Magia solidaria por los niños de Benín

No hay resultados

Voz 0313 00:00 les suena bien esta canción eslavos de Angelique Quillo que es una de las cantantes y compositores más conocidas de Benin cada año por estas fechas febrero finales de febrero aproximadamente se celebra Magia por Benín es una cita ya ineludible se ha convertido nunca psico ocho magos participan de forma absolutamente altruista en cinco espectáculos para que el dinero de las entradas se destine a la escolarización seguimientos colar y mantenimiento de dos centros de acogida de niños que gestiona Mensajeros de la Paz en Benin el año pasado joe se recaudaron casi dieciocho mil euros yo creo que en esta edición de la manera que va a la venta de entradas y en fin y confiando en el ánimo hoy en el espíritu de la gente yo que ahora que vamos para récord el promotor de todo esto en el padre el fundador de Magia por Benín es Javier Arroyo nos atiende un año más desde Berlín que siempre hacemos la gracia de Berlín a Benin pasando por Madrid Javier buenas tardes

Voz 1 00:56 hola muy buenas tardes Carles cómo estás amigo cómo va eso muy bien muy contento buenas nuevas con Lim Benín

Voz 0313 01:03 sino me fallan las cuentas estamos Yan Lan novena edición es esta octava novena edición ya no

Voz 1 01:08 efectivamente empezamos en dos mil diez y este año cumplimos Benito es que se dice tronco oye

Voz 0313 01:14 este año haber programa al calendario de magos de la gente que va a participar en la presentación como están las cosas a ver

Voz 1 01:22 pues mira te cuento este año vamos a hacer cinco sesiones el del espectáculo que serán esto viernes a las ocho de la tarde el sábado y domingo hacemos doblete cada día el sábado a las cinco de la tarde y a las ocho de la tarde y el domingo a las doce de la mañana más y a las cinco de la tarde para que todo el mundo encuentre un hueco recito para cumplir como como bien decías con el con el apunte en el calendario ya anual que vamos saliendo desde desde dos mil diez

Voz 0313 01:48 que den entradas todavía Javier

Voz 1 01:51 quedan entradas si si el sábado está bastante Abrera Baix a la cosa pero para el viernes es el primer que es el primero de los shows para el domingo quedan todavía algunas entradas así que nada recomiendo a toda la gente que le apetezca ver un espectáculo de magia fenomenal que además es para todos los públicos para un público familiar que se dirija a la web del proyecto que es Magia por Benín punto com en el que describimos la que describimos el proyecto y a qué se destinan los fondos y además se pueden comprar directamente directamente las entradas

Voz 0313 02:22 qué tipo qué tipo de magia podremos ver este año Javier

Voz 1621 02:26 pues este año vamos a dar una imagen muy variada de de magos españoles que está pensando antes que viene de toda España practicamente bien de Madrid Barcelona Bilbao Valencia Avila sabían los ocho magos que va a nacer una más por primera vez vamos a hacer una magia con cartas que tenemos una cámara hay una mesita para que se vea se proyecte en todo el salón de actos haremos Imanol que viene de Bilbao hacer una magia cómica deliciosa muy muy muy buena ahí bueno hay magia visual Ali grandes ilusiones estará muy bien muy bien repartido el elenco

Voz 0313 03:00 yo por la experiencia de otras ediciones Javier lo de la Maggi me me gusta toda eh pero lo de la magia cómica triunfa de manera especial eh

Voz 2 03:07 sí sí sí la verdad que sí esa más para los estupendo porque los adultos lo pasan genial bastante sé que es una cosa muy

Voz 0313 03:15 oye vamos a hacer el esfuerzo de de contar con un poco de detalle a los oyentes y a dónde va destinado este dinero cuál es el objetivo porqué Benigni y no otro lugar mira Nikos hosca Nicolás Castellano nuestro compañero de aquí de la serie conoces recibió hace unos días de manos del Rey el premio que reconoce iniciativas y trabajos solidarios precisamente por un reportaje que se emitió en Hora Veinticinco sobre la esclavitud de los niños en Benin porque les venden Nicolás buenas

Voz 1620 03:41 pues queda directamente verdad sí lamentablemente venimos lugar donde cada año unas cuarenta mil menores son vendidos niñas niños de diferentes edades para explotación laboral para explotación sexual incluso para el tráfico de órganos en países vecinos como Nigeria es un paradigma de la violación de los derechos del niño y por eso allí hay proyecto de Manos Unidas de Mensajeros por la Paz y de otras organizaciones que intentan rescatar de las calles a estos niños de hecho si quiere podemos escuchar a una de esas niñas vendida se llama habla cuando tenía ocho años sus padres la vendieron a un pueblo rural de Benín nueve años después la policía nigeriana y una monja de Benin consiguieron R contactar con la familia gracias precisamente a la radio

Voz 3 04:24 de lado

Voz 0738 04:27 la alcaldesa de su localidad Nos ayudó a poner un anuncio en radio hicimos un número de teléfono para darnos cuenta fue el verdadero padre de habla quien escuchó nuestro comunicarle a Radio Nos llamó y fue a ver a la alcaldesa allí se reencontró con su familia con su padre con su madre y su abuela y algunos hermanos con una suerte es como resucitar una niña que había perdido a su familia durante tantos años extrañamente ya no se podía comunicar con ellos porque había olvidado su lengua local no podía hablar con su madre necesitaba de un traductor habiendo olvidado su lengua

Voz 1620 05:05 fíjate que esta Carlos al menos una historia feliz después de tantos años separados pero hay miles de estos niños que desaparecen del mapa de las ONG de los gobiernos no hay un censo fiable de nacimiento ni de partida de esos niños otros pueblos dentro de Benin y en los países de alrededor por eso es tan importante la labor de estas organizaciones que crean esos hogares esas escuelas apoyadas por Manos Unidas y otras entidades que van sacando de la calle poco a poco a a niños que están en su mayoría por ejemplo en cuanto no en el mercado de topa allí hay siete mil niños explotados cada día de las doscientas mil personas que viven y trabajan

Voz 0313 05:39 sabes lo atados la explotación sexual la entiende todo el mundo coincide de explotación laboral que pueda hacer un niño de

Voz 1620 05:44 dejará cargando piedra picando piedra trasladando mercancías vendiendo niños de siete ocho años que son comprados por una familia a otras y allí escuchábamos cómo este hombre no explicabas exactamente que condicione vive los niño

Voz 4 06:01 un paso si lo han sido

Voz 1620 06:03 alta porque dicen que para pasar la noche sobre la basura suele los restos del mercado tienen que pagar también eso niño esté en que pagar incluso una pequeña cantidad dinero para dormir en ese mercado que poco a poco va ganando terreno al río y que está sobre un antiguo vertedero topan no es la situación de la capital económica de de Coto no donde encontramos a Giulio M l'Any que es un italiano que trabaja ese mucho tiempo con con estas ONG religiosa que nos explicaba esa cantidad de niños y como se han vendido en los niños

Voz 5 06:32 aquí en el mercado y caso del Niño vendido claro

Voz 6 06:35 cada día se está estimado que hay una venta de armas entre harán en cuanto a mí las niñas cada años en Benin por qué es

Voz 7 06:51 explotación se dice sí sí económica

Voz 5 06:57 está niña cuarenta cincuenta mil Se venden para estar en el

Voz 6 07:01 ahí para llevárselas me dije

Voz 8 07:04 G puede ser que llegan de de de

Voz 6 07:07 a su lado

Voz 7 07:10 como que están de aquí parten ahí los dos

Voz 1620 07:15 ahí impresión sacarlas cuando ven los carteles de organizaciones humanitarias Naciones Unidas diciendo niños vendidos por sesenta y cinco mil Franco al cambio treinta euros de los niños Javier sigues ahí verdad

Voz 0313 07:25 aquí sigo si tú cuando has estado en Benin por última vez

Voz 1621 07:29 la última vez que estuve fuerte Julio pasaron dos mil dieciocho aces siete

Voz 0313 07:33 hace siete meses y hay que te encontraste ahí que que que historia nos puedes contar con final feliz anotan feliz

Voz 1621 07:40 con con las historias que yo conozco por suerte son con final feliz pesa más lo que contaba Nico qué es exactamente así es aquí se lo llevan Illes engaña a las familias y les dicen que no te preocupes que yo me voy a ocupar de del nicho hoy va a estar bien les dan esos treinta euros desaparece por suerte muchas veces la policía les intercepta en la frontera la Brigada de Seguridad que es la que recoge estos niños lo reparte entre las distintas ONG entonces lo que es impresionante es que estos niños que han tenido pasados durísimo sí que han sido explotados cuando son reintegrados en las en las ONGs se les lleva a los centros les ves una sonrisa que es espectacular que la veces cómo puede ser que con tu pasado este sonriendo así es que en realidad claro ellos comparan la historia que ante herido y lo que han tenido que sufrir a que de repente tienen una organización que se encarga de ellos que está junto con otros niños con los que poder jugar bailar en nuestro caso cuando estuvimos en julio con ellos organizamos actividades de hacer pulseras canto teatro y entonces claro ellos no hacen más que comparar con lo que tenían y se siente una privilegiada auténticos a pesar de lo difícil situación

Voz 0313 08:46 tú tú volviste haber algún niño que hubieras conocido antes

Voz 1621 08:50 pues mira a la si solamente dos este año en el en el campamento de verano había setenta y cuatro niños de los cuales solamente dos yo les había les había visto las dos niñas Gloria hay Kristen les había visto en dos mil once entonces el hecho de que yo me lo recomendó reencontrar a es un poco triste porque la idea del del centro es que los niños lleguen al centro de acogida se descuide se les escolariza ese les reintegre en familia ya sea con sus paladares con sus tíos Ocón o con gente cercana entonces en este caso concreto de de cristal y de Vitoria en la persona responsable de buscar esas a miles que estaba Valerie lleva años y nos contaba que tenía una frustración enorme porque llevaba años tras la búsqueda de alguien cercano a la familia de estas dos cintas no las había encontrado entonces yo por un lado me alegré de volver a ver

Voz 1620 09:36 yo cariño especial con ellas

Voz 1621 09:38 pero por otro lado digo esta pobre días que llevan aquí siete años viendo pasar viendo además cómo estarán sale niños que para ellas es frustrante porque ellas querrían salir sin embargo no encuentran nadie que se haga cargo de ellas entonces un poco una sensación un poco agridulce el hecho de reencontrarse

Voz 1620 09:54 vamos a ponerle nombre a esa esperanza de Carla se llama Ullrich estuvo dos años viviendo en la calle precisamente en ese mercado ahí siendo maltratado todo tipo de abuso gracias a los salesianos aprendió un oficio el de panadero y hoy financia los estudios de sus hermanos pequeños

Voz 9 10:08 eh la guapo

Voz 10 10:11 yo sé que para tener un futuro para ser alguien depende de ti mismo se muchas etapas antes de llegar aquí si llego a saber de la existencia de agua Margarit ayuda pues no habría acabado en la calle no he tenido suerte y ahora soy mi propio jefe la vida en la calles muy dura porque te ves sin oportunidades la calle es muy difícil estuve dos años viviendo en la calle hay mala gente en la calle ladrones es demasiado

Voz 1620 10:40 habla de ese hogar mamá Margarito unos hogares que están Carla acerca del mercado dan topa hay una caseta que le llaman de la música donde los monitores los activistas estas ONGs van convenciendo a los niños poco a poco de que hay esperanza primero con talleres de percusión les hacen divertirse volver a sentirse niño poco a poco el banco me siento de poder pasar la noche seguros en esos hogares yo recuerdo de manera impactante ir a a ver cómo llevar los niños por la noche y como ellos mucho descalzo con vientos depositaban sus pertenencias en una secta que un nombre a la entrada del centro apuntaba la mayoría de los niños tenían trozos de CRIT de cristal cortante de autodefensa otro juguete otro unas monedas de dinero era impresionante ver esa mezcla de la dureza de la violencia con con la infancia con esos niños con esos juguetes no pero hay casos brutales quiero que escuchen la hermana Eufor así hablando del caso de un niño que solo encontraron en esta circunstancia

Voz 1913 11:34 cat Juan son poco Papa a un niño de cuatro años al que su propio padre acto lo saco como a un animal lo quiso vender en Nigeria para ganar dinero el padre ya había echado a su madre con mucha violencia y entonces cogió al niño relató lo metió en ese saco de arroz para llevárselo a Nigeria venderlos desafortunadamente para él la policía no atrapó el camino y lo metió en prisión a niños o trajeron aquí los cuidamos que ceder al colegio impactada ver a ese niño que no sonreía jamás era agresivo trabajamos con una psicóloga y un día me dijo Si veo mi padre lo voy a matar

Voz 1620 12:15 este es un caso también duro Carla pero en otra zona en el interior del país y al final este niño lo recuperaron las monjas estudio Joyce Un niño tenía trabajo

Voz 0313 12:34 Javier después de estas historias recuérdanos por favor en qué lugar se va a celebrar este fin de semana Magia por Benín recuerda donde pueden adquirirse las entradas por favor

Voz 2 12:43 por supuesto se celebrará como como todos muchas de la escuela que industriales de la Universidad Politécnica de Madrid en el centro de Madrid y las entradas se pueden comprar en WWW punto magia porvenir punto com hizo la mente recordar además a raíz de los que no está contando Nico que esos catorce euros que vayan las Estrada que además nos hacen pasar un rato extraordinario capaz de cambiar de un niño que está destinado al fracaso y que sin embargo con la colaboración del público madrileño de España el puede ir a la escuela y tener un futuro mejor y reiteran