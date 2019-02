María Ángeles Durán: "Todavía estamos muy anclados en el pasado"

Voz 2 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:12 días de hecho el día es demasiado bueno para la época del año en la que estamos lunes dieciocho de febrero hace apenas un mes día arriba abajo les contábamos que la cifra de nacimientos era la más baja desde la posguerra española Nos lamentamos entonces vemos con frecuencia de que no habrá jóvenes para pagar tanta pensión de tanto viejo pensamos en que la inmigración es una forma de paliar ese desierto demográfico bueno algunos pensamos otro que las banderas directamente no pensamos muy españoles pero poco españoles porque al fin y al cabo en el resto el planeta la gente sobra gente va ocurrir Naciones Unidas lleva décadas advirtiendo somos demasiados

Voz 4 00:53 según los cálculos más recientes de Naciones Unidas en el año dos mil treinta seremos ocho mil quinientos millones de habitantes para el año dos mil cincuenta la Tierra estará poblada por nueve mil setecientos millones de personas

Voz 1995 01:05 dos mil cincuenta seremos

Voz 5 01:07 la mil setecientos millones en dos mil siete

Voz 1995 01:09 te min el planeta no dará abasto se acelera el cambio climático se producirán migraciones masivas hambrunas epidemias guerra devastación todo esto es lo que nos han contado hasta ahora pero sí todas esas previsiones de las Naciones Unidas no fueran correctas verán acaba de publicar su libro muy interesante que le da la vuelta a la previsión no hay que prepararse para una explosión de la población sino para una implosión libres llama en y Plane estrenará seguro planeta vacío lleva a Cruz ya se lo ha leído Eva muy buenos días

Voz 6 01:43 así el milenario como no va a llegar el mundo no se acaba los autores son canadienses son el demógrafo darle el Bleeckere y el periodista John Iverson y repasan las estadísticas país por país y viajan a lugares representativos desde el punto de vista demográfico para intentar proyectar qué va a pasar y concluyen que estamos a sólo tres décadas de uno de los grandes momentos definitorios de la humanidad el momento en que la población mundial llegará a su punto máximo

Voz 2 02:07 empezará a descender pasará muchísimo tiempo antes de que ese descenso se pueden

Voz 1995 02:13 esto no lo habíamos hecho nunca en tres décadas llegaremos al máximo y a partir de ahí de la población mundial empezará a descender eso está pasando en nuestro país justamente eso ya está pasando aquí en la mayor parte mundo desarrollado tasas de fertilidad de efectividad muy bajas y una cada vez más alta esperanza de vida

Voz 2 02:31 claro pero es que eso mismo está empezando a pasar también en el mundo en vías de desarrollo el tópico dice que el descenso de población en occidente se compensa por el crecimiento disparado de países como India o Brasil pero no según un informe publicado en noviembre en The Lancet la tasa de fertilidad en India es sólo del dos con apenas la tasa de reemplazo en China es aún más baja del uno coma cinco según estimaciones optimistas sólo India y China suponen el cuarenta por ciento de la población mundial no vamos a llegar a los once mil millones nunca

Voz 1995 03:01 lo que es esta deteniendo la tasa de natalidad en la mayor parte del plan

Voz 2 03:04 pues el factor más importantes la urbanización desde hace casi una década en este planeta vive vive más gente en las ciudades que en el campo y la gente de las ciudades tiene menos hijos porque en el campo los niños son un activo personas que pueden ayudar en las labores agrícolas o ganaderos desde muy pequeños en la ciudad en cambio los niños son bocas que alimentar y salen caros la gente toma una decisión económica racional la de no tener muchos hijos cuando vive en la ciudad y además la ciudad mejora las probabilidades de que la mujer reciba una educación se relacione con otras mucho

Voz 7 03:35 eres te dedica de decida Bedia

Voz 2 03:39 quedarse a trabajar en lugar de tener tantos hijos es curioso pero según encuestas internacionales si tú le preguntas a la gente cuántos hijos querrías tener una mayoría enorme de encuestados te dice dos quiero tener dos hijos

Voz 1995 03:52 la tasa de reemplazo vale pero miramos a África donde la situación no se ha encontrado una y otra vez que es diferente y la tasa de fertilidad es altísimo

Voz 2 03:59 si los autores dedica todo un capítulo a la cuestión africana ahí viajan a Kenia que les parece un país representativo del continente pues bien la tasa de natalidad en ese país se ha reducido a la mitad en una generación de unos ocho hijos por mujer ocho hijos por mujer en mil ochocientos setenta y cinco alrededor de cuatro hoy en día Ségol según la propia ONU Si este declive continuar al mismo ritmo llegaría la tasa de reemplazo a esos dos coma uno hijos por mujer en dos mil cincuenta sea dentro de sólo otra generación los autores tienen en cuenta datos como que en dos mil tres se instituyó la educación primaria gratuita en Kenia allí en dos mil ocho la sequía Daria en dos mil cinco había cinco universidades en Kenia en dos mil quince había veintidós y hay planes para otras veinte universidades en Kenia estos cambios en educativo sin duda van a suponer una reducción en la cantidad de niños que tienen las mujeres porque ha sido así en todo el mundo porque va a ser diferente no

Voz 1995 04:50 venga de acuerdo entonces llegaremos a ser nueve mil doscientos millones más o menos en el año dos mil cincuenta y luego empezará a bajar la tasa de población mundial a ser cada vez menos gente del pleno del planeta y eso qué consecuencias puede tener

Voz 2 05:02 bueno pues según los autores china envejece era antes de tener el suficiente dinero como para ocuparse de sus viejos osea no van a ser los suficientemente entre ricos como para ser viejos y esto va a ser complicado desde el punto de vista geopolítico en dos mil cien dicen que China y EEUU tendrán más o menos la misma población y su enfrentamiento económico seguirá parámetros muy diferentes a los que tiene ahora pero será muy importante también lo que pase a nivel medio ambiental el cambio climático ya no se puede parar pero con menos gente en la Tierra el estado del medio ambiente mejorará eso es evidente de hecho ya ha mejorado hoy hemos conocido la noticia de que las zonas verdes han aumentado un cinco por ciento en nuestro planeta resulta anti intuitivo sean no parece verdad pero es verdad vivir en las ciudades es más ecológico que vivir en el campo porque se ahorra energía y cuanta más gente vivamos en las ciudades más ahorro habrá

Voz 1995 05:54 no en en España llevamos ya un tiempo hablando de la España vacía y ahora por ejemplo llegan esas canadienses otros de libros en canadiense llaman de El planeta Buffy

Voz 2 06:03 sí fijaos qué interesante este es el Bleeckere uno de los autores del libro en la radio

Voz 8 06:07 su país es bueno era uno de los aspectos más importantes a los que nos enfrentamos en este siglo y casi nadie habla de ello por ejemplo en la canal atlántica hoy hay más gente muriéndose quién haciendo hay vastas zonas de este país ciudades y comunidades pequeñas que básicamente están en declive y no hay manera de darle la vuelta eso porque la gente joven quiere ganarse bien la vida y eso será en la gran ciudad

Voz 2 06:29 quieren el problema de la Canadá vacía dicen que nadie habla de ello pero sus porque no han venido a España donde esas tendencias globales deben con toda la fuerza llevamos años hablando de la España vacía preocupados por el declive de nuestras provincias del interior de nuestras ciudades medianas

Voz 1995 06:43 Joseba muchísimas gracias es lunes no sé si esto así como para empezar la semana ha pensado en datos que nos han contado una y otra vez que pueden no ser ciertos no sé si la mejor manera pero pero en fin da para una reflexión muchísimas gracias Abbas atrevemos a hablar con Albert Esteve que es demógrafos director de centro de estudios demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona Albert muy buenos días buenos días el invierno demográfico Zico esto no es como como nos lo habían contado eh

Voz 9 07:07 bueno nosotros los demógrafos nunca utilizamos si es si es invierno otoño una demografía lo pasa es que eso es más periodístico que el invierno demográfico lo que viene a decir es que es que habrá un cada vez más personas de sesenta y cinco años y más no ahora bien cómo serán esas personas de sesenta y cinco años y más en el futuro eso no lo sabemos y lo que sí que sabemos es que sean cada vez más jóvenes porque está aumentando la esperanza de vida Icon aumentos de la esperanza de vida pues conseguimos que una persona de sesenta y cinco años se vive menos de lo que vivirá una persona de sesenta y cinco años de aquí treinta o cuarenta años es decir que tendremos viejos porque tendremos viejos que serán cada vez más jóvenes por tanto hay como dos fuerzas que buscan contrarrestando se unas a otras no

Voz 1995 07:55 es un tema realmente interesante porque después de empezar a cambiar conceptos vitales muy muy asentados no está en nuestra sociedad vamos a tener que dejar de lamentarnos y empezará a gestionar el hecho de que somos menos personas y los que somos vamos a ser más hijos en unos segundos vamos a seguir hablando con Albert porque es un tema insisto para el lunes por la mañana muy interesante buenos días

Voz 9 08:57 en esta nueva manera de de mirar la demografía

Voz 1995 09:01 no coincide con lo que no sabían contaba hasta ahora Alberto vamos que va a ser íbamos a ser muchísimos en el once mil doscientos millones dentro de cien años nos dicen que no que que vamos a ser menos

Voz 9 09:11 bueno pero esto de la población siempre va preocupando a todo el mundo hace veinte años lo que escribía era sobre los peligros de la sobrepoblación mundial no y cómo podíamos frenarla hay todavía más hace cuarenta años no y ahora pues parece que nos preocupa pues que en un futuro no muy lejano pues la población mundial llegue a su máximo histórico no empiece a a a decaer a partir de ese momento yo creo que ese es el resultado de aumentos espectaculares en la esperanza de vida IU también una caída de la fecundidad entre otras cosas porque no hace falta tener tantos hijos para mantenerte más o menos constante en la medida que la gente vivir muchos más años la mayoría de niños llegan a esas multas para reproducirse no entonces tú puedes tener perfectamente caídas de la fecundidad y que la población siga creciendo entre otras cosas porque la mayoría la gente llega a una edad reproducirse ya hay los países todavía africanos China India que aunque baje la fecundidad van a seguir creciendo muchos años porque tienen muchísima gente en edad de tener hijos

Voz 1995 10:17 pero aquí cambiar aquí esperando conceptos e prejuicios pero tenemos muchos prejuicios todavía que cambiar

Voz 9 10:25 sí hay mucho y sobre todo es el el principal prejuicio es esta obsesión con fijar edades fijas sí y que marcan transiciones no una es la de los sesenta y cinco años porqué a los sesenta y cinco años Nos movemos viejos pues eso está está en nuestras instituciones y nuestras leyes en nuestras cálculos etc etc hay muchos demógrafos que ahora estamos hablando de una idea de envejecimiento flexible es decir bueno no tenemos que mirar sí tiene sesenta y cinco sesenta y seis edad de calendario sino cuántos años te quedan por delante no lo que sabemos hoy es que a los sesenta y cinco años te quedan muchos años más por delante hoy que hace treinta años ida aquí si sigue aumentando la esperanza de vida al ritmo que lo estaba haciendo hasta ahora pues estamos ganando tres o cuatro años por década de esperanza de vida

Voz 10 11:17 efectivamente creo que estamos hablando de un concepto de

Voz 7 11:20 de de tercera edad

Voz 10 11:23 de los tiempos industriales no porque hoy en día no es tanto los años verdad ahí me acuerdo siempre la la frase de Bob Dylan a para entonces yo fue más mayor ahora soy más joven yo creo que es algo que se puede decir sobre la población engendra no tantos definir por edad como capacidad no he ahí tenemos más capacidades por lo cual hay concepto de edad cambia

Voz 9 11:45 sí sí sí está clarísimo y lo que pasa es que digamos el estado del bienestar las las finanzas públicas sí que están montadas sobre criterios muy fijos de edad y eso es lo que realmente está en juego no ahora como mantener un estado del bienestar que que que tiene estos compartimentos tan marcados no sé qué pues a partir de ahí si no conseguimos que los jóvenes empiecen digamos aportar más de lo que reciben a partir de los treinta treinta y dos años y a los sesenta sesenta y dos años en España por ejemplo esa generación que tiene ahora sesenta y dos años en conjunto ya aporta casi menos de lo que recibe del Estado pues eso no se aguanta por tanto aquí sí que sí que hay que mejorar mucho el el el el mantenimiento del del sistema eso es es una necesidad urgente pero no no no tanto por el tema del envejecimiento que se dan sociedades más tristes etcétera Esto no lo veo yo

Voz 1995 12:39 de todas maneras vuelva a los perjuicios a los conceptos por ejemplo y un artículo en el diario Telegraph desde que empiezan a aparecer voces que sugieren aumentar una de las decías que recoge todo noticias que tome los manda cada día algún empiecen a hablar de que la edad de voto debe aumentar sean los veintiuno unos piensan que que a bajarlos dieciséis pues ya hay corrientes que piensan que esa madurez llegaría más a los veintiuno que a los dieciséis en fin en España hemos aumentado la esperanza vida somos unos campeones vamos a ganar ha hasta Japón a Japón que era el país con la mayor tasa de esperanza de de vida pero no veo las celebraciones

Voz 9 13:17 decir todo lo contrario lo vimos además cada vez

Voz 1995 13:19 me parece esa noticia fíjense en un periódico o en una televisión se ilustra con ancianos en parques sólo sentados charlando es como la se ilustra con

Voz 9 13:28 la imagen misma de la productividad

Voz 1995 13:32 no no celebraba aquí no lo celebramos porqué

Voz 9 13:35 bueno a ver yo sí que una cosa es que aumente la esperanza de vida en la otra que aumente la esperanza de vida en salud Is sí que es verdad que si estamos ganando tres años por década estos tres años que ganamos uno y medio lo vamos a en la cama diga o o con mala salud Houghton uno y medio con buena salud y paradójicamente España aunque es uno de los países del mundo con las esperanzas de vida más elevadas no es de los países del mundo con una esperanza de vida en salud más elevada en esto por ejemplo los escandinavos unos ganan es decir viven un poquito menos pero los años que vive lo viven con más salud aquí sí que se tendrá que hacer mucho esfuerzo para que la discapacidad sea lo más llevadera posible los avances posibles para poder convivir con es discapacidades si vivir con dignidad no ahí sí que es verdad que pues bueno nos centramos mucho en las edades muy muy muy muy muy elevadas pero bueno es lo que decíamos es una persona de setenta años está relativamente joven cuando se dice que no habrá cuidadores para la gente mayor yo creo que con los baby boomers vayan envejeciendo pues van a ser muchos también pero también esos muchos van a poder cuidar a los que todavía son más mayores no

Voz 1995 14:43 vale es que esa palabra es la de cuidar tenemos sentado en este estudio a una mujer que acuñó un término que cada vez día empieza a aparecer más de manera natural nuestra vida del el cuida el teoría acuñado por la catedrática de Sociología María Ángeles Durán autor de un libro que es muy interesante que se titula La riqueza invisible del cuidado Ángeles Durán muy buenos días

Voz 0124 15:06 hola buenos días es que esa palabra

Voz 1995 15:08 dado que cada día va a tener más protagonismo iba a ser más importante de nuestras vidas

Voz 0124 15:14 sí porque antes hace haya una referencia a la sociedad industrial todavía pensamos mucho en la legislación todavía está muy reflejando lo que fue la Transición al a las sociedades industriales pero es que ya no estamos en esas sociedades al estamos en sociedades de servicios y el cuidado es un servicio que tiene la misma importancia que en su época tuvo la agricultura o más

Voz 7 15:39 en el proletariado de la de la época industrial

Voz 1995 15:45 decía usted hace un ascenso cuando tal vez decía María Ángeles es que hay que empezar a ver las cosas distinta hay que empezar a verme a mí como joven

Voz 7 15:53 deje usted lo evidente si como los oyentes no me ven pues claro

Voz 0124 16:01 yo digo que soy una persona joven y muy nací en el cuarenta y dos por qué no voy a ser una persona joven Si como antes estaba comentando me quedan pues casi quince veinte años de vida buena parte de ellos en buena salud y además me encanta lo que hago no tengo problemas de salud en fin desde luego psicológicamente soy una persona muy joven

Voz 1995 16:23 vale entonces hay que empezar vuelve a existirá define a redefinir juventud vejez son términos que hasta ahora conllevan una imagen muy clara que empiezan a ajustarse a la realidad

Voz 0124 16:34 sí sí sí sí ahora hay mujeres que son guapísimas y están estupendamente tienen sesenta años oye en fin y ahí antes yo recuerdo que hace mucho tiempo leí algo de Santa Teresa en que decía que su anciana madre después intenta ver qué edad tenía la madre Santa Teresa cuando Santa Teresa pensaba que su madre la anciana bueno probablemente novia llegó a los cuarenta en fin hay en la serie de televisión de Isabel vi un un bueno una una escena que me encantó en que a la Beltrán deja La Habana guardar en un convento hice pero cuando yo salga de allí ya tendré veintiséis años quién me querrán no podré volverme a casar bueno pues eso es eso es el el tránsito y todavía estamos muy anclados en el pasado hay que inventarse la la época de los sesenta los setenta de los ochenta hay que reinventar la es una es nuevo en la Historia no ha habido antes estas masas de población con tantas posibilidades por delante nunca nunca existió

Voz 1995 17:40 pues vamos a hacer una pequeña pausa en el camino esto necesita una una reflexión vamos a hacer una pequeña pausa al se vaya seguimos dando unos segundos explicarnos Meré les ese de la riqueza invisible de cuidada el término riqueza aplicado al al cuidado parece que no encaja paramentos enseguida nos lo explica María Ángeles

Voz 1995 18:17 este este es el tema El País donde queremos vivir donde vamos a seguir pero ya verán que este tema no aparece estamos en precampaña ya verán que esto de lo que hablamos aquí que para nosotros es fundamental no aparece les recordamos que esta mañana estamos anda con el Esteve que es demógrafo y director del centro de estudios demográficos de la Autónoma de Barcelona tenemos con nosotros a la catedrática de Sociología investiga el investigador del CSIC Premio Nacional de Investigación y autora de un libro muy interesante que debería cambiar la mentalidad no solamente social sino económica de muchos que sino a María Ángeles Durán maridajes todos los días este es el te Mazo yo creo que este no va ser no abrir muchos mítines de campaña el tema de la demografía no no va a ser importante para ellos pero sí debe serlo para nosotros usted habla de riqueza en su de qué tipo de riqueza o de definir lo que llamamos riqueza

Voz 0124 19:08 claro que hay que redefinir lo es una palabra que se nos ha escapado se ha escapado completamente porque

Voz 7 19:15 yo creo que desde que

Voz 0124 19:17 Adam Smith publicó hace ya muchísimos años vamos el público la riqueza de las naciones se ha instalado en el pensamiento en el mundo occidental la idea de que los países ricos son aquellos que venden más caro de lo que producen todo lo que no pasa por el mercado no crea riqueza y todas nuestras facultades todo el pensamiento económico pero también los ministerios económicos incluso los mineros serio sociales padecen esta interpretación de que es la realidad económica es tan sesgada tan tan triste diría yo en realidad a la economía es muchísimo más compleja no solamente es el mercado tenemos todos los bienes que no tienen precio pero que son imprescindibles y ahí está el cuidado que es un bien esencial pero que no tiene precio en la mayor parte de los casos por tanto ni forma parte del Producto Interno Bruto ni se tiene en cuenta en las políticas económicas apenas en fin hay que hacer un cambio revolucionario en el modo de entender nuestras propias economías

Voz 1995 20:14 sin

Voz 10 20:15 valores claro está detrás está en la base está esto no los valores y cómo lo valoramos lo que es importante

Voz 0124 20:23 claro pero Naciones Unidas desde el año noventa y cinco ya viene diciendo que hay que cambiar el marco de análisis macroeconómico porque si seguimos con ese marco de análisis no respondemos realmente a las necesidades de los ciudadanos ya ha propuesto que se incluya el tiempo no remunerado dentro de los análisis macroeconómicos haciendo un nuevo tipo de contabilidad nacional

Voz 1995 20:45 María Ángeles ha sido en varias ocasiones candidata al Premio Nobel

Voz 0124 20:49 bueno bueno eso más bien entre gente que no tiene ninguna fuerza para colocar a nadie en una lista realmente con posibilidades vamos

Voz 1995 20:59 ha sido un cambio de mentalidad que hemos hecho ilusión muchas veces durante esta entrevista cambiar la mentalidad ese nuevo concepto de riqueza hay cambiaría realmente les sino de de gran parte de ese mundo al que nos hagamos como contábamos hace

Voz 0124 21:13 si le dieran el Nobel de Economía a cualquiera de las personas que están en todo el mundo ahora mismo empujando este esta nueva manera de ver lo que es la riqueza yo me sentiría absolutamente feliz porque significaría que realmente ha habido un cambio de mentalidad

Voz 1995 21:29 porque demográficamente Albert sabemos que si no es el Estado con intereses distintos a los de los intereses privados cuyo único hito es la rentabilidad nadie se va a encargar de nosotros

Voz 0124 21:42 claro quién lo puede pagar porque el problema está que en una sociedad como la española sin ir más lejos por la formación de precios quiénes necesitan cuidado precisamente no pueden pagarlo no pueden pagarlo quién más cuidado necesitan son los niños que por sí mismos evidentemente no tienen dinero son los enfermos son las personas mayores que estén en situación de necesitar muchos mayores como ya lo hemos dicho esta mañana son proveedores de grandes a portadores de riqueza no monetaria al país también hay una proporción importante lo decía antes Esteve

Voz 7 22:18 que que que está en la cama que tienen mucha necesidad de

Voz 0124 22:23 de cuidado y no lo pueden pagar entonces si a través del mercado capitalista no se puede pagar quién lo va a pagar

Voz 1995 22:29 quién lo va a pagar Albert bueno lo hacen las family

Voz 9 22:32 ya es hora básicamente si comparas España es uno de los países donde la familia tiene un peso mayor a la hora de cuidar a ancianos a la gente necesitada ir dentro de las familias y las mujeres básicamente no y las estadísticas los holandeses tienen unos niveles de institucionalización de la gente mayor altísimos ahí es decir personas que viven en residencias etcétera aquí todavía son relativamente bajos comparados con la media europea lo que sabemos es que aunque las mejor las en el futuro vamos a tener mejor salud y aumenta la esperanza de vida también es verdad que como se va a jubilar iba a envejecer muchísima gente las necesidades absolutas de cuidados van a crecer muchísimo el tema es quién proporcionar a sus cuidados si nuestros bolsillos privados como podría pasar en Estados Unidos y un estado Bienestar fuerte como puede pasar en los países nórdicos o con las familias para las familias tendremos que ver si las familias de futuro o las mujeres del futuro van a tener la misma predisposición a cuidar que las que tienen ahora digamos no

Voz 10 23:40 yo creo que el cuidado familiar sin embargo tienen una calidad que no tiene estatal no porque estaba va a base de de Familia hay sentimientos no entonces es importante valorarlo pero yo creo que en en en las instituciones por resolverla siete puntos luego los conceptos que comunidad básicamente a dan calidad a este cuidado que el Estado nunca realmente puede ofrecer las últimas encuestas cuando les

Voz 9 24:08 preguntan a los cuidadores y usted que necesita no es curioso que hace veinte años les decía necesito más recursos económicos y ahora lo que piden básicamente es necesito que me ayude no necesito IPI porque es también se está imponiendo mucho esta idea de envejecer en casa y poder porque la es también un factor de calidad no poder poder hacerte mayor o incluso morir te pues en el lugar en tu barrio en tu casa etcétera para eso pues los servicios a domicilio yo creo que tienen un gran futuro no bueno ahí

Voz 0124 24:39 hay un problema y es que a todo el mundo lo bien estupendamente porque significa menos impuestos menos problemas de todo tipo decir que las familias o el envejecer morir en casa es la solución en realidad casi no se tiene en cuenta el el esfuerzo y a quién le cuesta esfuerzo de este tipo de cuidado el ochenta y cuatro por ciento de los cuidadores de larga duración son mujeres yo trabajo constantemente en investigación estudiando cuál es su situación no es están felices simplemente piensan que tienen un deber moral que les han asignado una sociedad porque sí y lo cumplen porque se sienten obligadas a ello pero el descontento y el sufrimiento de estas mujeres sobre todo es muy grande ir cuando se aprobó la Ley de Dependencia se suponía que iba a haber realmente un trasvase de recursos fuerte en la realidad bueno pues algo ha habido pero nada que ver con lo que inicialmente se pensó estas mujeres que están cuidando que han abandonado su empleo están recibiendo unas ayudas mínimas y en algunos casos ninguna pues cuando ellas mismas en vejez Can no han estado pagando seguridad social van a depender de una pensión gracia hable que tal vez les den o no van a depender de la ayuda de sus propios familiares que tal vez se la den o no en muchos casos no es que no será den es que no existen otros familiares porque la familia son pequeñas porque a su vez ellos están en muy mala condición económica entonces hablar de familias en muchísimos casos lo único que significa es una explotación de las mujeres que no tienen digamos una una actitud beligerante como si tienen otros grupos sociales y por ello asumen una situación que no debieran porque es absolutamente abusiva

Voz 1995 26:27 qué poco análisis cuando el dato es que el ochenta y cuatro por ciento de los cuidadores son mujeres el ochenta y cuatro por ciento se poco análisis más hay que hacer es un tema que exista este es el tema es uno de los temas que trata sobre dónde vamos a ir el futuro el lugar donde todos vamos a estar jóvenes viejos niños mayores maduros hoy inmaduros et es uno de los temas que más debería preocupar pero ya verán ustedes que no que no va aparecer entre los grandes temas de de la campaña o la precampaña la campaña la super campaña donde ya vivimos desde Tony Blair ya estamos en campaña permanente así que en fin María Ángeles Durán catedrática de Sociología investigadora del CSIC Premio Nacional de Investigación asumen sea ese libro es maravillosa invisible del cuidado María Ángeles muchísimas gracias a un placer muy Albert Esteve desde Barcelona demógrafo y director del Centro de Estudios demográfico ser autónoma un verdadero placer gracias gracias volveremos a llamarles eh

