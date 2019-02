Manu Carreño opina sobre el polémico desenlace de la final de la Copa del Rey de baloncesto

Voz 1375

00:00

la verdad es que el Madrid tiene razón en la protesta de esa jugada el Barça tiene razón en quejarse del anterior pero como dice Pacojó una tenido están Ripley se puede debatir y la otra no lo entonces en Madrid cuando cuando tu queja viene facilitada por una jugada claro pero no todo mente dicho lo dicho dicho lo dicho que el Madrid tiene razón en esa jugada porque la tiene porque el balón toca en el aro y la tiene que tiene y hay que decirlo es que es así en la anterior la tenía el Barça lo que pasa en esa jugada no lo han revisado no se puede reagrupar porque es lo que dice el protocolo del arbitraje del del pienso lo dicho dicho lo dicho dicho lo dicho me parece patético ha dicho lo dicho me parece patético justo una vez más echar la culpa al empedrado porque cuando ganas a veces te beneficia y a veces te perjudica así ya está más lejos Manu e ir en esta ocasión al Madrid en esa jugada le han perjudicado pero en la anterior gran beneficio eso es lo que ha pasado el partido en Madrid que sufra el Madrid sí pero el Madrid se ajusta a lo legal al reglamento correcto jondo tiene razón tiene razón por la que ya sabemos de qué va cada vez más Alcorcón