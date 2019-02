Hora 25 Deportes: La final de Copa del Rey más larga de la historia (18/02/2019)

Voz 1 00:00 unos veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus

Voz 2 00:08 buenas tardes hola allí siguen ligando con la final de la Copa del Rey de baloncesto a ti qué te pareció pues yo no lo vi me lo retransmitieron entonces no no lo conserve sí fue rebote canasta no propias

Voz 0933 00:19 sí que había habido una falta previa también también ve mira cómo los habías dicho te eche no lo vi pero me lo retransmitieron mentido muchas y yo sigo iba por la calle incidente que ni te imaginabas que sabía lo que era baloncesto son súper entendidos hoy todo el mundo habla que si la norma que se cree bueno pues lo último atención del lío de la final de Copa del Rey es que la ACB acaba de sacar un comunicado sobre los errores arbitrales que este comunicado vaya a convencer al Real Madrid parece difícil Marta Casas que dicen buenas tardes

Voz 1509 00:52 muy buenas gallego pues es un comunicado recién salido del horno lo acaba de emitir la ACB es evidente que han existido varios errores arbitrales graves al final del partido dice el comunicado Así empieza dicen que por primera vez han puesto a disposición de todo el mundo la imagen en el instan Ripley por tanto que toda la actuación en referencia a la jugada polémica es pública hablan de que cada vez contamos con más avances tecnológicos tecnológicos y que deberían usarlos de manera adecuada para ayudar al estamento arbitral a tomar las decisiones correctas siempre sabiendo que si ha de convivir con el error humano es algo que acaba de sacar la ACB en un comunicado

Voz 0933 01:30 ahora la pregunta es el Real Madrid va a decir después de esto que porque si ha habido errores porque esperaba que dijeran en el comunicado como ha habido errores cambiamos el resultado del partido eso es imposible Marta

Voz 1509 01:46 algo que bueno me miran me acaba de llegar un mensaje desde dentro del Real Madrid bueno pues este comunicado no convence no gusta dentro del seno del Real Madrid no lo entienden como una disculpa ni mucho menos lo entienden como que asumen los errores cometidos en la final de la ACB el Real Madrid que bueno sigue teniendo esa idea sobre la cabeza que hemos ido contando en las últimas horas aunque poco viable de llevar a cabo un referéndum entre los socios con la posibilidad de porque no abandonar la competición

Voz 0933 02:11 a esto esto de que el Real Madrid va a llevar a cabo un referéndum para ver si abandona la competición luego habría que ver si el referéndum legal lo ilegal luego ya las cosas que no sabemos cómo termina la cosa

Voz 1509 02:22 no lo lo cierto Gallego es que es una opción poco viable porque el Real Madrid como socio fundador de la ACB para que salga de la liga tendría que pasar primero por una junta directiva luego por esa asamblea de socios y su correspondiente votación y también por el permiso del resto de clubes de la ACB o con la disolución de la sección incluso

Voz 0933 02:37 bueno

Voz 1509 02:37 el Real Madrid lo que exige lo que ha venido pidiendo en las últimas horas es esta disculpa pública que no convence con este comunicado piden una sanción ejemplar para los tres árbitros de la final que no les vuelvan a pitar en los próximos tres años se quejan además de que en el momento de esa acción decisiva con Ante Tomic tomaron la decisión en apenas cincuenta segundos viendo sólo dos imágenes de las once que tenían

Voz 0933 02:56 al lío el Madrid no juega en la ACB donde jugaría en ACS aquí dejamos el tema más en el Larguero y nos centramos en la Champions mañana vuelven los octavos de final la ida de los octavos de final el Barça ha entrenado hoy en Lyon mañana Lyon Barça ya sabéis el próximo miércoles Atlético de Madrid Juve yo hiciera la jornada de liga con el Huesca Athletic de Bilbao seguida vamos a estar en todos los escenarios deportivos del día pero antes como siempre vuestros mensajes de Whatsapp que tienen que ver con el baloncesto

Voz 3 03:33 hola Gallego de San Roque

Voz 4 03:36 que digo yo que esta semana estos días lo más vista lleváis bastante mal el Madrid perdió con el Girona el Barça el Madrid de baloncesto perdigones está ya lo único que nos queda es esperar que el mar te pierdo al Barça con arreglo

Voz 3 03:52 email un poco porque era eh

Voz 0933 03:55 el trayecto herreña Ron

Voz 4 03:58 pero un poco más hicieron Cerga no digo nada un saludo

Voz 0334 04:03 tras baladí para toda la gente de Le Pen pero no no te equipo es nosotros queremos que mañana gane el Barcelona en Lyon pero cuidadito eh dejado vuestros mensajes

Voz 5 04:15 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 1038 04:29 aquí estamos que he visto en Madrid a ves que pierdes se ponen a que llame Florentino Pérez al presidente

Voz 0933 04:38 de baloncesto como hizo el Madrid que con la Latehar propiedad de Hora veinticinco Deportes

Voz 5 04:45 se hizo a nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0334 04:53 crees tú que el presidente de la Federación de Baloncesto le coge el teléfono cualquiera

Voz 6 04:57 los radial en pijama haber Madani Gallego empezado

Voz 0933 05:12 se cierra la jornada en primera división dentro de veinticinco minutos Huesca Athletic de Bilbao el colista recibe al Athletic ojo al Huesca que está en un buen momento y que si hoy se llevó a los tres puntos lo mismo lo de soñar con la permanencia empieza a ser una realidad hay deja de ser un sueño como saben los equipos que ambiente tenemos Luis Abadía al muy buenas tardes

Voz 7 05:36 qué tal Gallego buenas tardes pues tú lo acabas de decir el Huesca tiene una oportunidad importante de remontar y ponerse a tres puntos estaba a once hace sólo dos semanas y ahora tiene esta oportunidad pero ojo enfrente está un Athletic Club que también ha cambiado mucho desde la llegada de Garitano solamente ha perdido un partido también quiere la victoria para seguir escalando puestos en la clase ubicación y olvidarse del lío que se está montando en la parte baja en esa pelea por el descenso en el Athletic Club destaca la vuelta de San José hay que recordar que De Marcos y García están sancionados en la Sociedad Deportiva Huesca entra también se mantiene Chinea Ávila y entra ya Ángel Herrera como principal novedad respecto al último partido el colegiado Sánchez Martínez el partido arranca a las nueve con lleno en El Alcoraz con tres puntos muy importantes en juego para cerrar esta jornada

Voz 0933 06:23 lleno en El Alcoraz Huesca Athletic de Bilbao de lo que pase ya contaremos en El Larguero ahora una pausa en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0933 08:30 mañana Olympique de Lyon Barça ida de los octavos de final de la Champions el Barça entrenado esta tarde ha dado rueda de prensa Valverde en la previa de un día vital para el Fútbol Club Barcelona vamos hasta Lyon Adriá Albets buenas tardes como estaba hola Gallego

Voz 0017 08:45 tal buenas tardes pues está ilusionado está con ganas de que llegue el partido de mañana ha hablado

Voz 0933 08:50 de prensa junto a Sergio Busquets el según

Voz 0017 08:52 todo capitán del Barça que sobre todo ha hablado de ambición de motivación máxima de los jugadores que saben que está en sus manos no cometer errores del pasado que miran hacia adelante y que tampoco quieren obsesionarse con la Champions aunque sí reconocen que ilusiona mucho esta competición Valverde ha dicho que están ansiosos preparados impresionados que han aprendido de lo que pasó en Roma al año pasado

Voz 0588 09:15 de acuerdo cuando surgió aquella eliminatoria todo el mundo hablaba de que era el el mejor rival que podíamos tener que era el rival más flojo en fin ese tipo de comentarios pero que no soy demasiado esos partidos hay que venir con la no con la guardia baja sino con la guardia alta yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta muy en cuenta para amañar muy hemos hablado ese partido durante mucho tiempo tampoco es cuestión de estar dándose latigazos vamos celosas un tiempo sobre al momento que a ti no te no va para más

Voz 0017 09:42 el Barça como decías acaba de entrenar aquí en el Groupama este idioma en el escenario del partido de mañana lo han hecho los veintiún futbolistas que sea llevado Valverde a Lyon entre ellos Umtiti que ya tiene el alta tres meses después que vuelve a la que fue su casa veremos si puede reaparecer mañana con algunos minutos pero parece complicado

Voz 0933 10:00 la gran pregunta es cómo está Messi como va a estar menos

Voz 0017 10:02 si mañana va a ser el Messi que vivimos

Voz 0933 10:05 a cincuenta por ciento con el Real Madrid al que vimos al sesenta como mucho ante la actriz de Bilbao al que vimos el otro día con el Valladolid donde ni mucho menos estuvo al cien por cien Lluís Flaquer buenas tardes

Voz 1296 10:16 qué tal Gallego muy buenas cosas pero ver la mejor versión de Messi es verdad que ante el Valladolid no estuvo del todo fino pero sí que jugó los noventa minutos asumió todo el peso del juego así que demostró que recuperado de sus molestias que le impidieron rendirán Telemadrid de Aletic sí que está creo que llega a León dispuesto a demostrar que la frase que le perseguirá todo el año la de la Copa Linda ahí deseada no era un farol sino un objetivo claro él asumió el reto del llega dispuesto a liderarlo Messi quiere tirar del carro para no repetir errores del pasado el Barça necesita mañana al mes y más voraz pero Messi ojo también necesitará del equipo Leo es el líder pero sólo no se basta para ganar la Champions de cómo sus compañeros les sigan en la misión que se auto impuesto dependerá que este año el Barça vuelva por fin a competir en Europa Messi sí

Voz 0933 10:54 Suárez den velé mañana de salida o alguna mayor precaución en el equipo de Valverde que esperas

Voz 1296 11:00 yo creo que va a tirar con Messi Suárez le

Voz 0933 11:03 sí porque además lo ha ido robando después de la lesión y creo que

Voz 1296 11:05 mañana el día para que vuelva al once Toharia con mayores garantías la duda está en el centro del campo que ahí veremos si Valverde es más o menos atrevido si lo fuera pondría Coutinho de interior para conseguir más balón de lo que está teniendo el Barça últimamente o al menos darle más cálida la circulación si prefiere ponerse jugar fuera de casa por la presión que se espera del Olympique tirar un poquito hacia hacia atrás el elegido ante con Busquets y Rakitic sería sería Arturo Vidal

Voz 0933 11:27 muy bien enseguida hablamos de El Atlético de Madrid de cara lo del miércoles ante la Juve antes Bruno Le Maire buenas tardes hola Gallego muy buenas el Lyon rival para meterle en problemas al Barça en esta eliminatoria yoga en el partido al menos de ida así

Voz 0301 11:40 qué le podría llegar a pagar un susto si el Barça no se toma el partido de mañana muy en serio es un equipo que físicamente sobre todo en la parte de arriba tiene jugadores que son auténticas bestias como Memphis de Pay como Traoré como musa de le tiene varios jóvenes como Mendi Ndombele con bastante calidad eso sí en defensa es un equipo que baja bastante eso creo que el Barça es bastante favorito muy favorito en la eliminatoria

Voz 0933 12:00 mucho más igualado lo de mañana entre el Liverpool y Bayern de Munich un grande de Europa se va a quedar fuera quién llega mejor

Voz 0301 12:06 son diez Copas de Europa entre ambos fuera de dos auténticos históricos de de la Champions yo creo que a la pregunta llega mejor el Liverpool está mejor el equipo de Jurgen Klopp a pesar de que tienen la duda de Roberto firmó me parece un jugador fundamental joder impresionante y Vic muy importante para Jurgen Klopp tienen un virus se tiene más dudas todavía el Bayern pero sobre todo en defensa porque está recibiendo muchísimos goles en las últimas semanas así que creo que los ingleses están mejor pero

Voz 0933 12:30 no tiene un virus hoy en días estamos con un yo yo mismo Pazo del tremendo la verdad en bueno antes hablar del Atlético la otra eliminatoria recordemos de esta semana Schalke City donde los de Guardiola son claramente favorito

Voz 0301 12:42 si Saura Gallego una de las eliminatorias más desequilibradas que hay en estos octavos de final de la Champions porque llega muy bien el el City sobre todo porque el Schalke está muy muy mal ojo a David Silva que fue titular y jugó prácticamente los noventa minutos en el partido de de Copa y quién te dice que podría ser suplente en ese partido un jugador ha sido santo y seña de Guardiola en los últimos años que ahora mismo ni mucho menos tiene la vitola de titular en discutir

Voz 0933 13:06 le y el miércoles Atlético de Madrid Juventus el momento clave sin duda alguna de la temporada para el equipo del Cholo Simeone Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes el otro día jugaron en Vallecas un ratito juntos Griezmann Morata Diego podría ser posible un tridente así de salida en el Atlético de Madrid

Voz 1576 13:24 yo no apuesto por ello por la prueba que ha hecho hoy Diego Pablo Simeone parece que el que se le dio el otro día que le falta rodaje después de dos meses fuera los terrenos de juego yo creo que no va a ser de la partida hay que la pareja en ataque va a volver a ser Antoine Griezmann y Álvaro Morata además por lo visto la buena noticia es que Koke sí apunta al once al igual que Rodrigo que Thomas partí que Saúl por lo tanto qua trivote además de Antoine Griezmann y el Morata es la primera prueba que ha hecho pensando el miércoles de ovarios

Voz 14 13:51 la Juve que llega mañana entrenan en Italia aquí ahora ruedas de prensa del técnico hoy de algún jugador la Juve que ya sabéis llega con el liderato

Voz 0933 14:01 tremendo que lleva en el cacho trece puntos resaca siguiente Cristiano Ronaldo en una racha goleadora bastante buena Cristiano que le ha marcado goles de todos los colores de todos los tipos al Atlético de Madrid algo especial para Cristiano de parte del Atlético

Voz 1576 14:17 principio no yo creo que tiene claro cuál era jugador del Real Madrid tampoco en relación a vigilancia especial porque fíjate lo que tiene arriba rival a lo que tiene el centro del campo la Juve súper equipo desde atrás hacia delante y no hay un plan específico para un jugador ni siquiera para Cristiano pero sí es sobre todo intentar que no le haga gol el equipo transalpino ir con la portería a cero a Italia esa es la empresa que tiene el equipo de Simeone como tú bien dices en tren

Voz 15 14:41 a las seis menos cuarto luego a las ocho menos cuarto a rueda

Voz 1576 14:45 una hora antes lo harán los italianos que como Viena

Voz 15 14:47 comentado no van a entrenar el Metropolità cero cero buen resultado para la Atlético gracias Talavera

Voz 0933 14:52 si ahora vamos a repasar equipos que que después de esta última jornada andan alicaídos el Real Madrid Javier Herráez que perdió la oportunidad de mantener esos seis puntos de distancia con el Barça tras la derrota con el Girona cómo está el Madrid Javi

Voz 16 15:07 es tocado muy tocado Gallego es una derrota muy dolorosa inesperada durísima dos hombres señalados Solari en el banquillo Marcelo en el campo aunque no son los únicos evidentemente porque la segunda parte el Madrid hizo un pésimo partido hombre Se equivocó claramente no meter a Vinicius de inicio que es la sensación Allegri

Voz 0933 15:24 sea el mejor de Madrid y uno todo muy preocupantes

Voz 16 15:26 llegó tampoco la hinchada creyó en la remontada en los últimos cinco minutos el Bernabéu estaba pues comedia entrará en Madrid que tiene

Voz 0933 15:33 dos días libres y que prepara su partido de Liga lo gordo les llegará la próxima semana dos partidos seguidos ante el Barcelona y luego la vuelta con el Ajax el Sevilla perdió en Villarreal vaya temporada la de Sevilla fuera del Pizjuán este año sigue cuarto en la clasificación puesto de Champions pero es que tiene a un punto al Getafe a un punto a la de tres puntos a la Real Sociedad Florencio Ordóñez como está lo de Machín buenas tardes

Voz 17 15:58 cuatro El Betis por continuar la clasificación gallega o están preocupados evidentemente preocupa muchísimo porque ha conseguido sólo seis puntos de veinticuatro posibles desde que fue líder el Senado

Voz 0933 16:09 en la jornada trece recordemos con veintiséis puntos

Voz 17 16:11 solamente ha sumado once de XXXIII una cifra bastante escasa lo que pasa es que efectivamente

Voz 15 16:17 de los de abajo le aprietan ahora pero ninguno LEAR

Voz 17 16:20 tratado esa cuarta plaza por esa parte exige todavía cierto optimismo cuestionado Machín hombre por mucho a Fidel Alozie sin duda alguna por el club no pero que revierta cuanto antes los resultados no lo va a tener fácil el próximo partido de Liga porque el sábado recibe al Barcelona en el Sánchez Pizjuán pero a Matxín le urge ganar ya

Voz 0933 16:40 y otro alicaído después de esta jornada el Celta de Vigo con su mejor jugador Iago Aspas lesionado solamente un puntito por encima de los puestos de descenso Jacobo cruceta vaya situación de los celestes hola

Voz 0841 16:52 qué tal Gallego así es es el peor equipo de dos mil diecinueve En este año no levanta cabeza el equipo tres puntos de veintiuno apoyamos lesionaba que es la peor noticia pendientes de las pruebas médicas lo más seguro es que como mínimo tenga que estar un mes de baja donde el Celta tiene que visitar Mendizorroza hay pudo recibir al Betis visitar el Bernabéu si no hay cambios de última hora que está noche porque es el día de que tomaría las decisiones después del Consejo de Administración Cardoso tendrá una bola extra se sentaría en Mendizorroza este sábado

Voz 0933 17:20 estaremos atentos en El Larguero contamos si hay alguna novedad gracias a todo esto nuestra Liga pero en las ligas de Francia de Alemania o en la Premier José Palacio todavía hay cosas en juego buenas tardes

Voz 1038 17:32 cosas muy interesante gallego qué tal muy buenas tardes pues tenemos los octavos de final de la FA Cup hay un partidazo en directo ahora mismo en el que están jugando Chelsea Manchester United están jugando el pase a cuartos de final acaba de tener una de cabeza espectacular Gonzalo Higuaín el delantero del Chelsea dieciséis minutos de la primera cero pero la hora en el BRIC que no rota ninguno los dos porque sale con qué paz Pili cuenta Marcos Alonso y Pedrito titulares sari también poner a Hazara Higuaín como te decía en Maathai Ander Herrera titulares con el United de hecho sólo rota el portero se suplen David De Gea a los dos equipos saben que éste es un título que puede que en al que pueden optar es que el United tiene prácticamente un pie fuera de la Champions el Chelsea lo único que tendría la Europa League pero los equipos ingleses casi nunca le dan importancia la Europa League además en Alemania tenemos en juego el partido el Borussia Dortmund cero cero ahora mismo ante el Nuremberg en el dieciocho de la primera parte a necesita ganar el Dortmund porque el Bayern ganó el pasado viernes por dos goles a tres al Augsburgo así que le mete aún más presión y en Italia está jugando la ante el Bolonia diecisiete de la primera también cero cero hielo en Italia a destacar el nombre de Pío ante el delantero el Milan hizo un doblete para la victoria el Milán está dame

Voz 0933 18:39 siendo cada partido que juega a falta de doce minutos para las nueve esto es Hora veinticinco deportes en la SER

Voz 1038 20:31 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 23 20:34 sí

Voz 0933 20:41 baloncesto ya sabéis que la ACB ha sacado una nota reconociendo que ayer en la final de la Copa del Rey entre Barcelona Real Madrid se cometieron graves errores y qué bueno que van a aplicar la tecnología para ellos pero vuelvo a pasar etc etc etc etcétera pero el campeón es el Barcelona Hay que el Real Madrid y está convencido con comunicado bien y si no pues ya verás más allá de la resaca de ese partido hoy se concentró la selección española de Scariolo Marta

Voz 1509 21:11 esta misma tarde gallegos se han concentrado en Guadalajara con los dos últimos partidos de clasificación en el horizonte partidos de clasificación para el Mundial con el objetivo además ya ha conseguido oportunidad de ver con la absoluta a una de las perlas del basket nacional como es Carlos a zen con los Quino Colom Javi Beirán Briz vuela y compañía que han conseguido el billete a China los partidos el viernes veintidós en Riga contra Letonia y el XXV el lunes en Tenerife frente a Turquía hablan el seleccionador Scariolo multa

Voz 24 21:37 todo acceso jugadores que no han estado nunca esperemos dar cancha a jugadores que han estado un poquito pero no han podido llegar a jugar el hecho de estar cualificados si detener la segunda plaza en el mundo en el

Voz 0933 21:50 si este fin de semana se celebró el All Star de la NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buenas ganaron los del Hebrón a los de antes de ocupo el marcador pues eso de ciencia ficción no

Voz 0699 22:00 pues cientos treinta y ocho a ciento sesenta y cuatro esquemas que partido a la estrella estaría que llamarlo pachanga la estrellas aunque es verdad que bueno ayer desde que cambiaron el formato ya no es Este contra Oeste sino que es el equipo de Lebron contra el equipo de los jugadores más votados hay que decir que bueno que en la última parte del partido se ponen un poquito más serios hacen como que defienden antes ni se molestaban en en que pareciera

Voz 15 22:19 pero pero bueno el equipo de

Voz 0699 22:22 del Hebron y eso que que ya me siento culpo empezó el partido ahí buscando el IPI anotando mucho y con mates espectaculares pero bueno se lo llevó al final Kevin Durant porque tiene que darse en la uno del equipo gana claro exactamente porque fue el equipo ganador y fue el que más puntos anotó en el equipo del Ebro y la Liga hay que hay que decir que estuvo un poco regular Stephen carry que en el último cuarto sobre todo empezó a tirar triples triples acabó con cuatro diecisiete y penalizó bastante claro en un partido este de este calibre claro a no ser que anote es todo el rato no no ganas el partido porque con este eh con esta fundación es así hay que decir que ese fue el último All Star para se una gran ovación no van a estar en el próximo año que va a ser en Chicago en cuanto a los concursos se llevó el de habilidades es e impuso a tres Jan en en el último segundo con un triple desde el centro del campo que estuvo bastante espectacular el de triples se lo llevó John Harris que ganó en la final a Stephen Garry tiene en el que nos dejó un sabor agridulce porque hubo un mate muy bueno que fue por encima de Shaquille

Voz 15 23:21 el el ganador al ser fíjate ganador de Hamit Diallo abierta la verdadera L D

Voz 0699 23:27 es tiempo de ese mate que fue el más espectacular no lo dejó para el final entonces un error porque claro lo hizo en medio el concurso entendió un poco diluido y el último mate pues pues regularidad es que el mate el concurso de mates no fue demasiado bueno recordad que el viernes se jugó el partido deprime jugadores de primer y segundo año que ganaron los Estados Unidos que estuvo Luca dos y también estuvo en el habilidades el año que viene está en Chicago el jueves vuelve la competición en la NBA que sigue parada por el oeste

Voz 0933 23:51 lo contaremos en el Play Basket esta semana mucha Copa mucha polémica y mucho Ripley

Voz 15 23:57 tal cual lo has clavado gallego mucha hace unos

Voz 1509 24:00 metemos también también hablamos de baloncesto eh no sólo de polémicas y de instan Ripley porque nos metemos dentro de las celebraciones del Barça tras la conquista del título y hablamos con Pau Ribas con Oriol ha con Claver con el propio peso dicha escuchamos a todos los protagonistas y también tenemos selección española porque como hemos contado ya están concentrados ya hablamos con una de las novedades en el equipo de Scariolo Albert Ventura el jugador de la

Voz 0933 24:20 en Fórmula Uno hoy han comenzado los test de pretemporada en Montmeló Carlos Sainz con el McLaren sí sí

Voz 0334 24:29 ha hecho el segundo mejor tiempo esta Carlos Sainz

Voz 0699 24:32 ha sido un invierno duro de preparación un invierno con cambios en invierno con mucha atención al detalle para intentar mejorar como equipo llegará estos tres más más preparados que nunca y bueno yo creo que esas ciento veinte vueltas es un muy buen paso

Voz 0933 24:45 el más rápido Ferrari el segundo McLaren Manu Franco esto sirve para algo nos lo creemos no ilusionado el buenas tardes

Voz 1385 24:53 bueno buenas bueno sirve para darnos cuenta de que este año llegan bastante más preparados otras pretemporadas el equipo Mclaren con Carlos Sainz construidos segundo ciento diecinueve vueltas es cierto que ha hecho su mejor tiempo con neumáticos blandos pero aún así son buenas sensaciones solamente es una parado una vez a diferencia de otras temporadas que como tú bien sabes el coche separaba a cada rato bueno pues no es para ilusionarnos porque no significa gran cosa pero sí para darnos cuenta de que este año Mclaren de momento los deberes lo tiene mejor hechos que otros años el primero ha sido Sebastian Vettel Ferrari quiere decir que de momento ha pasan metiendo bastante unido

Voz 0933 25:27 sólo se ha parado el McLaren una vez

Voz 2 25:30 joe mañana de averiguación

Voz 0933 25:34 si hoy también queremos hablar de Carolina Marín porque Sofía Álvarez hoy la onubense no ha querido contar cómo va la recuperación de su lesión de rodilla

Voz 25 25:41 qué tal buenas tardes Gallego si Carolina Marín ha comparecido esta mañana por primera vez en rueda de prensa tras su lesión y operación de rodilla la campeona olímpica y mundial se mostró muy positiva con la recuperación ya que desde el primer momento ha sido muy constante con los entrenamientos hice ha marcado el objetivo de la medalla

Voz 0394 25:56 los próximos Juegos Olímpicos la motivación sigue estando ahí no se nos ha ido que es lo más importante lo más principal es tener claro el objetivo que tenemos el equipo que es conseguir la de oro en en Tokio dos mil veinte

Voz 25 26:09 lo que está claro es que esta lesión no va a ser una excusa para que Carolina Marín no vuelva a ganar

Voz 27 26:18 esta semana cerramos el programa

Voz 0933 26:20 con lo nuevo de novedades carmín ya

Voz 27 26:32 se llama hay sitio Patti

Voz 20 26:34 bueno

Voz 0933 26:42 Toni cerramos el programa unas campeonas de Europa impresionante lo del fútbol sala femenino

Voz 28 26:46 la selección española ganó ayer el europeo ya ha sido recibe a la operación Police Rubiales tras ganar cuatro cero llevarse el primero europeo final de la historial las seleccionará dijo que han sabido sufrir ya Rubiales eso le ha gustado bastante bien

Voz 29 26:57 qué grande es una seleccionadora que ha ganado cuatro cero una final empiece con una palabra de tan tremendo ha representado mejor que nadie los valores que desde esta casa no te ponga así porque yo no voy a poder