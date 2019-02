Tomic: "¿Qué significa que van dos años seguidos, que el año pasado también les robamos?"

Voz 1 00:00 M pide paso Marta Casas con el protagonista de esa última jugada está Ante Tomic el capitán del Barça que ha levantado la Copa hola Marta

Voz 2 00:06 hola hola mano buenas noches pues si con el gran protagonista el capitán del Fútbol Club Barcelona levantaba la Copa con un bailecito con una sonrisa disfrutaba del momento junto a sus compañeros y no es para menos porque el Barça ha conquistado su segundo título de la Copa del Rey de manera consecutiva con Tomic un año más como protagonista y cómo no los protagonistas ya están en el Larguero en Carrusel en

Voz 3 00:25 el caso Ante Tomic muy buenas hola buenas noches jobar vaya no sé si has visto ya la jugada última definitiva si lo has visto qué te ha parecido bueno

Voz 4 00:37 no no se resolverán este movimiento pues un movimiento estético era te bajo no oí atinado pero después de esto en en en el en el campo no ha visto nada pero ahora en envidio en el vídeo bueno tienes a los que él ha tocado tablero creo si si toca tablero pues es canasta no

Voz 1375 01:07 así es están los jugadores del Madrid muy cabreados no sé si ha oído los gritos de los jugadores del Madrid que entraban al vestuario diciendo esto Felipe Reyes mira escucha

Voz 5 01:16 pero es que valiosísima clarísimo mejoramos la recta final el hueso

Voz 1375 01:31 vaya puto robo tapón clarísimo decía Felipe Reyes y luego venía también Rudy Fernández tapón clarísimo perdedor que significa dos años consecutivos

Voz 4 01:41 que hemos aprobado el año pasado también no no se ha Kapono no no no lo sé no lo sé hay pero hay que preguntar a los árbitros ya que que se abran las reglas y ellos deciden si lo digo

Voz 1375 01:57 es por la falta como revisaron el año pasado letón que Juan de todas formas vaya vaya forma de ganar vaya vaya

Voz 1 02:04 en concreto expectación con emoción y con qué polémica todo junto

Voz 4 02:07 todo todo junto todos juntos creo que segunda parte más prorroga ha sido ha sido una locura es que increíble dieciséis puntos arriba a ellos después nosotros una una remontada prorroga no no es salir a ellos arriba pues

Voz 1375 02:32 no se oye fue clave estábamos viendo el partido justo empezáis la remontada cuando se sale Llull por un golpe en la cabeza Rudy por una lesión en el tobillo y allá aprovecha is

Voz 6 02:42 si es casualidad o no pero aprovechó para empezar a las

Voz 1375 02:44 la remontada

Voz 4 02:47 bueno yo como siempre miro mi equipo seis creo que hemos hemos hecho un gran trabajo con con Pierre al precisión sin como en defensa tanto en el ataque con con con campo abierto hemos hemos pero me he tirado algunos tiros y poco a poco hemos entrado en el Rico otra vez no bueno últimos cinco minutos si prorroga igualados

Voz 7 03:12 Locura locura asegura

Voz 1375 03:14 oye ya sé que te han preguntado también ante siete preguntó Marta pero lo de levantar la copa en Madrid sabe mejor

Voz 4 03:20 ahora igual no no no no

Voz 7 03:23 no da igual igual igual no pero Pedro

Voz 4 03:30 otra vez repito no no se trata de mi ese eh eh de equipo de de este club de de todos estos adhesiones que ha llegado aquí para Palacio oral para todos

Voz 1375 03:44 oye eh terminó otra vez volviendo con la jugada inicio del Real Madrid que le pide a la ACB que hagan una nota reconociendo un error arbitral en la última jugada del partido el argumento del Madrid es que no hay tapón ilegal sino rebote legal porque el balón toca antes el aro antes de que Randolph toque el tablero ese es el argumento del Madrid

Voz 4 04:04 pues la verdad no sé en este momento no sé es qué cuáles son la la regla Si Sito

Voz 3 04:13 el balón toca claro ir expuestos el tablero

Voz 4 04:17 si hacen tapón ilegal bueno no sé

Voz 3 04:22 es obvio es que tocarlo y luego tablero y luego coge el balón se el jugador del Madrid bueno tampoco se ha hablado en la jugada anterior no de la que de la falta que le hacen a Singleton no la que nace con la que has ha visto porque ha ha estado pegado a otro otro lado campo esa no lo has visto ni envidio tampoco tampoco es así que clarísima también va pues bueno

Voz 1375 04:43 polémica pero que les dicen muchas polémicas que le dices a tus aficionados que te estarán oyendo ahora en El Larguero pues muchas gracias

Voz 4 04:49 todo todo todo es que tienen ahora los aquí también la gente del Barça