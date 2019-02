Las Ketchup: "No nos hemos bajado de los escenarios"

Voz 1 00:00 hoy por hoy

Voz 1995 00:08 no quiero ni pensar dónde estabais vosotros en el año dos mil Gines ni lo voy a preguntar año dos mil dos tenía perilla corría el año dos mil dos cuando un grupo de chicas logró extender su dominio por medio mundo gracias a un conjuro formulado en un extraño idioma

Voz 3 00:26 Ruiz central

Voz 1995 00:28 buena parte del planeta dotes a bailar una sencilla coreografía al ritmo de una fusión

Voz 4 00:33 flamenco pop

Voz 1995 00:35 baila estáis en la Tong si es evidente que se baila estéis entonces en las LG hombre yo tenía haya veintitrés hallazgos

Voz 0460 00:43 con pausas locos con pausas puntuales para dormir pero muy puntuales el resto del tiempo estábamos bailando

Voz 2 00:49 correcto con fue un poco y bueno ahí pero bueno tú mismo tú eres alternativo por defunción

Voz 0460 00:57 además tenía una cosa en la que que es que tú puedes estar escuchándole cuando no lo estaba escuchando estaba sonando en tu cabeza porque no iban nunca jamás buena que se graban de hecho es la banda sonora de mis años dos mil está todo el rato sonaba Aserejé Michavela

Voz 1995 01:13 pues el despacito del año dos mil el segundo Single más vendido de la historia de la música española sólo por detrás la todo poderosa Macarena desde el río ahora diecisiete años después desde Córdoba bueno aunque no vamos mucho para el mundo Las Ketchup acaban de anunciar que vuelven a los escenarios vaya

Voz 4 01:32 Lucía Pilar Lola muy buenos días añadía buen día

Voz 1995 01:37 cómo estáis volvéis a la volvéis a la carga

Voz 2 01:43 con poca fuerza también es verdad eh bueno

Voz 1995 01:46 Menor como como recordáis dos mil dos Iñaque tenía perilla Dani no es acuerdo donde estaba en aquel año pero sí estaba despierta como recordáis vosotros y vosotras el año dos mil dos

Voz 5 01:59 muy despierta

Voz 2 02:01 Vegara era no están decidiendo perilla adiós gracias seguimos sin perilla

Voz 1995 02:09 pero no es como aquellas veces que uno ve como una especie de nebulosa de todas las cosas que pasaran desacuerdo muy poco porque todo fue muy rápido tenían una verdadera conciencia de todo lo que ocurrió

Voz 5 02:19 claro que sí lo más importante de todo era llevar una maleta enorme Primavera verano otoño invierno dormimos llevaba un abrigo de todo súper de abrigarse de estaba en Moscú que tu Vicky por si va a Miami así que tú imagínate recuerdo era eso salí corriendo trabaja mucho que bueno porque no

Voz 1995 02:38 pero realmente nunca esperaba hice un éxito como es verdad

Voz 5 02:43 no porque un éxito así no es eso no se lo no te lo puede era eso es como un boom de repente que explota y que tiene que atender esos salir corriendo oí ya está ahí estará ahí no vino estaba otra cosa pero no en ese momento es un edificio sea se pueden estar en varias cosas pero es la más importante entonces pues no no puede disponer de Titi para nada porque estás todo el tiempo todo el tiempo fuera

Voz 1995 03:12 qué momento os dais cuenta de que eso va a ser un San que decías madre mía en la que hemos liado afirmó que cuando llega el día que os dais cuenta de que el éxito ya es

Voz 5 03:22 pues cuando tú te despiertas y no sabes dónde estás

Voz 4 03:27 ni ni nada de te sea ya tiene POTA

Voz 5 03:31 montado allí en tu vida que tú te despierta de repente está en una cama extrañas no sabe no sabe qué

Voz 2 03:38 era era una están nadie me pasó este sábado

Voz 1995 03:47 que se dice en ese tirón porque desde hace diecisiete años no hemos tenido muchas noticias de propuesta parte pero aprovecha estéis vienen toda aquella ola tenéis a la idea de hemos aprovechado bien todo lo que vivimos

Voz 6 03:58 bueno e aprovechamos el sentido no de que de que aprendimos mucho no eh de hecho

Voz 7 04:08 Vimos que volvemos no porque vamos a volver a a grabar íbamos a volver a a seguir aprendiendo no a nivel

Voz 6 04:17 como como artista ya a nivel de humanidad no porque es mucho lo que es aprende no cuando está en un trabajo o en un en un momento determinado que te ponen la vida no como fue en ese porque no tuvimos un hit mundial no entonces la verdad que aprendimos mucho y esperamos seguir aprovechando no

Voz 1995 04:39 porque empieza una gira ahora que os va a llevar tengo aquí algunas de las de los lugares a los que vais arranques en marzo una gira mundial que se iba a las Islas Feroe Dinamarca está cocina que ve que vais a Suiza Noruega Rumanía Francia Tarancón que

Voz 2 04:56 pero

Voz 1995 04:58 sigue siendo un éxito un éxito en Tarancón

Voz 2 05:04 locura en Tarancón están que no duermen yo

Voz 5 05:07 esto día voy pensando como que parece como vuelven las que he hecho como sin como si hubiéramos desaparecido pero en realidad no será nunca no hemos ido de lo escenario en estos años también hemos estado trabajando qué pasa que hemos trabajado poco en España fuera pero nunca hemos avanzado abandonó los escenarios se hace llevamos todo estos años también en ellos lo que pasa que ahora lo hacemos pues eso como ha dicho Pilar preparando pues otra batería y haciéndolo todo de una manera

Voz 8 05:40 da como diría como más organizada y coma a lo mejor continuidad algo más

Voz 2 05:46 seria puede ser no porque a lo mejor tenemos la ser ejemplo tenía el espectáculo va más allá de las herejías novio tan Tricot hombre cuando no se limitan a tanga y la comentarista sobre la de suele tú crees que yo no soy un periodista de raza

Voz 0460 06:12 el Comité pero la verdad es que no lo eres pero eres seguidor de las que he hecho

Voz 1995 06:17 bueno estoy se transformar ese que al spanglish

Voz 9 06:24 tres

Voz 3 06:27 la guiones sin éxito global que ir a ver si hubiese japonés el árabe por supuesto el inglés

Voz 2 06:52 sí

Voz 3 06:53 eh

Voz 1995 06:55 tiene una versión para cantantes de ópera

Voz 3 07:02 y una versión atentos heavy metal hablamos de una canción que tuvo mucho éxito al top diez en ver que en Dinamarca porque no

Voz 6 07:30 pues mira la verdad es que que yo no lo sé no sé por qué pero de hecho es donde más trabajamos no en Europa no porque nosotros no queramos trabaja en España porque el último vuelo que tuvimos fue en Sevilla no encanto el público sevillano y es que además era gente jovencita que se sabía todas las canciones que no hacían comprábamos que qué pasaba allí el rato de tu vida un buen rato con ella

Voz 1995 08:02 en Dinamarca cómo lo llevan

Voz 2 08:04 a la vez que lo llevan de otra manera

Voz 10 08:07 pues mira yo puedo explicar es como la de los contrastes año medio aquí perciban el duende danés porque tenéis que ellos no tienen esto es esta es el contraste ese ritmo apasionado todo esto no tiene

Voz 0460 08:27 el y vosotras si éxito garantizada claro ahí está así de fácil oye y que une a las que he hecho con el hip hop porque el Aserejé es al final como una especie de parodia no perdí light de esta canción que al final han sido más famosa la parodia que la canción yo creo cómo llega I say cómo llega y cómo surge la idea de hacer una especie de guasa sobre o hip hop rap

Voz 6 08:53 bueno pues la idea fue de Keiko no que que cuando no vio no conoció y demás planteo la el el la broma el chiste de cómo hablen inglés una andaluza

Voz 7 09:06 no sabe cómo cómo en vez de decir el tema en inglés como empiezan en ella y si no ha

Voz 2 09:12 Quincy Michel C como

Voz 11 09:16 el mucha Liga exactamente

Voz 2 09:19 te pones a cantar te sale una canción Visa

Voz 6 09:22 empieza el vehículo

Voz 2 09:24 y tú que esto no es esto para cantar no hay excusa eso es lo que significa que aguantaban una canción de Bani Lies difícil porque ahora sí

Voz 1995 09:39 así habla inglés perfectamente verdad

Voz 2 09:41 yo tengo yo no principio del año dos mil

Voz 1995 09:49 siete años jóvenes pero ya que he visto

Voz 2 09:52 visto el mundo algo de inglés y que yo no yo yo no yo no yo no digo mentiras una obligación el móvil

Voz 4 09:59 lo lengua ahí ya es yo no tengo lengua estudió francés y portugués que en esto no vale ahora mismo que no vale ahora me voy a Francia me pongo

Voz 2 10:09 a veces el futuro Cata Díaz

Voz 1995 10:15 por lo pies el portugués bueno hay que recordar que en el año dos mil seis que representarán a España en Eurovisión con esta canción

Voz 3 10:27 qué tal

Voz 2 10:30 bueno Eurovisión tiene su punto Lucía y yo nos quedamos como queramos segunda cuerdo Neves Lucía luego la segunda yo no sé cuál es tu puedes mirarlo por principio porcina para que vamos a Europa abría la pregunta para que vamos a un sitio porque me tratan mal sistematicamente no vuelvo pero lo primero es que yo no vuelvo no sepa quemado como sádico te dejan en todo yo no lo va a causa de Olesa porque no me gusta

Voz 1995 11:02 mucho en los ejemplos Maleni bueno después de trece años aunque como bien dice Lola ya los heridos pero un poco la pista vuelve me tiene gira por toda Europa imagino que también pero España sí parte Tarancón Tarancón vale vuelven las que tienen es un nuevo disco nuevo proyecto son mejores embajadoras que Esteban González Pons que tantas espera Pilar Lola Lucía toda la suerte del mundo aquí estaremos vigilando adónde vais es la que no perdamos la pista tanto tiempo vale muchas gracias complacer Lola un beso gracias que he hecho vuelven

Voz 12 11:37 eh