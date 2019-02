Miguel Ángel Revilla: "Los vecinos deben denunciar a los pirómanos"

Voz 1727 00:00 Dios Miguel Ángel Revilla presidente de Cantabria buenos días

Voz 1563 00:04 buenos días qué te cuesta defiende cada día abren

Voz 1727 00:08 anda has hecho ahí una mezcla entre las dos comunidades presidente alguna novedad alguna novedad sobre la evolución de los fuegos

Voz 1563 00:18 la cosa está un poquito mejor es sobretodo porque ha cambiado el viento no tenemos cientos un cierto que nos haría falta un poquito de agua que está entrando por Galicia iba a Cantabria pudiera llegar a última hora de la mañana un poco que sería suficiente para con la cantidad de medios que tenemos sobre el terreno acabar con con esta pesadilla pero hay que sacan que una conclusión que es que a mí me interesa porque esto repetitivo claro a ver qué sale viento sol los ocurrió en el año quince de manera todavía mucho más preocupante porque hubo pueblos que estuvieron en riesgo de de incendiarse hay una cantidad de pirómanos que es cinco puntos de gente que está contra el mundo no hace falta que sea mucho no sé qué porcentaje Nos diría a lo mejor algún psicólogo o algún médico que puede haber en una población basta con que haya uno por veinte mil claro

Voz 1727 01:18 era provocar una catástrofe

Voz 1563 01:20 ya veíamos con un anciano había rayado setecientos coches pues si a esas personas coches lideradas por por encenderse que ya son los Montes en Galicia pues una Gordy Sima entonces hay que hacer un llamamiento yo lo estoy haciendo estos días a Basora no es tapar a un vecino que se sabe que es pirómano no no eso no es sólida

Voz 1727 01:45 ya

Voz 1563 01:48 que se está cargando el patrimonio de todos o cuando se quema una aquí llego un roble robledal que lleva a lo mejor tiene cincuenta años ese bosque ahí es una catástrofe hay que denunciar ya diéramos tenido un dato positivo es que los vecinos ha denunciado a uno eso es muy importante yo ha sido detenido porque la Guardia Civil tenía como sospechoso entonces cuando aparece el viento sol saben ellos idealmente a tapado porque si creo

Voz 1727 02:18 te Revilla presidente Revilla me confirma que hay dos detenidos por tanto sólo dos

Voz 1563 02:23 sólo sólo dos están a disposición judicial

Voz 1727 02:29 sí existe pero si existe un balance un balance de daños de daños en en el monte en el bosque tienen ya una aproximación de lo que hemos perdido

Voz 1563 02:39 no ahora mismo no pero puedo decir lo que supuso la de dos mil quince que fueron quince mil hectáreas que para una tierra como Cantabria cinco mil trescientos kilómetros cuadrados una barbaridad yo creo que sabes va a ser menos ir sobre todo hacerlo en zonas de cierta altura con lo cual bosques bosques autóctonos Pilar el robledal que es lo mismo es monte bajo Euskadi tal pero hay que está en unos días para saberlo pero insisto por favor que los vecinos sean los principales policía del patrimonio de todos no tengan esa solidaridad de que pueden parecer como China altos no hay quienes funcionan pirómano es un peligro terrorista hay que tenerle detenido no lo podemos tener te mando el patrimonio de todos

Voz 1727 03:30 ha quedado claro presidente sí que ahora mismo está volcado en esto en las tareas de extinción de los incendios pero no me resisto a preguntarle por la precampaña que comienza en España después del anuncio de elecciones generales usted gobierna en Cantabria con el PSOE que les gustaría que ocurriera a nivel nacional el veintiocho de abril

Voz 1563 03:47 pues que por primera vez que creo que va a ocurrir el partido regionalista que se presentan a las elecciones generales al Congreso y al Senado tengamos al menos dos diputados senadores mal que será aportar sensatez estabilidad política como hemos demostrado siempre que hemos gobernado en esta tierra donde siempre han aprobado los presupuestos sin tener mayoría yo creo que es una buena noticia del Partido Regionalista concurra alto decir en general

Voz 1727 04:14 y qué harían con esos dos votos en el caso de poder decidir porque parece que se vislumbran dos bloques bloques a un bloque a la izquierda y otro la derecha

Voz 1563 04:25 bueno no es propio de la sensatez de un partido por sí

Voz 1727 04:28 dónde estaba Dunga están la sensatez donde está la sensatez

Voz 1563 04:32 la sensatez pues se en Diallo y aplicación de la ley muy sencillo en el tema catalán que es lo que nos preocupa a todos no hay ningún presidente de Gobierno ni me estaba ya lo que están diciendo estorninos del que estaba vendiendo España a España no la puede vender mía anterior mil dado que venga porque afortunadamente estamos en un Estado de derecho que tengo la Constitución hicieron sistema judicial Iker los cuerpos en estado tira unas leyes entonces Gobierno que con todo lo que no está pasando a su Gobierno te tiene instrumentos para impedir que alguien se salte la ley ahora además de eso hay que dialogar y buscar una solución razonable ahí pero sobre la base de que la otra parte tiene que abandonar el criterio de que ellos no son parte de España es la sensatez de un partido como el nuestro que lo viene diciendo desde hace mucho tiempo idea probar en el caso de que haya algún día presupuestos presupuestos sociales que beneficien a los que menos tienen ese sentido el partido en Cantabria y el que va aplicar en Madrid