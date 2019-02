"Creo que a este Atlético de Madrid hay que pedirle más"

Voz 0470 00:00 hola Torrejón Granados además de Garrido hola Talavera muy buena muy buena mano está por aquí o Antón que ya lo sabéis gente Carreño buenas noches está Pablo Pinto tengo ganas además habéis visto todos el basket sí qué remedio yo estaba el palacio bueno Talavera viene de los he visto la polémica sin vale además están por ahí Antonio Romero o la Antonio muy buenas qué tal hermano muy buenas a todos ha visto el basket

Voz 1 00:24 entero como se debe haber estado que dejó en el sonido de la radio que condujo Legacy una cerveza tremendo

Voz 1375 00:29 ahora lo comentamos todo estaba Julio Pulido la Julio

Voz 0470 00:32 qué tal buenas noches en Barcelona Jordi Martí qué tal muy buenas bueno también por ahí anda Marcos López hola Marcos qué tal muy buenas noches a todos Lluís Flaquer también aquí

Voz 1375 00:41 muy buenas noches habéis visto el basket los tres sí sí

Voz 0470 00:43 vale acudiendo a preguntas no sé si bueno pero es que acabo de hablar con Pulido antes de entrar aquí y sé que lo ha visto

Voz 1 00:51 el alivia estoy que no sé es que esté consultando además con expertos en la materia que ve están informando de de la jugada de la jugada no pocos los Baltasar muy experto eh este melón alguna vez de tu vida tuviera razón Air Madrid en la jugada anterior lleva razón el Barça exactas

Voz 2 01:09 dicho acuerdo claramente sigue sigue teniendo la cara en su sitio sigue teniendo el hay más

Voz 0239 01:15 se confirma se confirma que que eso que le enfada tanto Iturralde de que los árbitros compensaron es una realidad común piano sal los árbitros hoy no han querido pasará a la historia como responsable de darle una Copa del Rey al Real Madrid por una a falta más flagrantes que yo he visto por televisión en cualquier lado y han decidido cometer dos errores se ha sido el resumen de la

Voz 1375 01:36 esto ha sido una cagada común piano la falta no pitada de Randolph a Singleton que es increíble que no la hayan visto hiló ha sido otra cagada igual de grande cuando el gran ha pitado acción ilegal al al rebote que ha acogido grandes eran porque han dicho que el balón estaba en trayectoria ascendente que tocaba tablero y tal el tiro es esto me pero no hay que hay que recordar que el balón toca en el hice una vez que toque claro es un estoy

Voz 0239 02:08 jugada continúa o no con con un matiz Manu que a mí lo que le da gravedad al tema que realmente Pato Mariola cachondeo muchos no te puedes tomar en serio a los tres árbitros invitado de la final en esas últimas acciones porque sino los tienes que les tienes que quitar el carné inmediatamente el matices que el ajuar de Randolph que es no que la jugada clarísima absolutamente clara no se puede revisar esa esa jugada en eso puede revisar y que no hace falta que moje tenemos que pensar tenemos que pensar que los tres tan ciegos porque que no hacía falta ver una revisarlas a tenemos que pensar en los tres estancial y que no se puede revisar pero es que la otra lo han hecho de manera deliberada porque lo han revisado

Voz 1201 02:43 oye yo creo que hay que tenía que lo verdad liberada

Voz 1375 02:46 tenían en la cabeza lo que había pasado treinta segundos

Voz 0470 02:48 dirigentes ya han dicho yo creo que ha habido

Voz 1375 02:51 has sido un escándalo bueno y lo primero buenas noches

Voz 0470 02:54 el explosivo junto a lo mejor lo segundo y lo más importante

Voz 1375 02:56 enhorabuena al campeón de la Copa del Rey que es el Fútbol Club Barcelona que repite por segundo año consecutivo enhorabuena al Barça que ha ganado nueve tres nueve cuatro al Madrid en la prórroga y luego toda la polémica arbitral se van a la prórroga que era una remontada espectacular del bar

Voz 1 03:10 sea que perdía de diecisiete es que ese es el tema de diecisiete

Voz 1375 03:13 Verdi al Barça se lesiona Llull bueno se lesiona sea Down vuelven la cabeza Llull

Voz 0470 03:16 es una decisión al tobillo Rudy sin los dos en cancha

Voz 1375 03:19 no sé si casualidad o no empieza a remontar el Barça que lo tenía ganado pero el Madrid tiene una racial por una raza tremenda metió una canasta Llull iban a la prórroga en la prorroga llega el lío en la prórroga gana el Barça me parece que ganaba de uno en un contragolpe eh le mete un viaje run el FAS Singleton que es una falta que no hemos que otros les han pitado para someter el partido para seguir frente de cada ganaba de dos que de que ha vuelto a esa esa jugada no la pitan Se van a tiempo muerto yo creo que les empiezan a decir en la mesa la que os habéis tampoco amigos la que os habéis tampoco que no ha disputado en la siguiente ataca el Madrid anota pone por delante un dos más uno Además se va al ataque el Barça con esa jugada a balón a aro pasado de Tomic pega en el tablero la coge Randolph y ahí se acabó el partido el Madrid lo tiene ganado pero dice que hay que revisar esa jugada la revisan y ahí donde los árbitros no ve ninguno de los tres que el balón ha tocado primero le eso sí

Voz 0470 04:14 pero una pero bueno bueno te lo digo digo ver ningún lo sorprendente es que ninguno ha decidido Pitarcho el Madrid ha hecho un comunicado pidiéndole a la Liga ACB

Voz 1375 04:24 una rectificación ir reconociendo su error evidentemente el título no se lo quita nadie al Barça pero el Madrid lo que dice es ya que me habéis robado eh es lo que dice el Madrid por lo menos reconocer que os habéis equivocado fijaros este audio y ahora de todos de los jugadores del Madrid Se escucha primera Felipe Reyes sobre todo y luego creo que a a Rudy Fernández diciéndonos han robado escuchar bien subimos el audio de lo que dicen los jugadores del Madrid cuando van a Vestuario

Voz 3 04:46 pero esta es clarísima clarísimo la recta final

Voz 1375 04:59 de verdad que puta vergüenza es un robo clarísimo es un tapón claro se equivoca porque no es un tapón es un reto este segundo ante firme con Pacojó con Xavi Saisó lo hizo dos rebotes que tiene el Madrid primero de los jugadores Juan Carlos Sánchez que es el responsable máximo de la sección de baloncesto ha salido para dar a un comunicado oficial del Real Madrid eh elevando esta queja de manera formal contra la Liga ACB

Voz 1567 05:21 no ha sido falta ha sido un tapón legal ya es el segundo año que ocurre ya es el segundo año que hay una desgracia en el arbitraje con respecto al Real Madrid ahora mismo acabo de venir de velas en las imágenes con el director general con el presidente y con el director de arbitraje entonces me parece que esa jugada viendo la enemistad entre Play que hemos puesto un play para que mejore la actitud de los árbitros y para que mejore el servicio a los equipos si entre los tres no han visto que esto es un tapón legal o no la han puesto las imágenes de Movi Star que yo tengo presentes en mi móvil au algo pasa o que está más perdido que hago en un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada simplemente el partido a lo mejor quedaban a lo mejor un segundo más o algo así podían haber sacado ellos haberles robado y haber ganado el partido el va el Fútbol Club Barcelona que no ganó con mérito pero lo podíamos haber ganado nosotros también pero lo que no quiero es que un error que se ha producido en Gran Canaria el año pasado en la Copa del Rey otro error que se ha vuelto a producir aquí en Madrid ante nuestro público en nuestra afición

Voz 1375 06:20 vuelvo a pasar eh protesta formal del Real Madrid pidiendo que reconozca la ACB el error por cierto los árbitros para que sepamos quiénes son García González Pérez Pérez Jiménez Trujillo me voy ya al Palacio de los Deportes donde todavía está caliente el tema pero acaba de terminar el Betis uno Alavés uno que ha el domingo está presente Ortega en el Villamarín hola

Voz 0470 06:39 hola qué tal mano buenas noches a todos nada reparto de puntos entre

Voz 1375 06:42 dos equipos con aspiraciones europeas y con rebote también de Setién con el árbitro

Voz 1870 06:46 sí ahora te lo va a contar al alba el tema arbitral evidentemente ha sido Mateo protagonista por algunas decisiones sea la más llamativa de puede haber sido la expulsión de Duarte en la ocasión de gol de Jesé que todo el mundo interpreta aquí que ha entrado parece difícil de ver pero el Betis que tiene una gran oportunidad para seguir enganchado a puestos europeos ha dejado escapar esta oportunidad entre Pacheco en el club consideran que Mateu también no ha podido conseguirlo mientras que Abelardo está satisfecho hicimos con el trabajo de sus de sus futbolistas en el día hay ocasión desperdiciada el Betis necesita mejorar porque hay mucho dominio mucho control pero no termina de solucionar las ocasiones árbitro ha sido protagonista Alba te cuenta cuando quiera

Voz 0470 07:22 como el Pitu Abelardo hablando bien del árbitro y Setién hablando mal no jugaba José Antonio hola

Voz 0699 07:26 hola Manu qué tal buenas noches efectivamente Abelardo que ha reconocido esa superioridad del Betis ha hablado en este caso bien no sólo de Mateu sino del arbitraje español

Voz 1757 07:35 bueno lo que hay un nivel sobresaliente

Voz 0005 07:39 evoca como me equivoco como entrenador pero creo que pienso que somos la envidia de de otros países es lo que el nivel del arbitraje español hablo dotarlo de todos los que nos han pitado hasta ahora repitan quería el Estado

Voz 0699 07:54 bueno pues eso decía Abelardo Quique Setién todo lo contrario muy enfadado bastante molesto con la actuación de Mateo Lahoz

Voz 1757 08:01 sobre el árbitro es mejor no decir nada la realidad es que ahí me gustaría saber algunas de las comentarle con él algunas de las acciones como las ha valorado oí que que Criteria ha tenido sobre todo con el tema de las tarjetas no porque que hayamos acabado nuestros soy con cuatro tarjetas le con una pues no no no aparecen normal no

Voz 0470 08:27 Quique Setién molesto después de el partido

Voz 0699 08:29 el reparto de puntos aquí en el Villamarín ya tranquilidad en esta zona mixta del campo del Betis

Voz 1375 08:34 ya pensar en la vuelta europea hay un empate que les ha sabido a poco a los dos me temo

Voz 1870 08:38 a los dos seis y lo que queda por delante el Rennes el próximo

Voz 4 08:40 jueves para solucionar ese tres tres y meterse en la siguiente ronda

Voz 1870 08:43 la inmejorable la Liga porque el Betis con aspiraciones europeas necesita mejores resultados que esta racha que lleva la que prácticamente va sumando o no como la semana pasada Leganés

Voz 1375 08:51 un abrazo hasta luego Santi Dios Alba

Voz 0470 08:54 hasta luego abrazo los dos cerramos ahí en el Villamarín esta para Iturralde González nuestro arbitró o la Itu hora buena noche no te voy a preguntar por lo del Bosque no te preocupes estaba estaba estaba en contacto ahora con quién con el con ACB con Acebes por eso te espero con el Velasco con el Velasco Carballo

Voz 0514 09:10 tres no sé quienes pero sí con ese

Voz 1501 09:13 lo que le faltaba ahí tu ya dentro de Bebeto estoy en ello estoy en vale ahora hablamos del Bosque pero por Betis Alavés y analizando una de las jugadas polémicas en la que guardado es Le pisa Johnny no Paradis

Voz 0239 09:28 guardado sido la Laine el mexicano creo que ha sido la ineficaz

Voz 1 09:32 sí sí sí sí sí que se parecen mucho vale para mí rojo sino que tiene que entrar el baile prisa por detrás no quiere hacerlo pero es que le pisan en el tendón de Aquiles por detrás

Voz 1375 09:43 la INEM minuto setenta y tres si el pisar e Ivette amarilla pero debió ser roja eso sí

Voz 0514 09:48 a mí sí hay son jugadas donde tiene que entrar el bar porque a ver yo siempre digo lo mismo te puedes equivocar fuera de juego en un penalti en lo que sea pero en la integridad de los jugadores ahí no te puedes equivocar que son los que dan el espectáculo visón lo realmente fundamental del fútbol

Voz 1375 10:04 y luego Mary pan saca sobre la línea un remate de Jesé

Voz 0470 10:06 que no se sabe si eran o no porque no hay tecnología de gol no llegó a donde porque ya lo dijimos el año pasado que las que sean como

Voz 0239 10:12 el otro día del gol de Joaquín

Voz 1 10:14 pues sí las que sean claras se va

Voz 0514 10:16 a poder dilucidar a través de

Voz 1 10:19 Bar pero las que sean muy muy muy injustas no no no va a ser posible

Voz 1375 10:24 pues nada imagínate este gol decide el de selección a Europa o el de esto

Voz 0470 10:28 en total pues nos hemos quedado es gol o no porque es imposible sabroso imposible imagínate éste en la semifinal dentro de dos semanas por ejemplo pues imagínate puede ser

Voz 1375 10:36 bueno he dejamos el Betis uno uno que ha terminado este domingo de fútbol donde además el Villarreal ha ganado tres cero al Sevilla o les de Álvaro González de Camby de Pedraza Valencia Español han empatado a cero también con quejas de Marcelino del bar pues no pitaron penalti sobre vas dice ha dicho Marcelino el bar empezó muy bien pero esta semana menos eh esta mañana el Real Madrid uno Girona dos del que luego hablaremos largo y tendido además de lo de ayer el Barça el Atlético que ganaron por la mínima con el gancho los dos pero amplió la ventaja con el Real Madrid de eso hablamos de todo enseguida de mucho de la jornada de fútbol pero me pide paso Francisco José Delgado Paco Jo que está en el juicio incendia todavía Xavi Saisó hoy están por ahí todos hola Pacojó muy buenas hola buenas noches a todos bueno pues la última vez es que el Madrid lo que dice es que la Liga ACB hagan común

Voz 0470 11:25 exacto que haga juegos os he estado escuchando

Voz 0699 11:27 al principio me encanta que toda la gente hable de baloncesto y además te invito a todos a seguir Play Basket que mañana

Voz 0470 11:34 ha sido bastante divertido ya lo creo que nos tenis hueco eh en Play Basket desde

Voz 0699 11:38 Jordi Marcos Pulido

Voz 0239 11:41 de la etcétera y Pacojó no no por favor

Voz 2 11:46 es es programa hermanos vamos a la Cadena Ser estáis invitados todo

Voz 1201 11:49 bueno uno de los mejores

Voz 2 11:51 María aprendemos cómo se te puede hacer alguna pregunta en rueda de prensa sí sí

Voz 0699 11:55 pero déjame que explique y luego ya ya ya

Voz 0470 11:57 de toda la ronda pregunta es como la barra libre inversora ya

Voz 0699 12:00 ya veo yo venir esto es bueno lo primero que hay que decir es que efectivamente la última noticia es que el Real Madrid ha pedido a la ACB Un comunicado en donde reconozca lo que para ellos ha sido un error flagrante en la última jugada del partido de los tres colegiados del encuentro que como viene ha explicado eh se han equivocado después de el vistazo al instan Ripley eso no se ha producido aunque hay que decir que no sería una novedad que se produjera si en la Liga ACB pero no han competiciones de baloncesto la Euroliga hace dos semanas hizo un comunicado diciendo a los

Voz 1375 12:31 eh a los seguidores del Barça

Voz 0699 12:33 pic que los árbitros habían equivocado dos veces en contra del Zalgiris quiero decir que no pasa nada porque sean un comunicado diciendo que los árbitros equivocan es una cosa que nos pasa todo y que es una cosa que no entiendo porque porque no se hace el Barça tiene un buen rebote también con los árbitros porque como os he oído contar tenéis razón en la jugada anterior había habido una falta clarísima sobre Singleton que no se repita la diferencia que en falta falta que por cierto

Voz 1375 13:00 era antideportivo flagrante y deportiva flagrante serían dos tiros

Voz 0470 13:03 la sesión si si se llega a pitar esa falta sacaba todo

Voz 1375 13:06 sí eso eso pasa no han invitado yo creo que estaban dándole vueltas a la cabeza de porque no habían pitado hay dos diferencias con respeto

Voz 0699 13:11 a las dos acciones la primera no se puede ver en instan Ripley la que reclama el Barça al no ser pitada no se puede ver en instan Ripley es decir el bar de el baloncesto no se utiliza para eso la segunda falta sí se puede ver en instan Ripley de hecho los árbitros mana consultarla lo cual entendería o pasaría por nuestra cabeza que después de consultar una acción dictaminar un error es que el error más grave por parte de los árbitros la duda que tengo yo son las imágenes que han visto los Árbitro

Voz 0470 13:41 eso sí si son las mismas imágenes

Voz 0699 13:43 hemos visto todos en la realización de quiero pensé

Voz 1375 13:46 por qué no yo quiero pensar que tampoco quiero pensar que

Voz 0699 13:48 no entonces perdona deja déjame Jordi para terminar hay dos errores primero no suministrar a los árbitros las mejores imágenes segundo error estamos otra vez en el mismo error que tenemos en el fútbol el protocolo de uso de lista en Ripley que debe ser muy superior ya acordada la toma cogía el protocolo no pero bueno te va para para la gente baloncesto que seguro que también está escuchando ETI si tenemos un instrumento que pueda ayudar a los árbitros y pueda ayudar al balance

Voz 0470 14:14 claro que lo que hay que hacer es utilizarlo al máximo

Voz 0699 14:16 sobre todo en jugadas conflictivas y sobre todo en el final de una

Voz 0239 14:19 prueba para hablar del cifrar en las imágenes se tiene la sospecha de que los árbitros no han visto en la imagen que la pelota tocara claro es que la necesitan refleja única cuesta

Voz 0470 14:29 la fijación sino ropa cojo

Voz 0239 14:32 yo en directo eh yo en directo con el sonido Carrusel rodeado de veinte personas amantes del baloncesto sin repetición dieciocho hemos visto que tocaba claro es así no le han servido esa repetición en el instan repleto que tienen la más bien hay que cojan otra

Voz 1201 14:47 puede haber una reflexión una uno

Voz 0985 14:51 Potes y Antonio Romero opera opera Antonio

Voz 0699 14:54 pero sí tengo la impresión de que los árbitros no han visto la jugada en que en que en el instan Ripley hemos visto osea que en la realización de televisión demuestra que ese balón tocar es más yo he visto tomas de televisión en donde no se distingue si tocar o no luego visto otras

Voz 1375 15:10 hay dos o tres claras donde se ve que es en la que tocar el aro

Voz 1501 15:12 dos o tres Si justo es las dos o tres no las han visto los árbitros

Voz 1375 15:16 momento

Voz 0470 15:16 pero vamos es verdad que tengo muchas dudas de que no los dos ventanas

Voz 1501 15:21 la redención abierto para explicar a la gente me había visto abierto dos ventanas una pequeñita en la que se veía como los árbitros revisaban y otra grande la que teóricamente es están viendo las imágenes que ellos están viendo en ese momento porque además iban hacia atrás hacia adelante la paraban hacia atrás otras hacia adelante

Voz 1375 15:35 sí es verdad que en ningún caso siempre ha sido la toma

Voz 1501 15:37 así que para que la gente sepa es la que va directamente al campo la que utilizar en la transmisión no ha habido otros ángulos lo cual si eso es así es lo que hoy confirma la teoría de Pacojó es lo más cutre que he visto en mi vida y que nos da una imagen de Liga de de de pueblo

Voz 0470 15:51 yo creo que bueno oye una pregunta yo quisiera preguntar lo que me dejas de lo que es evidente que ahora vamos a escuchar eso hola Xavi hola qué tal amigo

Voz 0985 16:02 yo quisiera preguntaros tanto Xavi como Pacojó si veis la posibilidad de que los árbitros en la jugada de Tommy hayan visto

Voz 0239 16:16 no

Voz 0985 16:18 los árbitros algo han visto si no como hipótesis

Voz 0239 16:22 yo te porque si hay un golpe con la palma de la

Voz 0470 16:24 mano tableros basket

Voz 0239 16:26 sí sí sí ya no hubo más que de todo

Voz 1201 16:29 no no pero no entiendo

Voz 0470 16:32 la pregunta en la escucha Jordi

Voz 0699 16:35 entiendo que ya ha acogido que si hay un golpe al tablero eso ya se daría como canasta pero se daría como canastas y el balón notó cantar

Voz 0470 16:44 claro claro por eso digo Saberi de Jordi eso dice Jordi estoy contigo pero es que lo que estamos discutiendo es si el balón ha tocado el aro o no en una vez que el balón toque largo ya eso

Voz 1375 16:53 una jugada normal que se cambia todo ese problema

Voz 0470 16:56 el rebote o pase lo que pase toques tablero balón una vez que el balón toca el aro ya la jugada continúa de todas maneras lo más fácil podemos dar muchas vueltas pero

Voz 0239 17:05 la realidad es que yo creo que es una

Voz 1 17:08 es que tenían claro

Voz 0239 17:10 repito que no querían pasar a la historia dándole al Real Madrid

Voz 0699 17:13 el hecho con una falta de Grant me dejáis a lo otro voy voy a hablar claro de lo que yo pienso yo creo que cuando entre en una jugada y otra hay un tiempo muerto vale entre una jugada y otra los jugadores del Barça se acercan claramente a los árbitros

Voz 0239 17:27 no pero es que la la jugada es clarísima

Voz 0699 17:30 seis equivocado le pero un golpe clarísimo lo podéis preguntar a todas partes ellos de hecho hablan los árbitros hablan de si de pondrá jugada tal en la cabeza de los árbitros está el que ha habido un error monumental para terminar rápido el partido en la primera toma que ven que

Voz 0470 17:45 pero está claro a sacar sacador sacó campeón el Barça

Voz 0699 17:48 bien al partido porque si me van a decir que les que

Voz 0470 17:51 que ha sido un robo la victoria al Madrid me a poner la cabeza como si pero eso es lo que yo quería pero una persona

Voz 1576 17:56 pues es un error que a mí me pare yo sinceramente en muchos años que está haciendo baloncesto yo no recuerdo una falta antideportiva como la de Singleton que no se señaló dice a mí eso me parecía una vergüenza pero eso es un error gravísimo que yo no he visto pero a mí me parece todavía más más grave lo de la última jugada porque la última jugada si te quitas de medio no quieres ver la realidad de lo que ha casado o no te han servido imágenes de las han servido que es todavía peor

Voz 1375 18:19 eres tan malo que no es capaz de ver que tocar que su

Voz 1576 18:21 de rebote a mi me parece que ya estamos hablando de prevaricación estamos hablando de otra cosa bastante bastante peores a mí en la última jugada que me parecido graves

Voz 1375 18:29 me me me voy en un minuto con Marta Casas que está por ahí con Ante Tomic el protagonista de la última jugada

Voz 0470 18:34 pero Xavi quería están en opinión

Voz 1982 18:37 las cosas siempre yo creo que primero yo me quiero mucho a Felipe Reyes pero para mí su actitud es absolutamente lamentable de un jugador con la capacidad de Felipe Reyes

Voz 0470 18:46 también de Rudy Fernández el Madrid son actual

Voz 1982 18:48 peón de Europa tienen que bueno en fin ese señorío que se presume yo creo que tiene que estar ahí porque yo no creo que Felipe Reyes en fin tenía que salir de esta manera íbamos a ver si no le cuesta una sanción segunda cuestión si al final el Real Madrid hubiera sido campeón de la Copa sin que a Singleton le hubieran pitado esa falta

Voz 0470 19:06 hola Gante que hubiera decidido la final

Voz 1982 19:08 era pasado hubiera ido al Madrid a protestar a la sala de prensa de hubiera aliado toda esta mañana no ya digo yo que no y entonces tercera y última hay aquí aquí

Voz 2 19:16 a Boca pero hubiera hubiera habido hubiera ido el claro pues que lo vas a estar algo tiene dejarme que lo escucha o vosotros eso

Voz 0985 19:26 la falta de Singleton finiquite la final Fini

Voz 1982 19:30 ETA absolutamente la final porque es una antideportiva tengo una foto aquí lo demuestra claramente ya está acabado luego que es equivoquen hoy tal pero es que esa jugada es la clave para mí del partido totalmente esa falta de todo el mundo

Voz 0470 19:44 has Singleton es clarísima

Voz 1501 19:47 a antes de que vaya Juan Marta que tenga ya

Voz 0699 19:50 hola buenas noches luego a cojo que estoy viviendo

Voz 1501 19:52 sociales buenas noches que hay muchos seguidores madridistas quejándose sobre que esa jugada que inicia el el Barça con saque de fondo después de canasta nosotros aunque creo que que es que la canasta coge el balón Tomic y hace el pase largo hasta hasta llega Singleton tarda cinco segundos y lo Maristas se quejan de

Voz 0470 20:12 en la tardanza en el en esa gente que ha tardado más de cinco segundos a fondo y perdería el Bali perdería el balón

Voz 1982 20:18 en el dos más uno de Jaycee Carroll no se queja el Real Madrid no

Voz 0470 20:20 cómo has tirado yo digo que a mí me gusta mucho baloncesto despreciaba volverán pero digo que para dar ya el mejunje os pregunto no lo había visto los expertos y yo creo que no se puede Yoko impartir conoces

Voz 1284 20:36 bueno pues analizar porque te Durán

Voz 1576 20:39 del primer cuarto seguro que ha habido faltas que ha pitado que no era

Voz 1284 20:41 o hotel Fedra ganando el Madrid

Voz 0985 20:44 pero estaba es que no sepamos o no tengamos una idea de que han podido ver los árbitros en la jugada de Tom

Voz 0699 20:50 a ver me deja es decir dos cosas para finalizar finalizar si quiere Manu quiero decir que primero al margen de todo el pollo arbitral que es un pollo espectacular del que llevamos hablando un rato el Real Madrid ha encajado un parcial de uno diecisiete en el arranque del último cuarto vale queda

Voz 0239 21:06 eso se habla poco es que eso es baloncesto segundo tengo

Voz 0699 21:10 la seguridad ahora ya la seguridad de que los árbitros los tres colegiados del partido saben

Voz 0985 21:15 que han equivocado oye una cosa pero en estas declaraciones que hemos escuchado de Juan Carlos Sánchez en las que hay un momento que hay un periodista que le pregunta pero oiga usted cree que la ACB persigue al Real Madrid y el ha dicho lo que pienso me lo callo en estas declaraciones estaba Pablo Laso al lado

Voz 0699 21:33 si Pablo Laso estaba hablando pero estaba callados se entiende que Pablo

Voz 0985 21:35 Laso quien calla otorga dan por buenas da por buenas esta retahíla esta retahíla de Juan Carlos Sánchez diciendo que ésta no debemos callarnos

Voz 0470 21:44 por qué por segundo año consecutivo son

Voz 0985 21:47 por eso cuando le preguntan cree que usted esto que es deliberado dice lo que pienso me lo callo

Voz 0699 21:51 yo conozco lo suficiente Pablo Laso para saber que es mayorcito y tiene su propia opinión

Voz 0985 21:55 el paso e hice no no puede salir

Voz 0699 21:57 eso cuando está hablando al jefe de dicho

Voz 1201 22:00 el descanso sentó

Voz 0985 22:02 es un rito después pero perdona

Voz 0470 22:06 twitter de Pablo Laso si uno oye conociendo a Pablo

Voz 0985 22:08 Laso me parece que dar por buenas y asumir las declaraciones que ha hecho Juan Carlos Sánchez tan desafortunada

Voz 1284 22:15 ah pero no asumirlo Pablo cajas que no sí que yo estaba en la rueda de prensa que dice

Voz 4 22:20 que no soy muy experto yo creía que esto en el baloncesto no pasaba hasta hace no

Voz 0470 22:23 sí dice que para que yo quería hacer que

Voz 4 22:26 entonces sí que esto ya no recuerdo nunca más allá de la

Voz 1 22:28 polémica arbitral a los expertos de baloncesto quién ha merecido ganar esta Copa del Rey

Voz 0470 22:33 cualquier jugador que cuando altera los dos para mí Barcelona en parte que salva la prórroga

Voz 1375 22:37 que no lo digo porque la serie decide sobre la bocina tres cuartos de partido en Madrid

Voz 0699 22:42 en el último cuarto el Barça en la prórroga a Cruz

Voz 1375 22:45 así ha sido el partido bueno la verdad es que el Madrid tiene razón en la protesta de esa jugada el Barça tiene razón en quejarse del anterior pero como dice cojo una tenido están Ripley se puede debatir y la otra no entonces el Madrid cuando cuando tu queja viene facilitada por una jugada claro no no está totalmente eso lo dicho dicho lo dicho que el Madrid tiene razón en esa jugada porque la tiene porque el balón toca claro Illa tiene que tiene hay que decirlo es que es así en la anterior la tenía él el Barça lo vas a esa jugada no la han revisado no se puede arbitrar porque no

Voz 1201 23:15 dice el protocolo del arbitraje del barrio del basket y sólo dicho

Voz 1 23:19 yo lo dicho dicho lo dicho me parece patético a eso iba ha dicho lo dicho me parece patético justo una vez más

Voz 1375 23:25 por la culpa

Voz 1 23:26 habrá porque cuando ganas a veces te beneficia y a veces te perjudica así ya está

Voz 0985 23:31 pero es que bastante lejos Manu e ir en esta

Voz 1375 23:34 cesión al Madrid en esa jugada le han perjudicado pero en la anterior Le han beneficio

Voz 1201 23:38 lo que ha pasado en el partido perdona pero el Madrid sí pero el Madrid se ajusta lo legal

Voz 0470 23:43 a reglamento correcto de la tiene

Voz 1201 23:46 el Gastón tiene razón por pesar viéndose jugada que pero a otra mía autoridad moral

Voz 0470 23:51 así sí ya sabemos de qué va cada vez

Voz 1201 23:53 pero cargados Badal

Voz 0985 23:56 va más lejos de esta jugada insisto en el Madrid el basta ya lo que dicen es no debemos callarnos

Voz 0470 24:03 porque por segundo dejaba nunca de los árbitros por si por segundo año consecutivo Nos han metido más se refieren a una jugada de Tom

Voz 1375 24:10 quince el año pasado en la final de Taylor verlo

Voz 0470 24:12 bueno que fue a revisar ACM pide paso Marta Casas

Voz 1375 24:15 con el protagonista de esa última jugada está Ante Tomic el capitán del Barça que ha levantado la Copa hola Marta

Voz 5 24:20 hola hola mano buenas noches pues si con el gran protagonista el capitán del Fútbol Club Barcelona levantaba la Copa con un bailecito con una sonrisa disfrutaba del momento junto a sus compañeros y no es para menos porque el Barça ha conquistado su segundo título de la Copa del Rey de manera consecutiva con Tommy un año más como protagonista y cómo no los protagonistas ya están en el larguero en Carrusel

Voz 1375 24:39 este caso Ante Tomic muy buenas o la vámonos jobar vaya no es así has visto ya la jugada última definitiva si te has visto y qué te ha parecido bueno

Voz 6 24:51 no no se resolvería este movimiento pues movimientos típico era cuesta abajo no oí atinado pero después de esto en en en el en el campo no ha visto nada pero ahora en

Voz 1375 25:08 en vídeo en el libro

Voz 7 25:11 bueno tienes

Voz 6 25:13 es que él toca en el tablero creo si si toca terneros pues es canasta no

Voz 1375 25:21 así es está los jugadores del Madrid muy cabreados no sé si ha oído los gritos de los jugadores del Madrid que entraba en el vestuario diciendo esto Felipe Reyes mira escucha

Voz 3 25:31 pero es que valiosísima marítimo mejoramos la ruta hueso

Voz 1375 25:42 no vaya a gusto robo tapón clarísimo decía Felipe Reyes y luego venía también Rudy Fernández tapón claro

Voz 6 25:50 sí pero qué significa dos años consecutivos que hemos aprobado el año pasado también no no se la da el tapón o no no no no sé no lo sé hay que preguntarle a los árbitros ya es que saben las reglas y ellos deciden

Voz 0470 26:11 lo dices por la por la falta que lo revisaron el año pasado de Tom Hall de todas formas vaya vaya forma de ganar vaya vaya

Voz 1375 26:18 en concreto expectación con emoción y con qué polémica todo juntos

Voz 6 26:22 todo junto todos juntos creo que segunda parte más prorroga ha sido ha sido una locura es que increíble dieciséis puntos arriba a ellos después nosotros una una remontada eh la prórroga es otra salir a ellos arriba pues no se oye fue clave estábamos viendo

Voz 1375 26:48 nacido justo empezáis la remontada cuando se sale Llull por un golpe en la cabeza Rudy por una lesión en el tobillo

Voz 1576 26:55 sí allí aprovecha is no sé si es casualidad o no pero aprovechó para empezar a Lar súper remontada

Voz 6 27:01 bueno yo como siempre miro mi equipo creo que hemos hemos hecho un gran trabajo con con Pierre al precisión sin que como en defensa tanto en ataque con con con campo abierto hemos hemos pe meter alguno tiros y poco a poco hemos entrado en herriko otra vez no bueno últimos cinco minutos si prorroga igualados

Voz 8 27:26 Locura locura asegura

Voz 1375 27:28 oye ya sé que te han preguntado también antes y te preguntó Marta pero lo de levantar la copa en Madrid sabe mejor sí

Voz 9 27:34 da igual no no no no

Voz 2 27:37 no da igual igual igual no

Voz 6 27:44 otra vez repito no no se trata de mi ese eh de equipo de de de este club de de todos los textos adhesiones que ha llegado aquí a Palacio oral para todos

Voz 1375 27:58 oye eh terminó otra vez volviendo con la jugada inicio del Real Madrid que le pide a la ACB que hagan una nota reconociendo un error arbitral en la última jugada del partido el argumento del Madrid es que no hay tapón ilegal sino rebote legal porque el balón toca antes el Haro antes de que Randolph toque el tablero ese es el argumento el Madrid

Voz 9 28:18 pues la verdad no sé en este momento no sé es que cuál es la regla Si

Voz 6 28:27 Tito si balón toca Yves

Voz 1 28:29 Nuestro el tablero

Voz 6 28:31 si Santa tapón ilegal bueno no sé

Voz 1375 28:36 lo que es obvio es que toca aro y luego tablero luego se el jugador del Madrid bueno tampoco se ha hablado de la jugada anterior no de la que de la falta que le hacen a Singleton no gracias a la clase Randolph tampoco ha visto porque ha lado el campo esa no lo has visto ni envidio tampoco tampoco es así que clarísima también pues bueno

Voz 0470 28:57 con polémica pero que les dicen muchas polémicas que le dices a a los que te estarán oyendo ahora en El Larguero pues muchas gracias

Voz 6 29:03 todo todo todo es que tienen ahora los aquí también la gente de Barcelona pues esta esta copa para ellos

Voz 1375 29:12 un abrazo Ante Tomic muchas gracias hasta luego bueno dejamos ahí a Ante Tomic que claros es que es una lo ha visto y la otra la visto pero tiene dudas no no no no

Voz 0470 29:21 no no tenga ninguna por eso digo no sé si el reglamento dice esto soy jugador del Barça dice lo que dice es que no cabe añadir a mano aunque no hay agua para Barcelona Marta es que no hay mucho más que añadiré hasta el jugador del Barça protagonista esa jugada dice

Voz 1375 29:36 toca el aro pero no sé si las reglas dice que si todo caerá

Voz 0470 29:39 sí Knightley cuando el gran

Voz 5 29:41 les protagonistas tampoco se quieren mojar mucho pues es que pues también tienen dudas sobre que la decisión que han tomado los árbitros no sea la correcta en este en este momento pero bueno al final por terminar un poco lo que estabais insistiendo en estos últimos minutos por lo que hemos ido hablando aquí con jugadores tanto del Barcelona del Real Madrid con

Voz 1375 29:58 cuerpos técnicos de unos y de otros ha habido una

Voz 5 30:01 está muy muy clara sobre Singleton y ha habido un error monumental en esa última jugada de Real Madrid al final de esta los dos errores

Voz 1375 30:09 nada enhorabuena al Barça campeón de la Copa por segundo año consecutivo Nos vamos al fútbol pero hay que darle cojo hay que darle claro todo todo el mérito para mí a este equipo y sobre todo su entrenador que desde que ha llegado cómo le ha cambiado la cara este Barça

Voz 0699 30:23 el resto Pesic es la segunda Copa del Real que

Voz 1375 30:26 Le han coreaba al final del partido los aficionados ha salido

Voz 0699 30:29 lo que me extrañado vayan manteado porque si total no

Voz 1375 30:31 de sesenta y nueve tacos igual los rompen para renovar

Voz 1982 30:34 es seguramente Barreno

Voz 0699 30:35 no me extraña que que renueve Pesic dos Copas del Rey las dos en la final contra el Real Madrid esta última en casa del Real Madrid esta última haciéndolo un parcial de uno diecisiete en el último cuarto al Real Madrid para hablar un poco de baloncesto en BP Thomas Heurtel que ha hecho un partidazo descomunal

Voz 0470 30:50 como lo ha hecho Víctor Claver el jugador más

Voz 0699 30:53 destacado nacional en el partido en el Fútbol Club Barcelona con quince puntos gran partido en el Real Madrid de Campazzo con diecinueve muy buen partido de Caser el tiempo que ha jugado Sergio Llull también hay que decir que salía de una lesión y lo ha hecho muy bien clave efectivamente en la remontada que no estuvieran Sergio Llull y Rudy Fernández ha dicho todo esto desgraciadamente un partidazo enorme de baloncesto con una prórroga emocionan hicimos con muchísimas alternativas con muchísima jugadas con muchísimo de analizar se queda desgraciadamente en una polémica arbitral en donde los árbitros saben que está equivocado por cierto y con eso termino Si en una un partido de fútbol de fútbol entre el Real Madrid el Barcelona hay una polémica

Voz 1375 31:34 la de este tipo

Voz 0699 31:36 ni el colectivo arbitral ni la Liga de Fútbol Profesional ni la Federación Española de Fútbol dicen nada se habría armado una escándalo yo a estas horas echo de menos un portavoz alguien de la ACB que diga algo que diga algo alguna vez porque de vez en cuando no estaría mal que alguien de la me pudiera decir algo pudiéramos ir al presidente de la ACB o a los responsables arbitrales o directores generales para poder ir a recabar una opinión

Voz 1982 32:00 en público y así lo digo también porque esto es una clínica que es el que tiene que hacer al Vázquez también seguimos está todo tan ojo están escondidos

Voz 0985 32:07 escondidos pero sobre todo cuando desde el Real Madrid se está lanzando una sombra de sospecha Arias consejo eh

Voz 1375 32:14 ha quedado claro yo creo que ha quedado claro un partidazo de las que yo no recuerdo una final de Copa decidida con tres árbitros mirando una pantalla así no estaban todos aunque diciendo quién lo va a celebrar que no va a hacer ha dicho el árbitro para dentro el campeón el Barça aunque luego tira el último tiro June el último segundo que atacó a tablero ya

Voz 0470 32:30 porque ya me interesa una corbata le sí Betis ella me tiro

Voz 1375 32:34 un abrazo la cojo gran final que nos ha narrado en la SER con Xavi Saisó con Marta Casas y con todo el equipazo de Carles

Voz 1630 34:57 en Nasser

Voz 0470 35:01 doce y ocho una menos en Canarias enhorabuena al Barça por ese título de Copa del Rey de Basque pero vamos

Voz 1375 35:06 el fútbol podéis escuchar Larguero Iber

Voz 0470 35:09 Larguero en nuestra cuenta de Youtube

Voz 1375 35:12 en la web de El Larguero en Twitter esto es parte no os podéis ver esto lo más no sé dónde la NASA la NASA con ellos hemos puesto las mejores galas para estar aquí bien presentables y que nos podéis ver pues eh

Voz 1501 35:25 por el momento Javi Blanco mejor para que me ponga va tangos garita no chándal pero yo estoy como Antolin John chándal no yo sea caso esmoquin me decía un amigo ahora guasa la que estamos hablando no vas a volver al que

Voz 0470 35:38 ha montado en el Palacio de los Deportes para no hablar de lo que ocurrió el Bernabéu no es eso lo que va de a cuarenta minutitos bueno

Voz 1375 35:45 eh que enseguida se incorpora Álvaro bonito pero hablamos del sanedrín de esta mañana el partido del Real Madrid en el Bernabéu de ese Real Madrid uno Girona dos un partido que en previsiblemente a partir del Real Madrid para mí ya lo digo de entrada no ha tirado la Liga el Real Madrid para mí el Madrid sigue enganchado a la pelea por el título de Liga sobretodo porque el Madrid es capaz de estar otros ocho partidos sin perder y sobre todo porque no veo al Barça muy fiable que subiera el Barça mucho más fiable dirías esto es acabado pero como al Barça como Le veo que ayer ganó a mí Valladolid pues porque de penalti de Messi gracias pero como el Barça está como está no veo al Madrid fuera de la pelea por el título y por supuesto ahí está el Atlético todavía con mucho que decir que también ganó ayer pero del Madrid esta mañana viendo el partido que ya han pasado las etapas de montaña es una etapa llana ya han dicho esto ya no me motiva esto ya no es el Atlético en el metropolitano ya no es la Copa semifinal con el Barça Llanos la Liga de Campeones esto es otra cosa que a mi esto me pone

Voz 1 36:42 menos

Voz 1375 36:43 así que el Madrid ha empezado ganando no cero peros se ha acomodado ha dicho en esto ya está hecho yo creo que Solari en la alineación pues también me ha sorprendido porque cuando tú juegas entre semana Champions entiendo más las rotaciones pero es que el Madrid no juega esta semana juegan el Barça el Atlético coño pues no sé si te está funcionando una cosa en algún refilón con Carvajal con Modric con Benicio Popolo suma ayer ganó el Barça yo no al Atlético polos ya adelantó la semana sino no hay Champions pero me ha sorprendido la alineación de Solari me ha sorprendido lo que parecía un partido de trámite facilón montó el respeto para el Girona que también se le dan muy bien los partidos con los equipos grandes de hecho es la segunda vez que le gana al Madrid no es la primera vez que no recuerdo la que le ha montado alguna vez al Atleti voz de Talavera al Barça un equipo

Voz 0470 37:28 salen al Barça por eso digo que es un equipo para

Voz 1375 37:31 Petar pero lo que parecía una mañana más o menos agradable día de sol en el Bernabéu se ha convertido en esto no me motiva es el Girona y esto no es lo que a mí me pone y lo acabó pagando sea despistado cuando ha querido reaccionar solar y metiendo a todos los pesos pesados ya ha sido tarde y el Madrid ha dejado tres puntos en el en el Santiago Bernabéu y hablaremos de alguna jugada polémica que el hábito también la expulsión de a la amarilla que hace cuando hacía ahí de portero eh que luego ha sido una segunda María y lo han echado a la calle convirtiéndose en el jugador que más veces ha sido expulsado en la historia de la Liga con diecinueve por delante de Pablo Alfaro hoy de Xavi Aguado que tiene dieciocho eh pero para mí es que ha sido Romero

Voz 0470 38:09 has estado narrando el partido bueno pregunta ya para todos

Voz 1375 38:12 me pregunto si el Madrid crees que ha tirado la Liga segundos que me parece que el Madrid esta mañana la imagen de esto no me motiva a mí esto no me claro yo creo que me

Voz 4 38:19 es que es evidente que numéricamente tiene posibilidades pero a mí lo que me da la misma sensación que ha dicho que el Real Madrid

Voz 0239 38:26 Vaughan de emociones de fútbol y de resultados puede encontrar nueve diez partidos de manera consecutiva sin perder ni ir dando un momento de los partidos exhibiciones futbolísticas pero yo creo que en el poso en lo que permanece es que al Madrid no le pone la Liga sabes que hoy ha habido una imagen en el Santiago Bernabéu que no le pone ahora porque cuando estaba reaccionando perdona que te interrumpa sí que le ponía

Voz 2 38:50 sí sí claro no le tenía que contar nada tenía que claro pero

Voz 0239 38:55 bueno si queréis termino y si no ya cerrada

Voz 0985 38:58 ah vale que nos hemos perdido que nos hemos perdido en el camino en cuatro días decíamos que el Barça está

Voz 0470 39:04 estaba acongojado que llegaba al Madrid que llegaba con el Barça jugó el Barça

Voz 0239 39:09 el Barça jugó lamentable contra el Valladolid y ahora iremos

Voz 0470 39:12 pero que yo tengo la sensación muy mal yo tengo las

Voz 0239 39:14 es acción de que la atmósfera en el campeonato nacional de Liga cuando el partido estaba encarrilado cuando ve veo el Bernabéu en el ocho veinte y cinco semi desierto porque ni siquiera el público creía o quería en con tras una atmósfera de remontada yo tengo la sensación de que la Liga les ponen menos que la Liga de Campeones y les pone menos que una final de la Copa del Rey derrotando en semifinales

Voz 1284 39:37 al Fútbol Club Barcelona pero luego el propias muchas hace una semana

Voz 0470 39:40 todo una hace una semana

Voz 1576 39:43 es que el Atlético hay un punto no miedo que el Madrid seis da mucho miedo

Voz 1284 39:46 que esté Madrid quería todo y ahora dicen que iba a Iker

Voz 4 39:49 bueno no he dicho que tengo la sensación que creo