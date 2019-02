Flash deportes SER de las 10:00 horas (18/02/2019)

doble error arbitral anoche en los últimos once segundos primero no viendo una clarísima falta del madridista Randolph que dejaron pasar después dándole en el último segundo por válida una canasta Atomic en lo que era un tapón legal del propio Randolph porque el balón tocó el aro y pese que la revisaron las imágenes de televisión posteriormente insistiendo todavía más en su error en la plantilla blanca indignación en la retirada a vestuarios Felipe Reyes y Rudy Fernández sonido recogido por Movistar

Voz 1291

01:42

ver las primeras campeonas de Europa de hacer historia estamos todos muy muy emocionados creo que todavía no no somos conscientes de lo que hemos conseguido pero bueno ya celebrándolo impedía disfrutar lo que el trabajo que hemos hecho no sólo ahora sino generaciones anteriores creo que no lo lo merecíamos