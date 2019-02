Hevia: "La SGAE es quizá la entidad más saneada, auditada y transparente de este país"

No hay resultados

Voz 1 00:00 estamos milagro con José Ángel Hevia que es el actual presidente de las Guide buenas tardes buenas tardes Close según el ministro no no habla

Voz 2 00:07 hemos con el ministro desde el día trece de noviembre cuando y al día siguiente de nuestra toma de posesión una representación de la junta directiva fue a visitarle al Ministerio

Voz 1018 00:17 cuando el ministro dice que es intolerable la actual situación de la SGAE a qué cree usted que se refiere

Voz 2 00:22 bueno son unos criterios que establece la actual Ministerio de unos criterios en base a al conocimiento que tiene de de la situación de convulsa que atraviesa la Casa de la situación de enfrentamiento entre entre partes y partes de socios es su criterio los criterios subjetivos no podemos Annette analizarlos desde desde la propia entidad usted dijo o de

Voz 1018 00:51 que tomar posesión en noviembre que vamos a intentar cumplir con el requerimiento del Ministerio cuanto antes cultura había dado en septiembre plazo de tres meses para solucionar las cosas ese plazo

Voz 1 01:01 minó el veintisiete de diciembre ha pasado entonces bueno

Voz 2 01:06 evidentemente SGAE sea preocupado en en cumplir todos los requerimientos del Ministerio el apercibimiento que insta a que esta sociedad tenga adaptados los cambios estatutarios que exige la ley y la normativa europea y lo ha hecho ya en dos ocasiones en julio el dieciocho en diciembre del dieciocho sin que la mayoría de de de los socios votantes haya alcanzado ninguno de los dos casos el sesenta y seis por ciento necesario para aprobar un cambio estatutario la última ocasión se quedó en el cincuenta y ocho por cien en la anterior se perdieron aquellos estatutos por por dos tercios frente a un tercio que los aprobaba

Voz 1018 01:46 para no perdernos demasiado en en en en cifras las cuentas están claras

Voz 2 01:51 las cuentas de la SGAE y ex es quizá la la entidad más saneada más auditada más transparente de este país lo que en la SGAE está en entredicho es el sistema de reparto que enfrenta a unos sectores frente a otro se enfrenta a unas sociedades editoriales eh inculpadas a unas a una sociedad de discográficas con otras sociedades editoriales vinculadas a televisiones Enmedio se encuentran los autores españoles pues unos participando del modelo de negocio discográfico y otros participando en el modelo de negocio editorial en televisión

Voz 1018 02:31 somos la famosa rueda darnos vamos hay polémica rueda

Voz 2 02:35 la rueda es un término que que designa un proceso judicial que está en en proceso y que y que atañen a unos hechos desde el dos mil seis hasta el dos mil once se ha extendido ese término pero pero en realidad lo que está en entredicho es la explotación de música en televisión especialmente en horario nocturno algo que a partir de ahora nosotros entendemos que ya en el plazo de unas horas la ley termina con esa polémica futuro porque la propia SGAE en en la en diciembre pasado ha acordado adaptar su sistema de reparto a lo que determina la ley la ley determina desde ya un porcentaje máximo a esa franja nocturna de televisión qué puede recaudar ir por lo tanto existe un referente legal ya no podemos ni salirnos para un lado ni para otro la ley determina lo que se va determinaría la paz en ese sentido de los repartos del del pasado cuatro de los repartos de diciembre del dieciséis siete junio del dieciocho de diciembre del XVIII que también el Ministerio eh pregunta en sus en sus requerimientos hay que decir que hay una serie de procesos judiciales iré sentencias las sentencias algunas no son firmes y otras están todavía pendientes de casación y en ese sentido cuando el Poder Judicial emita una sentencia firme también tendremos una resolución respecto a esa polémica del pasar por lo que usted sabe alguien se ha podido llevar bien

Voz 1018 04:02 pero

Voz 2 04:04 yo no tengo constancia de que nadie haya podido llevar dinero de esta casa de hecho el caso el caso Saga que está en el origen de ese es debería toda la SGAE es un caso de dos mil once desde el dos mil once para la SGAE si tiene una una dirección radical en cuanto a la gobernanza es una SGAE totalmente nueva y que arrastra aquellos problemas de una manera bastante injusta que directiva tras directiva viene pagando de alguna manera por aquella forma de gobernar de entonces que nos ha llevado

Voz 1018 04:40 a esta situación actual es decir lo permite puesto que el tiempo no juega a nuestro favor usted va a seguir en el puesto ha pesado dimitir

Voz 2 04:49 yo estoy a lo que a lo que determine tanto la ley por una parte que no sabemos lo que lo que nos enviará el Ministerio porque nos estamos enterando por la prensa por otra lo que designe la junta directiva de treinta y cinco miembros selectos que es en donde pues pues no se tomarán esa es decir si me lo permite señora mía

Voz 1018 05:10 ella acaba de hablar el ministro en Córdoba acaba de decir algo que creo que le va a interesar a escuchar

Voz 3 05:14 sea ahora dicen que lo van a arreglar de aquí mañana pues fenomenal estupendo hablara sobre todo el problema si nosotros no queremos otra cosa además que que se arreglen lo que tienen que arreglarlo

Voz 1018 05:25 bueno pues cree usted que todo ese problema puede quedar encauzado en cuestión de horas

Voz 2 05:29 hombre a mí me ayudaría mucho que el señor ministro me dijera que hay que arreglar exactamente por qué a través de los periódicos y de la prensa no no tenemos más noticias pero desde luego estamos a arreglar lo que diga el señor ministro