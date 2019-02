Julio Llamazares: "Pude ver las ruinas de mi pueblo cuando vaciaron el embalse que lo hizo desaparecer"

Voz 1 00:00 Camuñas Camuñas pregunta todos mis invitados su relación con el mar con los faros cuál es la tuya

Voz 1254 00:09 bueno vio gráficamente no es muy intensa porque he vivido casi siempre salvo una tapan cuando estudiaba en la Universidad de Oviedo he vivido siempre en tierra dentro como como domicilio estable lo viaja pasado temporadas como todo el mundo

Voz 2 00:27 no

Voz 1254 00:28 cerca del mar en la playa en lugar desde Costa por eso mis relaciones más idílica que real porque en realidad ha vivido muy poco

Voz 1 00:41 sin embargo si te pregunto cuál es tu relación con el agua tiene una larga historia

Voz 1254 00:48 que toda porque digamos que el agua ha determinado mi vida yo nací en un pueblo que está bajo un pantano y a partir de ahí el agua digamos que ha estado presente siempre mi vida para bien y para mal pero con una vida todo

Voz 1 01:06 lo vamos a ir a ese pueblo a Vega Mian vuelo que no existe como dices ahora está debajo de un pantano como es pertenecer a un lugar al que nunca puedes volver que nunca puedes enseñar a alguien a tu pareja a tus amigos que nunca puedes decir vamos a volver a mi pueblo

Voz 1254 01:28 bueno mí en mi caso porque hay muchísima gente que ha vivido esta experiencia nos tan insólita pese a lo que muchos españoles creen en España hay quinientos pueblos bajo el agua y hay miles de personas que vivieron la experiencia de tener que salir de su casa de su pueblo para siempre y cuando digo para siempre lo recalco porque muy distinto de migrar ir ter un lugar yo mido de muchos como como mucha gente pero siempre aunque no vuelvas con la idea de que puedes volver pero huir para siempre de cerrar la puerta a tu casa sabiendo que no vas a volver jamás creo que es una experiencia muy dura digo creo porque yo no la vivir directamente ya había nacido en este pueblo en Vega mean por circunstancias familiares Mi padre era maestro la escuela cuando yo era muy pequeño me fui no fuimos todos con lo cual yo y mi pueblo con veintiocho años cuando vaciaron el embalse que dan las ruinas entera de bajo el agua de ese pueblo ido otros varios pudo entrar en el pueblo lleno de fango de truchas muertas en las habitaciones ahí entrar en mi casa que la de piedra y que todavía debe seguir en pie así en el que nace

Voz 1 02:50 algunos han reconocido detrás de este Camuñas al escritor Julio Llamazares porque es elegida este seudónimo

Voz 1254 02:58 por qué no se me ocurría ninguno me acordé de que cuando era chaval mi padre me llamaba Camuñas no sé porqué en plan cariñoso eh yo a mi hijo Leyen cuando era pequeño ahora ya no le llama a Camuñas Ab3

Voz 1 03:11 nunca le pregunté hacia tu padre por qué

Voz 1254 03:14 pues no lo sé no sé por qué se que es un pueblo de Toledo que me por la autovía hacia el sur veo letrero de Camuñas y me acuerdo de mi padre y me pero no sé porque era

Voz 1 03:28 has comentado que tu padre era maestro de escuela te da vaticana se

Voz 1254 03:31 sí me dio clase de entre los seis y los ocho años porque escuela de éstas graduadas ibas a Sando de nivel medio de seis a ocho y debo decir que es una experiencia muy muy extraña porque en por un lado estas presuntamente enchufado pero por otro lado está muy vigilado y todo todo lo que hagas no sólo repercute en el ámbito escolar sino también en el personal familiar no tienes escapatoria

Voz 1 04:07 qué niño era Julio Llamazares

Voz 1254 04:10 pues es lo que yo recuerdo era muy fantasioso mira recuerdo una vez leyendo a a Stephen Vicenç el escritor húngaro de embarazo de la mujer madura qué contestando cuesta que se hizo a escritores de todo el mundo más importantes en aquel momento de la pregunta era única ya imposible de contestar que era porque escribe preguntaban a todos los grandes escritores Vicent Sales contestó de una forma que yo comparto irme ya por eso me llamó la atención dijo mire usted yo no sé por qué escribo yo lo único que sé es que todos los es es que fui un gran mentiroso de niño ir todos los escritores que he conocido me han reconocido lo mismo yo fui un gran mentiroso de niño un gran fantasioso hablamos de mentira sentido moral de un niño de estos que la realidad no le basta ir es está inventando tras continuamente ahí vienen seguramente mi vocación literaria que no es otra cosa que la aspiración de poderse ir mintiendo después de la infancia sin tener que avergonzar te optimismo

Voz 1 05:31 Julio Llamazares después de Vega Mian muy pronto las contado os vais a un pueblo minero a Olleros de Sabero en León también me ha llamado poderosamente la atención cómo has descrito esa sensación de volver a al pueblo lleno de fango al que naciste cuando tú apenas había tenido relación con ese lugar

Voz 1254 05:52 yo empecé a tomar conciencia a raíz de ahí digamos me fui muy niño del pueblo no tengo recuerdo del pueblo recuerdo directo

Voz 1 06:02 lo lo tendrás de Olleros no

Voz 1254 06:04 me recuerdo son de Ollero donde pasé toda la infancia pero mi recuerdos eran prestados inventados y marginados a través de las conversaciones de mis padres con antiguos vecinos de Vega Mian con los que siguieron manteniendo relación de manera que cuando quince años después de cerrado el embalse cuando lo vaciaron por completo prueba alguna cuestión de algún arreglo técnico y apareció el fondo del embalse con la ruina de los pueblos de repente yo reconocí todo aquel paisaje del que me hablaba Mis padres que hablaban los los antiguos vecinos de mis padres me reconocí natural de allí porque hasta entonces lo ponía mi carne nace hombre a mí han pero no sabía agrega Mian hasta que lo vi es una experiencia como te digo muy difícil de trasladar porque es como si tú ves por primera vez a tu padre cuando sacan sus restos al cabo de un tiempo debajo de la tierra no es una experiencia muy muy extraña no digo ni peor ni mejor ni más ejemplar ni menos ejemplar eso te marcan alguna dirección yo creo que a mí me ha marcado sobre todo en el sentimiento de extranjería que tenido toda la vida porque en esto sobre todo en estos tiempos de exacerbación de los nacionalismos un sentido político en sentido cultural cuando parece que es el cero un motivo de orgullo ser de un lugar en no ser de ninguno el que hasta en el carné de identidad te te quiten el nombre del lugar en el que naciste te permite una mayor amplitud de miras y una mirada hacía al mundo sin tanta Tapia sin tanta Parés sin tanta afronten

Voz 1 08:04 Julio Llamazares estamos esta noche hablando del campo te hemos invitado por muchos motivos entre otros porque cuando hicimos un programa dedicado a la montaña y al pueblo muchos oyentes te citaron de citaron a partir de la lluvia amarilla que tiene también mucha vinculación con el pueblo con el campo es la historia de un hombre cerca al momento de morir que tiene que viven en un pueblo donde se ha quedado el solo cuánta gente te ha dicho lo importante que ha sido esa novela tan corta tan emocionante para su vida

Voz 1254 08:48 pues mira que mucha y te puedo decir que el mayor elogio como escritor que yo he recibido en mi vida lo recibí de un señor de un pueblo de Aragón

Voz 1 09:01 sí

Voz 1254 09:01 que me dijo que era la aún el único libro que había leído en su vida el conseguir que alguien que no le por hábito por falta de oportunidades por la vida que ha llevado de repente se identifique con un texto que yo escribí con mucha pasión pero sí quizá sin tener toda la conciencia de lo que significa para mucha gente este texto en aquel momento hablo de los años ochenta cuando España harán vote con todo el mundo vivía la movida o los de la movida el la cultura del pelotazo y la novela urbana el escribir un texto doctora corriente no porque yo quisiera sino porque siempre a contracorriente por mi manera de pensar y de ver el mundo no por significar el eso contra muy muy mi pensamiento Al Ahram mucha gente y mucha gente vivirá con ese texto para mí me llena de satisfacción porque al fin y al cabo uno escribe para conmover a los demás no para tenerlas

Voz 1 10:16 en julio esta noche estamos haciendo el programa en Plasencia porque estamos hablando del campo en tu último libro protagonizado por el viajero hablas de de Extremadura dedica un capítulo a Plasencia como describe es a los oyentes que no conozcan este lugar lo que tiene Plasencia en en esas dos catedrales la antigua y la nueva que queda también reflejado también de una parte de una manera muy poética en en ese en ese pequeño capítulo dónde dónde hablas de de la antigua lo que supone la nueva casi como un lugar cerrado o no casi inaccesible

Voz 1254 10:57 mira Extremadura es una de las regiones más bellas de España ir a la más desconocida la gente tiene una idea muy Fassa de Extremadura Extremadura a su vez tiene ciudades y pueblos bellísimos y uno Placencia también Coria Galisteo está en el camino de de Plasencia Coria Trujillo muchísimos más no pero Plasencia además tiene un empate que le viene de su condición de ciudad con obispo y gobernador civil cuesta muchos a ciudades que cuando Javier de Burgos hizo la división provincial no cedieron a la la condición de capital de provincia con lo cual han quedado son ciudades de una gran importancia histórica por eso tenían y tienen un obispado pero alavesa quedan poco como levitando en el tiempo es una ciudad Plasencia hizo entorno que es la de esas extremeña y los valles que van hacia hacia Jerte hay hacia la veras uno ahora el más bello de España y la Ciudad de Plasencia aparte de bellísima tiene un privilegio de dos catedrales a falta de una y además una románica mientras hacían la nueva con intención de luego tira la vieja por suerte se quedaron sin dinero el proyecto y ahora tiene dos catedrales pegadas una a otra como sea

Voz 1 12:27 la nueva ese terminó no

Voz 1254 12:29 llegó a acabar porque si no hubieran acabado tirando la la vieja y además es muy bonito ver donde confluyen la vieja con la nueva hola no con la vieja y acaban las paredes dejaron la catedral sin acabar y entonces ves los muros que te lo enseñan los días a los turistas los muros de las catedrales se hacían que son de piedra de sillería por fuera como si fuera tontorrón por dentro de esa argamasa piedra trozos de columnas romanas trozos de material de medievales construyendo iba cortando la vía

Voz 1 13:11 tenemos que terminando Julio Llamazares querría preguntarte en este programa dedicado como digo al campo si tú crees que está mitificado el hombre de campo o si efectivamente hay algo que caracteriza al hombre de campo siempre hablan de la dignidad que tira la gente que que que vive en el campo que tú crees que esto tiene algo de realidad no

Voz 1254 13:37 muchísimo desconocimiento de I más desconocimiento en este momento de hombre la ciudad hacía al campo qué del campo hacia la ciudad es decir el paleto fuese paleto personaje del cine español de los sesenta Llanos el hombre el campo que viene se queda mirando un foro con la boina salir de adaptación el paletos el hombre la ciudad que va a un pueblo a cuarenta kilómetros de Madrid iba es tímido como para un viaje por el Amazonas de Corona Tapia Oca cuando ve una vaca preguntas y hace algo al lugareño ahora hay una sabiduría del campo que solos adquiere viviendo en el campo y viviendo del campo viviendo al campo que tampoco hay que mitificar y pensar que esas una mirada urbana de la dignidad en el campo hay gente buena regular como la ciudad y al revés digamos el campo tiene su sus cosas buenas esos casa cosas malas como la ciudad que mitificar ni una cosa ni la otra

Voz 1 14:44 Julio Llamazares muchas gracias por haber formado parte del programa por habernos contado tantas cosas y hasta la próxima que quieras venir porque claro dónde están abiertas para