Una campaña electoral vía Wasap

Voz 1603

00:00

buenos días me intriga saber cómo se las van a apañar los partidos para mí tiene a lanzar sus mensajes en plena Semana Santa la campaña para las generales arranca cuando muchas familias estarán preparando las maletas para huir al pueblo a la playa o la montaña donde la rutina se rompe indies escucha la radio se ve la tele se lee la prensa como hacemos habitualmente veremos algún candidato salir de nazareno eso seguro pero sospecho que está va a ser la campaña de whatsapp quizás Instagram y mucho menos Twitter o Facebook bolso negro ganó las elecciones en Brasil lejos de los medios tradicionales llenando los grupos de Whatsapp de vídeos y mes muchos de ellos falsas noticias Sofia News pidió que consiguieran su objetivo como arma de propaganda es imbatible el mensaje te llega a través de una amiga de un cuñado de una colega a quienes solemos dar más crédito que a los partidos o a los periodistas como nuestro número de teléfono ya no está en privado sino que lo compartimos cada vez con más grupos y además no nos separamos del móvil ni bajo la ducha intuyo que está campañas y jugará en nuestras pantallas con mensajes menos políticos y más emocionales que nunca para inflamar nuestros sentimientos y que elevemos al botón de me gusta o de reenviar este año será más difícil que nunca huir de la campaña sólo se salvarán aquellos que se encuentren de verdad fuera de cobertura