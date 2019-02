Carrusel Madrid (16/02/2019)

Voz 1 00:00 Gas Roussel Madrid

Voz 1269 00:16 hola qué tal buenas tardes bienvenidos bienvenidas a carros el Madrid desde ahora ya está hasta las ocho y media buscamos la tercera victoria consecutiva del Club Deportivo Leganés la victoria que le aleje del descenso y que le deje en la zona templada y quién sabe a lo mejor hasta la victoria con la que termine la tarde cerca de Europa además hoy es un día especial porque el Leganés cumple cien partidos en Primera setenta y seis con Asier Garitano veinticuatro con Mauricio Pellegrino bien con todos vosotros pepineros y Pepín eras todos habríamos firmado hace quince años en el último Carrusel deportivo Madrid jugar tan sólo un minuto en primera este fin de semana con la vuelta de Carrusel Madrid vamos a disfrutar no sólo del centenario sino de los noventa minutos de un partido histórico que puede pasar más a la Historia todavía porque el Leganés nunca ha sumado tres victorias consecutivas en Primera esto es la SER esto es para Madrid en los próximos ciento treinta y cinco minutos somos delega de todo el deporte madrileño esto ya no hay quien lo pare desde ahora y hasta las ocho y media aquí empieza a Carrusel madre ahí

Voz 2 01:40 un saludo en nombre de todo el equipo un saludo de Óscar Egido en nombre de toda la

Voz 1643 01:45 la redacción de deportes que hace este carrusel Madrid en la que es hoy la primera transmisión íntegra completa de un partido de un equipo de la Comunidad de Madrid arrancamos ayer viernes a las nueve de la noche con el Éibar Getafe ese empate a dos en Ipurúa con el acuerdo final entre Estudiantes y Real Madrid ese derbi madrileño con el Real Madrid

Voz 1269 02:06 las semifinales anoche de la Copa del Rey en

Voz 1643 02:09 apenas trece minutos arranca en partido de Anoeta

Voz 2 02:12 los a vivir en directo ese Real Sociedad Leganés hilo primero ya tenemos onces con que Saba fiel pero sobre todo con que sale Mauricio Pellegrino llevar al baremo fuera

Voz 3 02:23 hola qué tal saludos Carrusel

Voz 4 02:25 abrir el día en el que el Lega se hace mayor Centenario en primera división cien partidos ya hay un ambiente de lujo en Anoeta para vivir este partido número cien del Lega en primera división lo que funciona no se toca huesos lo que debe pensar Mauricio Pellegrino que repite el mismo once que la semana pasada le endosó un tres cero al Betis en Bután que juega Pellegrino el Leganés con Pichu Cuéllar en portería los tres centrales habituales como o o menú inició vas por la derecha en el carril jugará Juanfran por la izquierda Jonathan Silván el trivote del centro del campo Miquel Berga Recio y Óscar Rodríguez y arriba los goleadores Martin Broadway el hombre del hat trick Youssef Siri enfrente el equipo de Manolo la Real Sociedad que introduce dos variaciones respecto al once de la semana pasada se calla Asier Illarramendi por lesión también se CAI Zaldúa y juega con Gerónimo Rulli en portería línea de cuatro atrás debuta el lateral del filial Álex al lateral derecho por la izquierda Theo Hernández pareja de centrales para Raúl Navas y Diego Llorente pivote Igor Zubeldia

Voz 3 03:29 derecha Mikel Merino por la Izquierda David

Voz 4 03:32 luz a un costado para ya no usa el otro para Mikel Oyarzabal arriba el brasileño Willian José

Voz 1269 03:38 pues así sale Pellegrino ha si sale Imanol Alguacil desde que está el nuevo te

Voz 1643 03:43 Nico en el banquillo la red social que no ha perdido ningún partido en no pero tampoco ningún encuentro en lo que ya

Voz 1269 04:00 para saludara

Voz 1643 04:01 Quini Álvarez tiene muy buenas o la

Voz 0281 04:03 de su cuántos goles en Segunda B

Voz 5 04:06 no llega al metido bastante si además el otro día aquellos seguro el otro día me comentaron que el tercero Massimo

Voz 0281 04:11 colador de la historia de del Leganés que cadenas son más

Voz 1643 04:13 el valor de Leganés en Segunda B sino el tercero de la historia de la historia

Voz 0281 04:18 lo llevan cuando me lo comentaron me me me quedé suprema

Voz 6 04:20 digo porque verdad que queda con consiguió sabía que su el máximo goleador de la historia da volcó no no no eso es mentira pero pero si no no te suena David Rodríguez no no no no me superó no te superó el año pasado nazi pero hoy hemos empezaba a superar estaba yo digo va me supere todo

Voz 5 04:33 por superó en Segunda lo que pasa es que murió fueron años

Voz 6 04:36 David BBC

Voz 0281 04:37 Sweet máximo rol de la historia pero bueno la verdad es que bueno son son datos que se quedan ahí que que seguramente en un futuro ese pasen bueno oí el legado pues como como está lanzado seguramente que que Josep Giuseppe y me va a pasar a los a que eso eso es pura anécdota

Voz 1643 04:53 fíjate que mi cara como diálogo

Voz 0281 04:57 no es son los datos y al final luego con las redes sociales y demás que te enteras de todo pues al final de tienen más datos la gente que que nosotros mismos

Voz 1643 05:04 bueno pues vamos juego más datos porque el Leganés cumple el partido número cien en Primera División y eso es gracias a alguien que es ya leyenda del Club Deportivo Leganés y que nos está escuchando al otro lado del teléfono para este segmento con menos de pie a ser Garitano muy buenas qué tal supongo que que descansando oí viendo mucho fútbol

Voz 7 05:25 que bueno porque todo se está cansando

Voz 8 05:30 yendo al fútbol a ver a alega

Voz 7 05:32 me voy a ver el partido así que más ha

Voz 1415 05:35 no no ha sido Anoeta desde la institución que vuelve al estadio

Voz 8 05:40 que tendré que era a ver el partido no delega aquí bueno aquí me pillas yendo al campo

Voz 1643 05:45 tienes que ir a ver el partido cien sido porque yo en nombre de toda la afición del Club Deportivo Leganés quiero darte las gracias en mayúsculas porque si hoy en Leganés cumple cien partidos en Primera División yo un poquito de culpa tienes

Voz 8 05:59 bueno yo quería coincidió estar por ahí en año bueno y para lo único que hago el disfrutar de de todo esto he venido bueno pues era un partido de Tercera División de alega cien partidos muy importante porque yo creo muy importante para

Voz 9 06:15 han pasado todos los que hemos pasado por ahí estaba

Voz 1643 06:18 te ha sido precioso que en el partido de Leganés en el banquillo de la Real Sociedad hubiera estado sentado a a ser Garitano no pudo hacer pero no te preocupes porque yo creo que hoy en Leganés te va vengar

Voz 8 06:29 yo no no sé pero chulo si también yo cuando hubiera sido una de las de los objetivos no hubiera sido bonito pero bueno no ha podido ser pero vernos amigo va me voy a venir de aquí voy a ver lo importante es bonito hoy

Voz 1415 06:46 pasar una buenas tardes cómo cómo está viendo al Leganés está temporada sea charla sin apuro como contigo va sufrir hasta el final

Voz 8 06:54 no siempre la hay que sufrir no estamos hablando de primera división de estar con los mejores es difícil está en momentos bueno pero sabiendo siempre no obtiene así que lo normal es que que tenga que sufrir pero está haciendo una temporada muy regular buena mejorando cada año sabes lo más importante y bueno vamos a ver si es capaz de jugar

Voz 10 07:19 es un buen partido cambiarle también no

Voz 1415 07:21 un en Umbrete en un aprieto siempre tú quién quieres que gane el Leganés

Voz 8 07:27 el mismo Umbrete no vamos ni vamos Ny leyendo hago un empate a uno empate creo que es muy bueno para para los duelos ya que alegraría me alegraría de que de política

Voz 1643 07:42 Del Valle que hará que hemos empezado la narración a sacar al Madrid de los noventa minutos de la temporada de la partida de Leganés Si alguna vez se quiere algún partido partido con nosotros para nosotros es un hecho

Voz 1415 07:52 Luis Ángel Duque acompaña al hombre que a media

Voz 1643 07:55 hecha

Voz 1415 07:58 yo yo te lo dejo caer en antena y luego tu ya lo piensa

Voz 8 08:01 ahora no ven pocas un marrón no jodas

Voz 5 08:03 así que necesito aquí a mi lado osea que tiene que decirlo

Voz 1415 08:06 soy yo algún día suelto no notó una vez que te apetezca lo que puedas porque tú quieras sabe el problema

Voz 8 08:14 vale la última

Voz 1643 08:16 hay que está dentro de la pieza nada de los setenta y seis partidos de los cien que cumplió el Leganés de los setenta eso qué dijiste tú con cuál te quedas con lo cual no va a olvidar nunca

Voz 8 08:26 no no si cualquiera son especiales como le en primera salvarse citas tienes pero cada partido yo creo que es muy importante no creo que tiene que ser especial siempre lo es todo se convierte en rutina mala señal para Leganés entonces yo creo que hay que disfrutar y estar bien muy muy de tantas situaciones que son la leche

Voz 1643 08:54 cuál va a ser en el llano muchísimas gracias por dejar al Leganés en primera división por haber dirigido setenta y seis encuentros en Primera con esta vez que hoy hace historia siendo centenario en partidos en Primera División y nada que como es la primera que basado en Anoeta que debutara partido muchas gracias

Voz 1415 09:10 estoy seguro gracias muy bien un lujo

Voz 1643 09:13 lazo tener para abrir este carrusel

Voz 1415 09:15 Ariza Asier Garitano Quini porque tú eres leyenda

Voz 1643 09:18 en goles en el Leganés pero lo a Rubén dice que si hay cosas que son la leche

Voz 0281 09:24 la verdad es que sí la verdad es que ha hecho unos números increíbles eh bueno hay que hay que reconocérselo no al final un entrenador que llega a un equipo

Voz 5 09:31 pues lo lo sube a Segunda que es complicadísimo ese es el gran salto de Segunda suben

Voz 0281 09:35 primera le mantiene demás yo creo que que al final eso es de alabar su trabajo durante tantos años más y casi todos los jugadores hablan bien de él algo que siempre ha tenido que nos ha casado con nadie las intensidad quitada al a una pieza

Voz 5 09:51 cabe en un momento dado la quitado inadecuada día día

Voz 0281 09:54 sonada yo creo que el trabajo de así quieren el Leganés es de alabar

Voz 1643 09:59 vamos a hacer una cosa Garitano con qué momento con qué partido de los cien que lleva al Leganés en primera división se queda lo vamos a preguntar en nuestra cuenta de Twitter en arroba Carrusel Madrid para todos los oyentes de los cien partidos cesó cumplen Leganés lo mejor el de incluirle sino que quedarse con los noventa y nueve anteriores que partido no sabe nunca Palacio de lo más importante de la historia de Leganés ponemos un tuit lo conté estáis todos los pepineros Pepín era sin descanso el emo vuestra respuesta son las ese veinticinco queda menos de cinco minutos para que arranque el partido en Anoeta

Voz 1 10:29 la Roussel Madrid

Voz 11 10:33 se más Madrid

Voz 1269 11:08 trabajamos de Real Sociedad de venenos solados ha contado iban Álvarez yo esperaba hoy tiene que

Voz 1643 11:15 qué Rubén Pérez volviera al once inicial y apostaba porque Mikel belga y lo dicho esta mañana en Madrid con Borja que se caía del once volvió a Rubén Pelegrín no funcionan

Voz 5 11:24 no se toca es el mismo once exactamente el mismo

Voz 1643 11:26 el ganó al Betis en el domingo pasado jueves totalmente

Voz 5 11:29 perdón yo también pensaba que Rubén iba a volver

Voz 16 11:31 más que nada porque a finales el jugador que que el

Voz 5 11:35 qué pasó en manos más balones recuperó es pieza clave pero como tú has dicho lo que está bien no sé todo

Voz 16 11:40 para eso en el fútbol es ley de vida ahora mismo el el mantener el equipo el bloque y que Iker Rubén Pere a la vez vaya apretando a a

Voz 0281 11:51 decidió en este caso y encima vaya cogiendo minutos para para para que vayan al estando más en forma pues yo creo que que al final para mí sí que es acertado que mantener el mismo mimo once

Voz 1643 12:02 Iván hecho cuenta todo el gesto que Ateneo la Real Sociedad y que deja al Leganés que vista en la que te lo cuentas tuvo luego yo cuando se sepa meter pero yo lo contrario

Voz 17 12:11 no es verdad que hoy va para la gente que le llame la atención la Real jugando en su campo a vestir con la segunda equipación que es la gris y el Leganés jugando como visitante una novedad va a vestir de blanquiazul porqué

Voz 1643 12:21 eh el porque lo aplico perfectamente ayer Roberto Ramajo porque es una crítica a la ración medio bien lo hace la sociedad que esta Gorliz hasta Leganés bueno la zozobra al Leganés porque la temporada pasada le hizo dos favores es de bien nacido ser agradecido y la Real hoy que podían haberlo hecho y lo va a hacer que es un detallado pero la Real deja que el Leganés vista en la que azul porque la temporada pasada en el partido de ida tuvo un problema con su patrocinador chino que tuvo problemas judiciales solamente tenía serigrafía de serigrafiado camisetas de la primera equipación no de la segunda antes de la gala ocupes tú en Butarque con tu primera equipación sin publicidad y nosotros vestimos la segunda él

Voz 1269 12:59 la vuelta que pasó que la Real le iba a devolver el detalle

Voz 1643 13:01 le iba a devolver el favor pero claro sería se retiraban Xabi Prieto Martín sabe fíjate Carlos Martínez entonces en la saber dos leyendas del club se tienen que despedir con la camiseta de toda la vida no vale que sea la segunda equipación ya entonces lo dejó la Real que vistiera otra vez la primera equipación la Real continuó el detalle de que Leganés blanquiazul quiere pero como digo no tenía que haberlo hecho se ha acordado de lo tiene memoria pero que me devuelvan el favor porque el alijo

Voz 0281 13:25 claro es lo que te iba a decir a afinar el Leganés bueno yo en Leganés durante toda su historia no siempre ha sido un club un club amable que simpático no que ha caído bien sobre todo en las redes sociales como como la llevan ni Giguens está yo creo de verdad que hay que alabar a ahora mismo a la Real Sociedad que Leganés vista con la primera equipación pero como tú muy bien ha dicho que hay que recordar que la temporada pasada jugaron dos veces pasen cuando no debían jugar

Voz 1269 13:51 así es así que estamos de las seis Si veintinueve queda un minuto para que comience partido vamos a hacer una pausa recordamos alineaciones si desde ahora y hasta las ocho y veinte estamos centrados en todo lo que ocurra en Anoeta la Real Sociedad Club Deportivo Leganés

Voz 1 14:06 Carrusel Madrid

Voz 18 14:10 más Madrid

Voz 15 14:28 carros en Madrid sea el más en Madrid

Voz 1269 14:36 ya están los jugadores sobre el terreno de juego ya salga pinza junto al colegiado Munuera Montero en el bar va a estar Adrián Cordero Vega

Voz 1643 14:45 Lohan la nota que nombrar nunca porque la decisión que tome le venga bien al Club Deportivo lo agradecí a punto de costarle partir de Iván recordamos con que salen Pellegrino hoy Alguacil

Voz 19 14:55 comenzamos y el Club Deportivo

Voz 3 14:57 danés con Pichu Cuéllar en portería línea de tres centrales combustible al capitán o más en el carril derecho Juanfran en el carril izquierdo Jonathan Silva tres hombres en el centro del campo Miquel desagravio de interior derecho

Voz 17 15:11 el interioriza interior izquierdo suena ladrillo Ed

Voz 3 15:14 y arriba Martin Broadway it Josep M Siri el hombre queda marcó tres goles la semana pasada al Real Betis Balompié enfrente la Real Sociedad que forma con Jero rumien portería lateral derecho para la zona lateral izquierdo para Theo Hernández pareja de centrales para Diego Llorente Raúl Navas en el centro el campo Igor Zubeldia Mikel Merino y David Zurutuza por la derecha Janus Chaib por la izquierda Mikel Oyarzabal y arriba el delantero brasileño Willian José

Voz 1269 15:40 sale Pellegrino aquí sale el todavía me partido Casino de retraso sigue aprovechamos en Carrusel Madrid y hacemos la primera ronda en Anoeta iba Ana arranca el partido o no

Voz 4 16:01 a punto de empezar ya a los veintidós protagonista sobre el césped en unos segundos va a comenzar este Real Sociedad Club Deportivo Leganés

Voz 1269 16:08 Amanda gala que es lo que hemos tenido que lo que nos esperan el deporte madrileña durante todo el sábado

Voz 1490 16:13 en primera división el Getafe empataba ayer en Ipurua Eibar dos Getafe dos ya hace unos minutos el Atlético gana va a domicilio al Rayo Vallecano por cero goles a uno mañana Real Madrid Girona a las doce en Segunda División tenemos cita a las ocho con el Real Oviedo Alcorcón mañana Rayo Majadahonda Málaga a las seis de la tarde en fútbol sala esta mañana el Movistar Inter ha perdido dos a uno en casa del Palma Futsal iba hoy en baloncesto cita importante con la Copa del Rey Madrid Joventut no y media de la noche en el cincel

Voz 1415 16:41 sí

Voz 1269 16:42 seis y treinta de la tarde hasta aquí la ronda y ahora sí arrancó el partido en Anoeta quince segundos de la primera parte primera pelota que toca el Pichu Cuéllar arriba para que la baje en el centro del campo Recio este para para Cuéllar que raro El Quini

Voz 1643 16:56 al Leganés blanquiazul en Anoeta eh

Voz 5 16:59 la verdad que cuando estamos viendo lo parecía que es al revés

Voz 1643 17:02 yo digo que lo colocó

Voz 5 17:05 no es sólo va a complicar como meta en equipo que lo sea porque los nosotros vamos a intentarlo

Voz 0281 17:12 qué queréis que va vestimos en casa bueno yo creo que jugamos en casa no hoy hoy jugamos en casa hay y si tiene que ver el encargo

Voz 1643 17:18 Mari jugamos en casa siempre en casa jugamos Si

Voz 0281 17:21 desde aquí vamos a apoyar para que para que el Leganés consiga esa esa victoria en el partido fíen contra un equipo que que cuando llegado el entrenador nuevo todavía no ha perdido yo creo que ese dato o para que para que hoy en Leganés consiguió la victoria

Voz 1269 17:33 ojo M que el belga entraba el atrás Dorca Rodríguez dijera Rulli el aprendí Nos esa bola atrapa la primera pelota al portero de la Real Sociedad que de qué color vista Iván

Voz 3 17:43 pues va completamente de gris y camiseta gris pantalón gris también las medias Jero Rulli completamente de amarillo el Leganés con su habitual equipación blanquiazul los entrenadores ya en el primer minuto de juego tanto Mauricio Pellegrino como Imanol Alguacil de pie dando

Voz 17 17:57 esas supuestas la pelota avala que el Lega

Voz 1269 18:00 comer hubo en el centro del campo Recio sólo belga toca atrás a llegó a tener que correr su debe de la primera mitad presiona para allí ya no Shaq la tiene que tirar al centro para Leganés en horizontal dic queda derechas a la larga poco la pelota para Brad ha levantado el banderín ni siquiera dejado terminar la jugada primer fuera de juego de Club Deportivo Leganés ya sabemos que el centro del campo no va a dejar seguir no

Voz 3 18:22 Luna estaba ligeramente adelantado el delantero danés del Leganés lo había filtrado un buen pase desde atraso menú pero estaba adelantado Breivik fuera de juego el primero del partido

Voz 1643 18:30 parecía aquí ni por poquito pero quizás parecía no

Voz 5 18:33 sí lo ha tenido claro para que para pitar los ya

Voz 0281 18:36 bueno ya sabemos que con el tema del Val hay que dejar seguir la jugada por si acaso el gol Easy no ha sido fuera de juego para que pide gol en este caso sigue

Voz 5 18:44 ha visto claro y creo que si ha sido fuera por la

Voz 1269 18:46 pero para que la juega la Real por la parte derecha ALE sola el canterano uno de las novedades en un once coma nos ha sorprendido hoy de Imanol Alguacil lavó la hora para la izquierda para que la jugó arriba cada William José pelota larga todas las baja para Cuéllar pensábamos que al no estar Zaldúa que está no sólo sancionados sino además relacionado iba a jugar ahí Aritz Elustondo sorprenda Bocyl ha puesto hoy a al chaval por la parte derecha se la va a haber por ahí con Óscar con Broadway con Silva

Voz 1643 19:13 el tiene menos experiencia vamos a ver qué tal se desenvuelve

Voz 0281 19:16 si en este caso yo creo que las bandas del Leganés no son tan bandas no es un equipo que que por banda no suele entrar ya que están jugando por el centro esas un un cinco tres dos que no tiene unas bandas excesivamente extremos como se puede decir y bueno yo creo que también por eso se la

Voz 5 19:33 ese la jugado con el chico de la cantera

Voz 1269 19:35 cuando la Real por la parte derecha ya no es aquel venga del belga intenta avanzar metros bien ha tapado por allí el griego siguió vas vas sacar de banda el Club Deportivo Leganés Pellegrino levantado ya en el banquillo

Voz 3 19:48 sí está dando órdenes el entrenador argentino ahora manos atrás concentrado está corrigiendo a Broadway la posición después de ese fuera de juego hoy es un partido entre dos equipos muy parejos es sólo dos puntos de diferencia en la tabla XXXI tiene la Real Sociedad XXIX el Club Deportivo Leganés

Voz 17 20:03 dos equipos que están peleando ahí en el ecuador de la clasificación

Voz 1269 20:06 la pelota para Diego Clemente para que juegue la Real en línea defensiva al centro para que sea ahora Zubeldia en que la toca tras para Raúl Navas éste más a la izquierda todavía para Theo de que avanza en campo ya del Club Deportivo de la ghanés se viene arriba abajo al suelo trabajando pinza para robar la pelota para que sea Recio que la saque para el pecho de el danés buscando Nesirky en banda derecha están marroquí intentaba la la bola no ha podido pero ven rápido Agustinas recuperar otra disparan y Se marcha el desgarbado y a veces descoordinado jugador del Leganés pero tiene que venir desde atrás Zurutuza para meter la pierna izquierda pelotas se pierda por banda yo digo desgarbado descoordinado

Voz 1643 20:42 no quede problemas defensas en Messi

Voz 0281 20:44 pero es es es es la hípico delantero que tú ves y dices tú no se va y no se va ir pero al final con la zancada con el regate que le pega en la rodilla al otro es sale luego es verdad que tienes jugó la final de Le Kyle las ocasiones tanto a él como apruebe guay hay son de delanteros que está dando mucho rendimiento recordamos que que la primera vez esta no era el delantero titular ayer Carrillo ahora Carrillo sí que está iba a mantener a estos dos seguramente que lo vaya a mantenerlos durante mucho tiempo

Voz 17 21:11 la de decía Kimi que tiene gol m Siri lleva ocho en Liga ya es el máximo goleador de Primera división en dos mil diecinueve

Voz 1643 21:17 es por delante de Messi eso eso eso lo llaman me sirve a mí me hubiera

Voz 5 21:23 el buen dato

Voz 1269 21:24 la pelota para la banda derecha ahí vuelve a subir el chaval sola se apoyan ya no Shaq ya no es H vine al centro derecha izquierda José que encara sale Cuéllar by banderín fuera de juego el primero de la Real pues este vamos a verlo

Voz 17 21:37 sí agarrado en la vieja claro ha tardado en levantar la bandera el linier de la banda derecha de Munuera Montero le filtraba bien el balón y no era eh

Voz 0281 21:44 eso es

Voz 17 21:45 no hay por bastante de mansa como hemos repetido ante

Voz 5 21:48 yo no sé por qué no dejan bueno en este caso no hay una ocasión de gol manifiesta

Voz 0281 21:52 pero el Barça tiene que dejarse guía

Voz 5 21:54 por si acaso luego hay gol Easyjet I got o falta lo que sí al ya se mira si es fuera juego

Voz 1269 21:59 pero está vernos ha favorecido hacen que nos vamos a callar no

Voz 5 22:01 vamos ya estaba muy bien el árbitro sí pesa

Voz 1269 22:03 la clave contraría hay que dejar seguirla jugar

Voz 1643 22:06 señor Munuera Montero señor linier hay que dejar acabar

Voz 1269 22:09 yo lo vemos en el bar no puede forzar la jugada antes pero bueno como ha favorecido al Leganés ha estado bien el colegiado aunque se han equivocado los árbitros la pelota para la Real Sociedad para que la de la derecha o 3D para solas casi en el seis de la primera parte sola que no encuentra salida presiona bien ves ya por allí así que tienen que jugarse la pelota larga arriba para la cabeza de Abbás recupera para el día en el centro del campo viene sola por la derecha para el chaval va a la pelota intenta marcharse Viena ha aparecido por ahí recia metió la pierna por cierto un Recio que ha marcado tres goles en toda su carrera creo que dos han sido a la Real Sociedad

Voz 1643 22:43 con el Málaga marcado dos veces con el

Voz 1269 22:46 la gallina con el Granada

Voz 1643 22:48 no creo que los ha marcado más problema digo caballeros

Voz 0281 22:51 buen buen dato porque esto ya sabes cómo va esto a finales de cabeza el fútbol es un estado de ánimo como decía Valdano in situ sabes que hay un equipo que se te da bien bueno sólo pasaban los delanteros no sabíamos que hay campos equipos que sino también y eso es un es un plus de mentalmente como diciendo bueno este este partido el voto el bien in y haber si a ver si más bueno este caso Recio bueno ojalá marque Kheyl y consigamos tres puntos

Voz 1643 23:15 ya que como que sería más fácil sencillo y equipo no marcaba esta es asequible a las el Barça nunca

Voz 0281 23:21 el tema de cabeza el tema de mentar en el fútbol es casi todo yo siempre diré que que un jugador mentalmente fuerte puede puede jugar donde quiera aunque no tengas a condiciones y bueno yo siempre pongo el ejemplo de Raúl uno de Raúl González Blanco que no tenía la mejores condiciones que que podría va a tener pero pero sigue mentalmente era ya era bastante fuerte Miguel fallaba una ocasión detentaba fallaba la siguiente que intentaba siempre se ponía que que que no debería jugar porque estaba Higuaín estaba Benzema esta quien sea y afinar el terminaba jugando intimidad hacen dos goles al final tema mentalmente para un futbolista es importantísimo

Voz 1269 23:56 la ley mentalmente está fuerte porque viene de dos victorias consecutivas ante el Rayo Vallecano ante el Betis la juega la Real por la derecha el INE de medios ya no atrás para sola sola

Voz 1643 24:06 pero en el centro para Merino va la pelota toca la Izquierda para Theo Hernández a esta de lateral zurdo tocando al centro hay que intentó robar el Leganés vuelve la pelota para Teo la juega Zurutuza podrá para Navas este para Llorente en el semicírculo campo de la Real Sociedad

Voz 1269 24:22 otra vez para Theo Hernández veo continuamente buscando siempre el diez

Voz 1643 24:24 no de la Real Sociedad pero allí no encuentra salida Agustín

Voz 17 24:27 sí está bien plantado en Leganés se que está obligando a la Real a jugar mucho atrás no está encontrando pases verticales de momento circulación lenta y el Lega que está bien plantado y sin sufrir en Anoeta

Voz 1643 24:35 lo que ha crecido mucho tienen Leganés fuera de casa de de los partido en la primera vuelta del inicio que no un equipo más dubitativo la victoria en Valladolid y la victoria en Vallecas Levada esa confianza fuera que necesitaba el equipo

Voz 0281 24:46 dirigí el cambio sistema no el cambio sistema que cuando ya empezó a cambiar de sistema de cuatro a cinco defensas y que verdad que empezó a sacar resultados eh en este caso subiendo Leganés muy muy está encerradito atrás eh sin crear ocasiones creo que es uno de los equipos que menos ocasiones concede fuera de casa o sea que es un equipo que se suele estar bien al maldito sí verdad quedó tampoco crea tantas ocasiones eh eh a favor pero pero si estás bien arropados seguro que te va a llegar alguna que que que puedes aprovechar

Voz 1643 25:14 y además es el equipo de Primera que más centros pone en el área meter balones al área escapar rematarlo

Voz 5 25:20 son goles mira su encontrar porque yo he dicho a Prince

Voz 0281 25:23 sirvió que no carótida jugadores de banda muy ya

Voz 1269 25:25 no tiene tiene pero pero es un

Voz 0281 25:28 de los que más te entra eso significa que que peregrino ha dicho llegamos a

Voz 1269 25:33 judas hasta baila sacado si base que lleva Guinea porgue la pelota la había metido sola bajo dado el saque de banda aplaude de griego para la Real Sociedad

Voz 5 25:41 lo que te decía al final Pellegrino lo bueno las indicaciones son claras llegamos a banda la ponemos y que pase lo que pasa tenemos dos delanteros centro si hay que aprovecharlos

Voz 0281 25:49 en este caso por eso cada vez que llegará banda o llega

Voz 5 25:52 la cerca del área la ponen ahí lo intentaba

Voz 1269 25:54 Merino la plato saqué de sales

Voz 1643 25:57 no contamos supongo porque el Leganés no tiene bandas se porque Pellegrino

Voz 1269 26:00 cambió el sistema a mitad de temporada con la temporada empezada la de la sociedad la pelota a córner para que la tenga ya no presionado por Abbás tira la pelota tras para sola sola la pisas la vuelta intenta girar vamos a ver si consiguen marcharse legal al segundo palo estaba en fuera de juego ya por la pelota será saque de puerta a favor del Lega de momento

Voz 17 26:20 Oscar diez minutos de juego de la primera parte y no mandamos ninguna ocasión de peligro ni para Leganés ni para la Real Sociedad no han tenido que intervenir ni el Pichu Cuéllar ni tampoco Jero Rull

Voz 1643 26:28 Sáez porque no hay bandas a Lara en la pretemporada de pensando que le ganaba a jugar con un cuatro cuatro dos con un mediapunta y con gente manda el zar manos que no está recuperado Arnáez que tampoco estaba recuperado pasa que de la temporada Pellegrini no se da cuenta que no tiene a los extremos que necesita en buenas condiciones así que al final prisión poniendo de Óscar en banda izquierda

Voz 5 26:50 el Caixa Cal que lo suprimió todos Cano y aún así lo hizo bien eh claro estuvieron mucho mejor mejora Oscar

Voz 1643 26:56 cuando está más cerca del área eso o más centrado por delante de los medios al final que hace se protege atrás con tres centrales que puede aparecer muy defensivo pero no depende donde estén no laterales sino los carrileros de sus porque si los carrillos viven en campo contrario el esquema es mucho más efectivo que jugar con cuatro atrás cambia a carrileros en vez de extremos porque al final por las circunstancias no tiene los hombres de banda que él habría querido

Voz 0281 27:18 si al final el adefesio bueno siempre decimos defensa de cinco no es bueno en defensa de cinco defensa de tres según como cómo actúan los carrileros y en este caso sí que verdad que que Pelegrino ha dicho que lo que los jardineros tienen para arriba porque son los que al final pues lo lo centro desde donde pueden donde donde llegan ellos ponen centro porque fíjate útil dos delanteros centro que que que para rematar y encima en este caso quieras o no le hay siempre lo balones

Voz 1269 27:43 ojo ahora brevemente a la Real sale bien metiendo pierna la pelota arriba para quien esta bajar las Bradley que la toca de cabeza pita al colegiado

Voz 2 27:50 a falta del danés del delantero del lema

Voz 19 27:53 la primera falda de Martín Broadway lo van a tener complicado

Voz 17 27:56 Ebrard el cuello y porque se pegan con dos centrales e bastante experimentados como Diego Llorente que ha llegado a ser internacional con Luis Enrique también con Raúl Navas a versiones Siri Broadwell son capaces de darle una alegría a la afición del León

Voz 1269 28:07 lo intenta en la Real por la izquierda esta Teo la pone en el centro para Merino tengo que la juega casi con el árbitro toda la ventaja para mí que el belga que recupera esa pelota para el Lega Juanfran a la derecha para Red Siri la mejor de la Real así que ganando metros el de la banda

Voz 17 28:22 delante de Pellegrino que va a aprovechar para dar unas órdenes hay a Juanfran cuando se acerca votar este saque de banda cuando ya pasamos el minuto doce de la primera

Voz 1643 28:29 en cuanto a laterales carrileros Silva en la primera mitad de Liga por ejemplo a alguno no le gustaba mucho como defendía pero claro siendo carrilero tienendo metros podrán te puedo subir sin va mucho mejor atacante que defensor

Voz 5 28:40 claro al final cuando cuando tú juegas con defensa de cuatro afinar no tienes tantas coberturas porque porque al final lo tiene por detrás actuaba como lateral ahora a la actual

Voz 0281 28:49 dinero sí que tiene las ayudas de de de los centrales siempre y él se siente más oxigenado y el puede tirar más para arriba pero eso sí que ahora está haciendo una mejor segunda vuelta que la primera que la primera sequedad que defensivamente no es tan bueno como ofensivamente

Voz 1269 29:04 dejarlos ahora dónde estaba Juanfran prácticamente en área con

Voz 2 29:06 Draghi Agustín Zaballa agustín Agustín ta poco porque bueno José Cara Cuéllar cuya fuera del área a Estados como ha decido cómo le robaba la pelota porque Willian Alcocer sabía marchó de Cuéllar vaya error

Voz 1643 29:22 Agustín

Voz 3 29:23 poco común en ese tipo de errores al central bilbaínos la intentaba ceder atrasa el Pichu Cuéllar que estuvo rápido en la salida más rápido había Willian

Voz 17 29:31 se Ike bien ha corregido los griegos y uvas

Voz 3 29:33 para despejar la pelota que finalmente parece que es Corner no golpean María José Corner el primero del partido para la

Voz 1643 29:37 al

Voz 1269 29:38 vamos con el córner adeudado viene porque Cullera Cuéllar han conseguido sacar la pelota es todo perfecto porque no hecho falta que pueda ha quedado la quinta amarilla o la roja hubiera quedado Legacy dieces y en portero sigue cuando

Voz 1643 29:48 visto que no puede llegar no le ha tocado el año perfecto

Voz 1269 29:51 Torres de la parte derecha lo va a poner la red

Voz 2 29:54 Leal sociedad

Voz 19 29:55 todos acumulados en el primer palo e es el primer ganar el partido además un ahí lo pone la Real

Voz 1269 29:59 palos toca de cabeza a la defensa del legado resaca

Voz 1643 30:02 equina

Voz 1269 30:04 en Mesic fíjate ha sido el marroquí el que ha sacado a la bola

Voz 5 30:07 acumula mucha gente en el primer palo porque bueno ya se sabe dónde va y no os o hacer un aclarado o todos abrir el paro es súper incómodo para el portero

Voz 0281 30:14 que cada vez que se ponen tanta gente en el primer palo otra vez

Voz 1269 30:17 primer palo otra vez las saca en la defensa del Club Deportivo de la gana eso está había sido Jonathan Silva

Voz 1643 30:23 el jugador portugués argentino el cancelado portugués propio como hubiera cedido el Sporting de Portugal me sale portugués argentino es nada

Voz 0281 30:31 que lo que si quiere es nazcan Portugal el chico no pasa

Voz 1643 30:35 no no ocuparía plaza extranjeras como que está nacionalizado en Leganés no tener tantas fechas Dragón fue el chut

Voz 20 30:41 desde lejos se pierde por el fondo de la portería de la izquierda de Anoeta

Voz 0281 30:46 sí vamos a comentar la jugada clave que bueno yo creo que es noticia no que que

Voz 1643 30:50 Agustí enfría agustino falles nueva final yo creo que

Voz 0281 30:52 de no sé cuántos años lleva en el Leganés pero yo creo que es de los primeros fallos que lo he visto a la misión central que me encanta ir para mí ese centro del futuro yo siempre lo dicho por ejemplo con Gené son centrales bajitos pero que la gente dice no pero no por Juan primera división porque no tienen juego aéreo no lo tiene juego aéreo no lo pasa que tiene dos muelles se dos partes narices Iván todo lo van los balones aéreos al final en primera división no hay tanto balón aéreo en ampliar lo que tienes que llegan al corte hacer coberturas y en este caso para mí Se centrar en centrar futuro a mí me encanta eh

Voz 1269 31:22 juega porque viene Silva por la parte izquierda compañero lo encuentra en Oscar pelota tras para mí que el belga que otro hacen cortito

Voz 2 31:29 no hay Vinos Carro agrega que la puede poner gana la línea de fondo la tira atrás no vaya a Juanfran dentro del área abeto a palpar algo es el yoduro que ayer abarrotar el danés golpeó de nuevo qué pena porque el rechaces y golpean el cuerpo de Rulli suele puede haber ido den

Voz 19 31:49 pero muy valiente ha tirado ahí buscándose

Voz 3 31:52 el balón con la se ha llegado a golpear con Jero Rulli horas interesa el colegiado por él el balón que se pierde por niña fondo saque de esquina el primero del partido para legal

Voz 1269 32:00 es la primera llegada peligrosa de Leganés a cuarto de hora haya podido acabar en gol

Voz 5 32:05 qué pena no que pena el remate de cabeza que da al palo

Voz 0281 32:08 sí y el rechace justo de pasa por encima suero

Voz 1269 32:11 la pone hosca al pelota al primer palo hola saca para allí la defensa de la Real pero recupera Leganés pelota tiene para que sea húmero el quinteto como ven a la izquierda ahí iban de la Real Sociedad tirada en el suelo

Voz 17 32:22 hay un jugador de la Real en el suelo dentro del área ha parado el partido el colegiado Munuera

Voz 3 32:27 entero que se acerca para interesarse por el estado del defensa de la Real Sociedad también están por ahí Jero Rulli y sus compañeros y el hombre que está en el suelo es Diego Llorente el central el jugador madrileño que es está doliendo parece que del rostro la parte delantera del pechos finalmente la caras están poniendo pero que se va a reincorporar ha sido un golpe en el córner con sí

Voz 17 32:47 con él se ha golpeado con él

Voz 1269 32:49 casi diecisiete minutos de la primera mitad

Voz 19 32:53 G golpearse combustible trae como golpearse contra un bloque de hormigón

Voz 0281 32:56 sí como decíamos antes al final su jugador yo creo que es Unai el hecho un par de narices a finales es un jugador es duro siempre va a casi siempre ganador en todos los duelos si es un jugador que eso pues al cabo el partido gana gana siempre los duelos a a los delanteros

Voz 1643 33:13 ha tenido la primera ocasión en el Club Deportivo Leganés

Voz 1269 33:15 camino del diecisiete vamos que una cosa hay mucha Peña

Voz 1643 33:18 del Club Deportivo Leganés que están escuchando ese carrusel Madrid y siguiendo esa primera transmisión que estamos haciendo el partido cien de Leganés por ejemplo en la sede de la peña división blanquiazul no está escuchando el vicepresidente rauxa Achero raro muy buena

Voz 21 33:31 hola buenas tardes Oscar buenas tardes a todos vaya muy me lo que tengan toda la gestión de Lena que intentan levantar Annecy por encima de error muy Lazaga al argentino

Voz 1269 33:40 cante la segunda edición del era que ha tenido la de Broadway supongo haber pegado un bote cuando el varón ha pegado en el palo que vamos ya hiciera lo paga

Voz 8 33:47 ya te digo somos tenían adaptados a mojar al partido

Voz 1643 33:51 el caso está apareciendo en Leganés

Voz 8 33:53 a plantar un partido complicado agua está ha mejorado mucho desde el cambio de entrenador

Voz 22 34:01 pues nada Leganés haciendo eso cómo jugamos bastante bien hombre de partido la pelota

Voz 1643 34:10 no paramos un poquito el sonoro rememoraba ayer a ver a ver ella escuchaba mucho polvo ya que cuantos usted Reunidos ahí en la Peña

Voz 22 34:19 no hombre no estaremos entorno a La Ventana

Voz 1415 34:22 veinte personas ahí disfrutó del

Voz 22 34:24 sale también viajó a San Sebastián

Voz 1643 34:27 digo disfrutando en Leganés le perdona es Agustín error que ha tenido y una vez que ha renovado todavía que haga lo que le de la gana así si nos una no me tengo el remontamos bueno ya la última el partido que tienes que estar ahí con los nervios a flor de piel

Voz 1269 34:47 de los dos de los cien partidos

Voz 1643 34:49 pese en primera división con cuál te quedas

Voz 22 34:52 y esta mañana ha hecho una encuesta relación de Peña poniendo cuatro partidos y además se vota o yo soy de la opinión yo me quedo con el primer une y seis albaneses de fue el debut en Primera División y encima con Vitoria

Voz 1643 35:06 además tuve la suerte verlo allí en el campo y eso

Voz 22 35:08 no nos olvidamos hay muchos muy bueno pero para mí yo me he quedado

Voz 1643 35:12 que bueno Iván tu saber la fecha ese partido si el paro

Voz 17 35:15 en el estreno del Lega fue en Balaídos cero uno ganó con un gol de Víctor Díaz y fue el veintidós de agosto de dos mil diez

Voz 1643 35:21 seis pues esa fecha histórica con la que se queda rauxa Achero vicepresidente de la división azul Teresa escuchando a en Madrid no correcto escuchando a lo muchas gracias de nada disfrutar el partido esperemos que de la tercera victoria consecutiva de un abrazo vale gracias a vosotros un ahorró como esta eh toda la gente de la gané volcada con carros el marido sí con el Lega aquí ningún tiene que ser luego afinó yo

Voz 0281 35:43 lo que entre no estamos apoyar no oí ellos desde aquí se nota luego se nota en el campo el aliento de la afición como como apoya de Madrid con con las redes sociales y demás

Voz 1269 35:53 la había puesto Juanfran no llegaban es presiona Brown ha querido darle como la gana date por encima del larguero

Voz 2 35:58 cómo ve la portería de Rulli viernes Siri bien Broadway está creciendo por momentos el Leganés que ahora ya

Voz 1269 36:07 a la portería de la Real Isaki toda la presión

Voz 2 36:09 Donostiarra de los primeros minutos el jugador más activo

Voz 3 36:12 la delantera del Leganés Martín Brad ha tenido ya dos ocasiones un cabezazo al palo ahora este disparo que se ha marchado alto no está nada bien la Real en defensa y ojo porque el Lega va ganando metros y metiendo presión a la portería de Jero Rulli

Voz 1643 36:23 qué cambio ha dado la delantera de Lega este hombre sobre todo la agresividad el como como lucha la pelota como volar robado ese puntito le faltaba el de y lo tiene con Broadway sí

Voz 0281 36:34 acuerdo al final llega a él llega a los resultados llegan los goles y encima y yo creo que la pareja perfecta no de de de Giuseppe yo creo que afinar el jugar dos delanteros que sí entiendan que que que es lo mismo no juega en que aquí cualquier balón no no no lo da por perdido y en este caso no el ya lo hemos visto en el área de la Real Sociedad un balón que queda hay muerto ellos por su sacrificio pues su lucha luchan y al final lo consiguen y bueno dando a punto ha estado de marcar gol

Voz 1643 37:02 lo que ahí iban es la primera tarjeta amarilla del partido y una falta muy peligrosa para alega

Voz 3 37:06 para Diego Llorente le recortaba M sigue en línea de fondo se queja el delantero marroquí de un golpe en la cara Llorente dice que no había nada pero sí que parece que les golpea con la mano izquierda cartulina amarilla la primera del partido para Diego Llorente falta peligrosa favorable al legal

Voz 1269 37:19 eso es va a ser como un corren abierto para Leganés un poquito más cerquita de la portería de que como decimos está acosando hice dedicando ahora la portería de la Real Sociedad estafa Rodríguez que que ven la pone el chaval con la pierna derecha

Voz 1643 37:33 hombre

Voz 1269 37:34 también Silva pusiera tiene que centrarnos podría que puede tirar desde ahí hasta directa nacieron con olímpicos sino una falta olímpica voy a llamarle sin el veintiuno de la primera casi Ecuador hasta primera mitad el Leganés consigue el primer gol del partido

Voz 17 37:48 tiene que acercar Munuera Montero a pedir paz entre sí o así Diego Llorente porque están empujando ya iba la falta

Voz 1269 37:52 ahí va la pone pelota al segundo palo salta muy lejanos Llera ahora la apareció más atrás Rulli la pelota de gol griego salió el portero y atrapa la pelota el argentino ojo ahora rápido el saque pero ahí ha estado bien a Silva cortarme la pelota para Leganés para que la juez de Oscar este es no apoyarán en Siria evocaba la izquierda que piensa tiene el suelo marroquí ya acordados a pelota dejarán corto para belga Van Gaal centro para Óscar Rodríguez tiene la derecha vamos para el dos todo la pone para Juanfran sean puede otra vez en un poquito el ataque del Leganés se para Recio Recio para Óscar Oca para Recio ahora se tranquiliza pero la pelota la empieza a tener el espera el equipo de Pellegrini empieza a tocar