Play Fútbol: Una batalla en la pizarra (18/02/2019)

qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany

Voz 1179 00:30 que hace posible este programa la del miércoles en el Wanda va a ser una batalla impresionante en lo táctico se miden el Atlético y la Juventus dos plantilla pone sí pero también es un duelo Simeone contra Allegri se verán las caras en Madrid dos de los mejores entrenadores del panorama internacional

Voz 0301 00:49 como futbolista sus carreras las de Allegri Simeone fueron muy dispares Allegri no llegó a la élite logramos siete temporadas en la Serie A algunas a buen nivel con Pescara y Cagliari que le valieron incluso para firmar por el Nápoles pero sin llegar a destacar de verdad en cambio Simeone pasó por Sevilla Atlético Inter y Lazio entre otros llegando a conquistar una Liga una seria a una UEFA que ya UEFA con el Inter de eh Ronaldo dos Copas América con Argentina con la selección albiceleste la trayectoria de ambos en los banquillos tuvo sobre todo en los inicios también trazos muy diferenciados Allegri fue saltando de casilla en casilla destacando en equipos modestos dibujando un camino de crecimiento paulatino pero constante hasta que destacó en el Cagliari le firmó el Milan le eligió luego la Juventus para ser el sustituto de Antonio Conte el resto es ya historia a Diego Pablo Simeone le fueron diferente las cosas el tubo por decirlo así la vitola de el gran futbolista puesta como gran cartel de presentación para ser entrenador se retiraron Racing Club de Avellaneda en dos mil seis y ese mismo año asumen el banquillo del histórico club argentino ir desde iba escalando hasta llegar al Atlético de Madrid y firmar una de las etapas más brillantes de la historia del club colchonero ya ambos tienen algo en común los dos Allegri Simeone han llegado a dos finales de la Champions los dos las han perdido los dos las dos es el reto de la Juve sobretodo desde que firmó a Cristiano intentar este año si ganar la Champions ya es ese el sueño histórico del Atlético de Madrid es el ansia de la Juve la ilusión del Atlético en las manos de Allegri

Voz 0301 03:01 arrancamos aquí un Play Fútbol con muchísima Champions el de esta semana pasen y vean os damos la bienvenida a nuestro programa evidentemente enfocado esta semana en los partidos de ida estos cuatro partidos de ida de esta semana de los octavos de final de la Champions League para martes y Olympique de Lyon Barcelona Liverpool Bayern de Munich para el miércoles también doble eliminatoria lo que va a enfrentar al Schalke y Manchester City yo jo ese Atlético Juventus que va a ocupar nuestra portada de de esta semana tenía que ser así Se han recuperado finalmente tanto así como que iban a disputar finalmente ambos la la eliminatoria son recordémoslo una de las de las mejores parejas de centrales que hay en toda Europa sin ningún tipo de duda ya están jugando desde hace unas semanas Giménez Godín juntos es también un Griezmann contra Sacristán Cristiano y hablamos de la eje como ni a como mejor jugador de del mundo así que le hemos querido dedicar especial atención a ese Atlético de Madrid Juventus también por las ansias lo decíamos la ilusión que tienen tanto Athletic como Juve puestas en la eliminatoria también por los dos pedazo de ente Paradores que tienen Atlético de Madrid Juventus por eso hemos llamado Le hemos pedido a Dani Fernández una entrenador español está en el Gavà que es una auténtica referencia para todos los que estudian el fútbol en nuestro país para entrenadores jóvenes una auténtica referencia por ejemplo en el juego de de ubicación que no separe que desmenuza el Atlético Juve en todas las fases de juego para empezar en ataque estático de la Juventus defensa estática de el Atlético de Madrid que podemos esperar del partido contesta Dani Fernández

Voz 4 04:55 sesenta interesante primero porque jugaba contra todos los equipos que que mejor domina la la fases entre organizada con que el Atlético de Madrid y presentados dudas no la primera es que tipo de presionara a la el Atlético jugando en casa es probable que que adelanten está presión diez quince metros

Voz 5 05:13 con los dos delanteros y forma de de rombo que el Atlético de Madrid cuando con ese cuatro cuatro dos suyo hace presiones adelantadas adelantado esos dos jugadores sobre todo porque alguien bate tener que que estar muy encima muy muy muy pendiente de Pjanic que es el jugador clave en esa salida de balón de la Juve siempre es el primer receptor de la esas salidas en corto de la Juve que suele siempre salir en corto y suele tomar ciertos riesgos a tener alguien que asumir está esa marca y una vez que que esa presión pueda ser superada en campo del defensa organizada y el Atlético de Madrid es un equipo que combinamos vivir el concepto de cierre de espacios por dentro y ese es orientaciones depresión afuera incluso con el trabajo de de los dos delanteros muy muy cerca de sus medios centros con entonces ahí de ayuda estaba manejando del campeonato liguero pues por una razón de que es superior a sus rivales y casi siempre tiene que afrontar el partido con amplias posesiones de balón no he estado barajando diferentes estructuras pero creo que es la que mejor he hablado les ha funcionado es esa triple altura por por el lado izquierdo maneja la has tirado de inicio aunque es simplemente pieza ahí para para hacer movimientos hacia adentro en las las incorporaciones de Alexandre y entrada bien y luego el el trabajo que que viví ese lado izquierdo normalmente como movimientos de dos contra uno de ruptura con cientos de desmarque de ruptura de doblada me sobre Cristiano sobre Sandro para intentar limpiar la zona de de entrada X ya no con con balón si es un primer completo que ellos manejan bien luego por el otro lado normal al lateral derecho no suelen situar muy alto porque el IVA a las suele jugar metido dentro a espaldas de medios centros no lo suele jugar pegado fuera y en ese lado ellos para que no sentir un poco los oyentes ellos en Juan suele jugar con tres por dentro que es el propio Mateu y Pjanic en la base de la jugada y luego en el lado derecho al tener dos perfiles muy distintos que es Khedira hoy la prensa italiana decía que que que alegraba decantase porque de ir al lugar de Bettencourt es en jugar es muy distinto quizá de idea porque algo más de de apoyo por detrás giro Ike dirá Le aportan muy buena llegada de segunda línea y el último registro ellos manejan muy bien sobre todo en servir al Estado una cantidad de goles enormes capacidades y cargada de ese gen cantos factores uno de los equipos que mejor domina el juego aéreo yo pasé defensiva por la envergadura de su portero y la calidad de sus centrales que es el Atlético de Madrid equipo que carga queremos equipos especiales esas el remate de cabeza en un Galache ellos hablaban hace dos días y que la Juve estaba entorno a cuarenta por ciento de goles de que centros repartidos que es el que los equipos de de alto rendimiento que que tiene una opinión ellos pareja en un concepto muy de los después de de Allegri es muy preocupado por los sufrir contragolpes que es que unas muy buenas vigilancias de los centrales sobre los dos puntas que el Atlético Madrid pueda dejar en esta fase más descolgados y luego se protegen muy bien por dentro con tres medios centros os decía antes vale que no solamente estar para asegurar la posesión de balón sino también para evitar contragolpe rápido el equipo que manejan un coqueto cuando pierden valor interesante más que la presión a la pérdida maneja un concepto de Tiersen mandos en forma de bosque para que los entienda todos es cerrándose hacia adentro sin entrar al poseedor de pelota obligándolo a jugar fuera de ellos o por el manejo que tiene el área esos espacios cercanos va a portería suelen a suele emparejarse con muchísima con el cura

Voz 0301 09:11 la siguiente fase del juego turno para el ataque estático del Atlético en defensa estática de la Juve asegura Dani Fernández que una de las claves es la poca distancia entre líneas que dejan defensas y centrocampistas de la Juventus

Voz 5 11:28 medios centros laterales Van mucha altura se protegen por dentro con con los dos centrales que pocas veces dan pases pases que quieran profundizar salvo que sean en largo hilo los dos medios centros posicional es Rodrigo y ahora está jugando por razones de lo que Laporta el juego Thomas ese cuadrado que refuerza mucho por dentro para en caso de pérdida estar previsto entonces suelen ser asociaciones que buscan generar una suplida por fuera la situación que centro muchas veces ellas quieren con un servicio a largo sobre el delantero referencia para que descarguen un poco esa figura de Morata o de ahora o de Cali nicho de Costa que te porque aporta esas situaciones de juego no es un equipo como la gente que te directos de este equipo que construye esos ataques muchas veces cargando el juego muchísimo por un lado sobre todo el lado izquierdo por la calidad de centro y de asociación de Filipe Luis ahora a veces sí que provocar esos giros rápidos a la otra derecha o encontrar ese paso yo por dentro con diez va a ser fácil porque eh que protege bien por dentro se manejan muy bien en esas situaciones de Cepsa riojanas Suárez Puerta bajar metro muy bien definidos los conceptos defensivos de cuándo salir a por el putas interesante cómo se enfrenta la Juve a dos delanteros más posicional es hace unos años te diría que la Juve jugaría con tres centrales hoy lo veo difícil por las pajas que es algo que le ha hecho toda la competición este año siquiera recursos pareció mucho las temporadas anteriores pero este año creo que Cristiano ha decidido decantarse por otro tipo de estructuras defensivas más más hacia el cuatro cuatro en recogido pero sin llegar a profundizar en esa altas serán las circunstancias no obstante el Atlético el equipo que Quintero le puedes presionar alto porque porque Botín pita a ellos

Voz 7 13:32 por su tipo de juego las claves del partido

Voz 5 13:56 el propuesto que Klum puta que estira que en por ejemplo puede hacer Morata no es difícil que que con la Juve tenga éxito primero porque ellos da muy de cerca lo que el Atlético de Madrid vaya a dejar descolgado insultes sensores todos dimos es igual siempre sale con ese receptor se va a recibir en corto va a recibir pero suele tragarse desmarque en profundidad manejan el concepto de Liria huy huy billetes de cortante y lo que les ha hecho daño en partidos contra rivales de su nivel ha sido ese primer pase contrataque asegurado que sirvieran una recuperación a corto que dé tiempo a las bandas se incorporen y poder llevar el ataque por fuera pero con la intención de pelear por otro lado es Si el Atlético es lento en ese proceso golpear largo es complicado que veamos como en aquella historia costera al Bayern de un pase directo es complicado puede pasar lógicamente porque supongo les parte de lo imprevisto pero pero la Juve estos pareja bien

Voz 0301 15:01 tiempo para la transición ofensiva de la Juventus ahí la inteligencia de Cristiano Ronaldo para intervenir sólo cuando toca puede ser importantísima

Voz 5 15:11 sí primero de todo el eh la Juve deja normalmente tos o por colgados que son Cristiano viva la Omán chiquitín en función de quien al ir ese día no es un equipo muy poderosos contragolpes es otro de los mitos poco de que que encontramos de la gente cuando habla de estos equipos que no vemos contratas dirá no es el equipo que que Cristiano es a golpe ya es que no tiene esa potencia que tenía antes es y además eso cristiano muy diferentes la gente está habituado a ver de años anteriores es un jugador que esa integrado muy bien en el juego colectivo de la Juve que es muy acentuado hiel elige pudiese objetos intervención entonces es Ascó tras el que Cristiano era el el primer receptor que veíamos a veces en el Real Madrid con hacer es de la jugada muy marcadas co producción no son normales debe decir la primera acción de la Juve suele ser una descarga y a partir de ahí surgió para dar tiempo Serkis tira por fuera y la izquierda por la derecha se cultivado es la verdad es que luego sí que tienen a poderosa llegada de Ci in Khedira Khedira jugador ya lo conocemos que pisa bien foto que que si corporal es contragolpes y que sorprende bien entonces ahí el Atlético el Atlético de Madrid con ese cuadrado que comentaba pues que que ya es tradicional no descartamos que incluso se proteja con cuadros más en ese primer pase y no permitir que haya un receptor limpio de segunda jugada no es es decir que que no reciba a campo abierto que no que no que no haya un pase rápido era que que les haga correr en inferioridad la situación de inferioridad entonces circo Madrid equivocada decisión de contragolpe mucho más que la ayudé con una cuestión del propio estilo de juego no es similar al equipo tiene el ataque posicional Si elaborar la jugada decía antes poco Quito si elabora la jugada pero siempre con caliza acción de la jugada rápida como le gusta a su entrenador y por el que tiene su a veces provoca pérdidas sobretodo en el carril izquierdo donde suelen cargar el juego que en eso que les provoca a ellos que sufran copta golpes todos los desciende Pal porque son un equipo muy organizado pero sí que eso punto el juego donde pueden tener algún problema en el partido en casa

Voz 0301 17:35 por qué no se puede definir la eliminatoria en el balón parado atención al balón parado de la Juve donde tanto en el lanzamiento como a la hora de rematar son auténticos maestros es una

Voz 5 17:49 muy poco muy poderoso en el juego aéreo y chivo con un lanzador magistral que se manejan muy bien tanto córner como faltas laterales cercanas tienen una precisión mi trabajo esas situaciones muy muy interesante la mayoría jugadas tanta Cristiano suele suele decir sobre que Lippi ahora no está también muy buen rematador es suelen hacer algunos bloqueos en la zona central van a limpiar esa zona en el segundo palo cargan además con más jugadores carga carga Khedira por qué que tiene también mucha envergadura que tienen esas situaciones y el propio hecho muchos goles con jugadas de jugadas al segundo palo a a mí me temas Chupi que el área de Cristiano escuchó algunos goles así el Atlético de Madrid lógicamente su equipo quedó muy bien este esta faceta de juego de Center este pues placeres no es un lema en prestigio acostumbrado hacerlo vamos a ver que qué hace ahí obreros vamos a ver quién se preocupa Haití el INI quién se preocupa de Cristiano va hecho quiso escucha referencias a tener en cuenta entonces si la atención ese tipo de situaciones que es altísima luego evidentemente la ventaja yo creo que el Atlético de Madrid tiene de esta situación respecto a la Juve es otro punto diferencial que eso bla bla que su importe un juego aéreo el mejor seguramente ahora esta faceta que permite estas coacciones va sobrado al equipo porque en área hay y tiene una intuición para para esos padres al segundo palo y que además te puede posibilitar un paragolpes a balón parado

Voz 0301 19:33 el Atlético de Madrid seguramente ya no es tanta amenaza como años atrás en el balón parado indirecto

Voz 8 19:39 pero atención dice Dani Fernández al las faltas directas de Antoine Griezmann

Voz 5 19:46 creo que es un equipo ahora mismo más peligroso en las patas directas con Griezmann pero tanto el dentro otro tipo de golpeados es es verdad que tienen buen pie que sigue teniendo centrales muy poderosos en estas situaciones pero le cuesta cuesta de pueblo criticó la Juve salvo el ICO Directo lo han recibido goles a balón parado primero por pues sí porque son pues muy buenos defensores es decir cuando decimos que son muy buenos defensores los oyentes que habitualmente en la serie ya sabemos que que quiero decir con ello no son gente que en los conciertos de marcaje si anticipación entonces en este tipo de situaciones el jugador de la Juventus siete de poderoso no obstante han tenido algún problema que el año pasado vieron que es la figura que está un poquito el debate en algún sector de la prensa deportiva que es la ciudad que es un buen portero pero hay gente que impliquen a su portero top que necesita un equipo que aspira a ganar la Liga de Campeones hay hay cierto debate porque ha tenido al errores especialmente clamorosos triunfos una cierta sensación de seguridad en estas situaciones de te falta entonces ahí puede también estar urbanistas claves en un partido como el del Calderón que va a ser e igualado que Bader seguramente poca predisposición pues los equipos por arriesgar no

Voz 0301 21:28 no es un pedazo de eliminatoria ese Atlético de Madrid Juventus un pedazo de partido además en el escenario en el que va a ser la la final tiene todos los condicionantes para ser seguramente el partido de la jornada de esta semana eso empezar por ahí con el análisis completo lo que puede ser ese partido esa eliminatoria en tertulia os voy a poner un nombre encima de la mesa el de Cristiano Ronaldo volviendo a jugar en España por primera vez desde que salió del Real Madrid lo vamos a analizar con los contertulios habituales Tam por ahí ya ha dicho Gabilondo qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas anda por ahí José David López qué tal David cómo estás muy buena pero no aquí en el estudio Fermín Suárez que tal Fermín qué tal muy buenas chicos empezando por ese nombre el de Cristiano Ronaldo a bueno vuelve a a España vamos a a decir Fermín que seguramente uno del luego el jugador más determinante en el área en todo el mundo porque Messi te da otras pruebas pero en el área seguramente por portal la capacidad incluso atlética que tiene Cristiano Ronaldo ahí es es superior contra una de las mejores muchas de de Europa añadido a la defensa la el dominio que tiene Oblak de del área es una de las mejores defensas todavía de Europa sin ninguna duda la del Atlético de Madrid Fermín

Voz 12 22:52 sí aunque esta temporada en la en la Liga la competición doméstica ha demostrado algún punto de vulnerabilidad han provocado más situaciones de De Gaulle en en en valoran parado lo que es habitual en esta defensa que siempre ha sido muy muy pétrea no pero creo que últimamente empieza a recobrar ese pulso competitivo de Defensa tremendamente sólida

Voz 0301 23:12 por la irrupción y la vuelta de de Jiménez

Voz 12 23:15 que creo que ha vuelto a un nivel atronador y creo que va a ser esencial en ese duelo junto a Godín para para acabar de marcar y de atar en corto a la figura de Cristiano y también de Mandzukic y en los laterales cambia un poco el panorama porque áreas aunque es muy muy rápido y es buen corrector no ofrece la por ejemplo hacia habilidad creo que ofrece Juanfran tampoco es lo mismo Lucas que Filipe la

Voz 0301 23:36 banda izquierda hablando de la figura de Cristiano David su adaptación a la Liga italiana le costó en las primeras semanas pero a partir de ahí como un tiro puede estar mejor o peor de forma hubo momentos de la temporada en los que incluso parecía que físicamente estaba mejor que que no nunca en los últimos años ahora yo creo que no está en ese punto de finura tan tan bestia pero bueno el gol lo lleva tatuado lo lleva directamente en la sangre

Voz 7 24:02 si eres bueno vamos a ver inicio de temporada evidentemente pero eso de cambiar de contexto tildaba de manera de de enfrentarse a rivales porque la Liga terminada misos afronta todo otra manera un poco diferente todo eso se tenía que notar ligeramente yo que la estación ha sido prácticamente inmediata fueron unos cuantos partidos se creo que han encontrado primero el contexto adecuado me me refiero a directamente el club es decir un club que tiene una idea muy trabajada hace ya unos años mismo entrenador proyecto mucho equilibrio en el sentido esta mental he hay ciertas personas que mandan en la Juventus que son intocables que salen en ese poder que toman decisiones al respecto que hicieron que piano además llegara en una trascendencia histórica que llegar allí con con todas la confianza de esta gente que es la que mueve los hilos de la Juventus la gente lo lo practicamente lo recibió como esa estrella que necesitan para dar el salto definitivo a volver a ganar la Champions porque el resto de competiciones nacionales evidentemente siempre parte favorito y seguramente lo lo va a volver a la copa que ha quedado eliminado pero la sensación que queda es que ha sido una llegada inmediata éxito muy claro Cristiano súper concienciado como siempre en poder ganar lo máximo haciendo un montón de goles tiene un digamos una formación una serie jugadores alrededor primero que llevan trabajando mucho tiempo juntos segundo que sabe muy bien la metodología directamente de lo que les pilla alegría se encontraba perfectamente Cristiano ese compañero que pues de manera muy parecidas es decir por lo metódico que es la Joventut

Voz 13 25:35 no

Voz 7 25:36 seguramente habrá pocos jugadores más metódico sí más constantes en este sentido cristiano creo que por tanto por ahí el éxito estaba casi asegurado estamos viendo cómo llegan los goles tiene una complicidad la va a ir la arriba allí y me parece que Cristiano está como más o menos imaginábamos que iba a estar no creo que nadie iba a ser por eso no simplemente ahora mismo lo que decimos siempre va a tener quizá una o dos cada una de las oportunidades para poder ganar la Champions y desde luego que esta eliminatoria con el Atlético en ese sentido es fundamental para él

Voz 0301 26:06 ha quedado más que analizada esta eliminatoria entre Atlético de Madrid y Juventus nos vamos a los partidos de el martes el Barcelona ha viajado hasta León con una convocatoria Un poco viajado tres laterales derechos Bagués Sergi Roberto hizo también cemento yo creo que el portugués va a ser titular en esa posición pero veremos qué es lo que pasa G se mide a un Lyon Fermín que llegan el gran momento hasta qué punto te pregunto crees que puede ser importante la baja de de Artur porque es verdad que estamos viendo al Barcelona desde que no está el brasileño que recordamos que se lesionó se pueden decir muchas cosas que le falta arriesgar más en los pases dar el pase más hacia adelante pero juego del Barcelona sin Arturo estaba menos fluido Fermín

Voz 12 26:48 eso es cierto is eleva a echar de menos si es un muy buen jugador pero creo que aquí empieza a tener una vitola en Barcelona de

Voz 0301 26:55 insustituible y creo que es sólo por culpa

Voz 12 26:57 de de Arturo Vidal o en gran parte lo digo porque si él no juega tiene que jugara Arturo Vidal por prestigio y por caché aunque también podríamos abrir el melón de siglo merece a la que creo que que sí pero realmente la diferencia es tan grande es empieza a ser tan oceánica entre entre Arturo Vidal y Artur que evidentemente es el echa muchísimo de menos igualmente el Barça que venía con malas sensaciones de Liga creo que al final tienen un una especie de burbuja un un botón de de de activar one of the cuando sean de poner el mono de trabajo Il alfombra roja de la Champions les motiva y creo que va a ser un partido que van a darlo lo mejor de sí mismo

Voz 0301 27:31 es un partido yo creo que en lo físico muy des nivelado Aritz son auténticas bestias los jugadores que tiene en fase ofensiva el Olympique de León que es verdad que tiene alguna baja importante veremos hasta qué punto puede estar de por ejemplo en defensa que tampoco me parece un futbolista de fiable ni mucho menos pero estaba siendo titular indiscutible vaya esta temporada en en Lyon pero lo que decíamos antes en Memphis de Pay Berna Traore el propio desvele arriba lo normal es que entre Cornet que físicamente seguro solamente está un punto por detrás de los tres que hemos nombrado pero la defensa del Barcelona en lo físico va a estar muy exigida y ahí seguramente emerge la figura de un Gerard Piqué ha dicho que está en un nivel impresionante a nivel sostenido para mí es uno de los centrales de de la temporada en Europa eh

Voz 7 28:15 para mí el jugador que está sosteniendo al Barça en esta época de

Voz 0301 28:18 obra de estos últimos partidos

Voz 7 28:20 pero también es verdad que es un jugador que aunque tiene grandes cualidades ante jugadores rápidos y chicos y físicos donde más suben donde más sufre dolorosa la ausencia de sequía que que es un jugador que ya sabemos que de determinante probablemente el mejor futbolista de ataque junto a Memphis de Pay que tiene el Lyon vamos a decir don velé que es otro que es capital en el centro del campo por por por esa jerarquía que está ofreciendo y que es duda o lo va a ser eso cuentan en Francia hasta última hora

Voz 0301 28:51 sí pero bueno en principio un equipo

Voz 7 28:53 que que hace daño pero al que se le puede hacer daño y ese tipo de rivales frente a un Barcelona enfrente no sé si en la ida pero desde luego en lo que es el conjunto de la eliminatoria teniendo un partido de vuelta en el Camp Nou son bastante digerible es para el Barça a priori

Voz 0301 29:10 es verdad el lo decía Aritz David y es es muy importante de si está o no Ndombele que para mí es una de las claves de del equipo uno de los jugadores seguramente con Forlán Mendi con Josema con más futuro de todo el de todo el proyecto que tiene el el Olympique de de León entre manos de hecho sin el más lejos en la Champions el actual los partidos quizá Ndombele contra el Manchester City en la fase de grupos fueron impresionantes es uno de los que marca la diferencia de los que ayuda a salir desde atrás a al Olympique de Lyon porque seguramente en muchas fases del Barça vaya a presionar arriba que esté o no esté el futbolista de origen africano va a ser muy muy importante

Voz 7 29:48 sí desde luego que es fundamental primero porque además la defensa para mí no tiene nivel de Champions evidentemente más allá que puede aportar mucho y seguramente tendrá un buen futuro pero más allá de eso el que sujeta precisamente al equipo el que le da equilibrio al que eh sostiene mucho de los problemas que tiene Lyon atrás esa amplitud que tiene ese trabajo constante que tiene el a mí me me llama la atención más allá de que si no está tope Pelé evidentemente yo no tiene absolutamente nada que hacer no lo digo porque sea la máquina que desde luego me parece más bien algo que dudo mucho que tenga un súper nivel pero desde luego como es titular en este equipo fundamental también tiene que estar en nombre y desde luego lo que es lo que verdaderamente es sensible de verdad que no esté faquir sea efectiva en este equipo es es el Messi del Lyon es decir si es que si no está afectado por el ochenta por ciento de lo que produce el guión ya no va a estar es el que más goles tiene el que tira las faltas y penaltis que tira todos los saques de esquina en que más asistencias lleva el que genera ritmo en zona por por esa imprevisibilidad de una ofensiva es decir es que es es todo practicamente en el Lyon no tenerle a él es darle pues si ya depositó Barcelona es súper favorito para esta eliminatoria evidentemente es infeliz gana muchísimo más me parece que que Lyon además es un equipo que por ADN no sabe defender porque no le va bien nunca ha recibido un montón de goles en en la fase el te de grupos más allá de que no ha perdido que es algo que me parece brutal incluso incluso en la Liga veinticinco partidos lleva veintiocho goles recibidos es decir evidentemente es un equipo que que propone siempre partidos muy abiertos tienes el Barcelona pues te supera la lista también por decirlo rápidamente uno en hay que tener en cuenta que en Champions por ejemplo no jugó que ahora es el que está jugando pero en Champions en todos los partidos no jugó el de dar he jugado obsequio de Pay arriba ir después digamos que como sí que tiene un exceso yo que positivo de extremos pues eran estos extremos los que eran capaces de dar un poquito más de verticalidad acercarse con su equipo pero como no va a estar faquir ya de por sí doy por hecho este plan además también es decir es que tiene un montón de condicionantes por lesiones que creo que les dejan

Voz 0301 32:10 ah y volviendo al Barça ya para cerrar Fermín lo decíamos han entrado tres laterales derechos Vaqué miedo y Sergi Roberto o hay alguna molestia de alguno de los tres a nivel físico importante o a mí me da la pista de lo que decías tú Valverde no está ni mucho menos convencido del rendimiento que está dando de lo que le está ofreciendo Arturo Vidal en el centro del campo iba a la hora la opción de que Sergi Roberto pueda ser titular seguramente junto a Busquets y Rakitic en una posiblemente la idea que que se me ocurre

Voz 12 32:39 Is en los ocurre bastante lo que pasa es que ojalá que él también lo lo contemplará pero de momento bastante a a Sergi Roberto en esta posición de lateral porque a nivel ofensivo aunque creo que como decías tú Semel no va a ser de la partida por esa capacidad atlética porque está mucho más consolidado y llega creo en una mejor reforma pero claro el hecho de no contemplar creo Valverde a Roberto en el en el medio abre el escenario de Vidal o Alagna ya eh yo creo que esa imagen también te mejor que que Arturo Vidal Le aporta muchas cosas lo hace todo con sentido no baja del notable en sus actuaciones y Arturo Vidal creo que igualmente va a ser la opción de Valverde porque le da ese prestigio leer esos intangibles que de momento Valverde por email

Voz 0301 33:18 lo de vestuario o contempla estamos totalmente de acuerdo vamos a cerrar con un clásico de Europa con pues el Liverpool Bayern Arik un pedazo de de partido seguramente en la eliminatoria estaba no sé si todavía más decantada hace un par de meses el otro día dábamos me parece tuyo favorito al al Liverpool en la transmisión que hicimos en directo con esos partidos de de la Champions bueno al final es una eliminatoria más que interesante porque el que quede fuera va a quedar bastante bastante tocado el Bayern porque no es líder el Liverpool porque se la jugaría a una carta absolutamente con la previene en ese duelo con el sitio

Voz 7 33:53 bueno en el caso de Liverpool peleando por la Premier oí bueno es quedando fuera de la Champions tampoco me parece demasiado

Voz 13 34:00 el drama no más dramático sería lo del Bayern

Voz 7 34:03 además creo que lleva el partido en una situación o por lo menos por lo que yo vi el otro día que comete el partido por cierto en frente del Augsburgo en una situación de debilidad defensiva terrible lleva seis partidos seguidos encajando goles en partidos de Bundesliga y Copa alemana mezclando ambos seis partidos seguidos encajando ante rivales muy débiles imagínate lo que puedan pensar los hinchas del Liverpool cuando del Bayern cuando vean que enfrente van a tener los ataques más poderosos de Europa no como es el del Liverpool ahora mismo sea que tiene que mejorar mucho el Bayern yo creo que ese carácter competitivo que siempre han tenido los bávaros es la única opción que tienen ha ido introduciendo cosas Niko Kovac hasta el punto de que ha quitado a jugadores de un peso tremendo en los últimos años como caso de Ribéry caso de Müller que ahora mismo yo creo que bueno ese suplentes de de Navy de comment si es que este último llega por eso evidentemente sí que veo al al Liverpool con con una mayor intensidad con mayor hambre y con la idea muchísimo más clara es un equipo que sabe llevar muy bien los partidos al guión que quiere allí donde explota sus recursos sabe además sacar un poco de contexto al equipo rival en ese sentido que no se encuentra cómodo era mayor el tiempo por hay ahora mismo en un equipo que tiene ciertas dudas como es el Bayern lo que no está acostumbrado además tener que que jugar con ellas con esas dudas pues sí que veo pool con con un punto a favor bastante importante esta vez

Voz 0301 35:31 veremos qué es lo que pasa en una pedazo de eliminatoria también que va a enfrentar primero con ese partido de ida en Anfil al Liverpool contra el Bayern de Moon canalizada toda la Champions la semana que viene gracias hasta la el próximo lunes que viene un abrazo lo mismo David un abrazo hasta la semana que viene sólo dos Fermín no escuchábamos Si la semana que viene un abrazo abrazo Bruno

Voz 0301 36:20 en Alemania en Gelsenkirchen para jugar la vuelta en tres semanas en este caso en Manchester con un claro favoritismo del equipo de Pep Guardiola que además el sábado superó otra ronda de la FA Cup se va acercando a la posibilidad al menos de de conseguir un triplete de acercarse al menos a las dos Copas inglesas y a luchar la Premier como mínimo hasta hasta el final Axel Torres tal muy buenas qué tal muy buenos comentando el partido en Liga de Campeones partido Inti cesante aunque seguramente H lidi empezamos por aquí de todas las eliminatorias que estamos viendo en estos octavos de final de de la Champions para mí al menos una de las más de igualadas en favor en este caso del equipo de Guardiola

Voz 10 37:06 sí sí yo creo que todos coincidimos no sería una sorpresa mayúscula que no pasara al Manchester City teniendo en cuenta además como están ambos conjuntos ya no sólo por potencial de plantilla sino también

Voz 0717 37:16 viendo cómo llegan viendo la clásica

Voz 10 37:19 qué canción en sus respectivas ligas nacionales al Schalke le está costando mucho ganar cualquier partido estaba más cerca del descenso que de las posiciones europeas y el Manchester City está en una dinámica ascendente como para quitarle al Liverpool una Premier que hace algunas semanas parecía más del lado Red Por todo ello coincido absolutamente creo que el el sitios muy favorito y creo que lo lógico es que impone a esa superioridad incluso en el partido de ida en Gelsenkirchen pero en cualquier caso es el Schalke es un conjunto que tiene un buen entrenador que es verdad que este año está muy atascado ha tenido muchas lecciones en ataque pero estoy convencido que va a buscar dar su mejor versión mostrar una cara al menos competitiva una cara de dificultar el juego al al adversario y en este sentido la pizarra de Tesco tendrá mucho que decir

Voz 0301 38:12 dijo Guardiola en rueda de prensa después del partido de Copa contra el New porque David Silva había jugado un partido increíble y David Silva Axel es del ochenta y seis de de cumplir treinta tres años ya David Silva para mí y no pasa por su mejor momento de de forma esta temporada ni siquiera desde que Guardiola ni mucho menos está en el banquillo del City jugó el partido prácticamente entero en un tratado como el Alcampo de Newport con la irrupción de Dogan que está jugando bastante mejor en las últimas semanas con Kevin D de de Brolin también creciendo después de dos lesiones complicadas esta temporada a mí al menos mucho no me sorprendería que David Silva fuera fuera suplente pero claro es que estamos hablando de palabras mayores de seguramente uno de los jugadores más importantes de que ha tenido Guardiola en su sitio desde que llegó al banquillo en Manchester

Voz 10 39:06 ya lo dejó fuera en el seis a cero contra el Chelsea que era un partido en el que se jugaba la vida el Manchester City no fue uno de los elegidos para empezar jugó un Dogan jugó Bernardo jugó Fernandinho en este medio del campo así que es cien un partido como ese que se puede considerar practicamente de trascendencia equivalente a una semifinal de Champions porque como no Leganés al Chelsea ese día te puedes quedar atrás en la pelea por el título Si ya hay tomó esa decisión está claro que no le va a temblar el pulso para tomar la otra vez yo te diría que incluso está claro que ahora mismo en los partidos top

Voz 0301 39:39 David Silva pues probablemente no sé

Voz 10 39:41 de indiscutible ni ni titular al menos es la pista que que dio Pep Guardiola en ese partido contra los londinenses

Voz 0301 39:49 no creo que sea titular pero bueno no me extrañaría tampoco que entrara en la lista de convocados a pesar de que hay mucha competencia en su posición Phil Auden leía un artículo interesante hoy en el diario Sport de polvo que venía a relatar que es el único superviviente T O de una camada de jugadores de la cantera del Manchester City muy importante en la que vivía lentamente destacaban sobre todo allí Don Sancho Phil Alden como las dos cabezas visibles muchos se fueron de de aquel Manchester City If Oden se ha quedado Iggy parece Axel que todas las miradas de futuro de del equipo están puestas en en el Guardiola está dando mucha bola mucha más por ejemplo que que Brahim Díaz el les dieron en los últimos meses si al final está respondiendo es verdad en partidos menores en partidos de Copa y demás pero creo que son ya cinco goles esta temporada con la camiseta del primer equipo en definitiva que de esos jugadores que apuntaban bien la apuesta de de funden tanto la suya de quedarse como la del City de darle vuelo a esa a esa figura parece de momento acertada

Voz 10 40:59 hay una lealtad mutua una lealtad correspondida una paciencia de fraude en que no han tenido los demás para esperar su momento hay un gusto de Pep Guardiola hacia found en una devoción mayor que la que podía tener hacia los otros de hecho cuando ambos o cuando los tres estaban en una situación similar o cuando empezaba a destacar Sancho que era el más llamativo si alguien elogiaba Sancho ante la gente de confianza de Pep Guardiola ellos casi siempre te decían bueno pero el el el bueno de verdad es food o sea que esto esto ha estado ahí siempre en el jugador Guardiola místico por antonomasia de esa camada siempre ha sido funden no es casual que el único que quede sea Pou de que el que tiene realmente opciones de acabar siendo un jugador importante en el Manchester City sea Fowler eh porque se asocia porque juega en una posición que es la más Guardiola mística de todas es un interiores Un jugador que la va a buscar cerca del corazón del juego que que luego con su dinamismo llega a tres cuartos de campo que reparte juego que no abusa de la acción individual más allá de marcar esos dos tantos INEF destacar también el Mundial sub diecisiete donde tuvo un peso impresionante en los goles que marcó Inglaterra pero el formas colectivo por qué entiende mejor ese tipo de fútbol que que le gusta a Guardiola por lo tanto no es ninguna sorpresa lo que pasa es que como dice fíjate que antes estábamos hablando de sí David Silva no cabe decide Brolin tampoco ha cabido desde que ha vuelto de lesión de que se estaba decantando por un Dogan Bernardo en las posiciones de interiores por ahí también tendría que jugar fraude no sea que es es muy complicado para él pero el si está teniendo esa paciencia que los demás no hizo Guardiola insisto creo que que es más fan de Phone en que que lo que era de de Brahim Odessa

Voz 0301 42:52 a pesar de eso ya lo hemos explicado en en Play Fútbol también en Carrusel en El Larguero cuando hemos hablado de Don Sancho va ser normal que les hagan muchas novias este próximo el verano de equipos de la Premier y el Manchester City tiene una opción preferencial es decir Si me pongo un ejemplo eh no no tengo información al respecto pero sí le quiere firmar el Manchester United y hace una oferta de cien millones de euros el Manchester City tiene opción de igualarlo y en ese caso se llevaría al al futbolista siempre Sancho en este caso este de acuerdo con esa operación así que habrá que estar atentos también al al mercado porque el que ha destacado de verdad esta temporada en la élite Sancho no tiene mala ha contado siempre con Axel aquí no tiene mala pinta en este caso fue en que es el jugador del que hemos hablado en este tramo final de la sección con Axel Torres te escuchamos en Liga de Campeones no escuchamos en la SER el lunes que viene masacre del muchas gracias uno

esta semana en pie

Voz 0301 43:47 hay fútbol le hemos dado mucha bola hemos hablado mucho de ese Juventus a Atlético de Madrid Athletic Juve mejor dicho porque se juega el primer partido en el Wanda Si hay una cosa que destaca seguramente en los dos equipos lo que les une un poquito es esa capacidad defensiva Bono esta semana en un nuevo capítulo de la enciclopedia táctica con Enric Soriano vamos a hablar atenciones de la defensa elástica enseguida nos lo va a explicar en referendo porque me mientras me lo explicaba esta mañana me ha parecido un concepto muy muy interesante hola Enric qué tal muy buenas

Voz 13 44:19 bueno uno qué tal otro capítulo en este caso

Voz 0301 44:22 habíamos pensado en hablar algo de la defensa ya que junto a una eliminatoria a una misma eliminatoria pues eso a Godín a Jiménez a qué línea así a a maestros de lo que de lo que es defender en este caso querías explicarnos Enric lo que es la defensa elástica como le podemos explicar a nuestros oyentes que es la defensa elástica

Voz 13 44:42 sí nos viene nos viene muy bien contextualizar lo para para esta eliminatoria europea es un concepto que se utiliza mucho mucho en Italia la defensa elástica tiene que ver sobre todo con disponer de unos estímulos visuales que que hagan que todo el bloque defensivo que todos los elementos de un equipo reconozcan determinadas situaciones se comportan de manera sincronizada y coordinada

Voz 0301 45:05 vamos a usted de esas situaciones

Voz 13 45:07 encubierto de va de balón descubierto las cuales a partir de de haber categorizar las distintas situaciones que que puede encontrarse el poseedor como balón descubierto cubierto pues el bloque defensivo adoptó unos comportamientos u u otros es la gran diferencia generalmente con con esa defensa zonal más clásica está en la en la tensión defensiva en en la actividad defensiva de todos los elementos son líneas defensivas que están constantemente achicando y agrandando en función de ese contexto el poseedor del propio contexto qué tienen dentro de la línea defensiva en cuanto a superioridad numérica igualdad inferioridad ir requiere sobre todo pues eso es lo que hemos comentado una tensión defensiva brutal de todos los elementos y que en función de cada uno de esos estímulos visuales que que todos deben interpretar de la misma forma pues comportarse de manera sincronizada

Voz 0301 45:59 en función de cómo vaya avanzando la jugada en este caso de del rival hay unos movimientos hubo u otros por parte de de la dentro interesante el el concepto separando en dos situaciones primero la de balón cubierto luego iremos a balón descubierto pero cómo podemos explicar que son las situaciones de balón cubierto y como las tienen que trabajar las las defensas

Voz 13 46:21 bueno la situaciones de balón cubierto de forma global son aquellas en las que el equipo adversario no está en disposición ve dar un pase que permita progresar o eliminar rivales entonces podemos hablar ahí B de muchos estímulos visuales que podemos reconocer por ejemplo tiempos de balón mientras el balón se está trasladando de un punto a otro pues son situaciones en las cuales no puede el adversario filtra no progresa a partir de ahí lo podemos reconocer situaciones de receptor de espaldas situaciones de balón presionado en situaciones de bueno pues las típicas situaciones donde antes del golpeo vemos cómo está preparado el el poseedor para lanzar pero pues necesita esa ese cargar el el el envío y cargar el pase y tenemos ahí de unos pequeños instantes no ha sido acciones de balón interior dentro esa recepción dentro podemos también categorizar la como en situación de balón cubierto bueno hay muchas hay muchas situaciones y al final es importante y que a partir de reconocerlas como se comporta todo el bloque son situaciones donde a priori podemos achicar podemos jugar con esa prueba o para reducir el espacio de juego efectivo oí al final reducir un montón las distancias de relación entre nuestros jugadores a partir de aquí

Voz 7 47:49 encontramos distancias de cobertura menores España

Voz 13 47:52 es entre líneas menores y la dificultad para para mantener la posesión para el equipo rival evidentemente es mayor de todos modos tenemos que que pensar mucho sobre esas situaciones que categoría vamos como balón cubierto porque muchas veces por ejemplo un pase atrás no estamos acostumbrados a un par Se atrás es una va una situación de balón cubierto donde la línea generalmente a chica bueno pero como está el receptor de ese pasa igual ese receptor sí que está en disposición de progresar y ahí tenemos que ir sobre todo Eden ir identificando

Voz 0301 48:27 sí sí estoy balón cubierto

Voz 13 48:29 descubierto para que al final pues podamos jugar con ese fuera de juego de manera que que no concede dábamos espacial nuestra espalda Peer cuando realmente en estamos achicando es porque ese espacio evidentemente no no puede ser aprovechado por el rival además un elemento fundamental dentro está situaciones de balón cubierto es es nuestro portero que defensa de despacio hace nuestro portero para que al agrandar todo el espacio a espaldas pues el pueda defenderlo de de manera eficaz en el caso de que por alguna de aquellas pues no hayamos reconocido una situación de forma correcta y pueda jugar ya sobre sobre nuestra espalda importante también para esos móvil vientos de achique vida grande pues el perfil lateral que adopta la línea defensiva esas esas situaciones donde están todos perfilados todos poniendo el foco en balón pero reconociendo dónde están sus pares porque al final ese perfil hacia balón donde los laterales adoptar un perfil enfrentado permite que todos los elementos de la línea defensiva puedan ver al resto francés sabemos si nos podemos reconocer como último sé que no estoy a la altura de la línea defensiva pueda achicar un poquito volver ir Limia suele estar mucho más equilibrada a partir de ahí también ese perfil lo que me permite saltar a un receptor en intermedias mucho más rápido o agrandar atrás y me si siguen pasamos a una situación de balón descubierto de forma muy rápida antes esas líneas defensivas con esos perfiles laterales y con esa tensión defensiva brutal son fundamentales

Voz 0301 50:07 no hemos entendido ya lo que es el balón cubierta del balón descubierto y hemos visto algunas situaciones claves importantes de del balón cubierto va a tener en cuenta situaciones de balón descubierto Enric