llamarse hoy en día pornográficas diría yo in bueno y en incluso quería tener un estudio privado a recibir a sus modelos empezarán a circular rumores decidió dejar por completo la fotografía en ese momento claro es que tú lo cuentas el libro

Voz 1648 11:59 mientras que la fotografía que es que se inventó precisamente en la época de Carrol un poco que le le dio el instrumento ideal para

Voz 5 12:05 de cárcel físicamente hasta su propio límite no bueno eso son alguna de las suposiciones qué hago yo porque por supuesto muchas de las poses están muy arregladas no muy preparadas entonces yo imagino que él tenía también cierta libertad para acercarse tocar mirar etcétera no no pero la verdad es que no hay ningún indicio definitivo sobre todo también hay versiones contrapuestas de sus biógrafos no hay una un indicio definitivo que permita suponer que sobrepasaba de o traspasaba al acto físico no ya lo lo lo que pasa es que aunque esto

Voz 0874 12:43 no hace tanto tiempo que tú has dicho alguna vez que el pasado es un país extranjero también en las costumbres el quiero decir que hay que contemplarlo con la perspectiva del tiempo como dices tú pero no estamos en épocas de de grises Guillermo son sólo épocas de blancos y negros

Voz 5 12:57 bueno eso es la segunda al segundo nivel que quise darle la novela hay

Voz 6 13:03 sí un cuento que a mi me parece extraordinario

Voz 5 13:07 de Borges llama Pierre Menard autor del Quijote donde Borges imagina a un autor contemporáneo que quisiera reescribir el Quijote entonces las frases son las mismas pero al leerlas como si fueran estuvieran escritas hoy el significado no solamente cambio sino que a veces se transforma en lo opuesto eso me parece mí extraordinario como la misma sintaxis permite albergar de acuerdo al a la época hay significados totalmente opuestos el el sobrino de Carroll que escribe de la primera biografía exalta digamos ese amor de Carroll por los niños lo ve como un costado que lo hace cerca un sentimiento religioso de la vinculación de los niños con la pureza de Nico etcétera y cuentas sin ningún problema todos los trucos que tenía Carroll para hacer amistad con las niñas no ya nosotros ahora por supuesto nos provoca escalofríos y por eso digo las mismas fotos que sacaba Carroll con niña de seis años en esa época Si las vemos retratadas por un artista contemporáneo indudablemente iría a la cárcel por delitos infames

Voz 0874 14:17 eso de de Alicia la niña que la niña real digamos que expiró el el libro sus padres acabaron enfrentados con Lewis Carroll fue consecuencia de las fotografías que le hizo ahí

Voz 5 14:28 ah bueno eso no quisiera pensar demasiado puede pues parte de lo que se discute en la novela pero puedo decir esto y que a pesar de que le impidieron seguir viendo a las niñas lo siguieron recibiendo en la casa y a los dieciocho años de de Alice el carro léase una última fotografía ya adulta digamos Lucía dieciocho años es increíble pero ya sabría como una señora no en esa época

Voz 1648 14:53 hablamos de un escritor que como bien se cuenta en la novela estuvo a punto de tomar los hábitos además

Voz 5 15:00 exactamente es el otro costado muy importante y hablaba en sus diarios íntimos eh siempre estaba al borde de cometer pecado siempre está angustiado siempre yesos interpretó a posteriori como si fuera algo así como un indicio de su culpabilidad en el plano sexual lo cual yo ahí sí que no creo realmente que fuera así porque esta actividad dado las fotografías de nuevo etcétera era algo que él no tenía problema en mostrar no nos no se sentía para nada en jaque respuesta respecto a esta cuestión puede ser que tuviera sus dilemas y íntimos

Voz 6 15:39 pero no era algo

Voz 5 15:42 que debiera sentirse perseguido una época muy por el contrario tenía muchísimas oportunidades para fotografiar niños desnudos y no las tomó digamos hay solamente ocho sesiones con niños desnudos hacia el final de su vida como dije antes si puede ser es más pecados tuvieran que ver con que él se sentía obligado incluso por un tema familiar porque su padre había sido Arqué diácono se sentía obliga que a tomar las órdenes religiosas también para permanecer en el cole y en fin era lo que se suponía que tenía casa tomar las órdenes definitivas y eso es lo que él no quería saber porque interesaba otra clase de vida le gustaba ir al teatro le gustaba literatura no se sentía a gusto

Voz 6 16:23 en el mundo tan rígidos de la Iglesia

Voz 0874 16:26 en Alicia en el País de las Maravillas tremenda y un montón de planteamientos científicos de cuestiones de pura matemática y parece que te te atrae mucho todo lo que tiene que ver no solamente con la lógica sino con con los números debiera de formación

Voz 5 16:39 no no no sea yo me considero un escritor ante un matemático así fue en mi vida desde los siete años escribo recién a los diecinueve años decidí dedicarme Ana matemática ya había escrito parece Momentum primer libro de cuentos mucho el libro no tiene absolutamente nada que ver con la matemática pero sí me interesa la mirada de los matemáticos una matemática respecto una cantidad de cuestiones y sobre todo la matemática con una forma

Voz 7 17:08 aquí indirecta de

Voz 5 17:10 abordar cuestiones de la filosofía problemas de diferentes distinción de conceptos filosofías todavía se entienden se explican

Voz 6 17:21 con el lenguaje natural en

Voz 5 17:24 la matemática algo así como un microscopio una lente de aumento que son las fórmulas matemáticas que permiten discriminar nociones todavía más sutiles el propio Marx saludaba la invención de la definición de límite como uno de los grandes momentos el conocimiento humano no en que se captura en una fórmula el movimiento

Voz 6 17:45 insinuó hace la lista

Voz 5 17:46 a filósofos hay matemáticos a lo largo de toda la historia dentro los más grandes filósofos y luego también en el mundo de los escritores tenemos a Raimon que no Nicanor Parra Stanislav Lem mismo Lewis Carroll es decir no hay esa especie de distinción a priori entre los campos creativos

Voz 8 18:06 el activista esto que eso no pero es verdad que cuando estudiamos la gente se olvide decía tú eres de letras sobre de Ciencias parecía que les gustaban las letras no les podía Gustavo Hispasat y no

Voz 5 18:17 entre no sea eso es algo que es una deformación de la educación contemporánea no sea Platón decía no traspase esta puerta que no sepan de geometría Oceana para los filósofos era totalmente fundamental que el conocimiento matemático y a mí me parece increíble ahora que ahora mismo en las facultades de Filosofía nos enseñen matemáticas

Voz 0874 18:40 bueno en las facultades de otras entre otros

Voz 5 18:43 bueno de desafía tampoco pero pero dentro de la filosofía me parece esencial por qué método digamos razonamiento riguroso de mucho a la matemática no entonces hay algo que me parece que es imprescindible para diferenciar categorías para tener cuidado en las generalizaciones para bueno todo el problema que se discute incluso en la novela de qué significa dar sentido que significa darle sentido una serie ilógica la diferencia entre la sintaxis Si el plano simbólico

Voz 0874 19:14 pero gente como tú o gente como Luis Caro que en esa mente preparada un poco para la lógica pura y dura que cómo puede alguien como él caer al final de sus días digamos en el ocultismo en estas cosas que hacía de fotografiar fantasmas en

Voz 5 19:29 bueno joven mira eh también le ocurrió a Conan Doyle no que también al final de su vida creía en lo mismo participó en sesiones de espiritismo a ser un médico no

Voz 6 19:41 y no sé exactamente qué es lo que hace que yo

Voz 5 19:46 este es uno de los temas que se discuten la novela no que es lo que hace que uno de pronto abandone un sistema de creencias hice pase a un a un sistema puesto lo ocurrió también a Sábato que era un físico de muy competente con una beca de Coixet en el instituto Marie Curie no solamente abandonó las la ciencia sino que empezó a digamos a una especie diatriba contra la ciencia Hay también en sus novelas aparece con algo así como una lectura cuasi en táctica de la realidad no no así con Borges que era un escéptico profesional y por eso quiere hizo eso eso cuentos fantásticos tan convincentes sabemos que

Voz 1648 20:27 matemáticas juegan un papel importante sabemos que en esta novela que es una novela lógicamente también vamos a conocer muchos detalles de la biografía de Lewis Carroll pero bueno esta es una novela donde también hay una trama policial

Voz 6 20:42 así eh a uno leía el libro y tenía la

Voz 1648 20:46 la impresión de sentir un poco una cierta respiración de Agatha Christie por aquí yo no sé qué relación tienes estuvo con ella como escritora como lector

Voz 5 20:54 siempre digo en un poco en chiste que

Voz 6 20:57 en hay sólo dos escritores que con

Voz 5 20:59 piensan que les gusta Agatha Christie uno es Truman Capote y el otro soy yo

Voz 0874 21:04 no prospera sería Agatha Christie's es tu

Voz 5 21:08 quizá esa noble diera tanta importancia a su propia literatura pero para mí es una mujer que ha sido fundamental en lo que yo llamo la gramática del relato policial es decir ella agotó todas las variantes tenemos las pensó las desarrollo y de algún modo las agotó o no el crimen en el que D a todos son víctimas el crimen en que todos son culpables el crimen en que el culpable es narrador el crimen que el culpable es el policía no sea si todas las variantes posibles imagino entonces en ese sentido me parece una mujer muy creativa luego por supuesto no es una lectura que yo disfruté muchísimo en adolescencia y no quisiera regresar a arreglarla pero sí reconozco que escribí esta tan todos los crímenes de Oxford como los crímenes de Alicia con una especie de evocación nostálgica del mundo de esas novelas que me fascinaba cuando

Voz 0874 22:01 ahora te llamado ya Alex de la Iglesia todavía no

Voz 5 22:05 no no lo más amado y si tuve una conversación con el productor de Los crímenes de Oxford Gerardo Herrero que es un gran lector siempre somos Amío siempre está atento a lo que escribo ir

Voz 6 22:18 poco el complicado porque bueno

Voz 5 22:21 a una manera de producir películas cambió bastante cayeron los subsidios ir ahora están más dedicados a las series de televisión pero bueno no pierde las esperanzas de que Alex se que la tiene la novela de que tal vez también una adaptación

Voz 0874 22:38 oye pues te agradezco la visitan Guillermo Martínez encontráis los crímenes de Alicia último premio Nadal publicado por Destino un abrazo Guillermo mucha suerte un abrazo muy grande hasta luego

Voz 9 22:49 Shell yo

Voz 1648 22:54 acabas con unas recomendaciones Carles

Voz 0874 22:56 la única historia del gran genial y maravilloso

Voz 1648 22:59 a Julian Barnes una historia que además protagonizó también un joven universitario más o menos en la década de los sesenta que durante unas vacaciones en en casa de sus padres conoce a una mujer en un club de tenis mucho mayor que el IVAM e inician una relación que va a durar tiempo no voy a entrar en detalles se pero el narrador rememora lo vivido ya de mayor estamos ante un relato muy muy sorprendente porque esta no es la historia El Graduado la película que todos hemos visto no es la típica historia del joven seducido por una mujer mayores una relación mucho más compleja mucho más profunda repleta de matices no hay estereotipos de él él es el que crece ella no yo creo que hay a ratos incluso que intercambian los papeles de seductor y seducido de protector y protegido y además todo eso narrado

Voz 0874 23:44 el talento innegable del del gran Julian Barnes es una novela de lectura obligada como apetece leer todo lo que tu recomendadas Óscar es un gran libro túnica historia de Julian Barnes editado por Anagrama un abrazo otro para di

Voz 10 24:11 sí

Voz 11 24:44 sí