La batalla de Gallos entre Arkano y Roberto Leal

bien nos ponemos a improvisar tengo directo de Alicante la primera palabra que me ponen para hacerlo el dibujante yo soy un poco feo me tienen respeto pero dicen esa cara que que tapen boceto aún pues puede parecer realmente bien el dibujo por eso lo estamos haciendo simplemente yo lo cruzó hablamos de turnos pues ahora te lo paso porque mientras me quedo aquí con una cara dibujada por Picasso

Voz 5

00:43

ahí está Carlos yo ahora mismo ya lo habría dibujado la verdad que viendo rape al lado me tiene totalmente acojonado arreglarlo mar improvisando como lo hace él qué pena que lo tenga que hacer delante de todo el mundo en la Cadena Ser los demás arcano dibujante la verdad que yo habría preferido ser cantante como he dicho antes pero no puede ser porque mi voz no me acompaña pero soy Roberto Leal la gente me conoce como el arte de España