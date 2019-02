¿Somos más felices que antes?

Voz 1 00:00 Michael Robinson buenas tardes hola buenos te te pasa con esta canción sí sí enseñas

Voz 1546 00:04 sí Nieminen que antes vejados Martins un grupo de dióxido del norte de Inglaterra un lugar muy minero canción cuando estaban a lo quiere velar en el Reino Unido todo es construir derepente la gente pues venía por sus zonas de vivir diciendo que iban a llevarlo y construir nuevas casas y la gente que bueno Marvel decidió emprender au poder la escasez de protección pues poder comprarlos entonces muchas veces la gente no tenía entonces pues un plan de construir nuevas casas de protección para la gente era una época cuando toda peor peor construir construir y construir construir y tal más o menos festeja aquel yo toda la gente venía con un casco amarillo con botes de goma con medidas entre manos Si planes y todo una hartazgo

Voz 0313 01:06 todo aquel mundo Rafael Santandreu buenas tardes muy buenas tardes chicos Rafael el el paradero griego de habrá sido muy feliz poco feliz bastante feliz

Voz 2 01:16 yo creo que más Imaz que el que tiene los de de última generación me opiniones que sí porque mira le hizo caso a Zeneca muchos siglos después se dio cuenta que ella más hay estudios que afirman que más allá de unos diez mil dólares de renta anual más allá de esa cantidad que es lo que necesitas

Voz 3 01:37 ahora para comer y dormir y ducharse

Voz 2 01:41 más allá de esa cantidad un más dinero un incremento no no incrementa la felicidad

Voz 0313 01:48 por lo tanto lo de forma exponencial al menos no

Voz 3 01:51 no no no de ninguna manera de ninguna manera

Voz 2 01:53 es eso lo vemos por ejemplo también en gente que le toca la lotería y que su que el que la mayor parte luego te dicen que su vida va peor a nivel emocional no entonces es una realidad que nos cuesta ver porque nos han vendido de una manera muy insistente de que en más que el dinero la como que es todavía peor la comodidad da la felicidad lo cual es una tontería inmensa porque un poco de comodidad es buena demasiada comodidad es un peñasco

Voz 0313 02:23 oye oye estamos hablando de este estudio una encuesta mundial sobre cuarenta países donde España aparece en el lugar número trece donde se explica que que hemos mejorado con respecto a los años más duros siete ocho años atrás los más duros de la crisis en Hoy hay un hay una frase en el artículo de La Vanguardia donde lo leído que está muy bien que dice hombre el dinero no da la felicidad pero salir de pobre si salir de pobre ayuda ayuda un poquito no

Voz 2 02:47 sí a ver ese mínimo del que hablábamos no que que suena hombros tenerlo mínimos resuelto sino lo tienes es normal que te preocupes no porque eso sí la comida y la bebida el día sí que es una preocupación realista pero no es una necesidad realista tener muchos amigos un piso en propiedad un coche muy bonito vestir a la moda

Voz 0313 03:07 entonces qué pasa que convertimos los deseos en necesidades

Voz 2 03:10 ese es el problema hay haya estado es fíjate qué es lo que yo llamo la maldición de la abundancia la ESA la la abundancia es una cosa que en principio mola la abundancia de oportunidades no sea así nosotros comparamos nuestras posibilidades de de de la de una persona de hoy con la de nuestros abuelos que no hace tanto tiempo ostras pues nosotros tenemos muchas más opciones Jorge después estudiar cosas diferentes no dedicarte a lo que hacía tu padre vivir donde quieras sacarte una novia de Oklahoma yo qué sé pero que pasa eso es bueno

Voz 0313 03:45 por un lado pero por otro lo hubiera Oklahoma si es básico claro

Voz 0827 03:51 lo que me gusta lo de sacarte que es como si estuviera una máquina Isaac Navidad

Voz 0313 03:56 ejemplo Rafael una perdona Michael uno no es una persona que esté escuchando la radio no y que no se lleve yo sé dos años o un año buscando trabajo y que no encuentra que está en el paro

Voz 0827 04:06 no era bueno bueno

Voz 0313 04:07 sí muy bien pero como existe hay alguien más que que que le diría está una persona Sierra Fabra

Voz 2 04:12 bueno mira yo aquí tengo que ser un poco radical e hice que que esto va a suscitar mucha polémica muchas críticas yo creo que estar en el paro mientras puedas tener la comida y la bebida el día más o menos tú te puedes considerar una persona muy afortunada no tienes un problema grave no han vendido que sí pero no es verdad nosotros tenemos la gran fortuna de que vivimos en el primer mundo yo yo yo no conozco a nadie que haya estado en peligro de morir de set en mi vida no creo que la conozca nunca aquí en España

Voz 0827 04:45 lo que es grave no es estar en el paro sino que te hayan quitado el horizonte de volver a trabajar y esta es una situación que sí que vive mucha gente es verdad que en estos momentos gente que tiene que está en el paro bueno pues tiene una cobertura que le permite seguir viviendo pero el problema es este no Rafael que que junto esto es se está quitando últimamente el horizonte vital de poder seguir trabajando a determinada edad por lo menos

Voz 2 05:08 bueno pero fíjate que está bien esto desde un discurso político reivindicativo que me parece fantástico me parece muy tal pero aquí estábamos ahí hemos empezado a hablar de felicidad y que la felicidad es una cosa del espíritu de la cabeza era una cosa asista sin el paro Itu consideras que tienes un problema yo no lo considero Iker es arreglarlo me parece muy bien vale pero que tú te amargue este de primas te consideras menor por el hecho de estar en el paro ese es otro problema que yo estoy seguro que hay mira en el estudio La Vanguardia por ejemplo me parece que entre el primero segundo país en felicidad mundial era gana yo creo que en Ghana tienen otra mirada sobre este tema Hinault por casualidad ahí el índice felicidad es más

Voz 1546 05:56 pues una cosa es que yo creo Rafael que no se han vendido unos cosa distinta o que yo nací en el Reino Unido tengo sesenta años pero a mí me han vendido desde desde el cine en los teleseries están sones y es un éxito casi un familiar dos coma cuatro niños

Voz 4 06:13 Parador un coche cuatro

Voz 1546 06:16 otro irrita que nos han vendido un éxito IV que mucho a ser no entonces quién lado me pongo no inclusive cuando estamos en el mercado hace años para un cigarrillo pues hay que estar encima de un caballo fuerte Don Vaquero guapo ETA no sé qué vendemos el supuesto éxito no yo supongo de gente de mi generación abrí Nos han para abren vendido algo tan sentí fantástico y si no cumples con ese propósito con eses ideales eres un luz verde no

Voz 2 06:53 exacto increíble palabra no hecho no hay palabras más fea que la Deferr luz perdedor pero que perder el que joder si aquí lo único que cuenta es ser feliz a buenos amigos es una palabra horrorosa que por cierto ya le hemos importado Michael si no dice nada si esta increíble yo juego cuando cuando yo era chaval no existía esta traducción esta palabra no pero siempre parece que importamos lo peor

Voz 1546 07:18 Nos puede hacer sentir infeliz sino con primos con este supuesto erial

Voz 2 07:24 claro claro fíjate que mira desde la psicología vemos claramente que prácticamente todas las neuronas la ansiedad el estrés la depresión procede de una hiper exigencia que tú te imponen satisfizo vale que que no la han vendido pero el dueño de tu mente eres tú entonces al final vamos cargado de Super exigencia te consideras un fracaso del cupón Si no eres muy para cosas materiales e inmateriales e también si no eres extrovertido si tienes muchos amigos Llinás tenido éxito joder ya tienes treinta cuarenta años

Voz 1 07:57 pero todo eso te lo pones tú te lo impone el contenido mira yo

Voz 0313 08:00 ayer Rafael no sé si era una entrevista en el diario El País con Sergi Arola con el dinero que hablaba precisamente de eso le han ido las cosas mal ahora está remontando decía entre otras cosas eso que en nuestra cultura el concepto fracaso eh no está incorporado bueno no está incorporado desde luego en términos positivos en términos negativos si no fracaso pesa tanto en la vida como como el éxito iba por temporadas au va por lo que sea no era era muy interesante está muy bien

Voz 2 08:28 sí es cierto que que nos lo impone la sociedad sin darnos cuenta de cada vez la sociedad es más exigente sólo tenemos que comparar cómo vivían nuestros abuelos joder yo yo mi abuelo por parte de padre vivía en en en en una montañita lo alto el Pirineo el tío en toda su vida salió de ese pueblo seis acojo salir de su pueblo sobre tenía unos zapatos y cosas así no hay vivía súper feliz saquen y novia de Kentucky

Voz 0827 08:56 yo no estoy de acuerdo ni con sancionado y con Séneca yo cada tarde entre otras muchas cosas deseo venir a La Ventana eso me hace feliz no yo creo que la infelicidad se produce cuando pierdes más tiempo en añorar lo que podría tener Ken disfrutar lo que tienes no yo creo que hay que saber referidas en claro

Voz 1546 09:16 el suicidio de de Europa es en el Reino Unido donde mueren

Voz 2 09:20 veintiuno como cuatro puntos

Voz 1546 09:23 cuatro bueno es una parte de alguien no cien mil de población porque supuestamente y Rafel no han querido el supuesto éxito los registros de aquel y sienten fracasados del me llama viva

Voz 2 09:37 sí de hecho fíjate qué cosa más curiosa que en estos momentos reúne Reino Unido tiene el récord de consumo de antidepresivos ya lo toma el diecisiete por ciento al barco población horror esa esa cajón ante es casi una de cuatro personas están se chupan psicofármacos en en Reino Unido no es cierto Michael nuestro podrá ratificar que yo he vivido un año en Reino Unido hambre hay mucha más presión por el éxito allí en ese país que en España