Roberto Leal y Arkano se enfrentan en directo a una batalla de gallos

nuestra patria una marca rojos y azules Balbino pues es el mercado ella sistemas que la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no suyo tu problema

Voz 3 00:42 qué siente al Gobierno que es verdad que ha estado por ahí pero ha estado por ahí

Voz 1981 00:45 todo cosas

apostar lista como todos los lunes en Todo por la radio Toni Martínez la arcano muy buena Especialistas secundarios hola

Voz 5 01:01 El Mundo Today hora ERE Aróstegui Lluna nunca

Voz 6 01:04 yo hoy en la en tiempo de la entrevista si sí habrá un duelo

Voz 1284 01:08 gallos se lo diré más

Voz 6 01:10 el que ve ha preparado para

Voz 1284 01:13 la pista hasta pistas sin bueno es una es algo es algo

Voz 7 01:18 inesperado esperado yo espero tener triunfo la operación

Voz 1284 01:23 qué hago aquí lo dejamos sin esperando

Voz 1 01:25 por la callos duelo bueno veces

Voz 0230 01:29 ellos menudo pollo con la final de la Copa del Rey de baloncesto ahora los niños en el coche esto es un robo dice Felipe Reyes capitán del Real Madrid los árbitros de la final de la Copa del Rey de baloncesto se está comentando acabáis de comentar pitaron los últimos segundos de la prórroga

Voz 8 01:52 de manera tan disparatada

Voz 0230 01:55 y es que sólo hay dos opciones al final lo reduce sólo hay dos opciones o se equivocaron de manera tan grave que hará muy complicado su futuro profesional

Voz 9 02:06 al o no hay más

Voz 0230 02:11 porque las imágenes de televisión muestran que a falta de once segundos a uno del Barça les sacuden Un van porrazo que le que cuando iba a encestar un le ha dicho y tu hace un rato no el juego sigue el Real Madrid en cesta el Barça ataca de nuevo Tommy que intenta encestar debajo del aro la pelota toca el aro un jugador del Real Madrid coge la pelota en los árbitros después de consultar con el vídeo dan canasta

Voz 10 02:34 Nos dijo a la psicóloga que contaremos hasta diciendo Juanda

Voz 0230 02:37 son decisiones tan contrarias al reglamento que sólo puede haber bueno incompetencia o mala fe incompetencia con mucho estrés y con muchos nervios pero es muy difícil tomar decisiones pero la interpretación benévola sugiere que no se dieron cuenta del lechazo ni se dio cuenta de que la pelota había tocado aro por lo tanto avión rebote

Voz 9 02:57 pero esto qué es lo que indica

Voz 0230 03:01 que también lo comentaba Isaías antes el uso de la tecnología que indica que tres árbitros profesionales porque son tres en el baloncesto es árbitros profesional en Bagdad una mesa de ayuda que porque es lo consultaron con él Vido El vídeo arbitraje como lo haría un hormiguero Rinko tuerto

Voz 8 03:18 es de que David Teide que esto

Voz 0230 03:23 lo hemos visto en política un montón de veces en los casos de corrupción cuando un dirigente dice yo no sabía nada bueno que si no lo sabes estas admitiendo una enorme incompetencia porque te estaban robando las narices a veces es mejor a admitir la incompetencia porque la alternativa es admitir delito o más complicada mente el caso de Puigdemont o dice que su propósito era mantener la declaración de independencia hasta las últimas consecuencias en cuyo caso a sus ex subordinados que están en el Tribunal Supremo les pueden caer un carro de años o dice que todo era un farol para negociar en cuyo caso tiene que admitir ante sus seguidores que todo fue una engaño ya donde ligar te lo digo en serio

Voz 8 04:03 este

Voz 0230 04:07 por razones desconocidas los políticos sobreviven a estos dilemas diabólicos incompetencia o mala fe sobrevivirá la ACB o demuestra no el baloncesto ser más serio que la política dilema diabólico para arcano ahí arriba

Voz 11 04:23 bueno bueno pues saber qué va a pasar con la ACB vamos a contar aquí haciendo un poquito de freestyle

Voz 7 04:27 oye Kiki Dj vaya bien bien bien

Voz 11 04:32 no sé qué ha pasado en la ACP que no están de buen humor se preguntan si es gana toros sí es perpetuar pero realmente hicieron vapor la ACP para pedir la figura

Voz 7 04:41 el relator no lo sé

Voz 11 04:43 sitar con métricas los árbitros se van a ir a Bélgica van a pillar con capaz de dormir y Ivana decir son presos deportivo

Voz 7 04:51 a presos políticos no lo está haciendo en realidad lo típico

Voz 11 04:56 la gente se queja es la política tiene sentido por fin la gente se moviliza por un partido aunque sea o no un partido de baloncesto Lamela es que en un momento la o pero bueno la gente quiere escuchar mis rimas porque yo meto triple en forma de peso incluso sobre la bocina

Voz 7 05:19 venga vamos

Voz 1284 05:20 twiterías

Voz 7 05:22 empezamos los días con alguien que

Voz 1871 05:25 ha a la semana en furgón ya vete como por ejemplo Jan digo en mi libro La humanidad es una organización terrorista hablo de la gente que sonríe para las mañanas excepto arcano que es un chaval creo que lo que estamos aquí en esta mesa hacemos esto que describe Torres

Voz 1262 05:40 Lillo un día eres joven y al otro y dices hay señor cuando terminas todavía no

Voz 1871 05:48 adiós Darwin de esta conjetura que propone

Voz 1262 05:50 Dilma estoy segura de que la pubertad es un invento de la naturaleza para evitar que los papás y mamás esté muy tristes cuando los hijos finalmente abandonan el hogar

Voz 1871 06:00 las redes sociales ya existía en el Twitter guiso

Voz 1262 06:02 para multi menciones las que hacía mi abuela para llamar a un nieto cuando estábamos todos los primos juntos

Voz 1871 06:09 acabamos olas de dirías estos tweets que yo creo que Isaías no debería escuchar la radio en la relación por favor el Twitter de hola quería reservar una mesa para esta noche cuantos sois seis perdón cuantos seis seamos dos

Voz 0313 06:30 después de las twiterías llegan las noticias de

Voz 1284 06:33 el Mundo Today

Voz 1981 06:35 Pedro Sánchez no sabe cómo decirle a su Falcon que ha convocado elecciones ganaré las elecciones por Ci ha subrayado acariciando del fuselaje cada español tendrá que hacerse cargo del cadáver de Franco durante una semana a mi a mi me lo ha Mi ha suplicado Santiago Abascal Jordi el niño apoya contrae matrimonio con Montse la niña ocho los nos han decidido esperar a casarse para tener sexo hermanos será deporte olímpico enseñó lo expertos manopla inning explicará las reglas a las mujeres que participen los biólogos reconocen que no saben de qué animal proceden los choques podrían ser de la familia de dos Choco Crispi dicen los expertos Pablo Casado planea nombrar ministro de Cultura máximo Huerta para que vuelva a dimitir a los pocos días

Voz 1284 07:25 no será un momento sólo por las risas

Voz 1981 07:28 mete el candidato de TVE Instagram se queda sin píxeles para tapar pezones de momento está tapando campeones masculinos porque con ellos no tienen problema un perro muy fiel Se arranca la patita hay será entrega su dueño envuelta para regalo no sabe comen en volverá la otra cuando se la pida también Sergio Ramos reconoce que forzó la roja para poder jugar en la final de la Copa de baloncesto

Voz 1284 07:50 esto no puedo jugar la de baloncesto lo intentaré con la además que dicho atraca un banco amenazando con votar a Vox estoy muy loco y no tengo nada que perder ha dicho mostrando la papeleta

Voz 8 08:05 la altura

Voz 13 08:09 de todo

Voz 14 08:18 me da igual

Voz 13 08:24 entonces

Voz 14 08:31 tocadas las

Voz 0230 08:32 Elecciones generales nos hemos dado cuenta todos de que todos los partidos políticos tienen claro contra quién van ahora sólo falta que nos digan a favor de que eso ya no es tan fácil porque el enemigo está chupado además en política coincide que el enemigo siempre es un imbécil y a veces mala persona con lo cual es muy fácil ser enemigo de la enemigo el enemigo de Pedro Sánchez las tres derechas una cosa que hay que subrayar una cosa una cosa si el presidente del Gobierno

Voz 2 09:10 sí que

Voz 0230 09:12 con el curiosísimo síndrome de Louis Armstrong que de cuando en cuando se le pone la voz de Louis Armstrong es como un cuento medieval que tuviera un hechizo vamos a escucharlo

Voz 15 09:24 entienden una sola España en la que caben ellos y quienes piensan como ellos y nosotros defendemos una España en la que cabemos todos

Voz 1 09:33 no

Voz 0230 09:38 le viene como es como un repente que les sale todo no pero de repente a hablar así como perseguido pero no es sólo una vez porque como los políticos sabéis que repiten los compases de mitin en mitin Podemos hasta podemos establecer que a Sánchez le invade el Armstrong mismo

Voz 16 10:00 cuando siempre que dice todos España que nosotros defendemos la España que queremos cabe todo

Voz 0230 10:06 es

Voz 17 10:09 otra vez pleno

Voz 0230 10:12 cada vez que dice el espíritu de Louis Armstrong se apoderó del presidente es como una leyenda de cuento infantil

Voz 18 10:20 en un país muy lejano del presidente fue hechizado por un abruma que le echó una maldición

Voz 1 10:34 de poses

Voz 0230 10:44 vamos vamos a escucharlo ya sin Louis Armstrong porque esta insistencia de Sánchez no es inocente nos indica que este su intento de mensaje en positivo

Voz 9 10:54 no pelear sus lo pelea en España cabemos todos todos

Voz 0230 11:01 todas dice Yasin a mostrar mismo dañado introduciendo no no no no no ya lo hizo normal del vamos a escucharlo

Voz 9 11:11 todas eh

Voz 8 11:13 es la segunda B

Voz 9 11:15 todos todos y todas eh era otra tercera vez todos todas bueno aparte de todos el intento es clarísimo que hay un mensaje de bondad y buen rollo diálogo cabemos todos no echemos fuera a nadie frente a los que dicen

Voz 0230 11:36 ni con independentistas Nickon nacionalistas ni con socialistas y así España será grande que dices hombre cuanto más grande me lo Henry

Voz 7 11:44 pero bueno

Voz 0230 11:49 cuál es la dificultad de Pedro Sánchez que hasta el español menos interesado en la política sabe que no todo el PSOE está en la misma línea

Voz 8 11:59 dentro de mil años enoja tíos mitiga solo gijonés

Voz 0230 12:03 Albert Rivera tiene también su él se propone acabar con las dos Españas es su mensaje en positivo

Voz 19 12:09 sí que os propongo que nos conjurados aquí en Barcelona primer acto después de la convocatoria electoral para enterrar las dos Españas y que emerja una España de ciudadanos libres iguales

Voz 0230 12:18 este es el mensaje en positivo de Albert Rivera que también tiene una dificultad dice que se ofrece a acabar con las dos Españas y al mismo tiempo dice no hablaré con independentistas no quiero hablar con nacionalistas no pacto con porque mitos populistas Joy ha anunciado que no pactará con socialistas José Manuel Villegas secretario general de Ciudadanos

Voz 20 12:36 en esta ejecutiva sea ratificado el criterio de que Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España ningún voto que vaya Ciudadanos va a servir

Voz 8 12:52 para que Sánchez siga como presidente del Gobierno

Voz 0230 12:56 si sumas todos la gente con la que se niegan a pactar suman más de media España cómo se acaba con las dos Españas sin hablar con media España

Voz 9 13:06 las que bueno España grandes etcétera no

Voz 0230 13:10 no sé si será grande pero habrá muchos sitios porque falta la mitad de gente sí pueden pactar con Vox

Voz 9 13:16 pero no con el PSOE

Voz 0230 13:19 ya esto lo llamaremos centro político que cada cual es libre tú puedes pactar con Vox dice espanto con Vox esto sí pero con el PSOE no porque estamos en el centro esto claro hay gente que puede poner el nombre de Centro hay gente que se pone de nombre Jenifer Estuardo que les va

Voz 1262 13:32 imbécil

Voz 8 13:34 estás todo el mundo

Voz 0230 13:37 hay una curiosidad por saber el programa electoral de Vox

Voz 16 13:40 de esa derechista cobarde porque si siguen proponiendo

Voz 0230 13:45 la supresión de las autonomías esto no es constitucional el centro de España has maña tú le puedes llamar Centro hechas baña le puedes ya le puede llamar Jennifer Estuardo hacen de todos los Santos

Voz 9 13:58 pero constitucional no Vox

Voz 0230 14:02 se dice de las sedes dice de la supresión de las autonomías

Voz 1284 14:05 pero aún poco derechista cobarde derechito a favor de humor

Voz 0230 14:12 otro dilema esto estar un poco cansado estar un poco callados en el Gobierno de Andalucía igual el mensaje en positivo del Partido Popular escuchamos la crónica de nuestro compañero Adrián Prado

Voz 3 14:25 va a ser una campaña en positivo con la que se pretende atraer

Voz 21 14:28 al votante descontento con el PP pero también al que lo está con el PSOE además se quieren evitar temas controvertidos que puedan enturbiar la campaña como Franco o el aborto del mismo modo

Voz 3 14:37 que no se va a polemizar con posibles socios como

Voz 0230 14:39 si Ivo el problema del la moderación del Partido Popular es que Pablo Casado sale el escenario y es Pedro Morilla Tigre todo él sabe que tiene que ser moderado quieres ser moderado pero sale a la tribuna y se come al anti España hay un hay un poco hablando con él diciéndole eres moderado

Voz 10 15:09 eres muy elevado y eso es de la condenado cuando se gusto

Voz 0230 15:25 el estilo este de Pablo Casado pone en peligro el mensaje de moderación del PP también pone en situación delicada a sus socios escuchamos al B Rivero

Voz 19 15:33 yo creo que a Sánchez no suele ganar por insultarle muchas veces

Voz 0230 15:37 con unas poquitas es suficiente no no vamos escuchamos no se refiere a eso yo no quiero echará Sánchez insultando hace cosas raras Pablo Casado estos por ejemplo estos diecisiete segundos denunciando leyes que no existe

Voz 16 15:52 los gustos de sus ministros han acabado siendo ley sea una administración ha gustaba la caza prueba si no le gustan los toros se no le gustan las pesca pruebas en me no motores Diesel se recuerdan a Maduro ya saben y tiendas propias se es se porque le da la gana uno por con administra la Peña

Voz 0230 16:10 bueno vamos a ver vamos vamos a ver vamos porque son diecisiete segundos vamos paso a paso

Voz 16 16:17 los gustos de sus ministros han acabado siendo ley

Voz 0230 16:20 los gustos de sus ministros han acabado siendo ley se refiere a Pedro Sánchez vamos a ver qué leyes ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez porque ha dicho han acabado siendo

Voz 1 16:30 yo lo hemos

Voz 16 16:35 eso la lo que se menea primera ley sea una ministra no le gustaba la caza prohiba sí

Voz 0230 16:42 ha prohibido la caza en España que lo sepas hay una prohibición hay una ley de prohibición de la caza segunda ley

Voz 16 16:48 no le gustan los toros prohibirse en España

Voz 0230 16:50 han prohibido los toros tercera ley no

Voz 16 16:53 están las pesca porque iba a ser en España está prohibida

Voz 0230 16:55 la pesca es la semana Cuarta ley

Voz 16 16:59 me gustan los motores Diesel se

Voz 0230 17:02 han prohibido los motores diésel hay un montón de delincuentes ahora mismo circulando por España todo lo ha hecho Pedro Sánchez que no recuerda

Voz 16 17:09 van a Maduro ya sabe en tiendas propias se expropia se porque le da la gana uno

Voz 0230 17:14 Pedro Sánchez ha aprobado estas leyes como Maduro Sánchez porque le ha dado la gana hay por otra razón

Voz 16 17:18 por con administra la pelea

Voz 0230 17:21 el problema es que ninguna de estas leyes existe

Voz 23 17:23 qué tal

Voz 0230 17:32 pero mientras nosotros estamos en esto en el resto de lo que sucede que se ocupan de problemas reales nosotros no somos quedando a la cola por ejemplo en Australia la policía publicado el vídeo de un ovni da cuenta Nerea rostro

Voz 1262 17:47 bien pues si la bruma en Australia cuelga

Voz 0545 17:50 en un vídeo en Twitter acompañado del siguiente texto después de revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia durante la tormenta que tuvo lugar anoche en la ciudad costera parece que no estábamos solos en el vídeo se observa en la parte superior izquierda como una luz se va moviendo en el cielo una luz con una forma ovalada es algo sospechoso para ellos que lo han identificado como un ovni pero que es bueno pues el periodismo de investigación ha indicado que salud era el reflejo que se veía en la lente de la cámara de un coche

Voz 1 18:18 digamos en la parte de abajo del vídeo

Voz 0545 18:21 hecho se puede ver como un coche arranca da marcha atrás para salir del aparcamiento es el mismo movimiento que Seve

Voz 1284 18:27 el cielo de lo opuesto pero esto no se va a quedar así hecho no no se va a quedar así porque estar Cano está eliges coches que prefieres

Voz 5 18:37 yo puedo con todo eh eh primero

Voz 11 18:40 el ex pero terrestres ya realmente la gente me respeta porque cuando ritmos parece que de otro planeta os voy a contar que el otro día vi un ovni me puse muy nervioso llamé a mi novia por el móvil le tiene cariño por mí me dijo está seguro os doy yo le dije que sí que es decir que piensa por mi hip lo estoy viendo aquí pero iba muy borracho era una luz de la Guardia Civil

Voz 7 19:01 y al final al extraterrestre

Voz 11 19:03 me dijeron me voy a arrimar les cuesta quién les cueste realmente es un extraterrestre no me extraña de otro planeta sería tuvieran pactos en España pero bueno esto es lo que no sucede que otra palabras me quería soltar Francino arrimar en breve coches Aaiún me ponen la pase de nuevos porque pues como Un coche entra desde luego porque yo cuando ritmo en realidad no me hago el tonto aunque el cerebro me falla más que el coche de Fernando Alonso por eso cuando voy haciendo un buen freestyle la gente me dice tú barra pitó como Carlos Sainz pero bueno pese a quien le pese creció funcionó cien por cien no me llaman el motor diésel eran

Voz 7 19:36 sí pero tiene otra para terminar gracias por eso

Voz 11 19:39 es que en aceite fondo para animar real

Voz 7 19:41 muy bien no es ningún estorbo esperaría coros igual ese me encantaría hacer

Voz 1284 19:53 os animamos a de fondo ha visto eh en un ratito habrá duelo de gallos aquí un duelo muy modistos arcano no lo digo yo lo seguro pollos que son son gallos pero ellos lo bueno

Voz 7 20:05 Cayón exige sí aunque estén prohibidos en España para para que Rivera se quede tranquilo las iba a haber una muy intensa y muy legal

Voz 16 20:17 la Ventana con Carles Francino

Voz 2 20:19 no

Voz 1284 20:29 no hay oyentes enviando mensajes preguntando pelea de gallos duelo de gallos esto que no es momento Especialistas secundarios vengo

Voz 22 20:40 hombre

Voz 1871 20:48 bueno yo quiero hablaros de un pueblo de un pueblo de un pueblo de un pueblo que ya desaparecido desapareció por culpa de la televisión por culpa de la presión que ejerció la televisión sobre este pueblo su último alcalde fue don Antonio José Roberto de Luis Arreta se una a mi familia no Soma mucha apellidos ya lo veo que no a cantar La Ventana Nuestra Señora de la Virgen provincia de la el nombre de no sé si si así se llamaba nuestra un pueblo desaparecido por culpa de la televisión gratamente no es una gran pérdida hemos no nuestra gran cosa porque el pueblo no era bonito

Voz 1262 21:25 no no no no realmente bastante espantoso eh ni siquiera mira cuando nevaba se ponía que yo era igual de feo sea nevado

Voz 0230 21:33 no era feo ni siquiera lo mejor fíjate que lo eligieron para

Voz 1262 21:35 el mar The Walking Dead les pareció demasiado horrible al Volpi que fueron

Voz 1871 21:40 visión allí se perdieron que sí

Voz 1262 21:43 iban camino Soria les pilló la nevada ahí tuviera porque quedarse al pueblo para aprovechar puedas pensaron hacer un reportaje de eso de España directo allí no vale vale

Voz 1871 21:51 eso es que hacen sobre sobre los pueblos no el típico reportó

Voz 1262 21:54 no mal fue Bernal no han fatal falta por qué cree que ellos querían grabar un clásico haciendo un auténtico pan de pueblo artesanal admite que no no no de piedra nosotros ni siquiera Tremor nominal vosotros teníais el pan nosotras superó en el Paqui como las personas normales

Voz 1871 22:10 como todo el mundo se nadie nadie la tele insistiendo

Voz 1262 22:15 insistieron y dijimos que no que no sabiendo hacer pan que está bien que no hace más vale y luego no pidieron que quitaremos la nieve con con palas del camino se dijimos que teníamos una máquina quitanieves no hacía falta pala no les gusto no les gustó que os guste que tiene una máquina quitanieves claro ellos querían dentro un trabajo manual para filmar soy exactamente no preguntaron para los cultivos los rebaños tampoco te enseñamos el Mercadona que donde nosotros no hacemos con lo fibra

Voz 1871 22:42 eso sí él estaba recordando un poquito el rollo porque supongo que el equipo de televisión buscaba elementos pintorescos

Voz 1262 22:47 no sólo destellos miel el Mercadona hacéis vino o no algún chico raro así casero tampoco no dice resto de la Guerra Civil y Pablo de setenta y siete años no valen provisional vale tradicionales no es lo típico que hacéis la tele mierda pueblo

Voz 1871 23:09 en los momentos de tensión bastante fuertes como hay un vídeo que circula por redes donde se ve este este

Voz 1262 23:14 deportar a nuestro equipo de reporteros insistiendo insistió

Voz 1871 23:17 para qué u seis las palas quitanieves eh vamos a escuchar un momentito que es bastante

Voz 7 23:22 a las quitanieves

Voz 16 23:29 yo Davila la quitanieves funciona

Voz 7 23:35 hemos Palace tenemos lo

Voz 1262 23:53 esto es que pensaba que no se ha visto más que nada porque querían grabarlo al ciudadano que no yo que sí que no la y entonces la gente Nuestra Señora de la Virgen somos pacíficos pero sino buscar a ETA los acaba encontrando amigo

Voz 1871 24:13 daron apretaron y que pasaron bueno porque

Voz 1262 24:16 no se los comieron que os comisteis al equipo de televisión dijo yo no yo soy el alcalde a mí no me a mí no me has arrolla además pero mi comer

Voz 1871 24:24 se comieron a España directo estos terrible

Voz 1262 24:29 es una burbuja en Trip Advisor lo sé muy malo se pensamos que te pase muy mala publicidad así que decidimos disolver nos como Radio Futura el pueblo abandonamos al pueblo eliminamos todos los carteles lo lo los indicaciones

Voz 1871 24:41 eh carretera sí sí es cierto porque esta señora de David que cosa el pueblo ya no aparece en los mapas de Internet no

Voz 1262 24:46 no no pasó el coche Google Maps en a foto y nos lo comimos coches coche con motor todo

Voz 0230 24:52 bueno de Dios está está

Voz 1871 24:55 para caníbal digamos donde donde terminó donde están ahora mismo los habitantes de Nuestra Señora

Voz 1262 24:59 la mayoría no afirmó toda no arte Cantabria Galicia el clima con los gordos que hay bastantes aproveche hombre aproveche nada pues muchas gracias señor alcalde es más no hay

Voz 1871 25:16 cómo has aprendido es que la presión sin escrúpulos pues puede convertir a un pueblo de críticos habitantes en caníbales

Voz 1284 25:21 le provoca fenómenos inesperados se lo vamos a comentar enseguida nuestro invitado al que presentamos como de costumbre con su banda sonora ir ayuda de Olga Nebra

Voz 24 25:33 digan lo que dicen le recuerda a su madre que es muy fan de Rafael en nuestro invitado también lo ha heredado su madre le enseñó a reír a tratar de ser feliz ya disfrutar de cada momento

Voz 25 25:47 la música habrá alguna poesía

Voz 24 25:56 Puerto mariposa sonaba en su boda con una productora y periodista como él se conocieron en el comedor de Antena tres fue un flechazo bueno aunque se lo tuvo que currar mucho

Voz 26 26:12 pero

Voz 24 26:16 esta divertida pegadiza canción infantil sobre una familia de tiburones es la que oye ir baila seguramente con el hongo que es a todas horas con su hija Lola

Voz 23 26:26 Higuaín

Voz 27 26:27 tan la lengua

Voz 24 26:29 catorce de octubre

Voz 1871 26:33 este himno

Voz 24 26:35 pero lo tiene claro es hasta la muerte

Voz 28 26:49 adiós a

Voz 1284 26:53 esta tarde en La Ventana Un sevillista de pro

Voz 1 26:56 a Roberto le

Voz 1284 27:00 qué compras este año clasificarse para la Champions a ganar otra Europa League

Voz 6 27:05 qué va qué buena pregunta también eh pues

Voz 29 27:08 no se puede no se puede las dos cosas no bueno a lo mejor sí pero pues yo no yo diría clasificarnos para la Champions porque Europa ni tenemos cinco pero pero bueno no pasa

Voz 3 27:19 área nada no

Voz 6 27:22 que viene Champions

Voz 29 27:23 que siempre se mueve uno con más soltura en Europa

Voz 1284 27:26 el pasa al Sevilla en la Liga en la Liga yo creo dejaban Gao hay un poco menos pero la opa no bueno pero bueno la Copa fue un partido de la Copa tiene eso pues Vestas

Voz 3 27:37 porque de verdad que pensaba que como lo fue el dos cero San Chepe juegan llevábamos móvil pero claro no contaba tampoco con que luego iba a quién estuvo siete meses si todo el plantel que no entiendo tampoco porque no vinieron aquí porque es tan desfondado también clonación

Voz 1284 27:52 antes sí puede bastante emoción que lidiaron y luego yo

Voz 3 27:54 a la semana siguiente promocionando mi programa nuevo allí sobre el CF dónde me había metido se queda muy bueno bueno al Sevilla que empezó la pretemporada muy pronto con la liguilla de la Europa League y al final bueno yo creo que lo estamos pagando un poco también no tampoco tenemos una plantilla como tienen otros equipo y bueno pero

Voz 1284 28:11 de momento no mantenemos pero el Betis empató hizo Álvaro pero la la liga son picos y valles en Sevilla está en un valle bueno tampoco hace falta que lo recupere el próximo sábado ya con pues necesario recuperarlo a ver qué pasa EFE oye cuando contaba la historia del del pueblo desaparecido por la presión de la tele debía veía gestos como de esto me suena en directo te pasa algo parecido bueno a ver nunca verdad que

Voz 3 28:34 aunque hemos forzado nada no sino tenía horno no llegábamos nosotros les contábamos un horno a nadie pero sí que es verdad que al final cuando tú buscas un pueblo ya te has documentado antes para cerciorarse de que pintoresco de verdad que algunos de esos elementos pues lo tienen no lo de la palabra hecho mucha gracia porque porque es verdad que no es que tengan una máquina excavadora pero sí que es verdad que cuando tú tiene que ilustrará algo como que la nieve está casi copando la mitad de la Puerta del Vecino lo puede entrar le dice tiene usted una pala por ahí siempre

Voz 7 29:01 te tienen claro el problema es que sí

Voz 3 29:04 dicen prevenido cinco minutos antes de empezar el directo se hombre le da la lumbalgia porque Chacón la pala mientras prevenido y electas riendo y las tenía

Voz 1262 29:10 más la tenemos sólo para cuando en la tele

Voz 7 29:13 a la paga

Voz 1262 29:16 necesitan opada a Capello

Voz 7 29:18 más baratas oye Roberto estado mirando antes

Voz 0313 29:21 mañana preparando la entrevista con los compañeros de está minando que no has hecho en televisión porque desde dos mil uno que yo recuerdo hay siguiendo la pista que empiezas como periodista en informativos en Telecinco hasta hoy está haciendo las cosas si se me acaba el folio de verdad

Voz 3 29:35 sí es verdad que he tenido la suerte bueno a parte de haber cambiado de cadena ya había estado no en distintos programas eso de de vas a un compañero muy grande que hecho casi casi de todo fíjate que lo último que tenía por hacer era entretenimiento que es lo que siempre quería por mi forma de ser y porque bueno tú querías más hacer entretenimiento sí sí sí pero al fin y al cabo bueno yo soy periodista periodistas licenciado oí siempre está pegado a la actualidad pero había algo en mí que me decía ojalá algún día no me me llegue la oportunidad de hacer un concurso tal ya había hecho mis pinitos en Disney Channel en un programa de niños se Los Vengadores en acción Focus así como un gran prix pero de niños tanto me llegó lo de OT sí claro ahora mismo si si me dice que no has hecho la tele supongo que habrá muchas cosas y me pongo a pensar pero de momento bueno he trabajado en informativos en Magazine estaba o en programas de entretenimiento un poco un poco de todo de reportero presenta todas las doce campanadas claro es verdad verdad te faltaba sí sí que rápido se me pasó

Voz 0313 30:27 mis que hacer un un un grupo un club

Voz 30 30:30 vivo Javier Gutiérrez tú di

Voz 1284 30:33 que que jugó todos los minutos a todas partes está abierto pero hasta ayer no salía camino

Voz 7 30:38 sí sí sí pero no ha habido ocasión de Conesa eh

Voz 3 30:41 que hubo momentos en que estaban España Directo en Operación Triunfo y sonó mi nombre para la campanada entonces la gente decía bueno está guay este chiquillo me puede caer

Voz 1284 30:49 no parece si ataco pero todo el rato tampoco administra de Cultura también pero fueron amigos y compañeros de trabajo

Voz 0313 30:57 trabajo de cuerda oye la la mejor canción jamás cantada que empezó el el viernes en Televisión Española es un formato nuestro formato nostálgico o tiene algo más

Voz 3 31:05 sí sí bueno juega con la nostalgia al fin y al cabo cuando digo juega me refiero que es uno de sus elementos y eso al final siempre gusta que éramos honor porque te la las canciones siempre te llevan a lugares de décadas pasadas pues todavía hoy a gente de diferentes edades y yo creo que en formato bonito la lo que pasa es que he hecho lo de siempre con la audiencia la semana pasada y tuvimos un audiencia regular y ahora tenemos el segundo rango este próximo viernes pero nosotros salimos de allí con una energía muy bonita porque está está bien también sentar en un mismo banco de concursantes o de intérprete a gente como Falete con Alfred Frère de pronto con con breve con es barrio pinta y que entre ellos no se conocían entonces parece que zapeo Meeting Point no un punto de encuentro abierto a Alfred ganó

Voz 28 32:06 amistad

Voz 1284 32:09 tiene gracia porque Alfred cuando esta canción nació no debía haber nacido eh yo creo que casi no no no tiene veintiún años es que no le pilla ni de cerca de hecho la mayoría de los que estaban en el sofá no habían nacido en los ochenta es curioso eh ya te pilla por acordáis yo tiene setenta y nueve claro es verdad pero y entre

Voz 3 32:30 incluso hice la pregunta ante a mi me gusta siempre bajarme un poquito antes para quitarme los nervios con ellos hice la pregunta cuánto sabe levantaron la mano en la típica tribuna de

Voz 1284 32:38 señoras que van a todos los programa dijo el plan broma espera brillar quince

Voz 3 32:42 sí sí verá como esta semana el viernes que vamos a la década

Voz 1284 32:46 de los sesenta a ver a ver qué pasa oye y que la gente se estará preguntando bueno y la pelea de gallos que todos los ataques con acabe Roberto Leal con lo que tienen a mí me metió en un lío muy grande un pollo no yo sé que es lo mismo ya se desplomaba de antemano

Voz 3 33:02 a mí me encanta el el hip hop y la batalla de gallos de siempre no se bueno de un pueblo que sea un pueblo o no del freestyle pero sí que es verdad que me ha gustado siempre yo he sido muy fan de arcano le conocí hace poquito en persona después de haberme cruzado con él algún que otro tuit hicimos una broma hace poco Illa me reventó pero claro cuando de pronto me entero que viene a la radio lo veo aquí Ac5 minuto que este hombre no tiene límite tener tiene ahora dejaba a mí me da mucha pena pero bueno entiendo que tienen futuro por delante prometedor y ahora tengo como compañero también de los medios pero todavía más cerca claro con lo que no me da mucha caña

Voz 1284 33:37 no no no no no no no te vas a llorar pero quién quiere preguntar todo el mundo así que venga a Barcelona por ejemplo Arman

Voz 1871 33:45 hola Roberto tú has estado haciendo de Reporteros sin para España directo y tal yo tengo siempre una curiosidad cuando probar algún plato de los siempre siempre no sabes

Voz 1262 34:00 algún estas ya has metido en la boca alguna cosa tanta

Voz 1871 34:02 dos y ha tenido que se sí

Voz 3 34:05 una que me metí una una era una oreja

Voz 6 34:08 el cerdo de la

Voz 3 34:10 llamaba además tampoco ayudaba oreja de cerdo tal

Voz 1284 34:13 tú que era como una oreja que se pegaba el cocinero cinco

Voz 3 34:16 dándole vuelta con una cuchara

Voz 7 34:18 la boca estuve la misma ahora pasa Carme entre la lengua yo diría que gol para dar no

Voz 1284 34:24 a total claros te haría cosa pero sobre todo por

Voz 3 34:27 hombre por decencia no a la prensa la verdad es que sí

Voz 7 34:29 horas decía que sí

Voz 3 34:32 que estaba muy rico pero pero no no cuando yo me quedaba en el restaurante después del directo me comía el plato

Voz 16 34:37 ah y si hay sí venga Íñigo

Voz 8 34:40 hola Roberto eres runner verdad te gusta salir a correr

Voz 3 34:44 sí tengo días de runner idea de corredor runner mira llevas el de ropa fluorescente zapatillas el último modelo y lo grande

Voz 1284 34:51 a años vista gran estaba salvando una bici estática

Voz 7 34:55 a mí una pesa

Voz 1262 34:58 solamente esa la pregunta cuál es la diferencia entre Runner corredor

Voz 7 35:01 a respondidas aquí

Voz 3 35:03 sí que es cierto es cierto que al final al que le gusta correr de verdad de siempre bien corredor es como una especie de modernismo ahora hay que es una semana fotos

Voz 1262 35:12 yo me echan la diferencia era entre los kilómetros que aguanta uno corriendo sea es veinte kilómetros aguanta corriendo menos que a veces sale correr cuando te has comido una pecho seguramente

Voz 3 35:23 título pregunta Pablo aun clásico te dirá también hay otra diferencia el es el que a lo mejor sale un día se cambia de ropa se hace fotos para todos los días corredores y se olvida el móvil no pasa nada correr sin foto también cuenta El Mundo

Voz 1284 35:35 a Xavi

Voz 1981 35:36 en qué tal en show crees que sería mejor concursante en uno de música en uno de costura en uno de cocina

Voz 16 35:42 hola rap y me mira

Voz 3 35:45 claro de música a mí me encanta cantar pero canto fatal

Voz 1284 35:48 bueno ahora lo veremos en el rap todavía no

Voz 7 35:51 puedes inmoral porque ponen al alimón por miedo tal

Voz 3 35:53 pero canto fatal y de de costura mi madre costurera pero nunca aprendí tampoco ha sí bueno hago mi David cosa pero poco más de cocina quizá fíjate por donde a mí me encanta

Voz 0313 36:05 tú nuevas para dibujante también bueno aquello que

Voz 3 36:08 esa es un hombre del Renacimiento yo quería quería ser dibujante en mi época de hecho cuando hice la selectividad yo iba de cabeza para Bellas arte pero luego saca una buena nota me dijo un amigo mío fíjate también eh oye porque no estudia publicidad y tal porque parece murió creativo con el diseño y puse primero publicidad y luego periodismo yo entré en Periodismo tres meses después de un cajero en un supermercado trabajando sea que al final lo mío es casi accidental

Voz 0313 36:34 bueno has dicho dibujante Cano dibujante y luego se un poco Roberto eh empiezas tú dibujante dibuja

Voz 1284 36:40 y luego le metes tú Rafale conmigo no

Voz 11 36:46 ya lo que pasa aquí con Roberto Leal haciendo un poco de freestyle bien

Voz 7 36:51 bien bien bien bien bien bien bien bien bien

Voz 11 36:54 bien bien bien nos ponemos a improvisar tengo directo de Alicante la primera palabra que me ponen para hacerlo el dibujante yo soy un poco feo me tienen respeto pero dicen esa cara que tiene que tapen boceto Ruth pues puede parecer realmente bien el dibujo por eso lo estamos haciendo simplemente yo lo crujió hablamos de turnos pues ahora te lo paso porque mientras me quedo aquí con una cara dibujada por Picasso

Voz 31 37:17 ahí estamos ahora mismo ya lo habría dibujado la verdad que viendo a apear al lado me tiene totalmente acojonado yo no creo en arrimar improvisando como lo hace él qué pena que lo tenga que hacer delante de todo el mundo en la Cadena Ser los arcano dibujante la verdad es que yo habría preferido ser cantante como he dicho antes pero no puede ser porque mi voz no me acompaña pero soy Roberto Leal la gente me conoce como agente de España

Voz 1284 37:43 con nota muy bien muy bien de verdad ahora también estará diga yo sé que se lo practicas estos entrena o yo

Voz 3 37:55 el mejor que nadie y al final bueno quede mucho escuchar yo quiero chirigota porque salsero navales y tal eso ya lo lleva también no que siempre busca la rima pero lo que él hace es otra cosa cuando tú tras una rima preparada o tal vez esa nota muchísimo y yo creo que tiene que tener un buen Bagram porque él tiene muchísima cultura se nota cuando cuando va buscando rima pero también se prepara ese trabaja uno no la rima tanto sino también el tema no tú me lo dijiste en una vez que cuando él va a competir fuera sobre todo el el sabe estudia al rival Isabel por donde tiene que ir más o menos pero luego claro la batalla te lleva por dónde te lleva

Voz 0313 38:27 claro al final e improvisaciones conectar ideas de una manera ágil entonces mientras mal bagaje cultural tenga esto te sirve todo muy bien Toni va

Voz 0230 38:35 de todas las cosas de todas las cosas que has hecho en la tele cuál es aquello que se parece a lo que tú esperabas cuando eras pequeño quería salir por la tele

Voz 3 38:46 pues es lo que decía un poco antes no yo creo que entretenimiento yo hablo solamente de Operación Triunfo que al final seria la fácil no porque ha ido bien y todo el mundo bueno se va a hablar de eso pero todo lo que sea estar relacionado con eso con un con un concurso o con quitarte el corsé quizá no que que requieren unos informativos que dice de dónde venía o quizá hablar otros temas que no sean tan duros au con como el suceso que estuve muchos años pues eso el sentirme relajado era era un poco lo que buscaba y al final lo lo he encontrado ahora no

Voz 0313 39:13 oye no sé si eres hombre del Renacimiento pero sí de redes sociales tienes Facebook tienes Twitter estás en Instagram tienes canal de Youtube pues nos transmite

Voz 1284 39:20 no la tu niña de tu perra

Voz 0313 39:23 con con como lo de la exposición es algo inevitable es algo voluntario lo disfrutas más que sufrirlo

Voz 3 39:29 la que es medible la que tú controlas por ejemplo Mi redes sociales yo al final subo lo que quiero porque nadie las controla no me la lleva hay gente que si no profesionales que que sólo lo hace una empresa yo controlo hasta donde puedo pero después por ejemplo al tema de la exposición al final eso es inevitable depende de del programa ahí de cómo se por ejemplo en Operación Triunfo estaba muy expuesto porque yo terminaba una gala llegaba al hotel habría podido tener ochocientas menciones en Twitter no ponía a leerlas todas pero sí que en la primera edición que yo presente el año pasado ahí sí que le dedicaba más tiempo ya dejé de decir de dedicarle porque te das cuenta que al final cuando hay critica constructiva que también las hay perfecto pero cuando ya ya comentario hay gratuito de una kosher aunque no se conmigo directamente lo que un poquito lo tengo como herramienta de trabajo al fin y al cabo muy bien Roberto

Voz 1284 40:17 tú sabes sobre sobre otro tipo de menciones

Voz 32 40:19 las directas porque claro tú eres muy conocido había dicho muchas cosas en televisión pero la popularidad que te da Operación Triunfo imagino que también eso te abocado a muchas anécdotas a ver yo te digo en recuerdo una estaba en la misma cola del AVE dónde estabas tú me entonces delante de mí había una pareja que decía eso en el chico este ante este dicho lo de Maxine Huerta porque uno decía es más muertes

Voz 1284 40:39 eso pasamos a es un cantante que es lo más curioso lo más estrambótico a pasar muchas cosas futbolista lo mejor

Voz 3 40:47 en aquella cuentos mira me confunden que no me parezco en cada presupongo que porque soy andaluz tengo pelo de punta Ibarra m confundir una vez con Pablo Alborán invierno porque iba con un fulano o pero

Voz 1284 40:57 si iba con barba pelo de punta

Voz 3 40:59 M acento y fuera de la cafetería del AVE iba para Zaragoza Pablo Alborán yo no sabía daba un concierto en Zaragoza la chicas que estaban allí en la cafetería estaban como súper nerviosa yo digo osea entonces estaba en Espejo público digo esto lo ve gente pero no sé si tanta no imperios seis y Maidán un café ser

Voz 7 41:17 ella no es más que una foto contigo digo claro claro claro así digo oye pero

Voz 3 41:23 en una cosita de puedo hacerme la foto digo yo no soy Pablo sí sí era está convencido de que puede hecha hace incomprensible luego cuando no soy palo tal ella se fueron convencida como diciendo falsa modestia me hicieron cantar por lo tanto quedó el Ministerio allí en alto se venga aquí

Voz 1981 41:40 cuando vemos un plato por la tele Prater triunfos especialmente fastuoso lo vemos todo limpito bien pero luego cuando un plató de Tele e se rompió un poco la magia no pues está en cosas rotas es quería preguntarte si cuál fue tu mayor decepción esa de esa rotura de magia cuando empezó a trabajar en tele

Voz 3 42:04 pues yo les llamaría de decepción porque al final bueno oficio y está ahí pero sí que qué cosa que tú te esperaba por ejemplo cuando fui a presentar España directo que yo era reportero y fui a a hacer de presentado no sabía que el plato era un rinconcito casi casi como una salita de estar muy muy pequeño y de hecho por ejemplo el de ahora está compartido con el de Anne Igartiburu de la mañana en el mismo espacio lo que pasa aquí claro el tiro diferente no es verdad que que eso para alguien que que no entiende de lo que la vive de desde fuera les sorprende muchísimo no el plató de Operación Triunfo había pasado al contrario este año el nuevo ha sido bastante más grande que el anterior entonces cuando llegué me que de súper pequeñito dije yo que salga hecho bien porque si no aquí no hay no hay puertas por donde salir

Voz 0313 42:47 hoy hablando de cosas pequeñitas y de cosas grandes como se queda uno cuando en Alcalá de Guadaíra elevan a poner una calle

Voz 1284 42:53 su nombre como a su pueblo y eso tiene que será algo eso es lo casi sobrenatural no sea bueno al principio

Voz 3 43:01 piensa que cuando a mí me lo dicen lo primero no creértelo no dice bueno lo mismo una broma que me está llamando para la radio ocho coma pero luego te das cuenta que no llama la alcaldesa te dice oye que que se sea aprobado en pleno y que y que va a ser así porque creemos que bueno votos nadie en contra que dicen que no porque yo no estaba allí pero a mí me han dicho que no la cosa es que al final bueno yo dicen que qué llevas Alcalá de Guadaíra no por bandera y es verdad que yo cada vez que puedo lo digo porque estoy muy orgulloso de mi pueblo pero lo más bonito de todo esto es que me la van a poner me han dicho en vida que lo normal es que detalla hacerlo a título

Voz 1871 43:33 a mí me dice

Voz 3 43:36 que a mí me gusta disfrutar no sé es una costumbre mala que tengo me gusta disfrutar de las cosas

Voz 7 43:39 nada no porque ya que te la ponen pues mira que yo pueda ir con la familia y tal

Voz 1284 43:45 es el base raro va a ser raro ya ya lo contaré cuando cuando suceda pan hacen van a mí no me gustó mucho la ciudad ya agradece Alcalá de los Panaderos Le llaman oye no sería el último minuto

Voz 0313 43:57 siempre lo cierra arcano en las entrevistas invitarle lanza un concepto hoy lanzó yo cierra un minuto con Roberto con Roberto venga

Voz 11 44:06 yo ya sabes que si quieres sigo Roberto quieres que cierre yo quieres conmigo

Voz 31 44:11 lo que tú quieras arcano ya lo sabe chaval tú eres el arcano al yo sí yo soy Roberto el Leal

Voz 11 44:16 tú eres Roberto Leal yo tengo un buen plan estoy muy feliz porque oye Potito rape con Pablo Alborán algo

Voz 31 44:21 mira qué bonito sabes lo que te digo esto no es una Red Bull pero quiere que te caes

Voz 11 44:25 de tú y tus Solamente tú tú muy

Voz 0230 44:28 de martes a jueves

Voz 31 44:30 das una pala para quitar nieve si es Afalah que la van a regalar porque España directo siempre las utiliza o que no lo habiendo chaval siempre lo hace en la cadena en la uno cuando yo iba te acuerdas de aquí el programa el de Torrebruno o es que no eres muy joven quizás lo viviste así quiere que determine improvisando te voy a invitar al pocilga

Voz 11 44:48 no he limita al pop y realmente lo estoy haciendo en un frío estoy con Roberto Leal estamos superando fronteras un respeto para él y un aplauso para toda su carrera

Voz 7 45:03 Roberto Leal muchísimas gracias