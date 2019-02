"Educación sexual para nuestros hijos sí, ¿pero a qué edad?"

Voz 2 00:00 pues no da ni otra es una de tus canciones favoritas sin la revolución sexual de La Casa Azul me encanta a la revolución no pero a la educación sexual vamos a dedicar un tiempo a esta mañana a esa gran asignatura pendiente en nuestro país lo sabe bien uno de nuestros maestros favoritos buenos días

Voz 3 00:39 buenos días Paco Huelva el tema de la educación sexual se vaya que emite nada más que los conocimientos previos que traen los niños de segundo de la ESO que es donde nosotros lo trabajamos esos conocimientos previos deberían para un programa de dos horas yo pero lo cierto es una cosa los padres Dean en manos de la escuela anuncie la lo mucho maestro tratan de dejarlo en manos de las asociaciones cada o alguna charlas de expertos médicos Gemma y al final la mucha vuelta en la casa por barrer en la mayoría de los sitio gracias Paco

Voz 2 01:09 sino les informamos buscarán esa información en Internet en el porno buenos días

Voz 4 01:13 buenos días subida Alicante que utilizan los jóvenes la pornografía como una educación sexual me parece una auténtica barbaridad ya que normalizan situaciones si escenas que no es normal y ese problemas que después vanos jóvenes pensando que esa chica que va por ahí con esa minifalda es que va pidiendo lo que había esto es un atraco en una película porno ahí está el error hay que educar a los niños desde bien pequeños solventando das duda desde pequeña escala al siendo niveles ya está siendo están conflicto no es tan difícil es por el bien de la sociedad para no crear las manadas

Voz 2 01:47 la Organización Mundial de la Salud recomienda que en edad preescolar buenos días

Voz 5 01:51 tenía muy buenos días Madison desde Londres sexo con los hijos Kinder pre escolar para mí es muy pronto y yo creo que la la edad perfecta para eso sería diez doce años cuando yo no están ahí entrando la adolescencia sería lo lo ideal yo tengo una hija veintidós años ella vivía con mi madre y mis hermanas sobrevivientes los once años yo hacer doce años cuando me la llevé llegando y hablando con ella mami pasa esto esto esto esto yo estoy yo creo que tenemos que tratar de ese muy claros con ellos acerca de eso lo que pasa es que hoy en día a muchos padres Delta como todavía mucho mucha vergüenza no

Voz 2 02:27 BS Marisol Díez doce años antes cree marca de Barcelona de educación tiene que venir bien

Voz 6 02:34 tiene que hacerse desde las alguien que a la empiezan a preguntar que son muy jóvenes un tres o cuatro años y ellos se empieza a hacerse preguntas como en San Corman cosa diciendo vamos te responden con con una actividad sin y sinceridad