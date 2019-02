Reportaje: 'El Candidato' (16/02/2019)

Voz 1 00:00 me mucho suenan me me han sido nombrada Holanda ante

Voz 1084 00:14 hubo un tiempo en la historia política en el que la esfera pública privada no colisionara en un acuerdo tácito entre la prensa y los gobernantes mantenía la opinión pública ajena a los escarceos sexuales ahí están Kennedy o Johnson infieles confesos pero respetados en vida todo cambió a partir de los ochenta la televisión de masas y el periodismo espectáculo sucumbieron a los escándalos la moral privada como termómetro de la ética pública

Voz 2 00:35 porque estamos en un callejón un sábado por la noche bueno no nos debe un poco de sinceridad de Verón sigue es algo que hemos visto con nuestros propios lo único que Diego es la idea de que tenéis derecho a preguntar mesas que presenta presidente ya no se sale los pues tiene una responsabilidad luzca bien responsabilidades Corzo texturas tuya el can

Voz 1084 00:52 el dato narra el ascenso y caída de Gary Hart la gran esperanza demócrata en las elecciones de mil novecientos ochenta y ocho el entonces senador por Colorado un joven apuesto con un discurso moderno que atraía a los jóvenes acariciaban la presidencia tras dos mandatos de Ronald Reagan buena oratoria un nuevo modelo económico basado en la tecnología portadas de revistas todo se vino abajo por sus infidelidades

Voz 3 01:13 aunque tenía diez años cuando esto sucedió no era consciente de la magnitud del escándalo en mil novecientos ochenta y siete hace tres años escuche una crónica en la radio el y no podía creer que hubiera un momento nuestra historia reciente donde el presunto próximo presidente de los Estados Unidos terminara en un callejón oscuro en mitad de la noche con tres periodistas y nadie supiera exactamente qué hacer porque nadie había estado en una situación así antes podía conectar todo ese asunto con dos mil dieciocho tenía muchas preguntas supe inmediatamente que tenía que llevar esto a una pena

Voz 1084 01:43 cuando en plena era Trump Jason Reitman dirige Eco escribe una cinta con aroma clásico centrada en las tres semanas de campaña que arruinaron la carrera política del que hoy muchos consideran un visionario el director canadiense nominado al Oscar por You hoy indie Air aprovecha esta historia para reflexionar sobre el papel de la prensa el acoso mediático y la privacidad en tiempos de Twitter

Voz 2 02:03 por esto la gente lo quiere tener vida pública porque ahora el quién desenterrar algo que dijiste quince años atrás sí decidirá que de algún modo eso determina tuvimos quiso responder una sola pregunta bestia hemos tratado los temas relevantes le preguntas de Reagan por su matrimonio ballet centramos estilo british te esa pregunta a Carter ha habido determinados rumores Dios J pregunta de una vez lo que hayas ido a preguntarlo lo que pudo editor te haya pedido cree que tiene un matrimonio otros días

Voz 4 02:32 en un relato de trazo grueso el realizador

Voz 3 02:34 lo ratifica por momentos a una figura que minimizó el alcance de sus asuntos privados a los que queréis que me vaya me voy me que me voy a quedar

Voz 1084 02:43 insolvente Hugh Jackman interpreta Gary Hart en una película coral que supone una inmersión en las dos trincheras de una campaña Vera Farmiga JK Simmons y Alfred Molina como Ben Bradley acompañar al actor que se ha quedado fuera de la carrera de premio

Voz 2 02:55 tengo a cien críos desembarcando paquetes en Denver porque les dijimos qué harías todo lo posible para ganar esta campaña yo se lo dije mucha gente se está sacrificando Portillo no me estoy sacrificando tengo que sacrificar mi privacidad Belil el respeto a mí mismo Noone y esto no sólo me arrastrará a mí y ninguno de esos chicos volverá a trabajar en una campaña en la que un candidato no tenga que dar explicaciones sobre su vida IS es sólo el principio

Voz 1084 03:19 basada en el libro All the truth y Saud el protagonista de López no que dice tuvo vértigo al personaje por el cambio de registro distinto al aspirante demócrata para conocer de primera mano una etapa tan dolor

Voz 0084 03:29 nos alegramos de que la historia salir adelante pero incluso con eso sabía que iba a ser muy doloroso le hice preguntas es mi principal razón para evitarlo y aquí quería poder mirarlo de rojos y hacerles saber que los respeto que su historia de la tomaba en serio le podía prometer que fuera ser brillante algo así pero quería que él lo bien que lo respetaba

Voz 1084 03:50 pues la historia de Gary Hart sea tomado en bromas se ha convertido en un mea añade Jackman quién cree que Estados Unidos no valoró su servicio ideas en un momento político crucial que llevaría la presidencia a George Bush padre

Voz 2 04:01 cuánto hace que conoce esa fue la sede preguntas son esas es una amiga no tengo por quedarse explicaciones Tom Lobo ya puede ya corroborar lo que tiene que hacer nada de lo que pasa de castaño oscuro mejor sabemos que ha llamado esa mujer desde Kansas y New Hampshire para tenemos las los días me siento incapaz de forma tan estuve cuando anunció su candidatura sabe dijo sí dijo debemos ser responsables quería alcanzar los máximos niveles posibles de integridad ética

Voz 1084 04:27 la responsabilidad integridad ética que Jason Reitman reclama la prensa entregada los rumores los paparazzis y un periodismo amarillista que también arrastra los medios supuestamente serios

Voz 5 04:36 no hubo una una declaración de Íñigo Errejón a la revista Vanity Fair que a mí me llamó mucho la atención que que le preguntaron por tus hijos Íñigo Errejón dijo no los conozco

Voz 1084 04:45 el director bebe del cine de los años setenta se inspiró en la cinta de Michael Ritchie del mismo nombre y protagonizada por Robert Redford que confía

Voz 3 04:53 adoro las conclusiones de T yo les digo una película que no juzgo a sus personajes y presentó sus mundos de forma muy realista como si hubieran caído acompañado y eso es lo que nosotros queríamos queríamos que el candidato fuera una película con la que entrar en una campaña prefiere plan de campaña Washington Post Miami mejoras donde tanta información te llega en tiempo real que los espectadores se vieron obligados a tomar una decisión sobre lo que es importante y lo que es inocuo relevantes como me siento este es el sentimiento que queremos que tenga la gente cuando sabe cara

Voz 1084 05:26 CIR un público que como ahora rechaza públicamente la intromisión en la vida privada pero consume comparte disfruta con los escándalos ajenos