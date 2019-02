Broncano sabe para qué sirve un bidé

Voz 1 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 2 00:10 no

Voz 3 00:13 no

Voz 4 00:15 ha sido una semana muy dura para él Lenny Bruce

Voz 0874 00:20 de la comedia española

Voz 4 00:22 quién of Comedy estás vivo hombre enhorabuena dijo bueno

Voz 0470 00:27 por el fíjate que siempre suele venderme unas introducciones digamos eh yo nativas que degrada en mi persona y hoy sin embargo joder el Lenny Bruce de la comedia española pena es que es que en una semana henchido el corazón

Voz 0874 00:37 que yo llegué a tener que pensar si tengo que decir algo en el funeral que dio especial un poco

Voz 0470 00:44 el otro día me dio bueno vamos a ver iba a pardillo pero no casi casi he estado entrenando alta intensidad porque sabes que yo cuando me pongo algo pues bueno me me ha dejado

Voz 4 00:54 sí sí digamos que bueno que el pico un poco Volker

Voz 0874 00:58 en un poquito es para el oyente de A vivir que no lo sea también de la vida moderna no sé si eso existe pero yo creo

Voz 0470 01:03 yo yo creo vamos a ver si hacen diagramas en la intersección de ambos casos yo creo que grande no es absoluta

Voz 0874 01:09 pues absoluta pues gente que queda fuera de esa intersección y a mi se me llamó en la vida moderna para para anular una cita que teníamos tuyo esa tarde

Voz 0470 01:18 hemos quedado jugar al tenis se me comunicó que está

Voz 0874 01:21 a sólo con gimnasio y que seguramente seguramente no llegaría a las once de la noche vivo yo me lo tomé a broma yo es que pensaba que era una broma

Voz 0470 01:30 esto te va a pasar un día ya lo sabe si si si ya te escuche que estaba te bueno sí bueno cachondeo yo yo tampoco quería exagerar pero yo estaba Carlos literalmente tirado en el suelo con la iba a estar dando broma mientras yo estaba encarando lo que yo pensaba que da recta final de

Voz 0874 01:43 exacto pero estaba estirando sólo con las piernas para arriba y aún así haciendo dos programas de radio

Voz 0470 01:48 por supuesto esto tiene mucho de tu capacidad personal y profesional y la agonía no tiene porque ser óbice para el desempeño de su labor profesional Joaquín cuando casi estoy es que ahora va a pasar otra cosa hoy casi no llegó a esto por qué iba a unir en bici como siempre desde ahí estaba ahí arriba en la calle Princesa si ir con una bici he descubierto que no tenía saldo porque yo pensé que Carmena me avisaba cuando va a cabrones entonces me he visto en la diatriba de vuelvo a recargar pero tardó un rato os hubo corriendo y entonces he venido corriendo llegado un segundo antes de hacer la sección en aeróbico con ácido láctico

Voz 0874 02:23 si hace falta tumba ten en la Gran Vía sube los pies para arriba y te sacas fotos en el suelo

Voz 0470 02:27 a punto de hacer eso sí que reabrir mal

Voz 0874 02:29 hay una cosa que pasa hoy David y esto es una especie de regalo que te hacemos el yo creo que toda tu comedias a tu eres Broncano el el de la comedia inteligente moderna Broncano era tal pero yo sé con qué te gusta hacer comedia entonces yo es como si toda tu carrera desembocará en aquel

Voz 4 02:46 en aquellos de lo que oigas hablar porque de hecho

Voz 0874 02:48 sado como como Gemma la productora que está bajo cuando te has llegado a hola Gemma de que vamos hoy todo hecho de que vamos hoy

Voz 0470 02:56 hombre porque me ha dicho el tema yo flipado claro claro porque esta hay bajando el listón a unos niveles terrible

Voz 0874 03:01 perdona es noticia eh

Voz 4 03:04 esto es lo que vamos a hablar porque como vas a hombre ya te digo

Voz 0874 03:08 vamos a vamos a decir el tema yo te voy a decir porque es noticia el tema es el Villa es que hay una estadística según la cual en España en el último año que pasa que pasa vosotros me estáis haciendo

Voz 0470 03:19 por si si falla problema de tener vale Javier yo sé que supongo que es firme estará escuchando abierto sigue hablando pero me tienen que llamar al móvil de Gemma se queda sin batería

Voz 4 03:33 lo puedo creer de verdad la que comer esto es terrible a ver si

Voz 0470 03:39 los del móvil de Gemma eh y me estáis escuchando estemos sino me escuchas de responsables técnicos de Prisa Radio tenéis que llamarme al móvil donde estamos ahora oculares pero cómodo para funcionar pinchazos en la Cadena SER singulares hay más de mi ya todo esto yo no sé si vetar luchando supongo que si no no

Voz 4 03:58 hasta el gran grupo PRISA

Voz 0470 04:01 pero ábreme ábreme el bolsillo por favor lo siento eh se que no es para lo que has estudió periodismo pero es que no puedo casa te estoy pasando asistiendo a ver si yo soy muy dinámico cierra no porque sino me cae cuando yo sabes que es muy dinámicas hola qué proyectos y sí perfectamente no escucho cómo hacemos por favor ayúdame que tú que tú te dedicas a esto lo llamen a este otro celular espero que no es Gemma pero como hayan cortado como hayan cortado la llamada estos terribles a yo estoy aquí olvido me lo estoy

Voz 0874 04:34 la bomba fue del va a decir que suban corriendo pobrecillo pasa que te dicen se pasa en la carrera

Voz 0470 04:40 espero que no hayan cortado están llamando están llamando aquí coge lo cógelo

Voz 5 04:46 ahora hola hola hola hola hola hola

Voz 0470 04:50 ahora os oigo pero muy lejos no sé yo espero lo suficiente pero había cortado la llamada Javier nos vamos cortar con llamada me escuchas que desastre pero te oigo bajísimo y súper lejos eh me den cruzan los auriculares en el directamente en la en la le

Voz 0874 05:03 venga exactamente a ver me escuchas y te doy una estadística

Voz 0470 05:09 la estadística es que me tengo que me tengo que apretar los los auriculares contra vale vale bueno prácticamente

Voz 0874 05:13 vale pues tuve dime tú aprieta mientras mientras que te baja otros agricultores para que la cosa pueda funcionar mejor la estadística es que en el último año la venta de video en España han descendido un sesenta por ciento

Voz 4 05:25 ha crecido ha descendido te refieres a cero o a decrecer a crecer desde crecer ha de crecer eso significa que el vídeo va a desaparecer lo tengo vale entonces tienes que preguntar en la calle si la gente va a echar de menos el video vale perfecto vale ahora sí que tú venga vale vale vale

Voz 0470 05:45 esto lo hemos perdido una conexión en una zona de guerra que hemos hecho nunca

Voz 0874 05:47 es que casi me salgo La Ventana me vas a escuchar mejor

Voz 0470 05:50 vale aquí hay tres muchachas le pregunta tres muchachas venga adelante cómo estáis podéis hablar qué están comiendo pizza juntas vale estamos hablando del vídeo que se ha reducido en España el uso de video instalaciones de virtudes en casa ahora no tiene manejamos muy reducido las maneja se olvidé muy bien si muy bien que manejarlo muy bien hacer fría ahí lo olvidé

Voz 1855 06:18 no no no no simplemente sentarse ya está normal lo maneja podían adelante

Voz 0470 06:22 por qué entre otros amigas es conocida como la que se desenvuelve bien pues no lo sé la verdad es una sorpresa para mí también se lo cuentas a veces dejó en la que sí suelas de los mucho y no me he duchado hoy sólo vive en el vídeo y me ducho en el video el el vale es la cosa que está reduciendo los espacios y queremos saber si lo vais a echar de menos en vuestras casas desaparece la Fides hombre es fundamental

Voz 1855 06:44 claro cuándo llegas te lavarse los pies o algo

Voz 4 06:49 los coches

Voz 0470 06:53 tú llegas te la ciudad de haber andado y tal y esto es un poco regular no sea tan sólo a los pies claro entonces en vez de luchar te tira en lo que pasa es que que que que miráis genio Nagin quien no estoy aquí porque a cambiarle los auriculares porque es que no escucho bien vale vale en tu caso vas a echar de menos lo pie pues yo creo que no porque con la ducha también me manejó muy bien pero quiero decir en qué como como el egipcio otras entre video ducha saque circunstancias circuito no olvides sólo permite decirle el no te puedes hacer mutis luego en el lavabo

Voz 1855 07:24 vale se iba al suelo y la voz arriba de la prisa pues una

Voz 0470 07:31 ha estado siempre tiene que ir acompañado si es necesario porque sino de cintura para abajo eres practicamente Un bebé de limpio que estás de cintura para Rivera estás común Gorrín pero como entera literal la mezcla es terrible es Jimmy Jean algún consejo porque veo que seis expertas olvida algún consejo para chicas más jóvenes los jóvenes pero más jóvenes aunque aún no hayan desarrollado técnicas olvidé

Voz 1855 07:56 algún fallo común para los pies eso es una técnica de no sé no te metes te metes con los dos pie

Voz 0470 08:03 en el video ten cuidado que que que pierde pie y te quedas tonta está lo que digo simplemente es sólo el video como haya restos de jabón vuelca Patras

Voz 1855 08:12 verás es que generalmente no está al lado del retrete y tú te puedes entrarle

Voz 0470 08:18 sí yo tengo eso buenísimo eso nunca había visto

Voz 0874 08:22 eso requiere estrategias

Voz 0470 08:23 por ello pero pero lo tienes enfrente no lo cadera rota sentada como para hacer que acota no yo yo si él mi está enfrente justo enfrente con lo cual puedes entonces tú te sientas locas caderas no te giras un poco los pies en bien mientras sigue haciendo pis no porque no hace falta que estéis haciendo esas cosas a utilizas el váter como siempre elemento de sujeción cita no no para labor para la que fue concebido no no es una visionaria inmobiliario de baño no va mucho más usado al váter no para las que acota sino para apoyarse para lo piensas olvide para lavarse para lo pienso pero lo que es verdad que a todo esto

Voz 0874 09:01 al revés la Steve Jobs

Voz 0470 09:03 es descubierta eh cómo te llamas hola hola bueno pues eso es la nueva era en lo pides es probable muchas gracias que disfrutes de la luego adiós a estas alturas no

Voz 0874 09:14 sí me oyes a me dais la verdad

Voz 4 09:16 Javier me oye yo si tú a mí

Voz 0470 09:19 vamos a ver me han traído otros oculares cambio vamos a perder otro otro veinte segundos sea igual

Voz 0874 09:23 venga cambian los cambios

Voz 0470 09:26 cómo se les hemos repostado

Voz 4 09:28 el pobre Gemma no le compensa

Voz 0874 09:30 periodismo aquí

Voz 0470 09:32 trucha este ahora tengo que quitar los auriculares mala como dices mantenemos una foto con siempre notamos segundo que es que tiene una operación técnica dificilísima Javier me oye yo si tú a mí hola

Voz 6 09:44 hola hola me escuchas Gemma no oigo a nadie de verdad

Voz 0470 09:47 fue en la que se está liando esperamos aprovechar para hacer una foto mientras

Voz 0874 09:49 venga o no

Voz 0470 09:52 eso está liando aquí corre Gemma pero está roto eso eh Javier sino oyen lo siento repasa

Voz 0874 09:57 nada House pasando muy bien

Voz 0470 10:01 hacia se vaya bien es que no me están escuchando ya Aminetu por favor me dice Gema que llamáis al otro teléfono a vale venga ahora tu teléfono vale Gemma esto contaba Gemma en la que se está liando es terrible que pasa

Voz 4 10:12 sale el teléfono

Voz 0470 10:15 pero quién eres tú da igual uno joder es un incógnito qué pasa un saludo para la gente de Redondo que dices pasa que aquí pero soy un tío de aquí estoy un puto drama joder que no me estoy en directo y no me en el móvil pero no me caben más móviles Gemma

Voz 4 10:29 estoy arriba Madre de Dios que desastre ahora oigo Javier ahora me oyes Javier te oigo yo

Voz 1855 10:37 me pasa me podría orgullo el tramo mi amiga

Voz 4 10:39 no hombre no ahora que hemos conseguido arreglar nadie como yo sí

Voz 0470 10:46 ahora ya te oigo hay que maravilla Virgen Santa

Voz 4 10:49 me parece mentira lo lo lo que ha sido el Grupo Prisa hilo fíjate esto eh sin como dices nada

Voz 0470 10:54 es que yo estoy pasando mal pero si hubiese Jémez que lleva un año trabajando en la radio mira a Gemma pasando el peor dato de subidas anuales

Voz 7 11:01 compensa periodismo de verdad Gemma

Voz 0470 11:04 estás sudando se se ha desaprovechado en abril cuando no se les un invitado se le rompen los cascos preferible es es que la que que no puede grabar porque lento la risa nerviosa Le cuando del bueno del desastre y eso no se ponen a llorar de también llora si se está saltando para lágrimas Animal donde se me está dando mucha pena

Voz 7 11:21 además señala que salía corrillos oye

Voz 0470 11:23 pues buscar quite un poquito más mayor para hablarle vale vale que que que ha pasado durante vosotros me habíais perfectamente no te preocupes vale vale alguien mayor no si tranquilidad ahora qué bien te oigo hay que maravilla a ver qué hace unos momentos de drama eh a Belloch es mayor no

Voz 0874 11:38 qué es el vídeo para lo que bueno yo nunca he sabido

Voz 0470 11:40 muy bien el uso real pues sabes que yo creo

Voz 0874 11:43 que es otro que Ul de los pies

Voz 4 11:45 hay un señor igual una señora mejor señor mayor pero nombre para señores también yo yo creo que a partir de a partir de cierta edad

Voz 0470 11:55 lo que pasa es que usará el es peligroso en los señores porque

Voz 4 11:59 bueno en estas nuevas no vayas por ahí

Voz 0470 12:02 ah sí creo que sí la la la boya todos

Voz 4 12:04 sí sí sí sí por eso a partir de cierta edad se que se sí

Voz 0470 12:12 meter dos batiscafos dando yo no sé si vale

Voz 4 12:15 hay que recoger amarras

Voz 0470 12:18 que están más Alcarria la me sana eh

Voz 0874 12:22 se busca busca mejor una señora señora no

Voz 0470 12:25 ya señora puedo hacerle una pregunta hola qué tal cómo está disculpas que te está interrumpido mientras escuchaban música que estaba escuchando

Voz 2 12:37 si eso no se música pero es porque aquí no sé

Voz 0470 12:41 el Quique que no entendido qué música mismo una música

Voz 2 12:44 acaba moderna pero no sé cuál

Voz 0470 12:47 bueno sí que se la identifique porque si me la pones la isla igual la identifico esculpe Javier podemos ver a Berta da la Madre de Dios esto es esto es Armin Van duren eh esto es electrónica pero que hace que hace usted escuchando electrónica la A ah vale vale leyenda esto al misma DJ muy bueno

Voz 2 13:14 pues a mí me gusta que me hombre

Voz 0470 13:16 que te lo mejor de teníamos un tema de investigación que le me gustaría hacer una pregunta advierte que ha salido esta semana un informe que lo pides el Elvis del elemento de baño se han reducido un sesenta por ciento en España en los últimos años y queremos saber cómo afecta a la población no tener vida no sé si tú tienes en casa

Voz 2 13:31 no yo estoy estoy deseando de quitarlo ya

Voz 0470 13:34 está que advirtiendo descuartizado años escondido

Voz 2 13:36 sí digo para que tengo que que no vale

Voz 0470 13:39 el hombre como que no bueno claro está es verdad que estás reafirmando la opinión general de España

Voz 2 13:44 si es que a mí me me molesta que capaces son cuarto de baños no son grandes bien pequeños yo digo un día me está molestando porque lo puso muy bien

Voz 0470 13:52 pero es verdad que tomase la decisión de ponerlo en ese caso no pudieron ni podrán acá lo tengo tuviste que comer el obras usado

Voz 2 14:01 hombre pero ya y me ducho y hasta aquí voy a andar

Voz 0470 14:05 claro requiere antes había una chicas muy jóvenes que decían que usan el para los pies han dicho que lo usa

Voz 2 14:10 lo prefiero incluso sentarme en la bañera a muy muy buena idea una bañera puesto plato

Voz 0470 14:16 tú llene la bañera a veinte haciendo diez quince céntimos

Voz 2 14:19 no no no del me gusta gastarlo agua pues tengo una tinaja así quiero a Mario claro vamos a ver si es maravilloso que rústico claro porque yo no sólo cuando me lo hago todo te vamos con tinaja no yo digo que tú dices para llenarla yo digo a los pies me pongo aunque sea un vale vale vale

Voz 0470 14:39 balde

Voz 2 14:39 claro claro Aragua muy importante

Voz 0874 14:42 pero pero preguntarle de infarto

Voz 2 14:45 te oye que estaba como yo dirijo mientras daba los cacharros yo si no hagas eso cierra miente estás

Voz 0470 14:51 muy por jabón Nando dejaría de película que Javier del Pino el presentador me estaba lanzando una pregunta Javier S

Voz 0874 14:56 ya sabe cuál es el avión

Voz 0470 14:59 si no eran de periodistas si es que hay altos destinos fuera

Voz 2 15:02 también el pleno no pero hay otro más

Voz 0470 15:04 sí sí sí hay hay hay un empresario la familia del Pino son están forrados

Voz 2 15:08 no que hay uno si yo escucho mucho que es es por la mañana

Voz 0470 15:12 he ido a mi madre mía Esteban y Javier del en la SER Javier del Pino donde estaba hay otro del Pino los fines de semana por la mañana Javier tu estamos al tanto de todo esto pero esto es increíble lo que me acaban de desvelar estos chicos hoy en Es Radio y otro del Pino

Voz 0874 15:31 estoy viendo venir Javier pero creo que hay un del Pino de derechas en la radio española pero no

Voz 0470 15:35 hay Delfino de derechas Luis del Pino es un conservador de Javier del Pino

Voz 5 15:41 es verdad Radio por ahí

Voz 0470 15:43 la pregunta que me hago una pregunta lógica progresista que qué tal es el otro el Pino a vale ya hemos cambiado ya lo olvidé ya les da igual a Javier del Pino y me pregunta que qué tal es el otro el Pino dark dark del Pino Pino Lady a yo he dicho tarde el como que se incluya como el del Pino oscura

Voz 2 15:59 ah vale vale pero te quiero decir que me encanta

Voz 0470 16:02 Mañanes Javier del Pino las han hecho

Voz 2 16:05 no creo que sí pero no

Voz 0470 16:07 el socialista yo creo que se escucha radios posiblemente me comentó la verdad vale pues no no quiso es muy bueno mañana si usted andar con Javier del Pino echaré cuando aquí Ariel de él que has dicho que no te gusta con el que estamos hablando come y si no me gusta y yo he dicho pero es un periodista de primer nivel te lo recomiendo mucho en la SER ahora mismo estamos en directo pero yo haré lo daré verdad

Voz 2 16:29 bueno bueno un beso para todos pues un beso que vaya muy bien

Voz 0470 16:32 a M muy bien pueden elegir cuna

Voz 0874 16:35 alguna mujer que escucha música electrónica que le pone su hijo hola qué pasa si te escuchan señoras de derechas

Voz 0470 16:40 la vecina pero que dice que me va a escuchar a mí

Voz 0874 16:43 tan posible que Mas quiere Javier

Voz 0470 16:45 yo te aporto siempre novedades

Voz 0874 16:48 no no no ahora mismo estoy en una especie de no sé estoy es absurdo mental sube mientras metes

Voz 0470 16:54 mí me vaya rato hemos echado de todavía no me creo que ha pasado de sube sube hubo ya eh

Voz 0874 17:18 Radio Barcelona donde se escucha al ver Soriano que es coautor del libro Historia reciente del cuarto de baño en el mar como jefe de estudios de la Escuela gremial de instaladores de electricidad y fontanería de Barcelona como estas al ver buenos días qué tal Javier buenos días tú sabías que está en peligro de extinción olvidé sí sí sí desde hace mucho hace poquito bueno hace ya

Voz 6 17:38 dos años que que olvide tiende a ir desapareciendo de los

Voz 0874 17:42 eso Gales antes era un signo de distinción verdad

Voz 6 17:45 si antes que que la persona que la familia que quería destacar y tenía un cuarto de baño completo tenían cuarto de baño completo precisamente porque incorporaba al vídeo se remonta a los años cuarenta de del siglo veinte

Voz 9 18:01 donde realmente el cuarto

Voz 6 18:03 año o no para familias pudientes pues incorpora va a las cuatro piezas la bañera olvidé el lavabo oí el inodoro

Voz 0874 18:13 claro si tú tú crees que la gente en general ha dado a olvidé el luso con el que fue inventado durante

Voz 6 18:19 tiempo si durante un tiempo se potenció el uso del vídeo

Voz 10 18:23 se utilizaba para lo que se tenía que utilizar osea

Voz 6 18:25 ocho de de lavarse los pies en Lebedev una una un uso posterior yo creo que por por desconocimiento de de cuál era el uso para el que se concibió olvidó el Biden en un principio

Voz 0874 18:38 pues te tengo que hacer la pregunta cuál es el uso para

Voz 6 18:40 concebida bueno básicamente el video empezó a se inventó en Francia el origen del vídeo pues se duda entre si era aún aparato concebido para que los hombres reposar y aliviar las irritaciones de de ir a caballo y pasar jornadas a caballo con lo cual se generaban amor ranas Si aquel aparato pues era un elemento de alivio o a si era un elemento pues concebido y diseñado pues para para el uso para el aseo femenino de las partes íntimas femeninas no

Voz 0874 19:15 y para eso sí usaba desde el principio rápidamente los españoles lo encontramos otro tipo de uso como por ejemplo para dejar bañadores mojados al volver de la playa bueno se utiliza para eso para poner las chanclas de

Voz 6 19:25 desde del baño para lavarse los pies sí practicamente oí diría que el noventa por ciento de la gente que lo tienen no lo usa para lo que se concibió

Voz 7 19:34 hola Javier te vas a veces no juega si es que está claro he estado mental en tal maremágnum de de digamos de fases técnicos de todo tipo que ahora escucharte con estos auriculares escucharte ahora tan de cerca una tranquilidad estoy como en un prado bajo el sol de la Toscana mira mira qué papeleta escasa nuestro enorme servicio de documentación que se llama Cani Luis dan paso a un papel escrito a boli y no sábado eso pues sí que es mi competencia es de ocho once en Radio Virgen Santa según el último EGM llegando incluso a superar los cien mil oyentes programa Se llama sin complejos eh tú tú estabas Un poco tanto yo te lo digo de verdad esto es increíble hay otro del Pino haciendo me llama a la misma hora en una cadena de claro corte conservador cien mil oyentes no es por ahora competencia a nivel de volumen de oyentes debo preocuparme sí quiero decir es que no se puede gracias no se puede yo considero esta cosa que no se nunca se puede menospreciar al enemigo pequeño

Voz 4 20:34 no sé yo no sé la audiencia de esta cadena tú imagínate que hay un Jorge Broncano siendo cumple el interés por la noche de media hora

Voz 7 20:46 con Arévalo usted esto de que el actor pues es un poco el la derecha de los medios españoles empezase a a replicar gente con lo vimos apellidos que no la digamos poco Inception no los límites para que la gente vuelva locas hay un otro otro mundo

Voz 0874 21:01 de estos sensacional para escucharme me escuchaba Luis del Pino dado estoy por ponerlo ahora mismo bueno hablaremos eso oye te presento al ver Soriano que está en Barcelona reciente del año al bar este es David David es es lo que es estamos hablando de que el video antiguamente cuando una familia de los años sesenta setenta realmente tenía dinero para comprarse un piso el piso era bueno sí tenía

Voz 7 21:27 ya avidez tiene era un signo de que bueno

Voz 0874 21:30 ya tenía un puesto para toda la vida no

Voz 7 21:32 pero explique ya ya explicaba al ver cuáles son el uso digamos primigenios

Voz 0874 21:36 sí sí sí he dicho una cosa muy interesante que era para él

Voz 6 21:38 en la que se daba a caballo sería un poco para para darte un golpe de agua

Voz 7 21:44 hay para claro porque es verdad que yo tengo unos amigos yo he visto uno de los usos más tangencial el en los como yo lo he visto bueno sí eso eso es un clásico tenemos amigos en la época de estudiantes utilizaron el vídeo para llenarlo de maíz de atún y comer en el video o picando picando había roto la lavadora tener tenían que lavar la ropa en la en la bañera y mientras tanto conmigo como si fuese una tribu de verdad oye es verdad que en hay país

Voz 0874 22:11 es en los que se resisten a abandonar el video son

Voz 7 22:14 Argentina e Italia que dice esto de su cultura o de su higiene son la punta de lanza del BID en el mundo

Voz 6 22:21 los argentinos son devotos de olvidé de toda la vida de un aparato que que hay auténticos forofos de del uso de olvidé

Voz 7 22:30 pero forofos aquí estamos refieres tampoco antes

Voz 6 22:33 claro hasta tal punto que que bueno que hay familias que se lo llevan cuando tienen que viajar al otro lado del Atlántico Albert conviene potable piensa que tiene hasta una asociación de Franco argentina para la defensa del video pero qué me estás no creo otras cosas porque propusieron bueno no propusieron sino que el nuevo código de edificación de allí pues lo consideraba obligatorio en el año dos mil dieciocho el año pasado justamente pues dejó de ser obligatorio en hoteles en vivienda

Voz 7 23:09 espero al pero se lo llevan puesto a Albert entonces te está diciendo que en el vestuario del Barça por ejemplo en la taquilla de Messi tiene el tiene un video para poder partidos pues ya no sé no sé si Messi lo tiene o no pero qué decisión porque hace falta agua para que son claro esto eso fue lo puedes tenerlo Art muy artesano echando echando un agua claro oye

Voz 0874 23:28 decías tú del del Código de de las viviendas en Zamora continúa siendo requisito imprescindible para conseguir una cédula de habitabilidad una vivienda que haya un vídeo en el cuarto de baño como son los castellano se es verdad sonrisas perfectas el verano pasado el Ayuntamiento anunció que tiene la intención de derogar esa normativa teléfono está Romualdo Fernández que es el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora señor Fernández buenos días

Voz 11 23:55 buenos días a todos esto Verdú

Voz 0874 23:57 no existe esta normativa para poder habitar una vivienda recién construida hace falta que haya vive en Zamora

Voz 11 24:02 sí si efectivamente está dentro de lo que se está en general de Urbanismo está recogido así extranjeras se modificó en el dos mil once Este precepto digamos quedó ahí

Voz 7 24:14 sí pero Romualdo porque porqué ese gusto en Zamora por el digamos para la higiene Gene púbica con tanto y con tanto ahínco

Voz 11 24:23 yo creo que no es gusto es simplemente es una norma que quedó ahí y nadie se preocupó de de pensara en que lo mismo los tiempos habían cambiado y las necesidades no seguían siendo las mismas

Voz 0874 24:35 claro yo me imagino en esa reunión de concejales todos pensarían hombre esto

Voz 7 24:38 por el día pero el que levantar Armando para decirlo claro a riesgo de ser llamado efecto claro imagínate la broma con el que ellos que para mí es algo fundamental si si si se deroga Estalella el pueblo

Voz 0874 24:49 aquí tiene sentido Romualdo mantener esta norma

Voz 7 24:52 en el año dos mil diciendo que ahora tú porque como gastaste tu Ronaldo

Voz 11 24:55 no no yo no estaba en el fue el equipo de gobierno anterior

Voz 0470 24:59 sí sí quién gobierna ahora en Zamora

Voz 11 25:03 ahora gobierna Izquierda Unida junto con el PSOE

Voz 7 25:06 verdad es que es que los tiempos cambian no ha sido llegar metáfora de olvidé así llegar la izquierda y quitarlo es lo peor que habéis hecho como como símbolo del tiempo

Voz 0874 25:15 a lo largo no

Voz 11 25:18 no lo hemos quitado todavía no hemos cambió la norma pero el hemos intención de cambiarla es increíble porque es tener algún problema yo creo que hoy en día cada uno tiene derecho a organizar

Voz 5 25:29 el baño

Voz 11 25:30 como les parezca estoy liberalismo

Voz 4 25:33 como el cuarto de baño esto es muy ciudadanos a mí me

Voz 7 25:36 es lo que yo tengo todavía es pronto un Vide Fay una empresa que presta que ofrezca vides a domicilio

Voz 0470 25:43 es aquí vais a jodido Romualdo vais a liarla

Voz 7 25:45 en el mercado no porque sí

Voz 11 25:48 así la cosas del que el quiera conservar proponer video para poder seguir haciéndolo es el sistema es que el que lo quiera a retirar porque tiene una necesidad concreta de ampliación de la ducha por ejemplo que es lo que suele pasar pues quiero porque lo cuotas

Voz 0874 26:03 ya es casi Ronaldo ya sabes que que con vosotros los del PP siempre dicen que es que los de Podemos nos van a quitar la segunda vivienda no paraban a decir es que lo de Podemos Izquierda Unida semana quitaron lo Videla terrible esto

Voz 4 26:14 no volveré me gusta con quién no me metería ir

Voz 11 26:17 bueno yo creo que lo que hay que hacer es adaptar la norma a las necesidades actuales

Voz 7 26:22 en tu caso a mi hermano a mi me gustan no periodistas me gusta siempre ya lo personal y en tu caso cuál es tu posición respecto al vídeo a nivel teórico no posición

Voz 11 26:30 así que cada uno pueda tener en su cuartos de baño adaptados

Voz 7 26:33 a veces queda sí pero esto ya digamos que está con poca flexibilidad tu posiciones que cada uno pero pero tú en tú eres usuario discúlpame si quieres contactar

Voz 11 26:45 yo personalmente no olvidé para no da lecciones no tengo que reconocer Granada aún aún teniéndolo porque que en mi casa en el cuarto de baño

Voz 7 26:55 es obligatorio que claro que no quedaba otra estás completarán

Voz 0874 26:58 mármol y no no pensó Romualdo Fernández que llegaría concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora para David Broncano

Voz 7 27:05 sobre sobre sobre cómo se ponen sí

Voz 11 27:07 sí efectivamente uno nunca sabe dónde dónde va a tener la posibilidad es ascender

Voz 0874 27:15 este ya no te lo quita nadie de tu cuerpo

Voz 7 27:17 pero mermando y lo bonita que es la vida y las sendas que nos ofrece el señor que no lleva pues pues nada lugares que nunca esperábamos

Voz 0874 27:23 sí que que que has conocido como decía

Voz 11 27:26 esas empresas si son las

Voz 7 27:29 la vida maravillosa retomando oye suerte

Voz 0874 27:32 en en el Ayuntamiento de Zamora Romualdo Fernández suerte en las próximas elecciones pero sé que el PP va a volver

Voz 7 27:37 hombre de toda la vida

Voz 0874 27:40 alta que hagamos campaña lo hacemos con vosotros pero sabes qué

Voz 11 27:42 bueno pues Crime Blas de la radio desde el Pino que no le gusta

Voz 7 27:45 deja al Luis del Pino hace el hecho es que te llena con brandy

Voz 0874 27:49 gracias Roma Aldo un abrazo gracias a vosotros hasta luego oye al persigue es por ahí no

Voz 6 27:55 sí es verdad que como siete

Voz 0874 27:57 con la idea de escribir un libro sobre el cuarto de baño no había

Voz 6 28:00 alguna cosa a ver mi mi especialidad profesional son las instalaciones sanitarias entre ellas el cuarto de baño la verdad es que que lo planteamos a la editorial hay hacía muchos años ya que no se dictaba ningún libro

Voz 12 28:13 el sin literatura de baño exacto exacto eso es un libro que queda muy bien delante de no muy buena idea bueno es un libro un poco friki como como me han dicho muy técnica

Voz 6 28:25 pero pero bueno es un libro curioso como mínimo da datos a los que normalmente uno no tienen acceso claro pero tú al ver como instalador habrás visto cosas que te gustaría olvidar

Voz 7 28:37 claro que seguramente no en tu vida profesional y desde

Voz 6 28:39 tamaño descomunal porque habrán visto tú algo de juego lo que encontraron

Voz 7 28:43 la madre de destapando como visto esos ojos eh

Voz 6 28:45 bueno de todo un poco

Voz 7 28:48 hola don dándose pero en la que el día que levantase el mal lo que tú recuerdas como tú bien no

Voz 6 28:54 si no haber hay hay datos curiosos como gente que ha estado años y años utilizando el video sin saber muy bien para que servían que lo utilizaba para lavarse la cara

Voz 0874 29:04 y al cabo de treinta años dice sí sí sí

Voz 6 29:07 el apodo de treinta años ha descubierto que aquello no se utiliza para para lavarse la cara al ver Mariano en Radio Barcelona es coautor del libro

Voz 0874 29:15 historia reciente del cuarto de baño gracias al verlo un abrazo

Voz 6 29:17 a vosotros hasta luego ves fíjate que yo

Voz 0874 29:21 yo yo yo te he visto hacer cine cosas en este terreno de la higiene personal tal y hoy ya que que tú ya sabes distinguir hombre

Voz 7 29:31 no no me porque yo soy Dundee andaluz no sé si estoy sorprendido o decepcionado si no vamos a ver yo yo lo que intento es cada vez que tú veas en mí un un hombre luego un periodista no sé si vamos a ver las pocas menciones que ha hecho que digamos escatológica desagradables han sido con metáforas navales que hemos hecho muy bien verbalizó sí sí

Voz 0874 29:48 Marítim maestro sin complejos

Voz 7 29:51 se llama Luis del Pino si tu moto

Voz 0874 29:54 los los complejos que somos somos como el

Voz 7 29:58 es lo que yo decía eso te podía hacer esta sección en la portada de la radio donde la radio Radio la Mercamadrid acerca del Pirulí aquel peculiar cerca que pero no podía

Voz 0874 30:10 hacer esta excepción a las once en punto que será cuando sale él claro no

Voz 7 30:14 ya lo hemos entrevistarle no pero quiero decir yo yo sabes por dónde voy yo siempre voy por tender puentes y por la concordia yo no quiero toledano Luis del Pino yo porque no lo conozco sacan hacen sabiendo que no sabes nunca dónde acabará es trabajar no sé que esto es una trayectoria muy larga y ahora me voy así sí sí te sabemos porque quedar es que tengo a vale vale experto del otro día sí que sí que sí me acuerdo

Voz 4 30:35 no no no no así por eso la pala vale vale claro claro siempre imposible la ballesta

Voz 8 31:21 sí

Voz 0874 31:27 sí

Voz 5 31:45 no te puedo decir que me acaba de decir peor ha dicho antes Marín salvo por por línea interna pero no me lo puedo decir pero me da vergüenza o no porque eso escandalizó porque me hace mucha gracia luego hablas con él si quieres pero no hacía falta que venías que que vinieran no pues yo quería protector hermano gemelo malvado

Voz 0874 32:07 yo creo que me he metido en un lío eh eh

Voz 5 32:09 como tú ha puesto que yo California pero tu ains Radio yo a

Voz 0874 32:13 sí es verdad pero es un buen título

Voz 5 32:16 sabes si es Rubí como tú no lo sé pero

Voz 0874 32:18 yo es que soy muy malo en el cuerpo a cuerpo como esto vaya más espero que no se ha tomado tres del Pino también se eso tres toros hermano perdido y tiene que ver estaba mirando ahora tiene que ver mucho con la teoría de la conspiración del 11M osea que fue madre mi alarma de mi zapato Ángela Quintas buenos días buenos días hay que decir que Ángela ha llegado hoy repartiendo besos no sé si no va a pedir algo

Voz 5 32:40 ha echado de menos a es que son varias semanas verdad sí

Voz 0874 32:42 sí

Voz 5 32:44 esta mañana estaba está nerviosa

Voz 0874 32:46 porque ya hace tiempo que no venía a ser verdad estabas ahí en los Goya

Voz 5 32:48 el Levante bastante es que el despertador sí sí sí sí está nerviosa adiós es que voy a la radio

Voz 0874 32:53 día lleve chocolate con churros a uno de tus pacientes

Voz 5 32:56 tengo que hacer algo para compensar esos ahí lo dejo un porcentaje ahora ahora mismo lo estoy mucho más que la que escuchan esto hay varios hay bueno que hablemos hoy Ángela vamos a hablar de trufa negra luego pues esto me tranquiliza porque ha venido una señora

Voz 0874 33:15 con una nevera portátil de estas que usan para llevar riñones

Voz 5 33:18 es donaciones pero de momento momento eso está lleno de trufas

Voz 10 33:23 no exactamente no está lleno pero hay bastantes trucos

Voz 0874 33:26 eso es es el del medio millón de euros

Voz 5 33:29 es una agencia de seguridad vamos

Voz 0874 33:32 sí sí sí vamos a empezar con la pregunta clave que es la trufa Ángela

Voz 5 33:37 este Face mira la la la trufa

Voz 0187 33:40 es un hongo que crece de manera subterránea Ike vive de manera simbólica pica con los árboles es decir lo que hace es que como la trufa no tiene clorofila coge los azúcares del árbol y a cambio le aporta minerales ayudan mutuamente en simbiosis vive os haga crece más o menos como a veinte céntimos

Voz 5 34:01 pero tengo que decir que como a veinte centímetros de tu que como si fuera el día más guapa de la radio es que es además claro que ponerse

Voz 0874 34:14 bueno interesante además sí sí pero no intelecto gastan grado

Voz 5 34:17 dadas no es para ver de cerca

Voz 0874 34:19 desde Haro te llamo doctora Ángela aquí profes

Voz 5 34:22 para qué prefieres profesora doctora no sé así profesora profesora estas está dando a las lo que era la trufa queda la trufa entonces es así como redondita tiene del tamaño en un puño y tiene así como parece un bloqueo en la mesa como una enamorada pero que esto pasa no

Voz 0874 34:40 está pasando en tu vida en que cambiar en tu vida has cambiado mucho en tres semanas hace unos no te voy a estar muy cambiada ha pasado algo

Voz 5 34:47 un nuevo libro piensan algún paciente no tengamos que sí pero ha hecho una pausa sea que si ha pasado pues no sé pensaré el próximo día osea que si puede ser hay una noticia pues estás embarazada joe con el embarazado vosotros Taylor porque yo ahora me lo dijo el siete estáis es bueno vamos a empezar eh esto no hubiera pasado eh que es una trufa negra vale es un hongo subterráneo no no vivirá a gracias a los árboles y se orientarán mutan vale ya veinte kilómetros por debajo de la te vale sí sí hemos llegado hasta ahí hemos llegado por qué es tan cara eso es lo que quiere saber todo el mundo pues es muy cara porque realmente hay muy poquitas entonces que además es difícil su extracción se hace con perros trofeos

Voz 0187 35:31 antes se hacía con cerdos pero ahora con perros surfero es difícil su extracción en ir

Voz 5 35:37 cesa hace que sea que sea muy cara sólo porque es escasa claro pero imagínate si hay algo escaso que no sirve para nada sería caro si no tuvieran ese uso no

Voz 0874 35:49 no

Voz 5 35:50 la trufa de aporta algo

Voz 0874 35:52 en en en términos calórico a lo que cocinas

Voz 5 35:55 pues no tiene muchas calorías de toman ese que se añade tan poquito que tampoco tan caro

Voz 0187 36:01 pero no claros como una cosa pequeña lo que pasa que sí que es verdad que le da aroma le da un sabor muy fuerte entre levanta el ánimo no y además es muy demandado por los profesionales no hace utiliza mucho para para hacer

Voz 13 36:11 R de alta cocina

Voz 0187 36:13 si te levanta el ánimo bueno lo del tema que sea afrodisíaco era lo pensaba los romanos pero luego en la Edad Media se pensó que tenía así como más connotaciones diabólicas

Voz 5 36:24 así lo voy limpio totalmente artífice le llamaba alimento demonio a mí me flipa porque lo afrodisíaco es siempre caviar ostras lo caro así lo dicen no al Macarrón por ejemplo no te dicen los macarrones hazlo y sigue con las patatas

Voz 0874 36:46 yo recuerdo que hicimos es claro ahora hablamos de trufa negra pero un día en esta sección con David hablamos de trufa te acuerdas diré que sí vinieron unos señores que tejer unas trufas claro era como que llevaban allí un lingote de oro entonces sabes lo que hicieron se la dejaron chupar Jatamí pero espérate luego se la llevaron para venderlo la trufa chupado

Voz 5 37:06 Álvaro esto esto ha pasado en esta mesa

Voz 0874 37:09 tienes que llevaba en los genes

Voz 0187 37:11 pero escúchame esta señora viene aquí conjunto

Voz 0874 37:14 k de dos kilos de Trump dos kilos de los primeros yo creo que además María Luisa Banzo es cocinera propietario de la cocina de María Luisa en la calle Jorge Juan cuarenta y dos de Madrid qué tal María Luisa no que saludado

Voz 5 37:25 hola buenos días buenos días a todos por favor podemos poner una foto de la cárcel acá la caja no está ahí

Voz 10 37:33 pena de tres no desbordan traido unas trufas considerables una cajita pequeña os he traído también sopa de trufa misión

Voz 5 37:41 la trufa voy a puntualizar late

Voz 10 37:43 no es cada entre otras cosas porque es absolutamente exquisita Espert da es cierto que hay muy poca pero es absolutamente exquisita eso

Voz 5 37:54 algo bueno yo voy a ser un poco picado despeje malo tu váyase señor un segundo siento que tuvieron

Voz 0874 37:59 no podía siempre es día perdona es que sabes qué pasa Gemma que es nuestra productora más joven además que que tú estés aquí digamos que es tú te tienes que haberte quedado dormida descansando

Voz 5 38:14 estoy un esguince esta mañana

Voz 0874 38:17 el pasado y Gemma tenemos invitaba a enhorabuena

Voz 5 38:21 es un momento en que estaba esperando tiempo no y además hoy es libre pero se han estado a punto de no venir no merecía la pena merecía la pena además Gemma es un amor me lo ha pedido de una cariñosa podido negar pero los invitados pero yo no no se descubre especial informal además eso sí Gemma dice Gemma es un amor eso significa que todos los anterior son malas personas no sé yo no sé qué nacido sido los anteriores pero estoy cómo me ha tratado a mí es verdad o no es verdad miembros

Voz 0874 38:57 que miembros de este equipo hace un cuarto de hora te han llamado a escondidas haciéndose pasar por María Luisa diciendo te gastando te la pesada broma periodística de que no podía bien eso sí verlo no

Voz 5 39:11 no es que no he caído porque acababa

Voz 0187 39:13 dar con ella yo he sido muy muy fuerte

Voz 0874 39:16 pero por el momento la misma escalofrío ganarle

Voz 0187 39:19 sí pero pero he dicho no no pues no pues no

Voz 5 39:21 pues esta vez no sería porque mucho la voz Antonio Vico

Voz 0874 39:29 Premio Nacional de Periodismo sí sí bueno pues suerte la semana que viene si en cadenas dos invitados seguidos esto ya te da te con valida varias asignaturas Bayern cuando te subes mala suerte si perdona María Luisa estábamos hablando del contenedor en el que hasta ido las trufas sin contar bien del esto todo lo usabas

Voz 10 39:49 no no les voy a dejar robar las sopas de paso eh

Voz 5 39:53 pero estoy contento

Voz 0874 39:54 Torres Vintage

Voz 5 39:56 si se tiene a sus treinta años tienen eh no no no no es que ese color este película de José Luis López Vázquez setenta yo por lo menos yo creo que no cuántos años tienes habría es decirlo pues como creo que ese sería el tercer verano este pero comprar hasta el según según no sea os voy a no aprobar la sopa y yo te muy propio es un problema que es una tus sanitario del el que tenemos y parece que viene Enrique Cruz de la Cruz Roja que les hace perder hasta mañana Luisa María Luisa

Voz 0874 40:35 es que le pones trufada cualquier cosa ya deja de ser cualquier cosa es trufa con algo

Voz 10 40:41 no lo trufa pero me mandó no exactamente no no yo la verdad es que siempre rompo una lanza ayer con la trufa como una especie de pedagogía con todos mis clientes porque a muchos les pasa lo que tú acabas de decir Javier este año esta temporada ha sido no muy abrumador porque me he encontrado incluso recuerdo una una pareja matrimonio que mañana celebra su aniversario yo claro vendían en enero a celebrar yo dije a pues trufa que bien para estamos entonces él me mira el pobre y me dice hemos visto una ensalada templada también hemos visto en San un solomillo con foie digo a su si yo lo pongo pero bueno entonces les puse un carpaccio de trufa sólo trufa trufa en el plato de es que pongo la trufa a lo loco en esos muy francés

Voz 5 41:27 yo estoy viendo se trufa aceite y sal

Voz 10 41:30 y después les pongo les puse un poquito un hito de sopa de trufa entonces voy a la mesa intento me dice el señor lo voy a decir un secreto María Luisa no soportaba la trufa me producía repulsa

Voz 5 41:44 el olor eso de que ponis tus fans huele todo

Voz 10 41:47 eso de que me producía hasta tal extremo me producía repulsa que a mi mujer que les gustan los risotto y esas cosas con trufa luego ni siquiera la besaba pero es que lo que he comido hasta ahora no es esto cómo va al que la trufa es diferente

Voz 5 42:01 la trufa habla ahora vais a aprobar si sabríais sois buenos se dejáis de reíros dice de mi cajita ahí de mi pareja sopa vale la caja decir vale vale de la caja Javier me dejas que diga una cosa lo ordenado mira tiene más de doce alcoholes tiene el dedos tiene su futuro y tiene un esteroide que se encuentra en el sudor de las axilas de los que sólo en repasar bueno bueno me voy a la trufa sí que es cierto es recuperar la trufa a ver los romanos Cicerón la dinámica llamaba la hija verlo

Voz 10 42:38 los dioses la verdad es que son fruto absolutamente exquisito pero puede decir contiene feromonas entonces por ejemplo a los cerdos recuerda la hacer Cancelo es la buscar muy bien Seinfeld mucho los perros también ir realmente es afrodisíaco vamos todo lo que se puede entender por la alimentos afrodisíaco sirvan no vamos a entrar

Voz 5 43:01 en este por eso entrara ese cordón sanitario para contener a todos que estáis absolutamente destruyendo la verdad sabes qué pasa

Voz 0874 43:11 María Luisa ha son muchas horas de trabajo

Voz 5 43:13 pues ahora os acabo de empezar es ahora voy a poner la trufa os vais a recomponer así tomar

Voz 10 43:19 es un aperitivo dominguero de febrero otros has cogido trufas tú

Voz 5 43:22 no yo no yo tengo unos trofeos magnífico

Voz 10 43:25 dos sin llaman trofeos trofeo dice

Voz 0874 43:27 Beckham solamente esos son carne de suplentes trufa claro

Voz 10 43:30 listas trufada Silvestre Spanair no es muy corrió dada la trufa que utilizo es de Soria de Morella de Castellón

Voz 0874 43:38 no me digas el pueblo de José Martí Gómez tengo

Voz 10 43:41 pero maravilloso fantástico y además la trufa silvestre es un espectáculo también la micorriza Dae pero

Voz 0874 43:48 ahora que lo pienso pero no ellos hacen que eso con trufa

Voz 5 43:51 sí pero hay estado en que eso todos los productos

Voz 10 44:00 el año pasado creo que fue la sexta hizo un un documental muy muy muy muy interesante sobre los productos trufados sobre los aceites de trufa yo creo que no debemos de caer en esto ni mucho menos los cocineros y vamos a usar trufa vale vamos a usar trufa ya comer yo siempre digo que la trufa no es un condimento la trufa es un alimento entonces hay que comerla pero hay que comerla de manera obscena

Voz 5 44:26 pero pero perdona

Voz 0874 44:31 sueldo de no no no

Voz 5 44:33 no es así no haber es cara es y entonces cada es muy poco tiempo el que dura pero te puedes dar un gusto perfectamente ahora que no es no es un producto para que para comerlo todos los días hay que comer todos los días leche huevos pan pero sí pero

Voz 0874 44:50 día que te pongas a comer pero claro

Voz 5 44:53 a qué llevas ahí de no sé hay que soy una silla para ver lo que lleva a ver esto no sé si el maletín lo ha mirado para sacar un riñón bueno me gusta mira oler a leerlo huele a a cuando llevo dos días huele muy bien a ver vamos a ver si a cada cajita la cajita de madera que a veces os estáis locos está llena sopa hay una buena sopa esto que oye el olor es fuerte si yo te lo digo no sé si a esto en la sopa la que has traído un plato muy bien vale esto qué es esto es la mando estos para la me suena trofeo se ya ya veo que domina esto todo eh verás una caja de madera y una escuchar esa especiales mira mira mira mira mira

Voz 0874 45:48 que conste que

Voz 5 45:51 este esta sucia a ver si me hagáis esto está sucia esta estancia en lavar para que veáis la diferencia era la sucia no como es en el plató pero lo cual es la vida perdón co perdón es que sabes que yo me voy a marchar

Voz 0874 46:05 ya sé que es tú María Luisa

Voz 5 46:08 esta es la que nuestro lado pero sabe lo que parece esto no esto parece Kaká sí que no lo quería saber por eso me paga sus Javier me tú sabes cuando Santiago Abascal caballo por por la calle va recogiendo esto se saber lo que luego el rastro que luego queda esto lo que por ahí pero bueno pero pero esto es así que me dijiste a ver así si venga fotos fotos paredes una estrella de la canción ahora mismo venga valorados quedarnos queda eso

Voz 0874 46:42 durante un minuto para que Manuel Provera