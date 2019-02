"Usted me convierte en un preso político"

Voz 0993

00:00

no sé señoría si cuando entre en prisión en noviembre le digo francamente lo digo con toda sinceridad no sé si cuando entré en prisión en noviembre yo podía ser considerado un preso político pero lo que sí es cierto es a partir de admitir desde marzo usted me convierte preso político porque como no garantizó a busto un acertado retorno del autogobierno de Cataluña podría ser president usted sabe que yo podría ser seta pues para dentro para la carne