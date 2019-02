Play Basket: "La Copa de la polémica" (18/02/2019)

Voz 1 00:00 play Basque con Francisco José Delgado en Cadena Ser punto com

Voz 0699 00:36 bueno lo que quiero de Francisco José Delgado lo que queda de Marta Casas que han pasado una Copa del Rey intensa hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos al décimo noveno Programa de la décima temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos al tiempo dedicado al baloncesto en estado puro pues no sé ni cómo empezar voy a empezar raro noticias la selección española se concentra para las últimas ventanas con Albert Ventura Jaime Fernández como novedad en la lista de Scariolo Well labrada fichado a Jota Cuspinera por una temporada y media Ia Néstor García su anterior técnico ha encontrado un contrato es nuevo seleccionador de la República Dominicana otro viejo conocido de la afición española San Tabak ficha por la selección de Eslovaquia

Voz 0699 01:20 en la NBA Lebron legal ante el Partido de las Estrellas y Duran es proclamado el envío los estadounidenses ganan a los europeos el partido del viernes y los concursos acaban el de triples para Jude Harry y el de mates para diálogo en la Liga Femenina Girona ya avenida aguantan el lo primero puestos de la Liga día con sólo una derrota a estas alturas de la Liga ya la espera de la Copa de la Reina que en un par de semanas a irse acabó se acabó lo que nos Copa porque esto que viene un especial de lo que pudo haber sido y no fue pudo haber sido la Copa más emocionante de la historia del baloncesto un Madrid Barça con prorroga con remontada con emoción con actuaciones individuales brutales con ambientazo es decir así

Voz 2 02:03 ahí están segundo wolframio Roda mangos Pangos quemaban tarde Bandar quedan cuatro segundos tres décimas recibe siempre y tú me la puedo jugar Tapia vamos a ver revisión porque lo que están diciendo es verdad Ariel Pérez Pérez y Benjamín Jiménez los tres en conclave todo llevándose las manos a la cabeza la decisión arbitral es buena la hasta entonces campeón de la Copa bueno habrá que ver si queda algo de tiempo eh y luego porque el reloj avanzado uno punto dos bueno Llull desde el centro de la cancha UVB adiós hizo la corbata la Vitoria para el Barça el Barça es levantarlo al cielo de Madrid para que ya se proclame campeón de la Copa del Rey de baloncesto el Fútbol Club Barcelona Esta

Voz 0699 02:58 esto es lo que pudo haber sido y no fue todo esto es deporte lo que es a día de hoy es mucha polémica los árbitros equivocaron en treinta segundos en dos acciones graves decisivas en el partido una falta personal no pitada de Randolph sobre Singleton primero de una acción de tapón ilegal de Randolph que era rebote legal el caso es que la final cayó del lado azulgrana y el cabreo del lado blanco

Voz 4 03:30 sí pero es clarísima clarísimo pero que significa dos años consecutivos

Voz 0998 03:39 que aquí hemos aprobado ya el año pasado también no sé el eran el tapón no no no no se me hay que preguntar a los árbitros ellos deciden todos juntos creo que segunda parte más prorroga ha sido ha sido uno

Voz 0699 03:55 locura este es el principio del lío con Felipe Reyes y con Ante Tomic como protagonistas el siguiente capítulo del lío es que el Real Madrid elevó una queja al ACB primero y después el nivel de la queja lo elevó más a que llegaron a pensar en un referéndum para sacar al equipo de la ACB al cabreo después del partido que se lo puso Felipe Reyes lo puso después en la sala de prensa el máximo responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid Juan Carlos Sánchez

Voz 1567 04:21 ha sido un tapón legal ya es el segundo año que ocurre hay una desgracia en el arbitraje con respecto al Real Madrid he perdido que hago en un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada simplemente lo que no quiero es que un error que se ha producido en Gran Canaria el año pasado en la Copa del Rey otro error que ha vuelto a producir aquí en Madrid ante nuestro público en nuestra afición vuelva a pasar

Voz 0699 04:41 la queja es clara por parte del Real Madrid a estas horas la ACB a estas horas que grabamos el lunes permanece incomprensiblemente muda aunque claro hay clubes como Iberostar Tenerife que están a la espera de esa posible disculpa al Real Madrid para que se disculpen con ellos también que dicen que ellos son pequeños pero que también se equivocan contra ellos y lógicamente Iberostar Tenerife se considera hijo de Dios como el Real Madrid en cuanto al siguiente paso de queja del Real Madrid lo de un referéndum a los socios para que voten para sacar al equipo de las competiciones nacionales como idea es eso es una idea como realidad habría que pasar por hacerlo en una junta directiva luego en una asamblea de socios luego por una votación y luego por el permiso de la ACB del resto de los clubes una disolución total de la sección para luego refundar la jugar la Euroliga si le dejan porque la UTE el artículo cinco punto tres de la Euroliga dice que para jugar la competición europea hay que estar inscrito en competición nacional y luego habría que ver cuántos jugadores se quedarían en eso condiciones así que lo que yo creo es que esto quedará en un calentón futbolero en el basket y creo que este tipo hostio nos debe servir para algo nos debe servir para reflexionar primero la transparencia arbitral total segundo en el aumento del uso del instan Ripley a todas las jugadas en el último minuto del último cuarto por ejemplo y tercero para que doten a los árbitros de todas las tecnologías para que puedan decidir con las tomas de la realización de televisión y cuarto lo mismo para que no quitemos la careta y alguien también se atreva a denunciar los vetos de los grandes equipos a determinados Árbitro los que a mí me parece un poquito heavy que los clubes tengan el poder de que algunos colegiados no les dirijan y aquí no está exento ninguno de los equipos grandes ninguno quiere momento hasta ahí puedo leer sí pero hasta que iba la presentación no programa vamos a analizar con los mejores comentaristas lo que ha ocurrido vais a oír desde dentro como fuera los vestuarios y las impresiones tras la final va a pasar por aquí alguien que ha sido árbitro yp presidente hice puede poner en la piel de la indignación del Real Madrid y en la piel de lo que estarán viviendo los colegiados que en petit comité han reconocido sus errores ese va a pasar por aquí un jugador que estuvo en la Copa Piqué protagonista de la Copa de la selección el programa unos de los habituales pero sí va a ser de los interesantes vais a empezar a comprobarlo ya mismo en Play Basket

Voz 0699 07:12 enhorabuena al Fútbol Club Barcelona que es el campeón de la Copa del Rey la segunda vez consecutiva el equipo de Svetislav Pesic se lleva la Copa y en esta segunda vez se la lleva ante el Real Madrid en su casa irse la lleva después de una prórroga hice lleva la alegría que le mostraban a Marta Casas en el vestuario tras el partido

Voz 1855 07:30 qué tal muy buenas fulmina nos metemos en el Vestuario en mitad de las celebraciones del Barcelona campeón de la Copa del Rey yo creo que ya puedes ir escuchando poquito a poco la música que está sonando en la celebración de este segundo título de campeones de la Copa del Rey de manera consecutiva para el Fútbol Club Barcelona escucha es la música pues vamos a escuchar a Thomas Heurtel con su trofeo de Emvipsa

Voz 5 07:53 sí era más y Frida que bueno el año pasado también la habíamos sufrido mucho yo tenía el tilo fue casi casi de como este año no

Voz 0699 08:02 bueno pues sí fue

Voz 6 08:04 uno para para todo el mundo

Voz 5 08:06 a felicitar a la verdad de disfrutar esta noche con mis compañeros que entonces

Voz 0699 08:11 pero no sienta ganar una final de la Copa del Rey en la casa en el eterna

Voz 1855 08:14 el igual modo en grancanario la verdad que no

Voz 5 08:16 no no es una muchas cosas a lo que ellos Cuca con seis con el público que Juana hemos sufrido emocionado ganado nosotros no es cuál dirías que ha sido la clave para que os lleváis el título clave no sé ahora mismo la verdad lo mucho partidos

Voz 7 08:36 la clave pues no se alimente vamos a ver si para este constante

Voz 1855 08:45 van a derramar la fiesta aquí en el Vestuario mira a la totalmente empatado pierdan puesto fina como ahora ha sido

Voz 8 08:54 bueno apesta algo el bono que decidamos nunca había estado nunca había vivido una situación así de remontar dieciséis puntos en contra Hay ha sido magnífica la verdad

Voz 1855 09:05 ha sido magnífico remontar los dieciséis puntos encontrará dice Pierre Oriol a Pau Ribas como has visto tu esa remontada dieciséis puntos abajo cuando cuando parecía que estaba todo perdido y al final oye campeones de la Copa del Rey

Voz 3 09:17 era complicadísima de lo que hacemos hacer lo que hemos hecho ha sido el inteligente a pagando rápido metiendo canastas bajando los diez puntos leído es la presión yo creo que han sintió un poco después de entrar al final de que haya sido un cara o cruz pero tendríamos no

Voz 1855 09:35 después esa remontada ha sido un partidazo para los aficionados al baloncesto supongo que vosotros supongo que vosotros lo habéis sufrido pero ha sido un partidazo

Voz 3 09:46 bueno hemos ganado tres veces más perdido que libere a un par incluso el tiro final que sale dentro de si nos sentimos no pero bueno el deporte es bonito también bonito cuando gala esperado pero bueno para eso vivimos vivimos así no

Voz 1855 10:02 estamos todos muy rápida siete dejó celebrarlo tranquilamente en la primera va a ver se va a hablar mucho de la polémica que si la falta de Singleton que sí luego ese tapón hay muchas cosas de las que hablar

Voz 3 10:11 bueno es que al final es muy complicada arbitrales últimos minutos a buena suerte ha habido la televisión donde comprobar jugadas bueno al final delante quitan a los días menos al final esto donde también es parte el deporte y lo hace lo hace lo hace más bonito y la segunda yo

Voz 1855 10:28 Dima campeones por segundo año consecutivo además contra el Real Madrid además en Madrid en el Palacio de los Deportes casi que mejor imposible

Voz 3 10:36 bueno creo que necesitábamos como club las esto la Copa del año pasado nos nos dio un empuje pero ganar otra vez como has dicho Madrid y contra el Madrid y de esta forma pues yo creo que así que demostramos que el Barcelona está aquí no esta temporada expresando buena estar Copa lo corrobora ahí vamos a seguir hasta que podamos

Voz 1855 10:54 ahora que seguir porque todavía queda la Euroliga en la Liga mucho por delante

Voz 3 10:58 si Baskonia Euroliga en caso en Euroliga ahí en la Liga ACB que hay que defender liderato bueno muchas cosas más celebrarlo como se debe

Voz 1855 11:06 al pues salimos del salimos del Vestuario ya de los campeones de Copa del Rey salimos del vestuario del Fútbol Club Barcelona empieza la fiesta dentro no

Voz 0699 11:15 fiesta dentro de El Vestuario que fue la segunda parte de la fiesta porque la primera parte de la fiesta se vivió en el parqué de el Whiting Center después de el partido después de la entrega de los trofeos todos sonaran en el micrófono de el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser con Marta Casas con Hanga Claver Pesic ERTE el Comité la como protagonistas más

Voz 1610 11:36 en mi vida no increíble y también ganar hace casi no canasta pero bueno estoy muy muy nervioso para mi equipo hemos hecho con increíble trabajo través ganar aquí en Madrid es algo especial Bono creo que hemos trabajado en octubre para esto y bueno hemos conseguido obviamente ahora tenemos que hablar un poquito y bueno mañana mañana un otro tío

Voz 1959 11:59 buenas ahora mismo mucha emoción al final prorroga la canasta atraviesa la verdad que es lo bueno quería la Copa no es un título hay que dar un extra de todo y bueno yo creo que ya lo hemos hecho no porque además perdiendo pero tú San parcial para poder recuperarlo al final oí como yo creo que que ha sido un partidazo también hay que tener un poco de suerte no para ganar si es cuando estoy bien en Deimos II oí por las faltas acababa no sé si Carola metido un dos más uno entonces bueno hay que tener la mente fría yo creo que lo hemos hecho hemos sabido jugar bien al final del partido y yo no no no hemos merecido esto es grandes finales Camus aquí estamos orgulloso que Nargis contrató Gante rival

Voz 4 12:50 pero esto es lo último partida esta temporada Setién con muchos sitios donde final en creer yo creo que hasta el último tiro desea Annecy casi yo creo que todo el mundo aquí disfrutado la ficción todo el mundo yo creo que para el baloncesto yo creo que ha sido una buena noche bueno una una locura es un partido de locos ha visto que posados a balón pero después de esto no ha visto bueno todo el mundo esperando que dicen los árbitros a ver si canasta en honor porque éstos no se diez segundos los sufrimos todos los no es lo que hace que gane sin que hace que gane

Voz 1610 13:32 el campeón del eterno rival al eterno rival con un ambiente hostil y hace que este súper contento y orgulloso de si sí ha sido un partido muy disputado yo creo que los dos los dos equipos nos merecíamos ganar felicitar al Real Madrid que es digno en un digno rival el actual campeón de Europa el actual campeón de Liga es siempre da gusto enfrentarse a ellos partido súper disputado pero pero bueno en la Copa será para Barcelona y hay que darle valor con todo lo que estamos haciendo y cómo estáis

Voz 0699 14:00 el partido lo ganó el Barça en la prórroga noventa y tres noventa y cuatro después de que se llegara a la prórroga con una canasta en el último instante del último cuarto lograda por Sergio Llull en un partido en donde en el primer parto dominó tímidamente el Barça en un segundo cuarto en donde denominó tímidamente el Real Madrid en un tercer cuarto en donde fue muy contundente el Real Madrid y un último cuarto en donde fue muy contundente el Fútbol Club Barcelona podríamos estar hablando de una actuación individual bestial Der del o muy buena de de Gustavo Ayón de como una lesión de Rudy Fernández y Sergio Llull hicieron parte de la remontada del Fútbol Club Barcelona de cómo Ante Tomic se creció en momentos vitales del encuentro pero de lo que estamos hablando hoy es de la actuación arbitral de los errores en el tramo final del partido de los árbitros un error en contra del Barça con una personal no pitada un error en contra del Real Madrid que le da el partido al Barça cuando se considera un tapón ilegal lo que era un rebote legal pero para rebote el que se pilló el Real Madrid después de conocer lo qué había basado en la cancha después de ver las imágenes ya ese rebote no le puso voz un pívot la puso el director de la sección de baloncesto del Real Madrid Juan Carlos Sánchez yo creo que no

Voz 1567 15:12 ha sido falta ha sido un tapón legal ya es el segundo año que ocurre ya es el segundo año que hay una desgracia en el arbitraje con respecto al Real Madrid ahora mismo acabo de venir de velas en las imágenes con el director general con el presidente y con el director de arbitraje entonces me parece que esa jugada habiendo la enemistad entre Play que hemos puesto un instante play para que mejore la actitud de los árbitros y para que mejore el servicio los equipos Si entre los tres no han visto que esto es un tapón ilegal o no lo han puesto las imágenes de Movi Star que yo tengo presentes en mi móvil

Voz 9 15:43 o algo ha pasado que está mal para dejar clara esa jugada que decide la Copa del Rey por cierto no es que no hay ninguna

Voz 1567 15:50 son previa yo aquí no se puede decidirse es decide lo que hay y lo que ha habido ha sido hoy todos lo hemos visto y los también de ustedes ahora mismo la las propias imágenes un tapón legal de Randolph con lo cual yo no sé cómo hay que llamar a esto otra vez ya el año pasado ustedes acordarán en la Copa de Gran Canaria sufrimos también otra circunstancia parecida pero bueno nos callamos pero es que yo creo que sufrir otra circunstancia igual la segunda Copa del Rey pues no debemos de callarnos aunque el partido lo podemos ganar o perder pero ya creo que no debemos de callarnos la única reclamaciones el derecho a la papeleta a la pataleta del derecho a la pataleta lo que lógicamente en este sentido no nos vale para nada pero si queremos que realmente se tomen nota de estas acciones es decir no puede ser que estas acciones la vean dos tres árbitros en esta ley y si las imágenes son los no son las mismas que Movistar entonces me tendría que callar tendremos que mejorar evidentemente las imágenes de lista entre Play para que los árbitros puedan decidir pero me parece que esa decisión no ha sido correcta he perdido que hago en un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada simplemente el partido a lo mejor por qué daban a lo mejor un segundo más o algo así podían haber sacado ellos saben he robado y haber ganado el partido el va el Fútbol Club Barcelona no ganó con mérito pero lo podíamos haber ganado nosotros también pero lo que no quiero es que un error que se ha producido en Gran Canaria el año pasado en la Copa del Rey otro error que se ha vuelto a producir aquí en Madrid ante nuestro público nuestra afición vuelva a pasar nos puede pasar a nosotros o puede pasar otro equipo pero creo que ya está bien que hay que decir hasta basta ya

Voz 9 17:20 a mí me han dicho que es canasta que es canasta yo tenía dos jugadores viendo la jugada detrás de ellos los dos años

Voz 1567 17:26 celebrado el título yo no sé si en el primer minuto de juego ha habido también cuatro canastas se ve que repita una técnica a mí que estaba casi dentro de la cancha porque estaba viéndolo a pie de pista no no tengo ni idea yo lo que sí digo es que en un momento crucial como pasó el año pasado y como ha pasado este yo creo que hay que tener por lo menos una certeza de qué estamos tomando una decisión correcta a lo mejor es por falta de medios en el en el arbitraje a lo mejor es por el play a lo mejor es porque los árbitros no lo han visto bien pero yo creo que tenemos que tomar decisiones por lo menos correctas para no perjudicar ya digo yo que el partido lo podía haber ganado tranquilamente el Fútbol Club Barcelona pero hay que tomar las decisiones correctas no tengo claro qué es lo que ha pasado con la jugada lo que no se puede ver es lo que han visto los árbitros que ahora mismo estaban precisamente viéndolo en el despacho de director de arbitraje

Voz 0699 18:19 entiendo la queja del Real Madrid como entendería la deja del Fútbol Club Barcelona si quisieran hacerlo con la falta personal anterior sobre Singleton que que no se repita esto lo entiendo entiendo que

Voz 10 18:31 en el Real Madrid que era que la ACB

Voz 0699 18:33 el saque una nota eh para arrogarse más razón en lo entiendo desde el punto de vista de el Real Madrid desde el punto de vista de la lavadora la caliente gorda porque si sacan esa queja haciéndole caso al Real Madrid todos los clubes se van a quejar de acciones a lo largo de la temporada o de la Copa del Rey en dónde hay que decirlo el nivel arbitral no ha sido muy bueno que por lo tanto tendrían que hacer pues como un departamento de que has muchas notas públicas lo que no entiendo ya es el paso siguiente en donde se dice se piensa que puede llegar a haber un referéndum entre los socios del Real Madrid para sacar al equipo de la competición doméstica competición que por cierto le da muchos títulos al Real Madrid tanto Liga como de Copa y que ha sido la competición que lo ha hecho grande primero en España y luego en Europa eso lo entiendo regular e y a partir de ahí lo que viene detrás que va a haber más equipos que reclamen el que también de alguna manera se les compense moralmente con los errores que ha habido anteriormente con ellos y aquí un botón de muestra este Txus Vidorreta el entrenador de Iberostar Tenerife después del partido que perdió contra el Barça con una decisión arbitral también dudosa en una falta personal que no que se pitó de Nico prusiano que no era sobre Pau Ribas digo Txus Vidorreta después del partido y Aniano Cabrera cuando se ha enterado el director deportivo del Tenerife de lo de la petición del Real Madrid de que se haga pública una disculpa formal te de la ACB

Voz 11 20:00 no sea cual te refieres pero esta es de rodillas están no se ven desde aquí lo hay de rodillas aquí las gracias me da manda mi hermano han hecho mi padre estaría muy orgulloso de mí porque no pueden católico yo también he dicho por favor en el puesto de rodillas oye pues sí eso es técnica ya está no no no pensaba que me iban a expulsar por decir oyes

Voz 12 20:23 pero bueno ya lo digo a tocar el balón lo robaba no

Voz 11 20:26 poníamos a2 si todo lo que podamos

Voz 1642 20:28 ah no no reacción y de una hombre de juego que queremos que cuando no podía permitir poner a punto dice que no que bueno pues fue tratada como una falta técnica en el que ayer en la final como letrado del Barcelona entre hasta el campo estaba el tiro libre con la mano en la cabeza cuestionando la decisión arbitral no sancionada con falta técnica John esos más que que el área de bruxismo sin no me molesta cuenta como club el trato que pueden haber que que no ha sido una Copa en la que me imagino que en la ACB pasarán muy contento con colas que ha sucedido en el tema del estamento arbitral y bueno yo creo que también estas frases más en ese tema pues yo creo que no lo beneficioso a los jugadores de la liga que tenemos no no no no no lo he visto ayer un poco noche social en la rueda de prensa del Real Madrid muy molesta porque tienen que pasar también creo que les sucedió algo parecido por lo menos manifestaba que que cada uno en su casa eh de presionar o de intentar clarificar creo que lo que pedía también un comunicado de la Liga no no sé cómo Liga actuará pero bueno yo creo que que el Madrid puede ser ese poder en esa situación de de puedo exigir igual que también tiene que ser consciente que la Liga sea sitios no yo creo que también puede precisan un comunicado en algún momento de Real Madrid igual también vería complicado del partido anterior

Voz 0699 22:02 el partido anterior a la anterior el otro partido es decir que tenemos un lío de los más gordo los que yo recuerde en la historia del baloncesto viene de una Copa del Rey que es lo que pudo haber sido y no fue pudo haber sido una Copa del Rey preciosa emocionante con un baloncesto de muchísimos quilates en la mayoría de los partidos pero al final va a pasar a la historia como la Copa del Rey de la polémica y esa polémica es la que vamos a analizar con nuestros contertulios en Play Basket

Voz 13 22:28 hola soy Sergio ni jugadores de baloncesto y como cada lo

Voz 3 22:32 eso sí pendiente de haber cuando sale Play Basket

Voz 0699 22:36 Marta que no da puntada sin hilo ponen el saludo de Sergio Llull que fue el hombre que llegó ayer al vestuario del Real Madrid y en vez de hablar de árbitros habló de que no entendía cómo el Barça le había remontado en el último cuarto ya había encajado un parcial de uno diecisiete de arranque el Real Madrid en ese último cuarto bueno no venido aquí a hablar de mi libro así que voy a dejar que hablen de libro y los que saben en la tertulia de de la Liga Endesa

Voz 14 23:02 Xavier Saisó Barcelona muy buenas hola qué tal saludo lo Miguel Martín Talavera Madrid buenas tardes llevo muy buena muy buena

Voz 0699 23:09 es quedarme bueno qué pena que estemos hablando de lo que estamos hablando de los árbitros cuando de los árbitros de la polémica de esto es verdad que hay que hablar de esto porque es verdad que ha pasado pero el nivel general de juego de la Copa del Rey de lo que hemos visto en Madrid es un nivel tan alto ya habido partidos tan bonitos que a mí me gustaría hablar de cualquier otra cosa menos de lo que vamos a hablar a lo próximo minutos eh que quede clarito ya

Voz 1576 23:31 Xavi como en Barcelona bueno pues tranquilas tranquilas el Barcelona

Voz 1982 23:36 no no lo va a hacer ninguna ningún comunicado ninguna declaración al menos en el día de de hoy juega el jueves frente al Baskonia el Barcelona cree que que sea cortado mucho a distancia con el Real Madrid que el Real Madrid está nervioso porque ve que el Barcelona poco a poco se va se le va acercando il eso sí ve con un cierto estupor creció la palabra estupor toda esta campaña contra los árbitros pero no hay reacciones oficiales hoy aquí en Barcelona hay euforia sin duda por haber conseguido la Copa otro título importante que da tranquilidad a la a la sección de momento poco más Pacojo en el drama

Voz 0699 24:15 Villa yo la postura de cómo están ahora mismo las cosas el Real Madrid sigue esperando el comunicado de la ACB que ya no les llega el ojo porque además del comunicado quién una sanción ejemplar no una nevera sin una sanción ejemplar para los tres colegiados que pitaron ayer además les llama mucho la atención que se tomara una decisión

Voz 10 24:33 en de tanto calado en tampoco

Voz 0699 24:36 tiempo y que sólo se utilizarán dos de las doce imágenes que tenía disponible los árbitros para la toma de decisiones digo la postura lo que nos cuentan desde desde el Real Madrid lo del referéndum este ante los socios a final de temporada aunque pueda sonar surrealista ahora mismo a día de hoy sigue sobre la mesa de la junta directiva que no tardará mucho en si no suele bajar el suflé debatirlo primero ellos luego mandarla a una asamblea de socios y a partir de ahí ya veremos lo que pasa en de todo esto la verdad que no sé por dónde empezar no no sé qué os parece bien que os parece mal en qué postura está es que os parece lo más surrealista lo que no empezamos por el que el que queráis pero la bola al aire

Voz 1576 25:14 pues empezando por esto último a mí esto último de las cosas que me imagino vamos a analizar y que vamos a hablar de de la Copa de esa última jugada de la prórroga a mí lo último me parece de lo más ridículo yo creo que un club de la grandeza del Real Madrid diciendo doce este seguramente más laureada de Europa que ha vuelto otra vez a la hegemonía del baloncesto español y europeo como es el Real Madrid hacerlo un plebiscito un referéndum a sus socios para irte a la competición donde tú te crees que una este han perjudicado me parece de de un ridículo de un calado gravísimo y sobre todo que no está a la altura de del club que representa

Voz 15 25:50 dicho esto yo creo que

Voz 1576 25:52 la jugadas están más generalizadas hay una falta flagrante a a Singleton ahí se tenía que haber prácticamente acabado la final y luego es gravísimo lo del vídeo es gravísimo lo del vídeo Si es lo que dices tú que que no te quito no te quito ni una coma

Voz 0699 26:06 yo digo aquí digo lo que dice el Real Decreto bien

Voz 1576 26:09 ellas pero si la razón porque no puede haber otra razón sino que no vieron las imágenes que hemos visto todo se han visto así es que hemos visto todos evidentemente yo creo que la nevera tiene que ser muy fría así por mucho tiempo porque es de una gravedad tremenda lo que pasó allí insinuó lo han visto pues también grave grave por haber la razón por la que no vieron esas fue una decisión suya sí lo tenían ya claro con esas con esas con esas imágenes y sobre todo lo más importante es lo que has dicho al principio que alguien tiene que dar una explicación quiero decir después de veinticuatro horas que ha pasado al final alguien tiene que haber una explicación de que se pitó que se vio en esa recta final del partido

Voz 0699 26:45 Javi Javi

Voz 1982 26:46 bueno a ver yo voy a hacer un poco de abogado del diablo

Voz 0699 26:50 de lo que desde la gana que no lo estoy

Voz 1982 26:52 voy a hacer en abogaba el diablo porque aquí resulta que hay tres señores que son los árbitros que quizá no son los más indicados para pitar la final no lo discuto pero que con el reloj a cero a cero o con faltando un segundo para acabar tienen que decidir quién gana la Copa y que quizá y que quizá creo que tú lo apunta este ayer en El Larguero Pacojó

Voz 1576 27:14 sabe y lo hacen mal pero eso es romper lanzas que quiera pero sí mucha presión lo que quiera pero lo hace mal pero lo deja

Voz 1982 27:20 me que me explique de Talavera eh y a ellos quizá no tienen todas las armas para poder juzgar y eso creo que tenemos que ayudarles a los árbitros no estos tres a todos en general porque

Voz 0699 27:33 si nosotros vamos a pretender que un monitor

Voz 1982 27:35 televisión decida quién gana un título ese monitor de televisión tiene que tener todas las imágenes para poder tomar una decisión y me da la sensación de que no estaban dicho esto también te digo que creo que los árbitros después del error terrible con Singleton que hubiera finiquitado la la la final eh yo creo que ahí pues se ha Cardin hay compensa eh creo que esa creo que es así también quería decir otra cosa otra cosa que para mí es la madre de todo sea así no nos ponemos así el Madrid el Madrid tendría que tener una Copa del Rey menos porque claro en Andorra en Andorra aún se acuerdan como en el vestuario del Real Madrid cantaban aquello de la campo atrás todo era muy bonito podrá exigir hija mira qué bonito porque era el Andorra se hubiera sido el Barça hubiera sido otra cosa entonces no pasaba nada no entonces no nos vamos de la Liga ACB no no da igual claro el Real Madrid en ese campo atrás hubiera quedado eliminado yo no sé qué hubiera quién hubiera ganado aquella Copa del Rey hubiera ganado no sé pero claro entonces no pasa nada no los mismos Felipe Reyes que cantaba era campo atrás y eso lo pasaba muy bien resulta que ayer sale con todo lo que sabe bueno pues entonces a veces te dan ya de este mes que parece escuchaba también los en Tenerife chico yo no sé si es que el Barça lo conoces no se tenía que haber presentado esta Copa porque le robaron todos los partidos los rivales del Barça pues chicos no te presentes Inzaghi que ganar la Copa al Tenerife Damiano que no lo entiendo de hecho esto a vosotros mismos ya

Voz 1576 29:06 yo no he dicho es Chaves ha sacado a sacar

Voz 1982 29:10 el pillería que tenía ya empezamos un poco estar un poco hartos de que los ladrones siempre a los mismos no eh

Voz 16 29:16 seré tienen pues que un santo porque al final todo este ruido de fondo caballar abarca mucho temporada de triste porque servidor que ha hasta once años en Televisión Española peleando de vez en cuando para asomar la gaita con el baloncesto y que tener una apertura de informativo hoy después de una Copa del Rey no porque en la final de la Copa del Rey

Voz 17 29:34 no por la que Liga

Voz 16 29:36 pues da un poco de pena algo tan bien montado que está

Voz 18 29:39 va tan animado también organizado

Voz 16 29:43 el espectáculo deportivo estaba haciendo bueno que teníamos tantas cosas que contar hoy hoy lunes de todo lo que haya pasado en la pista de momento de jugadores de ir resulta que como no hemos tenido los deberes hechos me refiero módico los clubes pues que no importado tanto si sistema de designación arbitral es el coño de la Bernarda perdón por la expresión china importado tanto que sistema de lista en Play mutilados que tenemos había que dar una vuelta y tampoco es aplicado a día de hoy seguimos sin tener una confirmación oficial de lo que lo que se pita porque obviamente también tendrá que haber una una contestación por parte del del estamento más allá de que resulte ya casi cómico escuchar a unos y a otros quejarse sobre algo pues que tiene alguien se ha preguntado porque lo mejor es árbitro de baloncesto español no lo digo yo lo eh mirad el palmarés de competiciones europeas no estaba en el parque de el de Güiza inocentes son cosas que quedan después de haber

Voz 1576 30:36 hola del Adela que habrá lo que habrá algún oyente que no sepa la verdad porque estaban vetados por algunos de los clubes que estaban en la final

Voz 18 30:43 correcto ya están por todo por toda la eso

Voz 16 30:47 todo obedece a una seguido dinámicas que vienen ya hace tiempo con tiras y aflojas con duelo de poder por el control de la Liga en algunos casos y demás vital y al final todo esto acaba salpicando pues a lo que nos gusta ir para lo que se hace este podcast no que es hablar de claro pero

Voz 1576 31:04 dicho todo esto estando muy de acuerdo en cosas que ha dicho Xavi echando muy de acuerdo lo que dices tú luego si hablamos sólo de juego hoy estrictamente de juego y estéticamente de arbitraje independientemente de que haya árbitros vetados mejores que los que esté en la final que los peores la final independientemente de que a veces te dan y a veces te quitan independientemente el rumano yo creo que es muy difícil defender defender los últimos segundos el arbitraje Talat lo te quiero decir no creo que es imposible que es que hasta yo creo el peor árbitro que no sé quién es el peor árbitro de la Liga ACB al que le den el partido menos importante que no pite todas las semanas tiene que ver determinadas las tiene que ver en un monitor sabes el reglamento y saber que esa canasta de Tomic válida Isabel sin cámara o con k ahora igual que lo vieron todos los que estábamos de todo el mundo que hoy en su casa que le daban en la cabeza Singleton lo tienen que ver quiero decir ya podemos hablar luego de otras cosas de calado de de cargas de profundidad que que es un poco lo que ha dicho lo que ha leído lo que ha explicado yo al principio lo que había dicho vosotros que hay mucho más tema pero luego arbitrariamente mentes muy difícil sujetar lo que pasó en los últimos segundos

Voz 16 32:17 y todavía tala te puedo sostener que es difícil porque obviamente la jugada es flagrante como tuviera definidos son muy difíciles aunque el año pasado

Voz 1576 32:27 dado porque la mano Nola en la mano ha tocado vale muy difícil pero un golpe en la cabeza no puede ser difícil Lalo

Voz 16 32:33 ya ya pero bueno pero puedo puedo puedo entender que pueda existir una es en directo pero cuando tú

Voz 18 32:38 eres un vídeo y puede dar p'alante atrás ahora ahora quiero entender que obviamente también el personal es humano hasta qué punto no pesa bueno lo vimos la hemos liado en la jugada anterior

Voz 1576 32:52 cuidado seguro no te quepa ninguna duda ninguna duda seguros ese ese tiempo muerto hoy es acercarse a la mesa es decir te hoy el haber metido hasta Alcor mejor nota te quepa ninguna duda por eso te digo porque hasta el propio piso

Voz 16 33:05 lo que por cierto está yo creo que muy sensatos las declaraciones cuando acaba dice reconoce

Voz 18 33:11 que es que está poker que te a poner legal

Voz 16 33:13 pero dice obviamente va a arrimar arrime dice no pero es que ante su una antideportiva preocupación ante el partido

Voz 18 33:20 pero es que no tiene ninguna justificación repito ninguna mucho

Voz 16 33:25 eso me temo que esto al final va a tener una consecuencia porque esto no es no no lo he visto lo he apreciado tal manera lo interpretaba de manera no es así no

Voz 18 33:34 entonces pues al final hay difícil que se sientan pero hay campeón

Voz 16 33:39 subcampeón de Copa hasta locos se sienten los agraviados perjudicado

Voz 1576 33:44 en líneas generales yo no creo en conjuras yo no creo que nadie vaya a que un equipo sea campeón yo no sé que alguien vaya con su nómina de árbitros para robar a nadie pero más allá así un bombazo capas en la final pero más allá el nivel del arbitraje para mí los últimos años en la ACB por ejemplo en esta Copa

Voz 19 34:02 no me ha gustado no me ha gustado

Voz 1576 34:05 creo creo que sea jubilado una nómina de de árbitros que podían acertar o fallar porque el error humano está siempre ahí pero que tenían personalidad y que todos tenemos en la cabeza y ahora es árbitro paso poquito lo hemos tenido en SER Deportivos con el fútbol ahora pues son ciborg están preparado físicamente lo guía empresa personalidad de árbitro yo creo que la hemos perdido

Voz 1982 34:26 yo yo añado otra cosa no sería bueno

Voz 0699 34:31 sí ahora ya no digo en un partido

Voz 1982 34:33 ser regular y tal pero en en este tipo de competiciones que es la Copa donde se juega tanto hoy sobre todo en la final Villamira ya me pongo en la final sea de quien sea que en el baloncesto para evitar todo este lío hubiera lo mismo que en el fútbol un creo que se llama un vor no

Voz 0699 34:48 perdona como hay en la NBA que hay unos señores que están

Voz 1982 34:51 lejos del Pabellón y quizá lo ven con más frialdad que puedan dar la orden directa al colegiado pues quizás sería una una una fórmula porque insisto yo no me quiero poner en la piel de esos señores es que es lo mismo hubiera pasado al revés lo digo de verdad eh aunque fuera dado canasta favorable al a al Real Madrid si fuera ha cambiado en este momento no quiero ponerme en en viendo que Lanka o con perdón en la jugada anterior que el marcador esta cero que tú dices si es canasta gana uno sino a canasta ganarlo otro bueno madre mía es que es que la presión de llevarla al límite busquemos una solución para quitarles un poco esa precio ya se profesional es la historia eso es verdad pero no se busquemos la profesionalización también de eso no

Voz 0699 35:34 yo lo que digo es que de de todo esto hay que hay que sacar algo bueno porque este monumental en que se ha metido un deporte como el baloncesto bella sangraba si hacemos Lérida más grande con esto lo mismo de gramos al enfermo entonces lo que hay que buscar soluciones y aquí yo creo que la la soluciones están claras si tenemos una tecnología que es buena pero está acabada vamos a hacer la grande sin necesitamos una sala de vor y unos árbitros Depor para que ayuden en lista en Ripley adelante si necesitamos que lista en Ripley tenga más usos adelante sin necesitamos una transparencia a la hora de las designaciones arbitrales que se explique y adelante todo esto tiene que servir para algo no no podemos meterle al baloncesto en una espiral negativa y que este Epifanio tan sólo han los lleve a que haya un enfrentamiento entre dos equipos grandes que por cierto pueden meter en una dinámica de presión a las aficiones ya los clubes de fútbol que tampoco benefician en absoluto al deporte español porque encima de una cosa mala sacaremos una cosa peor así que primero tras pares hacia segundo uso de de los recursos tecnológicos al máximo tercero hombre ya por pedir no estaría mal que alguien de la ACB de vez en cuando no sé explicar las cosas porque es que la gente ahora mismo no saben quién preside la ACB desgraciadamente de nuevo que ya les digo yo que sé Antonio Martín no sabe quién es el director general de de de la ACB porque tampoco se lo oyen los medios no sabe quién es el hombre que designa a los árbitros porque tampoco se oyen los medios y no se sabe nadie en nombre de la ACB que hable quiero decir ya se ha reclamado a lo largo de la temporada esto no es una cosa nueva pero creo que alguien Si estuviéramos en un Fost de este nivel entre el Real Madrid y el Barça de fútbol alguien de la Liga alguien de la Federación alguien de los árbitros habría salido a dar la cara y en el baloncesto que no es un deporte menor de momento todo el mundo está tapado ya han pasado casi veinticuatro horas ya va siendo hora de que todo el mundo y cada palo aguante su vela y aquí que la vela del baloncesto se vaya hacia arriba todos saquemos alguna consecuencia positiva no digo nada más que no me toca a mí opinar de lo deportivo porque yo creo que también hay que hablar deportivo vimos una final muy chula entre entre los dos equipos con muchísimas alternativas y con mucho análisis a de una cosa que me llamaba mucho la atención como el Real Madrid se deja remontar el el último cuarto y encajar un un parcial de uno diecisiete donde está la clave para vosotros de esa remontada que sino por eso el Real Madrid se hubiera llevado el título normalmente porque iba con una diferencia de más quince me parece en el en el marcador se lo hubiera llevado Nin sin llegar a la prórroga y sin embargo el Barça se mete en el partido llevamos a todo

Voz 1576 38:01 sin ser excusa perdona a los sincero

Voz 1982 38:03 a ver si ser excusa porque yo creo que

Voz 1576 38:06 por eso el Real Madrid es una mejores plantillas tiene jugadores yo creo que hay un momento para mí clave en la final yo creo que cuando el Real Madrid estaba jugando mejor tener un quinteto que que estaba mordiendo en defensa que estaba neutralizando completamente a un Thomas Heurtel que hasta el último cuarto no no aparecía yo para mí hay un momento clave muchas veces nos quedamos con los jugadores de de los número grandilocuentes pero

Voz 0699 38:32 el intangible pero pero a mí claro hay jugadores que te

Voz 1576 38:35 dan otro tipo de cosas para mí la salida del partido de Rudy Fernández tiene una importancia capital en ese momento en el perímetro del Barça mete sino recuerdo mal cuatro triples consecutivos en el arranque del último cuarto hace un parcial de doce uno que luego se fue al diecisiete uno de tú comentabas para mí eso y la salida de Llull donde Campazzo había terminado jugar el tercer cuarto por cierto muy bien estaba algo agotado las hace la brecha You'll en ese momento se tienen que ir a la vez Llull Rudy y yo creo que entre que entra Campazzo que es tenía en la cabeza que tenía que descansar y que se desorienta hay para mí Rudy que es el jugador que le que enciende al al botón de la energía defensiva de todo el equipo que pasó en el tercer cuarto yo para mí eso son dos cosas que creo que afectaron a la defensa el Real Madrid

Voz 18 39:21 yo sinceramente creo que el Madrid del partido gana el Barça estaba entregado y rendido el Madrid había hecho un tercer cuarto made in Pablo Laso de los que te tritura

Voz 16 39:35 prácticamente tiene partido maniatado habría que mirar aquí con dos partidos en los que el Madrid manda por diecisiete puntos los termina perdiendo yo creo que contó con lo veo de una oreja

Voz 1576 39:45 pues yo creo que es que en nueve minutos en ocho nueve o no suele pasar de nueve a había hecho seis puntos el Barça

Voz 16 39:51 pero tal allanó en ya no solamente en la defensa que baja ya no solamente es las ausencias que las hubo momentos puntuales las hubo no solamente pues el cansancio del Madrid hay que tener hay que decir que también tiene un poquito menos que descansa porque jugó partido seguido aunque no se Crime como excusa pero yo te digo que hay seis balones perdidos dos mandarinas tiradas sin venir a que para contestar sendos triples de hay Yuri con una precipitación que no necesitaba el partido claro pues está dando acercando a de gasolina a una mecha porque el Barça estaba muerto pero desahuciado

Voz 1982 40:25 bueno yo yo para para completar creo y hay una cosa que la verdad es que fue tremenda que es que cuando el Yuri eh el recibe el golpe irse al vestuario yo creo que cuando vuelve se cree que el marcador se ha estropeado o algo porque no se lo cree no porque en ese tramo que el se fue pasó top prácticamente todos no cuando vuelve el Barcelona ya estaba otra vez dentro del partido yo creo que es el acierto en el tiro exterior que me estoy un poco también con Lalo que me pareció que el Real Madrid pues se había confiado un poco de esos diecisiete puntos bueno pues ya regulando el tiempo tal más o menos letanía la la final controlada y el Barcelona este año tiene una cosa que no tenía otros años ya es que no no igual como se desconecta tremendamente es un equipo que después coger una energía tremenda Otegi tiene a jugadores que que que pueden hacer diabluras no entonces bueno pues tuvo la suerte de meter esos triples de meterse en el partido pero a mí también me da la sensación de que hubo ahí una cierta relajación no inició de cuartos

Voz 1576 41:25 sí pero yo creo que eso no no por intentar reforzar mi argumento pero yo creo que al final tú con jugadores

Voz 15 41:30 desde de la jerarquía de de las Tablas de de Giuly de Rudy

Voz 1576 41:35 en pista yo creo que no permiten eso me da la sensación yo creo que esa juntaron varias cosas se juntaron que hubo gente que no supo liderar en ese momento que no supo coger el toro por los cuernos quien lo podía haber hecho no estaban me da la sensación eh

Voz 1982 41:47 sí sí

Voz 0699 41:48 bueno pues ese análisis de la polémica análisis del partido análisis consecuencias dime la verdad

Voz 16 41:53 yo ya por por por añadir una cosa más y esto lo hemos visto no en la final de Copa en un montón de partidos quizá en en los últimos es un mal endémico se pitaba igual con dieciséis puntos de diferencia entre los dos equipos que después

Voz 1576 42:11 evidente

Voz 16 42:13 eso es algo que yo no sé si su mal endémico pero suele pasar muchas veces lo de pitar mirando al marcador porque esto también genera desajustes de concierto jugador no sabe hasta qué punto puede apretar yo recuerda además en ese tramo

Voz 18 42:24 un par de faltas de Campazzo pero

Voz 16 42:27 totalmente a su donde hecho discutió porque está pasando por un bloqueo pero muy lejos del aro y un agarrón cita Si tonto y demás sitios

Voz 18 42:36 claro

Voz 16 42:37 por eso luego se genera el trauma cuando vemos los ingresos oye sigan sigan

Voz 1982 42:42 yo yo creo que la la la ACB y el y los clubs es mi opinión tienen que hacer y el estamento arbitral a tiene que haber un replanteamiento sea yo creo que lo que pasó ayer a tiene que hacer reflexionar a todos es decir Juan Carlos Sánchez es un hombre que como bien decíais manda mucho en la en la ACB el Barcelona tiene a hombres que mandan mucho Querejeta manda mucho hay gente que manda mucho y entonces yo creo que que hay que hacer un replanteamiento hay que hay que juntarse todos ahí decir que hay que pasa que queremos ser como el fútbol que haya hay que Madrid no sé qué tal o queremos seguir viviendo un poco la esencia del baloncesto que siempre nos ha hecho una Copa del Rey sea una gran fiesta que no hay ni un incidente que toda va bien y queremos grandes partidos y tal pues replanteárselo replanteárselo porque sino como decía bien Pacojó ser puede escapar de las manos y se escapa de las manos pues no sé yo por ejemplo el uno de marzo que viene Real Madrid aquí al Palau para el homenaje Navarro Navarro se merece un homenaje espectacular en el Palau con el Real Madrid que es yo creo el mejor equipo que puede estar ahí en el homenaje con Juan Carlos Navarro pues a lo mejor nos encontramos que hay algún loco alguna cosa extraña hay tal que lo puede desvirtuar yo creo que tenemos que intentar evitar por todos los medios esto por cierto ya que me ha puesto dotando Xavi

Voz 1576 43:59 con el final traumático que tuvo el desenlace de la Copa yo creo y tú estuviste en el pabellón yo dar la enhorabuena a gente que la gente está muy cívica y no terminaban de entenderlo hoy con el gol a los treinta segundos de móvil todo lo que pase lo que no ha pasado creo que se quedó más de medio pabellón aguantando con su equipo que el Barça recogiera la Copa esos destacar eso yo por ejemplo algunas veces no lo he visto con otros rivales y con el Real Madrid como protagonista creo que igual que decimos todo lo malo como dice Xavi esa reflexión en la que yo me apunto absolutamente creo que hay que destacar lo positivo que también las hubo incluso en ese final traumático no

Voz 0699 44:37 hay muchas cosas muy bonitas en homenaje Navarro estuvo