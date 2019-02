José Guirao afirma que es intolerable la situación en la SGAE

bueno no nunca se sabe lo que uno se pueden controlar pero lo que está a la vista que es lo que pedimos la intervención ya es intolerable dado tiempo tiempos el Estado al margen Hinault no ha habido manera de arreglarlo de forma pacífica así que lo que hemos optado por hacer lo que lo que dice la ley que esté vivir la intervención temporal para unos puntos muy concretos ir y por un periodo de seis meses prorrogable otros seis ir para remover hacer la remoción de la junta directiva que en esos seis meses que esperemos que se pueda cumplir todo lo que hemos pedido la intervención veremos si se encuentran otras cosas que hagan ir al al juez por otro motivo

Voz 1642

04:26

sí en la intervención se pide siempre hay que pedir intervenciones para entidades privadas que tengan cierta tutela en este caso de la administración del cortarte el Ministerio de Cultura siempre se pide para temas concretos no no se pide una intervención urbi et orbe no y entonces se ha pedido para que se adapte los estatutos a la Ley que del quince de julio los estatutos de la SGAE no cumple la ley en una serie de aspectos se ha pedido para revisar ya está en tema que usted apuntaban de forma directa los criterios de reparto que no son equilibrados en absoluto para que en fin los oyentes en una idea en una serie de son en todos en los que les afectan porque es complejo los distintos derechos distintos colegio quedando Honda este tema fácil pero parece que dan una idea el estén está por ciento va sonriendo de la música de ciertos derechos se reparte entre los artistas y las editoras que salen en televisión entre las dos de la madrugada y las seis de la madrugada y lo que es una cosa absolutamente desproporcionado se lo puedo asegurar