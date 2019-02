Boyero: "Hollywood está enfermo"

Voz 1 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama en cine una historia de amor muy bonita hay que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece pero uno de los mejores actores el mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado alguien eche define con una palabra es tremendo y que a esta hora abre la

Voz 0324 00:31 en el del cine obras no

Voz 1 00:34 es verdad Carlos Boyero

Voz 0313 00:46 hoy en el Día Mundial de la Radio no podía faltar Carlos Boyero buenas tardes

Voz 1 00:57 en este estudio que siempre estamos solitos fantástico que me gustaría hacer lo que quería

Voz 0324 01:05 no sé si todos también me también me gusta nuestra intimidad pero está muy bien que que este lleno lleno de gente que se supone que han venido porque les gusta

Voz 0313 01:17 el programa ha obligado a nadie no formamos parte de la que queramos bocadillos pero Taha si uno está así que son muy bonitas y de la Cadena SER

Voz 0324 01:28 pues espero que se lo pase muy bien

Voz 0313 01:31 los últimos de Filipinas si tenía razón Roberto que te gustó lo comentamos en su momento además eso

Voz 0324 01:36 que era una más más que digna e una película rodada con el estilo del cine norteamericano más espectacular en una película que tenía épica dureza sentimiento y sin embargo no no fue un éxito además cabreo cabreo bastante a a los patriotas estos entre comillas

Voz 0313 02:01 cuáles de ellos lo a los patriotas

Voz 0324 02:03 desde siempre hemos las Comillera que no entiendo no entiendo porque así pero era ver una buena película o a mi a mi me lo para

Voz 0313 02:12 oye queremos comentar contigo antes de que no recomiende un estreno de esta semana en una polémica que planteamos en La Ventana con esto de la gestión del tiempo Si estamos ya un poco leerlos con lo de lo de querer ir deprisa que no perdamos entre comillas el tiempo etcétera etcétera no sé si sabes que en la gala de los Oscar de este año presentador y tal han decidido que cuatro de los premios entre ellos el el Oscar a mejor corto donde compite Rodrigo Soro Boyan con madre pero bueno eso es secundario de cuatro de los premios el de fotografía de montaje tal se van a entregar durante anuncios publicitarios para abreviar la gala televisiva las ciudades misión

Voz 0324 02:50 que la abrevian con este premio bien

Voz 0313 02:52 no me mires no me parece

Voz 0324 02:55 muy muy caprichoso sobretodo teniendo en cuenta la la importancia de pues de la fotografía del montaje aunque no fuera estrictamente necesario no pero yo creo que es un es como sentir un desde no sea dividirlo entre premios mayores premios menores y a los pues me imagino el mosqueo que deben de tener incluidos los cortos también están fuera de es que creo que lo los Oscar están pasando una crisis pero desde hace tiempo importantes

Voz 0313 03:30 pero sobre todo que se pero lo ves en las películas

Voz 0324 03:33 bien que están eso eso eso es otro

Voz 0313 03:35 ese es otro debate pero el del tiempo que decir si te entregas ayer hablábamos de los Goya veintiocho premios pues eso dura lo que dura y pues

Voz 0324 03:44 ya está bien de no que le pidan a la gente que en vez de dedicárselo a los veintinueve miembros de su familia amigos y tal pues que se estrena a tres por ejemplo su hijo favorito Papa ay mamá no llamemos qué harías muchas y de repente me quitan de ahí pero también es que pasan cosas muy raras es que él el Oscar probablemente se lo va a llevar no una película estadounidense sino esa joya mexicana titulada Roma de de Alfonso Cuarón

Voz 0313 04:20 celebrando desde aquí hay oyentes que lo celebran que están de acuerdo en que sí

Voz 0324 04:24 amén pero

Voz 0313 04:25 no lo sé lo que el lunes hablamos con Guillermo Arriaga si les académico ya lo sabes si me dijo que está convencido de que va a ganar Roma a la mejor película el mejor día todo eso

Voz 0324 04:35 ya está agregó que creo que se lo merecen pero eso Hollywood debería plantearse también porque viven sólo para cómo se llaman esos los mega no los no no como superhéroe es bueno y cosas de ésas no

Voz 0313 04:51 ya es latino

Voz 0324 04:52 no no francamente pero es que es el único objetivo en los últimos años les funciona en taquilla hay San olvidado que el cine norteamericano ha sido durante muchos años el el mejor del mundo y en los Oscar siempre había había películas excepcionales a mí me cuesta excepción de Roma encontrar alguna película excepcionales este este año no dices pues es triste osea igual Hollywood no vuelve debido a las plataformas a las distintas claro que hay ya de de ver el cine y tasas cosas pero están está seriamente enfermos muy muy abatido además que Roma eh que Roma sea

Voz 0313 05:40 la principal favorita cuando es una película que que ha hecho Netflix y que se ha podido ver en el cine pero un poquito de España pues mira tenemos un pollo en la Berlinale que no sé si conoces a propósito de esto de las plataformas y las salas de cine

Voz 2 05:55 día dos sentir como todos

Voz 3 06:05 nunca vi a pensando lo canciones muy adecuada para recordar que Isabel Coixet que compite en la Berlinale la sección oficial con con Elisa hay Marcela que cuenta

Voz 0313 06:18 en dos mujeres que a principios del siglo XX muy a principios

Voz 3 06:23 se casaron pero una en fin

Voz 0313 06:26 pareciendo un hombre podrá como estaba registrada y luego tuvieron que huir de las bueno una historia una historia muy chulo hay tal Bono

Voz 3 06:32 ahora le han pedido que la crear descalifique que no compita porque tendrían que estrenarse ante las pelo

Voz 0313 06:39 las en las salas dicen los exhibidores alemanes que Netflix entonces ella firmó una cláusula sexta película se estrenará en cines pero en España por ejemplo de Alemania no decía nada están horas debatiendo que si la quita

Voz 3 06:51 no no la quita cuando la película ya está hecha y estaba competición

Voz 0324 06:55 no sé esto es son Halle claro está ocurriendo los festivales últimamente sabes que Roma iba iba canas así a competir y al final pues con lo lo Deneuve lista tendrían tendrían que aclararse osea por el bien de los cuales Lar ya está o no poner unos plazos

Voz 0313 07:16 unos porcentajes de salas no sé si al final si hacen cine se va a ver en el cine igual no vamos

Voz 0324 07:22 sospecho que si me parece bien sabes que ha ido muchísima gente que la los cines estrenaban cinco cines en toda España

Voz 3 07:28 en Roma yo la bien cine bien cine cómo debes ir estaban llenos no todas las sesiones vamos sabía

Voz 0324 07:37 lo cual quiere decir que la gente pues igual aparecía todavía en una sala oscura y en un pantalón con un sonido excelso pues lo aprecia más que verlo en la comodidad de su casa no

Voz 1 07:51 no vamos con el estreno de esta semana estamos ahora

Voz 0313 08:03 dando de los Oscar vamos a hablar de una película es la película libanesa candidata al Oscar a mejor película de habla no inglés

Voz 1 08:10 esa se titula cazarlo

Voz 5 08:23 estoy mojando Fun

Voz 0313 08:29 esta película ya ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes cuenta la historia de un niño de doce años que demanda a sus padres por haberle traído al mundo

Voz 1 08:36 hay que decir que es un niño sirio refugiado en Líbano

Voz 0324 08:42 tienen las excusas que se acercan extra

Voz 6 08:45 sabes porque esto es aquí porque

Voz 5 08:52 por traerme a mi recuerdo Carlos

Voz 0324 08:56 la crónica de ese can en el país yo recuerdo porque ha recuperado estos días decía que lo pasamos mal con esa película no fatal pero eso no se echa unos malos no no no no

Voz 7 09:06 es decir que que la historia te te afecta IT

Voz 0324 09:11 te conmueve pero como no con moverse osea con con una criatura han acusado a la directora de que el niños muy guapo dice pues bueno que tenía que sacara un monstruo así para hacerlo más atractivo efectivamente es un niño tan tan expresivo tan tan doliente así cuidando de él en la en la puta calle allí con un bebé de pues de año y medio por hay cuidando Cell los dos no en Líbano en un crío el planteamiento es terribles al denunciar a tus padres por haberte traído mundo en el que eres absolutamente infeliz y en el que se impone la la supervivencia no día a día sino minuto a minuto Nos padres pues bueno que va pariendo críos no no tienen comida sino tienen techo pero sigue teniendo críos no vendiendo hay una secuencia escalofriante de una niña de once años una hermana de que se la venden pues a porque a esa edad por lo visto las pueden casar ya no que me afectan mucho la película acusan a a la directora la Bakic de de ser muy estética utiliza la cámara lenta en la música frecuentemente yo creo que es aunque no utilizará la música la tragedia de de ese niño

Voz 0313 10:47 lo recomiendo Fernado sí sí

Voz 0324 10:49 pero aviso ya Rosa que nadie espere encontrarse a Wall Disney o a franquear para es es una película muy heavy pero que a mí me me tocan

Voz 0313 11:02 oye vamos a hablar de la radio y el cine que estamos en el Día Mundial de la Radio bonito han cruzado sus caminos un montón de veces las películas han reflejado de todo desde cómo se trabaja en una emisora como como aquí desde la credibilidad a la importancia que tiene la radio como medio la capacidad de comunicación el poder inmenso de transmitir incluso de originar historias en su en su propio terreno no Ignacio Parrot ha rehuido alguno de los títulos y luego los comentamos contigo a ver qué te pasa

Voz 0217 11:27 una de las primeras imágenes que se nos viene a la cabeza se hablamos de cine y Radio es la de Robin Williams levantando las tropas americanas

Voz 8 11:35 empezó a Robert Altman terminó su carrera como director dedicándose

Voz 1 11:40 yo en el último de América

Voz 9 11:43 espectáculo de variedades de radio en directo como los que dejaron de hacerse hace cincuenta años pero alguien había olvidado decírselo a ellos hasta esta noche las sondas hicieron debutar aquí mismo detrás de las cámaras con escalofrío

Voz 0313 11:55 no es todavía queda alguna entrada para el domingo

Voz 10 11:57 sí porque ocurre los sensacional ahora vamos a escuchar me encuentro bien con la organización Eiros

Voz 11 12:03 José Sacristán nos dejó solos en la de peritos inútiles este es un programa para nosotros la desengañada gente de la segunda edad que hacemos más más grande el imperio pilla

Voz 0217 12:15 Tom Hanks y medio hayan encontraron enamore gracias a la radio y tuvieron algo para recordar

Voz 12 12:20 por si alguien que sintonizar Nos estamos hablando con el desvelaba concesiones adolecen es hora de radio Nochebuena en llamado uno de esos programas de radio y les dice que su padre Genesis y la otra media

Voz 0217 12:31 los puede transportar al pasado hasta los días de la radio

Voz 13 12:33 la canción que escuchábamos en la radio da cantaba Carmen Miranda pienso siempre prima Rufi lo mucho que disfrutar

Voz 8 12:39 a mí porque no encontramos la frecuencia correcta podemos hasta cambiarlo solo intento venir

Voz 14 12:47 me dice que me entiendes cómo como Xavier resultado al primer partido de la final del cese

Voz 8 12:51 me llamo John Francis Sullivan trescientos cuarenta y tres

Voz 0217 12:57 Orson Wells conseguía hacer temblar a todo un país a través de la sonda sin más armas que su voz y unos cuantos efectos sonoros

Voz 15 13:03 no sé igual yo estoy yo estoy además sea pescado y chaperos

Voz 12 13:13 pues sí para qué

Voz 0217 13:15 con Spielberg lo convirtiesen película con Tom Cruise

Voz 12 13:18 el lápiz

Voz 1 13:27 esta es si el micrófono consiguiente mirar hasta un Rey inglés tartamudo

Voz 0324 13:32 recuérdese roja fija ahí está en el aire

Voz 1 13:36 Su Alteza Real el que de York ofrece su primer discurso a la nación que al resto del mundo

Voz 0217 13:43 puso en jaque al Gobierno británico gracias al rock un barco y una radio encubierta

Voz 1 13:48 mil novecientos sesenta y seis Gran Bretaña estaba aterrorizada por un

Voz 0217 13:56 porque noventa y cinco años de vida en España dan para muchas historias de la radio

Voz 16 14:07 no si aquí tiene que morir a que a que les al preguntar y Dati

Voz 17 14:16 eh eh

Voz 0324 14:19 a bordar Historias de la radio el año y cinco está comedia española estaba PP isla arrestado Tony las es lo que más me gusta esos mala también maravillosos actores españoles

Voz 18 14:33 incluidos muchas secundario

Voz 0324 14:36 esa era la recuerdo como hace muchísimos años que no la veo pero la recuerdo como muy graciosa y entrañable es tu peli preferida de te lo puedes imaginar una obra maestra lo he visto con la sonrisa ante una obra maestra de un un señor al al que probablemente ya no volvamos a ver ninguna película suya un genio

Voz 0313 14:59 sabes que además hombres he visto romper el contrato si que su última película no hablaban de distribuir y había firmado con tres más si tampoco no

Voz 0324 15:10 pero sabes que ayer Bezos el dueño de Amazon se le están chantajeando con sacar sus fotos sexuales y sus correos el tío que ha prohibido a Woody Allen es que parece que Woody Allen apesta cuando ha sido exonerado por los huesos no pero es ya como un maldito esa las brujas han decretado saques culpable y no volveremos a saber pues nunca nada en el cine de Woody Allen lo cual me parece terrible me parece lamentable pero Días de radio tiene Días de radio que es una una de mis películas favoritas de Woody Allen y mira que tengo favoritas igual que saco como veinte pero ésta

Voz 7 15:50 la combinación de comicidad

Voz 0324 15:54 eh poesía sentimentalismo recordando suyos Fancy a través a su estrafalaria familia a través de la radio y cómo se imaginaban a los a los personajes que con los que vivían cotidianamente de sus historias es una joya Días de radio así Si que intentó recuperarla pero no doblada e inversión en versión original

Voz 0313 16:38 a ver que la Ventana del cine les cerramos todas las semanas con música que selecciona que elige el propio Carlos Boyero hoy te quedas con Van Morrison que no está nada mal con uno Día Mundial de la Radio algún motivo específico siempre digo

Voz 0324 16:49 Van Morrison no esta es una de las una una más de las grandes canciones de de Bob Dylan pero Van Morrison hace una interpretación memorable y esta canción no yo creo que es la banda sonora ideal para lamerse las heridas que en las rupturas sentimentales amorosas y esas cosas tan tristes de la vida porque bueno ahora todos los acabo de dice

Voz 19 17:29 sí

Voz 20 17:40 no

Voz 19 17:50 no