Gol de Portu (Real Madrid 1 - Girona 2)

su estado durmiendo el padre no estaba viendo claramente en los últimos veinticinco natos pueda cultura al equipo de Solari la jugada que vuelve a perder Odriozola la apertura de izquierda no Fano se dibuja un disparo de pierna derecha que obliga a la intervención dotada de Courtois llega el rechace Portu más vivo más rápido más delgado con más ganas que Marcelo se lo comen el remató de cabeza picado hito pegado al palo yo anota el segundo para silenciar el Bernabéu suele puedo escapar definitivamente de la Liga pues el Real madre trazo este tropiezo en el Santiago Bernabéu con quince por delante para jugar no zona puedo todo dosel Girona gol de Porto Real Madrid uno dos segundos a corto para el conjunto catalán