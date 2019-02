El Caso Escobedo

Voz 1 00:00 cuántas historias caben en una ciudad como Madrid seguramente tantas cuantas puedan imagine

Voz 0772 00:50 el horizonte y vamos a hablar de asesinato es que sucedieron aquí en Madrid hace cinco siglos hace cuatro siglos

Voz 1515 00:57 puntos oscuros de la historia que la tenemos bueno ahora podemos tocar casi cuando yo mayores

Voz 0772 01:02 sin esa no son tanto asesinatos de esto es que por desgracia hay casi a diario sino más enfocado pues a asesinatos con con boato no magnicidio es de estos de secretarios de Estado de personajes importantes de de presidentes de intentos de asesinato de monarcas la que Madrid además muy cerquita de donde se encuentre esta esta emisora de radio en Radio Madrid aquí en la en la Cadena Ser en Gran Vía treinta y dos solo no más de quinientos metros hay hay varios sitios interesantes

Voz 1515 01:34 me encanta este espacio porque fíjate lo que se ya lo sé pero lo que no recuerdo de cuando estudiaba te dice dónde que yo quería uno y sueños era haber estudiado Historia siempre me ha encantado

Voz 0772 01:46 dado muchas veces hay cuando no

Voz 1515 01:49 tuve esta viendo el guión de Wes comiendo Escobedo no me acordaba de Escobedo digo cuando empecé a buscar la historia yo digo bueno el que recuerde con lo malo que fue el secretario de Felipe II Antonio Pérez el malos hay José Antonio Pérez digo hay Escobedo fue una de sus víctimas ahora recuerdo pero bueno vamos a hacer ese repaso para todos aquellos amantes de la historia los que sepan más menos bueno para que vayamos aprendiendo y también muchas veces recordando no ha habido una cuáles son los puntos oscuros

Voz 0772 02:15 que el Madrid yo elegido algunos al azar porque hay muchísimos hay muchísimos pero en este primer tramo vamos a viajar al treinta y uno de marzo del año mil quinientos setenta y ocho que era Lunes de Pascua es un día bastante fresquito a pesar de estar casi en primavera son las siete de la tarde ha caído la noche sobre la ciudad de Madrid Juan de Escobedo secretario de Don Juan de Austria el hermanastro de Felipe II el monarca en aquel momento viene de la ante y se dirige hacia la suya que está cerca del del Alcázar en un punto concreto en lo que hoy es ese camarín de la de la Almudena al final de la calle Mayor hay una placa que hay los recuerda seguramente los que nos escuchen y haya caminado por por este sitios donde está esa zona acristalada en el suelo donde todavía se ve el bueno los restos de la iglesia de La Almudena la estatua de bronce de un paisano que todo el mundo está tocando el trasero y haciéndose fotos con él ahí en ese apunta hay una placa arriba es que puso él el Ayuntamiento donde dice aquí falleció asesinado Juan de Escobedo en el año mil quinientos setenta y ocho el treinta y uno de marzo

Voz 1515 03:24 venía de casa de amante se dirigía a su casa y ahí le asesinan si creo que había estado comiendo cenando unos días antes había hombre con Antonio Pérez le habían intentado envenenar en su casa no

Voz 0772 03:35 si en dos ocasiones le intentaron asesinar eh Antonio Pérez tenía dos dos casas una en la plaza del Cordón muy cerquita del antiguo Ayuntamiento en la Plaza de la Villa y otro otra casa en la lo que hoy es la calle de Santa Isabel esa calle que une el centro con el pues en el Reina Sofía donde hay un convento pues ahí estaba su su casa y fue precisamente en ese sitio donde le intentó en dos ocasiones en lo que pasa que Escobedo era tan tan fuerte que que no que no acabamos

Voz 1515 04:05 a él no le ponían la dosis adecuada y desde luego entonces finalmente Antonio Pérez Lao

Voz 0772 04:10 que se vio obligada a utilizar a seis matarifes que esa noche de treinta y uno de marzo de mil quinientos setenta y ocho pues asaltaron la carroza en la que iban Ile asestaron pues varias puñaladas y varias cuchilladas que acabaron definitivamente con su vida nosotros lo creamos en en Ser Historia en las cronos ficciones de nuestro programa que siempre dramatizar momentos importantes de la historia y si te parece vamos a escuchar un fragmento de un minuto de esa dramatizado

Voz 1515 04:39 son del momento en el que les al vecino después de que el secretario de Felipe II Antonio Pérez no consiga envenenar su casa hasta en dos ocasiones le envía a seis sicarios para que le apuñaló y en esa esquina en la calle Mayor practicamente llegando a la Casa de la Villa en esa esquina donde está la parte acristalada del suelo ir

Voz 0772 04:56 ahí es donde era fue asesinado

Voz 1515 04:59 no no pasen fíjense si porque es

Voz 0772 05:01 pero esa fue una de los autos que yo vivo muy cerquita de él

Voz 1515 05:04 por eso ahí estaba la casa de bolie

Voz 0772 05:07 precisamente yo me compré la casa donde donde está porque estaba muy cerquita del Palacio de los Duques de Pastrana pues en la que fuese a la casa la casi casi a cien euros casi casi pero pero su sitio como digo que tiene infinidad de de historias Si desde luego pues es un marco incomparable para poder revivir estos acontecimientos históricos luctuosos un poco oscuros como decías que estamos reviviendo vamos a escuchar esa dramatización

Voz 2 05:30 yo voy a vigilar a la guardia del Alcázar estamos demasiado cerca a la mínima señal de peligro Saviola señal comprendido Diego ya bien nosotros dos vaporoso escoltas Juan vosotros directamente a por él llegó el momento ha diseñado

Voz 3 05:47 acto que huérfano de dicho señora gustas Polo

Voz 1 05:54 no

Voz 4 05:57 nueva

Voz 1 06:11 cuando me Costarica ayuda sino tranquilo señor se lleva de este portal que look tranquilo señor

Voz 1515 07:42 yo siempre digo una cosa digo me importa que existe cayendo el mundo fuera tranquilidad plante la Sagrada pues el asesinato de Juan de Escobedo que en definitiva no sabemos por qué fue no no hubo sí que hubo juicio contra Antonio P

Voz 0772 07:57 Díez y se metió también hay en el saco a la princesa de Éboli a Doñana de Mendoza ir realmente las causas finales de Depor que mandó porque en realidad quién dio la última orden para matar a Escobedo fue el propio Felipe II

Voz 0772 09:39 además es sí porque fíjate también otro asesinato importante que se dio en la ciudad de Madrid en esta ocasión vamos a viajar a finales del mes de diciembre del año mil ochocientos setenta otro Juan en este caso estamos en quizá uno de los momentos más convulsos de la historia de España con el bueno pues cambios políticos y con cambios realmente la sociedad que marcaron pues muchas de esas tensiones no Brin pues se hundía en esa calle del turco que hoy es la calle del Marqués de Cubas muy cerquita del Círculo de Bellas Artes en muy cerquita pues también de del Banco de España justo detrás del Banco de España pues ahí fue asesinado pues parecido a cómo salen mató a Juan de Escobedo el IVA en una noche nevada de Madrid de su

Voz 1515 10:27 roza de casa de su amante pues

Voz 0772 10:29 no lo sé no lo sé si bueno los podremos ahí mal meternos el decir que decir que si no hubo un quería mencionarlo han antes lo hablaba también con con Fermín hay un buen amigo que falleció precisamente el mismo día que murió esprín fíjate el destino el veintisiete de diciembre de mil ochocientos setenta pues nuestro gran amigo Paco Pérez Abellán gran periodista de El Mundo de de del crimen falleció precisamente ese mismo día pero hace unos meses a finales del mes de diciembre del año dos mil dieciocho y el público muchísimos trabajos relacionados con con la figura de deprime el Recre pero la investigación el fue el pionero también en sacar los restos mortales de de Prim para que se llevara a cabo eh un estudio uno estudio forense lleve estaba convencido de que Prim había sido asesinado no tanto por los disparos sino porque había sido ahogado porque luego estuvo unos días en casa en el cuello de la de la momia aparecían una serie de marcas que parecía que bueno de que demostraban el el el bueno el remate no de de ese de ese asesinato seguramente Serrano seguramente algún personaje importante de aquella época que quería quitarse de de Medio la figura de Prim por ser un personaje bastante bastante molesto si te parece vamos a escuchar esto que sea una gran amigo tuyo haya Gibson que habla un poco también de IU

Voz 1515 11:53 déjame que recuerda el nueve cero dos catorce sesenta sesenta ahora nos vamos al asesinato de Prince en Madrid muy cerquita de estos estudios nueve cero dos catorce sesenta sesenta quién nos llame y nos diga aquí se debió el enfrentamiento de Escobedo Juan Antonio Pérez el purismo secretario de Felipe II terminó siendo asesinado en Madrid en esta esquina de la plaza Mayor Escobedo bueno pues por qué estaban enfrentados

Voz 0772 12:18 Antonio Pérez es Cometa hay muchas hay muchas teorías pero vamos a dar una pequeña pista pudo haber sido un lío de faldas también ha también dan bien caída de faldas que se pudo haber enterado Escobedo y Antonio Pérez como te Chiva estas cosas en Juan de Austria no

Voz 1515 12:33 la muerte de la versión oficial poco un poco de todo bueno pero cuando vimos la oficial y la oficiosa claro que esto nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta al primero que nos llame Ia cierto y la respuesta le regalamos este libro que acaba de publicar con Espasa Nacho Ares cesen arrollando momias ahora volvemos a escuchar son aislando habla

Voz 0772 12:56 ando un poco de de los flecos que todavía quedan pendientes de de la muerte de pery

Voz 0767 13:01 tienen ideas muy claras yo creo quiere que España vuelva al corazón de Europa no le al aislamiento de de España Europa quiere monarquía pero no quiere más Gordon ha dicho no habrá nunca más un Borbón sobre el trono de España claro hay un gran problema que es el duque de once Libia en Sevilla lleva veinte años en Sevilla es hijo del rey de Francia Luis Felipe de Orleans exiliado su madre es una abandona in si esprín hubiera querido el momento puesto que ha ayudado a la evolución aprenda le puede poner sobre el trono dice no el Parlamento nuevo Parlamento va a decidir primero que régimen tenemos en España monárquico o republicano y luego si es pivot los diputados van a elegir un red

Voz 0772 13:57 fíjate la historia del duque de Maizière fue quizá uno de esos lógicamente él no fue el que disparó contra Prim no pero pudo haber sido la persona que que mandó asesinar luego otros decían como comentaba antes serranos no Serrano también no tenía muy buena relación con compró

Voz 1515 14:12 sí hay hay que explicar también por qué Gibson no porque claro cuando lo escuchas un tema que se sale de Lorca se sale de Lorca o adyacentes es decir Emile he Dalí Buñuel lo dices ostras bueno es que el público también un libro una biografía no sí sí de este Mishima sobre sobre Prince sí

Voz 0772 14:33 las personas que mejor conoce yo creo que los vericuetos finales de la de la vida de de Prim que como sucede con la con la muerte de Escobedo está siempre en el aire está siempre de de grandes lagunas

Voz 1515 14:45 que me dirías que alguien que viene de universo muy del veintisiete de repente se fascina por la figura de Prim porque Prim no en otro

Voz 0772 14:52 porque la historia de España es fascinante la historia de España y la historia del del XIX ya hay que pensar que la mayor parte de los autores de la Generación del veintisiete nacieron en el diecinueve a finales del XIX no material echaron el hecho entonces es una época muy convulsa no solamente por el asesinato de PRI luego la pérdida de las colonias parece que les venimos un poco menos pero tiene esa ebullición cultural ella Bud esa ebullición artística literaria que que la convierte en uno de los marcos más sincro incomparables para para poder estudiar y analizar

