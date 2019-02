La polémica del día con Isaías Lafuente | ¿Sólo cuenta el último error arbitral?

Voz 0827

00:06

la polémica hoy que comienza con una disculpa porque no vi el partido pero por lo que leo la final de la Copa del Rey de baloncesto se resolvió a favor del Barça por un error arbitral en el que el colegiado insiste aún viendo la repetición de la jugada que tiene su miga el error se produjo tras otra falta no pitada en sentido contrario unos segundos antes así pues hay algunos que ven compensación en el error la primera pregunta recurrente ahora que estamos borrachos del bar con V para qué sirve el apoyo de la tecnología si la tecnología no sirve en momentos críticos finalmente para enmendar un error pero hay una pregunta más y esa es si ese error como cualquier otro no forma también parte del juego es verdad que un fallo arbitral en el último segundo adquiere una magnitud simbólica muy especial pero si los árbitros han tenido un mal día quizás tropiezos anteriores fueron más cruciales que el postrero impuestos analizar los errores sí mi diésemos después los errores de los jugadores quizás las faltas innecesarias los tiros fallados y los pases mal dados tuvieron más peso que el polémico error del árbitro así que lo revisamos todo hombre yo entiendo la desazón incluso el cabreo que verbalizó el casi siempre templado Felipe Reyes en el vestuario pero de ahí a convocar un referéndum para que el Real Madrid se vaya de la ACB a no sé dónde quizás eso sí que sea un tiro desviado