Reportaje: 'Alita: Ángel de combate' (16/02/2019)

me in

usted con unos ojos desmesurados y una imponente fuerza aterriza esta semana alitas Ángel de combate el personaje que protagoniza la nueva superproducción de James Cameron Rober Rodríguez dos cineastas que rompieron los esquemas con películas como Avatar Ghost in City respectivamente en esta ocasión Cameron participa como guionista y productor mientras que Rodríguez es quién dirige esta cinta de Ciber pan de aventuras Infanta

tú me contaste la historia de la guerra cuando el suelo tembló y el cielo ardió y que aquellos que sobrevivieron descubrieron un mundo distinto que Emir que los poderosos es usted Files

eso no tiene por qué ser así alitas está basada en la serie de novelas gráficas de You Quito quisieron cuenta la historia de un que despierta con amnesia en el desguace de la ciudad de hierro la última ciudad del mundo allí es rescatada por ido que es Cristo Wolf un ciber doctor que logra recomponer su cuerpo que detecta inmediatamente la gran antigüedad de su cerebro

no te acuerdas a qué te refieres el doctor que encontró en el desguace debes de proceder de ahí arriba

a medida que recupera un sentido de quién era ella y obtiene esa información sobre quién solía ser ella pasa de ser una joven despreocupada de espíritu abierto curioso y amoroso algo bastante más oscuro y ella tiene que luchar con eso tiene que luchar con el demonio de su pasado eso creo que es lo que es increíble de esta historia hay además la historia padre hija tiene mucho que ver con el empoderamiento de la mujer ICO la dificultad de un padre de dejar a su hija hay dejarlas Cercle ni who Shields con pie

Voz 5

03:58

me preocupa que no sea completamente humana ser más humanos que he conocido jamás