Gol de Stuani (p.) (Real Madrid 1 - Girona 1)

Voz 0684 00:00 play el Real Madrid a Portugal en el segundo palo es brotes Poli remató alto Curto Pide penalti ya no vale nada ya no vale nada a partir de lo que del remate de Douglas que yo creo que toca en la mano solista el Real Madrid antes en el remate después acaban el palo explica me lo tu Iturralde porque yo no sé exactamente lo que pita al colegiado tú pero repito en el salto de Stuani remata de cabeza da en el palo y el árbitro anuló la jugada porque pitan hoy lleva las

Voz 1 00:28 había una mano pita mano a mano claro tiene auditores es normal no no penalti entonces el hay penalti Cabral tiene ha dicho a para Sergio Ramos explicó

Voz 2 00:40 el hombre

Voz 1 00:44 en primer el el body la meses malo el penalti clarísimo que está explicando es que no es rojas porque está detrás Courtois Iturralde pero por qué él después de pitar no señala el punto parate correcto porque lo que quiero explicar penalti lo tiene claro es un fallo eh pero aquí de explicar por qué no rojo