El análisis de las encuestas

Voz 1727 00:00 mañana de lunes en Hoy por hoy con José Antonio Zarzalejos Antón Losada y Lola García cada vez parece más evidente que la suma de Astra hasta tres partidos va a ser necesaria para que se forme un gobierno después de las elecciones del veintiocho de abril se ha publicado varias encuestas durante el fin de semana en distintos periódicos hemos hecho referencia ellas todas todas nos dicen que gobernar este país va a precisar de mucha voluntad de consenso porque el PSOE ha ganado las elecciones en eso coinciden todos pero lejos muy lejos de la mayoría absoluta innecesaria la suma de muchos otros partidos no sólo de Podemos Unidos Podemos para acercarse a la mayoría absoluta porque parece que la suma de las tres derechas está muy próxima a los ciento setenta y cinco escaños pero las encuestas también los dejan por debajo que va a pasar en este país vamos con una encuesta de Metroscopia que publican hoy veinte minutos Heraldo y los periódicos del Grupo Giuliana

Voz 0127 00:56 PP Ciudadanos y Vox obtendrían según esa encuesta el cuarenta y ocho por ciento de los votos el Partido Popular sería la segunda fuerza con un veinte coma cinco por ciento de los votos ciudadanos la tercera con quince coma cuatro Ibooks quinta con un doce coma siete la ultraderecha de Santiago Abascal se quedaría así a sólo un punto de Podemos que caería hasta obtener el trece coma ocho por ciento de los apoyos aunque el PSOE ganaría las elecciones con un veintisiete por ciento de votos podría quedar bloqueado porque sumando los votos de la formación de Pablo Iglesias el resultado de la izquierda sería insultar quién te José Pablo Ferrándiz investigador principal de Metroscopia buenos días

Voz 1706 01:31 hola muy buenos días Pepa quizá cómo estáis las encuestas

Voz 0127 01:34 es ahora mismo cuando acaba de anunciarse la convocatoria electoral y tienen mucho valor porque decíamos en la tertulia hace unos minutos no sé si has tenido ocasión de de escucharnos bueno es que está todavía todo el mundo bajo el shock de la convocatoria todavía no se han planteado en serio es que tengo que votar

Voz 1706 01:51 bueno hay una parte que es cierto que hay es verdad que hasta que no se convoca las elecciones no podemos hablar de ese puesto cristalizada pero bueno lo que marcan las encuestas ahora mismo es el pistoletazo de salida en las posiciones de salida de aquí a las elecciones de cada uno de los partidos y en eso pues como bien coinciden bastante en que el ganador aritmético en este caso sería el Partido Socialista que unos y el ganador político que habría que ver quién es el ganador político porque hemos visto en Andalucía por ejemplo que la fuerza que tiene mayor número de votos y escaños no tiene que ser necesariamente en escenarios tan fragmentados y competitivos como el actual en España pues que es la que finalmente acabe conformando Gobierno

Voz 0127 02:30 y La Vanguardia como El Periódico coinciden en sus encuestas en que un cincuenta y dos por ciento de los es españoles Ana apuesta por el diálogo para resolver la cuestión catalana según los sondeos de GESOP y tres para estos dos diarios solo un tercio de los españoles pide que se vuelva aplicar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña y entre los catalanes un setenta y ocho por ciento insta a los dos gobiernos a hablar según La Vanguardia y casi el ochenta y siete según el periódico la encuesta de Gates asegura además que la mayoría de catalanes opta por negociar un nuevo sistema de financiación para atajar el con de Carles Castro responsable de análisis electoral de La Vanguardia buenos días

Voz 1706 03:05 hola buenos días también tenía esas encuestas

Voz 0127 03:07 mención de voto dejaban con matices la situación en un en un panorama muy parecido cuánto puede cambiar de aquí Carlas a la celebración de las elecciones esta situación casi casi de bloqueo no

Voz 1706 03:21 sí la verdad es que el el Parlamento resultante no que estábamos en nuestra encuesta era francamente endiablado nosotros lo califica dábamos de Parlamento Frankestein no porque realmente no generaba una mayoría clara me preguntas por eso que puede cambiar cómo puede cambiar porque puede cambiar bueno puede cambiar por sobre todo por dos razones una porque tanto en nuestra encuesta cómo creo que las demás dan un elevado porcentaje de indecisos decir de gente que puede cambiar de aquí a su voto de aquí a las elecciones nosotros creo que era un veintisiete por ciento

Voz 0127 03:53 veo en otros

Voz 1706 03:55 a ver Domecq y sin cuidado

Voz 0127 03:58 los en la de Metroscopia los indecisos cuanto serán Ferrándiz

Voz 1 04:01 si nosotros denominamos decididos indecisos que es un oxímoron que te dicen efectivamente a que que va a parar el que tienen

Voz 1706 04:10 voy a votar segurísimo pero aún así de esos que en estos momentos dial sesenta y cinco por ciento todavía un veinticinco por ciento veinte cinco por ciento que tiene dudas sobre su comportamiento final

Voz 1450 04:20 perdona Castro que te había interrumpido pero quería saber cuánto de Weiss cada uno

Voz 1706 04:24 bien no he luego la otra la otra variable es cómo quedará finalmente ya ahí también tienen mucho el factor indecisos porque al haber tres marcas en un espacio de derecha pues hay una gran indecisión entre los electores de ese signo que no sabe qué quedarse con que marca quedarse no entonces según cómo acabe el reparto de voto en ese espacio entonces el resultado puede ser una puede ser de otro ya que en nuestro sistema electoral sobre todo tipo de diseño de los distritos las provincias es muy complicado y es muy difícil digamos de prever lo que ocurrirá porque pues porque tenemos muchísimas provincias que funcionan en régimen casi mayoritario provincia de de cuatro cinco tres escaños seis escaños no en los cuales pues un determinado reparto del voto de la derecha aun siendo mayoritario en esa provincia pues te puede dar por ejemplo en el caso de era uno de acepte un empate a dos entre derecha izquierda o una mayoría de derecha de tres a uno yo soy herido dependerá un poco de cómo se repartan los votos entre PP Ciudadanos es decir si Vox roban los suficientes votos a ciudadanos como para entrar en lo que se llama el reparto de escaños o simplemente roba unos votos que no le permiten entrar en el reparto de y al mismo tiempo debilitan a las fuerzas de derecha entonces como es es muy difícil deshacer de aplicar en cada provincia porque tú haces una encuesta a nivel nacional no ahí te da unas grandes líneas digamos a ese en ese ámbito en el escenario pero luego lo repasarán Albacete en Soria en Segovia eso pues exactamente no lo saben es muy difícil por lo tanto ahí es lo que deja muy abierta esa eventual mayoría absoluta del llamado tridente Leo del tripartito de derechas

Voz 0199 06:00 Antón politólogo adelante si yo quería preguntarles a los dos Si cómo está la participación es decir en las los datos que manejan les dicen que la participación va a ser alta que ya hay mucha gente que haya decidido con independencia de lo que vaya a votar que era ya decidió ir a votar si esa participación está repartida de manera transversal se detecta más movilización ya a la derecha o la izquierda Ferrándiz

Voz 1706 06:25 bueno pues en este momento en ustedes dinastías de participaciones del setenta y cinco por ciento que es cinco puntos inferior a la que hubo en dos mil dieciséis y creo que esa es la clave de estas elecciones porque sabemos que la abstención no se reparten proporcionalmente obviamente en que todos los electorados ya en este momento como hemos disputado en Andalucía los más desmovilizados son militantes son los electores de izquierda de partir izquierda porque estamos viendo que los electores de los partidos de la derecha en dos mil dieciséis sumaron once millones doscientos mil aproximadamente ahora mismo en esos once millones doscientos mil siguen presentes dicen que van a votar lo es que se han distribuido de manera diferir entre entre los tres partidos de la derecha si la gente del electorado Izquierda se queda en casa como pasaron en Andalucía ya lo sabemos que históricamente en España la derecha siempre obtiene mejores resultados en general cuando a participaciones son bajas la clave por tanto hasta la equipación que sobretodo está afectando en estos momentos vividos ponemos Unidos Podemos está obteniendo una estimación que le damos la más baja yo creo que histórica caserío desde dos mil catorce y el problema es que una parte se está marchando a la ascensión y otra parte muy importante el veinte por ciento al PSOE y eso para la izquierda puede ser malo porque el hecho de que el PSOE engorde a base de votantes de Podemos pues su socio natural en el espacio de la izquierda que entre los dos finalmente lo puedan sumar escaños suficientes para gobernar

Voz 1450 07:45 a ver cómo se plantea podemos la precampaña y la campaña han porque todavía por ejemplo no está claro cuáles van a ser sus partidos aliados en esta convocatoria Mariela Rubio buenos días y el momento es muy delicado para Podemos en plena crisis interna con las encuestas en contra y la prueba es la dificultad que están encontrando para reeditar las confluencias con Compromís en Valencia valenciano va a ser posible la coalición de En Marea también peligra sólo la de En Comú Podem se va a reeditar con seguridad aunque todavía no hay candidato el acuerdo marco que de momento se da por descontado es concurrir con Izquierda Unida como Unidos Podemos con carácter general podemos prepara una campaña en la que tratarán de evitar la fuga de votos al PSOE la desmovilización insistiendo en que todo lo que ha hecho Sánchez en el Gobierno en materia social ha sido por la presión morada y que sólo un líder como Iglesias puede hacer frente a la extrema derecha y negociar sin presiones con Cataluña eso sí podemos advierte además de que nunca va a permitir un acuerdo a tres con el PSOE que incluya a Ciudadanos Carles Castro

Voz 0127 08:43 a propósito de esto último nunca voy a aceptar un acuerdo con nunca voy a pactar con esto lo estamos escuchando ya por parte de PP y Ciudadanos a propósito del PSOE y de Podemos a propósito de ciudadana es sin embargo la encuesta vuestra la la la la la lo lo que publica hay soy habla de un país que quiere acuerdos por ejemplo sobre la cuestión catalana no

Voz 1706 09:04 sí bueno yo tengo hambre que hemos entrado en una fase antes pues es mucha de muchas semanas de palabras gruesas no exageraciones del país yo creo que empieza a buscar sosiego nada a buscar un poco de calma ya buscar una salida lógica porque los conflictos pues siempre se resuelven mediante el diálogo mediante la negociación y entonces ese espíritu nosotros lo hemos detectado de una manera muy llamativa en esta última encuesta sobre todo porque la contra estamos con lo que la gente decía en noviembre no llegan posiciones como mucho más en blanco y negro mucho más agresivas mucho más tajantes no de ahora mismo pues nave dado el dato el la apuesta por el diálogo no frente a quienes se creen que esto doscientos cincuenta y cinco es como un botón que lo puedes apretar el interruptor las perdona Pepa sin saber que estos requieren unos requisitos bastante pasados y pero aparte de esa la pregunta pues nosotros hemos encontrado que hay no son una apuesta sino una valoración del diálogo como algo que en lugar de poner un suponer un riesgo suponer pues una vía de solución hemos visto también pues es eso quizá lo que señala actitud frente a las acusaciones de algo que también de alguna forma transpira en lo que son los primeros compases de los que visitan no lo mismo pues han relación con la prisión provisional si hubiera de señalar un único punto en el que se mantiene digamos a la rigidez es comprensible porque las cosas desde el punto de vista formal fueron graves es en el tema de la oposición sigue siendo muy alta no pero en el resto de de aspectos nuestra encuesta de hoy lo que refleja es eso es a su anhelo de una cierta calma pues ha sido de que el dialogo aquí no es malo por naturaleza sino al contrario es la única vía para resolver los problemas

Voz 0127 10:47 es un país que quiere acuerdos a todos esos llega a la boca de consenso y cuando se ponen a ello los llevamos traidores Carles Castro

Voz 2 10:54 gracias buenos días

Voz 1450 10:57 así otros hasta luego José Pablo Ferrándiz como siempre un placer buenos días

Voz 2 11:01 muchas gracias por lo que el propio son